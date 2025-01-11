متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برامج توليد الطلب - التطبيقات الأكثر شعبية - باكستان
تعد برامج إنشاء الطلب مجموعة أدوات قوية مصممة لإثارة الاهتمام والوعي بمنتجات الشركة أو خدماتها بين العملاء المحتملين. وهي تعمل من خلال تحديد العملاء المتوقعين وإشراكهم ورعايتهم طوال رحلة المشتري، مما يدفعهم في النهاية نحو اتخاذ قرار الشراء. فيما يلي وصف شامل لبرنامج إنشاء الطلب: يقوم برنامج Demand Generation بأتمتة وتبسيط عملية جذب العملاء المحتملين وتحويلهم من خلال استخدام تقنيات التسويق الواردة والصادرة المختلفة. إنه يستفيد من تحليلات البيانات وأتمتة التسويق واستراتيجيات الاتصال متعددة القنوات لإنشاء حملات مستهدفة تتوافق مع احتياجات وتفضيلات العملاء المحتملين. بشكل عام، يعمل برنامج إنشاء الطلب على تمكين الشركات من جذب العملاء المحتملين وإشراكهم وتحويلهم بشكل فعال، مما يؤدي إلى نمو الإيرادات وإقامة علاقات طويلة الأمد مع العملاء. إنه بمثابة عنصر حيوي في استراتيجيات التسويق الحديثة، مما يساعد المؤسسات على الحفاظ على قدرتها التنافسية في المشهد الرقمي اليوم.
إرسال تطبيق جديد
Square
squareup.com
Square، Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية ومجمع خدمات تجارية وشركة دفع عبر الهاتف المحمول ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتسويق منتجات مدفوعات البرامج والأجهزة وتوسعت لتشمل خدمات الأعمال الصغيرة. تأسست الشركة في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي وأطلقت أول تطبيق وخدمة لها في عام 2010. وقد تم تداولها كشركة عامة في بورصة نيويورك للأوراق المالية منذ نوفمبر 2015 برمز المؤشر SQ.
Podium
podium.com
Podium عبارة عن منصة تحويل واتصالات رائدة شاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وجاهزة للتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. تستخدم أكثر من 100000 شركة منصة Podium للتميز عن منافسيها. * المنصة هي أداة اتصال تساعد الشركات في تحويلات موقع الويب وتفاعلات العملاء. * يذكر المراجعون بشكل متكرر سهولة الوصول إلى التطبيق من أي جهاز، وسهولة الاستخدام، والتأثير الإيجابي على التواصل مع العملاء وتحويلات موقع الويب. * ذكر المستخدمون مشكلات تتعلق بأوقات استجابة خدمة العملاء، وصعوبات في بعض الميزات، وعدم الرضا عن الأسعار وشروط العقد.
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك. مع Marketing Hub، تتوفر جميع أدواتك وبياناتك التسويقية على منصة واحدة قوية وسهلة الاستخدام. ستوفر وقتًا ثمينًا وستحصل على كل السياق الذي تحتاجه لتوفير تجربة مخصصة تجذب العملاء المناسبين وتحولهم على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمسوقين الاحتفاظ بالبيانات في قلب كل ما يفعلونه لأن Marketing Hub تم إنشاؤه كجزء من منصة HubSpot CRM. عند استخدام منصة CRM الكاملة، يمكن للمسوقين تحقيق توافق لا مثيل له مع المبيعات لإثبات عائد الاستثمار والتحقق من صحة الاستثمارات. سواء كان الأمر يتعلق باستراتيجيات أو خدمات أو برامج - يتيح لك HubSpot توسيع نطاق شركتك، وليس التعقيد. لدى HubSpot كل ما تحتاجه لتنمو بشكل أفضل.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesforce في المرتبة السادسة في "قائمة أفضل 100 شركة للعمل لديها"، بناءً على استبيان رضا الموظفين.
Privyr
privyr.com
تم تصميم Privyr لمحترفي المبيعات والتسويق الذين يولدون عملاء محتملين عبر الإنترنت ويحتاجون إلى طريقة سهلة للوصول إلى العملاء المحتملين والاتصال بهم وتحويلهم من هواتفهم أو أجهزة الكمبيوتر المحمول الخاصة بهم. نحن محل ثقة عبر مئات المهن في كل صناعة تقريبًا. يتصل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المحمول الخاص بنا مباشرة بالمصادر الرائدة الشهيرة مثل Facebook وTikTok وGoogle وWordPress، ويعمل بسلاسة مع WhatsApp وSMS وiMessage والبريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية.
CallRail
callrail.com
تسهل CallRail على الشركات بمختلف أحجامها تحويل المزيد من العملاء المحتملين إلى عملاء أفضل. CallRail هي منصة المعلومات الرائدة التي تسهل على الشركات من جميع الأحجام التسويق بثقة. تخدم حلول CallRail أكثر من 200000 شركة حول العالم، وتساعد الشركات على تتبع وإسناد كل عميل محتمل إلى رحلتها التسويقية، والتقاط وإدارة كل مكالمة ورسالة نصية ودردشة ونموذج، واستخدام الرؤى في الوقت الفعلي لتحسين تسويقها.
Selling.com
infotelligent.com
Infotelligent عبارة عن منصة لذكاء الاتصال قائمة على B2B ومتجذرة في التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي. نحن ندعم خطوط أنابيب التسويق والمبيعات بإشارات نوايا متعددة المصادر، وتفاصيل دقيقة للهاتف المحمول، وجهات اتصال تم التحقق منها في الوقت الفعلي، ونمذجة شبيهة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ورؤى لا مثيل لها من حيث التصميم المؤسسي والتكنولوجي لـ 35 مليون من صانعي القرار. تساعد Infotelligent الشركات في العثور على الحسابات التي لديها ميل أكبر للشراء، وزيادة حجوزات المبيعات من خلال معلومات اتصال دقيقة وسير عمل البيانات بسرعة البرق.
Sailes
sailes.com
تعمل الروبوتات الشراعية على أتمتة جميع أعمال التنقيب حقق إمكانات Saleshuman التي أصبحت ممكنة باستخدام الذكاء الاصطناعي الوحيد الذي يعمل على أتمتة كل شيء: بدءًا من البحث والاكتشاف ووصولاً إلى المشاركة والتفاعل والفرص - بدون استخدام اليدين.
CoPilot AI
copilotai.com
قم بإحداث ثورة في استراتيجية المبيعات الخاصة بك باستخدام برنامج تمكين المبيعات المدعوم بالذكاء الاصطناعي. يعد برنامج CoPilot AI بمثابة نظام أساسي متطور يعمل على تغيير الطريقة التي تتبعها أنت وفريقك في البحث عن العملاء وإشراكهم وتحويلهم. يدعم برنامج CoPilot AI فرق التسويق والمبيعات من خلال: • تحديد العملاء المحتملين ذوي النوايا العالية وإعطائهم الأولوية والذين يتوافقون مع أهداف عملك • إنشاء رسائل هادفة تجذب العملاء المحتملين وتوجههم نحو التحويل • تقديم رؤى مخصصة تساعدك على تصميم أسلوب الاتصال الخاص بك لتقديم الحق الرسالة بالطريقة الصحيحة تم تصميم برنامج CoPilot AI لتحسين استراتيجية مبيعاتك، ورفع معدلات التحويل، والعمل كحليف ذكي لإبرام المزيد من الصفقات.
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، والذي يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
Dripify
dripify.io
قم بتعزيز توليد العملاء المحتملين على LinkedIn باستخدام Dripify. أداة التشغيل الآلي لـ LinkedIn متعددة الوظائف والمصممة لمساعدة فريق المبيعات لديك على تحسين التنقيب عن LinkedIn وإبرام المزيد من الصفقات — كل ذلك بشكل آلي كامل
Octane11
octane11.com
Octane11 عبارة عن منصة لتحليل البيانات والتعاون تركز على B2B والتي تربط بيانات التسويق والمبيعات واستخدام المنتج المدفوعة والمملوكة والمكتسبة لتحقيق نتائج أعمال حقيقية. نحن نساعد المؤسسات التي تعمل بنظام B2B بإيرادات تزيد عن 100 مليون دولار أمريكي لدمج البيانات وإثرائها وتحليلها عبر الفرق، ومقارنة الأداء بمعايير الصناعة. يستفيد العملاء من تصورات Octane11 المبتكرة أو يقدمون بيانات محسنة إلى أداة ذكاء الأعمال أو CDP أو CRM أو أي نقطة نهاية أخرى من اختيارهم. إن Octane11 هو حقًا الرابط المفقود في حزمة بيانات B2B التي تحول البيانات المنعزلة إلى رؤى قابلة للتنفيذ وتحسين الأداء في جزء صغير من الوقت والتكلفة.
Sopro
sopro.io
تساعد Sopro الشركات على تحديد العملاء المحتملين المؤهلين والتعامل معهم. يقوم خبراؤنا باستهداف العملاء المحتملين والبحث عنهم وإشراكهم نيابة عن فريق المبيعات الخاص بك. يتم إشراك العملاء المحتملين على أساس 1 إلى 1 من خلال مقدمات محادثة مخصصة، مصممة لتتدفق بشكل طبيعي إلى خط أنابيب المبيعات الخاص بك. نحن موثوقون وصديقون للميزانية وقابلون للتطوير. مرحبًا بك في مستقبل مبيعات B2B.
Charm.io
info.charm.io
يساعد Charm.io SaaS والوكالات وشركات خدمات التجارة الإلكترونية على اكتشاف وتحديد العلامات التجارية المؤهلة لـ DTC للتنقيب عن جهود التسويق والمبيعات الخاصة بهم. توفر منصة Charm بيانات شاملة عن هذه الشركات وتتضمن أكثر من 160 مرشحًا تمكن المستخدمين من تحديد معايير بحث فريدة تناسب جمهورهم المستهدف. تعتبر عوامل التصفية هذه مفيدة بشكل خاص للوكالات التي تستخدمها لإنشاء قوائم مستهدفة بناءً على احتياجاتها المحددة. توفر نتائج البحث معلومات عن الشركة ومعلومات الاتصال المباشرة لصناع القرار والموظفين داخل كل عمل. تسهل هذه العملية السلسة العثور على الشركات التي تناسب معايير معينة والاتصال بأصحاب المصلحة الرئيسيين دون الحاجة إلى استكمال البحث بمصادر أو أدوات خارجية أخرى.
Apify
apify.com
تعرف على النظام الأساسي المتكامل لتجميع الويب واستخراج البيانات والأتمتة. بنيت من قبل المطورين للمطورين. + Apify Store أكثر من 1600 كاشطة معدة مسبقًا لمشاريع تجريف الويب أو التشغيل الآلي. قم بمسح الوسائط الاجتماعية وخرائط Google وبحث Google وYouTube والمزيد. + التطوير باستخدام أدوات مفتوحة المصدر قم بتبسيط عملية استخراج البيانات باستخدام Crawlee، مكتبتنا الشهيرة مفتوحة المصدر لبناء كاشطات موثوقة في Node.js. أو استخدم Apify Python SDK الجديد. + اعتمد على مكتباتك المفضلة. يعمل Apify بشكل رائع مع كل من Python وJavaScript. استخدم Scrapy أو السيلينيوم أو الكاتب المسرحي أو محرك الدمى. + حوّل التعليمات البرمجية الخاصة بك إلى Apify Actor Actors عبارة عن تطبيقات صغيرة بدون خادم يسهل تطويرها وتشغيلها ومشاركتها ودمجها. البنية التحتية والوكلاء والمخازن جاهزة للانطلاق. + النشر إلى السحابة لا يتطلب التكوين. استخدم أمر CLI واحدًا أو أنشئ مباشرة من GitHub. + قم بتشغيل الممثلين الخاصين بك بدءًا من Apify Console، أو CLI، عبر واجهة برمجة التطبيقات، أو قم بجدولة الممثل الخاص بك للبدء في أي وقت. + لا يتم حظرك أبدًا استخدم مجموعتنا الكبيرة من مراكز البيانات والوكلاء السكنيين. اعتمد على تدوير عنوان IP الذكي باستخدام بصمات المتصفح الشبيهة بالإنسان. + تخزين ومشاركة نتائج الزحف استخدم قوائم الانتظار الموزعة لعناوين URL للزحف. تخزين البيانات المنظمة أو الملفات الثنائية. تصدير مجموعات البيانات في جدول Excel أو CSV أو JSON أو JSONL أو XML أو RSS أو HTML. + مراقبة الأداء بمرور الوقت، فحص جميع عمليات تشغيل الممثل، وسجلاته، وتكاليف وقت التشغيل. استمع إلى الأحداث واحصل على تنبيهات آلية مخصصة. + قم بتوصيل الممثلين الخاصين بك في أي سير عمل. اتصل بمئات التطبيقات على الفور باستخدام عمليات التكامل الجاهزة، أو قم بإعداد عمليات التكامل الخاصة بك باستخدام خطافات الويب وواجهة برمجة التطبيقات الخاصة بنا. + انشر ممثليك انضم إلى مئات المطورين الذين يشاركون ممثليهم على متجر Apify واكسب المال.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) هي منصة الذهاب إلى السوق التي تساعد الشركات في العثور على عملائها واكتسابهم وتنميتهم. توفر ZoomInfo بيانات ورؤى وتقنيات دقيقة وفي الوقت الفعلي لأكثر من 35000 شركة حول العالم. تستخدم الشركات بياناتها ونظامها الأساسي لزيادة الكفاءة ومواءمة فرق المبيعات والتسويق ودمج مجموعات التكنولوجيا. إنها شركة رائدة معترف بها في مجال خصوصية البيانات، مع الامتثال الرائد في الصناعة للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) وCCPA والعديد من شهادات أمن البيانات والخصوصية. التخصصات: منصة GTM، استراتيجية GTM، استخبارات المبيعات، استخبارات المحادثة، الاستخبارات التسويقية، مشاركة المبيعات، بيانات الاتصال، بيانات النية، توليد العملاء المحتملين، التنقيب المحسن، المعلومات التجارية، جهات الاتصال التجارية، التسويق القائم على الحساب (ABM)، دقة البيانات، قاعدة البيانات النظافة وتنسيق البيانات.
Versium
versium.com
Versium هي شركة تكنولوجيا بيانات تمكن المسوقين من تحديد العملاء المحتملين المثاليين وفهمهم والوصول إليهم بشكل أفضل عبر نقاط اتصال رقمية وقنوات تسويقية متعددة. يعمل محرك تحليل الهوية والرؤى الرائد في الصناعة من Versium على تشغيل مجموعة من الحلول التي تساعد المسوقين على تحسين مدى وصولهم إلى حد كبير بما يصل إلى 5X. تشتمل أصول البيانات الخاصة بشركة Versium على أكثر من 2 مليار نقطة اتصال وأكثر من 2 تريليون سمة من الرؤى، مما يؤدي إلى إنشاء أغنى رسم بياني لهوية B2B2C ومنصة تكنولوجيا البيانات في الصناعة والتي تمكن المسوقين من كسب العملاء.
NetLine
netline.com
يبدأ المسوقون الناجحون في مجال B2B هنا. يعمل NetLine على تمكين المسوقين في مجال B2B من زيادة الإيرادات عبر منصة مشاركة المشتري الشاملة التي توفر بيانات نية لا مثيل لها على مستوى المشتري وقدرات توليد العملاء المحتملين. تشغيل منصة النوايا الوحيدة على مستوى المشتري، INTENTIVE، وتقديم رؤى في الوقت الفعلي
Leady.com
leady.com
أداة بديهية لتوليد الرصاص B2B. مناسبة لجميع شركات B2B، بدءًا من المتداول الفردي وحتى الشركات متعددة الجنسيات. يقدم Leady 2.0 لمديري التسويق بيانات سلوكية متعمقة لزوار موقع الويب ومستلمي البريد الإلكتروني، مما يسمح لهم بمراقبة عرض 360 درجة لدورة حياة العميل. يقدم بعد ذلك معلومات اتصال تفصيلية عن العملاء المتوقعين لمديري المبيعات. اسمح لنا بمساعدتك في جمع البيانات عن زوار موقع الويب المجهولين، وتحسين البيانات عن العملاء والمستخدمين الحاليين وتنظيمهم في مجموعات بيانات قابلة للتنفيذ. لذلك يمكنك قضاء المزيد من الوقت في التركيز على الأشياء التي تحبها
Manyreach
manyreach.com
Manyreach هو تواصل بارد يتيح لك ربط حسابات بريد إلكتروني غير محدودة لإرسال رسائل بريد إلكتروني باردة إلى جهات اتصال غير محدودة. يتم استخدامه من قبل الوكالات وفرق المبيعات وأصحاب الأعمال الفردية.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ عبارة عن نظام أساسي لمشاركة العملاء يتميز بالدردشة المباشرة وتتبع زائري موقع الويب وإمكانات التحليلات التي تساعدك على معرفة زوار موقعك وإشراكهم ودعم عملائك في الوقت الفعلي. محملة بجميع الميزات التي يتوقعها العميل وأكثر من ذلك بكثير، بما في ذلك تتبع الزائرين المباشرين، وترجمة الدردشة المباشرة، والدردشة المباشرة، ومشغلات الدردشة الآلية، وتسجيل العملاء المحتملين، والمكالمات الصوتية، ومشاركة الشاشة، وإدارة الألفاظ النابية، ومعاينة الدردشة، والروبوت بدون كود، وروبوت الإجابة، توجيه الدردشة، والدردشة الداخلية، وتطبيق الهاتف المحمول للوكيل، وSDK لنظامي التشغيل iOS وAndroid، وعمليات التكامل مع قنوات المراسلة الفورية الشهيرة مثل Whatsapp وInstagram وFB Messenger وTelegram. كل هذا في منصة واحدة.
DiscoverData
discoverdata.ai
مضاعفة خط إيراداتك خلال 30 يومًا. يكتشف الذكاء الاصطناعي تفاصيل الاتصال لجميع زوار الموقع المجهولين، ويحصل على البيانات (أرقام الهاتف المحمول، ورسائل البريد الإلكتروني) مجانًا!
Prospeo
prospeo.io
يوفر Prospeo أدوات عالية الجودة للعثور على البريد الإلكتروني، مثل البحث في البريد الإلكتروني للشركة، وتصدير LinkedIn Sales Navigator، والتحقق الجماعي من البريد الإلكتروني، والمزيد. من خلال نظام التحقق من البريد الإلكتروني الخاص بنا، نقوم بالتحقق من رسائل البريد الإلكتروني الشاملة (قبول الكل). نحن نساعد خبراء الجيل الرائد وحقوق السحب الخاصة على تحقيق أهدافهم.
HelloLeads
helloleads.io
يتيح برنامج HelloLeads Mobile CRM للشركات الصغيرة إمكانية تتبع العملاء المتوقعين والعملاء في مكان واحد. يمكنك توزيع العملاء المحتملين بين وكلاء المبيعات لديك، وجدولة المتابعة، وتلقي التذكيرات في الوقت المناسب، وتتبع تحويلات المبيعات عن كثب باستخدام تطبيق CRM المحمول البسيط هذا.
Manycontacts
manycontacts.com
إدارة علاقات العملاء لتطبيق WhatsApp أداة واتس اب للمبيعات والدعم قم بتوصيل WhatsApp Business (أو API) الخاص بك بـ ManyContacts لمشاركة صندوق الوارد الخاص بك مع فريقك، والرد على جميع الدردشات وتنظيمها في نفس الواجهة.
Albacross
albacross.com
تستخدم فرق الإيرادات في جميع أنحاء العالم بيانات النوايا الخاصة بشركة Albacross لتوليد المزيد من الفرص وزيادة الإيرادات بشكل أسرع. بدءًا من الوعي في مرحلة مبكرة وحتى اتخاذ القرار في مرحلة متأخرة، لديك كل الأفكار التي تحتاجها للكشف عن المشترين المحتملين، وإشراكهم في ما يريدون، والحصول على إشعار عندما يصبحون مستعدين للشراء. وإليك الطريقة: - زيادة إنتاجية المبيعات: حدد نية الشراء لدى الشركات التي تزور موقع الويب الخاص بك وأبلغ فريق المبيعات لديك عندما يكونون مستعدين للشراء. - إزالة التخمين من التسويق: تعرف على الحسابات التي تتفاعل مع المحتوى الخاص بك وما الذي يثير اهتمامهم أكثر. - جميع نقاط البيانات التي تحتاجها: نقوم بتتبع 3 مليارات حدث شهريًا في جميع أنحاء العالم ونقوم بتحديث نقاط البيانات على أساس أسبوعي. - الاندماج بسلاسة مع الأدوات التقنية التي تستخدمها بالفعل - إنها ليست أداة أخرى للتعلم.
Draup
draup.com
Draup عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لكل من قادة الموارد البشرية والمبيعات. ويقدم رؤى وبيانات عميقة لدعم تخطيط القوى العاملة وتوظيف المواهب وتنمية المهارات لقادة الموارد البشرية. باستخدام بيانات المواهب في الوقت الفعلي، يمكن لقادة الموارد البشرية فهم اتجاهات الصناعة، وتطوير خطوط المواهب، وإنشاء استراتيجيات إعادة المهارات. توفر Draup أيضًا رؤى حول الأدوار الناشئة ونقاط المواهب والمهارات المطلوبة للمساعدة في تخطيط احتياجات القوى العاملة المستقبلية. بالنسبة لقادة المبيعات، تقدم Draup أدوات استخباراتية للمبيعات تتجاوز معلومات المشتري الأساسية. فهو يتيح الاستهداف الجزئي للعملاء المحتملين بناءً على الاهتمامات والاحتياجات التكنولوجية وعلاقات الاستعانة بمصادر خارجية. يوفر Draup تقارير تفصيلية عن الحساب، وخرائط لأصحاب المصلحة، ويساعد في تحديد صناع القرار المناسبين لاستراتيجيات المبيعات المستهدفة. كما أنه يساعد فرق المبيعات على استكشاف فرص جديدة لمقدمي الخدمات عبر مختلف الصناعات. تم إنشاء Draup بواسطة خبراء في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP)، مما يجمع بين التحليل القائم على الذكاء الاصطناعي والتصميم البشري. توفر المنصة رؤى شديدة الاستهداف استنادًا إلى ملايين نقاط البيانات، مما يوفر استراتيجيات قابلة للتنفيذ مدعومة ببيانات حديثة وتم التحقق من صحتها. يتم فحص بيانات Draup بواسطة باحثين ومحللين خبراء لضمان الحصول على معلومات غير متحيزة. وتتميز المنصة بالإعداد السريع والدعم المستمر والنشر السريع لتلبية الاحتياجات المتغيرة. فهو يوفر تحديثًا للبيانات في الوقت الفعلي تقريبًا، ونماذج توصيل مرنة، ورسومًا يمكن التنبؤ بها. توفر Draup وصولاً متعدد القنوات إلى نظامها الأساسي والتقارير المخصصة وتصدير البيانات/واجهات برمجة تطبيقات REST من أجل التكامل السلس في حلول المؤسسات. بشكل عام، تهدف Draup إلى دعم فرق المواهب والمبيعات في اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات وتسريع نمو الإيرادات في المؤسسات في جميع أنحاء العالم.
Immagnify
immagnify.com
Immagnify هي أداة ذكاء مبيعات تسمح لك بإنشاء قوائم للعملاء المحتملين بناءً على إمكانيات البحث المتقدمة مثل التقنيات المستخدمة والممارسات الشائعة بالإضافة إلى العديد من عوامل التصفية الأخرى مثل الموقع وحجم الشركة والصناعة وما إلى ذلك. بمجرد إنشاء قوائمك، يمكنك الوصول إلى معلومات الاتصال (البريد الإلكتروني للعمل والهاتف المحمول) لصانعي القرار الرئيسيين في هذه الشركات، وكل ذلك على نطاق واسع وبسلاسة.
Similarweb
similarweb.com
قم بالبيع بشكل أكثر ذكاءً من خلال رؤى رقمية 360 درجة حول آفاق التجارة الإلكترونية والناشرين والمعلنين. بفضل بيانات حركة المرور والمشاركة الفريدة الخاصة بـ Sameweb، يمكنك الحصول على رؤية كاملة لكل جزء من الإستراتيجية والأداء الرقمي للعميل المحتمل، مما يتيح لك العثور على فرص جديدة وصياغة العروض التي تحقق الفوز. - ابحث عن العملاء المحتملين الذين يتطابقون مع ملف تعريف العميل المثالي الخاص بك من قاعدة بيانات مماثلة لأكثر من 100 مليون موقع ويب - قم بتعزيز جودة خط الأنابيب الخاص بك وإعطاء الأولوية للتواصل عن طريق إضافة المزيد من نقاط البيانات ذات الصلة للعملاء المحتملين باستخدام إثراء العملاء المتوقعين - مراقبة حساباتك للبقاء على اطلاع على الأعمال الجديدة والمتزايدة الفرص مع التنبيهات - تعمق في الأداء والاستراتيجية الرقمية لعملائك المحتملين لفهم أفضل لكيفية مساعدة الحل الخاص بك - تحسين استجابة عملائك من خلال رؤى فريدة من نوعها لعميلك، مدعومة ببيانات موثوقة - تواصل مباشرة مع صناع القرار من خلال معلومات الاتصال المباشرة الخاصة بهم
Popl
popl.co
Popl هي المنصة الرائدة لبطاقات العمل الرقمية للفرق، حيث توفر حلولًا مبتكرة لملايين الشركات والمهنيين في جميع أنحاء العالم. تتيح منصتنا للفرق إنشاء بطاقات العمل الرقمية وتوزيعها وإدارتها، مما يضمن اتساق العلامة التجارية وتبسيط تجميع العملاء المحتملين وأمن البيانات على مستوى المؤسسة على نطاق واسع، مما يجعلنا الاختيار الأمثل للعملاء على مستوى المؤسسة. يتكامل Popl بسلاسة مع أكثر من 5000 تطبيق، مما يوفر للمسؤولين مجموعة واسعة من الأدوات القوية لتبسيط سير العمل. من خلال منصتنا، يمكنك: - تصدير العملاء المتوقعين مباشرةً إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك - مزامنة أعضاء الفريق من منصات الدليل النشط (HR) - أتمتة إدخال البيانات للتخلص من الأخطاء وتوفير الوقت - إنشاء عمليات أتمتة تسويقية لزيادة التحويلات والإيرادات في Popl، نحن ملتزمون بتقديم خدمة ودعم لا مثيل لهما للعملاء. لرؤية قوة منصتنا أثناء العمل، انقر فوق الزر أعلاه لتحديد موعد عرض تجريبي مجاني معنا اليوم.
Leadpipe
leadpipe.com
كل ما تريد معرفته عن زوار موقع الويب الخاص بك... ...لكن تحليلاتك لم تخبرك بذلك أبدًا. الأرقام تخبرك بعدد الزيارات. Leadpipe يخبرك من. تحديد الهوية على مستوى الشخص: تعرف بالضبط على من زار الشركة. احصل على الأسماء ورسائل البريد الإلكتروني وبيانات زملاء العمل. لا تتوقع من زار؛ تعرف عليه. معرفة من زار من مايكروسوفت يبحث عن إبرة في كومة قش، اعرف بالضبط من زار من الشركة. الحصول على اسم الموظف والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف. إن معرفة من زار ومعلومات الاتصال الخاصة به هي مجرد جزء من رحلة المشتري. تعرف على الصفحات التي زارها المشتري، ومدة بقائه، والكلمات الرئيسية التي تم استخدامها، واحصل على ملخصات الرحلة. وتعزيز تلك العلاقة أكثر. تعرف على LinkedIn الخاص بزائريك حتى تتمكن من التواصل ليس فقط عبر البريد الإلكتروني ولكن أيضًا التواصل من أجل علاقات أعمق وفهم المزيد عن زائرك. احصل على معلومات عن زملاء العمل لدى زائرك وبيانات موظفي الشركة، بما في ذلك الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وعناوين LinkedIn. أوه، وهل ذكرنا أنه متضمن في باقاتنا الرئيسية؟ نحن ندرك أنك بحاجة أيضًا إلى الاتصال بالخارج وليس كل ملف تعريف العميل المثالي يزور موقع الويب الخاص بك (حتى الآن). يمكنك الوصول إلى أكثر من 602 مليون جهة اتصال، والحصول على عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بهم، وأسمائهم، وجميع البيانات التي تحتاجها للتواصل. هدفنا هو أن تحصل شركتك على بيانات أكثر موثوقية وصالحة، وليس أن نجعلك تتعلم منصة جديدة. لقد صممنا أنبوب الرصاص بطريقة يمكنك من خلالها ضبطه ونسيانه. قم بأتمتة البيانات وعمليات التكامل ببضع نقرات واحصل على المعلومات التي يتم إرسالها تلقائيًا إلى نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك. الزائرون لأول مرة مقابل الزائرين العائدين، والموقع، ومصادر الزيارات، والزائرين المتفاعلين مقابل الزائرين المرتدين، والأجهزة، وبيانات صفحة الدخول والخروج. وهذا يشمل كل ما هو مطلوب لفهم كامل لرحلة المشتري، وعرضها ببساطة. يتم التحقق من صحة جميع رسائل البريد الإلكتروني التي نقدمها لك. نسجل عملاء محتملين من 40-100. أي شيء فوق 40، نحن على يقين من أن البريد الإلكتروني صالح. أقل من 40 عامًا، نعتقد أنه قد يكون صالحًا ولن نفرض أرصدة عليه. احتفظ به. نحن نقدم لك معلومات الشركة الزائرة، والتفاصيل الدقيقة للموظفين في الشركة، وقاعدة بيانات زملاء العمل، وملفاتهم الشخصية على LinkedIn، وأرقام هواتفهم، ورسائل البريد الإلكتروني. يتم تضمين الوصول إلى قاعدة بيانات b2b لجميع جهات الاتصال على LinkedIn وعمليات التكامل البسيطة والتحليلات القوية. يتم تقديم كل هذا في حزمة واحدة بسيطة
LeadPost
leadpost.com
اكتشف بالضبط من يزور موقعك على الويب. تعرف على من يزور موقع الويب الخاص بك – حتى لو لم يملأوا النموذج! باستخدام سطر واحد فقط من التعليمات البرمجية، يمكن أن يوفر لك LeadPost أسماء ومعلومات اتصال والمزيد.
Hunter.io
hunter.io
Hunter هو حل قائم على السحابة يساعد الشركات في العثور على عناوين البريد الإلكتروني المهنية والتحقق منها من المجالات أو الشركات أو محترف معين على الويب وغير ذلك الكثير. يتم أيضًا تضمين منصة بريد إلكتروني باردة مجانية لإرسال حملات البريد الإلكتروني مباشرة من Hunter. يجعل Hunter من السهل جدًا على موظفي المبيعات والتوظيف والمسوقين الوصول إلى محترفين آخرين باستخدام أدوات بسيطة ولكنها قوية. يقوم Hunter بالزحف إلى الويب وفهرسة عناوين البريد الإلكتروني المهنية المتاحة للعامة. يمكن الوصول إلى البيانات بسهولة عبر واجهة مستخدم بسيطة للعثور على الشخص المناسب في الشركة أو العثور على كيفية الاتصال بالمهنيين الذين تم تحديدهم بالفعل.
Collective[i]
collectivei.com
تعمل فرق المبيعات المنتجة والمستنيرة بشكل أكثر ذكاءً وتفوز بالمزيد. يُعد Collective[i] نهجًا شاملاً لمواءمة بياناتك وأفرادك وعملياتك. نحن نسمي هذا تحسين علاقات العملاء. تخيل كل شيء بدءًا من بياناتك، وكيفية عمل فريق المبيعات لديك والأنشطة التي يتم تنفيذها، واحصل على المزيد من الكفاءة من خلال العمل ببساطة باستخدام أدوات المبيعات الموجودة في مجموعتك. بالنسبة لعمليات المبيعات والتسويق، توفر Collective[i] مجموعة بيانات نظيفة وشاملة ومؤتمتة. باستخدام أتمتة العمليات الروبوتية (RPA)، يتم التقاط الأنشطة تلقائيًا من أدوات العمل التي تستخدمها فرق المبيعات (البريد الإلكتروني، التقويم، وما إلى ذلك)، وتنظيفها لتحديث جهات الاتصال، وأسماء الشركات، وما إلى ذلك، وتسجيل الدخول إلى إدارة علاقات العملاء (CRM) تلقائيًا باستخدام تقنيتنا الحاصلة على براءة اختراع وخدماتنا الضخمة. شبكة. لا يتم فقدان أي بيانات أو وقت ثمين، مما يؤدي إلى زيادة جودة البيانات المسجلة بشكل كبير والإنتاجية التنظيمية بنسبة 20-30%. تحافظ شركة Collective[i] على اللياقة المستمرة لبيانات إدارة علاقات العملاء (CRM) وتقوم تلقائيًا بتصحيح جهات الاتصال القديمة ومعلومات العملاء المحتملين المستهدفين. بالنسبة لإدارة المبيعات، توفر Collective[i] الشفافية والذكاء القائم على الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي في كل فرصة. لا مزيد من المراجعات المطولة لخطوط الأنابيب، أو مفاجآت نهاية الربع. يمكن للمديرين الالتزام بتحقيق الإيرادات بثقة، وفحص الفرص المهمة في أي وقت، وإدارة المواهب الاستثنائية والاحتفاظ بها بشكل أفضل مع رؤية كاملة لحجم وجودة أنشطتهم. تعمل شركة Collective[i] على تمكين المديرين من خلال الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي الذي تم إنشاؤه حول المشترين استنادًا إلى شبكة Collective[i] الواسعة. بالنسبة لمحترفي المبيعات، تقدم Collective[i] إرشادات خلال رحلة كل مشتري، وتوجيهات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي بشأن المكان والأشخاص الذين يجب تركيز الوقت عليهم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أعضاء الشبكات الاجتماعية وشبكات العمل الذين يمكنهم المساعدة في تسريع المبيعات وزيادة معدلات الفوز. تعد تقنية Collective[i] تحويلية وجزءًا أساسيًا من مجموعة التكنولوجيا لمؤسسات المبيعات الحديثة.
Signum
signum.ai
ابق على اطلاع بالتحولات في شركات عملائك وصناعاتهم وتقدمهم الوظيفي، واستخدم الملخصات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لإجراء محادثات فعالة.
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact هو أحد حلول SaaS التي تعمل على إثراء البيانات وتنظيفها وتصحيحها مباشرة في إدارة علاقات العملاء (CRM)، دون أي تدخل بشري. يعمل الحل حصريًا من خلال خوارزمياتنا وخوادم الاختبار الخاصة بنا، وعلى عكس جميع حلول الإثراء، لا تحتوي Dropcontact على قاعدة بيانات جهات اتصال. وهذا يجعل Dropcontact الحل الوحيد المتوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات بنسبة 100%. التنظيف الآلي، والكشف التلقائي عن التكرارات، والدمج، بالإضافة إلى إثراء البيانات (عناوين البريد الإلكتروني، وأرقام الهواتف، والملفات الشخصية على LinkedIn، وما إلى ذلك)، يحرر فرق المبيعات والتسويق ويسمح لهم بالتركيز على أعمالهم الأساسية.
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs عبارة عن منصة لاستخبارات المبيعات تسمح لك بالذهاب إلى السوق خلال أسبوع أو أقل. بيانات النوايا، وتتبع استخدام التكنولوجيا، والتسجيل الرئيسي للسماح للمسوقين/المبيعات B2B بمعرفة السوق التي يمكن التعامل معها. تفخر شركة OceanFrogs بتقديم البيانات الدولية (آسيا والمحيط الهادئ، واليابان، والهند، والولايات المتحدة الأمريكية). نحن نتتبع أكثر من 9000 تقنية و1000 موضوع نية وأكثر من 10 ملايين شركة حول العالم. يوفر OceanFrogs البحث حسب الفرق والمنتجات والخدمات بطريقة تجذب التركيز إلى القائمة المنقحة من الشركات التي تريدها. تم استخدام منصة OceanFrogs لتحديد العملاء المناسبين وتحديد الشركاء المناسبين (أيضًا). يمكنك بناء شركاء القنوات وخط أنابيب العملاء على حد سواء. Automation Anywhere، وWipro، وPalo Alto، وEnate، و42Gears، وMontyCloud هم بعض من عملائنا. نحن نعمل مع الشركات الكبيرة وكذلك الشركات الصغيرة. لقد بدأنا في عام 2017. وقد قدمنا خدمات التسويق/المبيعات في العديد من القطاعات مثل السحابة وتقنية RPA وأمن المعلومات وإدارة المواهب والتحليلات. يركز عملاؤنا على شركات المنتجات والخدمات. عملاؤنا الأساسيون هم الذين يستهدفون العملاء الدوليين، ويريدون التركيز على التواصل الشخصي.
Tomba
tomba.io
Tomba.io هو أداة البحث عن البريد الإلكتروني لمبيعات B2B والتسويق عبر البريد الإلكتروني. نحن نقوم بجمع وصياغة البيانات العامة باستخدام الروبوتات الخاصة بنا لتوفير أداة تنقيب متقدمة لمساعدة المهنيين البيانات على نطاق واسع مباشرة من المصدر مدفوعة بالتكنولوجيا
BetterContact
bettercontact.rocks
يوفر BetterContact إمكانية الوصول إلى أكثر من 15 مصدرًا للبيانات للعثور على كل بريد إلكتروني B2B موجود في أداة واحدة، بجزء بسيط من السعر - مع الذكاء الاصطناعي المتكامل الذي يجد التسلسل الأمثل للموفرين استنادًا إلى قائمة العملاء المحتملين الخاصة بك.
SigParser
sigparser.com
تحويل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى جهات الاتصال. يمكنك العثور تلقائيًا على كل تفاصيل الاتصال من رسائل البريد الإلكتروني وتوقيعات البريد الإلكتروني والتقويمات. يمكنك المزامنة بسهولة مع تطبيقات إدارة علاقات العملاء (CRM) وتطبيقات التسويق حتى تكون جهات اتصالك محدثة.
Foundry
foundryco.com
تقوم منصة Foundry's Account-Based Marketing (ABM) بتنسيق حملات التسويق والمبيعات في كل مرحلة من مراحل رحلة الشراء. في منصة واحدة، يجمع Foundry ABM بين ميزات الإعلان المستند إلى الحساب وتخصيص الويب وتنشيط المبيعات لتنسيق الحملات عبر قنوات متعددة. تعمل أدوات الحملة والتحليلات هذه على محرك نية الشراء الخاص المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يسجل الفائدة على الحساب أثناء رحلة الشراء. يمكن لـ Foundry ABM تنسيق حملات ABM لزيادة الوعي والمشاركة وخطوط الأنابيب ضمن حساباتهم المستهدفة. لمعرفة المزيد، https://foundryco.com/our-solutions/software/. ملحوظة: العديد من المراجعات خاصة بمنصة Triblio، والتي أصبحت الآن Foundry ABM.
Leadinfo
leadinfo.com
اكتشف كيف يمكن أن تساعدك Leadinfo في تحقيق مبيعات أكثر وأفضل من منافسيك من خلال تحويل زوار موقع الويب المجهولين إلى عملاء متوقعين
Nymblr
nimbler.com
Nymblr هي منصة بيانات الاتصال Ultimata B2B لمندوبي المبيعات والمسوقين والمطورين. يمكنك الوصول إلى بيانات الاتصال عالية الجودة من خلال التحقق من صحة البريد الإلكتروني في الوقت الفعلي، ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل، والبريد الإلكتروني الشخصي، وحتى أرقام الهواتف المحمولة. إن نهجنا الذي يضع العميل أولاً، وخيار العلامة البيضاء القياسي، والخطة الشاملة مع عدد غير محدود من المستخدمين، والالتزام ببيانات الاتصال عالية الجودة، هو ما يميزنا. جربه مجانًا على www.nymblr.com
SalesGig
salesgig.com
SalesGig هي مؤسسة لتطوير المبيعات يتم الاستعانة بمصادر خارجية جزئيًا أو بدوام كامل، وقد تم تصميمها لدعم عملاء B2B لدينا. نحن ننشر إستراتيجيات المكالمات الباردة الصادرة عالية السرعة التي أثبتت جدواها لمساعدة عملائنا على توسيع نطاق الوصول وفتح المحادثات وإنشاء مسارات مبيعات قوية لتسريع نتائج المبيعات. تم تأسيس SalesGig لمساعدة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم على اللعب بشكل كبير والمنافسة والفوز بالمزيد! ولتحقيق ذلك، فإننا نستخدم تكنولوجيا مبيعات عالمية المستوى، ونوظف مندوبي تطوير مبيعات استثنائيين في الولايات المتحدة، ونستفيد من أفضل البيانات المتعلقة بالشركات والتقنيات والبيانات النية لملء مسار المبيعات بكفاءة وفعالية. نحن لسنا سحرة، ولكننا غالبًا ما نخلق ما يشبه السحر. نحن نستخدم البيانات لسرد القصة، وتكرار الرسائل، وتحسينها لتحقيق نتائج ناجحة. خلاصة القول: نحن نملأ قمع المبيعات.
Visual Visitor
visualvisitor.com
منصة ذكاء المبيعات قوية وبأسعار معقولة وسهلة الاستخدام. نحن نجعل مبيعات B2B أسهل. مساعدة فرق المبيعات والتسويق على بيع المزيد في وقت أقل. تتضمن منصتنا - بيانات نية المشتري - قاعدة بيانات جهات اتصال B2B مع أكثر من 606 مليون جهة اتصال - تحديد هوية زائر موقع الويب المجهول - تتبع البريد الإلكتروني / العرض تشمل فوائد منصتنا ما يلي: - مساعدة فرق المبيعات والتسويق لديك على إجراء الاتصال الأول. 36% من المبيعات تذهب إلى البائع الذي يستجيب أولاً. - تقليل وقت التنقيب بنسبة تصل إلى 80%. نحن نقدم البيانات التي تحتاجها للوصول إلى هذا الاحتمال الصعب. - كشف الخيوط المخفية الخاصة بك. نحن نساعدك في الحصول على المزيد من العملاء المحتملين من حركة المرور الموجودة لديك بالفعل. - آفاق لا تستجيب؟ سنقدم لك نظرة ثاقبة لما يحدث على جانب التوقعات. تأسست عام 2009، ولدينا مكاتب في جاكسونفيل، فلوريدا وأتلانتا، جورجيا. مع ما يزيد عن 2220 عميلًا وبائعًا للعلامة البيضاء، سرعان ما أصبح Visual Visitor النظام الأساسي المفضل للشركات المتنامية.
Leadoo
leadoo.com
Leadoo عبارة عن منصة تحويل تعمل على تحويل حركة المرور السلبية على موقع الويب إلى عملاء محتملين نشطين ونتائج أعمال ملموسة. نظرًا لأن 83% من قرارات الشراء تتم عبر الإنترنت، فإن فرص التحويل إلى موقع الويب لم تكن أعلى من أي وقت مضى. لكن معظم زوار الموقع سلبيون وغير مستعدين للشراء. في المتوسط، يغادر 98% من زوار الموقع دون إجراء تحويلات. يمكن لمعدلات التحويل المنخفضة هذه أن تؤثر على الأداء. لذا فهم في مهمة تتمثل في مواءمة فرق التسويق والمبيعات وتمكينها للتحويل بشكل أفضل وإنشاء كفاءات تجارية جديدة معًا. يفعلون ذلك من خلال: * إشراك الروبوتات في الموقع لدفع رحلات التحويل * تخصيص قوي لتحسين تجربة المستخدم * تحديد الشركة لتحديد الآفاق * رسم خرائط رحلة المستخدم لرسم خريطة لدورات المبيعات * تحليلات لفهم المستخدمين * الذكاء الاصطناعي للإجابة على أسئلة المستخدم تلقائيًا بناءً على محتوى الموقع * تنبيهات المبيعات لدعم الفرق التجارية * تكامل CRM لتجميع كل ذلك معًا * يأتي Leadoo أيضًا مع فريق متخصص من خبراء التحويل الذين يقومون بإعداد رحلات التحويل وتحسينها باستمرار عبر الموقع. بالنسبة لـ 800 من عملاء Leadoo خلال أول 12 شهرًا معهم، وجدوا أن متوسط الزيادة في معدلات التحويل الأساسية كان 74%. بعبارات بسيطة، توفر Leadoo جميع الأدوات والأفكار اللازمة من أجل: * تحديد زوار الموقع * تفعيلها في الموقع * رعايتهم أثناء رحلات الشراء * في نهاية المطاف تحويل المزيد منهم إلى عملاء
Fork
fork.ai
Fork هي شركة تساعد شركات الخدمات السحابية على اكتساب العملاء بذكاء. منصة الشركة تتكون من سلسلة من المنتجات، وتركز كائنات الخدمة الرئيسية على مؤسسات الخدمات السحابية طبقة IaaS، PaaS وSaaS. من خلال تكنولوجيا تحليل البيانات المتقدمة والمعلومات العامة على الشبكة بأكملها، نقوم بإعادة بناء أساس معلومات الأعمال للمؤسسة، وبناء نظام تقييم كمي فريد لميزانية مشتريات المؤسسة، وبناء تحليل عملاء المؤسسة الفعال ونظام المطابقة بناءً على ذلك.
SonarList
sonarlist.io
ابحث في العالم عن البيانات ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل، وتحقق منها بلا حدود وبسعر مناسب من حيث التكلفة.
Hublead
hublead.io
أضف صناع القرار، وابحث عن رسائل البريد الإلكتروني المؤهلة، وقم بمزامنة محادثات LinkedIn وSales Navigator مع HubSpot باستخدام ملحق LinkedIn Google Chrome.
Leadberry
leadberry.com
Leadberry هو برنامج قائم على الويب لإنشاء عملاء محتملين B2B يحول زوار موقع الويب إلى عملاء محتملين للمبيعات. مدعوم من جوجل أناليتكس.
Lead Forensics
leadforensics.com
Lead Forensics هو برنامج B2B لتوليد الرصاص المشحون بشاحن توربيني. حدد زوار موقعك المجهولين، وتفاصيل الاتصال، وقم بزيادة خط أنابيب المبيعات لديك."
Omkar Cloud
omkar.cloud
توفر منصة Omkar's لتوليد العملاء المحتملين لممثلي المبيعات إمكانية الوصول إلى العملاء المحتملين المناسبين، وإبرام المزيد من الصفقات، وزيادة الإيرادات على نطاق واسع. ومع قاعدة بيانات B2B واسعة النطاق تضم أكثر من 200 مليون جهة اتصال، يمكن للفرق توسيع نطاق أنشطتها الخارجية وتحسين استراتيجيات جذب العملاء المحتملين.
Expandi
expandi.io
Expandi هي أداة أتمتة تابعة لـ LinkedIn تمكنك من التواصل مع العملاء المحتملين بشكل أكثر أمانًا باستخدام نهج متعدد القنوات. مع Expandi، ليس من الضروري أن تكون خبيرًا في LinkedIn للحصول على النتائج وتعزيز لعبة التوعية على LinkedIn. اتصل بعملائك المحتملين على LinkedIn أو عبر البريد الإلكتروني عبر تسلسلات آلية ذكية. أطلق حملتك الأولى خلال 15 دقيقة وشاهد النتائج خلال 24 ساعة. مهمتنا هي أن نصبح الطريقة الأكثر أمانًا وذكاءً للقيام بالتواصل الشامل لشركتك. مع ميزات رائدة في السوق مثل: • أداة إنشاء الحملات الذكية: مع إجراءات مثل تأييد العملاء المحتملين ومتابعة صفحة الشركة الخاصة بهم. • تتضمن إمكانيات حدث LinkedIn دعوة شبكتك للانضمام إلى الحدث الخاص بك أو مراسلة أي شخص حضر الحدث الذي تستضيفه. • التكامل مع Hyperise: القدرة على إرسال صور شخصية وصور متحركة لتبرز على LinkedIn. • ... وأكثر من ذلك بكثير هل أنت مهتم بمعرفة المزيد؟ قم بزيارة موقعنا على الإنترنت، أو اتصل بـ [email protected] لبدء النسخة التجريبية المجانية.
Leadferno
leadferno.com
Leadferno عبارة عن منصة مراسلة تجارية مصممة للشركات الصغيرة لتعزيز التحويل والرسائل النصية وتجربة أفضل للعملاء. أرسل رسائل نصية إلى العملاء مباشرة من موقع الويب الخاص بك عبر أداة تحويل الويب إلى نص قابلة للتخصيص. تفاعل مع المستهلكين باستخدام صندوق بريد وارد قوي للمراسلة - حتى يتمكن فريقك من زيادة التحويلات، وإغلاق العملاء المحتملين بشكل أسرع، وإسعاد عملائك. Leadferno's Leadbox هي أداة تحويل الويب إلى نص الأكثر تخصيصًا في السوق والتي تعمل على تعزيز الرسائل النصية وتحويلاتك الأخرى مثل حجز المواعيد والنقر للاتصال ونماذج العملاء المحتملين والاتجاهات والمزيد. يساعد كل من تطبيق المتصفح وتطبيقات الهاتف المحمول فريقك على التفاعل مع العملاء باستخدام ميزات الأعمال القوية مثل الردود التلقائية والردود المحفوظة والرسائل المجدولة والتذكيرات والمزيد. يمكنك التكامل مع Facebook Messenger ورسائل الأعمال من Google وGoogle Analytics والاتصال بتطبيقات أخرى مثل إدارة علاقات العملاء (CRM) عبر Zapier أو واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا.
LeadDoubler
leaddoubler.com
قم بإنشاء وإطلاق حاسبات تفاعلية لتوليد العملاء المحتملين في ثوانٍ، وقم بتضمينها على موقع الويب الخاص بك لإشراك الزائرين والتقاط العملاء المحتملين مباشرةً في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المدمج أو إطلاقها في حزمة المبيعات والتسويق الحالية لديك سواء كانت HubSpot أو Salesforce أو Active Campaign أو MailChimp أو زابير. باستخدام LeadDoubler، يمكنك تحويل ملفات Excel الموجودة إلى حاسبات عبر الإنترنت ببضع نقرات. لا حاجة لأي ترميز - لا يوجد تأخير للمطورين. قم بتشغيل الآلات الحاسبة الخاصة بك كأدوات إنشاء عملاء محتملين على موقع الويب الخاص بك باستخدام كود التضمين "cut'n Paste" أو استخدمها لدعم فريق المبيعات الخاص بك من خلال أدوات تسعير ذكية مؤتمتة بالكامل مدعومة بملف Excel الخاص بك ومساعدة فريق المبيعات الخاص بك على إغلاق المزيد من الصفقات على الفور. باستخدام LeadDoubler، يمكن لنموذجك التفاعلي إنشاء النتائج المحسوبة وعرضها على الفور عبر الإنترنت أو إنشاء ملفات pdf وإرسالها - مثل العقود والمقترحات - التي يتم إنشاؤها تلقائيًا. يتم استخدام LeadDoubler من قبل الشركات في أكثر من 52 قطاعًا مثل وكلاء العقارات الذين يقومون بتوليد عملاء محتملين، ومركبي المضخات الحرارية الذين يحصلون على عملاء محتملين وينتجون عروض أسعار على الفور ومن قبل البنوك وشركات التأمين لجذب العملاء المحتملين وجذبهم.
HiHello
hihello.com
HiHello هو الحل الأول لبطاقات العمل الرقمية لشركات المؤسسات. باستخدام HiHello، يمكن للشركات استبدال بطاقات العمل الورقية ببطاقات عمل رقمية احترافية من شأنها أن تترك انطباعًا لدى العملاء والشركاء والمحتملين. يمكن أن تتضمن بطاقات العمل الرقمية الخاصة بـ HiHello اسمًا أو عنوانًا أو شركة أو شعار الشركة أو صورة أو حتى مقطع فيديو وضمائر. تتضمن البطاقات أيضًا معلومات مثل أرقام الهواتف والعناوين ومواقع الويب وملفات تعريف الوسائط الاجتماعية ومقاطع فيديو YouTube والملاحظات والمزيد. تسمح عروض الأعمال التي تقدمها HiHello للشركات بتخصيص البطاقات لتتناسب مع علامتها التجارية الخاصة بشركتها والحصول على تحكم إداري كامل في بطاقات العمل الرقمية الخاصة بموظفيها. يمكن تحرير البطاقات أو تعديلها في أي وقت بواسطة مسؤول الشركة. تسهل عملية الإعداد المبسطة لدينا على الشركات من جميع الأحجام طرح حل بطاقة العمل الرقمية للفريق بأكمله.
BrandChamp
brandchamp.io
قم بتحويل عملائك إلى أبطال للعلامة التجارية مع BrandChamp. يعمل برنامج BrandChamp على تبسيط عملية تفعيل وإدارة برامج الدفاع عن العلامة التجارية بشكل لم يسبق له مثيل. انضم إلى العلامات التجارية الأسرع نموًا في تعزيز مبيعات الإحالة وتحفيز المحتوى الذي ينشئه المستخدم من خلال مبادرات المناصرة الناجحة. تتكامل منصتنا الشاملة بسلاسة مع أفضل حلول التجارة الإلكترونية ومنصات الوسائط الاجتماعية والأسواق.
Captain Data
captaindata.co
Captain Data عبارة عن منصة لاستخراج البيانات والأتمتة بدون تعليمات برمجية. باستخدام Captain Data، يمكنك استخراج بيانات الويب وإثرائها بمصادر متعددة أو موفري بيانات ودمجها داخل الأدوات التي تستخدمها مثل جداول البيانات أو إدارة علاقات العملاء. تتضمن حالات الاستخدام العثور على العملاء المتوقعين والشركات وإثراء العملاء المتوقعين وأتمتة ABM والمزيد. يمكنك إنشاء سير عمل لربط عمليات أتمتة متعددة معًا وربط بيانات Captain Data بأدوات SaaS المفضلة لديك!
Quill Forms
quillforms.com
Quill Forms هو منشئ نماذج قوي عبر الإنترنت يسمح للشركات والمؤسسات بإنشاء نماذج واستطلاعات مخصصة بسهولة. من خلال واجهة السحب والإفلات سهلة الاستخدام ومجموعة واسعة من القوالب والموضوعات القابلة للتخصيص، تسهل Quill Forms تصميم ونشر النماذج ذات المظهر الاحترافي المُحسّنة لأجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة. سواء كنت بحاجة إلى نماذج اتصال، أو نماذج إنشاء العملاء المحتملين، أو نماذج تسجيل الأحداث، أو استطلاعات الرأي، فإن Quill Forms ستلبي احتياجاتك. باستخدام الميزات المتقدمة مثل المنطق الشرطي والحقول المملوءة مسبقًا وقواعد التحقق المخصصة، يمكنك إنشاء نماذج تلتقط بالضبط المعلومات التي تحتاجها من عملائك والمحتملين. توفر Quill Forms أيضًا ميزات تحليلات وإعداد تقارير قوية، حتى تتمكن من تتبع عمليات إرسال النماذج ومراقبة معدلات التحويل والحصول على رؤى حول سلوك المستخدم. بالإضافة إلى ذلك، من خلال عمليات التكامل مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) الشهيرة ومنصات التسويق عبر البريد الإلكتروني، يمكنك ربط بيانات النموذج الخاصة بك بأدوات الأعمال الأخرى بسلاسة. بفضل واجهته البديهية، وميزاته القوية، وخطط التسعير المرنة، يعد Quill Forms الحل الأمثل للشركات من جميع الأحجام والصناعات التي تحتاج إلى أداة إنشاء نماذج موثوقة وقابلة للتخصيص.