برامج توليد الطلب - التطبيقات الأكثر شعبية - تايلاند

Surfe

surfe.com

أضف جهات الاتصال، وابحث عن رسائل البريد الإلكتروني المؤهلة، وقم بمزامنة محادثات LinkedIn وSales Navigator مع إدارة علاقات العملاء (CRM) من خلال ملحق Chrome البسيط من Surfe. Surfe هو الحل رقم 1 لدمج ... عرض المزيد RM مع LinkedIn من أجل • التخلص من الحاجة إلى إدخال البيانات يدويًا • تحسين جودة البيانات من خلال الإثراء • الحصول على رؤية في حالات الاتصال والعملاء المحتملين والصفقات • تعزيز إنتاجية المبيعات متوافق مع HubSpot و Salesforce و Pipedrive و Copper و Salesloft. محبوب من Google، وUber، وAWS، وBolt.. أكثر من 80% من العملاء المحتملين في مجال B2B يأتون من LinkedIn، لكنه غير مُحسَّن للمبيعات. يستغرق إدخال البيانات يدويًا من LinkedIn إلى إدارة علاقات العملاء (CRM) ساعات ويمكن أن يؤدي إلى عدم تناسق البيانات مما يؤثر سلبًا على أداء المبيعات. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون الوصول إلى البيانات الصحيحة في الوقت المناسب أمرًا صعبًا، ويعوق توليد الإيرادات. لفرق المبيعات والإيرادات التي ترغب في توفير الوقت في المهام الإدارية وتحقيق الدقة المثلى في بيانات إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بهم. باعتبارها أداة متوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وحاصلة على شهادة ISO27001، تساعد Surfe فريقك على العمل وفقًا لمعيار ذهبي للبيانات، مع التأكد من تنظيم كل شيء وتصنيفه وتحديثه وحمايته.