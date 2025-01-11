برامج توليد الطلب - التطبيقات الأكثر شعبية - باكستان

Leadpipe

leadpipe.com

كل ما تريد معرفته عن زوار موقع الويب الخاص بك... ...لكن تحليلاتك لم تخبرك بذلك أبدًا. الأرقام تخبرك بعدد الزيارات. Leadpipe يخبرك من. تحديد الهوية على مستوى الشخص: تعرف بالضبط على من زار الشركة. احصل على الأسماء ورسائل البريد الإلكتروني وبيانات زملاء العمل. لا تتوقع من زار؛ تعرف عليه. معرفة من زار من مايكروسوفت يبحث عن إبرة في كومة قش، اعرف بالضبط من زار من الشركة. الحصول على اسم الموظف والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف. إن معرفة من زار ومعلومات الاتصال الخاصة به هي مجرد جزء من رحلة المشتري. تعرف على الصفحات التي زارها المشتري، ومدة بقائه، والكلمات الرئيسية التي تم استخدامها، واحصل على ملخصات الرحلة. وتعزيز تلك العلاقة أكثر. تعرف على LinkedIn الخاص بزائريك حتى تتمكن من التواصل ليس فقط عبر البريد الإلكتروني ولكن أيضًا التواصل من أجل علاقات أعمق وفهم المزيد عن زائرك. احصل على معلومات عن زملاء العمل لدى زائرك وبيانات موظفي الشركة، بما في ذلك الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وعناوين LinkedIn. أوه، وهل ذكرنا أنه متضمن في باقاتنا الرئيسية؟ نحن ندرك أنك بحاجة أيضًا إلى الاتصال بالخارج وليس كل ملف تعريف العميل المثالي يزور موقع الويب الخاص بك (حتى الآن). يمكنك الوصول إلى أكثر من 602 مليون جهة اتصال، والحصول على عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بهم، وأسمائهم، وجميع البيانات التي تحتاجها للتواصل. هدفنا هو أن تحصل شركتك على بيانات أكثر موثوقية وصالحة، وليس أن نجعلك تتعلم منصة جديدة. لقد صممنا أنبوب الرصاص بطريقة يمكنك من خلالها ضبطه ونسيانه. قم بأتمتة البيانات وعمليات التكامل ببضع نقرات واحصل على المعلومات التي يتم إرسالها تلقائيًا إلى نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك. الزائرون لأول مرة مقابل الزائرين العائدين، والموقع، ومصادر الزيارات، والزائرين المتفاعلين مقابل الزائرين المرتدين، والأجهزة، وبيانات صفحة الدخول والخروج. وهذا يشمل كل ما هو مطلوب لفهم كامل لرحلة المشتري، وعرضها ببساطة. يتم التحقق من صحة جميع رسائل البريد الإلكتروني التي نقدمها لك. نسجل عملاء محتملين من 40-100. أي شيء فوق 40، نحن على يقين من أن البريد الإلكتروني صالح. أقل من 40 عامًا، نعتقد أنه قد يكون صالحًا ولن نفرض أرصدة عليه. احتفظ به. نحن نقدم لك معلومات الشركة الزائرة، والتفاصيل الدقيقة للموظفين في الشركة، وقاعدة بيانات زملاء العمل، وملفاتهم الشخصية على LinkedIn، وأرقام هواتفهم، ورسائل البريد الإلكتروني. يتم تضمين الوصول إلى قاعدة بيانات b2b لجميع جهات الاتصال على LinkedIn وعمليات التكامل البسيطة والتحليلات القوية. يتم تقديم كل هذا في حزمة واحدة بسيطة