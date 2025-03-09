برامج التعلم العميق - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
تشير برامج التعلم العميق إلى فئة من الأدوات والأطر البرمجية المصممة لتسهيل إنشاء نماذج التعلم العميق وتدريبها ونشرها. التعلم العميق هو مجموعة فرعية من التعلم الآلي الذي يتضمن تدريب الشبكات العصبية الاصطناعية ذات الطبقات المتعددة (ومن هنا جاء مصطلح "عميق") لتعلم تمثيل البيانات. توفر برامج التعلم العميق عادةً وظائف مثل: * تصميم بنية الشبكة العصبية: أدوات لتصميم وتخصيص بنية الشبكات العصبية العميقة، بما في ذلك تحديد عدد الطبقات، وأنواع الطبقات (على سبيل المثال، التلافيفية والمتكررة)، والاتصالات بين الطبقات. * المعالجة المسبقة للبيانات وزيادتها: أدوات مساعدة لإعداد بيانات الإدخال ومعالجتها مسبقًا لتدريب نماذج التعلم العميق، بما في ذلك مهام مثل التطبيع وزيادة البيانات واستخراج الميزات. * تدريب النماذج وتحسينها: خوارزميات وتقنيات لتدريب نماذج التعلم العميق على مجموعات البيانات الكبيرة، بما في ذلك خوارزميات التحسين مثل نزول التدرج العشوائي، وطرق التعامل مع التجهيز الزائد مثل التنظيم والتسرب. * تقييم النموذج والتحقق من صحته: أدوات لتقييم أداء النماذج المدربة في التحقق من صحة واختبار مجموعات البيانات، بما في ذلك مقاييس مثل الدقة والدقة والاستدعاء ودرجة F1. * النشر والاستدلال: مرافق لنشر نماذج التعلم العميق المدربة في بيئات الإنتاج للاستدلال على البيانات الجديدة، غالبًا من خلال التكامل مع أطر ومنصات تطوير البرمجيات. تشمل أطر برامج التعلم العميق الشائعة TensorFlow وPyTorch وKeras وCaffe. توفر هذه الأطر تجريدات عالية المستوى وواجهات برمجة التطبيقات التي تسهل على المطورين والباحثين إنشاء نماذج التعلم العميق وتجربتها دون الحاجة إلى تنفيذ كل شيء من الصفر.
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AWS Console
amazon.com
وحدة تحكم AWS هي واجهة لإدارة خدمات Amazon Web Services، تتيح للمستخدمين مراقبة مواردهم والتحكم فيها عبر عدة حسابات ومناطق.
Google Cloud Platform
google.com
منصة Google Cloud (GCP) تقدم خدمات الحوسبة السحابية لتطوير التطبيقات وإدارة البيانات والتعلم الآلي عبر الإنترنت.
npm
npmjs.com
NPM هو مدير حزم للغة JavaScript، يُستخدم لإدارة المكتبات والتبعيات في بيئة Node.js ويسهل تثبيت الحزم وتحديثها.
Tune AI
tunehq.ai
تعمل Tune AI على تعزيز اعتماد GenAI في المؤسسات. نحن مدعومون من قبل Accel وFlipkart Ventures وTogether Fund وSpeciale Invest وTechstars وغيرهم من المستثمرين البارزين TuneChat: تطبيق الدردشة الخاص بنا مدعوم بنماذج مفتوحة المصدر TuneStudio: ملعبنا للمطورين لضبط ونشر LLMs ChainFury: محركنا الفوري مفتوح المصدر متاح على GitHub
Neuton.AI
neuton.ai
Neuton.AI – منصة Tiny ML بدون كود. تم تصميم Neuton.AI لمساعدة المستخدمين على إنشاء نماذج Tiny ML المثالية تلقائيًا الحجم والدقة، ودمجها في أي وحدة تحكم دقيقة، حتى بدقة 8 بت. نماذج نيوتن مضغوطة للغاية. ما يصل إلى 1000 مرة: • أصغر • لديها معاملات أقل • إثبات الاستدلال بشكل أسرع بالمقارنة مع TensorFlow وأطر العمل الأخرى. أنشأ فريقنا من علماء البيانات إطارًا فريدًا للشبكة العصبية نيوتن، وهو "العقل" لمنصتنا. يعتمد الإطار على مبدأ إنشاء نموذج الخلايا العصبية تلو الأخرى والذي يسمح للمستخدمين بذلك * إنشاء نماذج بالحجم والدقة الأمثل تلقائيًا * تجنب أي بحث يدوي عن معلمات الشبكة العصبية * استبعاد الحاجة إلى ضغط النموذج وتكميمه وتهذيبه بعد إنشائه * بناء نماذج مدمجة بشكل لا يصدق، وجاهزة للتضمين في وحدات التحكم الدقيقة تحافظ نماذج نيوتن على جميع الخصائص الأصلية، دون أي تقليل في الدقة. لا يقوم نيوتن بتقليل حجم النموذج بعد إنشائه. استخدم خدمتنا مجانًا تمامًا أنشئ أول نموذج ML صغير جدًا لك باستخدام Neuton لجعل جهازك الطرفي ذكيًا.
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
تطبيق مطور NVIDIA يمكن المطورين من إنشاء ونشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي باستخدام أدوات NVIDIA وأطر عمل مثل CUDA وPytorch.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud هي منصة حوسبة سحابية تقدم خدمات التخزين والبيانات والذكاء الاصطناعي للشركات في جميع أنحاء العالم.
Kili Technology
kili-technology.com
أنشئ مجموعات بيانات عالية الجودة وبسرعة. تثق بنا المؤسسات لتبسيط عمليات تصنيف البيانات الخاصة بها وبناء أفضل مجموعات البيانات لنماذجها المخصصة، والذكاء الاصطناعي التوليدي، وLLMs ___ لماذا تقنية كيلي؟ ربما لا تعرف هذا، ولكن: تحتوي مجموعة بيانات MNIST على معدل خطأ يبلغ 3.4%، ولا يزال يتم الاستشهاد بها في أكثر من 38000 ورقة بحثية. تبلغ نسبة الخطأ في مجموعة بيانات ImageNet، مع تسمياتها الجماعية، 6%. يمكن القول إن مجموعة البيانات هذه تدعم أنظمة التعرف على الصور الأكثر شيوعًا التي طورتها Google وFacebook. إن الخطأ المنهجي في مجموعات البيانات هذه له عواقب في العالم الحقيقي. تضطر النماذج التي يتم تدريبها على البيانات التي تحتوي على أخطاء إلى تعلم تلك الأخطاء، مما يؤدي إلى تنبؤات خاطئة أو الحاجة إلى إعادة التدريب على كميات متزايدة من البيانات "لغسل" الأخطاء. لقد بدأت كل صناعة في فهم الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي والاستثمار فيها. لكن ثورة محولات التعلم الآلي والتركيز المستمر على تحسين نموذج التعلم الآلي قد وصل إلى نقطة تناقص العوائد. ماذا هناك؟
Roboflow
roboflow.com
تطبيق Roboflow يساعد المطورين في إنشاء وتدريب نماذج رؤية الكمبيوتر بسهولة باستخدام مجموعة من الأدوات لإدارة وتهيئة بيانات الصور.
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
مولد Deep Dream هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحويل الصور إلى أعمال فنية فريدة من خلال تطبيق أنماط وتعديل الميزات.
Landing AI
landing.ai
Landing AI يوفر منصة لتطوير ونشر أنظمة رؤية الكمبيوتر بسهولة دون حاجة لتعلم البرمجة، مع التركيز على جودة البيانات ومرونة النشر.
Claude
claude.ai
كلود هو مساعد ذكاء اصطناعي مخصص للمحادثات ومساعدة المستخدمين في مهام متعددة مثل الكتابة وفهم النصوص.
Enablex.ai
enablex.io
Enablex.ai هي منصة اتصال تتيح للمطورين دمج ميزات الصوت والفيديو والرسائل في التطبيقات، مما يوفر تجربة اتصال متعددة القنوات.
FaceCheck.ID
facecheck.id
تطبيق FaceCheck.ID يستخدم تقنية التعرف على الوجه للبحث عن الأشخاص والتحقق من هويتهم عبر الإنترنت من خلال الصور.
Muse.ai
muse.ai
Muse.ai هي منصة بحث فيديو تمكن أي شخص من العثور بسرعة على لحظات معينة بكميات كبيرة. إنه أيضًا منصة تخزين ومقاطع فيديو كاملة تتيح للمستخدمين تضمين البحث الأكثر تقدماً في أي موقع ويب.
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate هي منصة متخصصة في شرح البيانات وإعداد مجموعات بيانات عالية الجودة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، تدعم التعاون وإدارة البيانات بشكل فعال.
V7
v7labs.com
V7 هو محرك بيانات يعمل بالذكاء الاصطناعي مصمم لرؤية الكمبيوتر وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية. توفر المنصة بنية أساسية لبيانات تدريب المؤسسات التي تتضمن التصنيف وسير العمل ومجموعات البيانات، كما أنها تتمتع بميزة التدريب البشري داخل الحلقة. يوفر خصائص توضيحية متعددة لتحسين جودة البيانات لنماذج الذكاء الاصطناعي. بفضل ميزات مثل التعليقات التوضيحية التلقائية، والتعليقات التوضيحية DICOM للتصوير الطبي، وإدارة مجموعات البيانات، وإدارة النماذج، يقوم V7 بأتمتة وتبسيط المهام المختلفة. تم تصميم أدوات التعليقات التوضيحية للصور والفيديو لتحسين دقة تصنيف البيانات. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتيح إنشاء وأتمتة خطوط أنابيب البيانات المخصصة ويحتوي على أدوات لأتمتة سير عمل التعرف البصري على الأحرف (OCR) ومعالجة المستندات الذكية (IDP). يتيح الإصدار 7 للمستخدمين الاستعانة بمصادر خارجية لمهام التعليقات التوضيحية. ويمكن استخدامه في مختلف الصناعات مثل الزراعة والسيارات والبناء والطاقة والأغذية والمشروبات والرعاية الصحية والمزيد. فهو يوفر ميزات تعاونية للتعليقات التوضيحية للفريق في الوقت الفعلي ويوفر تحليلات أداء المُلصق والنموذج. علاوة على ذلك، يسهل V7 أيضًا سير عمل التعليقات التوضيحية والتدريب النموذجي ليكون أكثر كفاءة من خلال واجهة مستخدم بديهية. بفضل ميزة AutoAnnotate المحسنة، فإنها تعمل على تسريع سرعة ودقة التعليقات التوضيحية. تتكامل المنصة مع AWS وDatabricks وVoxel51 وغيرها، وتدعم مجموعة من أنواع البيانات بما في ذلك بيانات الفيديو والصور والنص.
Syte
syte.ai
Syte هو تطبيق يتيح اكتشاف المنتجات في التجارة الإلكترونية من خلال البحث المرئي وتخصيص الاقتراحات، وتحسين إدارة المخزون.
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop هو منصة متكاملة لإدارة البيانات والنماذج في تطوير ذكاء اصطناعي، تدعم المستخدمين في إنشاء وتحليل مجموعات البيانات.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور والفيديو والنصوص والصوت، ويدعم تدريب النماذج المخصصة والمعالجة المتعددة الوسائط.
Chooch
chooch.ai
Chooch هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور والفيديو بغرض تحسين المراقبة والأمان وأتمتة المهام في مجالات مختلفة مثل الرعاية الصحية والتجزئة.
Encord
encord.com
Encord هو منصة شاملة لتطوير وإدارة بيانات الذكاء الاصطناعي، تسمح بتعليق البيانات، تقييم النماذج، وتحسين أدائها بشكل فعال.
Segments.ai
segments.ai
منصة وضع العلامات متعددة المستشعرات للروبوتات والقيادة الذاتية. Segments.ai عبارة عن منصة سريعة ودقيقة لوضع العلامات على البيانات لشرح بيانات أجهزة الاستشعار المتعددة. يمكنك الحصول على تسميات التجزئة، وتسميات المتجهات، والمزيد عبر واجهات وضع العلامات البديهية للصور ومقاطع الفيديو والسحب النقطية ثلاثية الأبعاد (lidar وRGBD). Segments.ai عبارة عن منصة ذاتية الخدمة مع دعم مخصص من فريق المهندسين الأساسي لدينا عندما تحتاج إليه. * Python SDK الذي أصبح منطقيًا أخيرًا * التوثيق لجعل الإعداد يبدو وكأنه نسيم * خدمة ذاتية مع الدعم فقط عندما تكون عالقًا، حتى لا نبطئك * تشغيل الإجراءات تلقائيًا باستخدام خطافات الويب * قم بتوصيل موفر السحابة الخاص بك (AWS، Google Cloud، Azure) * التصدير إلى أطر تعلم الآلة الشائعة (PyTorch، TensorFlow، Hugging Face) قم بضم القوى العاملة لديك أو استخدم أحد شركاء القوى العاملة لدينا. تسهل أدوات الإدارة لدينا تصنيف مجموعات البيانات الكبيرة ومراجعتها معًا.
SentiSight.ai
sentisight.ai
Sentisight.ai هو منصة تعتمد على الويب يمكن استخدامها لوضع علامات على الصور ولتطوير تطبيقات التعرف على الصور القائمة على الذكاء الاصطناعي. له هدفين رئيسيين: الأول هو جعل مهمة شرح الصور مريحة وفعالة قدر الإمكان ، حتى بالنسبة للمشاريع الكبيرة مع العديد من الأشخاص الذين يعملون على وضع العلامات على الصور ، والثاني هو توفير واجهة سلسة وسهلة الاستخدام للتدريب ونشر نماذج الشبكة العصبية العميقة. توفر القدرة على أداء كلتا هذه المهام على نفس المنصة ميزة القدرة على تسمية الصور ثم تدريب النماذج وتحسينها بطريقة تكرارية. يقدم Sentisight.ai ميزات قوية ، مثل: * وضع العلامات على الصور. * أداة وضع العلامات الذكية. * مشاريع وضع العلامات المشتركة وتتبع الوقت. * تدريب نموذج التصنيف. * تدريب نموذج الكشف عن الكائن. * نماذج عبر الإنترنت وغير متصل (تجربة مجانية لمدة 30 يومًا متاحة). * نماذج تدريب قبل. * بحث تشابه الصورة.
hasty.ai
hasty.ai
أصبحت Hasty الآن جزءًا من CloudFactory، الشركة الرائدة عالميًا في حلول الذكاء الاصطناعي البشرية التي تعمل على تسريع دورة حياة الذكاء الاصطناعي. لا مزيد من التضحية بالجودة من أجل الكفاءة. تعرف على المزيد حول Accelerated Annotation، وهو منتج Vision AI جديد يجمع بين أفضل القوى العاملة في CloudFactory وتقنية وضع العلامات المدعومة بالذكاء الاصطناعي الرائدة في الصناعة والتي تولد بيانات مصنفة عالية الجودة بشكل أسرع 5 مرات من وضع العلامات اليدوي. توفر منصة Hasty كل ما يلزم للانتقال من الصور ومقاطع الفيديو الأولية إلى النماذج الجاهزة للإنتاج.
NoahFace
noahface.com
تطبيق NoahFace يحول الأيباد والهواتف الذكية إلى نظام تسجيل وقت مرن يعتمد على التعرف على الوجه وفحص درجة الحرارة والكحول.
Capsolver
capsolver.com
Capsolver هو تطبيق يحل Captchas تلقائيًا ويساعد في الأتمتة واستخراج البيانات بكفاءة. يدعم أنواع متعددة من التحقق ويستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai هو منصة ذكاء اصطناعي تساعد الشركات في إيصال المحتوى المرئي والنصي، وتحسين التجارة الإلكترونية عبر الأتمتة والتخصيص.
Luxand.cloud
luxand.cloud
Luxand.cloud هو تطبيق يقدم واجهات برمجة تطبيقات للتعرف على الوجه، بما في ذلك اكتشاف الوجه، التحقق، والتعرف على العواطف.
Nyckel
nyckel.com
Nyckel يجعل تصنيف الصور والنصوص أمرًا سهلاً للجميع. في دقائق معدودة، يمكنك إنشاء نموذج الذكاء الاصطناعي لتصنيف الصور والنصوص باستخدام أي تصنيفات تريدها. لا حاجة إلى خبرة في التعلم الآلي. يستخدم عملاء مثل Gardyn وGust وSquare Nyckel لأتمتة مهام وضع العلامات اليدوية، والإشراف على المحتوى، وتصنيف الصور في ثوانٍ، وغير ذلك الكثير. على عكس أدوات التصنيف الأخرى، لا يتطلب Nyckel أي خلفية للتعلم الآلي. يستغرق إنشاء المصنف الخاص بك بضع دقائق فقط. ما عليك سوى إضافة التصنيفات وتحميل عينات التدريب والانتظار لمدة تتراوح بين 10 و30 ثانية حتى يتم تدريب النموذج. بمجرد أن تصبح جاهزًا، يمكنك ربطه عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) أو SDK أو Zapier. هدف Nyckel هو تسهيل قيام أي شخص، بغض النظر عن خبرته الفنية، ببناء نماذج التصنيف في دقائق معدودة فقط.
Faceplusplus
faceplusplus.com
FacePlusPlus هي منصة تقدم تقنيات التعرف على الوجه، تتيح للمطورين دمج أدوات التعرف المتقدم في تطبيقاتهم لتحليل السمات والوجه بدقة.
Face Age
getfaceage.com
يستخدم Age Age التقنية المتطورة لتحليل سمات جلد الوجه ، والتقاط تفاصيل مثل التجاعيد والمسامات وحب الشباب وحقيبة العين لفهم جلد كل عميل. تم تصميم Age Face لسهولة التكامل في منصات التجارة الإلكترونية الحالية. يوفر Vace Age خيارات التكامل المختلفة ، مما يجعل عملية الإعداد سلسة وفعالة. سواء كنت تدير متجرًا صغيرًا أو سوقًا واسع النطاق ، فإن مواجهة العمر يتكيف بسلاسة مع متطلباتك الفنية.
Pixyle.ai
pixyle.ai
تقوم Pixyle AI بإنشاء بيانات منتجات التجارة الإلكترونية التي تمكن العلامات التجارية وتجار التجزئة والأسواق من تقديم تجارب استثنائية لاكتشاف المنتجات. بفضل سمات Pixyle الغنية والمفصلة، تعمل الشركات على تحسين محركات البحث وأنظمة التوصيات في مواقعها، مما يساعد المتسوقين في العثور على ما يبحثون عنه بالضبط. تعمل الشركات بما في ذلك ESPRIT وOtrium وDepop وShoptrue على زيادة التحويلات والولاء من خلال وضع العلامات على المنتجات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Pixyle وإنشاء النصوص والإشراف على الصور وحلول التوصيات.
Zippin
getzippin.com
قامت Zippin بتطوير الجيل التالي من تقنية الدفع بدون دفع مما يتيح لتجار التجزئة نشر التسوق بدون احتكاك بسرعة في متاجرهم. يستخدم نهج Zippin الذي ينتظر الحصول على براءة اختراع الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتكنولوجيا دمج أجهزة الاستشعار لإنشاء أفضل تجربة للمستهلك: التخلص من طوابير الخروج والماسحات الضوئية الذاتية للأبد، والسماح للمتسوقين بالدخول والخروج من مشترياتهم. تستخدم منصة Zippin تتبع المنتج والمتسوق من خلال الكاميرات العلوية بالإضافة إلى أجهزة استشعار الرف الذكية للحصول على أعلى مستوى من الدقة حتى بين المتاجر المزدحمة. تأسست Zippin على يد خبراء الصناعة من Amazon وSRI ذوي خلفيات عميقة في تكنولوجيا البيع بالتجزئة والذكاء الاصطناعي ورؤية الكمبيوتر، ويقع المقر الرئيسي لشركة Zippin في سان فرانسيسكو وتدعمها Maven Ventures وCore Ventures Group.
NV5 Geospatial Software
nv5geospatialsoftware.com
يقدم برنامج NV5 الجغرافي أدوات لتحليل البيانات الجغرافية المكانية، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية وبيانات الاستشعار عن بعد.
INTSIG
intsig.us
باعتبارها شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، قامت INTSIG بتطوير العديد من التطبيقات وصياغة الحلول لكل من المستخدمين الأفراد وعملاء الشركات من جميع أنحاء العالم. تشتهر شركة INTSIG بتطبيقيها للهواتف المحمولة، CamScanner وCamCard، وقد فازت بقلوب 2.3 مليار شخص في جميع أنحاء العالم. من خلال تطبيق تقنيات التقاط البيانات واستخراجها المتطورة على المزيد من أنواع المستندات، توفر INTSIG الآن 5 منتجات رئيسية لمستخدمي المؤسسات: * CamScanner API/SDK، الذي يوفر إمكانات قوية لمسح المستندات ضوئيًا؛ * CamCard API/SDK، الذي يتيح التعرف المجمع على بطاقات العمل والتكامل السلس مع إدارة علاقات العملاء المملوكة للشركة؛ * CamCard Business، وهو منتج SaaS يعمل على تبسيط إدارة بطاقات العمل وتعزيز كفاءة الشبكات؛ * CamCheckout API/SDK للتعرف على البطاقة المصرفية، و * CamID API/SDK للتعرف على مستندات الهوية الصادرة عن الحكومة. يمكن للشركات دمج هذه المنتجات بسهولة مع التطبيقات/الويب/الأنظمة الخاصة بها. توفر INTSIG أيضًا 5 حلول رئيسية للشركات بجميع أنواعها: * حل eKYC لمساعدة الشركات على التحقق من هويات عملائها والمصادقة عليها؛ * حل أتمتة الحسابات الدائنة، الذي يوفر دقة فائقة في التعرف على البيانات المصرفية والفواتير مع الجداول، مما يقلل من إدخال البيانات والأخطاء يدويًا وتحسين كفاءة معالجة الفواتير؛ * حل السفر والمصروفات لتحسين إدارة النفقات الداخلية وزيادة كفاءة تحصيل الفواتير وسدادها؛ * TextIn Studio للتدريب النموذجي لتحسين تأثير التعرف على النص المنظم في السيناريوهات المعقدة، ويستخدم على نطاق واسع في البنوك والتأمين وشركات الأوراق المالية والتصنيع التقليدي وغيرها من الصناعات، و * محرك إدارة الفاتورة للتعرف على الفاتورة وأمر الشراء والاستلام ومذكرة العقد وبيان المورد ومذكرة الخصم/الائتمان بدقة عالية
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye هي شركة بحث عن الصور والتعرف عليها. نحن خبراء في رؤية الكمبيوتر والتعرف على الأنماط والشبكات العصبية والتعلم الآلي. مهمتنا هي جعل الصور الخاصة بك قابلة للبحث.
Partium
partium.io
بدأت قصة Partium في عام 2020 بفكرة إنشاء تجربة بحث سريعة وفورية وموثوقة لكل من يبحث عن قطع الغيار. لقد قمنا بتقليل الحاجة إلى الفنيين ومستخدمي كتالوجات قطع الغيار ومتاجر الويب لقضاء وقت لا نهاية له في البحث عن الجزء الصحيح. وبدلاً من ذلك، فإننا نساعد المستخدمين في العثور على قطعة الغيار المناسبة في ثوانٍ. اليوم، تتعامل Partium مع الملايين من عمليات البحث عن قطع الغيار كل شهر وتساعد عددًا لا يحصى من الفنيين في جميع أنحاء العالم في العثور على قطعة الغيار المناسبة لإنجاز المهمة. يقوم عملاؤنا بإدخال Partium في بيئات الصيانة وما بعد البيع والخدمة الخاصة بهم لتوفير أفضل تجربة بحث عن قطع الغيار لمستخدميهم ومنحهم عملية سريعة ومريحة للبحث عن قطع الغيار وتأكيدها وطلبها منهم. يستفيد الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Partium من بيانات قطع الغيار الموجودة، ولكنه يمكنه أيضًا إثراء بياناتك وتحسينها عن طريق إضافة معلومات مهمة إليها. تستخدم Caterpillar وParker وLiebherr وDeutsche Bahn وNew Holland وThe Home Depot وENGEL والعديد من الشركات الأخرى Partium ليس فقط لتوفير بحث رائع لعملائها ولكن بحثًا يتم التحويل بمعدلات أعلى بسبب الملاءمة والدقة والسهولة. -من الاستخدام. نحن نساعد العملاء في العثور على الأجزاء المناسبة بشكل أسرع وتحسين بيانات الأجزاء الموجودة لديهم. من خلال مكاتبنا في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا، نحن شركة عالمية ملتزمة بتغيير الطريقة التي يتم بها البحث عن أجزاء الذكاء الاصطناعي وتحسين الأجزاء.
ximilar
ximilar.com
Ximilar هي شركة برمجيات تساعد الشركات على الاستفادة بشكل أفضل من بيانات الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. عملاؤنا هم شركات من مختلف المجالات مثل الرعاية الصحية وعلوم الحياة والتجارة الإلكترونية ووكالات الصور الفوتوغرافية وديكور المنزل والأزياء والتصنيع والعقارات والسيارات. نحن نركز بشكل أساسي على رؤية الكمبيوتر والتعرف على الصور والبحث البصري. نحن نقدم منصة رؤية حاسوبية لبناء نماذج الذكاء الاصطناعي المرئي المخصصة للتعلم العميق. نحن قادرون على إنشاء حلول مخصصة احترافية تتعلق بالتعرف على الصور واكتشاف الكائنات وغير ذلك الكثير. يمكن البحث في مجموعات الصور والفيديو الكبيرة جدًا من خلال التشابه البصري. يمكن للمتسوقين الاستفادة من العثور على المنتجات والتوصيات. نحن نساعد عملائنا على المعالجة المسبقة للبيانات من خلال التعرف على المحتوى - العثور على فئة المنتج المناسبة، أو تعيين علامات للصور، أو إقران المنتجات بصورهم، أو قراءة النص من الصور باستخدام التعرف الضوئي على الحروف، أو اكتشاف العيوب في الصور. عادةً ما توفر أتمتة هذه العملية تكاليف كبيرة.
brighter AI
brighter.ai
يوفر الذكاء الاصطناعي الأكثر سطوعًا حلول إخفاء هوية الصور والفيديو استنادًا إلى أحدث تقنيات التعلم العميق. تعمل حلولنا، Precision Blur وDeep Natural Anonymization (DNAT)، على تنقيح الوجوه ولوحات الترخيص ومساعدة الشركات على الامتثال للوائح حماية البيانات مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). من خلال تقنيات الخصوصية لدينا، نمكن الشركات في مختلف الصناعات من استخدام بيانات الكاميرا المسجلة بشكل عام للتحليلات والذكاء الاصطناعي. يخفف عملاؤنا مسؤوليتهم ومخاطر التعرض للغرامات، ويزيدون من قدرة فرقهم، ويحسنون وقت وصولهم إلى السوق، ويدفعون الابتكار. تأسست شركة Brighter AI في عام 2017 باعتبارها فرعًا من شركة HELLA الألمانية لصناعة السيارات. أطلقت Nvidia على شركة Brighter AI لقب "أفضل شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في أوروبا" في عام 2019، وفي عام 2020، فازت شركة Brighter AI بجائزة "The Spark - The German Digital Award" من هاندلسبلات وماكينزي.
CloudSight
cloudsight.ai
تطبيق CloudSight يستخدم الذكاء الاصطناعي للتعرف على الصور وفهم المحتوى، ويشمل تطبيقات للبحث المرئي ومساعدة المعاقين بصرياً.
GoSpotCheck
gospotcheck.com
GoSpotCheck هو تطبيق يساعد فرق الميدان في جمع وتحليل بيانات المتاجر باستخدام التعرف على الصور، مما يعزز كفاءة التنفيذ والعمليات.
PixLab
pixlab.io
بيكسلاب هو منصة برمجيات تقدم واجهات برمجة التطبيقات لمعالجة الصور والفيديو، بما في ذلك التعرف على الوجه والاعتراف بالحروف، لمساعدة المطورين في إنشاء تطبيقات ذكية.
SpeedSize
speedsize.com
SpeedSize هي أداة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين وضغط الوسائط الرقمية، مما يحسن أداء مواقع الويب وتجربة المستخدم دون التأثير على الجودة.
Blitline
blitline.com
Blitline هو حل SaaS الأقل تكلفة لشركات البرمجيات والوسائط التي لديها نظام CMS/DAM وتحتاج إلى معالجة ملفات آمنة متعددة التنسيقات على نطاق واسع لتطبيقاتها ومواقعها الإلكترونية.
Cogniphi
cogniphi.com
نحن في Cogniphi فريق متنوع من المبدعين الذين يركزون على النتائج التحويلية، ونحن متحمسون للغاية لقدرتنا على قيادة الشركات إلى مستقبل رقمي مذهل. نحن نؤمن بأن Vision AI سيكون الركيزة الأساسية في مستقبل الذكاء الاصطناعي. أول مجموعاتنا المعرفية AIVI (Artificial Intelligence Vision) عبارة عن منصة مخصصة تساعد على جلب قوة Vision Intelligence إلى قطاعات الأعمال المتنوعة بما في ذلك التصنيع والتجزئة والرعاية الصحية والمراقبة. تعتمد تقنية AIVI على الحوسبة المكانية المعقدة، والتعلم الآلي، والتعرف على الأنماط، واكتشاف الحالات الشاذة، ورؤية الكمبيوتر، وقد أثبتت كفاءتها ميدانيًا في بيئات الحياة الواقعية. تستضيف المنصة اليوم أكثر من 150 نمطًا خاصًا بالصناعة، وتعمل على تشغيل كاميرا +10K، وقد كشفت عن إيرادات بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي عبر الشركات ذات الحد الأدنى من الاستثمار. نحن فخورون بأن لدينا مجموعة مثبتة من القدرات وأدواتنا ومنهجياتنا الخاصة للتطوير السريع للحلول واسعة النطاق ونشرها وتشغيلها. إن الحكمة والخبرة الجماعية لشبكتنا المختارة بعناية من خبراء الذكاء الاصطناعي من جميع أنحاء العالم هي التي تقود ابتكاراتنا وتجهيز البرامج الحاسمة للتطبيقات الرقمية. بالإضافة إلى التقنيات المعرفية والمهارات الهندسية التي نمتلكها، فإننا نؤمن أيضًا إيمانًا راسخًا بأن دافعنا للتميز وشغفنا بحل المشكلات هو الذي سيحقق نموًا هائلاً لجميع أصحاب المصلحة.
DeepLobe
deeplobe.ai
يهدف DeepLobe إلى جعل الذكاء الاصطناعي في متناول كل مؤسسة من خلال توفير منصة سهلة الاستخدام للتدريب وبناء ودمج نماذج الذكاء الاصطناعي بدون تعليمات برمجية. من خلال تمكين الشركات من إنشاء وتخصيص نماذج الذكاء الاصطناعي لمهام رؤية الكمبيوتر وتحليل النص، تعمل DeepLobe على تمكين الشركات من الاستفادة من الفوائد المحتملة لتقنيات الذكاء الاصطناعي. من خلال التركيز على الحلول التي لا تعتمد على التعليمات البرمجية، تعمل DeepLobe على إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى الذكاء الاصطناعي، مما يتيح للمؤسسات من جميع الأحجام والخلفيات الاستفادة من هذه التقنيات التحويلية.
DigitSquare
digit7.ai
Digit Square عبارة عن منصة قائمة على SaaS مصممة للتعليقات التوضيحية والتدريب وأتمتة مسار رؤية الكمبيوتر باستخدام مجموعات بيانات واسعة النطاق. * تحسين دقة نموذج التعلم الآلي: تضمن التعليقات التوضيحية لبيانات DigitSquare تصنيفًا دقيقًا للبيانات، مما يقلل الأخطاء والتحيزات أثناء التدريب. كما أنه يعزز أمثلة تعليمية متنوعة، مما يحسن الدقة التنبؤية في العالم الحقيقي. * فهم أفضل للبيانات: تساعد تقنية DigitSquare AI في وضع علامات على الصور في استيعاب سياق البيانات، وتحديد الأنماط، وتعزيز دقة نموذج التعلم الآلي من خلال الأمثلة المسماة، مما يتيح رؤى قيمة وقرارات مستنيرة. * تعزيز الإنتاجية: تعمل منصة التعليقات التوضيحية للبيانات على أتمتة عمليات مثل التعرف على الصور واللغة والفيديو، مما يوفر الوقت بشكل كبير. كما يقوم أيضًا بتدريب نماذج التعلم الآلي للحصول على تنبؤات دقيقة، وتعزيز الإنتاجية عبر الصناعات. * تسريع التعاون: تعمل أداة التعليقات التوضيحية للبيانات DigitSquare على توسيع نطاق نماذج تعلم الآلة عن طريق توزيع المهام بين المعلقين، مما يقلل وقت وضع العلامات. كما أنه يعمل على تحسين الأداء والتعميم باستخدام مجموعات البيانات المتنوعة.
Dragonfruit AI
dragonfruit.ai
Dragonfruit AI هو الشريك الموثوق به لأكبر العلامات التجارية وتجار التجزئة في العالم، حيث يقدم "فيديو ذو معنى بسيط" من خلال منصة الرؤية الموحدة الخاصة بنا. تم تصميم مجموعتنا خصيصًا للمؤسسات متعددة المواقع، والمدعومة بـ Apple M1 وGenerative AI، وتتضمن تطبيقات عالية المستوى بدءًا من VMS وأجهزة إنذار ضد السرقة وحتى رؤى البيع بالتجزئة، وإدارة مخزون الرفوف، والكشف الرائد عن عمليات الاحتيال عند الدفع الذاتي. تم تصميمنا للتميز في البيئات ذات النطاق الترددي المحدود، ويؤكد حضورنا العالمي ومحفظة براءات الاختراع القوية التزامنا بتغيير كيفية استفادة المؤسسات من بيانات الفيديو للحصول على ذكاء قابل للتنفيذ.
Emozo Labs
emozo.ai
تستخدم منصة Emozo's DIY Research & Feedback Collection رؤى سلوكية وعاطفية لمساعدة العملاء على اتخاذ القرارات الصحيحة فيما يتعلق بجميع المحتوى الرقمي. ومن خلال خدماتنا الاستشارية وفرقنا الاستشارية، فإننا نساعد العملاء على تجاوز تحليلات بيانات العملاء التقليدية والتعمق في قلوب العملاء وعقولهم لفهم فعالية وتأثير كل المحتوى الرقمي. نحن نساعد العملاء على إنشاء ونشر محتوى رقمي أكثر فائدة - الإعلانات والتطبيقات ومحتوى الوسائط المتدفقة وما شابه ذلك، على أي قناة - الويب والهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون وما إلى ذلك. نحن نستخدم الرؤى المشتقة من العملاء لحل مشكلة العلامة التجارية والرسائل وتجربة التحديات. تساعد طريقتنا الجديدة في الجمع بين الاستجابات اللاواعية (الانتباه والعاطفة) والاستجابات المعلنة (الاستبيان) العملاء على فهم فعالية كل المحتوى الرقمي بسرعة كبيرة. نحن نستفيد من الذكاء الاصطناعي لتمكين البحث النوعي على نطاق واسع وبسرعة على أجهزة العملاء. دون الحاجة إلى قيام العملاء وعملائهم بتنزيل أي شيء أو تثبيته أو صيانته. تدعم منصة SaaS الخاصة بـ Emozo عمليات تطوير التصميم التكرارية وتوفر حماية آمنة تمامًا للبيانات للعملاء وعملائهم.
FaceMRI
facemri.com
تطبيق FaceMRI يقوم بالتعرف على الوجوه وتصنيفها حسب الجنس والعمر والعرق، ويتيح تتبع الحضور وتحليل البيانات من الصور والفيديوهات.
Hive
thehive.ai
Hive هو تطبيق يوفر حلول ذكاء اصطناعي قائمة على السحابة لتحليل، بحث، وتوليد المحتوى عبر الصناعات المختلفة.
Imagga
imagga.com
Imagga هو منصة تقوم بأتمتة وضع علامات الصور والفيديوهات، تساعد المطورين والشركات في تحليل المجموعات الكبيرة من الصور والفيديوهات.
Lambda
lambdalabs.com
توفر Lambda عمليات حسابية لتسريع التقدم البشري. نحن فريق من مهندسي التعلم العميق الذين يقومون ببناء أفضل سحابة GPU ومجموعات وخوادم ومحطات عمل في العالم. منتجاتنا تدعم المهندسين والباحثين في طليعة المعرفة الإنسانية. ومن بين العملاء: Intel، وMicrosoft، وGoogle، وAmazon Research، وTencent، وKaiser Permanente، وMIT، وStanford، وHarvard، وCaltech، ومختبر Los Alamos الوطني، وDisney، ووزارة الدفاع.
OMNIOUS.AI
omnicommerce.ai
تعمل منصة الذكاء الاصطناعي OMNIUSUS.AI OMNICOMMERCE على تمكين تجار التجزئة في مجال التجارة الإلكترونية من توفير تجربة تسوق بديهية تعتمد على البحث/الاكتشاف المرئي وتوصيات المنتجات المخصصة. استخدم الصور الملهمة من الأجهزة المحمولة للمشترين وقم بتحميلها على موقع الويب الخاص بك للعثور على المنتجات المتطابقة. اسمح لهم بشراء ما يقعون في حبه عبر وسائل التواصل الاجتماعي أثناء التسوق في متجر آخر، أو ببساطة أثناء السير في الشارع. شركات التجارة الإلكترونية مثل eBay، وYOOX Net-A-Porter، وMUSINSA، وLotteOn، وTheHyundai.com، وLF، وBrandi، وCJ ONSTYLE، وغيرها الكثير تثق في OMNICOMMERCE لتعزيز اكتشاف منتجاتها للمتسوقين. 2021 Global Hot Startup (شبكة شركاء AWS) أفضل حالة استخدام لعام 2020 في مجال الذكاء الاصطناعي للبيع بالتجزئة (NVIDIA) الابتكار للتجربة الجديدة لعام 2020 (Samsung C-lab)
Irida Labs
iridalabs.com
تطبيق Irida Labs يتيح تطوير حلول الذكاء الاصطناعي المستندة إلى رؤية الكمبيوتر للأجهزة المتصلة، مما يسهل التعرف وتتبع الأجسام في بيئات متعددة.
Picture to Text
picturetotext.info
تطبيق تحويل الصورة إلى نص يقوم باستخراج النصوص من الصور بدقة، مع دعم لعدة لغات وأشكال صور، مما يسهل معالجة المستندات والملاحظات.
Relu
relu.eu
Relu هي شركة برمجيات تقوم بإنشاء مكون برنامج الذكاء الاصطناعي لتحويل الصور الطبية ثلاثية الأبعاد تلقائيًا إلى مريض افتراضي. نحن نركز على تسهيل دمج هذه التكنولوجيا في سير عمل/برنامج طب الأسنان الحالي لديك.
VisionBot
visionbot.com
Visionbot.com هي خدمة قابلة للتطوير وسهلة الاستخدام تمكن الموظفين الميدانيين من التعاون بشكل أكثر فعالية من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في النصوص والصور. ويؤدي هذا إلى تحسين الإبلاغ عن الأحداث وإدارتها، وإنجاز أسرع لعمليات تنفيذ المشروع وتحسين الكفاءة التشغيلية بشكل كبير.
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