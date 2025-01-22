برامج توليد الطلب - التطبيقات الأكثر شعبية - روسيا

GrowthHero

growthhero.io

إن GrowthHero هو برنامج تسويق قوي للشركاء التابعين والمؤثرين والإحالة، الكل في واحد. بدءًا من 49 دولارًا أمريكيًا فقط، يتسع تطبيق GrowthHero معك! أدوات مرنة تمامًا لنجاحك: - بوابة شريكة ذات علامة بيضاء، تخصيص كامل دون الحاجة إلى تعليمات برمجية - مشاركة عناوين URL للتتبع و/أو رموز الخصم القابلة للتخصيص - التكامل عبر Stripe وAPI وZapier وShopify App وBigCommerce App - مناسبة لأي نوع عمل - اتصالات API/ Zapier الرائدة في السوق، وتخصيصها وأتمتتها بشكل أكبر - قيمة ممتازة. لا تدفع مبالغ زائدة مقابل 3 منصات برمجية منفصلة للشركاء # برامج التسويق التابعة - قم بتجنيد الشركات التابعة. اسمح للشركات التابعة بالعثور عليك من خلال قوائم Marketplace، وابحث عن الشركات التابعة باستخدام Affiliate Hunt، ثم اسمح للشركات التابعة لك بتجنيد المزيد من الشركات التابعة لك من خلال الامتيازات والرهون البحرية. - مكافأة بالعمولة أو مكافآت ثابتة أو يدوية - تتبع عمليات الاشتراك والمبيعات والاشتراكات - شارك أصول التسويق مع الشركات التابعة، مما يضمن أن محتواها دائمًا على العلامة التجارية. - تشغيل الحملات - تقديم مكافآت أو مكافآت إضافية أخرى لتحقيق الأهداف # منصة التسويق المؤثر - ابحث واتصل بالمؤثرين على Instagram وTik Tok وYouTube في برامجك - أنشئ حملات، حيث يقدم المؤثرون المحتوى للحصول على موافقتك - ادفع للمؤثرين برسوم ثابتة مقابل المحتوى أو احصل على عمولة على المبيعات # أدوات تسويق إحالة العملاء - اجعل العملاء يحيلون صديقًا إلى أصدقائهم. اجذبهم بعرض على نموذج ما بعد الشراء وأداة الإحالة - قم بتحويل عملائك إلى مبشرين، من خلال رسائل بريد إلكتروني مخصصة - منفصل عن المؤثرين والشركات التابعة - كافئ العملاء برصيد المتجر أو العمولة أو المكافآت الثابتة الأخرى - أنت تقرر تجربة مجانية لمدة 14 يومًا في جميع الخطط!