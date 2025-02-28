ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
تعد برامج إنشاء الطلب مجموعة أدوات قوية مصممة لإثارة الاهتمام والوعي بمنتجات الشركة أو خدماتها بين العملاء المحتملين. وهي تعمل من خلال تحديد العملاء المتوقعين وإشراكهم ورعايتهم طوال رحلة المشتري، مما يدفعهم في النهاية نحو اتخاذ قرار الشراء. فيما يلي وصف شامل لبرنامج إنشاء الطلب: يقوم برنامج Demand Generation بأتمتة وتبسيط عملية جذب العملاء المحتملين وتحويلهم من خلال استخدام تقنيات التسويق الواردة والصادرة المختلفة. إنه يستفيد من تحليلات البيانات وأتمتة التسويق واستراتيجيات الاتصال متعددة القنوات لإنشاء حملات مستهدفة تتوافق مع احتياجات وتفضيلات العملاء المحتملين. بشكل عام، يعمل برنامج إنشاء الطلب على تمكين الشركات من جذب العملاء المحتملين وإشراكهم وتحويلهم بشكل فعال، مما يؤدي إلى نمو الإيرادات وإقامة علاقات طويلة الأمد مع العملاء. إنه بمثابة عنصر حيوي في استراتيجيات التسويق الحديثة، مما يساعد المؤسسات على الحفاظ على قدرتها التنافسية في المشهد الرقمي اليوم.
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Hubspot
hubspot.com
يوفر HubSpot منصة كاملة للتسويق ، والمبيعات ، وخدمة العملاء ، وبرامج CRM - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ بأدوات مجانية ، والترقية أثناء نموك. مع مركز التسويق ، فإن جميع أدوات التسويق والبيانات الخاصة بك موجودة على منصة واحدة سهلة الاستخدام وقوية. ستوفر وقتًا ثمينًا والحصول على كل السياق الذي تحتاجه لتوفير تجربة مخصصة تجذب العملاء المناسبين على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمسوقين الاحتفاظ بالبيانات في مركز كل ما يفعلونه لأن مركز التسويق تم تصميمه كجزء من منصة HubSpot CRM. عند استخدام منصة CRM الكاملة ، يمكن للمسوقين تحقيق محاذاة لا مثيل لها مع المبيعات لإثبات عائد الاستثمار والتحقق من صحة الاستثمارات. سواء كانت استراتيجيات أو خدمات أو برامج - يتيح لك HubSpot توسيع نطاق شركتك ، وليس التعقيد. يحتوي HubSpot على كل ما تحتاجه لتنمو بشكل أفضل.
Similarweb
similarweb.com
قم بالبيع بشكل أكثر ذكاءً من خلال رؤى رقمية 360 درجة حول آفاق التجارة الإلكترونية والناشرين والمعلنين. بفضل بيانات حركة المرور والمشاركة الفريدة الخاصة بـ Sameweb، يمكنك الحصول على رؤية كاملة لكل جزء من الإستراتيجية والأداء الرقمي للعميل المحتمل، مما يتيح لك العثور على فرص جديدة وصياغة العروض التي تحقق الفوز. - ابحث عن العملاء المحتملين الذين يتطابقون مع ملف تعريف العميل المثالي الخاص بك من قاعدة بيانات مماثلة لأكثر من 100 مليون موقع ويب - قم بتعزيز جودة خط الأنابيب الخاص بك وإعطاء الأولوية للتواصل عن طريق إضافة المزيد من نقاط البيانات ذات الصلة للعملاء المحتملين باستخدام إثراء العملاء المتوقعين - مراقبة حساباتك للبقاء على اطلاع على الأعمال الجديدة والمتزايدة الفرص مع التنبيهات - تعمق في الأداء والاستراتيجية الرقمية لعملائك المحتملين لفهم أفضل لكيفية مساعدة الحل الخاص بك - تحسين استجابة عملائك من خلال رؤى فريدة من نوعها لعميلك، مدعومة ببيانات موثوقة - تواصل مباشرة مع صناع القرار من خلال معلومات الاتصال المباشرة الخاصة بهم
Tapfiliate
tapfiliate.com
يعتني Tapfiliate بجميع احتياجاتك التسويقية التابعة والإحالة. قم بمزامنة Tapfiliate مع Shopify وWooCommerce وأكثر من 30 عملية تكامل أخرى.
Square
squareup.com
Square، Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية ومجمع خدمات تجارية وشركة دفع عبر الهاتف المحمول ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتسويق منتجات مدفوعات البرامج والأجهزة وتوسعت لتشمل خدمات الأعمال الصغيرة. تأسست الشركة في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي وأطلقت أول تطبيق وخدمة لها في عام 2010. وقد تم تداولها كشركة عامة في بورصة نيويورك للأوراق المالية منذ نوفمبر 2015 برمز المؤشر SQ.
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. * يمكّن العملاء من التفاعل مع علامتك التجارية على قناتهم المفضلة للحصول على تجربة علامة تجارية متسقة تؤدي إلى إسعاد العملاء. * تمكين الوكلاء من خلال عرض موحد/360 للعملاء والتوصية بالاستجابات الأكثر صلة بقوة الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجية الوكيل وخبرته. * يوفر رؤى هادفة وقابلة للتنفيذ للمشرفين لدفع النمو والتميز التشغيلي * يساعد القادة على الكشف عن فرص النمو والتحول والابتكار من خلال رؤى مركز الاتصال في الوقت الفعلي والقابلة للتطوير عبر المؤسسة.
Warmly
warmly.ai
يعد Warmly أول منصة مستقلة لتنسيق المبيعات تم تصميمها خصيصًا لفرق الإيرادات ذات حجم الشركات الصغيرة والمتوسطة. يقوم النظام الأساسي بتنسيق البيانات الوصفية من أدوات تمكين المبيعات، ونوايا B2B، وأدوات الإثراء لتحديد وتتبع والتواصل مع زوار موقع الويب المستعدين للتحويل. من خلال تجميع البيانات تلقائيًا ودمج الرؤى من منصات مختلفة، ينسق بحرارة الخطوة التالية الأكثر فعالية لتحفيز المحادثات المؤهلة لفريق المبيعات. يساعد بحرارة فريق الإيرادات لديك على اكتشاف الفرص المتاحة في السوق في وقت أقرب. التقدم لهم بشكل أسرع. وحقق أهدافك ربعًا بعد ربع. تضيء منصة AI Warm Leads الخاصة بهم خط الأنابيب الخاص بك من خلال مراقبة إشارات نية الشراء عبر موقع الويب الخاص بك والصادرة وإدارة علاقات العملاء. وبعد ذلك، يساعدونك على إغلاق خط الأنابيب هذا بطرق دافئة وجذابة. علاوة على ذلك، تساعد مجموعة أدوات المبيعات المجانية فريقك على التواصل بشكل أفضل مع العملاء المحتملين أو العملاء في التقويم الخاص بك وعلى Zoom من خلال تطبيق Essential Zoom الحائز على جوائز.
Rewardful
rewardful.com
حول أكبر معجبيك إلى أفضل المسوقين لديك. Rewardful هي طريقة بسيطة لشركات SaaS لإعداد برامج الإحالة والإحالة باستخدام Stripe & Paddle. ما عليك سوى ربط حسابك ودعنا نتتبع الإحالات والخصومات والعمولات لك!
Signals
getsignals.ai
Signals عبارة عن جيل محتمل ومنصة AI تساعدك على معرفة الأشخاص الموجودين على موقع الويب الخاص بك، والاستفادة من سلوكياتهم، للتفاعل مع الزوار المستعدين للشراء. لقد ساعدنا بالفعل الشركات في العثور على الآلاف من جهات الاتصال الجديدة المؤهلة دون أن يحتاج الزوار إلى ملء نموذج.
Success.ai
success.ai
Success.ai عبارة عن منصة بريد إلكتروني باردة شاملة مصممة لمساعدة الشركات على تحقيق النمو الفائق. مع التركيز على فتح عدد غير محدود من العملاء المحتملين ورسائل البريد الإلكتروني والإحماء وقدرات الكتابة المتقدمة بالذكاء الاصطناعي، تهدف هذه الأداة إلى تعزيز جهود التوعية. توفر المنصة إمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات واسعة تضم أكثر من 700 مليون عميل محتمل معتمد في مجال B2B، مما يسمح للمستخدمين باكتشاف عملائهم المثاليين والتفاعل معهم دون عناء. ويكتمل ذلك بمرشحات وكلمات رئيسية متقدمة تتيح اكتساب العملاء المستهدفين حسب الصناعة وحجم الشركة والموقع والإيرادات. يوفر Success.ai أيضًا حسابات إرسال بريد إلكتروني غير محدودة، مما يسمح للمستخدمين بإرسال آلاف رسائل البريد الإلكتروني يوميًا دون التأثير على سمعتهم. تساعد ميزة إحماء الأداة على ضمان أقصى قدر من الكفاءة في تسليم البريد الإلكتروني وإبعاد رسائل البريد الإلكتروني عن البريد العشوائي، مما يوفر راحة البال وتسليمًا مضمونًا للبريد الوارد. تتيح وظيفة الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين إنشاء رسائل بريد إلكتروني مخصصة دون عناء، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي للحفاظ على أصالة العلامة التجارية وإحداث تأثير يعتمد على البيانات. ويعمل تخصيص الذكاء الاصطناعي على تعزيز معدلات المشاركة والاستجابة، مما يمكّن المستخدمين من اغتنام المزيد من الفرص. تشتمل الميزات الإضافية على InboxHub، الذي يعمل على تبسيط استجابات العملاء المحتملين وإغلاق الصفقات، وتحليلات الحملة القوية لتحقيق أقصى قدر من النتائج. توفر الأداة أيضًا إمكانية تدوير البريد الوارد لتوزيع إرسال البريد الإلكتروني بين حسابات متعددة بشكل عضوي، بالإضافة إلى التحقق من صحة البريد الإلكتروني واختبار النطاق المجمع لحماية إمكانية التسليم. بشكل عام، يعد Success.ai حلاً شاملاً يهدف إلى مساعدة الشركات على تسريع نموها وتحقيق أقصى قدر من التأثير والنجاح في حملات البريد الإلكتروني الباردة الخاصة بهم.
BrandChamp
brandchamp.io
قم بتحويل عملائك إلى أبطال للعلامة التجارية مع BrandChamp. يعمل برنامج BrandChamp على تبسيط عملية تفعيل وإدارة برامج الدفاع عن العلامة التجارية بشكل لم يسبق له مثيل. انضم إلى العلامات التجارية الأسرع نموًا في تعزيز مبيعات الإحالة وتحفيز المحتوى الذي ينشئه المستخدم من خلال مبادرات المناصرة الناجحة. تتكامل منصتنا الشاملة بسلاسة مع أفضل حلول التجارة الإلكترونية ومنصات الوسائط الاجتماعية والأسواق.
ActiveCampaign
activecampaign.com
يقوم ActiveCampaign for Marketing بتوصيل كل أداة وقناة تستخدمها في عملك لإشراك العملاء في كل حالة من مراحل دورة حياة العميل. استخدم البيانات من التسويق عبر البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الرقمية، وموقع الويب الخاص بك، لتخصيص نقاط اتصال مخصصة مع جهات الاتصال الخاصة بك - مما يضمن أن التسويق الخاص بك فعال وجذاب ولا يُنسى دون أن يكلفك الوقت. نحن نجعل التشغيل الآلي يعمل لصالحك حتى تتمكن من التركيز على اللمسات الشخصية التي تميز عملك، والتأكد من أنك لم تفوت أي خطوة مع أي من عملائك. ما هي بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها باستخدام ActiveCampaign؟ - أتمتة التجارب المخصصة عبر جميع نقاط اتصال العملاء - تتبع تفضيلات المشتري وسلوكه والعديد من السمات المخصصة عبر دورة حياة العميل بالكامل لتقسيم أعمق وتواصل أكثر فعالية - تخصيص عمليات الإرسال بناءً على أي معلمة تقريبًا، بحيث يتم استهداف رسائلك دائمًا للجهة الصحيحة الجمهور - استخدم البيانات من دورة حياة العميل بأكملها لاختيار أفضل محتوى ووقت الإرسال وقناة التسليم لكل عميل - قم بإنشاء حملات مخصصة بالكامل بأقل جهد، ثم قم بتحسين استراتيجية الإرسال الخاصة بك في الوقت الفعلي بناءً على سلوكيات العملاء - قم بتكرار التجربة الشخصية لكل عميل، بغض النظر عن حجم عملك
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. يوفر Constant Contact أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والفعاليات لمساعدة الشركات الصغيرة على تنمية قاعدة عملائها.
Luna.ai
luna.ai
تم كسر قواعد اللعبة القديمة في المبيعات. ليس لدى العملاء المحتملين اليوم أي صبر تجاه رسائل البريد العشوائي ذات الحجم الواحد الذي يناسب الجميع. وقد قام مزودو خدمة البريد الإلكتروني بتشديد سياساتهم بشأن البريد الإلكتروني البارد المجمع. إنها حقبة جديدة، والطرق القديمة لم تعد كافية. وإذا كنت تعتقد أن مجرد تنمية فريق المبيعات الخاص بك هو الحل السحري، فكر مرة أخرى. على الرغم من بذل قصارى جهدهم، فإن العديد من مندوبي المبيعات يخطئون في فهم العملاء المحتملين وإشراكهم بفعالية. أصبح تبرير عائد الاستثمار لمندوبي المبيعات أكثر صعوبة. يبدو مألوفا؟ حان الوقت للتغيير. أدخل Luna.ai، سفينتك الصاروخية في ظلام المبيعات. Luna.ai ليست مجرد أداة مبيعات أخرى تعمل بالذكاء الاصطناعي؛ إنها منصة الاحتمالات الشاملة التي تبحث عنها. البيع القائم على الإشارات، والتخصيص على نطاق واسع، وإمكانية تسليم البريد الإلكتروني - لقد قامت Luna.ai بتغطيتها. مع Luna.ai، أنت لا تبيع فقط؛ أنت تبيع بشكل أكثر ذكاءً وفعالية. تخيل نظامًا يعرف عميلك المحتمل من الداخل والخارج، مبنيًا على جبل من البيانات والرؤى لضمان تنفيذ كل عملية تواصل على الفور. يجيد 152 لغة مثيرة للإعجاب. والجزء الأفضل؟ قابلة للتطوير، مع عدد غير محدود من حسابات البريد الإلكتروني، وكل ذلك بعُشر تكلفة الطرق التقليدية. تهدف Luna.ai في جوهرها إلى تمكينك من التفوق في أكثر ما تحب القيام به: التواصل مع العملاء وإبرام تلك الصفقات. يتعلق الأمر بإزالة التخمين والتأكد من أن كل رسالة ترسلها تبدو شخصية وذات صلة. قم بإعداد كتاب اللعب الأول الخاص بك اليوم. باستخدام إعدادات Luna.ai المسبقة، ستكون جاهزًا للعمل خلال دقائق. نراكم على القمر!
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com ، INC. هي شركة برمجيات أمريكية مقرها السحابة مقرها في سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا. يوفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء ، وأتمتة التسويق ، والتحليلات ، وتطوير التطبيقات. في عام 2020 ، صنفت مجلة Fortune Salesforce في المرتبة السادسة في "قائمة أفضل 100 شركة للعمل من أجلها" ، بناءً على مسح للموظف للرضا.
GrowthHero
growthhero.io
إن GrowthHero هو برنامج تسويق قوي للشركاء التابعين والمؤثرين والإحالة، الكل في واحد. بدءًا من 49 دولارًا أمريكيًا فقط، يتسع تطبيق GrowthHero معك! أدوات مرنة تمامًا لنجاحك: - بوابة شريكة ذات علامة بيضاء، تخصيص كامل دون الحاجة إلى تعليمات برمجية - مشاركة عناوين URL للتتبع و/أو رموز الخصم القابلة للتخصيص - التكامل عبر Stripe وAPI وZapier وShopify App وBigCommerce App - مناسبة لأي نوع عمل - اتصالات API/ Zapier الرائدة في السوق، وتخصيصها وأتمتتها بشكل أكبر - قيمة ممتازة. لا تدفع مبالغ زائدة مقابل 3 منصات برمجية منفصلة للشركاء # برامج التسويق التابعة - قم بتجنيد الشركات التابعة. اسمح للشركات التابعة بالعثور عليك من خلال قوائم Marketplace، وابحث عن الشركات التابعة باستخدام Affiliate Hunt، ثم اسمح للشركات التابعة لك بتجنيد المزيد من الشركات التابعة لك من خلال الامتيازات والرهون البحرية. - مكافأة بالعمولة أو مكافآت ثابتة أو يدوية - تتبع عمليات الاشتراك والمبيعات والاشتراكات - شارك أصول التسويق مع الشركات التابعة، مما يضمن أن محتواها دائمًا على العلامة التجارية. - تشغيل الحملات - تقديم مكافآت أو مكافآت إضافية أخرى لتحقيق الأهداف # منصة التسويق المؤثر - ابحث واتصل بالمؤثرين على Instagram وTik Tok وYouTube في برامجك - أنشئ حملات، حيث يقدم المؤثرون المحتوى للحصول على موافقتك - ادفع للمؤثرين برسوم ثابتة مقابل المحتوى أو احصل على عمولة على المبيعات # أدوات تسويق إحالة العملاء - اجعل العملاء يحيلون صديقًا إلى أصدقائهم. اجذبهم بعرض على نموذج ما بعد الشراء وأداة الإحالة - قم بتحويل عملائك إلى مبشرين، من خلال رسائل بريد إلكتروني مخصصة - منفصل عن المؤثرين والشركات التابعة - كافئ العملاء برصيد المتجر أو العمولة أو المكافآت الثابتة الأخرى - أنت تقرر تجربة مجانية لمدة 14 يومًا في جميع الخطط!
Retainly
retainly.app
تم تصميم Retainly لضمان عودة المزيد من عملائك إلى عملك مرارًا وتكرارًا. من السهل التعلم والعمل معه، مما يعني أنه يمكنك تنفيذ حملات مؤثرة دون أي متاعب. مع Retainly، يمكنك الحفاظ على تفاعل عملائك وبناء علاقات أقوى وأطول أمدًا.
InboxPro
inboxpro.io
يساعدك InboxPro على تحويل العملاء المتوقعين إلى عملاء وإغلاق المزيد من الاجتماعات. إتقان التواصل عبر البريد الإلكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي. أتمتة التسلسلات وتخصيصها باستخدام علامات الدمج وتعزيز مشاركة العملاء. ابدأ في الفوز بالمزيد من الصفقات الآن.
Hunter.io
hunter.io
Hunter هو حل قائم على السحابة يساعد الشركات على العثور على عناوين البريد الإلكتروني المهنية والتحقق منها من المجالات أو الشركات أو محترفًا محددًا على الويب ، وأكثر من ذلك بكثير. يتم أيضًا تضمين منصة البريد الإلكتروني الباردة المجانية لإرسال حملات البريد الإلكتروني مباشرة من Hunter. يجعل Hunter من السهل للغاية على المبيعات والتوظيف والمسوقين التواصل مع المهنيين الآخرين بأدوات بسيطة ولكنها قوية. يزحف Hunter على الويب والفهجة عناوين البريد الإلكتروني المهنية المتاحة للجمهور. يمكن الوصول إلى البيانات بسهولة عبر واجهة مستخدم بسيطة للعثور على الشخص المناسب في شركة أو العثور على كيفية الاتصال بالمهنيين الذين تم تحديدهم بالفعل.
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura عبارة عن منصة للتنقيب عن المبيعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوليد العملاء المحتملين عبر الإنترنت، وذكاء المبيعات القابل للتنفيذ، وتسلسلات المبيعات الآلية.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) هي منصة الذهاب إلى السوق التي تساعد الشركات في العثور على عملائها واكتسابهم وتنميتهم. توفر ZoomInfo بيانات ورؤى وتقنيات دقيقة وفي الوقت الفعلي لأكثر من 35000 شركة حول العالم. تستخدم الشركات بياناتها ونظامها الأساسي لزيادة الكفاءة ومواءمة فرق المبيعات والتسويق ودمج مجموعات التكنولوجيا. إنها شركة رائدة معترف بها في مجال خصوصية البيانات، مع الامتثال الرائد في الصناعة للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) وCCPA والعديد من شهادات أمن البيانات والخصوصية. التخصصات: منصة GTM، استراتيجية GTM، استخبارات المبيعات، استخبارات المحادثة، الاستخبارات التسويقية، مشاركة المبيعات، بيانات الاتصال، بيانات النية، توليد العملاء المحتملين، التنقيب المحسن، المعلومات التجارية، جهات الاتصال التجارية، التسويق القائم على الحساب (ABM)، دقة البيانات، قاعدة البيانات النظافة وتنسيق البيانات.
Immagnify
immagnify.com
Immagnify هي أداة ذكاء مبيعات تسمح لك بإنشاء قوائم للعملاء المحتملين بناءً على إمكانيات البحث المتقدمة مثل التقنيات المستخدمة والممارسات الشائعة بالإضافة إلى العديد من عوامل التصفية الأخرى مثل الموقع وحجم الشركة والصناعة وما إلى ذلك. بمجرد إنشاء قوائمك، يمكنك الوصول إلى معلومات الاتصال (البريد الإلكتروني للعمل والهاتف المحمول) لصانعي القرار الرئيسيين في هذه الشركات، وكل ذلك على نطاق واسع وبسلاسة.
Floww.ai
floww.ai
Floww.ai عبارة عن مجموعة برامج مدعومة من GenAI تتيح مبيعات عالية السرعة للشركات B2C وB2B2C. توفر منصة المبيعات المتكاملة الخاصة بـ Floww.ai إدارة علاقات العملاء (CRM) لتنفيذ المبيعات، والتحليلات الفورية لـ NoCode، وأتمتة التسويق وسير العمل المتكاملة مع مجموعة الاتصالات الحديثة. تعمل أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي المتقدمة الخاصة بـ Floww.ai، مثل Sales Co-Pliot وAnalytics Co-Pliot، على تمكين أساليب مبيعات فعالة وعالية الجودة ممكّنة من خلال التحليلات الفورية والرؤى المتعمقة. تم تصميم غالبية أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRMs) بشكل أساسي لحالات الاستخدام بين الشركات (B2B) وتفشل في التكيف بشكل فعال مع الأعمال التجارية بين الشركات (B2C) وB2B2C (B2B2C). تتطلب السرعة العالية وحجم مبيعات B2C الحديثة وجود منصة مبيعات متكاملة تتيح إدارة مبيعات سريعة للتكيف بسرعة مع بيئات السوق الديناميكية.
Factors.AI
factors.ai
تساعد Factors.AI المسوقين B2B SaaS على تضخيم عائد الاستثمار التسويقي، وتوفير الوقت والجهد في التحليل الروتيني، وإعطاء رؤى مهمة حول الأنشطة التسويقية التي تؤثر على خطوط الأنابيب/الإيرادات. أولاً، تجمع Factors جميع صوامع البيانات - بيانات زوار موقع الويب، وإدارة علاقات العملاء (CRM)، ومنصة الإعلانات، وClearbit، وSearch Console مع عمليات التكامل بدون تعليمات برمجية. بعد تحديد الزوار المجهولين من موقع الويب باستخدام جهات اتصال/عملاء محتملين لإدارة علاقات العملاء، توفر Factors عرضًا موحدًا لجميع مقاييس التسويق الخاصة بك، والإسناد متعدد اللمس مع تحليل عائد الاستثمار، والتسويق، وتحليل مسارات المبيعات، والرؤى الآلية المصممة خصيصًا للمسوقين B2B.
Reply.io
reply.io
الرد عبارة عن نظام أساسي لمشاركة المبيعات يساعدك على أتمتة وتوسيع نطاق التواصل متعدد القنوات، حتى تتمكن من جذب المزيد من العملاء المحتملين واكتساب عملاء جدد وزيادة الإيرادات بشكل أسرع.
Octane11
octane11.com
Octane11 عبارة عن منصة لتحليل البيانات والتعاون تركز على B2B والتي تربط بيانات التسويق والمبيعات واستخدام المنتج المدفوعة والمملوكة والمكتسبة لتحقيق نتائج أعمال حقيقية. نحن نساعد المؤسسات التي تعمل بنظام B2B بإيرادات تزيد عن 100 مليون دولار أمريكي لدمج البيانات وإثرائها وتحليلها عبر الفرق، ومقارنة الأداء بمعايير الصناعة. يستفيد العملاء من تصورات Octane11 المبتكرة أو يقدمون بيانات محسنة إلى أداة ذكاء الأعمال أو CDP أو CRM أو أي نقطة نهاية أخرى من اختيارهم. إن Octane11 هو حقًا الرابط المفقود في حزمة بيانات B2B التي تحول البيانات المنعزلة إلى رؤى قابلة للتنفيذ وتحسين الأداء في جزء صغير من الوقت والتكلفة.
SalesMind AI
sales-mind.ai
قم بتبسيط عملية التواصل الخاصة بك وإبرام المزيد من الصفقات باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي المتطورة لدينا والمصممة للبحث عن LinkedIn.
NetHunt
nethunt.com
Nethunt هي أداة أتمتة المبيعات التي تعيش حرفيًا داخل تطبيقات Gmail وتطبيقات مساحة عمل Google الأخرى. يساعد فرق المبيعات على إدارة العملاء المتوقعين ، ورعاية علاقات العملاء ، ومراقبة تقدم المبيعات ، وإغلاق المزيد من الصفقات. المزيد عن Nethunt CRM 🙂 تنظيم قاعدة عملائك استخدم ميزات CRM الأساسية في Nethunt لتنظيم قاعدة العملاء الخاصة بك بأكثر الطرق كفاءة. ✓ قل وداعًا لإدخال البيانات الشاقة إلى الأبد. ✓ استخدم ميزة الوقاية المكررة لـ Nethunt للحفاظ على نظافة البيانات الخاصة بك في جميع الأوقات. ✓ تتميز الحقول المطلوبة بساعات على بياناتك للتأكد من حصولك على ما تحتاجه. ✓ يتم تخزين قاعدة العملاء الخاصة بك بشكل آمن في مكان واحد ، محمية من التسريبات أو عيون المتطفلين عن طريق إدارة الوصول المناسبة. 📞 التقاط خيوط جديدة من خلال قنوات متعددة تم دمج Nethunt CRM مع أدوات متعددة تتيح لك الحصول على خيوط جديدة من مصادر مختلفة وتخزين الاتصالات في سجلات CRM. ✓ قم بإنشاء خيوط جديدة من المكالمات الواردة والصادرة ✓ تحويل الدردشات موقع الويب إلى خيوط جديدة ✓ احصل على خيوط جديدة من منصات التواصل الاجتماعي ✓ أضف خيوط جديدة إلى CRM من الرسل ✓ التقاط الخيوط من نماذج الويب المخصصة 📋 قيادة القطاع وقاعدة العملاء قم بتقسيم قاعدة العملاء الخاصة بك إلى قطاعات مستهدفة لإرسال ملاعب مخصصة باستخدام مختلف الماكرو - المسمى الوظيفي ، والحاجة ، وحجم الشركة والمزيد. ✓ استخدم المرشحات المخصصة ووجهات النظر لقطع جهات الاتصال الخاصة بك. ✓ حفظ عدد غير محدود من الأجزاء لنفسك أو شاركها مع الفريق. ✓ قم بتحديث هذه القطاعات تلقائيًا عندما يتطابق المستخدمون الجدد مع معلمات معينة. 💲 إنشاء خط أنابيب المبيعات اقلب الاتصالات إلى خيوط ودفعها لأسفل خط الأنابيب الجميل والوظيفي. ✓ إضافة صفقات جديدة ، قيمتها ، احتمال الإغلاق وتاريخ الإغلاق المتوقع. ✓ تتبع الصفقات التقدم من خلال مراحل خط الأنابيب. ✓ تعرف على الإيرادات عالقة في كل مرحلة من مراحل خط الأنابيب ✓ Spot Loved Leads وكيفية دفعها نحو الشراء. ✓ قم بإنشاء خطوط أنابيب مخصصة واحدة أو عدة خطوط مخصصة لمنتجاتك وخدماتك. ✓ بناء توقعات يمكنك الوثوق بها. ⭕ إدارة المهام قم بتنظيم يوم عملك وإدارة عبء العمل في فريقك. كل ذلك داخل Gmail. ✓ إدارة المهام والتعاون مع فريقك داخل Gmail. ✓ تعيين المهام تلقائيًا وفقًا لمعايير معينة أو خوارزمية جولة روبن. ✓ ربط المهام لرسائل البريد الإلكتروني وسجلات CRM. ✓ تلقي المهام اليومية Digest لتخطيط يومك. 🤖 أتمتة عمليات المبيعات في Gmail يتيح Nethunt CRM للمستخدمين أتمتة عملية المبيعات بأكملها - بدءًا من مرحلة خط أنابيب الصفقات إلى الإشعارات. ✓ التقاط يؤدي من مصادر مختلفة وإضافتها في CRM الخاص بك. ✓ تعيين المديرين إلى خيوط وإعداد عمليات إعادة تلقائية مخصصة. ✓ إعطاء الأولوية لخيوط العروض تلقائيًا اعتمادًا على سلوكهم ✓ قم بتعيين تسلسلات لرعاية العملاء المتوقعين. ✓ ربط المحادثات عبر البريد الإلكتروني تلقائيًا ، ومكالمات ، إلى ملفات تعريف CRM. ✓ لديك خوارزمية تحرك تقدمًا إلى مرحلة خط الأنابيب التالية بناءً على استجابة الرصاص. ✓ إنشاء مهام تلقائية للفريق. ✓ قم بتعيين إشعارات للفريق عندما تحدث تغييرات مهمة في خط الأنابيب. ✓ أتمتة إدخال البيانات. ✉ أتمتة البريد الإلكتروني ✓ قم بإنشاء قوالب بريد إلكتروني شخصية ومشتركة في Gmail. ✓ اكتب رسائل البريد الإلكتروني المتكررة بسهولة وبسرعة. ✓ قم بتخصيص قوالب البريد الإلكتروني مع الحقول المخصصة. ✓ استخدم قوالب البريد الإلكتروني في مراسلات البريد الإلكتروني اليومية أو حملات البريد الإلكتروني أو تسلسل البريد الإلكتروني الآلي. 📩 تتبع البريد الإلكتروني تتبع بريدك الإلكتروني يفتح وينقر في Gmail. ✓ تعرف على ما إذا كان ومتى وكم مرة يرى جهاز الاستقبال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك في الوقت الفعلي. ✓ معرفة متى يفتح الأشخاص رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك لتوفير رؤى لفريقك. ✓ حدد أولويات العملاء المحتملين بناءً على عدد المرات التي يفتحون فيها رسائل البريد الإلكتروني أو النقر على الروابط. ✓ استخدم تتبع البريد الإلكتروني لرسائل البريد الإلكتروني العادية وحملات البريد الإلكتروني وتسلسل البريد الإلكتروني الآلي. 🔁 حملات البريد الإلكتروني أرسل حملات البريد الإلكتروني وحملات المتابعة في Gmail. ✓ أرسل حملات البريد الإلكتروني إلى شرائح مخصصة أو جميع قاعدة عملائك. ✓ قم بتعيين رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة على حملات البريد الإلكتروني السابقة. ✓ مراقبة احصائيات الحملات: يفتح ، نقرات ، إلغاء الاشتراك ، الارتداد ، والردود. ✓ أرسل حملات البريد الإلكتروني عبر Gmail أو Nethunt SMTP أو خادم SMTP الخاص بك. 📊 تقارير المبيعات تتبع مقاييس الأعمال الرئيسية وأداء الفريق مع تقارير في Nethunt CRM. ✓ تتبع فعالية الفريق بأكمله وكل مدير بشكل منفصل - عدد رسائل البريد الإلكتروني المرسلة والعروض التقديمية التي تم إجراؤها والمكالمات التي تم إجراؤها ، إلخ. ✓ تحليل نمو الأعمال مقارنة بالفترات السابقة - عدد الصفقات المغلقة وكذلك الإيرادات الناتجة. ✓ قم بتحليل الإيرادات عن طريق تقسيمها من قبل مدير ، بواسطة منتج معين ، حسب البلد ، إلخ. ✓ تتبع التحصيل الخاص بك في الحصص. ✓ تحليل أسباب فقدان الصفقات. ✓ بناء توقعات مبيعات يمكنك الوثوق بها.
Jebbit
jebbit.com
تتيح منصة Jebbit's Enterprise Experience للعلامات التجارية إمكانية بناء تجارب تفاعلية جميلة تلتقط بيانات صفرية على نطاق واسع عبر كل قناة. بدءًا من توصيات المنتجات والاختبارات الشخصية وحتى التوافه وكتيبات البحث القابلة للتسوق والاستطلاعات والاستطلاعات والنماذج الأفضل والمزيد - تؤدي تجارب Jebbit إلى زيادة المشاركة لأنها تتجاوز توقعات المستهلكين وتقدم قيمة حقيقية في مقابل المعلومات ذات الصلة حول تفضيلاتهم واهتماماتهم وأنماط حياتهم وأفكارهم. النوايا. تُعد هذه البيانات التي يعلنها المستهلك، والتي لا تتضمن أي طرف، الميزة التنافسية النهائية للعلامات التجارية وتحقق عائدًا ملموسًا على الاستثمار عبر كل مرحلة من مراحل دورة حياة العميل. عملاء Jebbit، بما في ذلك: L'Oréal، وPepsiCo، وHaleon، وNFL، وShiseido Group، وLive Nation، وASICS، وNBA، وJCPenney، وFree People، وMonster Worldwide، والمزيد يستخدمون منصة برمجيات Jebbit لإنشاء تجارب استهلاكية أفضل تدفع الصناعة. - المشاركة الرائدة، وجمع كمية كبيرة من بيانات الأطراف الصفرية، واكتساب عملاء محتملين أثرياء، وجذب المزيد من التحويلات عبر الإنترنت، وزيادة الولاء والقيمة الدائمة.
Keap
keap.com
Keap عبارة عن منصة متكاملة لإدارة علاقات العملاء وأتمتة المبيعات والتسويق مصممة لتنمية أعمالك. باستخدام Keap، ستتمكن بسهولة من التقاط جميع العملاء المحتملين وتنظيمهم وتتبعهم ورعايتهم لزيادة المبيعات والإيرادات. ولضمان نجاحك، تقدم Keap أيضًا تدريبًا متخصصًا وتدريبًا متعمقًا ودعمًا متميزًا ومجتمعًا مخصصًا من رواد الأعمال.
Opensend
opensend.com
احصل على البريد الإلكتروني للزائرين المجهولين. تستخدم الشركات سريعة النمو عبر الإنترنت Opensend لتنمية جهات اتصال البريد الإلكتروني الخاصة بها، وأتمتة إعادة استهداف البريد الإلكتروني، وتحسين تحويل البريد الإلكتروني.
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، والذي يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
Clay
clay.com
Clay هي أداة ذكاء اصطناعي تتيح للمستخدمين توسيع نطاق أفكارهم الإبداعية من خلال الجمع بين قوة أكثر من 50 من موفري البيانات، والتجميع في الوقت الفعلي، والذكاء الاصطناعي. باستخدام Clay، يمكن للمستخدمين إرسال حملات مخصصة مصممة خصيصًا للمستلمين الأفراد، مما يزيد من فرص حجز المزيد من الاجتماعات. يقدم Clay مجموعة من الميزات والوظائف لدعم الحملات الصادرة الفعالة. يمكن للمستخدمين الوصول إلى شبكة واسعة من موفري البيانات لجمع المعلومات ذات الصلة عن العملاء المتوقعين، مثل قوائم الوظائف وتفاصيل مجموعة التكنولوجيا وآخر الأخبار. يتيح Clay أيضًا للمستخدمين تحديد خصائص معينة للشركات، مثل سياسات الأولوية عن بُعد أو امتثال SOC II، والبحث عن الكلمات الرئيسية على مواقع الويب الخاصة بهم. توفر الأداة إمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات شاملة لجهات الاتصال، مما يمكّن المستخدمين من العثور على رسائل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف من مصادر مختلفة، بما في ذلك الملفات الشخصية على LinkedIn، والملفات الشخصية على Twitter، وقوائم الأنشطة التجارية المحلية. يتكامل Clay مع منصات CRM الشائعة، مما يسمح للمستخدمين بزيادة قدرات CRM الخاصة بهم من خلال التنقيب الآلي. ويمكن للمستخدمين أيضًا الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي داخل Clay لإنشاء رسائل بريد إلكتروني مخصصة وكتابة الرسائل وأتمتة أبحاث الشركة. توفر الأداة ميزات لإثراء العملاء المتوقعين، والعثور على تغييرات الوظائف، وتسجيل العملاء المحتملين بناءً على الكلمات الرئيسية والمعايير الأخرى. وقد حظي Clay بثقة أكثر من 50000 فريق رائد ويقدم تجربة احترافية مدتها 14 يومًا للمستخدمين لتجربة قدراته بشكل مباشر. بفضل تعدد استخداماته ومجموعة وظائفه، يعمل Clay على تمكين المستخدمين من تحسين حملاتهم الصادرة وتبسيط عمليات جذب العملاء المحتملين.
Podium
podium.com
Podium عبارة عن منصة تحويل واتصالات رائدة شاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وجاهزة للتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. تستخدم أكثر من 100000 شركة منصة Podium للتميز عن منافسيها. * المنصة هي أداة اتصال تساعد الشركات في تحويلات موقع الويب وتفاعلات العملاء. * يذكر المراجعون بشكل متكرر سهولة الوصول إلى التطبيق من أي جهاز، وسهولة الاستخدام، والتأثير الإيجابي على التواصل مع العملاء وتحويلات موقع الويب. * ذكر المستخدمون مشكلات تتعلق بأوقات استجابة خدمة العملاء، وصعوبات في بعض الميزات، وعدم الرضا عن الأسعار وشروط العقد.
HiHello
hihello.com
HiHello هو الحل الأول لبطاقات العمل الرقمية لشركات المؤسسات. باستخدام HiHello، يمكن للشركات استبدال بطاقات العمل الورقية ببطاقات عمل رقمية احترافية من شأنها أن تترك انطباعًا لدى العملاء والشركاء والمحتملين. يمكن أن تتضمن بطاقات العمل الرقمية الخاصة بـ HiHello اسمًا أو عنوانًا أو شركة أو شعار الشركة أو صورة أو حتى مقطع فيديو وضمائر. تتضمن البطاقات أيضًا معلومات مثل أرقام الهواتف والعناوين ومواقع الويب وملفات تعريف الوسائط الاجتماعية ومقاطع فيديو YouTube والملاحظات والمزيد. تسمح عروض الأعمال التي تقدمها HiHello للشركات بتخصيص البطاقات لتتناسب مع علامتها التجارية الخاصة بشركتها والحصول على تحكم إداري كامل في بطاقات العمل الرقمية الخاصة بموظفيها. يمكن تحرير البطاقات أو تعديلها في أي وقت بواسطة مسؤول الشركة. تسهل عملية الإعداد المبسطة لدينا على الشركات من جميع الأحجام طرح حل بطاقة العمل الرقمية للفريق بأكمله.
ConvertFlow
convertflow.com
برنامج ConvertFlow هو أداة إنشاء مسار التحويل الشاملة للتجارة الإلكترونية. قم بإنشاء واختبار وتخصيص النوافذ المنبثقة والنماذج والاختبارات وتوصيات المنتجات والصفحات المقصودة والمزيد - لا حاجة إلى أي تعليمات برمجية أو مطورين. قبل التحويل: مسار التحويل الخاص بك عبارة عن فوضى فوضوية من التطبيقات والمكونات الإضافية والبرامج النصية والخطوات. انها ليست شخصية. الإبلاغ مربك. يستغرق إجراء التغييرات أسابيع في انتظار المطورين. تزايد الإيرادات يعني الدفع مقابل المزيد من حركة المرور. بعد التحويل: يتم تنظيم جميع حملات التحويل الخاصة بمتجرك في لوحة تحكم واحدة. الإبلاغ واضح. يعد إجراء تجارب مسار التحويل أمرًا سهلاً. يستغرق إجراء التغييرات دقائق مع منشئ مسار التحويل. يمكنك زيادة عائد النفقات الإعلانية وزيادة الإيرادات لكل زائر لموقع الويب. إطلاق مسارات نمو القائمة: • قم بتنمية قائمة البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الخاصة بك بشكل أسرع من خلال استهداف العروض المخصصة للمتسوقين الجدد والعائدين • اختر من بين أكثر من 100 نموذج للاشتراك في القائمة • إطلاق النوافذ المنبثقة والأشرطة اللاصقة والتضمينات والصفحات المقصودة • التخصيص حسب اهتمامات المنتج وعربة التسوق والمزيد • المزامنة مع Klaviyo وAttentive وMailChimp وما إلى ذلك. إطلاق مسارات اختبار المنتج: • تكشف اختبارات المنتج عن تفضيلات المتسوقين، وتقسيم المتسوقين إلى الجماهير المناسبة وإنشاء منتج مخصص التوصيات • قوالب اختبار لمجموعة واسعة من الصناعات • العرض على شكل نوافذ منبثقة وصفحات وتنسيقات قابلة للتضمين • توصيات المنتج المشروطة باستخدام الإجابات والنتائج • مزامنة الإجابات مع Klaviyo و Attentive و MailChimp وما إلى ذلك. إطلاق مسارات تحويل عربة التسوق: • تنمية AOV باستخدام 1- انقر فوق عمليات البيع الإضافية والمبيعات الإضافية لعربة التسوق • المشغلات بناءً على المنتج الذي تمت إضافته للتو إلى سلة التسوق • عرض عمليات البيع الإضافية كنوافذ منبثقة، وعلى الصفحات، ومع التضمين • يمكن للمتسوقين إضافة جميع المنتجات إلى سلة التسوق بنقرة واحدة • استهداف عمليات البيع المتبادل لشرائح المشتركين العائدين. إطلاق مسارات التخلي عن عربة التسوق: • منع التخلي عن عربة التسوق قبل حدوث ذلك عن طريق تقديم عروض للمتسوقين الخارجين • يتم تشغيله على سطح المكتب عندما يتحرك الماوس للخروج أو على الهاتف المحمول عند النقر على زر الرجوع • يؤدي إلى تشغيل تسلسلات البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الخاصة بعربة التسوق المسبقة، وإنشاء مسارات تحويل للصفحة المقصودة: • إنشاء صفحات مقصودة واختبار A/B تتطابق مع إعلانك الحملات، دون انتظار المطورين • اختر من بين العشرات من قوالب الصفحات المقصودة • قم بإنشاء مسارات مبيعات مخصصة متعددة الخطوات • قم باستضافة الصفحات على المجال المخصص الخاص بك، أو قم بمزامنتها مع صفحات Shopify، أو قم بتضمينها في أي مكان
RocketReach
rocketreach.co
تثق أكثر من 18 مليون شركة حول العالم في RocketReach، بما في ذلك Apple وDisney وGoogle وAmazon وFacebook و95% من S&P 500. باستخدام RocketReach، يمكنك إنشاء قوائم جهات الاتصال والشركات باستخدام أكبر قاعدة بيانات وأكثرها دقة في العالم. رسائل البريد الإلكتروني والاتصال المباشر. قم بحل مجموعة واسعة من احتياجات العمل بدءًا من استهداف الإعلانات ومعلومات الاتصال وتجزئة قاعدة البيانات والتوظيف. جربه مجانا اليوم.
Grata
grata.com
Grata هو الحل الرائد لتطوير الأعمال لعمليات الاندماج والاستحواذ. تعمل Grata على توحيد سير عمل عقد الصفقات في حل شامل يساعدك في العثور على شركات السوق المتوسطة والبحث عنها والتعامل معها. من خلال تشغيل ما يزيد عن 400 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة، توفر Grata ميزة تنافسية مطلوبة للعثور على المزيد من صفقات السوق المتوسطة وإبرامها. انضم إلى شركات الاندماج والاستحواذ الرائدة في العالم والمستشارين الإداريين والشركات التي تُحدث ثورة في استراتيجيات تطوير أعمالها مع Grata.
Diffbot
diffbot.com
يوفر Diffbot مجموعة من المنتجات المصممة لتحويل البيانات غير المنظمة عبر الويب إلى قواعد بيانات سياقية منظمة. تم بناء منتجات Diffbot على أحدث برامج الرؤية الآلية ومعالجة اللغة الطبيعية القادرة على قراءة مليارات المستندات كل يوم. الرسم البياني للمعرفة Diffbot يعد منتج Diffbot's Knowledge Graph أكبر قاعدة بيانات سياقية في العالم تتألف من أكثر من 10 مليارات كيان بما في ذلك المؤسسات والمنتجات والمقالات والأحداث والمزيد. تعمل تقنية معالجة اللغات الطبيعية المبتكرة وتقنيات تحليل الحقائق في Knowledge Graph على ربط الكيانات بقواعد بيانات سياقية، تتضمن أكثر من تريليون
Sopro
sopro.io
تساعد Sopro الشركات على تحديد العملاء المحتملين المؤهلين والتعامل معهم. يقوم خبراؤنا باستهداف العملاء المحتملين والبحث عنهم وإشراكهم نيابة عن فريق المبيعات الخاص بك. يتم إشراك العملاء المحتملين على أساس 1 إلى 1 من خلال مقدمات محادثة مخصصة، مصممة لتتدفق بشكل طبيعي إلى خط أنابيب المبيعات الخاص بك. نحن موثوقون وصديقون للميزانية وقابلون للتطوير. مرحبًا بك في مستقبل مبيعات B2B.
Brave
getbrave.io
Brave هو محرك تحويل زائر يوفر لأي شخص موقع ويب WordPress مع أكثر من 200 أداة تحويل يمكنك توصيلها والبدء في تحويل الزوار. يمكنك أيضًا دمج EMS أو CRM الشهير في مواقع الويب الخاصة بك لجمع العملاء المحتملين وتتبع التحويلات في الوقت الفعلي باستخدام التحليلات المتقدمة. قم بتحويل الزائرين بسهولة إلى عميل وعملاء باستخدام 20 نوعًا مختلفًا من الأدوات مثل مغناطيسات العملاء المحتملين والاشتراكات الاجتماعية وعمليات بيع Woocommerce ومنشورات المدونات ذات الصلة وإعلانات البانر المخصصة والاستبيانات والاختبارات وغير ذلك الكثير.
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish هو أقوى محرك بحث للاتصالات في العالم. تقوم Swordfish بتجميع البيانات من أفضل موفري خدمة التحقق من هوية الأشخاص في العالم مثل Hoovers وDun & Bradstreet وExperian ومئات المصادر المستقلة الأخرى والموجزات المباشرة لتزويدك بمعلومات اتصال محدثة وصالحة ومباشرة للأشخاص الذين تبحث عنهم . يتم استخدام Swordfish من قبل كبار مسؤولي التوظيف والمبيعات والتحقيقات في العالم في وكالات الدفاع والتكنولوجيا والوكالات الحكومية الرائدة في العالم. بدءًا من مسؤولي التوظيف التنفيذيين في Fortune 500 وحتى رواد الأعمال المنفردين، فإن Swordfish في صفك لجعل مصادر الاتصال الخاصة بك فعالة ودقيقة وسهلة الاستخدام. تم تصميم منتجاتنا الخمسة لتسهيل الحياة. ملحق Chrome - ابحث عن أي بيانات اتصال على الويب إثراء الملفات - توفير الوقت عن طريق إثراء قوائم العملاء بشكل مجمّع محرك البحث العكسي - ابحث عن أي شخص بناءً على بيانات الإدخال عمليات التكامل - يتصل Swordfish بسلاسة بأدواتك وإدارة علاقات العملاء عبر عمليات التكامل وواجهة برمجة التطبيقات لدينا. Prospector - ابحث عن العملاء المحتملين وتواصل معهم وأغلقهم من خلال الوصول إلى قاعدة بيانات الاتصال القوية الخاصة بنا بين الشركات.
MassContacts
masscontacts.online
MassContacts هي قاعدة بيانات منسقة تضم أكثر من 50 مليونًا من المهنيين العاملين والسيرة الذاتية. تعزيز جهود توليد العملاء المحتملين والتسويق والتوظيف. استخدم التصفية المتقدمة للعثور على العملاء المحتملين والمرشحين المثاليين. إنها قاعدة بيانات الاتصال والبحث عن السيرة الذاتية الأكثر تكلفة وسهولة في الاستخدام في السوق.
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io عبارة عن أداة للبحث عن البريد الإلكتروني وإثراء بيانات الأعمال للتواصل مع مبيعات B2B والتسويق عبر البريد الإلكتروني. نحن نقوم بجمع البيانات العامة وصياغتها لتوفير منصة متقدمة لأبحاث البريد الإلكتروني التي تساعد المحترفين على إطلاق حملات تسويق وتوعية فعالة عبر البريد الإلكتروني والحصول على بيانات قيمة حول المستلمين المحتملين.
Draup
draup.com
Draup عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لكل من قادة الموارد البشرية والمبيعات. ويقدم رؤى وبيانات عميقة لدعم تخطيط القوى العاملة وتوظيف المواهب وتنمية المهارات لقادة الموارد البشرية. باستخدام بيانات المواهب في الوقت الفعلي، يمكن لقادة الموارد البشرية فهم اتجاهات الصناعة، وتطوير خطوط المواهب، وإنشاء استراتيجيات إعادة المهارات. توفر Draup أيضًا رؤى حول الأدوار الناشئة ونقاط المواهب والمهارات المطلوبة للمساعدة في تخطيط احتياجات القوى العاملة المستقبلية. بالنسبة لقادة المبيعات، تقدم Draup أدوات استخباراتية للمبيعات تتجاوز معلومات المشتري الأساسية. فهو يتيح الاستهداف الجزئي للعملاء المحتملين بناءً على الاهتمامات والاحتياجات التكنولوجية وعلاقات الاستعانة بمصادر خارجية. يوفر Draup تقارير تفصيلية عن الحساب، وخرائط لأصحاب المصلحة، ويساعد في تحديد صناع القرار المناسبين لاستراتيجيات المبيعات المستهدفة. كما أنه يساعد فرق المبيعات على استكشاف فرص جديدة لمقدمي الخدمات عبر مختلف الصناعات. تم إنشاء Draup بواسطة خبراء في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP)، مما يجمع بين التحليل القائم على الذكاء الاصطناعي والتصميم البشري. توفر المنصة رؤى شديدة الاستهداف استنادًا إلى ملايين نقاط البيانات، مما يوفر استراتيجيات قابلة للتنفيذ مدعومة ببيانات حديثة وتم التحقق من صحتها. يتم فحص بيانات Draup بواسطة باحثين ومحللين خبراء لضمان الحصول على معلومات غير متحيزة. وتتميز المنصة بالإعداد السريع والدعم المستمر والنشر السريع لتلبية الاحتياجات المتغيرة. فهو يوفر تحديثًا للبيانات في الوقت الفعلي تقريبًا، ونماذج توصيل مرنة، ورسومًا يمكن التنبؤ بها. توفر Draup وصولاً متعدد القنوات إلى نظامها الأساسي والتقارير المخصصة وتصدير البيانات/واجهات برمجة تطبيقات REST من أجل التكامل السلس في حلول المؤسسات. بشكل عام، تهدف Draup إلى دعم فرق المواهب والمبيعات في اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات وتسريع نمو الإيرادات في المؤسسات في جميع أنحاء العالم.
Dripify
dripify.io
قم بتعزيز توليد العملاء المحتملين على LinkedIn باستخدام Dripify. أداة التشغيل الآلي لـ LinkedIn متعددة الوظائف والمصممة لمساعدة فريق المبيعات لديك على تحسين التنقيب عن LinkedIn وإبرام المزيد من الصفقات — كل ذلك بشكل آلي كامل
Sender
sender.net
تتمثل نقاط القوة الرئيسية لـ Sender في إمكانية تسليم البريد الإلكتروني العالية وسهولة الاستخدام الحائزة على جوائز والقدرة على تحمل التكاليف التي لا مثيل لها. تم تصميم Sender خصيصًا للتجارة الإلكترونية والمدونين مع الكثير من الميزات الإضافية، ولكنه يناسب تمامًا جميع أنواع الأعمال - بدءًا من الشركات الفردية وحتى الشركات المتوسطة والكبيرة. من خلال عمليات التكامل المخصصة لمنصات التجارة الإلكترونية، يمكنك ببساطة إضافة منتجات إلى رسائلك الإخبارية عن طريق نسخ ولصق عنوان URL الخاص بالمنتج، وسيقوم المرسل تلقائيًا باستخراج صور المنتج وأوصافه وأسعاره والمزيد. يمكن للمدونين ومسوقي المعلومات استخدام ميزات الأتمتة الشاملة لـ Sender ومشاركة الرسائل الإخبارية مع متابعيهم على وسائل التواصل الاجتماعي وتتبع النتائج. علاوة على ذلك، يقدم Sender العديد من الميزات الإضافية للمساعدة في الوصول إلى أفضل نتائج تسويقية من خلال إيقاف إشعارات الدفع، وتسلسلات البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات والآلية، وتكاملات واجهة برمجة التطبيقات، وأداة إنشاء نماذج الاشتراك بالسحب والإفلات سهلة الاستخدام. كل هذه الميزات متوفرة في جميع خطط المرسل، بما في ذلك خطة مجانية للأبد سخية، والتي تسمح بإرسال ما يصل إلى 15000 بريد إلكتروني إلى 2500 مشترك كل شهر.
Hublead
hublead.io
أضف صناع القرار، وابحث عن رسائل البريد الإلكتروني المؤهلة، وقم بمزامنة محادثات LinkedIn وSales Navigator مع HubSpot باستخدام ملحق LinkedIn Google Chrome.
Gleam
gleam.io
Gleam عبارة عن منصة تسويقية للنمو تساعد الشركات على التركيز على الإجراءات. يمكن أن يكون الإجراء هو ما تريده، أو مشتركًا في البريد الإلكتروني، أو إعجابًا على Facebook، أو متابعًا على Twitter، أو شخصًا يذكر شركتك عبر علامة التصنيف #.
AWeber
aweber.com
AWeber هي شركة رائدة في السوق في مجال برامج التسويق عبر البريد الإلكتروني للشركات الصغيرة. تأسست AWeber في عام 1998، وقد حققت أكثر من 20 عامًا من النجاح المؤكد في مساعدة أكثر من مليون عميل حول العالم على التواصل بشكل موثوق مع العملاء المحتملين والعملاء من خلال برنامج تسويق عبر البريد الإلكتروني بسيط للغاية. إلى جانب دعم العملاء الحائز على جوائز على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع في الولايات المتحدة، توفر AWeber القدرة على إنشاء صفحات مقصودة سريعة الاستجابة وتحميل وإدارة جهات الاتصال وإرسال رسائل بريد إلكتروني مذهلة وإرسال إشعارات فورية وتحليل النتائج دون الحاجة إلى أن تكون خبيرًا تقنيًا. . تعمل AWeber مع أكثر من 1000 حل برمجي شريك، مما يسمح للعملاء بالتكامل بسلاسة مع التطبيقات والخدمات التي يعتمدون عليها في التشغيل والنمو. يقع المقر الرئيسي لشركة AWeber، وهي شركة خاصة، في تشالفونت، بنسلفانيا.
IPinfo
ipinfo.io
نحن المصدر الموثوق به للحصول على معلومات عنوان IP، حيث نتعامل مع 40 مليار طلب من API لتحديد الموقع الجغرافي عبر IP شهريًا لأكثر من 1000 شركة وأكثر من 100000 مطور
Visual Visitor
visualvisitor.com
منصة ذكاء المبيعات قوية وبأسعار معقولة وسهلة الاستخدام. نحن نجعل مبيعات B2B أسهل. مساعدة فرق المبيعات والتسويق على بيع المزيد في وقت أقل. تتضمن منصتنا - بيانات نية المشتري - قاعدة بيانات جهات اتصال B2B مع أكثر من 606 مليون جهة اتصال - تحديد هوية زائر موقع الويب المجهول - تتبع البريد الإلكتروني / العرض تشمل فوائد منصتنا ما يلي: - مساعدة فرق المبيعات والتسويق لديك على إجراء الاتصال الأول. 36% من المبيعات تذهب إلى البائع الذي يستجيب أولاً. - تقليل وقت التنقيب بنسبة تصل إلى 80%. نحن نقدم البيانات التي تحتاجها للوصول إلى هذا الاحتمال الصعب. - كشف الخيوط المخفية الخاصة بك. نحن نساعدك في الحصول على المزيد من العملاء المحتملين من حركة المرور الموجودة لديك بالفعل. - آفاق لا تستجيب؟ سنقدم لك نظرة ثاقبة لما يحدث على جانب التوقعات. تأسست عام 2009، ولدينا مكاتب في جاكسونفيل، فلوريدا وأتلانتا، جورجيا. مع ما يزيد عن 2220 عميلًا وبائعًا للعلامة البيضاء، سرعان ما أصبح Visual Visitor النظام الأساسي المفضل للشركات المتنامية.
SpotlerUK
spotler.co.uk
استكمال برامج التسويق الواردة والصادرة B2B. التأكد من أن فرق التسويق والمبيعات لديك تحصل على المزيد من العملاء المحتملين من حركة مرور موقع الويب، وتحويل المزيد من الزوار إلى MQLs وتشغيل حملات تسويقية كاملة.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye هي منصة إدارة السمعة الرقمية وأعلى تصنيف من خلال العلامات التجارية المحلية والشركات متعددة الموقع. أكثر من 100000 شركة تستفيد من منصة Birdeye التي تعمل بمنظمة العفو الدولية للانخراط بسلاسة مع العملاء ، وقيادة الولاء ، والتفوق في أسواقها المحلية.
Freshsales
freshworks.com
تسريع إيراداتك مع المبيعات التي تعتمد على السياق تخصيص المشاركة ، وقصر دورة المبيعات الخاصة بك ، وتنمية أعمالك مع Freshsales ميزة جناح المنتج معبأة للشركات من جميع الأحجام. برنامج السحابة المنعش الذي ستحبه فرقك. دعم | المبيعات | ITSM | السحابة PBX
Privyr
privyr.com
تم تصميم Privyr لمحترفي المبيعات والتسويق الذين يولدون عملاء محتملين عبر الإنترنت ويحتاجون إلى طريقة سهلة للوصول إلى العملاء المحتملين والاتصال بهم وتحويلهم من هواتفهم أو أجهزة الكمبيوتر المحمول الخاصة بهم. نحن محل ثقة عبر مئات المهن في كل صناعة تقريبًا. يتصل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المحمول الخاص بنا مباشرة بالمصادر الرائدة الشهيرة مثل Facebook وTikTok وGoogle وWordPress، ويعمل بسلاسة مع WhatsApp وSMS وiMessage والبريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية.
EQUP
equp.com
EQUP هو برنامج شامل يساعد أصحاب الأعمال في تبسيط عمليات أعمالهم مثل التسويق والمبيعات والفوترة والاتصالات وما إلى ذلك. مع EQUP، لا يتعين على أصحاب الأعمال الاكتفاء بالحلول العامة؛ فهو يقدم حلولاً خاصة بالصناعة لمشاكل أعمالهم سواء كانوا في مجال الخدمات أو SAAS أو التجارة الإلكترونية. EQUP هو برنامج CRM+Marketing Automation الوحيد الموجود في السوق والذي يوفر لك خيار إدارة شركات متعددة باستخدام حساب واحد واشتراك واحد. لا داعي لشراء خطة جديدة لإدارة أعمالك الأخرى. تسمح لك ميزة تجميع المخزون في EQUP بتجميع رسائل البريد الإلكتروني والمستخدمين والصفقات والعلامات والمهام والمواعيد وما إلى ذلك بين شركاتك بحيث لا يتم ترك أي ميزة دون استخدام. في EQUP، تتوفر جميع الأدوات التي تحتاجها لإدارة وتنمية أعمالك في مكان واحد، مما يسهل عليك إدارة أعمالك دون الحاجة إلى تعلم برامج متعددة والتبديل بينها للحصول على المعلومات الضرورية. سيكون لديك أيضًا إمكانية الوصول إلى مدير حساب مخصص لن يساعدك فقط في الإعداد، بل سيكون متاحًا أيضًا لمساعدتك في تلبية احتياجاتك البرمجية.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ عبارة عن نظام أساسي لمشاركة العملاء يتميز بالدردشة المباشرة وتتبع زائري موقع الويب وإمكانات التحليلات التي تساعدك على معرفة زوار موقعك وإشراكهم ودعم عملائك في الوقت الفعلي. محملة بجميع الميزات التي يتوقعها العميل وأكثر من ذلك بكثير، بما في ذلك تتبع الزائرين المباشرين، وترجمة الدردشة المباشرة، والدردشة المباشرة، ومشغلات الدردشة الآلية، وتسجيل العملاء المحتملين، والمكالمات الصوتية، ومشاركة الشاشة، وإدارة الألفاظ النابية، ومعاينة الدردشة، والروبوت بدون كود، وروبوت الإجابة، توجيه الدردشة، والدردشة الداخلية، وتطبيق الهاتف المحمول للوكيل، وSDK لنظامي التشغيل iOS وAndroid، وعمليات التكامل مع قنوات المراسلة الفورية الشهيرة مثل Whatsapp وInstagram وFB Messenger وTelegram. كل هذا في منصة واحدة.
Clearbit
clearbit.com
يقوم Clearbit Enrichment على الفور بإلحاق أكثر من 100 نقطة بيانات عن الشركة وتقنياتها وموظفيها بكل سجل تمتلكه - حتى تتمكن من تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء عاجلاً. وإليك الطريقة: • يتكامل بسلاسة مع Salesforce وMarketo وHubSpot وPardot وSegment والمزيد لأتمتة سير العمل وتحسينه. • التوقف عن فقدان العملاء المحتملين القيّمين - مع السياق الفوري، تحتاج إلى تسجيل رحلة المشتري وتوجيهها وتسريعها. • تقصير النماذج: إخفاء الحقول المعروفة أو ملؤها تلقائيًا لزيادة التحويلات. • الاستفادة من مصدر موثوق ودقيق: التصرف بناءً على بيانات الأعمال الجديدة - المحسنة باستخدام خوارزميات التعلم الآلي وضمان الجودة المدربين تدريبًا عاليًا - ليس فقط لمجموعة Fortune 500، ولكن أيضًا لكل شركة لديها موقع ويب.
Poket
poket.com
Poket هو برنامج ولاء متعدد الإمكانات حائز على جوائز يساعد الشركات على زيادة المبيعات المتكررة وجذب المزيد من العملاء الأوفياء الجدد. مع Poket، يمكن للتجار إعداد أي مجموعة من أنواع برامج الولاء المصممة لتناسب أعمالهم بغض النظر عن الصناعة التي يعملون فيها. تسمح المنصة للتجار بإدارة وتحرير برامج الولاء في أي وقت وفي أي مكان وإعداد قواعد ترويجية للحملات الآلية المصممة بدقة لعادات الإنفاق لعملائهم أو أرصدة الولاء أو أداء الحملة. يحتوي الحل على ميزات مثل أتمتة الإحالة، ومكافآت مشاركة الوسائط الاجتماعية، وأتمتة التسويق المستهدف، والألعاب لمشاركة العملاء. يمكن للشركات التعامل باستخدام رقم الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني للعميل أو حتى التطبيق ويمكنها إدارة كل شيء عبر تسجيل الدخول إلى المتجر. يمكن للتجار التواصل مع العملاء عبر إشعارات الهاتف المحمول أو رسائل البريد الإلكتروني أو حتى الرسائل النصية القصيرة. يأتي Poket مع ثلاث خطط: مجانية (للأبد)، وقوية (نسخة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام*) وقوي (نسخة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام*). *لا توجد حاجة لبطاقة ائتمان، فهي تأتي مع تطبيق "Poket Rewards" للعملاء الذي يسمح لهم بإدارة وتتبع مكافآتهم، وتخزين البطاقات الإلكترونية والقسائم الإلكترونية، وإحالة الأصدقاء. يمكن للتجار أيضًا تنزيل تطبيق "Poket Business" المصمم لنظامي التشغيل Android وiOS.
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