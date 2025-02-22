برامج توليد الطلب - التطبيقات الأكثر شعبية - تايلاند

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تعد برامج إنشاء الطلب مجموعة أدوات قوية مصممة لإثارة الاهتمام والوعي بمنتجات الشركة أو خدماتها بين العملاء المحتملين. وهي تعمل من خلال تحديد العملاء المتوقعين وإشراكهم ورعايتهم طوال رحلة المشتري، مما يدفعهم في النهاية نحو اتخاذ قرار الشراء. فيما يلي وصف شامل لبرنامج إنشاء الطلب: يقوم برنامج Demand Generation بأتمتة وتبسيط عملية جذب العملاء المحتملين وتحويلهم من خلال استخدام تقنيات التسويق الواردة والصادرة المختلفة. إنه يستفيد من تحليلات البيانات وأتمتة التسويق واستراتيجيات الاتصال متعددة القنوات لإنشاء حملات مستهدفة تتوافق مع احتياجات وتفضيلات العملاء المحتملين. بشكل عام، يعمل برنامج إنشاء الطلب على تمكين الشركات من جذب العملاء المحتملين وإشراكهم وتحويلهم بشكل فعال، مما يؤدي إلى نمو الإيرادات وإقامة علاقات طويلة الأمد مع العملاء. إنه بمثابة عنصر حيوي في استراتيجيات التسويق الحديثة، مما يساعد المؤسسات على الحفاظ على قدرتها التنافسية في المشهد الرقمي اليوم.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com ، INC. هي شركة برمجيات أمريكية مقرها السحابة مقرها في سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا. يوفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء ، وأتمتة التسويق ، والتحليلات ، وتطوير التطبيقات. في عام 2020 ، صنفت مجلة Fortune Salesforce في المرتبة السادسة في "قائمة أفضل 100 شركة للعمل من أجلها" ، بناءً على مسح للموظف للرضا.
Hubspot
hubspot.com
يوفر HubSpot منصة كاملة للتسويق ، والمبيعات ، وخدمة العملاء ، وبرامج CRM - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ بأدوات مجانية ، والترقية أثناء نموك. مع مركز التسويق ، فإن جميع أدوات التسويق والبيانات الخاصة بك موجودة على منصة واحدة سهلة الاستخدام وقوية. ستوفر وقتًا ثمينًا والحصول على كل السياق الذي تحتاجه لتوفير تجربة مخصصة تجذب العملاء المناسبين على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمسوقين الاحتفاظ بالبيانات في مركز كل ما يفعلونه لأن مركز التسويق تم تصميمه كجزء من منصة HubSpot CRM. عند استخدام منصة CRM الكاملة ، يمكن للمسوقين تحقيق محاذاة لا مثيل لها مع المبيعات لإثبات عائد الاستثمار والتحقق من صحة الاستثمارات. سواء كانت استراتيجيات أو خدمات أو برامج - يتيح لك HubSpot توسيع نطاق شركتك ، وليس التعقيد. يحتوي HubSpot على كل ما تحتاجه لتنمو بشكل أفضل.
Factors.AI
factors.ai
تساعد Factors.AI المسوقين B2B SaaS على تضخيم عائد الاستثمار التسويقي، وتوفير الوقت والجهد في التحليل الروتيني، وإعطاء رؤى مهمة حول الأنشطة التسويقية التي تؤثر على خطوط الأنابيب/الإيرادات. أولاً، تجمع Factors جميع صوامع البيانات - بيانات زوار موقع الويب، وإدارة علاقات العملاء (CRM)، ومنصة الإعلانات، وClearbit، وSearch Console مع عمليات التكامل بدون تعليمات برمجية. بعد تحديد الزوار المجهولين من موقع الويب باستخدام جهات اتصال/عملاء محتملين لإدارة علاقات العملاء، توفر Factors عرضًا موحدًا لجميع مقاييس التسويق الخاصة بك، والإسناد متعدد اللمس مع تحليل عائد الاستثمار، والتسويق، وتحليل مسارات المبيعات، والرؤى الآلية المصممة خصيصًا للمسوقين B2B.
Luna.ai
luna.ai
تم كسر قواعد اللعبة القديمة في المبيعات. ليس لدى العملاء المحتملين اليوم أي صبر تجاه رسائل البريد العشوائي ذات الحجم الواحد الذي يناسب الجميع. وقد قام مزودو خدمة البريد الإلكتروني بتشديد سياساتهم بشأن البريد الإلكتروني البارد المجمع. إنها حقبة جديدة، والطرق القديمة لم تعد كافية. وإذا كنت تعتقد أن مجرد تنمية فريق المبيعات الخاص بك هو الحل السحري، فكر مرة أخرى. على الرغم من بذل قصارى جهدهم، فإن العديد من مندوبي المبيعات يخطئون في فهم العملاء المحتملين وإشراكهم بفعالية. أصبح تبرير عائد الاستثمار لمندوبي المبيعات أكثر صعوبة. يبدو مألوفا؟ حان الوقت للتغيير. أدخل Luna.ai، سفينتك الصاروخية في ظلام المبيعات. Luna.ai ليست مجرد أداة مبيعات أخرى تعمل بالذكاء الاصطناعي؛ إنها منصة الاحتمالات الشاملة التي تبحث عنها. البيع القائم على الإشارات، والتخصيص على نطاق واسع، وإمكانية تسليم البريد الإلكتروني - لقد قامت Luna.ai بتغطيتها. مع Luna.ai، أنت لا تبيع فقط؛ أنت تبيع بشكل أكثر ذكاءً وفعالية. تخيل نظامًا يعرف عميلك المحتمل من الداخل والخارج، مبنيًا على جبل من البيانات والرؤى لضمان تنفيذ كل عملية تواصل على الفور. يجيد 152 لغة مثيرة للإعجاب. والجزء الأفضل؟ قابلة للتطوير، مع عدد غير محدود من حسابات البريد الإلكتروني، وكل ذلك بعُشر تكلفة الطرق التقليدية. تهدف Luna.ai في جوهرها إلى تمكينك من التفوق في أكثر ما تحب القيام به: التواصل مع العملاء وإبرام تلك الصفقات. يتعلق الأمر بإزالة التخمين والتأكد من أن كل رسالة ترسلها تبدو شخصية وذات صلة. قم بإعداد كتاب اللعب الأول الخاص بك اليوم. باستخدام إعدادات Luna.ai المسبقة، ستكون جاهزًا للعمل خلال دقائق. نراكم على القمر!
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، والذي يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
Typeform
typeform.com
Typeform هو المعيار الذهبي للنماذج والاختبارات والاستطلاعات وحلول الفيديو غير المتزامنة التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية والمصممة بعناية والصديقة للأشخاص. قم بإنشاء تجارب شخصية لعملائك، وبناء هوية العلامة التجارية والولاء، وتسريع نموك. من خلال أكثر من 120 عملية تكامل حالية، يضمن Typeform أن البيانات التي تحتاجها يتم توصيلها بسلاسة إلى سير العمل الخاص بك وتسمح لك بالتواصل على نطاق واسع. مع الأمان على مستوى المؤسسة وbu
ActiveCampaign
activecampaign.com
يقوم ActiveCampaign for Marketing بتوصيل كل أداة وقناة تستخدمها في عملك لإشراك العملاء في كل حالة من مراحل دورة حياة العميل. استخدم البيانات من التسويق عبر البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الرقمية، وموقع الويب الخاص بك، لتخصيص نقاط اتصال مخصصة مع جهات الاتصال الخاصة بك - مما يضمن أن التسويق الخاص بك فعال وجذاب ولا يُنسى دون أن يكلفك الوقت. نحن نجعل التشغيل الآلي يعمل لصالحك حتى تتمكن من التركيز على اللمسات الشخصية التي تميز عملك، والتأكد من أنك لم تفوت أي خطوة مع أي من عملائك. ما هي بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها باستخدام ActiveCampaign؟ - أتمتة التجارب المخصصة عبر جميع نقاط اتصال العملاء - تتبع تفضيلات المشتري وسلوكه والعديد من السمات المخصصة عبر دورة حياة العميل بالكامل لتقسيم أعمق وتواصل أكثر فعالية - تخصيص عمليات الإرسال بناءً على أي معلمة تقريبًا، بحيث يتم استهداف رسائلك دائمًا للجهة الصحيحة الجمهور - استخدم البيانات من دورة حياة العميل بأكملها لاختيار أفضل محتوى ووقت الإرسال وقناة التسليم لكل عميل - قم بإنشاء حملات مخصصة بالكامل بأقل جهد، ثم قم بتحسين استراتيجية الإرسال الخاصة بك في الوقت الفعلي بناءً على سلوكيات العملاء - قم بتكرار التجربة الشخصية لكل عميل، بغض النظر عن حجم عملك
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish هو أقوى محرك بحث للاتصالات في العالم. تقوم Swordfish بتجميع البيانات من أفضل موفري خدمة التحقق من هوية الأشخاص في العالم مثل Hoovers وDun & Bradstreet وExperian ومئات المصادر المستقلة الأخرى والموجزات المباشرة لتزويدك بمعلومات اتصال محدثة وصالحة ومباشرة للأشخاص الذين تبحث عنهم . يتم استخدام Swordfish من قبل كبار مسؤولي التوظيف والمبيعات والتحقيقات في العالم في وكالات الدفاع والتكنولوجيا والوكالات الحكومية الرائدة في العالم. بدءًا من مسؤولي التوظيف التنفيذيين في Fortune 500 وحتى رواد الأعمال المنفردين، فإن Swordfish في صفك لجعل مصادر الاتصال الخاصة بك فعالة ودقيقة وسهلة الاستخدام. تم تصميم منتجاتنا الخمسة لتسهيل الحياة. ملحق Chrome - ابحث عن أي بيانات اتصال على الويب إثراء الملفات - توفير الوقت عن طريق إثراء قوائم العملاء بشكل مجمّع محرك البحث العكسي - ابحث عن أي شخص بناءً على بيانات الإدخال عمليات التكامل - يتصل Swordfish بسلاسة بأدواتك وإدارة علاقات العملاء عبر عمليات التكامل وواجهة برمجة التطبيقات لدينا. Prospector - ابحث عن العملاء المحتملين وتواصل معهم وأغلقهم من خلال الوصول إلى قاعدة بيانات الاتصال القوية الخاصة بنا بين الشركات.
Xoxoday
xoxoday.com
تساعد Xoxoday Plum على أتمتة برامج المكافآت والحوافز والمدفوعات على نطاق عالمي مع إمكانيات متعددة العملات ومتعددة المناطق. نحن نسهل على فرق التسويق والمبيعات إرسال المكافآت والحوافز والهدايا الإلكترونية عبر دورة حياة العميل باستخدام نظام نقاط المكافأة باستخدام سير العمل على نطاق واسع. نحن نتكامل مع إدارة علاقات العملاء (CRMs) وأدوات المسح وأدوات البريد الإلكتروني ونقدم حلول واجهة برمجة التطبيقات (API) للتكامل مباشرة مع منتجاتك. تستخدم آلاف الشركات من جميع الأحجام، بدءًا من الشركات الناشئة وحتى المؤسسات الكبيرة، عملة الأعمال الخاصة بـ Xoxoday لإرسال المكافآت والامتيازات والحوافز وصرف المدفوعات. لقد قام أكثر من 2000 عميل بشحن أكثر من 80 مليون مكافأة على مستوى العالم، مما يجعل Plum العمود الفقري للمدفوعات ذات العلامات التجارية.
Wiza
wiza.co
يعد العثور على معلومات اتصال دقيقة بين الشركات أمرًا مؤلمًا. يقول 40% من مندوبي المبيعات أن التنقيب هو الجزء الأصعب من عملهم. يقدم LinkedIn مجموعة محدثة من العملاء المحتملين، ولكن لا توجد طريقة بسيطة للوصول إلى هؤلاء العملاء المحتملين خارج LinkedIn. توفر حلول قواعد البيانات معلومات الاتصال، ولكن معلومات الوظيفة غالبًا ما تكون خاطئة وترتد رسائل البريد الإلكتروني. الوصول إلى بيانات الاتصال التي تم التحقق منها في الوقت الفعلي مع إمكانية التسليم بنسبة 99%. ابدأ مع Wiza اليوم!
CoPilot AI
copilotai.com
قم بإحداث ثورة في استراتيجية المبيعات الخاصة بك باستخدام برنامج تمكين المبيعات المدعوم بالذكاء الاصطناعي. يعد برنامج CoPilot AI بمثابة نظام أساسي متطور يعمل على تغيير الطريقة التي تتبعها أنت وفريقك في البحث عن العملاء وإشراكهم وتحويلهم. يدعم برنامج CoPilot AI فرق التسويق والمبيعات من خلال: • تحديد العملاء المحتملين ذوي النوايا العالية وإعطائهم الأولوية والذين يتوافقون مع أهداف عملك • إنشاء رسائل هادفة تجذب العملاء المحتملين وتوجههم نحو التحويل • تقديم رؤى مخصصة تساعدك على تصميم أسلوب الاتصال الخاص بك لتقديم الحق الرسالة بالطريقة الصحيحة تم تصميم برنامج CoPilot AI لتحسين استراتيجية مبيعاتك، ورفع معدلات التحويل، والعمل كحليف ذكي لإبرام المزيد من الصفقات.
MassContacts
masscontacts.online
MassContacts هي قاعدة بيانات منسقة تضم أكثر من 50 مليونًا من المهنيين العاملين والسيرة الذاتية. تعزيز جهود توليد العملاء المحتملين والتسويق والتوظيف. استخدم التصفية المتقدمة للعثور على العملاء المحتملين والمرشحين المثاليين. إنها قاعدة بيانات الاتصال والبحث عن السيرة الذاتية الأكثر تكلفة وسهولة في الاستخدام في السوق.
RealtimeCRM
realtimecrm.co.uk
يوفر لك RealtimeCRM ساعات طويلة من البحث وإدخال البيانات. سوف نجد المعلومات التي تحتاجها تلقائيا.
W3rocks
w3rocks.com
تقدم لك W3rocks مجموعة من المنتجات التي يمكنك استخدامها للتسويق الخاص بك من أجل تنمية شركتك، والعثور على العملاء المحتملين، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني، وإنشاء روبوت الدردشة، وجذب الزوار لكتابة التعليقات، ومنع موقعك من رسائل البريد الإلكتروني المزيفة، وعرض الإشعارات الاجتماعية على موقعك وغيرها الكثير. مجموعة من منتجات التسويق وجذب العملاء المحتملين: تتضمن الحزمة العديد من أدوات جذب العملاء المحتملين التي يمكنك استخدامها لتنمية شركتك. احصل على المزيد من العملاء المحتملين والعملاء: جميع الأدوات موجهة لجذب العملاء المحتملين والعملاء الجدد إلى شركتك لتحقيق النمو. وصول غير محدود إلى جميع المنتجات: قم بتوفير وصول غير محدود إلى جميع البرامج دون أي حدود، ولا تدفع بعد الآن لكل عميل متوقع. ما هو مدرج؟ برنامج بيانات إثرائية للعثور على البريد الإلكتروني للعملاء المحتملين الجدد: ابحث عن عملاء محتملين من قائمة الشركات. ستتمكن من الحصول على عملاء محتملين من قائمة الشركات أو المجالات. يعد البرنامج مثاليًا لشركات B2B والمبيعات وقراصنة النمو. أفضل برنامج إثراء للعثور على العملاء المتوقعين. مثالية لتوليد العملاء المحتملين للتنقيب عنهم عبر البريد الإلكتروني البارد. ابحث عن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل ومعلومات العملاء المتوقعين. تصدير العملاء المتوقعين مباشرة إلى Excel باستخدام بيانات الأعمال. مستخرج البريد الإلكتروني والهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي من قائمة مواقع الويب: يمكنك تحميل قائمة بالمجالات ومقتطفات رسائل البريد الإلكتروني وعناوين URL لوسائل التواصل الاجتماعي وأسماء المستخدمين من Facebook وLinkedIn وTwitter وغيرها، وأرقام الهواتف على جميع صفحات كل موقع. يتوفر تقرير للتنزيل بتنسيق Excel بمجرد استخراج جميع رسائل البريد الإلكتروني.
Grata
grata.com
Grata هو الحل الرائد لتطوير الأعمال لعمليات الاندماج والاستحواذ. تعمل Grata على توحيد سير عمل عقد الصفقات في حل شامل يساعدك في العثور على شركات السوق المتوسطة والبحث عنها والتعامل معها. من خلال تشغيل ما يزيد عن 400 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة، توفر Grata ميزة تنافسية مطلوبة للعثور على المزيد من صفقات السوق المتوسطة وإبرامها. انضم إلى شركات الاندماج والاستحواذ الرائدة في العالم والمستشارين الإداريين والشركات التي تُحدث ثورة في استراتيجيات تطوير أعمالها مع Grata.
Talkable
talkable.com
تعمل تقنية التسويق الخاصة بـ Talkable على تمكين العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية من اكتساب العملاء ذوي القيمة العالية والاحتفاظ بهم من خلال برامج الإحالة وتسويق الولاء. باعتبارها حلاً أحادي المصدر لاحتياجات تسويق الإحالة وتسويق الولاء، فإن العلامات التجارية قادرة على إنشاء تجارب مستخدم سلسة مصممة لزيادة التفاعل مع العلامة التجارية وبناء تقارب العلامة التجارية. بالنسبة لحلول الإحالة والولاء، توفر Talkable إمكانات تقسيم شاملة ومجموعة اختبار A/B مدمجة وأفضل معلومات لمنع الاحتيال في فئتها. إن Talkable هو أكثر من مجرد حل تكنولوجي، فنحن أيضًا شريكك. على هذا النحو، يتمتع كل عميل بفريق متخصص من الخبراء الذين سيقومون بوضع إستراتيجيات جميع حملاتك وتصورها وإنشائها ونشرها وتحسينها. سيكون فريق نجاح العملاء بمثابة امتداد لفريق التسويق الخاص بك لتصميم برامج الإحالة والولاء التي تتجاوز توقعاتك. يعتبر Talkable هو الأنسب للعلامات التجارية التي تبلغ إيراداتها السنوية أكثر من 4 ملايين دولار. يرى عملاؤها من المؤسسات في المتوسط عائد استثمار يصل إلى 52 ضعفًا من برامج الإحالة الخاصة بهم. تُستخدم حلول Talkable التسويقية من أجل: * تحديد العملاء الأكثر قيمة واستهدافهم ومكافأتهم من خلال تحليل البيانات المتعمق. * اكتساب العملاء ذوي القيمة الأعلى والاحتفاظ بهم بتكلفة منخفضة * زيادة المبيعات وزيادة الإيرادات تأسست شركة Talkable في عام 2009 وكانت رائدة في مجال القدرة على التتبع رقميًا لمدى انتشار التسويق الشفهي والذي أدى في النهاية إلى إنشاء التسويق بالإحالة. واليوم، تقوم شركة Talkable بتطوير وتنفيذ استراتيجيات نمو طويلة المدى تستهدف اكتساب عملاء جدد، وزيادة الاحتفاظ بهم، وزيادة القيمة الدائمة، وكل ذلك بتكلفة اكتساب أقل بكثير من القنوات التسويقية الأخرى.
NetLine
netline.com
يبدأ المسوقون الناجحون في مجال B2B هنا. يعمل NetLine على تمكين المسوقين في مجال B2B من زيادة الإيرادات عبر منصة مشاركة المشتري الشاملة التي توفر بيانات نية لا مثيل لها على مستوى المشتري وقدرات توليد العملاء المحتملين. تشغيل منصة النوايا الوحيدة على مستوى المشتري، INTENTIVE، وتقديم رؤى في الوقت الفعلي
Retainly
retainly.app
تم تصميم Retainly لضمان عودة المزيد من عملائك إلى عملك مرارًا وتكرارًا. من السهل التعلم والعمل معه، مما يعني أنه يمكنك تنفيذ حملات مؤثرة دون أي متاعب. مع Retainly، يمكنك الحفاظ على تفاعل عملائك وبناء علاقات أقوى وأطول أمدًا.
Privyr
privyr.com
تم تصميم Privyr لمحترفي المبيعات والتسويق الذين يولدون عملاء محتملين عبر الإنترنت ويحتاجون إلى طريقة سهلة للوصول إلى العملاء المحتملين والاتصال بهم وتحويلهم من هواتفهم أو أجهزة الكمبيوتر المحمول الخاصة بهم. نحن محل ثقة عبر مئات المهن في كل صناعة تقريبًا. يتصل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المحمول الخاص بنا مباشرة بالمصادر الرائدة الشهيرة مثل Facebook وTikTok وGoogle وWordPress، ويعمل بسلاسة مع WhatsApp وSMS وiMessage والبريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية.
Closely
closelyhq.com
Closely عبارة عن منصة مشاركة مبيعات قائمة على السحابة لأي حجم أعمال - بدءًا من رواد الأعمال المنفردين وحتى العلامات التجارية التي لديها فرق مبيعات مخصصة. أطلق حملات توعية تلقائية، وقم بتنمية وإدارة شبكة Linkedin الخاصة بك، وتصدير جهات اتصال البريد الإلكتروني B2B، وحقق أهداف مبيعاتك بشكل أسرع من أي وقت مضى.
Podium
podium.com
Podium عبارة عن منصة تحويل واتصالات رائدة شاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وجاهزة للتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. تستخدم أكثر من 100000 شركة منصة Podium للتميز عن منافسيها. * المنصة هي أداة اتصال تساعد الشركات في تحويلات موقع الويب وتفاعلات العملاء. * يذكر المراجعون بشكل متكرر سهولة الوصول إلى التطبيق من أي جهاز، وسهولة الاستخدام، والتأثير الإيجابي على التواصل مع العملاء وتحويلات موقع الويب. * ذكر المستخدمون مشكلات تتعلق بأوقات استجابة خدمة العملاء، وصعوبات في بعض الميزات، وعدم الرضا عن الأسعار وشروط العقد.
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder عبارة عن منصة مبتكرة لإنشاء العملاء المحتملين وإثراء البيانات في مجال B2B والتي تُحدث ثورة في المبيعات والتسويق. مدعومًا بالخوارزميات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، فهو يمكّن الشركات من اكتشاف العملاء المحتملين ذوي الجودة العالية وإثراء بيانات العملاء وتبسيط العمليات. من خلال التكامل السلس مع الأنظمة الحالية، يعمل CUFinder على تمكين الشركات من تخصيص الاتصالات وتوفير الوقت واكتساب ميزة تنافسية في مشهد الأعمال الديناميكي اليوم. استمتع بتجربة القوة التحويلية لـ CUFinder واطلق العنان لإمكانيات جديدة لنجاح مبيعاتك وتسويقك.
Signals
getsignals.ai
Signals عبارة عن جيل محتمل ومنصة AI تساعدك على معرفة الأشخاص الموجودين على موقع الويب الخاص بك، والاستفادة من سلوكياتهم، للتفاعل مع الزوار المستعدين للشراء. لقد ساعدنا بالفعل الشركات في العثور على الآلاف من جهات الاتصال الجديدة المؤهلة دون أن يحتاج الزوار إلى ملء نموذج.
Foundry
foundryco.com
تقوم منصة Foundry's Account-Based Marketing (ABM) بتنسيق حملات التسويق والمبيعات في كل مرحلة من مراحل رحلة الشراء. في منصة واحدة، يجمع Foundry ABM بين ميزات الإعلان المستند إلى الحساب وتخصيص الويب وتنشيط المبيعات لتنسيق الحملات عبر قنوات متعددة. تعمل أدوات الحملة والتحليلات هذه على محرك نية الشراء الخاص المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يسجل الفائدة على الحساب أثناء رحلة الشراء. يمكن لـ Foundry ABM تنسيق حملات ABM لزيادة الوعي والمشاركة وخطوط الأنابيب ضمن حساباتهم المستهدفة. لمعرفة المزيد، https://foundryco.com/our-solutions/software/. ملحوظة: العديد من المراجعات خاصة بمنصة Triblio، والتي أصبحت الآن Foundry ABM.
Surfe
surfe.com
أضف جهات الاتصال، وابحث عن رسائل البريد الإلكتروني المؤهلة، وقم بمزامنة محادثات LinkedIn وSales Navigator مع إدارة علاقات العملاء (CRM) من خلال ملحق Chrome البسيط من Surfe. Surfe هو الحل رقم 1 لدمج ... عرض المزيد RM مع LinkedIn من أجل • التخلص من الحاجة إلى إدخال البيانات يدويًا • تحسين جودة البيانات من خلال الإثراء • الحصول على رؤية في حالات الاتصال والعملاء المحتملين والصفقات • تعزيز إنتاجية المبيعات متوافق مع HubSpot و Salesforce و Pipedrive و Copper و Salesloft. محبوب من Google، وUber، وAWS، وBolt.. أكثر من 80% من العملاء المحتملين في مجال B2B يأتون من LinkedIn، لكنه غير مُحسَّن للمبيعات. يستغرق إدخال البيانات يدويًا من LinkedIn إلى إدارة علاقات العملاء (CRM) ساعات ويمكن أن يؤدي إلى عدم تناسق البيانات مما يؤثر سلبًا على أداء المبيعات. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون الوصول إلى البيانات الصحيحة في الوقت المناسب أمرًا صعبًا، ويعوق توليد الإيرادات. لفرق المبيعات والإيرادات التي ترغب في توفير الوقت في المهام الإدارية وتحقيق الدقة المثلى في بيانات إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بهم. باعتبارها أداة متوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وحاصلة على شهادة ISO27001، تساعد Surfe فريقك على العمل وفقًا لمعيار ذهبي للبيانات، مع التأكد من تنظيم كل شيء وتصنيفه وتحديثه وحمايته.
Seenit
seenit.io
يعد جذب المواهب العليا والاحتفاظ بها أكثر صعوبة من أي وقت مضى. تمكين زملائك من إنشاء مقاطع فيديو جذابة وأصلية لتحسين التوظيف وتقليل الاستنزاف. كل ذلك مع أداة يمكن لأي شخص استخدامها في دقائق ، لا توجد تجربة فيديو. الاتصال Sawitit ، منصة الفيديو التي ينشئها الموظف. Seainit هي منصة الفيديو التي تم إنشاؤها بواسطة الموظفين للشركات. إنه يساعد شركات مثل EE و Novartis و Vodafone المحتوى بشكل آمن من زملائها وتحريره إلى مقاطع فيديو تشرك 8x أكثر من المحتوى التقليدي. كل ذلك مع أداة يمكن لأي شخص استخدامها في دقائق ، لا توجد تجربة فيديو. يوفر لك Seainit الوقت والمال والجهد ، وهو وسيلة مرنة وقابلة للتطوير وآمنة لتجهيز المحتوى وتحريره من زملائك أينما كانوا. يصل المحتوى الذي تم إنتاجه بشكل أسرع إلى 20x من أجل جمعه ، ويقلل من الإنفاق على الإنتاج بنسبة 70 ٪ ، ويزيد من إخراج الفيديو 9x. تمكين زملائك من إنشاء مقاطع فيديو جذابة وجذابة لجذب المواهب ، وتعزيز العلامة التجارية لأصحاب العمل ، وإشراك زملائك مع منصة الفيديو التي يتم إنشاؤها بواسطة الموظفين.
LeadGenius
leadgenius.com
يستخدم LeadGenius التعلم الآلي وشبكة عالمية من الباحثين البشريين لمساعدة فرق المبيعات والتسويق B2B على توسيع نطاق عملياتهم الخارجية. تستخدم الشركات الأسرع نموًا في العالم LeadGenius للعثور على العملاء الدائمين والتواصل معهم. تقدم LeadGenius 3 خدمات أساسية لفرق المبيعات والتسويق B2B والتي يمكن استخدامها بشكل منفصل أو كحل واحد شامل: إنشاء عملاء محتملين مخصصين وإثراء العملاء المحتملين والتواصل عبر البريد الإلكتروني المُدار. باستخدام LeadGenius، يمكن للشركات تحديد العملاء الجدد وتحديث قاعدة بيانات العملاء المحتملين الحالية وتحسينها وإزالة الخطوات المستهلكة للوقت من البريد الإلكتروني الصادر.
Square
squareup.com
Square، Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية ومجمع خدمات تجارية وشركة دفع عبر الهاتف المحمول ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتسويق منتجات مدفوعات البرامج والأجهزة وتوسعت لتشمل خدمات الأعمال الصغيرة. تأسست الشركة في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي وأطلقت أول تطبيق وخدمة لها في عام 2010. وقد تم تداولها كشركة عامة في بورصة نيويورك للأوراق المالية منذ نوفمبر 2015 برمز المؤشر SQ.
LeadMine
leadmine.net
تعد LeadMine واحدة من منصات توليد العملاء المحتملين البسيطة والقوية والتي تثق بها أكثر من 1000 شركة حول العالم. نحن في LeadMine نسعى جاهدين لتوفير عملاء محتملين مؤهلين تأهيلاً عاليًا ومعتمدين، والأهم من ذلك، عملاء محترفين ودقيقين. باستخدام أدواتنا، يمكنك العثور على العملاء المحتملين في أقل من خمس ثوانٍ.
Fork
fork.ai
Fork هي شركة تساعد شركات الخدمات السحابية على اكتساب العملاء بذكاء. منصة الشركة تتكون من سلسلة من المنتجات، وتركز كائنات الخدمة الرئيسية على مؤسسات الخدمات السحابية طبقة IaaS، PaaS وSaaS. من خلال تكنولوجيا تحليل البيانات المتقدمة والمعلومات العامة على الشبكة بأكملها، نقوم بإعادة بناء أساس معلومات الأعمال للمؤسسة، وبناء نظام تقييم كمي فريد لميزانية مشتريات المؤسسة، وبناء تحليل عملاء المؤسسة الفعال ونظام المطابقة بناءً على ذلك.
ReachStream
reachstream.com
ReachStream هو مزود حلول بيانات B2B (من شركة إلى شركة) يقدم بيانات عالية الجودة ودقيقة لأغراض التسويق والمبيعات. فهو يوفر للشركات إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من البيانات، بما في ذلك معلومات الاتصال وتفاصيل الشركة والمزيد، لمساعدتهم على تحديد واستهداف العملاء المحتملين المثاليين. تم تصميم بيانات ReachStream لتمكين جهود التسويق والمبيعات القائمة على البيانات، وتمكين الشركات من الوصول إلى جمهورها المستهدف بشكل فعال، ورعاية العملاء المحتملين، وفي نهاية المطاف دفع نمو الإيرادات. تعتبر المنصة ذات قيمة خاصة في مشهد الأعمال الديناميكي اليوم، حيث يعد الحصول على بيانات محدثة وشاملة أمرًا ضروريًا لتحقيق النجاح.
Revscale
revscale.ai
سواء كنت تقوم بأتمتة التواصل مع المبيعات المخصصة، أو تبسيط جهود جمع التبرعات، أو تتطلع إلى تعيين أعضاء جدد في الفريق، يقوم Revscale بتحليل إشارات ورؤى نية المشتري من جميع أنحاء الويب وإشراك العملاء المحتملين من خلال نقاط الاتصال الاجتماعية والتسلسلات الصادرة التلقائية، المصممة للتحويل.
Apify
apify.com
تعرف على النظام الأساسي المتكامل لتجميع الويب واستخراج البيانات والأتمتة. بنيت من قبل المطورين للمطورين. + Apify Store أكثر من 1600 كاشطة معدة مسبقًا لمشاريع تجريف الويب أو التشغيل الآلي. قم بمسح الوسائط الاجتماعية وخرائط Google وبحث Google وYouTube والمزيد. + التطوير باستخدام أدوات مفتوحة المصدر قم بتبسيط عملية استخراج البيانات باستخدام Crawlee، مكتبتنا الشهيرة مفتوحة المصدر لبناء كاشطات موثوقة في Node.js. أو استخدم Apify Python SDK الجديد. + اعتمد على مكتباتك المفضلة. يعمل Apify بشكل رائع مع كل من Python وJavaScript. استخدم Scrapy أو السيلينيوم أو الكاتب المسرحي أو محرك الدمى. + حوّل التعليمات البرمجية الخاصة بك إلى Apify Actor Actors عبارة عن تطبيقات صغيرة بدون خادم يسهل تطويرها وتشغيلها ومشاركتها ودمجها. البنية التحتية والوكلاء والمخازن جاهزة للانطلاق. + النشر إلى السحابة لا يتطلب التكوين. استخدم أمر CLI واحدًا أو أنشئ مباشرة من GitHub. + قم بتشغيل الممثلين الخاصين بك بدءًا من Apify Console، أو CLI، عبر واجهة برمجة التطبيقات، أو قم بجدولة الممثل الخاص بك للبدء في أي وقت. + لا يتم حظرك أبدًا استخدم مجموعتنا الكبيرة من مراكز البيانات والوكلاء السكنيين. اعتمد على تدوير عنوان IP الذكي باستخدام بصمات المتصفح الشبيهة بالإنسان. + تخزين ومشاركة نتائج الزحف استخدم قوائم الانتظار الموزعة لعناوين URL للزحف. تخزين البيانات المنظمة أو الملفات الثنائية. تصدير مجموعات البيانات في جدول Excel أو CSV أو JSON أو JSONL أو XML أو RSS أو HTML. + مراقبة الأداء بمرور الوقت، فحص جميع عمليات تشغيل الممثل، وسجلاته، وتكاليف وقت التشغيل. استمع إلى الأحداث واحصل على تنبيهات آلية مخصصة. + قم بتوصيل الممثلين الخاصين بك في أي سير عمل. اتصل بمئات التطبيقات على الفور باستخدام عمليات التكامل الجاهزة، أو قم بإعداد عمليات التكامل الخاصة بك باستخدام خطافات الويب وواجهة برمجة التطبيقات الخاصة بنا. + انشر ممثليك انضم إلى مئات المطورين الذين يشاركون ممثليهم على متجر Apify واكسب المال.
SigParser
sigparser.com
تحويل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى جهات الاتصال. يمكنك العثور تلقائيًا على كل تفاصيل الاتصال من رسائل البريد الإلكتروني وتوقيعات البريد الإلكتروني والتقويمات. يمكنك المزامنة بسهولة مع تطبيقات إدارة علاقات العملاء (CRM) وتطبيقات التسويق حتى تكون جهات اتصالك محدثة.
BuiltWith
builtwith.com
BuildWith عبارة عن أداة تعريف مواقع الويب وتوليد العملاء المحتملين والتحليل التنافسي وذكاء الأعمال التي توفر اعتماد التكنولوجيا وبيانات التجارة الإلكترونية وتحليلات الاستخدام للإنترنت.
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io عبارة عن أداة للبحث عن البريد الإلكتروني وإثراء بيانات الأعمال للتواصل مع مبيعات B2B والتسويق عبر البريد الإلكتروني. نحن نقوم بجمع البيانات العامة وصياغتها لتوفير منصة متقدمة لأبحاث البريد الإلكتروني التي تساعد المحترفين على إطلاق حملات تسويق وتوعية فعالة عبر البريد الإلكتروني والحصول على بيانات قيمة حول المستلمين المحتملين.
Visitor Queue
visitorqueue.com
قائمة انتظار الزوار عبارة عن برنامج لإنشاء عملاء محتملين في مجال B2B وتخصيص مواقع الويب يهدف إلى تزويد فريق المبيعات لديك بمعلومات ثاقبة عن زوار موقع الويب الخاص بك، مع تزويدهم بتجربة موقع ويب فريدة من نوعها. من خلال خدمات جذب العملاء المحتملين، يمكنك تحديد الاسم وتفاصيل الاتصال وبيانات المستخدم الخاصة بالشركات التي تزور موقع الويب الخاص بك. لقد ولت أيام المكالمات الباردة والتخمين، فنحن نقوم بتغذية فريق المبيعات الخاص بك بالعملاء المحتملين الذين أبدوا بالفعل اهتمامًا بمنتجاتك و/أو خدماتك. مع اختفاء 98% من زوار موقع الويب من موقعك على الويب دون أن يتركوا أي أثر، ألم يحن الوقت لتكتشف هويتهم؟ تعامل مع زوار موقع الويب الخاص بك بشكل فريد من خلال ميزة تخصيص موقع الويب الجديدة لدينا. قم بتزويد الزائرين بعرض مخصص لموقع الويب الخاص بك بناءً على تفاصيل جغرافية الشركة، مثل الموقع الجغرافي أو حجم الشركة أو حتى أسمائهم. اعرض لهم دراسات الحالة وحالات الاستخدام والشهادات ذات الصلة بناءً على صفاتهم. لقد أنشأنا قائمة انتظار الزوار لأننا رأينا بشكل مباشر المجالات الواضحة للتحسين بين البرامج الحالية في السوق. لا تأخذ كلامنا على محمل الجد، جربه مجانًا اليوم!
Leadinfo
leadinfo.com
اكتشف كيف يمكن أن تساعدك Leadinfo في تحقيق مبيعات أكثر وأفضل من منافسيك من خلال تحويل زوار موقع الويب المجهولين إلى عملاء متوقعين
Wappalyzer
wappalyzer.com
Wappalyzer هو أحد محللي تكنولوجيا الويب وموفر البيانات الرئيسي. من خلال آلاف التقنيات التي يتم تتبعها عبر المواقع الإلكترونية لملايين الشركات، يساعدك Wappalyzer على تحديد آفاق جديدة وزيادة السوق التي يمكن التعامل معها.
AeroLeads
aeroleads.com
يعد AeroLeads أحد برامج Prospect Generation القوية المستندة إلى الويب والتي لا تعثر على العملاء المحتملين ذوي الصلة فحسب، بل تجد أيضًا تفاصيل الاتصال الخاصة بهم. يمكن حفظ جميع البيانات في حسابك وتصديرها ونقلها إلى مواقع أخرى مثل SalesForce وZapier وHubSpot وMailchimp وما إلى ذلك. إنه برنامج قوي للتنقيب واستخبارات المبيعات ويعمل مع مواقع مثل LinkedIn وCrunchbase وAngelList بالإضافة إلى يمكنك تحميل القوائم الخاصة بك.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace هي شركة علوم بيانات برمجيات كخدمة (SaaS) توفر منصة بيانات العملاء B2B. تعمل منتجات الشركة على توحيد مصادر البيانات المتعددة ومصادر الطرف الأول والثالث من وسائل التواصل الاجتماعي وقواعد بيانات الاتصال وأنظمة إدارة علاقات العملاء ومنصات أتمتة التسويق.
VanillaSoft
vanillasoft.com
تساعد VanillaSoft، منصة مشاركة المبيعات الأكثر نجاحًا في الصناعة، فرق تطوير المبيعات على إشراك أكثر من 15,000,000 جهة اتصال كل شهر. عند استخدامه بشكل مستقل، أو بالاشتراك مع أنظمة إدارة علاقات العملاء التقليدية الحالية، تعمل VanillaSoft على تمكين مندوبي المبيعات من الاستجابة للعملاء المحتملين الجدد في غضون ثوانٍ، والتفاعل مع العملاء المحتملين بشكل أكثر اتساقًا، عبر المزيد من القنوات، وإنشاء المزيد من فرص المبيعات المؤهلة. على الصعيد العالمي، يستخدم آلاف المستخدمين محرك مبيعات VanillaSoft القائم على قائمة الانتظار والتوجيه الفكري لتنفيذ أتمتة إيقاع المبيعات مما يؤدي إلى مكاسب كبيرة في سرعة الريادة والمثابرة والإنتاجية والإيرادات لكل مندوب. VanillaSoft هي شركة خاصة مقرها في بلانو، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية. لمعرفة المزيد، قم بزيارة www.vanillasoft.com. إحدى القوى العظمى لحل VanillaSoft هي أنه فعال في حملات جمع التبرعات. يمنح برنامج phonathon القابل للتخصيص بالكامل والذي يديره المستخدم لمديري phonathon أقصى قدر من التحكم في حملات phonathon الخاصة بهم. تضمن أتمتة سير العمل الذكية التطبيق المتسق لأفضل الممارسات المؤسسية مع تحسين كفاءة وفعالية التواصل الهاتفي الخاص بك. تضمن نصوص المتصل الديناميكية، وتجزئة البيانات، وأتمتة الإشراف استراتيجية التواصل الأكثر فعالية، مع تحسين جودة تجربة الخريجين والمانحين وجامعي التبرعات على حدٍ سواء. تعرف على المزيد: https://www.vanillasoft.com/solutions/business-function/fundreach.
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer عبارة عن منصة لتوليد العملاء المحتملين وتسجيل النتائج لفرق مبيعات B2B الصغيرة والكبيرة. توفر LeadBoxer لفرق المبيعات من أي حجم رؤى قيمة حول ما يهتم به عملاؤهم المحتملون حتى قبل أن يتواصلوا معهم. يقوم البرنامج تلقائيًا بإنشاء ملفات تعريف الزائرين لزوار موقع الويب، ويلتقط البيانات حول سلوكهم وتفاعلاتهم عبر الإنترنت، ثم يعين لهم نقاطًا رئيسية وفقًا للمعايير التي حددها مدير الحساب المعين. باستخدام LeadBoxer، تستطيع فرق المبيعات تتبع زوار موقع الويب، ومشاهدات الصفحة والفيديو، وتنزيلات المستندات، بالإضافة إلى قياس مصادر حركة المرور. يمكن لمندوب المبيعات المعين تحديد أهمية خصائص العملاء المحتملين المختلفة (الصناعة، عدد مشاهدات الصفحة، وما إلى ذلك) من أجل التأثير على نتيجة العملاء المتوقعين المعينة من قبل LeadBoxer. عندما يكون العميل المحتمل جاهزًا للتأهل، يقوم LeadBoxer بالإبلاغ وإخطار مندوب المبيعات (أو الأشخاص) المسؤولين. يمكن لمندوب المبيعات ذي الصلة التعامل مع العميل المتوقع مباشرة عبر تطبيق LeadBoxer، حيث يمكن مراجعة العملاء المتوقعين أو تعيينهم أو إزالتهم في أي وقت. يتكامل LeadBoxer مع إدارة علاقات العملاء وأدوات المبيعات الأخرى عبر واجهة برمجة التطبيقات المتقدمة.
Successeve
successeve.com
Successeve عبارة عن منصة ذكاء العملاء المستندة إلى السحابة. توفر سلسلة منتجاتنا نتائج وتحليلات قابلة للتنفيذ في كل مرحلة من رحلة العميل لتسهيل جهود فرق المبيعات والتسويق ونجاح العملاء. هدفنا هو مساعدة الشركات على زيادة نموها من خلال تحويل المزيد من العملاء والاحتفاظ بهم وتوسيع نطاقهم. يتم تشغيل منتجات Successeve بواسطة ثلاثة محركات أساسية: مركزية البيانات، والنتائج، والإجراءات الآلية.
MadKudu
madkudu.com
تعمل تقنية ذكاء أتمتة الإيرادات من MadKudu على التركيز على فرق الإيرادات من خلال التنبؤ بالإجراءات الصحيحة المدرة للإيرادات وتحديد أولوياتها. من خلال أتمتة سير العمل الرئيسي، وتحديد أولويات الإشارات القابلة للتنفيذ، والعمل حيث تتواجد فرقك بالفعل، يمكنك إطلاق العنان لفرق الإيرادات لديك للتركيز بشكل كامل على القيادة وإغلاق المسار.
Toplyne
toplyne.io
Toplyne عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي تنبؤية مصممة لفرق المبيعات والتسويق. تستخدم المنصة بيانات العملاء لبناء نماذج تنبؤية تساعد الشركات على تحديد آفاق العملاء الجدد، وتوسيع المبيعات، والبيع المتبادل، وتحديد العملاء المعرضين للخطر. تشمل الميزات الرئيسية تسجيل الرصاص بالذكاء الاصطناعي، وتسجيل MQL في الوقت الفعلي، ومرشحات الرسم البياني للهوية، والإثراء المباشر. كما يوفر أيضًا وظائف مثل التجميع التلقائي لبيانات العميل وآليات منع التغيير. تتيح تكاملات Toplyne Sync وCRM Copilot مزامنة البيانات بشكل سلس مع أنظمة CRM، مما يضمن إدراج صناع القرار الاقتصادي الرئيسيين في قاعدة بيانات CRM. تم تصميم نماذج Toplyne التنبؤية ليتم إعدادها في فترة زمنية قصيرة، مما يوفر تأثيرًا أسرع على الأعمال مقارنة بالنماذج التنبؤية الداخلية. تتيح المنصة للمستخدمين تخصيص التفاعلات وأتمتة المبيعات وسير العمل التسويقي. بصرف النظر عن التنبؤ بالعملاء المحتملين والمبيعات، توفر Toplyne أيضًا رؤى حول أنماط الاستخدام والإشارات التي تحرك نية العملاء، والتي يمكن استخدامها بفعالية في حملات المبيعات والتسويق. لقد وجدت المنصة استخدامًا في مختلف الصناعات والفرق بما في ذلك B2B SaaS، والخدمات المصرفية والمالية، والإنترنت الاستهلاكي، والتأمين، والمبيعات، وعمليات الإيرادات، والتسويق، وإدارة الحسابات، ونجاح العملاء.
Pocus
pocus.com
يقوم Pocus بتحويل البيانات إلى إيرادات. اجمع بين جميع إشارات استخدام المنتج والنوايا التي يحتاجها فريقك لتحديد أولويات أفضل الفرص واتخاذ إجراءات سريعة. يساعدك Pocus على بناء خط أنابيب بناءً على إشارات شراء حقيقية، وليس أفضل تخمين لفريقك (سواء كان ذلك يتعلق بطرح شعارات جديدة أو توسيع الشعارات الحالية). مع Pocus، توفر فرق الذهاب إلى السوق في Asana وCanva وMiro وLoom أكثر من 10 ساعات أسبوعيًا في البحث في البيانات للعثور على الصفقات وإبرامها بثقة.
Koncert
koncert.com
Koncert عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لتعزيز نجاح المبيعات من خلال توفير مجموعة من الأدوات لعملية المبيعات. تتضمن المنصة Koncert Dialers، وهي مجموعة من أربعة برامج اتصال فريدة للمبيعات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الفريق: AI Parallel Dialer، وAIFlow Dialer، وAgent-Assisted Dialer، وClick to Call Dialer. تساعد برامج الاتصال هذه على إدارة تصفية مكالمات المبيعات والاتصال بها وتتبعها بذكاء. تقدم المنصة أيضًا Koncert Cadence، وهو جهاز تسلسل مبيعات متعدد القنوات يعمل عبر قنوات مختلفة، بما في ذلك الهاتف والبريد الإلكتروني والفيديو ووسائل التواصل الاجتماعي من أجل التواصل المتنوع. بالإضافة إلى ذلك، يتميز Koncert بـ Remote Salesfloor، وهي ميزة ذكية تم تصميمها لتكرار تجربة مساحة عمل المبيعات التقليدية بتنسيق رقمي. لتحسين الاتصال الخارجي، تم تجهيز النظام الأساسي بإدارة معرف المتصل، وهي وظيفة خريطة حرارية جديدة لإدارة أرقام الاتصال الصادرة. كما أنه يوفر تكاملًا سلسًا مع الأدوات المستثمرة مسبقًا، مما يعزز سهولة استخدامها. بالإضافة إلى ذلك، يساعد جانب التعلم الآلي في Koncert في التنقيب عن المبيعات، مما يوفر القدرة على تسجيل العملاء المحتملين وتحديد أولوياتهم. كما يتميز أيضًا بأداة تدريب فريدة للمديرين، وهي Koncert Remote Coach. تركز Koncert على مساعدة المستخدمين على تسريع نجاح المبيعات من خلال نظام الاتصال المعزز بالذكاء الاصطناعي والميزات الأخرى الموجهة نحو المبيعات.
Correlated
getcorrelated.com
تحويل بيانات العملاء إلى إيرادات، بشكل أسرع. أقل من 1% من الاشتراكات في المنتجات تتحول إلى عملاء مدفوعي الأجر! قم بزيادة معدل التحويل الخاص بك باستخدام نقاط دورة حياة العميل، المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ابحث عن المستخدمين والحسابات الأكثر ميلاً واستهدفهم برسائل مخصصة.
EQUP
equp.com
EQUP هو برنامج شامل يساعد أصحاب الأعمال في تبسيط عمليات أعمالهم مثل التسويق والمبيعات والفوترة والاتصالات وما إلى ذلك. مع EQUP، لا يتعين على أصحاب الأعمال الاكتفاء بالحلول العامة؛ فهو يقدم حلولاً خاصة بالصناعة لمشاكل أعمالهم سواء كانوا في مجال الخدمات أو SAAS أو التجارة الإلكترونية. EQUP هو برنامج CRM+Marketing Automation الوحيد الموجود في السوق والذي يوفر لك خيار إدارة شركات متعددة باستخدام حساب واحد واشتراك واحد. لا داعي لشراء خطة جديدة لإدارة أعمالك الأخرى. تسمح لك ميزة تجميع المخزون في EQUP بتجميع رسائل البريد الإلكتروني والمستخدمين والصفقات والعلامات والمهام والمواعيد وما إلى ذلك بين شركاتك بحيث لا يتم ترك أي ميزة دون استخدام. في EQUP، تتوفر جميع الأدوات التي تحتاجها لإدارة وتنمية أعمالك في مكان واحد، مما يسهل عليك إدارة أعمالك دون الحاجة إلى تعلم برامج متعددة والتبديل بينها للحصول على المعلومات الضرورية. سيكون لديك أيضًا إمكانية الوصول إلى مدير حساب مخصص لن يساعدك فقط في الإعداد، بل سيكون متاحًا أيضًا لمساعدتك في تلبية احتياجاتك البرمجية.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ عبارة عن نظام أساسي لمشاركة العملاء يتميز بالدردشة المباشرة وتتبع زائري موقع الويب وإمكانات التحليلات التي تساعدك على معرفة زوار موقعك وإشراكهم ودعم عملائك في الوقت الفعلي. محملة بجميع الميزات التي يتوقعها العميل وأكثر من ذلك بكثير، بما في ذلك تتبع الزائرين المباشرين، وترجمة الدردشة المباشرة، والدردشة المباشرة، ومشغلات الدردشة الآلية، وتسجيل العملاء المحتملين، والمكالمات الصوتية، ومشاركة الشاشة، وإدارة الألفاظ النابية، ومعاينة الدردشة، والروبوت بدون كود، وروبوت الإجابة، توجيه الدردشة، والدردشة الداخلية، وتطبيق الهاتف المحمول للوكيل، وSDK لنظامي التشغيل iOS وAndroid، وعمليات التكامل مع قنوات المراسلة الفورية الشهيرة مثل Whatsapp وInstagram وFB Messenger وTelegram. كل هذا في منصة واحدة.
Workbooks
workbooks.com
يعمل برنامج Workbooks CRM على دمج عملك بالكامل، مما يساعد الجميع على العمل بشكل أفضل والعمل معًا والعمل بالطريقة الصحيحة من خلال نظام واحد قائم على السحابة. يمكن للتسويق أن يولّد المزيد من العملاء المحتملين ذوي الجودة العالية، ويمكن للمبيعات إتمام المزيد من الصفقات، ويمكن للتمويل إصدار الفواتير بسرعة وسهولة، ويمكن للدعم تقديم خدمة استثنائية. من خلال الوصول الآمن في أي وقت وفي أي مكان عبر جميع الأجهزة والتكامل السلس مع أنظمتك الحالية، تمنح Workbooks فرقك عرضًا واحدًا بزاوية 360 درجة لعملائك مما يساعدهم على التركيز على الأشياء الصحيحة والحصول على الرؤى في الوقت الفعلي التي يحتاجون إليها لاتخاذ القرارات . تساعدك المصنفات على وضع العملاء في قلب عملك وبناء علاقات دائمة ومربحة تعمل على زيادة الإيرادات على المدى الطويل بطريقة مستدامة.
Goava
goava.com
Goava's عبارة عن منصة تعمل على زيادة مبيعاتك من خلال اكتشاف العملاء المحتملين الأكثر قيمة لديك. نحن نساعد مندوبي مبيعات B2B في الحصول على رؤى مخصصة حول الآفاق المستقبلية. تخبرك منصة Goavas بالشركة التي يجب عليك الاتصال بها، ومع من يجب أن تتحدث وما الذي يجب أن تتحدث عنه. تتيح لك الواجهة البسيطة الحصول على توقيت لا يهزم وتتبع العملاء المتوقعين والعملاء بشكل غير عادل.
Findymail
findymail.com
يساعدك Findymail في العثور على رسائل البريد الإلكتروني B2B والتحقق منها لاستخدامها في التواصل مع مبيعاتك. نحن نقدم لك فقط رسائل البريد الإلكتروني التي تم التحقق منها والتي لا ترتد لضمان أمان إمكانية تسليم بريدك الإلكتروني. يمكنك أيضًا أتمتة أعمال التصدير اليدوية التي تقوم بها حاليًا على منصة التنقيب الشائعة مثل Linkedin Sales Navigator أو Apollo بحيث يمكنك التركيز بشكل أكبر على إتمام الصفقات وبدرجة أقل على جمع البيانات.
Charm.io
info.charm.io
يساعد Charm.io SaaS والوكالات وشركات خدمات التجارة الإلكترونية على اكتشاف وتحديد العلامات التجارية المؤهلة لـ DTC للتنقيب عن جهود التسويق والمبيعات الخاصة بهم. توفر منصة Charm بيانات شاملة عن هذه الشركات وتتضمن أكثر من 160 مرشحًا تمكن المستخدمين من تحديد معايير بحث فريدة تناسب جمهورهم المستهدف. تعتبر عوامل التصفية هذه مفيدة بشكل خاص للوكالات التي تستخدمها لإنشاء قوائم مستهدفة بناءً على احتياجاتها المحددة. توفر نتائج البحث معلومات عن الشركة ومعلومات الاتصال المباشرة لصناع القرار والموظفين داخل كل عمل. تسهل هذه العملية السلسة العثور على الشركات التي تناسب معايير معينة والاتصال بأصحاب المصلحة الرئيسيين دون الحاجة إلى استكمال البحث بمصادر أو أدوات خارجية أخرى.
SonarList
sonarlist.io
ابحث في العالم عن البيانات ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل، وتحقق منها بلا حدود وبسعر مناسب من حيث التكلفة.
Company Guru
company.guru
تسمح بوابة Company Guru بإلقاء نظرة ثاقبة على قاعدة واسعة من بيانات الأعمال من عدد كبير من الشركات. قم بإلقاء نظرة فاحصة على السوق ووفر الموارد باستخدام معلوماتنا الشاملة. ساعد فريقك على زيادة المبيعات وتقليل الوقت المستخدم لتشكيل قوائم أهداف صالحة من خلال استخدام بوابتنا مجانًا.
Trueleads
trueleads.com
Trueleads عبارة عن منصة سحابية تتفاعل مع الخوارزميات والتطبيقات الموجودة بالفعل على LinkedIn. سيساعدك ذلك على تنمية شبكة LinkedIn وخط أنابيب المبيعات الخاص بك عن طريق أتمتة عملية البحث الكاملة عن الأهداف المختارة (صناع القرار) والتواصل معهم. بمجرد الاتصال، سيبدأ Trueleads تلقائيًا في إرسال سلسلة من الرسائل المخصصة و/أو رسائل InMail لتأمين مكالمة هاتفية أو اجتماع بموجب إذن. يمكنك الاتصال بما يصل إلى 5000+ من صناع القرار المستهدفين الجدد شهريًا باستخدام منصة Trueleads الفريدة القائمة على السحابة والأتمتة. ولإكمال منصة الذكاء الاصطناعي القوية لدينا، فإننا ندرك أن أي أتمتة تحتاج إلى لمسة بشرية لإنجاحها. هذا هو المكان الذي تعمل فيه Trueleads معك بشأن جميع المتغيرات حتى تحصل على أفضل النتائج وتظل آمنًا على LinkedIn. - أفضل ممارسات البيع الاجتماعي - مراجعة الملف الشخصي على LinkedIn - تحسين الجمهور المستهدف - دعم الرسائل التسلسلية. تمنح هذه العناصر المدمجة مع نظامنا الأساسي لعملائنا راحة البال مع إنشاء عملاء متوقعين عاليي الجودة وفعالين من حيث التكلفة وعائد استثمار سريع.
LeadPyramid
leadpyramid.com
تعتبر شركة LEADPYRAMID رائدة في مجال خدمات قواعد البيانات لسنوات عديدة حتى الآن. لقد كان حلاً شاملاً للشركات التي تبحث عن عملاء مستهدفين لبريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم، إن Leadpyramid هو حل شامل لجميع متطلبات قاعدة البيانات. إنها أداة استخباراتية للمبيعات تساعد المؤسسة على التنقيب عن أعمالها بشكل أكبر من خلال عملاء محتملين تم التحقق منهم. إنه حل مثالي للشركات في تحديد عملاء B2B المناسبين لحملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والتسويق عبر الهاتف. تتمتع شركة Leadpyramid بالقدرة على توفير البيانات لتكنولوجيا المعلومات (IT) أو الرعاية الصحية أو الموارد البشرية أو التسويق أو أي قائمة لصانعي القرار من أي صناعة. وقد ساعد هذا الحل العديد من المؤسسات في شراء وإنشاء الحل المخصص المناسب لنهج التسويق الذي يركز على حساباتهم. قامت شركة LeadPyramid ببناء قاعدة بيانات يتم التحقق منها في الوقت الفعلي وتمكنك من الحصول على أفضل دقة في تسليم قاعدة البيانات.
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