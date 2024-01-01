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برامج توليد الطلب - التطبيقات الأكثر شعبية - كندا
تعد برامج إنشاء الطلب مجموعة أدوات قوية مصممة لإثارة الاهتمام والوعي بمنتجات الشركة أو خدماتها بين العملاء المحتملين. وهي تعمل من خلال تحديد العملاء المتوقعين وإشراكهم ورعايتهم طوال رحلة المشتري، مما يدفعهم في النهاية نحو اتخاذ قرار الشراء. فيما يلي وصف شامل لبرنامج إنشاء الطلب: يقوم برنامج Demand Generation بأتمتة وتبسيط عملية جذب العملاء المحتملين وتحويلهم من خلال استخدام تقنيات التسويق الواردة والصادرة المختلفة. إنه يستفيد من تحليلات البيانات وأتمتة التسويق واستراتيجيات الاتصال متعددة القنوات لإنشاء حملات مستهدفة تتوافق مع احتياجات وتفضيلات العملاء المحتملين. بشكل عام، يعمل برنامج إنشاء الطلب على تمكين الشركات من جذب العملاء المحتملين وإشراكهم وتحويلهم بشكل فعال، مما يؤدي إلى نمو الإيرادات وإقامة علاقات طويلة الأمد مع العملاء. إنه بمثابة عنصر حيوي في استراتيجيات التسويق الحديثة، مما يساعد المؤسسات على الحفاظ على قدرتها التنافسية في المشهد الرقمي اليوم.
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Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.
Square
squareup.com
Square، Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية ومجمع خدمات تجارية وشركة دفع عبر الهاتف المحمول ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتسويق منتجات مدفوعات البرامج والأجهزة وتوسعت لتشمل خدمات الأعمال الصغيرة. تأسست الشركة في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي وأطلقت أول تطبيق وخدمة لها في عام 2...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...
Podium
podium.com
امنح عملك ميزة غير عادلة من خلال المراجعات والمراسلة والمدفوعات والدردشة عبر الإنترنت والمزيد.
Thrive Themes
thrivethemes.com
قوالب ومكونات WordPress سريعة للغاية، تم تصميمها للحصول على المزيد من الزيارات والمزيد من المشتركين والمزيد من العملاء والمزيد من العملاء لك.
Typeform
typeform.com
أنشئ نماذج جميلة وتفاعلية - واحصل على المزيد من الردود. لا حاجة للترميز. قوالب للاختبارات والأبحاث والتعليقات وتوليد العملاء المحتملين والمزيد. الاشتراك مجانا.
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، وهو يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
Zoho SalesIQ
zoho.com
يقدم Zoho SalesIQ أفضل برامج دعم العملاء عبر الدردشة المباشرة لتتبع مواقع الويب والزوار. تتبع عملائك والتقاطهم والتفاعل معهم. مجانًا لعدد 2 من المستخدمين. حاول الآن!
Similarweb
similarweb.com
يعد موقع Sameweb مزودًا للاستخبارات الرقمية لعملاء المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMB). توفر المنصة خدمات تحليلات الويب وتقدم لمستخدميها معلومات حول حركة مرور الويب الخاصة بعملائهم ومنافسيهم.
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
واجهة برمجة تطبيقات تحديد الموقع الجغرافي IP المجانية وقاعدة بيانات دقيقة للبحث عن IP توفر واجهة برمجة تطبيقات IP المجانية البلد والمدينة والولاية والمقاطعة والعملة المحلية وخط العرض وخط الطول وتفاصيل الشركة والبحث عن مزود خدمة الإنترنت واللغة والرمز البريدي ورمز الاتصال بالبلد ومعلومات وكيل المستخد...
CallRail
callrail.com
تتبع وتحليلات للمكالمات الهاتفية ونماذج الويب. قم بتحسين التسويق الخاص بك وزيادة عائد الاستثمار على الحملات الإعلانية الخاصة بالدفع لكل نقرة (PPC) وتحسين محركات البحث (SEO) والحملات الإعلانية غير المتصلة بالإنترنت.
Landbot
landbot.io
أقوى أداة إنشاء Chatbot بدون تعليمات برمجية قم بزيادة إيراداتك وخفض تكاليف التشغيل وإسعاد عملائك.
Interact
tryinteract.com
قم بإنشاء اختبارات تفاعلية تولد عملاء محتملين وتبيع المنتجات. استفد من قوة الاختبارات لتنمية قائمة بريدك الإلكتروني، وتقسيم العملاء المحتملين، والتوصية بالمنتجات لزيادة المبيعات.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign عبارة عن منصة برمجيات سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومقرها في شيكاغو، إلينوي. تقدم الشركة برنامجًا لأتمتة تجربة العملاء (CXA)، والذي يجمع بين فئات التسويق عبر البريد الإلكتروني وأتمتة التسويق وأتمتة المبيعات وإدارة علاقات العملاء.
Apify
apify.com
اجعل الويب يعمل من أجلك. يمكن لـ Apify أتمتة أي شيء يمكنك القيام به يدويًا في متصفح الويب، وتشغيله على نطاق واسع. نحن متجرك الشامل لتجميع الويب واستخراج البيانات وRPA على الويب.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo هي شركة أمريكية تعتمد على الاشتراك في البرامج كخدمة (SaaS) ومقرها في فانكوفر، واشنطن، وتبيع إمكانية الوصول إلى قاعدة بياناتها الخاصة بالمعلومات حول رجال الأعمال والشركات لمحترفي المبيعات والتسويق والتوظيف. تأسست الشركة في الأصل في عام 2000 باسم Eliyon Technologies من قبل المؤسسين يوناتان ست...
Freshsales
freshworks.com
قم بتسريع إيراداتك من خلال المبيعات المستندة إلى السياق قم بتخصيص المشاركة، واختصر دورة مبيعاتك، وقم بتنمية أعمالك من خلال Freshsales مجموعة منتجات مليئة بالميزات للشركات من جميع الأحجام. تحديث البرامج السحابية التي سيحبها فريقك. الدعم | مبيعات | اي تي اس ام | سحابة PBX
IPinfo
ipinfo.io
نحن المصدر الموثوق به للحصول على معلومات عنوان IP، حيث نتعامل مع 40 مليار طلب من API لتحديد الموقع الجغرافي عبر IP شهريًا لأكثر من 1000 شركة وأكثر من 100000 مطور
Fivestars
fivestars.com
Fivestars عبارة عن منصة دفع وتسويق شاملة تجمع بين التكنولوجيا سهلة الاستخدام والمكافآت والعروض الترويجية القابلة للتخصيص والأتمتة.
CoPilot AI
copilotai.com
تعمل مجموعة أدوات CoPilot AI المتقدمة على تمكين مندوبي المبيعات من استهداف العملاء المحتملين الأكثر ملائمة ورعاية العملاء المحتملين ذوي الجودة وحجز المزيد من الاجتماعات على LinkedIn Sales Navigator.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo عبارة عن منصة تسويق للتجارة الإلكترونية تقدم الحلول الأكثر تقدمًا لمراجعات العملاء والتسويق المرئي والولاء والإحالات والتسويق عبر الرسائل النصية القصيرة. اكتشف المزيد حول كيف يمكن لعلامتك التجارية أن تقود النمو مع Yotpo هنا.
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero هو برنامج التسويق بالعمولة والمؤثرين والإحالة القوي، الكل في واحد. بدءًا من 49 دولارًا أمريكيًا فقط، يتسع تطبيق GrowthHero معك! أدوات مرنة تمامًا لنجاحك: - بوابة شريكة ذات علامة بيضاء، تخصيص كامل دون الحاجة إلى تعليمات برمجية - مشاركة عناوين URL للتتبع و/أو رموز الخصم القابلة للتخصيص - ال...
Keap
keap.com
يساعدك Keap على تنمية أعمالك وتحسين خدمة العملاء وزيادة المبيعات. اختر Keap Grow أو Keap Pro أو Infusionsoft by Keap لتناسب احتياجات عملك. ابدأ نسخة تجريبية مجانية.
Tapfiliate
tapfiliate.com
يعتني Tapfiliate بجميع احتياجاتك التسويقية التابعة والإحالة. قم بمزامنة Tapfiliate مع Shopify وWooCommerce وأكثر من 30 عملية تكامل أخرى.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye عبارة عن منصة شاملة لتجربة العملاء. تستخدم أكثر من 60.000 شركة من جميع الأحجام BirdEye يوميًا ليتم العثور عليها عبر الإنترنت من خلال المراجعات، ويتم اختيارها من قبل العملاء من خلال تفاعلات الرسائل النصية، وتكون أفضل شركة باستخدام أدوات الاستطلاع والرؤى.
involve.me
involve.me
تنمية مشاركة العملاء. من خلال مسارات التفاعلية. منشئ محتوى بدون تعليمات برمجية للاختبارات والاستطلاعات والآلات الحاسبة والنماذج وصفحات الدفع. قم بإنشاء تفاعلات مخصصة في كل خطوة من رحلة العميل.
OnePage CRM
onepagecrm.com
برنامج CRM فريد يساعد الشركات الصغيرة على التركيز على المبيعات وزيادتها. بناءً على GTD والمبيعات المبادئ، تتضمن أداة المبيعات لدينا إدارة الاتصال ومسار التحويل.
RocketReach
rocketreach.co
اتصالك من الدرجة الأولى بأي محترف. تواصل مباشرة مع صناع القرار المناسبين، باستخدام أكبر وأدق قاعدة بيانات في العالم لرسائل البريد الإلكتروني والاتصال المباشر.
Clay
clay.com
البحث عن العملاء المتوقعين من أي مكان على شبكة الإنترنت. قم ببناء قوائم العملاء المتوقعين من الأماكن التي لم تعتقد أنها ممكنة من قبل. تواصل مع أكثر من 50 عملية تكامل لسحب الأسماء ورسائل البريد الإلكتروني والمكدس التقني والأدوار المفتوحة وغير ذلك الكثير تلقائيًا.
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish هو أقوى محرك بحث للاتصالات في العالم. تقوم Swordfish بتجميع البيانات من أفضل موفري خدمة التحقق من هوية الأشخاص في العالم مثل Hoovers وDun & Bradstreet وExperian ومئات المصادر المستقلة الأخرى والموجزات المباشرة لتزويدك بمعلومات اتصال محدثة وصالحة ومباشرة للأشخاص الذين تبحث عنهم . يتم استخدا...
Salesrobot
salesrobot.co
أتمتة حملات التوعية الباردة على البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي جرب برنامج أتمتة المبيعات الذي أثبت كفاءته وعزز جهود التواصل البارد كل يوم كما يفعل أكثر من 2000 مستخدم لدينا
Scrap.io
scrap.io
عدد غير محدود من العملاء المحتملين من خرائط Google. بحث وتنزيل أكبر عدد ممكن من العملاء المحتملين. جرب مجانًا لمدة 7 أيام وقم بالإلغاء في أي وقت.
BuiltWith
builtwith.com
أداة تعريف معلومات تكنولوجيا الويب. تعرف على ما تم إنشاء موقع الويب به.
Kartra
home.kartra.com
أصبح عملك عبر الإنترنت سهلاً - قم بإنشاء وتسويق وإطلاق عبر الإنترنت دون الاستعانة بفريق من مؤلفي النصوص أو مطوري الويب أو المصممين أو متخصصي تكامل الأنظمة!
Workbooks
workbooks.com
يمكنك تحقيق نجاح الأعمال باستخدام Workbooks CRM - وهو حل CRM ميسور التكلفة وغني بالميزات يمكّن الشركات من اكتساب العملاء وتحويلهم والاحتفاظ بهم.
HiHello
hihello.com
HiHello هو الحل الأول لبطاقات العمل الرقمية لشركات المؤسسات. باستخدام HiHello، يمكن للشركات استبدال بطاقات العمل الورقية ببطاقات عمل رقمية احترافية من شأنها أن تترك انطباعًا لدى العملاء والشركاء والمحتملين. يمكن أن تتضمن بطاقات العمل الرقمية الخاصة بـ HiHello اسمًا أو عنوانًا أو شركة أو شعار الشركة ...
Qualifio
qualifio.com
يمكّن Qualifio العلامات التجارية الكبرى ووسائل الإعلام من إشراك الجماهير عبر القنوات الرقمية عبر أكثر من 50 تنسيقًا تفاعليًا (الاختبارات والمسابقات والاستطلاعات والاختبارات والألعاب المتحركة وما إلى ذلك). مع الالتزام الصارم باللائحة العامة لحماية البيانات، تسمح المنصة بجمع بيانات الطرف الأول الغنية ...
inCust
incust.com
تقدم inCust منصة إدارة دورة حياة العميل التي تتيح لأي شركة جذب العملاء والاحتفاظ بهم، وبيع السلع المدفوعة مسبقًا، ومعالجة المدفوعات، وتحليل نشاط العملاء، والتواصل مع العملاء والمزيد. يستفيد تجار التجزئة من برامج الولاء الفردية، والكوبونات الرقمية، وبطاقات الهدايا، واشتراكات السلع والخدمات المدفوعة م...
Lootly
lootly.io
Lootly عبارة عن منصة للولاء والمكافآت والإحالات ومنصة VIP تساعد العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية على بناء علاقات رائعة مع عملائها. تعمل Lootly على تشغيل أكثر من 2000 برنامج مكافآت عالمي وتخدم ملايين النقاط والعملاء - يوميًا. يجعل Lootly من السهل إطلاق برنامج الولاء الخاص بك في دقائق معدودة. في ...
Voucherify
voucherify.io
Voucherify عبارة عن منصة لإدارة الترويج والولاء قائمة على السحابة API أولاً للفرق الرقمية. فهو يساعد في تنمية ولاء العملاء، واكتساب عملاء جدد، وزيادة الإيرادات من خلال الحوافز المستهدفة والمكافآت السياقية. نحن نساعد الشركات من جميع الأحجام على إطلاق وتوزيع وتتبع القسائم المخصصة وبطاقات الهدايا والإح...
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch هو برنامج إحالة وتسويق متطور يعمل على جذب عملائك أينما كانوا - سواء داخل أو خارج تطبيق الهاتف المحمول أو الويب الخاص بك. تستخدم بعض العلامات التجارية الأكثر ابتكارًا وشهرة في العالم SaaSquatch لمكافأة مؤيديها، وبناء مجتمعات مخلصة، وتسريع نمو الإيرادات. بفضل المرونة في التعامل حتى مع برامج...
OptCulture
optculture.com
OptCulture هو حل لمشاركة العملاء وولاءهم يركز على البيع بالتجزئة. فهو يستوعب بيانات العملاء التي تم اختيارها من أنظمة ومصادر البيع بالتجزئة المختلفة مثل برامج نقاط البيع ومحركات التجارة الإلكترونية ومواقع المعلومات وحتى النماذج المادية. ومن خلال تسخير هذه البيانات، فإنها توفر لتجار التجزئة رؤية شراء...
Referral Rocket
referralrocket.io
تقدم Referral Rocket منصة للشركات لإطلاق وإدارة حملات برامج الإحالة الفعالة للغاية. تعمل منصتنا سهلة الاستخدام على تمكين الشركات من الاستفادة من الإمكانات الهائلة لمناصرة العملاء، مما يؤدي إلى النمو الهائل وزيادة اكتساب العملاء.
Giftbit
giftbit.com
قم بشراء وإرسال وتتبع بطاقات الهدايا الرقمية لبرامج المكافآت والحوافز الخاصة بك.
Whois Visiting
whoisvisiting.com
تعد Whoisvisiting.com طريقة بسيطة وفعالة للعثور على الشركات التي تزور موقع الويب الخاص بك ولكن لا تتصل بك. يعمل النهج الفريد الذي تتبعه الشركة على تحويل زوار موقع B2B غير المعروفين إلى عملاء محتملين (والذي كان من الممكن أن يضيع لولا ذلك). تلقي تقارير في الوقت الحقيقي عن العملاء المتوقعين ذوي الإمكان...
LeadSquared
leadsquared.com
برنامج متكامل لأتمتة التسويق وإدارة علاقات العملاء للشركات. قم بتنظيم التقاط العملاء المتوقعين وإدارة العملاء المحتملين وإدارة المبيعات والتحليلات في منصة واحدة.
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولديها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. تأسست الشركة في عام 1995 وتم بيعها لاحقًا لشركة Endurance International في عام 2015.
Popl
popl.co
Popl هي المنصة الرائدة لبطاقات العمل الرقمية للفرق، حيث توفر حلولًا مبتكرة لملايين الشركات والمهنيين في جميع أنحاء العالم. تتيح منصتنا للفرق إنشاء بطاقات العمل الرقمية وتوزيعها وإدارتها، مما يضمن اتساق العلامة التجارية وتبسيط تجميع العملاء المحتملين وأمن البيانات على مستوى المؤسسة على نطاق واسع، مما...
Hunter.io
hunter.io
Hunter هو الحل الرائد للعثور على عناوين البريد الإلكتروني المهنية والتحقق منها. ابدأ في استخدام Hunter وتواصل مع الأشخاص المهمين لشركتك.
AWeber
aweber.com
جرب AWeber مجانًا اليوم واحصل على جميع الحلول لتنمية قائمة بريدك الإلكتروني والتفاعل مع جمهورك وزيادة المبيعات. بطاقة الإئتمان غير مطالب بها.
Privyr
privyr.com
Privyr هو تطبيق يساعد مندوبي المبيعات والشركات على تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء من هواتفهم.
Signals
getsignals.ai
تحويل مشاهدات الصفحة إلى عملاء. تعرف على الشركات التي تتصفح موقعك الإلكتروني حاليًا وقم بتحويلها إلى عملاء!
Manycontacts
manycontacts.com
إدارة علاقات العملاء لتطبيق WhatsApp أداة واتس اب للمبيعات والدعم قم بتوصيل WhatsApp Business (أو API) الخاص بك بـ ManyContacts لمشاركة صندوق الوارد الخاص بك مع فريقك، والرد على جميع الدردشات وتنظيمها في نفس الواجهة.
Factors.AI
factors.ai
Factors.ai عبارة عن منصة تحليلات تسويقية وإسناد شاملة ومتكاملة عبر صوامع البيانات لتقديم رؤى قابلة للتنفيذ ومتوافقة مع الخصوصية ومدعومة بالذكاء الاصطناعي. حاول الآن!
Avochato
avochato.com
Avochato هو إرسال الرسائل النصية للأعمال بطريقة سهلة. سوف تقوم خدمة الرسائل النصية التجارية الرائدة في السوق لدينا بتوصيلك بعملائك بشكل أسرع وأكثر فعالية من أي وقت مضى.
Luna.ai
luna.ai
ابحث عن عملاء متوقعين مثاليين، وأرسل رسائل بريد إلكتروني مذهلة. هل تطمح إلى التوسع بسرعة أكبر من مجرد اتصالاتك الشخصية، دون متاعب التنقيب الذي يستغرق وقتًا طويلاً؟ يُحدث الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Luna ثورة في الطريقة التي تجد بها العملاء المتوقعين وتتفاعل معهم من خلال اقتراح رسائل بريد إلكتروني مخ...
BrandChamp
brandchamp.io
يتم بناء العلامات التجارية المزدهرة مع السفراء. برنامج إدارة سفير العلامة التجارية الكل في واحد والذي يتكامل مع Shopify وAmazon وWooCommerce.
about.me
about.me
قم بإنشاء موقع الويب الخاص بك مجانًا والمكون من صفحة واحدة في دقائق معدودة.
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. خدمة Sprinklr - - تمكن العملاء من التفاعل مع علامتك الت...