برامج التعلم العميق - التطبيقات الأكثر شعبية - أوزبكستان

NV5 Geospatial Software

nv5geospatialsoftware.com

يعد برنامج NV5 الجغرافي المكاني جزءًا من NV5. نقوم بإنشاء منتجات برمجية تساعد المتخصصين في مختلف الصناعات على الوصول إلى جميع أنواع البيانات والصور وتحليلها ومشاركتها. فهم العالم من حولك اليوم، يتم استخدام بيانات الاستشعار عن بعد لاتخاذ قرارات حاسمة، وتحقيق الاكتشافات، وفهم العالم من حولنا بشكل أفضل. تتزايد الأنواع المختلفة من البيانات، بدءًا من الصور المحمولة جواً وصور الأقمار الصناعية وحتى البيانات غير الضوئية مثل LiDAR وSAR، بشكل كبير من حيث التوافر والاستخدام. سواء تم استخدامها بشكل مستقل أو دمجها معًا للحصول على صورة أكثر اكتمالاً لمنطقة جغرافية ما، فإن بيانات الاستشعار عن بعد تنقل المهنيين عبر الصناعات والتخصصات إلى عصر جديد من اتخاذ القرارات الأكثر استنارة. NV5 Geospatial هي شركة رائدة في توفير الأدوات البرمجية المصممة لمساعدتك في الحصول على المعلومات التي تحتاجها من بيانات الاستشعار عن بعد. نحن نقدم التقنيات المثبتة علميًا التي تحتاجها لاتخاذ قرارات دقيقة ومستنيرة باستخدام الصور والبيانات المستشعرة عن بعد. سواء كنت بحاجة إلى تحديد مدى الضرر الناجم عن كارثة طبيعية أو ضمان عملية عسكرية آمنة، فإن منتجاتنا توفر لك الوعي الجغرافي المكاني المهم.