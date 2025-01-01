برامج التعلم العميق - التطبيقات الأكثر شعبية

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تشير برامج التعلم العميق إلى فئة من الأدوات والأطر البرمجية المصممة لتسهيل إنشاء نماذج التعلم العميق وتدريبها ونشرها. التعلم العميق هو مجموعة فرعية من التعلم الآلي الذي يتضمن تدريب الشبكات العصبية الاصطناعية ذات الطبقات المتعددة (ومن هنا جاء مصطلح "عميق") لتعلم تمثيل البيانات. توفر برامج التعلم العميق عادةً وظائف مثل: * تصميم بنية الشبكة العصبية: أدوات لتصميم وتخصيص بنية الشبكات العصبية العميقة، بما في ذلك تحديد عدد الطبقات، وأنواع الطبقات (على سبيل المثال، التلافيفية والمتكررة)، والاتصالات بين الطبقات. * المعالجة المسبقة للبيانات وزيادتها: أدوات مساعدة لإعداد بيانات الإدخال ومعالجتها مسبقًا لتدريب نماذج التعلم العميق، بما في ذلك مهام مثل التطبيع وزيادة البيانات واستخراج الميزات. * تدريب النماذج وتحسينها: خوارزميات وتقنيات لتدريب نماذج التعلم العميق على مجموعات البيانات الكبيرة، بما في ذلك خوارزميات التحسين مثل نزول التدرج العشوائي، وطرق التعامل مع التجهيز الزائد مثل التنظيم والتسرب. * تقييم النموذج والتحقق من صحته: أدوات لتقييم أداء النماذج المدربة في التحقق من صحة واختبار مجموعات البيانات، بما في ذلك مقاييس مثل الدقة والدقة والاستدعاء ودرجة F1. * النشر والاستدلال: مرافق لنشر نماذج التعلم العميق المدربة في بيئات الإنتاج للاستدلال على البيانات الجديدة، غالبًا من خلال التكامل مع أطر ومنصات تطوير البرمجيات. تشمل أطر برامج التعلم العميق الشائعة TensorFlow وPyTorch وKeras وCaffe. توفر هذه الأطر تجريدات عالية المستوى وواجهات برمجة التطبيقات التي تسهل على المطورين والباحثين إنشاء نماذج التعلم العميق وتجربتها دون الحاجة إلى تنفيذ كل شيء من الصفر.
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Claude
claude.ai
كلود هو مساعد ذكاء اصطناعي مخصص للمحادثات ومساعدة المستخدمين في مهام متعددة مثل الكتابة وفهم النصوص.
Otter
otter.ai
Otter هو تطبيق لتدوين الملاحظات الصوتية يُحول المحادثات إلى نصوص، يدعم النسخ الفوري ويتكامل مع منصات المؤتمرات.
AWS Console
amazon.com
وحدة تحكم AWS هي واجهة لإدارة خدمات Amazon Web Services، تتيح للمستخدمين مراقبة مواردهم والتحكم فيها عبر عدة حسابات ومناطق.
Google Cloud Platform
google.com
منصة Google Cloud (GCP) تقدم خدمات الحوسبة السحابية لتطوير التطبيقات وإدارة البيانات والتعلم الآلي عبر الإنترنت.
FaceCheck.ID
facecheck.id
تطبيق FaceCheck.ID يستخدم تقنية التعرف على الوجه للبحث عن الأشخاص والتحقق من هويتهم عبر الإنترنت من خلال الصور.
Jasper
jasper.ai
Jasper هو مساعد ذكاء اصطناعي لإنشاء محتوى سريع وعالي الجودة، يحافظ على صوت العلامة التجارية في جميع أنواع المحتوى عبر الإنترنت.
OpenAI Platform
openai.com
منصة OpenAI توفر أدوات ذكاء اصطناعي قوية لتوليد النصوص، الترجمة، ومعالجة البيانات، مما يسهل أتمتة المهام وتحسين الكفاءة.
SpeechTexter
speechtexter.com
PleaseTexter هو تطبيق لتحويل الكلام إلى نص يدعم أكثر من 70 لغة، ويسمح بتدوين الملاحظات والأوامر الصوتية بسهولة وفعالية.
Speechnotes
speechnotes.co
تطبيق Speechnotes يحول الصوت إلى نص بدقة عالية، مما يسهل الكتابة والتدوين باستخدام الأوامر الصوتية وتحرير النصوص.
FaceMRI
facemri.com
تطبيق FaceMRI يقوم بالتعرف على الوجوه وتصنيفها حسب الجنس والعمر والعرق، ويتيح تتبع الحضور وتحليل البيانات من الصور والفيديوهات.
Notta
notta.ai
Notta هو تطبيق لتدوين الملاحظات والنسخ باستخدام الذكاء الاصطناعي، يدعم 58 لغة ويتيح نسخ وتلخيص المحادثات والاجتماعات بسرعة.
DeepAI
deepai.org
ديباي هو منصة تقدم أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة في التعرف على الصور، معالجة اللغة الطبيعية، وتحليل الفيديو، تدعم تفاعلات متعددة اللغات.
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
مولد Deep Dream هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحويل الصور إلى أعمال فنية فريدة من خلال تطبيق أنماط وتعديل الميزات.
Krisp
krisp.ai
Krisp هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لإلغاء الضوضاء وتحسين وضوح المكالمات والاجتماعات عبر الإنترنت.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud هي منصة حوسبة سحابية تقدم خدمات التخزين والبيانات والذكاء الاصطناعي للشركات في جميع أنحاء العالم.
Jammable
jammable.com
Jammable هو تطبيق لإنشاء أغطية موسيقية باستخدام نماذج صوتية منظمة العفو الدولية، مع أدوات لتحسين الصوت وتدريب النماذج الشخصية.
Resemble.ai
resemble.ai
تتيح تطبيق Resemble.ai إنشاء أصوات ذكاء اصطناعي مخصصة مع ميزات مثل الترجمة إلى 100 لغة وتعديل الصوت القائم.
Roboflow
roboflow.com
تطبيق Roboflow يساعد المطورين في إنشاء وتدريب نماذج رؤية الكمبيوتر بسهولة باستخدام مجموعة من الأدوات لإدارة وتهيئة بيانات الصور.
PixLab
pixlab.io
بيكسلاب هو منصة برمجيات تقدم واجهات برمجة التطبيقات لمعالجة الصور والفيديو، بما في ذلك التعرف على الوجه والاعتراف بالحروف، لمساعدة المطورين في إنشاء تطبيقات ذكية.
Speech to Note
speechtonote.com
تطبيق Speech to Note يقوم بتحويل الكلام المنطوق إلى نص مكتوب في الوقت الفعلي، مما يسهل تدوين الملاحظات وتنظيمها.
PromptSmart
promptsmart.com
تطبيق PromptSmart هو أداة لتقديم العروض التقديمية والخطب، يستخدم تقنية التعرف على الصوت لضبط سرعة التمرير تلقائيًا.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور والفيديو والنصوص والصوت، ويدعم تدريب النماذج المخصصة والمعالجة المتعددة الوسائط.
Gladia
gladia.io
Gladia هو تطبيق يعتمد على الذكاء الصناعي لتحويل الصوت إلى نص بدقة عالية، يدعم أكثر من 100 لغة، ويوفر نماذج عملية في الوقت الحقيقي.
AI Voice Detector
aivoicedetector.com
تطبيق AI Voice Detector أداة للتحقق من الأصوات، يُميز بين الأصوات البشرية والأصوات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي لمكافحة التضليل والاحتيال الصوتي.
npm
npmjs.com
NPM هو مدير حزم للغة JavaScript، يُستخدم لإدارة المكتبات والتبعيات في بيئة Node.js ويسهل تثبيت الحزم وتحديثها.
Dictanote
dictanote.co
Dictanote هو تطبيق يتيح تحويل الكلام إلى نص بدقة، مما يساعد في تدوين الملاحظات بسهولة وبـ 50 لغة، ويعزز الإنتاجية من خلال استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.
V7
v7labs.com
V7 هو محرك بيانات يعتمد على الذكاء الاصطناعي مصمم لتطبيقات الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي التوليدي. يقدم منصة لتدريب البيانات وتحسين جودة البيانات.
Speechlogger
speechlogger.com
Speechlogger هو تطبيق لتعرف الكلام والترجمة الفورية، يدعم النسخ التلقائي، التوقيع الزمني وتحرير النصوص، مفيد للاجتماعات والفعاليات.
SoundHound
soundhound.com
SoundHound هي منصة ذكاء اصطناعي صوتي تقدم حلول تفاعلية للمستخدمين، خاصة في السيارات، للتحكم في الميزات والتفاعل مع الخدمات عبر الأوامر الصوتية.
Hour One
hourone.ai
Hour One هو تطبيق لإنشاء مقاطع الفيديو من النصوص باستخدام الصور الرمزية القابلة للتخصيص، مما يسهل عملية إنتاج محتوى مرئي احترافي بسرعة.
Landing AI
landing.ai
Landing AI يوفر منصة لتطوير ونشر أنظمة رؤية الكمبيوتر بسهولة دون حاجة لتعلم البرمجة، مع التركيز على جودة البيانات ومرونة النشر.
Picture to Text
picturetotext.info
تطبيق تحويل الصورة إلى نص يقوم باستخراج النصوص من الصور بدقة، مع دعم لعدة لغات وأشكال صور، مما يسهل معالجة المستندات والملاحظات.
ai|coustics
ai-coustics.com
ai|coustics هي أداة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الصوت في التسجيلات والمكالمات من خلال إزالة الضوضاء وتحسين وضوح الصوت.
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
تطبيق مطور NVIDIA يمكن المطورين من إنشاء ونشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي باستخدام أدوات NVIDIA وأطر عمل مثل CUDA وPytorch.
Face Age
getfaceage.com
تقوم تطبيق Face Age بتحليل خصائص البشرة مثل التجاعيد والبثور، ويمكن دمجه بسهولة مع منصات التجارة الإلكترونية.
Muse.ai
muse.ai
تطبيق muse.ai هو منصة بحث عن الفيديوهات تسمح بالبحث السريع عن لحظات محددة في مقاطع الفيديو، وتوفر تخزين وبث الفيديوهات.
SpeechAce
speechace.com
SpeechAce هو تطبيق يساعد متعلمي اللغات على تحسين مهارات التحدث من خلال تقنية التعرف على الصوت، مع تقييم النطق والمفردات والقواعد والطلاقة.
AssemblyAI
assemblyai.com
تطبيق AssemblyAI يقوم بتحويل الكلام إلى نص ويفهم الكلام بذكاء صوتي، مما يساعد الشركات في تحليل بيانات الصوت وتحسين تفاعلات العملاء.
Deepgram
deepgram.com
ديبغرام هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لنسخ وفهم الكلام بدقة وسرعة، يدعم العديد من اللغات ويوفر أدوات للمطورين لتطوير تطبيقات صوتية.
Kili Technology
kili-technology.com
تطبيق Kili Technology يُستخدم لبناء مجموعات بيانات عالية الجودة بسرعة، ويساعد الشركات في تحسين عمليات وسم البيانات لنماذج الذكاء الاصطناعي.
Jupitrr
jupitrr.com
تطبيق Jupitrr AI Video Maker يحول التسجيلات الصوتية إلى مقاطع فيديو مخصصة بسهولة، ويقدم مكتبة فيديوهات جاهزة وترجمات. يدعم عدة لغات.
Tune AI
tunehq.ai
تطبيق Tune AI يدعم اعتماد الذكاء الاصطناعي في المؤسسات ويقدم تطبيق دردشة TuneChat، ومنصة TuneStudio للمطورين، ومحرك ChainFury المفتوح المصدر.
Lambda
lambdalabs.com
تقدم Lambda حوسبة لتسريع التقدم البشري، حيث تبني أفضل سحابة GPU للخوادم ومحطات العمل لدعم المهندسين والباحثين.
Dictalogic
dictalogic.com
تطبيق Dictalogic يوفر وحدات لتحويل الصوت إلى نص، والتسجيل الصوتي، وتحويل الكلام إلى نص، وتنظيم المهام عبر لوحة تحكم واحدة.
MobileEngine
services.tineye.com
تطبيق TinEye يتيح البحث والتعرف على الصور باستخدام تقنيات الرؤية الحاسوبية والتعلم الآلي.
PodcastAI
podcastai.com
تطبيق PodcastAI يستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لتسهيل إنتاج البودكاست، ويتضمن مزايا مثل النسخ السريع وتحسين جودة الصوت.
Faceplusplus
faceplusplus.com
FacePlusPlus هي منصة تقدم تقنيات التعرف على الوجه، تتيح للمطورين دمج أدوات التعرف المتقدم في تطبيقاتهم لتحليل السمات والوجه بدقة.
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate هي منصة متخصصة في شرح البيانات وإعداد مجموعات بيانات عالية الجودة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، تدعم التعاون وإدارة البيانات بشكل فعال.
VXG
videoexpertsgroup.com
تطبيق VXG يوفر منصة سحابية لإدارة فيديو المراقبة، يتيح تكامل أنظمة مختلفة ويمنح المستخدمين تحكمًا كاملًا في الحلول التي يقدمونها.
Voxpow
voxpow.com
VoxPow هو تطبيق لتحويل الكلام إلى نص، يتيح للمستخدمين التفاعل مع المواقع عبر الأوامر الصوتية بأكثر من 100 لغة.
Speechmatics
speechmatics.com
Speechmatics هو تطبيق لفهم وتحويل الكلام البشري إلى نص بدقة، يدعم عدة لغات ولهجات، ويستخدم في الشركات لتوليد محتوى وفهم المعاني.
Altered
altered.ai
Altered هو محرر صوتيات يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى صوتي عالي الجودة لمجالات مثل البودكاست، استوديوهات الألعاب، والتعليم الإلكتروني.
ArtPro
artpro.com
برنامج ArtPro لإدارة جرد الأعمال الفنية، يتيح تنظيم وتوثيق وتتبع ومشاركة وتخزين الأعمال الفنية عبر الإنترنت.
Capsolver
capsolver.com
Capsolver هو تطبيق يحل Captchas تلقائيًا ويساعد في الأتمتة واستخراج البيانات بكفاءة. يدعم أنواع متعددة من التحقق ويستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي.
Talkatoo
talkatoo.com
Talkatoo هو تطبيق تحويل الصوت إلى نص للمحترفين في مجال الطب، يدعم مصطلحات طبية متخصصة، ويعمل على أنظمة ويندوز وماك.
SpeechFlow
speechflow.io
SpeechFlow هو أداة لتحويل الكلام إلى نص بدقة وسرعة، تدعم 14 لغة وتوفر نسخًا للاجتماعات والمقابلات ومراقبة الوسائط.
Kukarella
kukarella.com
تطبيق كوكاريللا يوفر تسجيلات صوتية عالية الجودة باستخدام 800 صوت ذكي بـ 130 لغة، إلى جانب أدوات للترجمة والنصوص والنسخ من الفيديوهات والصوت.
Voiceitt
voiceitt.com
تطبيق Voiceitt يمكن الأفراد الذين لديهم أنماط كلام غير قياسية من التواصل بشكل أفضل باستخدام تقنية التعرف على الكلام المتقدمة.
Phonexia
phonexia.com
Phonexia هو تطبيق يستخدم القياسات الحيوية الصوتية لمصادقة المستخدمين بسرعة وسهولة، مما يعزز الأمان في مراكز الاتصال وغيرها من التطبيقات.
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