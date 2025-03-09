برامج توليد الطلب - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

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تعد برامج إنشاء الطلب مجموعة أدوات قوية مصممة لإثارة الاهتمام والوعي بمنتجات الشركة أو خدماتها بين العملاء المحتملين. وهي تعمل من خلال تحديد العملاء المتوقعين وإشراكهم ورعايتهم طوال رحلة المشتري، مما يدفعهم في النهاية نحو اتخاذ قرار الشراء. فيما يلي وصف شامل لبرنامج إنشاء الطلب: يقوم برنامج Demand Generation بأتمتة وتبسيط عملية جذب العملاء المحتملين وتحويلهم من خلال استخدام تقنيات التسويق الواردة والصادرة المختلفة. إنه يستفيد من تحليلات البيانات وأتمتة التسويق واستراتيجيات الاتصال متعددة القنوات لإنشاء حملات مستهدفة تتوافق مع احتياجات وتفضيلات العملاء المحتملين. بشكل عام، يعمل برنامج إنشاء الطلب على تمكين الشركات من جذب العملاء المحتملين وإشراكهم وتحويلهم بشكل فعال، مما يؤدي إلى نمو الإيرادات وإقامة علاقات طويلة الأمد مع العملاء. إنه بمثابة عنصر حيوي في استراتيجيات التسويق الحديثة، مما يساعد المؤسسات على الحفاظ على قدرتها التنافسية في المشهد الرقمي اليوم.
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BetterContact
bettercontact.rocks
يوفر BetterContact إمكانية الوصول إلى أكثر من 15 مصدرًا للبيانات للعثور على كل بريد إلكتروني B2B موجود في أداة واحدة، بجزء بسيط من السعر - مع الذكاء الاصطناعي المتكامل الذي يجد التسلسل الأمثل للموفرين استنادًا إلى قائمة العملاء المحتملين الخاصة بك.
Outfunnel
outfunnel.com
يقوم Outfunnel بتوحيد بيانات المبيعات والتسويق الخاصة بك ويعطي الأولوية لعملائك المحتملين. يتم تسجيل جميع المشاركات التسويقية (عمليات فتح البريد الإلكتروني، وزيارات الويب، وملء النماذج، وما إلى ذلك) في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك. يمكن للمبيعات تحديد أهم العملاء المحتملين والبيع بشكل أكثر ذكاءً. حافظ على مزامنة جهات اتصال المبيعات والتسويق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ابحث عن أفضل الفرص المتاحة لك من خلال تسجيل نقاط العملاء المتوقعين وتتبع زائري الويب. يعمل مع Pipedrive وCopper وHubSpot وSalesforce وأدوات التسويق الشائعة مثل Mailchimp وActiveCampaign وFacebook Lead Ads وWix وCalendly وما إلى ذلك.
Sparklane
sparklane-group.com
يفتح Sparklane جيل العملاء المحتملين بفضل الذكاء الاصطناعي. يساعدك Sparklane طوال رحلة التنقيب الخاصة بك من خلال: - تحديد أفضل الحسابات ورسم خرائط لها والتوصية بها للمشاركة بناءً على إشارات الأعمال التي سجلها الذكاء الاصطناعي - توفير معلومات الاتصال المهنية الكاملة حول العملاء المحتملين (الهاتف الخلوي والبريد الإلكتروني) - إشراك الحساب المناسب في الوقت المناسب مع تسلسلات البريد الإلكتروني الذكية وذات السياق الفائق لماذا Sparklane؟ - حل التنقيب الوحيد المتكامل تمامًا في السوق - الوصول إلى أفضل قاعدة بيانات للشركة ومعلومات الاتصال في أوروبا - أكثر من 3 ملايين إشارة عمل يتم تلقيها وتحليلها كل عام - تأهيل سريع وبديهي - الاستفادة من التغطية عبر البلاد: فرنسا، المملكة المتحدة، بلجيكا، ألمانيا، إسبانيا، هولندا، إيطاليا - متوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات بنسبة 100%
VanillaSoft
vanillasoft.com
تساعد VanillaSoft، منصة مشاركة المبيعات الأكثر نجاحًا في الصناعة، فرق تطوير المبيعات على إشراك أكثر من 15,000,000 جهة اتصال كل شهر. عند استخدامه بشكل مستقل، أو بالاشتراك مع أنظمة إدارة علاقات العملاء التقليدية الحالية، تعمل VanillaSoft على تمكين مندوبي المبيعات من الاستجابة للعملاء المحتملين الجدد في غضون ثوانٍ، والتفاعل مع العملاء المحتملين بشكل أكثر اتساقًا، عبر المزيد من القنوات، وإنشاء المزيد من فرص المبيعات المؤهلة. على الصعيد العالمي، يستخدم آلاف المستخدمين محرك مبيعات VanillaSoft القائم على قائمة الانتظار والتوجيه الفكري لتنفيذ أتمتة إيقاع المبيعات مما يؤدي إلى مكاسب كبيرة في سرعة الريادة والمثابرة والإنتاجية والإيرادات لكل مندوب. VanillaSoft هي شركة خاصة مقرها في بلانو، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية. لمعرفة المزيد، قم بزيارة www.vanillasoft.com. إحدى القوى العظمى لحل VanillaSoft هي أنه فعال في حملات جمع التبرعات. يمنح برنامج phonathon القابل للتخصيص بالكامل والذي يديره المستخدم لمديري phonathon أقصى قدر من التحكم في حملات phonathon الخاصة بهم. تضمن أتمتة سير العمل الذكية التطبيق المتسق لأفضل الممارسات المؤسسية مع تحسين كفاءة وفعالية التواصل الهاتفي الخاص بك. تضمن نصوص المتصل الديناميكية، وتجزئة البيانات، وأتمتة الإشراف استراتيجية التواصل الأكثر فعالية، مع تحسين جودة تجربة الخريجين والمانحين وجامعي التبرعات على حدٍ سواء. تعرف على المزيد: https://www.vanillasoft.com/solutions/business-function/fundreach.
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer عبارة عن منصة لتوليد العملاء المحتملين وتسجيل النتائج لفرق مبيعات B2B الصغيرة والكبيرة. توفر LeadBoxer لفرق المبيعات من أي حجم رؤى قيمة حول ما يهتم به عملاؤهم المحتملون حتى قبل أن يتواصلوا معهم. يقوم البرنامج تلقائيًا بإنشاء ملفات تعريف الزائرين لزوار موقع الويب، ويلتقط البيانات حول سلوكهم وتفاعلاتهم عبر الإنترنت، ثم يعين لهم نقاطًا رئيسية وفقًا للمعايير التي حددها مدير الحساب المعين. باستخدام LeadBoxer، تستطيع فرق المبيعات تتبع زوار موقع الويب، ومشاهدات الصفحة والفيديو، وتنزيلات المستندات، بالإضافة إلى قياس مصادر حركة المرور. يمكن لمندوب المبيعات المعين تحديد أهمية خصائص العملاء المحتملين المختلفة (الصناعة، عدد مشاهدات الصفحة، وما إلى ذلك) من أجل التأثير على نتيجة العملاء المتوقعين المعينة من قبل LeadBoxer. عندما يكون العميل المحتمل جاهزًا للتأهل، يقوم LeadBoxer بالإبلاغ وإخطار مندوب المبيعات (أو الأشخاص) المسؤولين. يمكن لمندوب المبيعات ذي الصلة التعامل مع العميل المتوقع مباشرة عبر تطبيق LeadBoxer، حيث يمكن مراجعة العملاء المتوقعين أو تعيينهم أو إزالتهم في أي وقت. يتكامل LeadBoxer مع إدارة علاقات العملاء وأدوات المبيعات الأخرى عبر واجهة برمجة التطبيقات المتقدمة.
Successeve
successeve.com
Successeve عبارة عن منصة ذكاء العملاء المستندة إلى السحابة. توفر سلسلة منتجاتنا نتائج وتحليلات قابلة للتنفيذ في كل مرحلة من رحلة العميل لتسهيل جهود فرق المبيعات والتسويق ونجاح العملاء. هدفنا هو مساعدة الشركات على زيادة نموها من خلال تحويل المزيد من العملاء والاحتفاظ بهم وتوسيع نطاقهم. يتم تشغيل منتجات Successeve بواسطة ثلاثة محركات أساسية: مركزية البيانات، والنتائج، والإجراءات الآلية.
MadKudu
madkudu.com
تعمل تقنية ذكاء أتمتة الإيرادات من MadKudu على التركيز على فرق الإيرادات من خلال التنبؤ بالإجراءات الصحيحة المدرة للإيرادات وتحديد أولوياتها. من خلال أتمتة سير العمل الرئيسي، وتحديد أولويات الإشارات القابلة للتنفيذ، والعمل حيث تتواجد فرقك بالفعل، يمكنك إطلاق العنان لفرق الإيرادات لديك للتركيز بشكل كامل على القيادة وإغلاق المسار.
Toplyne
toplyne.io
Toplyne عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي تنبؤية مصممة لفرق المبيعات والتسويق. تستخدم المنصة بيانات العملاء لبناء نماذج تنبؤية تساعد الشركات على تحديد آفاق العملاء الجدد، وتوسيع المبيعات، والبيع المتبادل، وتحديد العملاء المعرضين للخطر. تشمل الميزات الرئيسية تسجيل الرصاص بالذكاء الاصطناعي، وتسجيل MQL في الوقت الفعلي، ومرشحات الرسم البياني للهوية، والإثراء المباشر. كما يوفر أيضًا وظائف مثل التجميع التلقائي لبيانات العميل وآليات منع التغيير. تتيح تكاملات Toplyne Sync وCRM Copilot مزامنة البيانات بشكل سلس مع أنظمة CRM، مما يضمن إدراج صناع القرار الاقتصادي الرئيسيين في قاعدة بيانات CRM. تم تصميم نماذج Toplyne التنبؤية ليتم إعدادها في فترة زمنية قصيرة، مما يوفر تأثيرًا أسرع على الأعمال مقارنة بالنماذج التنبؤية الداخلية. تتيح المنصة للمستخدمين تخصيص التفاعلات وأتمتة المبيعات وسير العمل التسويقي. بصرف النظر عن التنبؤ بالعملاء المحتملين والمبيعات، توفر Toplyne أيضًا رؤى حول أنماط الاستخدام والإشارات التي تحرك نية العملاء، والتي يمكن استخدامها بفعالية في حملات المبيعات والتسويق. لقد وجدت المنصة استخدامًا في مختلف الصناعات والفرق بما في ذلك B2B SaaS، والخدمات المصرفية والمالية، والإنترنت الاستهلاكي، والتأمين، والمبيعات، وعمليات الإيرادات، والتسويق، وإدارة الحسابات، ونجاح العملاء.
Pocus
pocus.com
يقوم Pocus بتحويل البيانات إلى إيرادات. اجمع بين جميع إشارات استخدام المنتج والنوايا التي يحتاجها فريقك لتحديد أولويات أفضل الفرص واتخاذ إجراءات سريعة. يساعدك Pocus على بناء خط أنابيب بناءً على إشارات شراء حقيقية، وليس أفضل تخمين لفريقك (سواء كان ذلك يتعلق بطرح شعارات جديدة أو توسيع الشعارات الحالية). مع Pocus، توفر فرق الذهاب إلى السوق في Asana وCanva وMiro وLoom أكثر من 10 ساعات أسبوعيًا في البحث في البيانات للعثور على الصفقات وإبرامها بثقة.
Koncert
koncert.com
Koncert عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لتعزيز نجاح المبيعات من خلال توفير مجموعة من الأدوات لعملية المبيعات. تتضمن المنصة Koncert Dialers، وهي مجموعة من أربعة برامج اتصال فريدة للمبيعات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الفريق: AI Parallel Dialer، وAIFlow Dialer، وAgent-Assisted Dialer، وClick to Call Dialer. تساعد برامج الاتصال هذه على إدارة تصفية مكالمات المبيعات والاتصال بها وتتبعها بذكاء. تقدم المنصة أيضًا Koncert Cadence، وهو جهاز تسلسل مبيعات متعدد القنوات يعمل عبر قنوات مختلفة، بما في ذلك الهاتف والبريد الإلكتروني والفيديو ووسائل التواصل الاجتماعي من أجل التواصل المتنوع. بالإضافة إلى ذلك، يتميز Koncert بـ Remote Salesfloor، وهي ميزة ذكية تم تصميمها لتكرار تجربة مساحة عمل المبيعات التقليدية بتنسيق رقمي. لتحسين الاتصال الخارجي، تم تجهيز النظام الأساسي بإدارة معرف المتصل، وهي وظيفة خريطة حرارية جديدة لإدارة أرقام الاتصال الصادرة. كما أنه يوفر تكاملًا سلسًا مع الأدوات المستثمرة مسبقًا، مما يعزز سهولة استخدامها. بالإضافة إلى ذلك، يساعد جانب التعلم الآلي في Koncert في التنقيب عن المبيعات، مما يوفر القدرة على تسجيل العملاء المحتملين وتحديد أولوياتهم. كما يتميز أيضًا بأداة تدريب فريدة للمديرين، وهي Koncert Remote Coach. تركز Koncert على مساعدة المستخدمين على تسريع نجاح المبيعات من خلال نظام الاتصال المعزز بالذكاء الاصطناعي والميزات الأخرى الموجهة نحو المبيعات.
Correlated
getcorrelated.com
تحويل بيانات العملاء إلى إيرادات، بشكل أسرع. أقل من 1% من الاشتراكات في المنتجات تتحول إلى عملاء مدفوعي الأجر! قم بزيادة معدل التحويل الخاص بك باستخدام نقاط دورة حياة العميل، المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ابحث عن المستخدمين والحسابات الأكثر ميلاً واستهدفهم برسائل مخصصة.
EQUP
equp.com
EQUP هو برنامج شامل يساعد أصحاب الأعمال في تبسيط عمليات أعمالهم مثل التسويق والمبيعات والفوترة والاتصالات وما إلى ذلك. مع EQUP، لا يتعين على أصحاب الأعمال الاكتفاء بالحلول العامة؛ فهو يقدم حلولاً خاصة بالصناعة لمشاكل أعمالهم سواء كانوا في مجال الخدمات أو SAAS أو التجارة الإلكترونية. EQUP هو برنامج CRM+Marketing Automation الوحيد الموجود في السوق والذي يوفر لك خيار إدارة شركات متعددة باستخدام حساب واحد واشتراك واحد. لا داعي لشراء خطة جديدة لإدارة أعمالك الأخرى. تسمح لك ميزة تجميع المخزون في EQUP بتجميع رسائل البريد الإلكتروني والمستخدمين والصفقات والعلامات والمهام والمواعيد وما إلى ذلك بين شركاتك بحيث لا يتم ترك أي ميزة دون استخدام. في EQUP، تتوفر جميع الأدوات التي تحتاجها لإدارة وتنمية أعمالك في مكان واحد، مما يسهل عليك إدارة أعمالك دون الحاجة إلى تعلم برامج متعددة والتبديل بينها للحصول على المعلومات الضرورية. سيكون لديك أيضًا إمكانية الوصول إلى مدير حساب مخصص لن يساعدك فقط في الإعداد، بل سيكون متاحًا أيضًا لمساعدتك في تلبية احتياجاتك البرمجية.
Zoho SalesIQ
zoho.com
تطبيق Zoho SalesIQ هو منصة تفاعل مع العملاء تشمل دردشة حية وتتبع الزوار وتحليلات لمساعدة الشركات على تحسين تجربتها مع العملاء.
Workbooks
workbooks.com
تطبيق Workbooks هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) يعتمد على السحابة، يدمج المبيعات والتسويق وخدمة العملاء في منصة واحدة.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace هو منصة بيانات تتيح دمج مصادر البيانات لتحديد الأهداف التسويقية وتحسين تفاعل العملاء في الوقت الفعلي.
Freshsales
freshworks.com
Freshsales هو تطبيق CRM يساعد الشركات على إدارة عمليات المبيعات وتحسين تفاعلات العملاء باستخدام ميزات مثل الأتمتة ورؤى الذكاء الاصطناعي.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign هو تطبيق لأتمتة التسويق يساعد الشركات في إدارة الحملات وتفاعل العملاء عبر البريد الإلكتروني والمحتوى المخصص.
Act-On
act-on.com
ACT-ON هي منصة لأتمتة التسويق تساعد الشركات في إدارة حملات التسويق وتحسين تفاعلات العملاء عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
LeadPyramid
leadpyramid.com
تعتبر شركة LEADPYRAMID رائدة في مجال خدمات قواعد البيانات لسنوات عديدة حتى الآن. لقد كان حلاً شاملاً للشركات التي تبحث عن عملاء مستهدفين لبريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم، إن Leadpyramid هو حل شامل لجميع متطلبات قاعدة البيانات. إنها أداة استخباراتية للمبيعات تساعد المؤسسة على التنقيب عن أعمالها بشكل أكبر من خلال عملاء محتملين تم التحقق منهم. إنه حل مثالي للشركات في تحديد عملاء B2B المناسبين لحملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والتسويق عبر الهاتف. تتمتع شركة Leadpyramid بالقدرة على توفير البيانات لتكنولوجيا المعلومات (IT) أو الرعاية الصحية أو الموارد البشرية أو التسويق أو أي قائمة لصانعي القرار من أي صناعة. وقد ساعد هذا الحل العديد من المؤسسات في شراء وإنشاء الحل المخصص المناسب لنهج التسويق الذي يركز على حساباتهم. قامت شركة LeadPyramid ببناء قاعدة بيانات يتم التحقق منها في الوقت الفعلي وتمكنك من الحصول على أفضل دقة في تسليم قاعدة البيانات.
INNGUMA
innguma.com
INNGUMA هو برنامج معياري يسمح بإنشاء معلومات ذكية في عملك من خلال مراقبة البيئة التنافسية.
Goava
goava.com
Goava's عبارة عن منصة تعمل على زيادة مبيعاتك من خلال اكتشاف العملاء المحتملين الأكثر قيمة لديك. نحن نساعد مندوبي مبيعات B2B في الحصول على رؤى مخصصة حول الآفاق المستقبلية. تخبرك منصة Goavas بالشركة التي يجب عليك الاتصال بها، ومع من يجب أن تتحدث وما الذي يجب أن تتحدث عنه. تتيح لك الواجهة البسيطة الحصول على توقيت لا يهزم وتتبع العملاء المتوقعين والعملاء بشكل غير عادل.
Fork
fork.ai
Fork هي شركة تساعد شركات الخدمات السحابية على اكتساب العملاء بذكاء. منصة الشركة تتكون من سلسلة من المنتجات، وتركز كائنات الخدمة الرئيسية على مؤسسات الخدمات السحابية طبقة IaaS، PaaS وSaaS. من خلال تكنولوجيا تحليل البيانات المتقدمة والمعلومات العامة على الشبكة بأكملها، نقوم بإعادة بناء أساس معلومات الأعمال للمؤسسة، وبناء نظام تقييم كمي فريد لميزانية مشتريات المؤسسة، وبناء تحليل عملاء المؤسسة الفعال ونظام المطابقة بناءً على ذلك.
Company Guru
company.guru
تسمح بوابة Company Guru بإلقاء نظرة ثاقبة على قاعدة واسعة من بيانات الأعمال من عدد كبير من الشركات. قم بإلقاء نظرة فاحصة على السوق ووفر الموارد باستخدام معلوماتنا الشاملة. ساعد فريقك على زيادة المبيعات وتقليل الوقت المستخدم لتشكيل قوائم أهداف صالحة من خلال استخدام بوابتنا مجانًا.
SonarList
sonarlist.io
ابحث في العالم عن البيانات ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل، وتحقق منها بلا حدود وبسعر مناسب من حيث التكلفة.
Charm.io
info.charm.io
يساعد Charm.io SaaS والوكالات وشركات خدمات التجارة الإلكترونية على اكتشاف وتحديد العلامات التجارية المؤهلة لـ DTC للتنقيب عن جهود التسويق والمبيعات الخاصة بهم. توفر منصة Charm بيانات شاملة عن هذه الشركات وتتضمن أكثر من 160 مرشحًا تمكن المستخدمين من تحديد معايير بحث فريدة تناسب جمهورهم المستهدف. تعتبر عوامل التصفية هذه مفيدة بشكل خاص للوكالات التي تستخدمها لإنشاء قوائم مستهدفة بناءً على احتياجاتها المحددة. توفر نتائج البحث معلومات عن الشركة ومعلومات الاتصال المباشرة لصناع القرار والموظفين داخل كل عمل. تسهل هذه العملية السلسة العثور على الشركات التي تناسب معايير معينة والاتصال بأصحاب المصلحة الرئيسيين دون الحاجة إلى استكمال البحث بمصادر أو أدوات خارجية أخرى.
Findymail
findymail.com
Findymail يساعد في العثور على عناوين البريد الإلكتروني B2B والتحقق منها، مما يسهل أتمتة عمليات تسويق المبيعات وتقليل معدلات الارتداد.
Infynd
infynd.com
InFynd هو حل متكامل لذكاء البيانات. تساعدك أداة التنقيب البسيطة وسهلة الاستخدام لدينا في تحديد العملاء المحتملين المناسبين والوصول إليهم في السوق المتخصصة لديك. لدينا أكبر عدد من جهات الاتصال B2B المتوافقة مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR) في المملكة المتحدة، مع إمكانية التسليم بنسبة 95%. يمكنك التنقيب عن المزيد من الصفقات والاتصال بها وإتمامها باستخدام قاعدة بيانات InFynd الدقيقة للتعاملات بين الشركات (B2B)، والتي تتضمن أكثر من 15 مليون من حقوق السحب الخاصة المتوافقة مع المملكة المتحدة. تدعم بياناتنا فرق التسويق والمبيعات في توسيع نطاق مبادرات التسويق الخارجي بكفاءة وفعالية. تأسست InFynd في عام 2020، وهي أداة بيانات قادمة وواعدة ويثق بها أكثر من 100 عميل من الشركات الناشئة إلى المؤسسات.
AeroLeads
aeroleads.com
Aeroleads تطبيق ويب لتوليد الآفاق والعثور على البيانات الاتصال، مع إمكانية التصدير والتكامل مع أنظمة CRM لسهولة الإدارة.
Wappalyzer
wappalyzer.com
Wappalyzer هي أداة لتحديد التقنيات المستخدمة في مواقع الويب، مما يساعد على تحليل المنافسين وتحسين الاستراتيجيات الرقمية.
Leadinfo
leadinfo.com
تطبيق Leadinfo يساعد الشركات على تحويل زوار الموقع المجهولين إلى عملاء محتملين من خلال توفير معلومات تفصيلية عن الشركات. يتيح التواصل الفوري مع الزوار.
Visitor Queue
visitorqueue.com
تعد قائمة انتظار الزوار أداة لتوليد العملاء المحتملين، توفر معلومات عن زوار المواقع لتخصيص تجاربهم وتحسين استراتيجيات التسويق والمبيعات.
Foundry
foundryco.com
Foundry هو تطبيق لتنسيق حملات التسويق والمبيعات باستخدام أدوات الإعلان المخصصة وتحليل البيانات لتحسين تجربة العميل.
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io هو أداة للبحث عن عناوين البريد الإلكتروني وتحسين البيانات التجارية للمبيعات والتسويق عبر البريد الإلكتروني في بيئة B2B.
BuiltWith
builtwith.com
BuildWith هي أداة لتحليل مواقع الويب وتحديد التكنولوجيا المستخدمة فيها، مما يساعد في التحليل التنافسي وأبحاث السوق.
SigParser
sigparser.com
SigParser هو تطبيق لاستخراج معلومات جهات الاتصال تلقائيًا من توقيعات البريد الإلكتروني والمساعدة في تحديث قواعد البيانات.
Apify
apify.com
Apify هو منصة لاستخراج البيانات من الويب وأتمتة العمليات من خلال أدوات بسيطة ومهيكلة، تدعم عدة لغات برمجة وتتيح استخدام الكاشطات الجاهزة.
Revscale
revscale.ai
سواء كنت تقوم بأتمتة التواصل مع المبيعات المخصصة، أو تبسيط جهود جمع التبرعات، أو تتطلع إلى تعيين أعضاء جدد في الفريق، يقوم Revscale بتحليل إشارات ورؤى نية المشتري من جميع أنحاء الويب وإشراك العملاء المحتملين من خلال نقاط الاتصال الاجتماعية والتسلسلات الصادرة التلقائية، المصممة للتحويل.
ReachStream
reachstream.com
ReachStream هو مزود حلول بيانات B2B (من شركة إلى شركة) يقدم بيانات عالية الجودة ودقيقة لأغراض التسويق والمبيعات. فهو يوفر للشركات إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من البيانات، بما في ذلك معلومات الاتصال وتفاصيل الشركة والمزيد، لمساعدتهم على تحديد واستهداف العملاء المحتملين المثاليين. تم تصميم بيانات ReachStream لتمكين جهود التسويق والمبيعات القائمة على البيانات، وتمكين الشركات من الوصول إلى جمهورها المستهدف بشكل فعال، ورعاية العملاء المحتملين، وفي نهاية المطاف دفع نمو الإيرادات. تعتبر المنصة ذات قيمة خاصة في مشهد الأعمال الديناميكي اليوم، حيث يعد الحصول على بيانات محدثة وشاملة أمرًا ضروريًا لتحقيق النجاح.
Ombit
ombit.tech
OmBit: أداة المبيعات والتنقيب المثالية! تقديم OmBit: مركز توليد العملاء المحتملين الخاص بك! هل تتطلع إلى تعزيز جهود توليد العملاء المحتملين؟ لا مزيد من البحث! OmBit هنا لإحداث ثورة في الطريقة التي تجد بها العملاء المحتملين. من خلال ملحق المتصفح المريح الخاص بنا، يمكنك بسهولة استخراج العملاء المحتملين من LinkedIn والمواقع المدعومة الأخرى. بمجرد حصولك على العملاء المحتملين، نحن نهتم بالباقي! سيقوم نظامنا الذكي بتحديد عناوين البريد الإلكتروني لكل مستخدم والتحقق منها بسرعة، مما يضمن الحصول على بيانات دقيقة وموثوقة. لا مزيد من إضاعة الوقت على جهات الاتصال غير الصالحة! ولكن هذا ليس كل شيء! يمكنك أيضًا تحميل قوائم العملاء المحتملين الخاصة بك، وسنقوم بفحصها أيضًا. سنقوم بتصنيفها على أنها صالحة أو محفوفة بالمخاطر أو غير صالحة، مما يوفر لك صورة واضحة عن جودة العملاء المحتملين. الآن، دعونا نتعمق في عالم الحملات المثير! قم بتخصيص التواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بك باستخدام العناصر النائبة الديناميكية. اختر الوقت واليوم المثاليين لإرسال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك. قم بإعداد تسلسل متابعة لإرسال رسالة ثانية تلقائيًا في حالة عدم وجود استجابة. وتخمين ماذا؟ يمكن لشبكتنا العصبية أن تساعدك على صياغة رسائل بريد إلكتروني مقنعة! هل ترغب في البقاء على اطلاع على حملاتك؟ ميزة البريد الوارد لدينا ستوفر لك التغطية! تتبع إحصائيات حملات البريد الإلكتروني الخاصة بك، واعرض الردود، وشارك في المحادثات، هنا على منصتنا. إنه مثل وجود مركز قيادة خاص بك لتوليد العملاء المحتملين! وانتظر، هناك المزيد! يوفر OmBit أيضًا ميزات تعاون جماعي قوية. قم بدعوة زملائك للانضمام إلى مساحة العمل الخاصة بك، والعمل معًا بسلاسة. تعظيم الإنتاجية وتحقيق نتائج عظيمة كقوة موحدة! إذًا، هل أنت مستعد لزيادة عدد العملاء المحتملين لديك باستخدام OmBit؟ ابدأ اليوم وشاهد عملك يرتقي إلى آفاق جديدة!
MassContacts
masscontacts.online
MassContacts هي قاعدة بيانات منسقة تضم أكثر من 50 مليونًا من المهنيين العاملين والسيرة الذاتية. تعزيز جهود توليد العملاء المحتملين والتسويق والتوظيف. استخدم التصفية المتقدمة للعثور على العملاء المحتملين والمرشحين المثاليين. إنها قاعدة بيانات الاتصال والبحث عن السيرة الذاتية الأكثر تكلفة وسهولة في الاستخدام في السوق.
RealtimeCRM
realtimecrm.co.uk
تطبيق RealTimeCrm لإدارة علاقات العملاء يسهّل إدارة المعلومات والتفاعلات والبيانات، مما يعزز كفاءة المبيعات وخدمة العملاء.
Prospeo
prospeo.io
يوفر Prospeo أدوات عالية الجودة للعثور على البريد الإلكتروني، مثل البحث في البريد الإلكتروني للشركة، وتصدير LinkedIn Sales Navigator، والتحقق الجماعي من البريد الإلكتروني، والمزيد. من خلال نظام التحقق من البريد الإلكتروني الخاص بنا، نقوم بالتحقق من رسائل البريد الإلكتروني الشاملة (قبول الكل). نحن نساعد خبراء الجيل الرائد وحقوق السحب الخاصة على تحقيق أهدافهم.
Pharow
pharow.com
Pharrow هي أسهل أداة للتنقيب عن B2B لتعزيز مواعيدك ومبيعات B2B. في 3 نقرات، يمكنك العثور على عملائك المستقبليين وتفاصيل الاتصال بهم. تسمح لك منصتنا بالعثور على العملاء المحتملين وتقسيمهم استنادًا إلى الرؤى (النمو، والتوظيف، والتكنولوجيا المستخدمة، وما إلى ذلك) والعثور على تفاصيل الاتصال الخاصة بهم وإرسالها إلى إدارة علاقات العملاء (CRM) لديك. لدينا على منصتنا أكثر من مليون شركة و5 ملايين من صانعي القرار المحترفين و1324 مرشحًا للسماح لك باستهداف العملاء المحتملين واتخاذ القرارات الصحيحة لتطوير أعمالك. إذا كنت ترغب في رفع مستوى التنقيب لديك، تعال واختبر Pharrow.
DeepSales
deepsales.com
DeepSales هي شركة عالمية رائدة في مجال استخبارات المبيعات وتوليد العملاء المحتملين، وتتمتع بموقع فريد يمكنها من تحويل مبيعات B2B من خلال قوة التعلم العميق. تقوم منصتنا بمعالجة الملايين من نقاط البيانات التقليدية، وإثرائها برؤى قابلة للتنفيذ لتحديد المشترين المحتملين الذين لديهم احتمالية أكبر للتحويل. ما يميزنا هو خبرتنا التي لا مثيل لها في الأسواق الآسيوية، وهي منطقة متخصصة غالبًا ما يتم تجاهلها من قبل اللاعبين الرئيسيين في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، نحن نستخدم فريدة من نوعها
Trueleads
trueleads.com
Trueleads عبارة عن منصة سحابية تتفاعل مع الخوارزميات والتطبيقات الموجودة بالفعل على LinkedIn. سيساعدك ذلك على تنمية شبكة LinkedIn وخط أنابيب المبيعات الخاص بك عن طريق أتمتة عملية البحث الكاملة عن الأهداف المختارة (صناع القرار) والتواصل معهم. بمجرد الاتصال، سيبدأ Trueleads تلقائيًا في إرسال سلسلة من الرسائل المخصصة و/أو رسائل InMail لتأمين مكالمة هاتفية أو اجتماع بموجب إذن. يمكنك الاتصال بما يصل إلى 5000+ من صناع القرار المستهدفين الجدد شهريًا باستخدام منصة Trueleads الفريدة القائمة على السحابة والأتمتة. ولإكمال منصة الذكاء الاصطناعي القوية لدينا، فإننا ندرك أن أي أتمتة تحتاج إلى لمسة بشرية لإنجاحها. هذا هو المكان الذي تعمل فيه Trueleads معك بشأن جميع المتغيرات حتى تحصل على أفضل النتائج وتظل آمنًا على LinkedIn. - أفضل ممارسات البيع الاجتماعي - مراجعة الملف الشخصي على LinkedIn - تحسين الجمهور المستهدف - دعم الرسائل التسلسلية. تمنح هذه العناصر المدمجة مع نظامنا الأساسي لعملائنا راحة البال مع إنشاء عملاء متوقعين عاليي الجودة وفعالين من حيث التكلفة وعائد استثمار سريع.
People Data Labs
peopledatalabs.com
تطبيق People Data Labs يقدم مجموعة شاملة من بيانات الأفراد، بما في ذلك المعلومات السيرة الذاتية والاتصال والديموغرافية، لتمكين تحسين استراتيجيات الأعمال.
HeyReach
heyreach.io
برنامج LinkedIn الآلي الذي يساعد الوكالات والفرق على توسيع نطاق وصولها إلى LinkedIn! أرسل طلبات اتصال ورسائل غير محدودة بأمان من عدة حسابات متزامنة، باستخدام أداة أتمتة LinkedIn الأولى من نوعها في السوق في الوكالة. ما يتم تضمينه: - لوحة تحكم موحدة لجميع حسابات LinkedIn في مؤسستك - تناوب حسابات متعددة في حملة واحدة - اختبار نسخ A/B لا نهائي - رسائل طلب اتصال مخصصة للغاية بتقنية الذكاء الاصطناعي - صندوق بريد واحد لجميع حسابات LinkedIn الخاصة بك - التعامل مع جميع عملاء LinkedIn المحتملون من HeyReach - التكامل الأصلي مع HubSpot وPipedrive - تصدير جهات اتصال غير محدودة من Sales Navigator في ملف CSV
Coldlytics
coldlytics.com
هل سئمت من قواعد بيانات B2B التي لا معنى لها؟ تجمع Coldlytics بسلاسة بين الأتمتة المتطورة والباحث البشري لتزويدك بأحدث العملاء المتوقعين. أرسل متطلبات الاستهداف الخاصة بك عبر منصة الخدمة الذاتية الخاصة بنا وسيقوم فريقنا ببناء قائمة عملاء محتملين مخصصة بالكامل خلال 24 ساعة فقط. لا تقبل بالبيانات التي استخدمها الجميع بالفعل! كيف نفعل ذلك؟ عند إرسال طلبك، سيقوم أحد أعضاء فريقنا بتشغيل أدوات استخراج الويب الخاصة بنا لتحديد عملائك المثاليين. نحن نستخدم عددًا كبيرًا من مصادر البيانات عبر الإنترنت، بما في ذلك خرائط Google، وLinkedIn، وClutch، وD&B، والمزيد - ثم نتحقق من الإيرادات، وعدد الموظفين، وتواريخ التأسيس، وحتى إجراء عمليات فحص الكلمات الرئيسية على موقع الويب الخاص بكل شركة. كل هذا يمكننا من تحقيق الدقة الدقيقة. نقوم بعد ذلك بتمرير قائمتك إلى فريق البحث المخصص لدينا والذي يبحث يدويًا عن تفاصيل الاتصال لكل صانع قرار تحتاج إلى الوصول إليه. لا توجد حقًا بيانات أفضل هناك!
GrowMeOrganic
growmeorganic.com
GrowMeOrganic عبارة عن منصة متكاملة لتوليد العملاء المحتملين وأتمتة المبيعات لمتسللي النمو والمؤسسين ومديري التسويق والوكالات الرقمية. باستخدام GrowMeOrganic، يمكنك استخراج رسائل البريد الإلكتروني من منصات B2B مثل LinkedIn ومنصات B2C مثل خرائط Google. أرسل حملات تنقيط غير محدودة وغير ذلك الكثير.
LeadFuze
leadfuze.com
ابحث عن معلومات الاتصال الخاصة بأي متخصص في الأعمال. ابحث في قطاعات السوق بأكملها، أو عن أفراد أو حسابات محددة. يتم استخدامه من قبل مندوبي المبيعات والقائمين بالتوظيف والمسوقين لمساعدتهم في بناء قائمة مثالية من العملاء المتوقعين والمرشحين. تقوم LeadFuze بتجميع البيانات المهنية في العالم لمواصلة تقديم أحدث العملاء المحتملين لك. انها التنقيب، الآلي!
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI هو محرك بحث في الوقت الحقيقي للعثور على معلومات الاتصال للمبيعات B2B، مما يساعد المستخدمين في الوصول إلى العملاء المحتملين بسرعة.
Cognism
cognism.com
Cognism هو تطبيق يوفر بيانات دقيقة للشركات للتواصل مع العملاء المستهدفين، مع التركيز على الامتثال لبيانات الناتج المحلي الإجمالي وCCPA.
Common Room
commonroom.io
تطبيق Common Room يساعد في إدارة المجتمعات وتسهيل التواصل والمشاركة بين الأعضاء من خلال أدوات مخصصة لتعزيز التفاعل والتعاون.
FullContact
fullcontact.com
FullContact هو تطبيق لإدارة معلومات الاتصال، يوفر تخزينًا مركزيًا وتحديثًا لمزامنة البيانات عبر أجهزة متعددة.
Grata
grata.com
Grata هو تطبيق يوفر بيانات دقيقة عن الشركات الخاصة، مما يساعد المستثمرين والمستشارين في إجراء صفقات الاندماج والاستحواذ.
Hunter.io
hunter.io
Hunter.io هو تطبيق سحابي يساعد الشركات في العثور على والتحقق من عناوين البريد الإلكتروني المهنية، ويتيح إرسال حملات بريد إلكتروني مباشرة.
Reply.io
reply.io
Reply.io هي منصة لمشاركة المبيعات تساعد في أتمتة وتوسيع جهود التوعية المتعددة القنوات لزيادة العملاء والإيرادات.
Luna.ai
luna.ai
Luna.ai هو منصة مبيعات تعتمد على الذكاء الاصطناعي تساعد الفرق على تحسين عمليات المبيعات والتواصل مع العملاء المحتملين بشكل شخصي وفعال.
Dealfront
dealfront.com
Dealfront هي منصة ذكية للمبيعات تجمع بين بيانات الزوار ورصد العملاء المحتملين لتسهيل عمليات المبيعات والتسويق وتحسين فعاليتها.
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