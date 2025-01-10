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برامج توليد الطلب - التطبيقات الأكثر شعبية - الفلبين
تعد برامج إنشاء الطلب مجموعة أدوات قوية مصممة لإثارة الاهتمام والوعي بمنتجات الشركة أو خدماتها بين العملاء المحتملين. وهي تعمل من خلال تحديد العملاء المتوقعين وإشراكهم ورعايتهم طوال رحلة المشتري، مما يدفعهم في النهاية نحو اتخاذ قرار الشراء. فيما يلي وصف شامل لبرنامج إنشاء الطلب: يقوم برنامج Demand Generation بأتمتة وتبسيط عملية جذب العملاء المحتملين وتحويلهم من خلال استخدام تقنيات التسويق الواردة والصادرة المختلفة. إنه يستفيد من تحليلات البيانات وأتمتة التسويق واستراتيجيات الاتصال متعددة القنوات لإنشاء حملات مستهدفة تتوافق مع احتياجات وتفضيلات العملاء المحتملين. بشكل عام، يعمل برنامج إنشاء الطلب على تمكين الشركات من جذب العملاء المحتملين وإشراكهم وتحويلهم بشكل فعال، مما يؤدي إلى نمو الإيرادات وإقامة علاقات طويلة الأمد مع العملاء. إنه بمثابة عنصر حيوي في استراتيجيات التسويق الحديثة، مما يساعد المؤسسات على الحفاظ على قدرتها التنافسية في المشهد الرقمي اليوم.
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Podium
podium.com
Podium عبارة عن منصة تحويل واتصالات رائدة شاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وجاهزة للتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. تستخدم أكثر من 100000 شركة منصة Podium للتميز عن منافسيها. * المنصة هي أداة اتصال تساعد الشركات في تحويلات موقع الويب وتفاعلات العملاء. * يذكر المراجعون بشكل متكرر سهولة الوصول إلى التطبيق من أي جهاز، وسهولة الاستخدام، والتأثير الإيجابي على التواصل مع العملاء وتحويلات موقع الويب. * ذكر المستخدمون مشكلات تتعلق بأوقات استجابة خدمة العملاء، وصعوبات في بعض الميزات، وعدم الرضا عن الأسعار وشروط العقد.
CallRail
callrail.com
تسهل CallRail على الشركات بمختلف أحجامها تحويل المزيد من العملاء المحتملين إلى عملاء أفضل. CallRail هي منصة المعلومات الرائدة التي تسهل على الشركات من جميع الأحجام التسويق بثقة. تخدم حلول CallRail أكثر من 200000 شركة حول العالم، وتساعد الشركات على تتبع وإسناد كل عميل محتمل إلى رحلتها التسويقية، والتقاط وإدارة كل مكالمة ورسالة نصية ودردشة ونموذج، واستخدام الرؤى في الوقت الفعلي لتحسين تسويقها.
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك. مع Marketing Hub، تتوفر جميع أدواتك وبياناتك التسويقية على منصة واحدة قوية وسهلة الاستخدام. ستوفر وقتًا ثمينًا وستحصل على كل السياق الذي تحتاجه لتوفير تجربة مخصصة تجذب العملاء المناسبين وتحولهم على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمسوقين الاحتفاظ بالبيانات في قلب كل ما يفعلونه لأن Marketing Hub تم إنشاؤه كجزء من منصة HubSpot CRM. عند استخدام منصة CRM الكاملة، يمكن للمسوقين تحقيق توافق لا مثيل له مع المبيعات لإثبات عائد الاستثمار والتحقق من صحة الاستثمارات. سواء كان الأمر يتعلق باستراتيجيات أو خدمات أو برامج - يتيح لك HubSpot توسيع نطاق شركتك، وليس التعقيد. لدى HubSpot كل ما تحتاجه لتنمو بشكل أفضل.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ عبارة عن نظام أساسي لمشاركة العملاء يتميز بالدردشة المباشرة وتتبع زائري موقع الويب وإمكانات التحليلات التي تساعدك على معرفة زوار موقعك وإشراكهم ودعم عملائك في الوقت الفعلي. محملة بجميع الميزات التي يتوقعها العميل وأكثر من ذلك بكثير، بما في ذلك تتبع الزائرين المباشرين، وترجمة الدردشة المباشرة، والدردشة المباشرة، ومشغلات الدردشة الآلية، وتسجيل العملاء المحتملين، والمكالمات الصوتية، ومشاركة الشاشة، وإدارة الألفاظ النابية، ومعاينة الدردشة، والروبوت بدون كود، وروبوت الإجابة، توجيه الدردشة، والدردشة الداخلية، وتطبيق الهاتف المحمول للوكيل، وSDK لنظامي التشغيل iOS وAndroid، وعمليات التكامل مع قنوات المراسلة الفورية الشهيرة مثل Whatsapp وInstagram وFB Messenger وTelegram. كل هذا في منصة واحدة.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesforce في المرتبة السادسة في "قائمة أفضل 100 شركة للعمل لديها"، بناءً على استبيان رضا الموظفين.
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، والذي يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
ActiveCampaign
activecampaign.com
يقوم ActiveCampaign for Marketing بتوصيل كل أداة وقناة تستخدمها في عملك لإشراك العملاء في كل حالة من مراحل دورة حياة العميل. استخدم البيانات من التسويق عبر البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الرقمية، وموقع الويب الخاص بك، لتخصيص نقاط اتصال مخصصة مع جهات الاتصال الخاصة بك - مما يضمن أن التسويق الخاص بك فعال وجذاب ولا يُنسى دون أن يكلفك الوقت. نحن نجعل التشغيل الآلي يعمل لصالحك حتى تتمكن من التركيز على اللمسات الشخصية التي تميز عملك، والتأكد من أنك لم تفوت أي خطوة مع أي من عملائك. ما هي بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها باستخدام ActiveCampaign؟ - أتمتة التجارب المخصصة عبر جميع نقاط اتصال العملاء - تتبع تفضيلات المشتري وسلوكه والعديد من السمات المخصصة عبر دورة حياة العميل بالكامل لتقسيم أعمق وتواصل أكثر فعالية - تخصيص عمليات الإرسال بناءً على أي معلمة تقريبًا، بحيث يتم استهداف رسائلك دائمًا للجهة الصحيحة الجمهور - استخدم البيانات من دورة حياة العميل بأكملها لاختيار أفضل محتوى ووقت الإرسال وقناة التسليم لكل عميل - قم بإنشاء حملات مخصصة بالكامل بأقل جهد، ثم قم بتحسين استراتيجية الإرسال الخاصة بك في الوقت الفعلي بناءً على سلوكيات العملاء - قم بتكرار التجربة الشخصية لكل عميل، بغض النظر عن حجم عملك
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) هي منصة الذهاب إلى السوق التي تساعد الشركات في العثور على عملائها واكتسابهم وتنميتهم. توفر ZoomInfo بيانات ورؤى وتقنيات دقيقة وفي الوقت الفعلي لأكثر من 35000 شركة حول العالم. تستخدم الشركات بياناتها ونظامها الأساسي لزيادة الكفاءة ومواءمة فرق المبيعات والتسويق ودمج مجموعات التكنولوجيا. إنها شركة رائدة معترف بها في مجال خصوصية البيانات، مع الامتثال الرائد في الصناعة للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) وCCPA والعديد من شهادات أمن البيانات والخصوصية. التخصصات: منصة GTM، استراتيجية GTM، استخبارات المبيعات، استخبارات المحادثة، الاستخبارات التسويقية، مشاركة المبيعات، بيانات الاتصال، بيانات النية، توليد العملاء المحتملين، التنقيب المحسن، المعلومات التجارية، جهات الاتصال التجارية، التسويق القائم على الحساب (ABM)، دقة البيانات، قاعدة البيانات النظافة وتنسيق البيانات.
Avochato
avochato.com
في عالم اليوم المتصل بالإنترنت، أصبح العملاء في مقعد السائق. يريد العملاء المرونة في التواصل مع الشركات عبر أي قناة، وعندما يفعلون ذلك، يجب أن تكون تجاربهم مخصصة وفورية ومتاحة دائمًا. في مواجهة طلبات العملاء المتزايدة، يجب أن ترقى فرق المبيعات والتسويق ودعم العملاء إلى مستوى المناسبة. ولحسن الحظ، تسهل Avochato على جميع الفرق التواصل مع العملاء وتقديم تجربة سلسة وفعالة في كل خطوة على الطريق بدءًا من التقاط العملاء المحتملين ورعايتهم وحتى دعم ما بعد البيع. النتيجة: يمكنك زيادة التفاعل مع عملائك، وإبرام المزيد من الصفقات، بشكل أسرع من أي وقت مضى.
Square
squareup.com
Square، Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية ومجمع خدمات تجارية وشركة دفع عبر الهاتف المحمول ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتسويق منتجات مدفوعات البرامج والأجهزة وتوسعت لتشمل خدمات الأعمال الصغيرة. تأسست الشركة في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي وأطلقت أول تطبيق وخدمة لها في عام 2010. وقد تم تداولها كشركة عامة في بورصة نيويورك للأوراق المالية منذ نوفمبر 2015 برمز المؤشر SQ.
Privyr
privyr.com
تم تصميم Privyr لمحترفي المبيعات والتسويق الذين يولدون عملاء محتملين عبر الإنترنت ويحتاجون إلى طريقة سهلة للوصول إلى العملاء المحتملين والاتصال بهم وتحويلهم من هواتفهم أو أجهزة الكمبيوتر المحمول الخاصة بهم. نحن محل ثقة عبر مئات المهن في كل صناعة تقريبًا. يتصل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المحمول الخاص بنا مباشرة بالمصادر الرائدة الشهيرة مثل Facebook وTikTok وGoogle وWordPress، ويعمل بسلاسة مع WhatsApp وSMS وiMessage والبريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية.
Freshsales
freshworks.com
قم بتسريع إيراداتك من خلال المبيعات المستندة إلى السياق قم بتخصيص المشاركة، واختصر دورة مبيعاتك، وقم بتنمية أعمالك من خلال Freshsales مجموعة منتجات مليئة بالميزات للشركات من جميع الأحجام. تحديث البرامج السحابية التي سيحبها فريقك. الدعم | مبيعات | اي تي اس ام | سحابة PBX
Signals
getsignals.ai
Signals عبارة عن جيل محتمل ومنصة AI تساعدك على معرفة الأشخاص الموجودين على موقع الويب الخاص بك، والاستفادة من سلوكياتهم، للتفاعل مع الزوار المستعدين للشراء. لقد ساعدنا بالفعل الشركات في العثور على الآلاف من جهات الاتصال الجديدة المؤهلة دون أن يحتاج الزوار إلى ملء نموذج.
Typeform
typeform.com
Typeform هو المعيار الذهبي للنماذج والاختبارات والاستطلاعات وحلول الفيديو غير المتزامنة التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية والمصممة بعناية والصديقة للأشخاص. قم بإنشاء تجارب شخصية لعملائك، وبناء هوية العلامة التجارية والولاء، وتسريع نموك. من خلال أكثر من 120 عملية تكامل حالية، يضمن Typeform أن البيانات التي تحتاجها يتم توصيلها بسلاسة إلى سير العمل الخاص بك وتسمح لك بالتواصل على نطاق واسع. مع الأمان على مستوى المؤسسة وbu
Keap
keap.com
Keap عبارة عن منصة متكاملة لإدارة علاقات العملاء وأتمتة المبيعات والتسويق مصممة لتنمية أعمالك. باستخدام Keap، ستتمكن بسهولة من التقاط جميع العملاء المحتملين وتنظيمهم وتتبعهم ورعايتهم لزيادة المبيعات والإيرادات. ولضمان نجاحك، تقدم Keap أيضًا تدريبًا متخصصًا وتدريبًا متعمقًا ودعمًا متميزًا ومجتمعًا مخصصًا من رواد الأعمال.
Apify
apify.com
تعرف على النظام الأساسي المتكامل لتجميع الويب واستخراج البيانات والأتمتة. بنيت من قبل المطورين للمطورين. + Apify Store أكثر من 1600 كاشطة معدة مسبقًا لمشاريع تجريف الويب أو التشغيل الآلي. قم بمسح الوسائط الاجتماعية وخرائط Google وبحث Google وYouTube والمزيد. + التطوير باستخدام أدوات مفتوحة المصدر قم بتبسيط عملية استخراج البيانات باستخدام Crawlee، مكتبتنا الشهيرة مفتوحة المصدر لبناء كاشطات موثوقة في Node.js. أو استخدم Apify Python SDK الجديد. + اعتمد على مكتباتك المفضلة. يعمل Apify بشكل رائع مع كل من Python وJavaScript. استخدم Scrapy أو السيلينيوم أو الكاتب المسرحي أو محرك الدمى. + حوّل التعليمات البرمجية الخاصة بك إلى Apify Actor Actors عبارة عن تطبيقات صغيرة بدون خادم يسهل تطويرها وتشغيلها ومشاركتها ودمجها. البنية التحتية والوكلاء والمخازن جاهزة للانطلاق. + النشر إلى السحابة لا يتطلب التكوين. استخدم أمر CLI واحدًا أو أنشئ مباشرة من GitHub. + قم بتشغيل الممثلين الخاصين بك بدءًا من Apify Console، أو CLI، عبر واجهة برمجة التطبيقات، أو قم بجدولة الممثل الخاص بك للبدء في أي وقت. + لا يتم حظرك أبدًا استخدم مجموعتنا الكبيرة من مراكز البيانات والوكلاء السكنيين. اعتمد على تدوير عنوان IP الذكي باستخدام بصمات المتصفح الشبيهة بالإنسان. + تخزين ومشاركة نتائج الزحف استخدم قوائم الانتظار الموزعة لعناوين URL للزحف. تخزين البيانات المنظمة أو الملفات الثنائية. تصدير مجموعات البيانات في جدول Excel أو CSV أو JSON أو JSONL أو XML أو RSS أو HTML. + مراقبة الأداء بمرور الوقت، فحص جميع عمليات تشغيل الممثل، وسجلاته، وتكاليف وقت التشغيل. استمع إلى الأحداث واحصل على تنبيهات آلية مخصصة. + قم بتوصيل الممثلين الخاصين بك في أي سير عمل. اتصل بمئات التطبيقات على الفور باستخدام عمليات التكامل الجاهزة، أو قم بإعداد عمليات التكامل الخاصة بك باستخدام خطافات الويب وواجهة برمجة التطبيقات الخاصة بنا. + انشر ممثليك انضم إلى مئات المطورين الذين يشاركون ممثليهم على متجر Apify واكسب المال.
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. يوفر Constant Contact أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والفعاليات لمساعدة الشركات الصغيرة على تنمية قاعدة عملائها.
Popl
popl.co
Popl هي المنصة الرائدة لبطاقات العمل الرقمية للفرق، حيث توفر حلولًا مبتكرة لملايين الشركات والمهنيين في جميع أنحاء العالم. تتيح منصتنا للفرق إنشاء بطاقات العمل الرقمية وتوزيعها وإدارتها، مما يضمن اتساق العلامة التجارية وتبسيط تجميع العملاء المحتملين وأمن البيانات على مستوى المؤسسة على نطاق واسع، مما يجعلنا الاختيار الأمثل للعملاء على مستوى المؤسسة. يتكامل Popl بسلاسة مع أكثر من 5000 تطبيق، مما يوفر للمسؤولين مجموعة واسعة من الأدوات القوية لتبسيط سير العمل. من خلال منصتنا، يمكنك: - تصدير العملاء المتوقعين مباشرةً إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك - مزامنة أعضاء الفريق من منصات الدليل النشط (HR) - أتمتة إدخال البيانات للتخلص من الأخطاء وتوفير الوقت - إنشاء عمليات أتمتة تسويقية لزيادة التحويلات والإيرادات في Popl، نحن ملتزمون بتقديم خدمة ودعم لا مثيل لهما للعملاء. لرؤية قوة منصتنا أثناء العمل، انقر فوق الزر أعلاه لتحديد موعد عرض تجريبي مجاني معنا اليوم.
HiHello
hihello.com
HiHello هو الحل الأول لبطاقات العمل الرقمية لشركات المؤسسات. باستخدام HiHello، يمكن للشركات استبدال بطاقات العمل الورقية ببطاقات عمل رقمية احترافية من شأنها أن تترك انطباعًا لدى العملاء والشركاء والمحتملين. يمكن أن تتضمن بطاقات العمل الرقمية الخاصة بـ HiHello اسمًا أو عنوانًا أو شركة أو شعار الشركة أو صورة أو حتى مقطع فيديو وضمائر. تتضمن البطاقات أيضًا معلومات مثل أرقام الهواتف والعناوين ومواقع الويب وملفات تعريف الوسائط الاجتماعية ومقاطع فيديو YouTube والملاحظات والمزيد. تسمح عروض الأعمال التي تقدمها HiHello للشركات بتخصيص البطاقات لتتناسب مع علامتها التجارية الخاصة بشركتها والحصول على تحكم إداري كامل في بطاقات العمل الرقمية الخاصة بموظفيها. يمكن تحرير البطاقات أو تعديلها في أي وقت بواسطة مسؤول الشركة. تسهل عملية الإعداد المبسطة لدينا على الشركات من جميع الأحجام طرح حل بطاقة العمل الرقمية للفريق بأكمله.
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel عبارة عن نظام أساسي لمعلومات السوق يساعد فرق التسويق والمبيعات وعمليات الإيرادات على تحقيق ما يصل إلى 5 أضعاف تحسين كفاءة خطوط الأنابيب من خلال: - تحديد عملائك المثاليين (ICP) من بين 22 مليون حساب تم تحديدها بواسطة 300 مليون تقنية فريدة تثبيت نقاط البيانات. - إظهار الحسابات التي تنشط في السوق لمنتجك أو خدمتك باستخدام أفضل النوايا وأخبار الشركة وبيانات زوار الويب. - توفير معلومات اتصال تم التحقق منها لصانعي القرار من قاعدة بياناتنا التي تضم أكثر من 100 مليون جهة اتصال مع رسائل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المحمولة - العمل كامتداد لفريقك لملء أي فجوات في بيانات الاتصال أو الحساب من خلال الاستفادة من فريق البحث لدينا الذي يضم أكثر من 2000 شخص - كل ذلك مع توفير رصيد غير محدود التسعير مدعوم بخدمة عملاء عالمية المستوى. عملاؤنا هم فرق إيرادات ذكية من شركات رائدة في الصناعة - مثل ServiceTitan، وProGlove، وOpenprise، وVeranex - الذين يدركون أن تحسين كفاءة خطوط الأنابيب في اقتصاد اليوم المليء بالتحديات هو مفتاح نمو الإيرادات. لقد قدمنا بيانات عالية الجودة إلى الصناعة لأكثر من 15 عامًا، ولم نجعلها متاحة مباشرة لأكثر من 800 عميل إلا مؤخرًا.
bant.io
bant.io
منصة الكل في واحد لتوليد العملاء المحتملين وتسريع المبيعات التي تساعد على أتمتة عملية اكتساب العملاء من خلال التجارب المستندة إلى البيانات، مما يجعل الفشل مستحيلاً.
Lusha
lusha.com
Lusha عبارة عن منصة استخباراتية للسوق، مصممة لفرق المبيعات والتسويق والتوظيف. تساعد بيانات ورؤى Lusha الجديدة والديناميكية والعالية الجودة في التغلب على الضوضاء والوصول إلى الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب. توفر Lusha إعدادًا سهلاً بدون متاعب عمليات الإعداد الطويلة. من خلال عمليات التكامل البسيطة بين Salesforce وAPI، يمكن لمستخدمي Lusha الاحتفاظ بقاعدة بيانات جديدة وضمان الإثراء الآلي المستمر لإدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بهم. تظل Lusha على اطلاع بأنظمة الخصوصية والأمان المتطورة وتتوافق تمامًا مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA)، وهي حل معلومات المبيعات الوحيد الذي تم اعتماده بموجب ISO 27701، وهو أعلى معايير الخصوصية الدولية في العالم.
Purple
purple.com
يعمل اللون الأرجواني على تحسين طريقة تواصل الزوار مع المساحات المعقدة. من خلال خدمة قطاعات البيع بالتجزئة والرعاية الصحية والضيافة والمعالم السياحية والمطارات والملاعب، يتم استخدام حلول Purple في 120 دولة، حيث تخدم أكثر من مليون مستخدم نهائي يوميًا عبر أكثر من 70000 مكان. ومن خلال خدمات الموقع الداخلي التي تقدمها شركة Purple، تمكنت الشركات من تعزيز تجارب الزوار من خلال فهم هوية زوارها وكيف يتصرفون عندما يكونون في الموقع. ومن خلال هذه الرؤية، اتخذت الشركات قرارات مبنية على الرؤية لتحسين العمليات وتعزيز تدفقات الإيرادات.
Kaspr
kaspr.io
يقوم Kaspr تلقائيًا باسترداد تفاصيل الاتصال على LinkedIn. ما عليك سوى الاشتراك مجانًا والبدء في استخدام ملحق Chrome الخاص بنا للوصول الفوري إلى تفاصيل الاتصال الخاصة بالعملاء المحتملين. قم بإدارة عملائك المحتملين في لوحة المعلومات من خلال إثراء البيانات وإنشاء حملات توعية على LinkedIn والتكامل مع جميع تطبيقات المبيعات المفضلة لديك. اعتمد أكثر من 40.000 مستخدم في مختلف الصناعات امتداد Kaspr Google Chrome للحصول على بيانات B2B مؤهلة ودقيقة ومتوافقة مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وCCPA. خذ وقتًا من التنقيب، وركز على البيع بدلاً من ذلك. الآن مع إمكانية الوصول إلى عدد غير محدود من رسائل البريد الإلكتروني B2B مجانًا. قم بالتسجيل بدون الحاجة إلى بطاقة ائتمان.
GetProspect
getprospect.com
LinkedIn Email Finder أسرع طريقة للتنقيب. أداة البحث عن العملاء المتوقعين لمديري مبيعات B2B متعددي المهام والتوظيف والتسويق.
Interact
tryinteract.com
Interact AI هي أداة إنشاء اختبارات تلقائية تعمل على تبسيط عملية إنشاء اختبارات جذابة. إنه يوفر حلاً سهل الاستخدام للشركات التي تتطلع إلى إنشاء اختبارات دون الحاجة إلى معرفة واسعة بالذكاء الاصطناعي أو مطالبات كتابية. توفر منصة Interact مجموعة شاملة من الميزات لإنشاء اختبارات مخصصة لمختلف العروض الترويجية للأعمال. بمجرد إدخال عنوان URL لموقع الويب الخاص بهم، يمكن للمستخدمين الاستفادة من منشئ الاختبارات، الذي يقوم بتحليل الموقع لإنشاء اختبار ذي صلة. يمكن بعد ذلك تخصيص الاختبار الذي تم إنشاؤه بشكل أكبر باستخدام أداة الإنشاء سهلة الاستخدام قبل إطلاقه. بالإضافة إلى إنشاء الاختبار، توفر Interact تحليلات وعمليات تكامل البرامج لمساعدة الشركات على جمع العملاء المتوقعين واكتساب رؤى حول عملائها. ومن خلال الاستفادة من تحليلات الاختبار المقدمة، يمكن للشركات الحصول على معلومات قيمة حول جمهورها. تم تطوير Interact AI بواسطة فريق ركز في البداية على اختبارات جذب العملاء المحتملين، مع سنوات من الخبرة في إنشاء اختبارات عالية التفاعل وعالية التحويل. من خلال اختبارات مكثفة مع عملاء النسخة التجريبية، قاموا بضبط مطالبات ChatGPT، وتحويل تعليقات العملاء بشكل فعال إلى استبيان يتوسط بين المستخدمين وصانع الاختبارات المدعوم بالذكاء الاصطناعي. باستخدام Interact AI، يمكن للشركات إنشاء اختبارات فريدة وعالية الجودة بسرعة، والترويج لمنتجاتها أو خدماتها مع جذب عملاء محتملين مؤهلين. إن واجهته البديهية وقدراته القوية تجعله أداة قيمة للشركات التي تسعى إلى إشراك عملائها من خلال الاختبارات.
Landingi
landingi.com
تقدم المنصة حلولاً متعددة لدعم المسوقين في كل خطوة من خطوات إنشاء الحملة التسويقية باستخدام الصفحات المقصودة: بدءًا من التصميم ومرورًا بإطلاق الحملة والتكامل والتحسين وحتى التحويل. تحتوي منصة Landingi على محرر سحب وإسقاط بديهي بشكل لا يصدق ومثالي للبكسل حيث يمكنك تصميم صفحات مقصودة جميلة وصفحات جوال ومسارات مبيعات دون عناء. مع أكثر من 400 قالب جاهز للاستخدام مصمم خصيصًا ليناسب مختلف الصناعات ويخدم أهداف الحملات التسويقية، تصبح عملية إنشاء صفحة مقصودة عالية التحويل سلسة وموفرة للوقت. تقدم Landingi أكثر من 150 عملية تكامل لأتمتة سير عمل العميل، وتعزيز فعالية التسويق، وفي النهاية، الوصول إلى الأهداف بشكل أسرع.
Texau
texau.com
TexAu عبارة عن مجموعة أدوات لأتمتة النمو تتيح لك جذب عملاء محتملين جدد والاتصال بهم بسرعة ودون عناء وتحسين معرفتك بالمستخدمين.
Surfe
surfe.com
أضف جهات الاتصال، وابحث عن رسائل البريد الإلكتروني المؤهلة، وقم بمزامنة محادثات LinkedIn وSales Navigator مع إدارة علاقات العملاء (CRM) من خلال ملحق Chrome البسيط من Surfe. Surfe هو الحل رقم 1 لدمج ... عرض المزيد RM مع LinkedIn من أجل • التخلص من الحاجة إلى إدخال البيانات يدويًا • تحسين جودة البيانات من خلال الإثراء • الحصول على رؤية في حالات الاتصال والعملاء المحتملين والصفقات • تعزيز إنتاجية المبيعات متوافق مع HubSpot و Salesforce و Pipedrive و Copper و Salesloft. محبوب من Google، وUber، وAWS، وBolt.. أكثر من 80% من العملاء المحتملين في مجال B2B يأتون من LinkedIn، لكنه غير مُحسَّن للمبيعات. يستغرق إدخال البيانات يدويًا من LinkedIn إلى إدارة علاقات العملاء (CRM) ساعات ويمكن أن يؤدي إلى عدم تناسق البيانات مما يؤثر سلبًا على أداء المبيعات. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون الوصول إلى البيانات الصحيحة في الوقت المناسب أمرًا صعبًا، ويعوق توليد الإيرادات. لفرق المبيعات والإيرادات التي ترغب في توفير الوقت في المهام الإدارية وتحقيق الدقة المثلى في بيانات إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بهم. باعتبارها أداة متوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وحاصلة على شهادة ISO27001، تساعد Surfe فريقك على العمل وفقًا لمعيار ذهبي للبيانات، مع التأكد من تنظيم كل شيء وتصنيفه وتحديثه وحمايته.
Expandi
expandi.io
Expandi هي أداة أتمتة تابعة لـ LinkedIn تمكنك من التواصل مع العملاء المحتملين بشكل أكثر أمانًا باستخدام نهج متعدد القنوات. مع Expandi، ليس من الضروري أن تكون خبيرًا في LinkedIn للحصول على النتائج وتعزيز لعبة التوعية على LinkedIn. اتصل بعملائك المحتملين على LinkedIn أو عبر البريد الإلكتروني عبر تسلسلات آلية ذكية. أطلق حملتك الأولى خلال 15 دقيقة وشاهد النتائج خلال 24 ساعة. مهمتنا هي أن نصبح الطريقة الأكثر أمانًا وذكاءً للقيام بالتواصل الشامل لشركتك. مع ميزات رائدة في السوق مثل: • أداة إنشاء الحملات الذكية: مع إجراءات مثل تأييد العملاء المحتملين ومتابعة صفحة الشركة الخاصة بهم. • تتضمن إمكانيات حدث LinkedIn دعوة شبكتك للانضمام إلى الحدث الخاص بك أو مراسلة أي شخص حضر الحدث الذي تستضيفه. • التكامل مع Hyperise: القدرة على إرسال صور شخصية وصور متحركة لتبرز على LinkedIn. • ... وأكثر من ذلك بكثير هل أنت مهتم بمعرفة المزيد؟ قم بزيارة موقعنا على الإنترنت، أو اتصل بـ [email protected] لبدء النسخة التجريبية المجانية.
Anyleads
anyleads.com
Anyleads™، المنصة الرائدة لتوليد العملاء المحتملين. برنامج أتمتة المبيعات رقم 1 في السوق. قم بالتسجيل والانضمام إلى المنصة
NetLine
netline.com
يبدأ المسوقون الناجحون في مجال B2B هنا. يعمل NetLine على تمكين المسوقين في مجال B2B من زيادة الإيرادات عبر منصة مشاركة المشتري الشاملة التي توفر بيانات نية لا مثيل لها على مستوى المشتري وقدرات توليد العملاء المحتملين. تشغيل منصة النوايا الوحيدة على مستوى المشتري، INTENTIVE، وتقديم رؤى في الوقت الفعلي
ViralSweep
viralsweep.com
ViralSweep هي أداة برمجية تساعد العلامات التجارية على إنشاء عروض ترويجية للتسويق الرقمي وتشغيلها وإدارتها مثل اليانصيب والهدايا والمسابقات والمكاسب الفورية وحملات الإحالة والمزيد. توفر مجموعة البرامج ميزات مثل اختبار A/B لتحسين العروض الترويجية، وعمليات التكامل القوية للتوصيل إلى مجموعة التسويق الحالية الخاصة بك، ومنع الاحتيال/البريد العشوائي للمشتركين، وإدارة المستخدم للتعامل مع العلامات التجارية المتعددة، وإدخالات ترويجية إضافية عبر الإجراءات الاجتماعية، وتفاصيل مفصلة تحليلات معلومات المشاركين.
ContactOut
contactout.com
هل سئمت من دفع مبالغ زائدة مقابل بيانات اتصال B2B دقيقة وتتمنى لو كان هناك حل أكثر فعالية من حيث التكلفة؟ تقديم ContactOut - قاعدة بيانات جهات الاتصال الأكثر دقة في العالم. ابحث عن عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف لـ 300 مليون محترف، بما في ذلك بيانات B2B لـ 30 مليون شركة. تحظى منصتنا بثقة 1.4 مليون متخصص في المبيعات والتسويق والتوظيف في أكثر من 76% من شركات Fortune 500 مثل Google وMicrosoft وNetflix. تم تصميم ميزاتنا الرئيسية مع وضع المستخدمين في الاعتبار، بحيث يمكنك بسهولة: 1) العثور على عملاء محتملين ذوي جودة عالية بسرعة، كل ذلك في مكان واحد من خلال بوابة البحث الخاصة بنا 2) زيادة فرص البحث عن LinkedIn باستخدام ملحق Chrome الخاص بنا 3) تخصيص رسائلهم الصادرة وأتمتتها باستخدام بريدنا الإلكتروني الحملة إن منصتنا هي الطريقة المثالية للارتقاء بعملك إلى المستوى التالي. بفضل أدواتنا القوية وبياناتنا الدقيقة، ستتمكن من الوصول إلى عدد أكبر من العملاء المحتملين أكثر من أي وقت مضى ورؤية نتائج حقيقية. ادفع فقط مقابل ما تحتاجه باستخدام نموذج ContactOut المرن القائم على الاستهلاك، ووفر الكثير من مبيعات B2B أو جهود التوظيف - دون التضحية بالجودة أو الدقة. تتوافق بياناتنا مع اللائحة العامة لحماية البيانات وقوانين الخصوصية في الولايات المتحدة الأمريكية. توقع بشكل أسرع بثقة. قم بتمكين فرق المبيعات والتسويق والتوظيف لديك ببيانات اتصال محدثة وتم التحقق منها. جرب مجانًا اليوم على www.contactout.com
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
نقدم لكم La Growth Machine، أول منصة تنقيب متعددة القنوات تتيح لك المشاركة في محادثات مع العملاء المحتملين على LinkedIn والبريد الإلكتروني وTwitter. باستخدام La Growth Machine، يمكنك: - استيراد العملاء المحتملين من LinkedIn أو ملف CSV لإدارة جهود التنقيب الخاصة بك بسهولة. - قم بإثراء ملف تعريف جهة الاتصال الخاصة بك بتفاصيلها، بما في ذلك عناوين البريد الإلكتروني المهنية والشخصية، وأرقام الهواتف، وملفات تعريف LinkedIn وTwitter، للحصول على رؤى قيمة حول عملائك المحتملين. - قم ببناء تسلسل تنقيب متعدد القنوات للتفاعل بشكل فعال مع العملاء المتوقعين عبر نقاط اتصال متعددة. - مزامنة التفاعلات تلقائيًا في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك (بما في ذلك عمليات التكامل الأصلية مع HubSpot وPipedrive أو مع Zapier) للحفاظ على تنظيم وتبسيط جهود المبيعات والتسويق الخاصة بك. يمكن أن يؤدي استخدام La Growth Machine إلى توفير وقت فرق المبيعات والتسويق والتوظيف وزيادة الإنتاجية من خلال تبسيط جهود توليد العملاء المحتملين والإدارة. لا تصدقنا؟ قم بالتسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية من LaGrowthMachine اليوم وشاهد الفوائد بنفسك!
LeadLoft
leadloft.com
تزود LeadLoft فريقك بكل ما تحتاجه. سواء أكان الأمر يتعلق بالرؤساء التنفيذيين أو المديرين أو المستثمرين، ستكشف LeadLoft عن معلومات الاتصال وتجعلك على اتصال حتى تتمكن من إتمام الصفقة. هل تحتاج إلى معلومات الاتصال بشخص ما؟ لقد حصلنا عليك. هل تحتاج إلى إشراكهم؟ لا مشكلة. هل تحتاج إلى تتبعها وتحويلها؟ تم و تم .
Skylead
skylead.io
استخدم التواصل متعدد القنوات، والإجراءات إذا/غير ذلك وقم بتوصيل حسابات بريد إلكتروني غير محدودة لزيادة نقاط الاتصال مع العملاء المحتملين. Skylead هي أداة أتمتة LinkedIn الذكية وبرنامج البريد الإلكتروني البارد.
Allegrow
allegrow.co
يعمل Allegrow على تحسين سمعة المرسل ووضع البريد الوارد. من خلال عمل Allegrow جنبًا إلى جنب مع نظام أتمتة التسويق/مشاركة المبيعات لديك، يمكنك زيادة النسبة المئوية لرسائل البريد الإلكتروني التي ترسلها والتي تصل إلى البريد الوارد ذي الأولوية، وليس مجلد البريد العشوائي أو المجلدات غير المركزة.
Youengage
youengage.me
إنشاء تجارب تفاعلية تؤدي إلى التحويل. لا رمز. أنشئ اختبارات واستطلاعات ونماذج ذكية وآلات حاسبة وأسئلة وأجوبة مباشرة وأحداث افتراضية تفاعلية وغير ذلك الكثير. الجمع بين الطرق المتزامنة وغير المتزامنة لجمع التعليقات ومشاركة المستخدمين.
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz عبارة عن منصة عبر الإنترنت مصممة لمساعدة الشركات من جميع الأحجام على إنشاء اختبارات واستطلاعات تسويقية جذابة وجمع التعليقات وزيادة المبيعات. يوفر Marquiz أداة إنشاء اختبارات سهلة الاستخدام تعمل بالسحب والإفلات، ومجموعة واسعة من قوالب الاختبارات الفريدة، وإحصائيات مجانية لكل اختبار. تسهل هذه الميزات إنشاء اختباراتك المخصصة وتحريرها وتحليلها. تعتمد Marquiz خطط التسعير الخاصة بها على عدد العملاء المتوقعين شهريًا، مما يعني أنها مصممة لتلبية احتياجات عملك الفريدة، سواء كنت تدير فريقًا صغيرًا أو مؤسسة كبيرة.
Upflowy
upflowy.com
Upflowy عبارة عن أداة سحب وإسقاط بدون تعليمات برمجية لإنشاء تجارب الويب وتحسينها. تدفقات الاشتراك في اختبار A/B بسهولة، ومسارات العملاء المحتملين، وتأهيل العملاء، والمزيد. يمنحك Upflowy كل ما تحتاجه لبناء قصة تستحق التفاعل معها ببضع نقرات فقط.
CallPage
callpage.io
CallPage عبارة عن أداة على موقع الويب الخاص بك تساعد زائر موقع الويب الخاص بك على التواصل معك عبر مكالمة مجانية خلال 28 ثانية. تتيح لك أداة CallPage الاتصال بزائري موقع الويب الخاص بك وتساعدك على اكتساب عملاء محتملين إضافيين بنسبة 30-125%. باستخدام CallPage، يمكنك بسهولة: - زيادة عدد العملاء المحتملين ذوي الجودة - انخفاض تكلفة اكتساب العملاء - تحسين معدل التحويل - تحسين تجربة العملاء
Joonbot
joonbot.com
Joonbot هو منشئ برامج الدردشة بدون تعليمات برمجية وسهل الاستخدام لتعزيز تحويلاتك. باستخدام Joonbot، يمكنك توجيه المعلومات وجمعها وإرسالها إلى جمهورك في أي وقت من الأوقات. بعض حالات الاستخدام: احصل على المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين، زيادة المبيعات، أتمتة قرارات العملاء
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder عبارة عن منصة مبتكرة لإنشاء العملاء المحتملين وإثراء البيانات في مجال B2B والتي تُحدث ثورة في المبيعات والتسويق. مدعومًا بالخوارزميات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، فهو يمكّن الشركات من اكتشاف العملاء المحتملين ذوي الجودة العالية وإثراء بيانات العملاء وتبسيط العمليات. من خلال التكامل السلس مع الأنظمة الحالية، يعمل CUFinder على تمكين الشركات من تخصيص الاتصالات وتوفير الوقت واكتساب ميزة تنافسية في مشهد الأعمال الديناميكي اليوم. استمتع بتجربة القوة التحويلية لـ CUFinder واطلق العنان لإمكانيات جديدة لنجاح مبيعاتك وتسويقك.
Sailes
sailes.com
تعمل الروبوتات الشراعية على أتمتة جميع أعمال التنقيب حقق إمكانات Saleshuman التي أصبحت ممكنة باستخدام الذكاء الاصطناعي الوحيد الذي يعمل على أتمتة كل شيء: بدءًا من البحث والاكتشاف ووصولاً إلى المشاركة والتفاعل والفرص - بدون استخدام اليدين.
BrandChamp
brandchamp.io
قم بتحويل عملائك إلى أبطال للعلامة التجارية مع BrandChamp. يعمل برنامج BrandChamp على تبسيط عملية تفعيل وإدارة برامج الدفاع عن العلامة التجارية بشكل لم يسبق له مثيل. انضم إلى العلامات التجارية الأسرع نموًا في تعزيز مبيعات الإحالة وتحفيز المحتوى الذي ينشئه المستخدم من خلال مبادرات المناصرة الناجحة. تتكامل منصتنا الشاملة بسلاسة مع أفضل حلول التجارة الإلكترونية ومنصات الوسائط الاجتماعية والأسواق.
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket هي منصة الذكاء الاصطناعي لفرق المبيعات الحديثة. مع Amplemarket، سوف تقوم بتبسيط الطريقة التي تكتشف بها عملائك التاليين وتتفاعل معهم وتحولهم بطريقة سحرية. ماذا يقول عملاؤنا: * ديل: من السلسلة أ إلى يونيكورن في 12 شهرًا. كيف عززت شركة Amplemarket نمو إيرادات Deel بمقدار 20 ضعفًا. * فانتا: كيف يتم إغلاق فانتا بشكل أكبر وأسرع باستخدام بيانات نية الشراء من Amplemarket (9x ROI) انضم إلى مئات الشركات من Deel وRippling وVanta وغيرها الكثير ممن يعملون على تحسين مستوى مبيعاتهم بفضل Amplemarket. إليك ما تحصل عليه: * البيانات الأصلية: يمكنك العثور بسهولة على البيانات التي تساعدك على إتمام الصفقات. * التخصيص المدمج: ضاعف معدلات استجابتك بمقدار 3 أضعاف من خلال الرسائل شديدة التخصيص. * التواصل متعدد القنوات: البريد الإلكتروني، الهاتف، LinkedIn، إلخ. * مدعوم بالذكاء الاصطناعي: دع المندوبين يركزون على البيع بينما يعتني الذكاء الاصطناعي بالباقي. * تحسين قابلية التسليم: ضع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك في البريد الوارد الأساسي للعميل المحتمل. * إشارات نية الشراء: استهدف المشترين الذين يبحثون بنشاط عن حل مثل حلك.
HelloLeads
helloleads.io
يتيح برنامج HelloLeads Mobile CRM للشركات الصغيرة إمكانية تتبع العملاء المتوقعين والعملاء في مكان واحد. يمكنك توزيع العملاء المحتملين بين وكلاء المبيعات لديك، وجدولة المتابعة، وتلقي التذكيرات في الوقت المناسب، وتتبع تحويلات المبيعات عن كثب باستخدام تطبيق CRM المحمول البسيط هذا.
ShortStack
shortstack.com
يعد ShortStack أكثر برامج المنافسة الكل في واحد قابلية للتخصيص، ويحتوي على جميع الأدوات التي تحتاجها لتحقيق النجاح في التسويق عبر الإنترنت. استخدم ShortStack لإنشاء مسابقات للصفحات المقصودة؛ اليانصيب والاختبارات. تشغيل الهاشتاج والتعليق للدخول في مسابقات وسائل التواصل الاجتماعي؛ وإرسال رسائل البريد الإلكتروني. تتيح لك ميزات التصميم والتخصيص القوية في ShortStack استخدام علامتك التجارية الخاصة. يمكنك التحكم في مكان نشر صفحاتك المقصودة. قم بتضمينها على موقع الويب الخاص بك أو استخدم النطاقات المخصصة الخاصة بك. ليست هناك حاجة إلى مهارات البرمجة، مما يعني عدم الحاجة إلى إشراك تكنولوجيا المعلومات.
123FormBuilder
123formbuilder.com
123FormBuilder هو برنامج لإنشاء النماذج عبر الإنترنت يساعد الشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم على جمع البيانات وأتمتة سير العمل من خلال النماذج والاستطلاعات والاستبيانات والاختبارات واستطلاعات الرأي عبر الإنترنت. توفر أداة إنشاء النماذج لدينا العديد من الميزات لإنشاء النماذج والاستطلاعات دون الحاجة إلى مهارات البرمجة. يعد أمن البيانات أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لنا، ونحن نؤمن بمستقبل خالٍ من الورق حيث يمكن للشركات التعامل مع العمليات التجارية الهامة من خلال النماذج الذكية عبر الإنترنت. نحن نبني منصة لجمع البيانات بأعلى معايير الأمان، ومتوافقة مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وقانون HIPAA
Albacross
albacross.com
تستخدم فرق الإيرادات في جميع أنحاء العالم بيانات النوايا الخاصة بشركة Albacross لتوليد المزيد من الفرص وزيادة الإيرادات بشكل أسرع. بدءًا من الوعي في مرحلة مبكرة وحتى اتخاذ القرار في مرحلة متأخرة، لديك كل الأفكار التي تحتاجها للكشف عن المشترين المحتملين، وإشراكهم في ما يريدون، والحصول على إشعار عندما يصبحون مستعدين للشراء. وإليك الطريقة: - زيادة إنتاجية المبيعات: حدد نية الشراء لدى الشركات التي تزور موقع الويب الخاص بك وأبلغ فريق المبيعات لديك عندما يكونون مستعدين للشراء. - إزالة التخمين من التسويق: تعرف على الحسابات التي تتفاعل مع المحتوى الخاص بك وما الذي يثير اهتمامهم أكثر. - جميع نقاط البيانات التي تحتاجها: نقوم بتتبع 3 مليارات حدث شهريًا في جميع أنحاء العالم ونقوم بتحديث نقاط البيانات على أساس أسبوعي. - الاندماج بسلاسة مع الأدوات التقنية التي تستخدمها بالفعل - إنها ليست أداة أخرى للتعلم.
Mimiran
mimiran.com
Mimiran هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للأشخاص الذين يحبون خدمة العملاء، ولكنهم يكرهون "البيع". إنها طريقة مختلفة لإدارة علاقات العملاء (CRM) التي تم تصميمها لتعمل من أجلك، وتحصل على المزيد من العملاء المحتملين من موقع الويب الخاص بك، وتحصل على المزيد من المحادثات مع هؤلاء العملاء المتوقعين، وتحويل تلك المحادثات إلى عملاء (ه) موقعين مع مقترحات مقنعة وصديقة للجوال. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك البقاء على اتصال مع الأشخاص الذين يهمك أمرهم باستخدام وضع الاتصال البديهي. قم ببناء ممارستك باستخدام لوحة معلومات بديهية لتبقى على قمة مسار تحويل المبيعات. وقم بقياس مدى فعالية حملات Google AdWords وFacebook، وصولاً إلى الإيرادات.
Refrens
refrens.com
Refrens ABC هي أبسط طريقة لالتقاط العملاء المحتملين وإدارتهم وتتبعهم وتحويلهم في مكان واحد. 1. احصل على العملاء المتوقعين تلقائيًا من خلال التقاط العملاء المحتملين ونماذج الاتصال بموقع الويب 2. إدارة العملاء المتوقعين عبر خطوط أنابيب المبيعات المتعددة 3. تعيين العملاء المحتملين المناسبين لمديري المبيعات المناسبين وتتبع نشاطهم 4. التواصل مع العملاء المحتملين عبر البريد الإلكتروني وWhatsApp 5. احصل على معلومات مفصلة عن موظفي المبيعات إعداد التقارير والإيرادات المستقبلية المحتملة 6. إرسال عروض الأسعار والفواتير وأوامر المبيعات ببضع نقرات 7. والمزيد من الأشياء لتبسيط سير عمل المبيعات لديك...
Warmly
warmly.ai
يعد Warmly أول منصة مستقلة لتنسيق المبيعات تم تصميمها خصيصًا لفرق الإيرادات ذات حجم الشركات الصغيرة والمتوسطة. يقوم النظام الأساسي بتنسيق البيانات الوصفية من أدوات تمكين المبيعات، ونوايا B2B، وأدوات الإثراء لتحديد وتتبع والتواصل مع زوار موقع الويب المستعدين للتحويل. من خلال تجميع البيانات تلقائيًا ودمج الرؤى من منصات مختلفة، ينسق بحرارة الخطوة التالية الأكثر فعالية لتحفيز المحادثات المؤهلة لفريق المبيعات. يساعد بحرارة فريق الإيرادات لديك على اكتشاف الفرص المتاحة في السوق في وقت أقرب. التقدم لهم بشكل أسرع. وحقق أهدافك ربعًا بعد ربع. تضيء منصة AI Warm Leads الخاصة بهم خط الأنابيب الخاص بك من خلال مراقبة إشارات نية الشراء عبر موقع الويب الخاص بك والصادرة وإدارة علاقات العملاء. وبعد ذلك، يساعدونك على إغلاق خط الأنابيب هذا بطرق دافئة وجذابة. علاوة على ذلك، تساعد مجموعة أدوات المبيعات المجانية فريقك على التواصل بشكل أفضل مع العملاء المحتملين أو العملاء في التقويم الخاص بك وعلى Zoom من خلال تطبيق Essential Zoom الحائز على جوائز.
Immagnify
immagnify.com
Immagnify هي أداة ذكاء مبيعات تسمح لك بإنشاء قوائم للعملاء المحتملين بناءً على إمكانيات البحث المتقدمة مثل التقنيات المستخدمة والممارسات الشائعة بالإضافة إلى العديد من عوامل التصفية الأخرى مثل الموقع وحجم الشركة والصناعة وما إلى ذلك. بمجرد إنشاء قوائمك، يمكنك الوصول إلى معلومات الاتصال (البريد الإلكتروني للعمل والهاتف المحمول) لصانعي القرار الرئيسيين في هذه الشركات، وكل ذلك على نطاق واسع وبسلاسة.
Versium
versium.com
Versium هي شركة تكنولوجيا بيانات تمكن المسوقين من تحديد العملاء المحتملين المثاليين وفهمهم والوصول إليهم بشكل أفضل عبر نقاط اتصال رقمية وقنوات تسويقية متعددة. يعمل محرك تحليل الهوية والرؤى الرائد في الصناعة من Versium على تشغيل مجموعة من الحلول التي تساعد المسوقين على تحسين مدى وصولهم إلى حد كبير بما يصل إلى 5X. تشتمل أصول البيانات الخاصة بشركة Versium على أكثر من 2 مليار نقطة اتصال وأكثر من 2 تريليون سمة من الرؤى، مما يؤدي إلى إنشاء أغنى رسم بياني لهوية B2B2C ومنصة تكنولوجيا البيانات في الصناعة والتي تمكن المسوقين من كسب العملاء.
CANDDi
canddi.com
98% من العملاء المحتملين الذين يزورون موقع الويب الخاص بك لن يتواصلوا معك أبدًا. ماذا لو كان بإمكانك التعرف على هؤلاء الأشخاص والتواصل معهم وإبرام الصفقة؟ CANDDi هي أداة لتتبع زوار موقع الويب تساعد في الكشف عن الشركات والأفراد الذين يتصفحون موقع الويب الخاص بك. نحن نتجاوز مجرد "التتبع على مستوى الشركة" الذي توفره الأدوات الأخرى في السوق، مما يعني أنك تحصل على أقصى قدر من الرؤية عبر مسارات المبيعات والتسويق الخاصة بك. لكن لا تأخذ كلمتنا على محمل الجد؛ نحن نقدم نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا حتى تتمكن من اختبار CANDDi ومعرفة ما إذا كانت الأداة المناسبة لعملك! بمجرد إضافة رمز التتبع الخاص بنا إلى موقع الويب الخاص بك، ستعمل مع فريق نجاح العملاء المذهل لدينا. سوف يرشدونك خلال CANDDi ويساعدونك على تحديد الميزات التي من شأنها تقصير دورة مبيعاتك، واكتساب فهم أعمق لجهود التسويق الرقمي الخاصة بك، وتحديد أولويات وقتك بشكل أكثر فعالية. لا تخبرك CANDDi فقط بالشركات التي زارت موقع الويب الخاص بك... تتناسب CANDDi مع عملياتك حتى تتمكن من التصرف بناءً على تلك المعلومات وإبرام هذه الصفقة.
Hushly
hushly.com
Hushly عبارة عن سحابة تحويل شاملة مصممة لتحسين تجارب المشتري وزيادة التحويلات لمسوقي B2B. يتضمن نظام المشاركة الخاص بنا مجموعة متنوعة من الأدوات والإمكانيات، مثل تخصيص موقع الويب، وتخصيص المحتوى، ومنشئ الصفحات المقصودة والتخصيص، والتقاط الطلب، والإثراء، والعملاء المتوقعين الذين تم التحقق منهم بواسطة الإنسان، إلى جانب التجارب القائمة على الحساب. تسمح هذه الأدوات للمسوقين بإنشاء تجارب أكثر صلة وجاذبية لجمهورهم المستهدف، والتي يمكن أن تساعد في نهاية المطاف في تحقيق نتائج أعمال أفضل، مثل زيادة المشاركة، وارتفاع معدلات التحويل، وزيادة ولاء العملاء. يستفيد المشترون من المحتوى الديناميكي المخصص والتجارب الرقمية المتصلة التي تمكنهم من الحصول على تعليم أفضل واتخاذ قرارات مستنيرة بسرعة أكبر.
Draup
draup.com
Draup عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لكل من قادة الموارد البشرية والمبيعات. ويقدم رؤى وبيانات عميقة لدعم تخطيط القوى العاملة وتوظيف المواهب وتنمية المهارات لقادة الموارد البشرية. باستخدام بيانات المواهب في الوقت الفعلي، يمكن لقادة الموارد البشرية فهم اتجاهات الصناعة، وتطوير خطوط المواهب، وإنشاء استراتيجيات إعادة المهارات. توفر Draup أيضًا رؤى حول الأدوار الناشئة ونقاط المواهب والمهارات المطلوبة للمساعدة في تخطيط احتياجات القوى العاملة المستقبلية. بالنسبة لقادة المبيعات، تقدم Draup أدوات استخباراتية للمبيعات تتجاوز معلومات المشتري الأساسية. فهو يتيح الاستهداف الجزئي للعملاء المحتملين بناءً على الاهتمامات والاحتياجات التكنولوجية وعلاقات الاستعانة بمصادر خارجية. يوفر Draup تقارير تفصيلية عن الحساب، وخرائط لأصحاب المصلحة، ويساعد في تحديد صناع القرار المناسبين لاستراتيجيات المبيعات المستهدفة. كما أنه يساعد فرق المبيعات على استكشاف فرص جديدة لمقدمي الخدمات عبر مختلف الصناعات. تم إنشاء Draup بواسطة خبراء في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP)، مما يجمع بين التحليل القائم على الذكاء الاصطناعي والتصميم البشري. توفر المنصة رؤى شديدة الاستهداف استنادًا إلى ملايين نقاط البيانات، مما يوفر استراتيجيات قابلة للتنفيذ مدعومة ببيانات حديثة وتم التحقق من صحتها. يتم فحص بيانات Draup بواسطة باحثين ومحللين خبراء لضمان الحصول على معلومات غير متحيزة. وتتميز المنصة بالإعداد السريع والدعم المستمر والنشر السريع لتلبية الاحتياجات المتغيرة. فهو يوفر تحديثًا للبيانات في الوقت الفعلي تقريبًا، ونماذج توصيل مرنة، ورسومًا يمكن التنبؤ بها. توفر Draup وصولاً متعدد القنوات إلى نظامها الأساسي والتقارير المخصصة وتصدير البيانات/واجهات برمجة تطبيقات REST من أجل التكامل السلس في حلول المؤسسات. بشكل عام، تهدف Draup إلى دعم فرق المواهب والمبيعات في اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات وتسريع نمو الإيرادات في المؤسسات في جميع أنحاء العالم.