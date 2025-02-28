برامج التعلم العميق - التطبيقات الأكثر شعبية - تركيا

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حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
تشير برامج التعلم العميق إلى فئة من الأدوات والأطر البرمجية المصممة لتسهيل إنشاء نماذج التعلم العميق وتدريبها ونشرها. التعلم العميق هو مجموعة فرعية من التعلم الآلي الذي يتضمن تدريب الشبكات العصبية الاصطناعية ذات الطبقات المتعددة (ومن هنا جاء مصطلح "عميق") لتعلم تمثيل البيانات. توفر برامج التعلم العميق عادةً وظائف مثل: * تصميم بنية الشبكة العصبية: أدوات لتصميم وتخصيص بنية الشبكات العصبية العميقة، بما في ذلك تحديد عدد الطبقات، وأنواع الطبقات (على سبيل المثال، التلافيفية والمتكررة)، والاتصالات بين الطبقات. * المعالجة المسبقة للبيانات وزيادتها: أدوات مساعدة لإعداد بيانات الإدخال ومعالجتها مسبقًا لتدريب نماذج التعلم العميق، بما في ذلك مهام مثل التطبيع وزيادة البيانات واستخراج الميزات. * تدريب النماذج وتحسينها: خوارزميات وتقنيات لتدريب نماذج التعلم العميق على مجموعات البيانات الكبيرة، بما في ذلك خوارزميات التحسين مثل نزول التدرج العشوائي، وطرق التعامل مع التجهيز الزائد مثل التنظيم والتسرب. * تقييم النموذج والتحقق من صحته: أدوات لتقييم أداء النماذج المدربة في التحقق من صحة واختبار مجموعات البيانات، بما في ذلك مقاييس مثل الدقة والدقة والاستدعاء ودرجة F1. * النشر والاستدلال: مرافق لنشر نماذج التعلم العميق المدربة في بيئات الإنتاج للاستدلال على البيانات الجديدة، غالبًا من خلال التكامل مع أطر ومنصات تطوير البرمجيات. تشمل أطر برامج التعلم العميق الشائعة TensorFlow وPyTorch وKeras وCaffe. توفر هذه الأطر تجريدات عالية المستوى وواجهات برمجة التطبيقات التي تسهل على المطورين والباحثين إنشاء نماذج التعلم العميق وتجربتها دون الحاجة إلى تنفيذ كل شيء من الصفر.
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Claude
claude.ai
كلود من قبل الأنثروبور هو مساعد من الذكاء الاصطناعى من الجيل التالي الذي صممه الإنسان ومدرب ليكون آمنًا ودقيقًا وآمنًا لمساعدتك على القيام بأفضل ما لديك.
Google Cloud Platform
google.com
يعد Google Cloud Platform (GCP) ، المقدم من Google ، مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية التي تعمل على نفس البنية التحتية التي تستخدمها Google داخليًا لمنتجات المستخدم النهائي ، مثل Google Search و Gmail و File Storage و YouTube. إلى جانب مجموعة من أدوات الإدارة ، يوفر سلسلة من الخدمات السحابية المعيارية بما في ذلك الحوسبة وتخزين البيانات وتحليلات البيانات والتعلم الآلي. يتطلب التسجيل تفاصيل بطاقة ائتمان أو حساب مصرفي. يوفر منصة Google Cloud البنية التحتية كخدمة ومنصة كخدمة وبيئات الحوسبة بدون خادم. في أبريل 2008 ، أعلنت Google App Engine ، وهي منصة لتطوير واستضافة تطبيقات الويب في مراكز البيانات التي تديرها Google ، والتي كانت أول خدمة حوسبة سحابية من الشركة. أصبحت الخدمة متاحة بشكل عام في نوفمبر 2011. منذ الإعلان عن محرك التطبيق ، أضافت Google خدمات سحابة متعددة إلى النظام الأساسي. يعد Google Cloud Platform جزءًا من Google Cloud ، والذي يتضمن البنية التحتية السحابية العامة لـ Google Cloud Platform ، بالإضافة إلى G Suite ، وإصدارات المؤسسات من Android و Chrome OS ، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لخدمات التعلم الآلي ورسم خرائط المؤسسات.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) هي شركة تابعة لشركة Amazon التي تقدم منصات الحوسبة السحابية عند الطلب وواجهة برمجة التطبيقات للأفراد والشركات والحكومات ، على أساس الدفع المقترن. توفر خدمات الويب الحوسبة السحابية هذه مجموعة متنوعة من البنية التحتية التقنية التجريدية الأساسية والبناء والأدوات الحوسبة الموزعة. إحدى هذه الخدمات هي Amazon Compute Cloud (EC2) ، والتي تتيح للمستخدمين الحصول على مجموعة افتراضية من أجهزة الكمبيوتر المتوفرة في كل وقت ، عبر الإنترنت. يحاكي إصدار AWS من أجهزة الكمبيوتر الافتراضية معظم سمات الكمبيوتر الحقيقي ، بما في ذلك وحدات المعالجة المركزية للأجهزة (وحدات المعالجة المركزية) ووحدات معالجة الرسومات (GPUs) للمعالجة ؛ ذاكرة محلية/رام ؛ تخزين القرص الصلب/SSD ؛ اختيار أنظمة التشغيل ؛ الشبكات وبرامج التطبيق التي تم تحميلها مسبقًا مثل خوادم الويب وقواعد البيانات وإدارة علاقات العملاء (CRM). يتم تنفيذ تقنية AWS في مزارع الخادم في جميع أنحاء العالم ، ويتم الحفاظ عليها من قبل شركة Amazon التابعة. تعتمد الرسوم على مجموعة من الاستخدامات (المعروفة باسم نموذج "الدفع As-you-go") أو الأجهزة أو نظام التشغيل أو البرامج أو ميزات الشبكات التي يختارها المشترك المطلوب متوفرًا وتكرارًا وأمنًا وخدمة الخدمة. يمكن للمشتركين دفع ثمن كمبيوتر AWS افتراضي واحد ، أو كمبيوتر فعلي مخصص ، أو مجموعات من أي منهما. كجزء من اتفاقية الاشتراك ، توفر Amazon الأمان لأنظمة المشتركين. تعمل AWS من العديد من المناطق الجغرافية العالمية بما في ذلك 6 في أمريكا الشمالية. Amazon Markets AWS للمشتركين كوسيلة للحصول على قدرة الحوسبة واسعة النطاق بسرعة أكبر وبثانية من بناء مزرعة خادم مادية فعلية. يتم وصف جميع الخدمات بناءً على الاستخدام ، ولكن كل خدمة تقيس استخدامها بطرق مختلفة. اعتبارًا من عام 2017 ، تمتلك AWS 34 ٪ من جميع السحابة (IAAS ، PAAS) في حين أن المنافسين الثلاثة القادمين Microsoft و Google و IBM لديهم 11 ٪ و 8 ٪ و 6 ٪ على التوالي وفقًا لمجموعة Synergy.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud ، التي تأسست في عام 2009 ، رائدة عالمية في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي ، حيث تقدم الخدمات لآلاف المؤسسات والمطورين ومنظمات الحكومات في أكثر من 200 دولة ومنطقة. ملتزمة بنجاح عملائها ، توفر Alibaba Cloud إمكانات حوسبة سحابية وآمنة موثوقة ومعالجة البيانات كجزء من حلولها عبر الإنترنت. في يناير 2017 ، أصبحت Alibaba Cloud الشريك الرسمي للخدمات السحابية للأولمبياد.
FaceCheck.ID
facecheck.id
ابحث عن أي شخص عبر الإنترنت باستخدام محرك البحث للتعرف على الوجوه FaceCheck.ID. ابحث عن الأشخاص بالصور وتأكد من أنك تتحدث إلى الشخص الذي يزعمون أنه هو.
SpeechTexter
speechtexter.com
تحويل الكلام إلى نص. إملاء بصوتك. تطبيق ويب مجاني للكتابة بصوتك. أكثر من 70 لغة مختلفة مدعومة!
Otter
otter.ai
Otter هو تطبيق ذكي لتدوين الملاحظات يمكّنك من تذكر المحادثات الصوتية والبحث والمشاركة. يخلق Otter ملاحظات صوتية ذكية تجمع بين الصوت والنسخ وتحديد السماعة والصور المضمنة والعبارات الرئيسية. إنه يساعد رجال الأعمال والصحفيين والطلاب على أن يكونوا أكثر تركيزًا وتعاونًا وفعالًا في الاجتماعات والمقابلات والمحاضرات وأينما حدثت محادثات مهمة.
Phonexia
phonexia.com
Phonexia هي شركة برمجيات تشيكية مبتكرة تأسست في عام 2006 ولديها رؤية لإطلاق الإمكانات الصوتية من خلال القياسات الحيوية الصوتية وتقنيات التعرف على الكلام. ومن خلال علاقتها الوثيقة مع مجموعة أبحاث الكلام الشهيرة في جامعة برنو للتكنولوجيا، تعمل شركة Phonexia على تحويل أحدث الإنجازات العلمية إلى واقع يومي من التقنيات الحديثة والدقيقة للغاية والمدعومة بالشبكات العصبية العميقة. تقدم شركة Phonexia مجموعة من البرامج المتقدمة للقطاعات الحكومية والطب الشرعي والتجاري، مما يتيح تنفيذ مشاريع مبتكرة في أكثر من 60 دولة حول العالم.
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI هي مجموعة بحثية متخصصة في برامج التعرف على الوجوه ومقرها في الولايات المتحدة الأمريكية. يعد FaceMRI هو محرك البحث الأكثر تقدمًا للتعرف على الوجوه لأجهزة Mac والكمبيوتر الشخصي. يحتوي FaceMRI على مجموعة من برامج التعرف على الوجوه التي يمكنها تصنيف الوجوه إلى الجنس (ذكر، أنثى، غير ثنائي)، وفئة العمر، وسنوات العمر، والعرق. إنشاء مخططات الحضور والتحليلات. يمكن استخراج الوجوه عبر + استيراد الصور + استيراد مقاطع الفيديو + بحث الويب (FB و LinkedIn و Instagram) + استيراد المجلدات + كاميرا الويب وكاميرات IP + IOT وكاميرات الأمان. + مفاتيح USB والأجهزة الخارجية يستخدم FaceMRI قوة التعرف على الوجه لفتح التحليلات من الصور ومقاطع الفيديو. يمكن للمستخدمين تنزيل التطبيق على جهاز Mac أو الكمبيوتر الشخصي الخاص بهم واستيراد الصور ومقاطع الفيديو. سيتم استخراج الوجوه والأشخاص من مقاطع الفيديو والصور، ويمكن للمستخدمين إضافة وجوه للعملاء وإنشاء تقارير مخصصة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للموظفين إنشاء مخططات ديموغرافية بناءً على العمر والجنس والعرق من مقاطع الفيديو ومعرفة من هم عملاؤك. يحتوي FaceMRI أيضًا على تقنية البحث عن الأشخاص، حتى يتمكن المستخدمون من إنشاء تقارير مخصصة. يمكن للموظفين تتبع حضور مكالمة Zoom، ومن كان في مكالمة الشركة، ومن كان مفقودًا. يمكن للموظفين الاتصال بكاميرات الويب وكاميرات الأمان وكاميرات إنترنت الأشياء لتتبع من يدخل عملك. يقوم FaceMRI بإنشاء تقارير شخصية من خلاصات الفيديو حتى يتمكن المستخدمون من مراقبة من يدخل عملك.
Speechnotes
speechnotes.co
تحويل الكلام إلى نص - الكتابة الصوتية والنسخ. قم بتدوين الملاحظات بصوتك مجانًا، أو قم بنسخ التسجيلات الصوتية والمرئية تلقائيًا على الفور. آمن ودقيق وسريع للغاية.
Jasper
jasper.ai
Jasper: تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي للشركات التابعة للعلامة التجارية على إنشاء محتوى في كل مكان تفعله عبر الإنترنت، بصوت علامتك التجارية، دائمًا. Jasper هو مساعد الذكاء الاصطناعي الإبداعي الذي يمكنه التعلم والكتابة بأسلوب علامتك التجارية الفريدة. سواء كنت تتحدث بجرأة أو بوقاحة أو بشكل رسمي أو عبر الإنترنت فقط، تحدث (u do u). بالإضافة إلى ذلك، فإن ملحق متصفح Jasper Everywhere يبقي Jasper بجانبك، بدءًا من نظام إدارة المحتوى (CMS) لديك وحتى البريد الإلكتروني إلى الوسائط الاجتماعية وحتى النظام الأساسي لشركتك باستخدام Jasper API. والأهم من ذلك، أن Jasper يحافظ على أمان وخصوصية بياناتك من خلال ميزات الأمان المضمنة التي تظل محدثة مع تطور بروتوكولات الأمان. قم بإنشاء المحتوى بشكل أسرع 5 مرات باستخدام الذكاء الاصطناعي. Jasper هي أداة كتابة النصوص المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الأعلى جودة مع أكثر من 3000 تقييم من فئة 5 نجوم. الأفضل لكتابة منشورات المدونة ومحتوى الوسائط الاجتماعية والنسخ التسويقية.
Speech to Note
speechtonote.com
Speech To Note هي أداة للتعرف على الكلام مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تحول الصوت المنطوق إلى نص على الفور. تستخدم أداتنا تقنية تحويل الكلام إلى نص المتقدمة لتحويل كلماتك إلى ملخصات موجزة يمكنك تحريرها أو مشاركتها. اختبر قوة أداتنا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لأنها تحول كلماتك المنطوقة على الفور إلى ملخص موجز وغني بالمعلومات.
Jammable
jammable.com
أنشئ أغلفة الذكاء الاصطناعي باستخدام الذكاء الاصطناعي في ثوانٍ باستخدام Jammable، مع توفر المئات من النماذج الصوتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تم تحميلها من قبل المجتمع للاستخدام الإبداعي الآن!
Clarifai
clarifai.com
Clarifai هي شركة ذكاء اصطناعي مستقلة متخصصة في رؤية الكمبيوتر ومعالجة اللغة الطبيعية والتعرف على الصوت. تعد Clarifai واحدة من أولى منصات التعلم العميق التي تم تأسيسها في عام 2013، وتوفر منصة الذكاء الاصطناعي للبيانات غير المنظمة للصور والفيديو والنص والصوت. تدعم منصتها دورة حياة الذكاء الاصطناعي الكاملة لاستكشاف البيانات، ووضع العلامات على البيانات، والتدريب النموذجي، والتقييم، والاستدلال حول الصور والفيديو والنص والبيانات الصوتية. تستخدم Clarifai، التي يقع مقرها الرئيسي في واشنطن العاصمة، التعلم الآلي والشبكات العصبية العميقة لتحديد وتحليل الصور ومقاطع الفيديو والنصوص والصوت تلقائيًا. يتيح Clarifai للمستخدمين تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي في منتجاتهم عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) و/أو Mobile SDK و/أو الحلول المحلية.
DeepAI
deepai.org
أدوات الذكاء الاصطناعي للبشر المبدعين بشكل طبيعي
OpenAI Platform
openai.com
OpenAI هي شركة أبحاث ونشر للذكاء الاصطناعي مكرسة لضمان أن الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة يفيد البشرية جمعاء. يعد الذكاء الاصطناعي أداة قوية للغاية يجب إنشاؤها مع وضع السلامة والاحتياجات البشرية في جوهرها. تلتزم شركة OpenAI بوضع توافق المصالح في المقام الأول – قبل الربح. لتحقيق مهمتنا، يجب علينا أن نستوعب ونقدر وجهات النظر والأصوات والخبرات المختلفة التي تشكل الطيف الكامل للبشرية. إن استثمارنا في التنوع والمساواة والشمول مستمر، ويتم تنفيذه من خلال مجموعة واسعة من المبادرات، وتدعمه القيادة وتدعمه. في OpenAI، نعتقد أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على مساعدة الناس على حل التحديات العالمية الهائلة، ونريد أن يتم تقاسم الجانب الإيجابي من الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.
Notta
notta.ai
Notta هي أداة Transcription الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والاجتماع التي تساعد على نسخ وتلخيص أي محادثات صوتية إلى نص قابل للتنفيذ بسرعة ، مع دعم 58 لغة. * أخبار مهمة: انضم Airgram إلى Notta! بصرف النظر عن نسخ ملفات الفيديو/الصوت ، والخطب المباشرة ، تتكامل Notta مع منصات مؤتمرات الفيديو الرائدة ، بما في ذلك Zoom و Microsoft Teams و Google Meet ، لإنشاء ملاحظات اجتماعية آلية. كما يتيح للمستخدمين مراجعة والبحث من خلال وتحرير وتصدير ومشاركة النصوص مع أعضاء الفريق للتعاون السلس. Notta يمكّنك من زيادة قيمة كل محادثة.
Resemble.ai
resemble.ai
يقوم Resemble AI بإنشاء أصوات ذكاء اصطناعي مخصصة باستخدام نماذج التعلم العميق الخاصة التي تنتج محتوى صوتي عالي الجودة تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي باستخدام تحويل النص إلى كلام وتحويل الكلام إلى كلام. Resemble Localize، أداة التعريب متعددة اللغات لدينا، تترجم النص ويمكنها تحويل صوت الذكاء الاصطناعي الخاص بك إلى ما يصل إلى 100 لغة. Resemble fill هي ميزة التعبئة التوليدية (الرسم الصوتي) التي تمكنك من تعديل الكلام الحالي باستخدام صوت الذكاء الاصطناعي المستنسخ. يمكن استخدام التعبئة لمراجعة الإعلانات الصوتية الآلية، وإدراج الإعلانات المتدفقة الديناميكية (SAI)، والمساعدين الصوتيين، والمزيد. لقد فزنا مؤخرًا بجائزة Webby لعام 2023 عن "أفضل استخدام لتقنية الصوت" لمساهمة الذكاء الاصطناعي الصوتي في يوميات آندي وارهول التي رشحت لجائزة إيمي من Netflix. بالتعاون مع Netflix، نعقد شراكة مع Byju's وThe World Bank Group وBoingo وUniversal Pictures وParamount Pictures وغيرها.
Face Age
getfaceage.com
يستخدم Age Age التقنية المتطورة لتحليل سمات جلد الوجه ، والتقاط تفاصيل مثل التجاعيد والمسامات وحب الشباب وحقيبة العين لفهم جلد كل عميل. تم تصميم Age Face لسهولة التكامل في منصات التجارة الإلكترونية الحالية. يوفر Vace Age خيارات التكامل المختلفة ، مما يجعل عملية الإعداد سلسة وفعالة. سواء كنت تدير متجرًا صغيرًا أو سوقًا واسع النطاق ، فإن مواجهة العمر يتكيف بسلاسة مع متطلباتك الفنية.
Picture to Text
picturetotext.info
محول الصورة إلى نص الخاص بهم يجعل تحويل الصور إلى نص قابل للتحرير أمرًا بسيطًا وفعالاً. سواء قمت بمسح المستندات ضوئيًا أو ملاحظات مكتوبة بخط اليد أو أي محتوى مرئي آخر، فإن أداتهم تتعامل مع كل ذلك بسهولة. استمتع بدقة عالية مع استخراج النص بشكل موثوق من أنواع الصور المختلفة. تضمن واجهته سهلة الاستخدام أن يتمكن الجميع من استخدامه دون أي متاعب. بالإضافة إلى ذلك، فهي تدعم لغات متعددة، حتى تتمكن من التعامل مع النص بلغات مختلفة بسلاسة. إحدى الميزات البارزة هي القدرة على إرسال صور مجمعة، مما يوفر لك الوقت عند معالجة كميات كبيرة من البيانات. كما أنها تدعم تنسيقات صور متعددة، مما يجعلها متعددة الاستخدامات لأي مشروع. وأفضل ما في الأمر هو أن أدواتهم مجانية الاستخدام تمامًا. باستخدام برنامج تحويل الصور إلى نص، يمكنك: * توفير الوقت عن طريق تحويل الصور إلى نص دون عناء * زيادة الإنتاجية بنتائج سريعة ودقيقة * قم بتبسيط سير عملك باستخدام أداة سهلة الاستخدام أطلق العنان لإمكانات المحتوى المرئي الخاص بك من خلال محول الصورة إلى نص الدقيق للغاية والمتعدد اللغات والمتعدد الاستخدامات.
Hour One
hourone.ai
تقوم الساعة الأولى بإحداث ثورة في إنشاء المحتوى للشركات من خلال مركزية جميع تدفقات سير العمل في منصة واحدة تعمل بالنيابة. نحن نتباهى بأكثر تجسيدات السوق في السوق ، والتي تتميز بحركات طبيعية تنشط رسائل عملك بوضوح. قوالبنا ، التي يمكن تخصيصها لأي علامة تجارية ، تمكن الفرق من صياغة المحتوى الشخصي على نطاق واسع - لا توجد مهارات تصميم أو تحرير مطلوبة. بالإضافة إلى ذلك ، مع التقديم السريع والأمان من الدرجة الأولى ، تبرز ساعة One كنظام تشغيل المحتوى الرئيسي المصمم لمتطلبات المؤسسات. ما كان يستغرق شهورًا ، يستغرق الآن دقائق فقط وينتج مشاركة أعلى ... العمل أكثر ذكاءً ، وليس أكثر صعوبة مع الساعة الأولى وإنتاج مقاطع فيديو تجارية مخصصة تدفع التأثير. * HouRENE هي أداة إنشاء الفيديو تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو وعروض تقديمية تسويقية مع مجموعة متنوعة من القوالب والأصوات والشخصيات. * يحب المستخدمون سهولة الاستخدام ، ومجموعة الأصوات والأحرف للاختيار من بينها ، وعملية سريعة ووقت التنزيل ، والدعم من فريق نجاح العملاء. * عانى المراجعون من مشكلات مثل ميزة نصية من النصوص الروبوتية ، وخيارات الصورة الرمزية المحدودة ، ومنحنى تعليمي للمستخدمين غير العاديين ، وقدرات العلامات التجارية المحدودة ، ووقت التحميل البطيء ، وعدم وجود تعليمات واضحة لميزات معينة.
Altered
altered.ai
Altered هو محرر صوتي من الجيل التالي يدمج العديد من تقنيات الذكاء الاصطناعي الصوتي في تطبيق سهل الاستخدام لإنتاج محتوى صوتي عالي الجودة لمختلف الصناعات، بما في ذلك مدونات البث الصوتي واستوديوهات ألعاب الفيديو والتعليم الإلكتروني.
Roboflow
roboflow.com
من خلال بضع عشرات من أمثلة الصور، يمكنك تدريب نموذج رؤية كمبيوتر متطور وعملي في أقل من 24 ساعة. تقوم Roboflow بإنشاء منتجات برمجية كخدمة لتسهيل البناء باستخدام رؤية الكمبيوتر. يستخدم أكثر من 250.000 مطور Roboflow لإدارة بيانات الصور، والتعليق التوضيحي وتسمية مجموعات البيانات، وتطبيق المعالجة المسبقة والتعزيزات، وتحويل تنسيقات ملفات التعليقات التوضيحية، وتدريب نموذج رؤية الكمبيوتر بنقرة واحدة، ونشر النماذج عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) أو إلى الحافة.
Muse.ai
muse.ai
Muse.ai هي منصة بحث فيديو تمكن أي شخص من العثور بسرعة على لحظات معينة بكميات كبيرة. إنه أيضًا منصة تخزين ومقاطع فيديو كاملة تتيح للمستخدمين تضمين البحث الأكثر تقدماً في أي موقع ويب.
npm
npmjs.com
npm هو مدير الحزم للغة برمجة JavaScript التي تديرها شركة npm, Inc. npm هو مدير الحزم الافتراضي لبيئة تشغيل JavaScript Node.js. وهو يتألف من عميل سطر أوامر، يسمى أيضًا npm، وقاعدة بيانات عبر الإنترنت للحزم العامة والخاصة المدفوعة، تسمى سجل npm.
Kili Technology
kili-technology.com
أنشئ مجموعات بيانات عالية الجودة وبسرعة. تثق بنا المؤسسات لتبسيط عمليات تصنيف البيانات الخاصة بها وبناء أفضل مجموعات البيانات لنماذجها المخصصة، والذكاء الاصطناعي التوليدي، وLLMs ___ لماذا تقنية كيلي؟ ربما لا تعرف هذا، ولكن: تحتوي مجموعة بيانات MNIST على معدل خطأ يبلغ 3.4%، ولا يزال يتم الاستشهاد بها في أكثر من 38000 ورقة بحثية. تبلغ نسبة الخطأ في مجموعة بيانات ImageNet، مع تسمياتها الجماعية، 6%. يمكن القول إن مجموعة البيانات هذه تدعم أنظمة التعرف على الصور الأكثر شيوعًا التي طورتها Google وFacebook. إن الخطأ المنهجي في مجموعات البيانات هذه له عواقب في العالم الحقيقي. تضطر النماذج التي يتم تدريبها على البيانات التي تحتوي على أخطاء إلى تعلم تلك الأخطاء، مما يؤدي إلى تنبؤات خاطئة أو الحاجة إلى إعادة التدريب على كميات متزايدة من البيانات "لغسل" الأخطاء. لقد بدأت كل صناعة في فهم الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي والاستثمار فيها. لكن ثورة محولات التعلم الآلي والتركيز المستمر على تحسين نموذج التعلم الآلي قد وصل إلى نقطة تناقص العوائد. ماذا هناك؟
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
مولد الحلم العميق. اكتشف ما يمكن أن تولده الشبكة العصبية التلافيفية من خلال المعالجة الزائدة للصورة وتحسين الميزات.
AssemblyAI
assemblyai.com
AssemblyAI هي شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي للكلام تركز على بناء نماذج جديدة ومتطورة للذكاء الاصطناعي يمكنها نسخ الكلام البشري وفهمه. يختار عملاؤنا، مثل CallRail وFireflies وSpotify، AssemblyAI لبناء تجارب ومنتجات جديدة مذهلة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعتمد على البيانات الصوتية. تتضمن نماذج وأطر عمل AssemblyAI ما يلي: - تحويل الكلام إلى نص بالذكاء الاصطناعي - الذكاء الصوتي، بما في ذلك التلخيص، وتحليل المشاعر، واكتشاف الموضوع، والإشراف على المحتوى، وتنقيح معلومات تحديد الهوية الشخصية، والمزيد - LeMUR، وهو إطار عمل لتطبيق LLMs قوي على الكلام المكتوب، حيث يمكنك طرح أسئلة معقدة، وسحب عناصر العمل والملخصات من النسخ الخاص بك، والمزيد
Gladia
gladia.io
Gladia عبارة عن منصة للبنية التحتية للمعرفة AI توفر واجهات برمجة التطبيقات للتوصيل والتشغيل لتمكين المستخدمين من تحقيق أقصى استفادة من بياناتهم. تعد واجهة برمجة تطبيقات تحويل الكلام إلى نص Alpha أحدث عروضها، وتوفر معالجة في الوقت الفعلي ومعدل خطأ في الكلمات يصل إلى 1%. إنه مبني على نماذج Whisper الخاصة بـ Open AI، وهو قادر على نسخ ساعة واحدة من الصوت في 10 ثوانٍ فقط. واجهة برمجة التطبيقات متاحة مجانًا، وتدعم 99 لغة. يرأس شركة Gladia جان لويس كويجوينر، المؤسس والرئيس التنفيذي، وجوناثان سوتو، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للتكنولوجيا. يحمل Queguiner درجة الماجستير في الذكاء الاصطناعي الرمزي وقد قام بمفرده ببناء برنامج دردشة آلي لتنظيم جميع تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتصنيفها وتوحيدها في متجر واحد. يحمل سوتو درجة الماجستير من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وهو مؤلف العديد من الأوراق الأكاديمية. توفر Gladia برامج تعليمية ووثائق للمستخدمين، بالإضافة إلى مكالمة تأهيل فردية مع فريقهم. إنهم ملتزمون بجعل واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهم متاحة وبأسعار معقولة أكثر من أي شيء آخر في السوق، دون التضحية بالجودة.
Deepgram
deepgram.com
Deepgram هي شركة تأسيسية للذكاء الاصطناعي مهمتها فهم اللغة البشرية. نحن نمنح أي مطور إمكانية الوصول إلى النسخ والفهم الأكثر تقدمًا للكلام باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال استدعاء واجهة برمجة التطبيقات (API) فقط. تقدم نماذجنا النسخ الأسرع والأكثر دقة إلى جانب الميزات السياقية مثل التلخيص وتحليل المشاعر واكتشاف الموضوع. علاوة على ذلك، يمكن للمطورين: * معالجة البث المباشر أو الصوت المسجل مسبقًا * نسخ بعشرات اللغات * تدريب النماذج المخصصة لحالات الاستخدام الفريدة * الوصول إلى NLU العميق باستخدام واجهة برمجة التطبيقات الموحدة * أنشئ أي لغة برمجة باستخدام مجموعات تطوير البرامج (SDK) الخاصة بنا * النشر محليًا أو على السحابة المُدارة بواسطة DG * احصل على الأشعة تحت الحمراء GPU قابلة للتطوير للتدريب والاستدلال تعد Deepgram شريكًا فخورًا لـ NVIDIA وشركة Y Combinator، وقد أكملنا مؤخرًا سلسلة B بقيمة 72 مليون دولار لتحديد مستقبل فهم الكلام بالذكاء الاصطناعي، مما يجعلنا شركة الذكاء الاصطناعي للكلام الأكثر تمويلًا في هذه المرحلة. شريك NVIDIA وشركة Y Combinator.
SpeechFlow
speechflow.io
SpeechFlow هي أداة متطورة لتحويل الكلام إلى نص تعمل على تمكين الشركات والأفراد بدقة وكفاءة لا مثيل لهما. تضمن تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة لدينا النسخ الدقيق لمحتوى الصوت والفيديو إلى نص مكتوب، مما يدعم ما يصل إلى 14 لغة، بخلاف اللغة الإنجليزية فقط. الميزات الرئيسية: * النسخ متعدد اللغات: تغلب على الحواجز اللغوية بدعم 14 لغة. احصل على نسخ دقيقة وموثوقة في سياقات لغوية متنوعة. * حل النسخ الشامل: واجهة برمجة التطبيقات والمنصة عبر الإنترنت: بالنسبة للمؤسسات والأفراد، يوفر SpeechFlow واجهة API للتعرف على الكلام وميزات النسخ عبر الإنترنت، وهي بسيطة وسهلة الاستخدام. * النسخ الدقيق: استفد من الدقة الرائدة في الصناعة وفهم المصطلحات الخاصة بالصناعة وسياق النسخ الشاملة والموثوقة. * نماذج خاصة بالصناعة: تم تصميمها لتلبية الاحتياجات الفريدة لمختلف القطاعات، حيث تعمل نماذج التعرف على الكلام المدربة جيدًا لدينا على تعزيز الكفاءة التشغيلية في مجالات الرعاية الصحية والمالية والقانونية وخدمة العملاء والتعليم. * معالجة سريعة للغاية: استمتع بتجربة النسخ السريع، مع ساعة واحدة من الصوت المكتوب في أقل من 3 دقائق، مما يوفر لك وقتًا ثمينًا. * نسخة تجريبية مجانية ممتدة كل شهر: 5 ساعات من تحويل الكلام إلى نص مجانًا لكل مستخدم شهريًا * أسعار فعالة من حيث التكلفة: أسعار منخفضة تصل إلى 0.0002 دولار أمريكي في الثانية، ادفع فقط مقابل ما تستخدمه من خلال تسعيرنا المرن للدفع عند الاستخدام قابلية التطبيق الرئيسية: * مراكز الاتصال: استخلاص رؤى قيمة من محادثات العملاء وتحسين إنتاجية الوكيل وخفض التكاليف. * التسميات التوضيحية للفيديو: تعزيز إمكانية الوصول والوصول إلى جمهور أوسع من خلال النسخ الدقيق للفيديو. * الاجتماعات الافتراضية: قم بنسخ الاجتماعات بسهولة واحصل على رؤى من كل مناقشة، بغض النظر عن الضوضاء في الخلفية. * مراقبة الوسائط: قم ببناء منصة أكثر أمانًا من خلال اكتشاف المحتوى الحساس مثل خطاب الكراهية والألفاظ النابية بدقة عالية. * منشئو المحتوى: قم بنسخ المقابلات والمحاضرات بسهولة لإجراء تحليل مركّز. * المترجمون التحريريون والفوريون: تحسين سير العمل وتقديم ترجمات دقيقة. متطلبات الاستخدام: إن الدقة العالية لـ SpeechFlow والمعالجة السريعة والدعم متعدد اللغات والتسعير الفعال من حيث التكلفة تجعل SpeechFlow الخيار الأمثل لجميع احتياجات تحويل الكلام إلى نص. انقر الآن لتبسيط عملية النسخ والارتقاء بأعمالك إلى المستوى التالي باستخدام SpeechFlow!
PromptSmart
promptsmart.com
PromptSmart هو تطبيق ملقن يتتبع صوتك، ويساعدك على إنشاء مقاطع فيديو أو عروض تقديمية. PromptSmart هو أول تطبيق ملقن على الإطلاق مزود بتقنية التعرف على الصوت - أداة التحدث أمام الجمهور الأكثر تقدمًا! إطلاق أغسطس 2014! ولدت PromptSmart من شغف التحدث أمام الجمهور. قام مؤسسو PromptSmart بتدريب وتوجيه طلاب ماجستير إدارة الأعمال في فن الخطابة. وإدراكًا منا أن العديد من الخطباء سيحصلون على دعم أفضل من خلال ملقن بديهي يتم التحكم فيه بواسطة مكبر الصوت، فقد أدركنا أيضًا أن الأجهزة المحمولة اليوم يمكنها تلبية هذه الحاجة. مع أخذ هذا في الاعتبار، تم إنشاء PromptSmart. يعالج PromptSmart أيضًا احتياجات المتحدثين الذين يفضلون استخدام الملاحظات بدلاً من الخطب المكتوبة بالكامل. لقد صممنا ميزة بطاقة الملاحظات الرقمية للسماح للمتحدثين بالبقاء على اطلاع من خلال تتبع الرسائل الرئيسية المطلوب تغطيتها. والنتيجة النهائية هي أن PromptSmart هي أداة التحدث أمام الجمهور الأكثر تقدمًا لأي نمط من المتحدثين!
Voiceitt
voiceitt.com
Voiceitt هي شركة ناشئة في مجال التعرف على الكلام والمؤسسة الاجتماعية التي طورت تقنية التعرف على الكلام التلقائي (ASR) التي تترجم أنماط الكلام غير القياسية إلى خطاب واضح في الوقت الفعلي ، مما يتيح للأطفال والبالغين ذوي الإعاقات الشديدة في الكلام والإعاقات إلى الوصول التقنيات والأجهزة الصوتية التي يتم تنشيطها. تطبيق يدعم التواصل المنطوق للأشخاص الذين يعانون من خطاب غير قياسي. يمكنك استخدام Voiceitt للتواصل عن طريق الصوت مع الآخرين وأجهزة تنشيط صوتي مثل Alexa!
Capsolver
capsolver.com
يوفر حل رموز التحقق التلقائي من Capsolver الحل الأسرع والأكثر تكلفة لحل رموز التحقق. يمكنك دمجه بسرعة مع برنامجك باستخدام خيار التكامل البسيط الخاص به لتحقيق أفضل النتائج في غضون ثوانٍ. مع نسبة نجاح تصل إلى 99.15%، يستطيع Capsolver الإجابة على أكثر من 10 مليون كلمة التحقق كل دقيقة. وهذا يعني أن التشغيل الآلي أو الكشط لديك سيكون له وقت تشغيل بنسبة 99.99%. يمكنك شراء حزمة captcha إذا كانت لديك ميزانية كبيرة. بأقل سعر في السوق، قد تحصل على مجموعة متنوعة من الحلول، بما في ذلك reCAPTCHA V2، وreCAPTCHA V3، وhCaptcha، وhCaptcha Click، وreCaptcha click، وFuncaptcha Click، وFunCaptcha، وaws captcha، وتحويل الصورة إلى نص، والمزيد. مع هذه الخدمة، 0.1 ثانية هي أبطأ سرعة تم قياسها على الإطلاق. توفر CapSolver الآن خدمات التعرف على الصور للعملاء من خلال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. الغرض من عملهم هو استخدام الذكاء الاصطناعي في المزيد من المجالات، وتوسيع الإمكانيات في البيئات التي تعتمد على التكنولوجيا.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai هي واحدة من أولى منصات الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة في العالم والتي تمكن المؤسسات الكبيرة حول العالم من بناء مجموعة واسعة من التطبيقات التي تدعم الذكاء الاصطناعي عبر سير العمل والوظائف. يقدم Vue.ai قيمة على عكس أي حل نقطي آخر يجمع بين بيانات الصور والفيديو والنص من جميع أنحاء المؤسسة، ويفك تشفيرها باستخدام مجموعة الذكاء الاصطناعي الخاصة به، مما يمكّن الذكاء من التغذية عبر المؤسسة لاتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. من خلال مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات الجاهزة للاستخدام، والأدوات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية، والأدوات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة، تتيح Vue.ai لفرق التسويق والمنتجات والأعمال والتكنولوجيا تحقيق تأثير كبير الحجم على نمو الإيرادات والكفاءة وخفض التكلفة . يتم نشر Vue.ai حاليًا في العديد من الصناعات، بما في ذلك البيع بالتجزئة والمالية والتأمين والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية. Vue.ai هي علامة تجارية لشركة Mad Street Den أسسها Ashwini Asokan وAnand Chandrasekaran.
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye هي شركة بحث عن الصور والتعرف عليها. نحن خبراء في رؤية الكمبيوتر والتعرف على الأنماط والشبكات العصبية والتعلم الآلي. مهمتنا هي جعل الصور الخاصة بك قابلة للبحث.
SpeedSize
speedsize.com
يعد SpeedSize™ هو البديل الأكثر تقدمًا المدعوم بالذكاء الاصطناعي للضغط والتسليم التقليدي، وهو عبارة عن منصة بدون تعليمات برمجية توفر تجربة وسائط عالية الجودة للعلامات التجارية عبر الإنترنت. يقوم الذكاء الاصطناعي المدعوم بعلم الأعصاب من SpeedSize بتحليل الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك لإزالة البيانات التي لا يستطيع العقل البشري إدراكها، ثم يعيد إنشائها بجودة مماثلة - ولكن بحجم أصغر - ويقدم الملف الأمثل لكل زائر لموقع الويب. قم بترقية العرض التقديمي لمنتج موقع الويب الخاص بك إلى صور بجودة 4K ومقاطع فيديو يتم تشغيلها تلقائيًا دون إبطاء موقع الويب الخاص بك.
Imagga
imagga.com
Imagga عبارة عن منصة لواجهات برمجة التطبيقات المستندة إلى السحابة والمحلية لوضع علامات تلقائية على الصور والفيديو مخصصة للمطورين والشركات والمؤسسات. تساعد تقنية Imagga الشركات على فهم مجموعات الصور والفيديو الديناميكية واسعة النطاق الخاصة بها. يستخدم حاليًا (اعتبارًا من أكتوبر 2017) أكثر من 11500 مطور وأكثر من 220 شركة في جميع أنحاء العالم وقد حصل على العديد من الجوائز والتقديرات العالمية مثل أفضل بائع تكنولوجيا في South Summit '15 من قبل صاحب الجلالة ملك إسبانيا، والبطل العالمي في الأخبار والإعلام على مستوى العالم. جوائز القمة 2016 من الأمم المتحدة، والمبتكر العالمي في تحليلات الصور 2016 من IDC، من بين آخرين. رائدة ومبتكرة عالمية في وضع علامات على الصور كمساحة خدمة - تعمل الشركة على تشغيل واجهة برمجة التطبيقات السحابية الخاصة بها منذ عام 2011، وتقنياتها الرائدة في وضع العلامات التلقائي والتصنيف التلقائي منذ عام 2013. علاوة على تقنية التعرف على الصور، توفر Imagga منصة من واجهات برمجة التطبيقات المستندة إلى السحابة للتعرف الآلي على الصور ووضع العلامات عليها وتصنيفها، مما يمكّن المطورين والشركات من إنشاء تطبيقات وحلول تفهم الصور. ويمكن تسليم التكنولوجيا كتركيب داخل الشركة أيضًا، إذا لزم الأمر. تعمل تقنية التعرف على الصور في Imagga على أتمتة عملية تعيين الكلمات الرئيسية و/أو الفئات الخاصة بالمجال للصور بشكل كامل. الحل قابل للتطوير أفقيًا ويمكنه التعامل مع أي كمية من الصور تحتاج إلى تحليل وتعليق. يمكن أن يتكيف مع احتياجات العملاء من خلال التدريب المخصص و/أو حلقة التغذية الراجعة. ملفوفًا بواجهة برمجة التطبيقات (API) سهلة جدًا لدمجها في السحابة، أو داخل الشركة، ويمكن أن يبدأ إنتاجها في غضون عدة ساعات.
Krisp
krisp.ai
Krisp هو تطبيق ذكي مصمم لتحسين كفاءة ووضوح الاجتماعات والمكالمات عبر الإنترنت. في المقام الأول، يستخدم الذكاء الاصطناعي لإلغاء الضوضاء، مما يزيل بشكل فعال ضوضاء الخلفية والأصوات والصدى أثناء التفاعلات عبر الإنترنت. تضمن هذه الميزة اتصالات واضحة وعالية الجودة في مختلف الإعدادات، بدءًا من المحادثات الفردية وحتى اجتماعات الفريق ومراكز الاتصال. إلى جانب إلغاء الضوضاء، يوفر Krisp أيضًا نسخًا للاجتماعات في الوقت الفعلي، مما يحسن إمكانية الوصول ويساعد في الحفاظ على السجلات. بالإضافة إلى ذلك، فهو يمتلك القدرة على إنشاء ملاحظات وملخصات موجزة للاجتماعات، ويعمل بشكل فعال كمساعد اجتماع يعمل بالذكاء الاصطناعي. ميزة أخرى ملحوظة هي وظيفة تسجيل الاجتماعات في Krisp، والتي تسجل الاجتماعات الافتراضية تلقائيًا عبر جميع تطبيقات الاتصال. خصيصًا لبيئات مراكز الاتصال، توفر Krisp ميزة AI Accent Localization التي تعمل على تحويل لهجات الوكلاء في الوقت الفعلي لتتناسب مع اللهجة الأصلية للعملاء من أجل تواصل أكثر وضوحًا. كما يقوم أيضًا بتسجيل محادثات الوكيل والعملاء بشكل آمن في الوقت الفعلي. يمكن دمج خدمات التطبيق في العديد من المنتجات باستخدام حزمة SDK المتوفرة للمطورين. وباعتبارها أداة ذكاء اصطناعي متعددة الوظائف، تقدم Krisp خدماتها لمجموعة واسعة من المستخدمين بما في ذلك الأفراد والمستقلين وفرق العمل المختلطة وفرق المبيعات والخدمات المهنية ومراكز الاتصال.
Symbl.ai
symbl.ai
Symbl.ai عبارة عن منصة ذكاء للمحادثة توفر للمطورين نسخًا في الوقت الفعلي ورؤى لبيانات المحادثة غير المنظمة باستخدام نماذج التعلم العميق المتقدمة. توفر الأداة حلولاً لمختلف الصناعات مثل معلومات الإيرادات والأحداث والندوات عبر الإنترنت والتعاون عن بعد ومركز الاتصال وتوظيف المعلومات. تدعم ميزات Symbl.ai أدوات التتبع المخصصة والتلخيص ونمذجة المواضيع والنسخ وتحليلات المحادثة وواجهة المستخدم المعدة مسبقًا ومكونات البيانات الصوتية والصوتية والنصية. بفضل تقنية واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، يتيح Symbl.ai التعرف على الكلام في الوقت الفعلي وغير المتزامن للمحادثات البشرية غير المنظمة، مما يمكّن الأداة من إضافة الذكاء من خلال استدعاء واجهة برمجة التطبيقات (API) واحد. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة اكتشاف الكلمات الرئيسية والعبارات والنوايا في الوقت الفعلي، سواء في أقل من 400 مللي ثانية أو عبر الطلبات المجمعة/غير المتزامنة. يتضمن Symbl.ai تكامل تحويل الكلام إلى نص، مما يسمح بواجهة برمجة تطبيقات التعرف على الكلام الأكثر دقة وغير المتزامنة والتي تم تصميمها للمحادثات البشرية. تولد تحليلات المحادثة الخاصة بالأداة مقاييس مختلفة لتحسين تحليلات محادثة المستخدم أو الوكيل مثل نسب التحدث إلى الاستماع، والكلمات في الدقيقة، ووقت التحدث، والمشاعر القائمة على الموضوع. يدعم Symbl.ai أيضًا معالجة المحادثات واستخراج الأفكار عبر قنوات المحادثة المختلفة مثل ملفات الفيديو أو الصوت والاتصال الهاتفي والبث. علاوة على ذلك، تعطي Symbl.ai الأولوية لدعم العملاء، وتوفر خططًا مرنة دون أي التزامات استخدام وخيارات نمو قابلة للتطوير.
Speechmatics
speechmatics.com
Speechmatics هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال ذكاء الكلام، حيث تجمع بين أحدث الإنجازات في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لفتح القيمة التجارية في الكلام البشري. تستخدم الشركات أدوات النطق في جميع أنحاء العالم لفهم الكلام على المستوى البشري ونسخه بدقة إلى نص بغض النظر عن الديموغرافية أو العمر أو الجنس أو اللهجة أو اللهجة أو الموقع في الوقت الفعلي وعلى الوسائط المسجلة. من خلال الجمع بين هذه النصوص وأحدث إمكانات الكلام المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، تقوم الشركات ببناء منتجات تستخدم الملخصات والموضوعات والمشاعر والفصول والترجمة والمزيد. يقوم نظام Speechmatics بمعالجة أكثر من 300 عام من النسخ في جميع أنحاء العالم كل شهر بـ 50 لغة. بعد أن كانت رائدة في مجال التعلم الآلي في التعرف على الكلام، تأخذ شبكاتها العصبية في الاعتبار الصوتيات واللغات واللهجات ومكبرات الصوت المتعددة وعلامات الترقيم والأحرف الكبيرة والسياق والمعاني الضمنية. يقع المقر الرئيسي لشركة Speechmatics في كامبريدج بالمملكة المتحدة ولها مكتب في نيويورك أيضًا. Speechmatics هي علامة تجارية مسجلة.
AI Voice Detector
aivoicedetector.com
AI Voice Detector هي أداة للتحقق من الصوت تساعد في اكتشاف الأصالة وتصفية الأصوات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. إنه يوفر للمستخدمين راحة البال والحماية من التلاعب بالصوت والمعلومات الخاطئة وعمليات الاحتيال الصوتي والانتحال في التقييمات الشفهية. * AI Voice Detector هي أداة مصممة للتمييز بين الأصوات الصادرة عن الكمبيوتر والأصوات البشرية الحقيقية، خصيصًا لحالات الاستخدام التجاري، مما يضمن صحة المحتوى وإعداد التقارير الموثوقة في تفاعلات خدمة العملاء. * يقدر المراجعون تنفيذ البرنامج للحماية من التلاعب الصوتي وعمليات الاحتيال الصوتي، وسهولة استخدامه، ومعالجته السريعة، والقدرة على معالجة مجموعة واسعة من تنسيقات الملفات الصوتية بسلاسة دون أي مشاكل. * ذكر المستخدمون قيودًا مثل النظام الذي يتطلب أن تكون الملفات الصوتية مدتها 8 ثوانٍ على الأقل وخالية من الموسيقى الخلفية، والخطأ في التعرف أحيانًا على الأصوات الحقيقية على أنها مزيفة والعكس صحيح، وقدرات تكامل البرامج المحدودة.
Kukarella
kukarella.com
يمكنك إنشاء تعليق صوتي بوضوح وإيقاع وتصريف ونطق مثاليين. في Kukarella، يمكنك تجربة أفضل الأصوات العصبية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. جميع الحقوق التجارية متضمنة. توفر Kukarella إمكانية الوصول إلى أكثر من 800 صوت من أصوات الذكاء الاصطناعي بـ 130 لغة ولهجة مناسبة للاستخدام التجاري في أي من خططنا المدفوعة. بالإضافة إلى التعليق الصوتي، يمكنك استخدام أداة Dialogues AI لإنشاء حوارات، أو ترجمة النص ودبلجته إلى مئات اللغات باستخدام أداة Simdubbing. وهذا ليس كل شيء - يمكنك نسخ جميع أنواع مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية ومقاطع فيديو YouTube، واستخراج النص من صفحات الويب، والتعرف على النص الموجود على الصور. بالإضافة إلى ذلك، تتعاون Kukarella مع بعض أكبر الأسماء في مجال التكنولوجيا، مثل Google وAmazon وMicrosoft وIBM، حتى تعرف أنك تحصل على الأفضل. يستخدم الكثير من المبدعين من مؤسسات مثل حكومة كندا، وSalesforce، وDHL، وMcDonald's، وجامعة لندن، وDaimler-Mercedes خدمة Kukarella للتعليقات الصوتية والتحويل الصوتي، لذا ستكون بصحبة جيدة.
Jotengine
jotengine.com
يجعل Jotengine المحادثات والاجتماعات أكثر إنتاجية من خلال تحويلها إلى نسخ صوتي وتعليق على الفيديو.
Dictanote
dictanote.co
نحن نساعد المستخدمين على تحسين الإنتاجية باستخدام الكتابة الصوتية! Dictanote هو تطبيق ملاحظات حديث مزود بتكامل تحويل الكلام إلى نص، مما يسهل عليك كتابة ملاحظاتك صوتًا بأكثر من 50 لغة. Voice In هو امتداد Chrome لتحويل الكلام إلى نص والذي يتيح لك استخدام صوتك للكتابة في أي مربع نص على أي موقع ويب.
Datch
datch.io
Datch عبارة عن منصة تستفيد من الذكاء الاصطناعي لالتقاط بيانات مفصلة للغاية ومنظمة تتمحور حول الإنسان مع عرض رؤى الأصول لاتخاذ القرار وإدارة الموارد. هدفنا هو تقليل النقص في التوفر من خلال توفير البيانات والمعلومات اللازمة لتقليل الأصول المتوسطة الأجل، وزيادة MTBF، ودعم التخطيط الأفضل والسماح باتخاذ قرارات أسرع. من أجل دعم أهداف توفر الأصول عبر إدارة الموارد وإعداد التقارير والتخطيط والجدولة والموثوقية، تم تصميم المنتج حول عرض قيمة واحد: "البيانات المثالية". نعني بالبيانات المثالية التقارير الكاملة والدقيقة للغاية وغنية بالسياق الواردة من الخطوط الأمامية، واستدعاء البيانات واستخلاصها بشكل مثالي للأشخاص المناسبين في الوقت المناسب. يتم تحقيق التقاط البيانات من خلال مجموعة من إمكانات تمكين العامل، مثل تحويل الكلام إلى نص، والترجمة في الوقت الفعلي، والذكاء الاصطناعي للمحادثة، وإثراء البيانات، من خلال الميزات التي تضيف سياقًا وإرشادات لتحويل البيانات عند التقاطها. إن إمكانية الوصول إلى البيانات ورؤى الأصول هي أدوات مدعومة بالبحث التوليدي المدرب على نظام إدارة المستندات الخاص بالشركة، وتاريخ إدارة العمل، ومصادر البيانات الغنية باللغة الأخرى المتعلقة بالأصول.
Recordator
recordator.com
يعد Recordator.com حلاً سريعًا وسهلاً لأي شخص يتطلع إلى تسجيل مكالماته بجودة تسجيل رائعة. إنه يعمل على أي جهاز محمول ومشغل شبكة الجوال دون الحاجة إلى أي إعداد.
SoundHound
soundhound.com
باعتبارنا شركة رائدة في مجال ذكاء المحادثة، فإننا نقدم منصة مستقلة للذكاء الاصطناعي الصوتي تمكن الشركات عبر الصناعات من تقديم تجارب المحادثة الأفضل في فئتها لعملائها. مبنية على تقنيات تحويل الكلام إلى المعنى® والفهم العميق للمعنى®، توفر منصة الذكاء الاصطناعي الصوتية المتقدمة من SoundHound سرعة ودقة استثنائيتين وتمكن البشر من التفاعل مع المنتجات والخدمات مثلما يتفاعلون مع بعضهم البعض - من خلال التحدث بشكل طبيعي. تحظى SoundHound بثقة الشركات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك Hyundai وMercedes-Benz وPandora وQualcomm وNetflix وSnap وSquare وLG وVIZIO وKIA وStellantis.
SpeechAce
speechace.com
في SpeechAce، نحن ملتزمون بمساعدة متعلمي اللغة على تحسين قدراتهم على التحدث من خلال تقنية التعرف على الكلام متعددة الاستخدامات. لقد قمنا بتطوير أول واجهة برمجة تطبيقات للتعرف على الكلام في العالم والتي لا تساعد متعلمي اللغة على تقييم مهارات التحدث لديهم فحسب، بل تساعد أيضًا في تحديد مجالات التحسين الدقيقة لديهم. في حين أن الإصدار الأول من واجهة برمجة التطبيقات للتعرف على الكلام لم يقدم سوى درجة النطق، فقد قمنا الآن بتحسين عروضنا لتشمل النسخ الكامل للكلام إلى جانب تقييم المهارات ذات المستوى الأعلى مثل المفردات والقواعد والطلاقة والتماسك والملاءمة. تفتخر SpeechAce بقاعدة عملاء متنوعة في جميع أنحاء العالم والتي تتضمن بعضًا من أصغر الشركات الناشئة (ولكنها الأكثر شهرة) بالإضافة إلى بعض أكبر موفري خدمات تعلم اللغات في العالم.
Vatis Tech
vatis.tech
ثورة في التعرف على الكلام بدقة فائقة وبأسعار معقولة. توفر واجهة برمجة تطبيقات Vatis Tech تقنية متقدمة لتحويل الكلام إلى نص تقوم تلقائيًا بتحويل ملفات الصوت أو الفيديو إلى نص بدقة تزيد عن 95%، باستخدام خوارزميات التعرف على الكلام للتعلم العميق. تقدم شركة Vatis Tech محرك واجهة برمجة تطبيقات تحويل الكلام إلى نص ومنصة الويب للشركات الناشئة الرشيقة والمؤسسات العملاقة ومقدمي البث الصوتي والصحفيين والمطورين على حدٍ سواء. وهذا يسمح لمقدمي الحلول والخدمات بدمج التكنولوجيا في تطبيقاتهم، بغض النظر عن الصناعة أو حالة الاستخدام. * النشر محليًا أو على السحابة * إنشاء أي لغة برمجة باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا * احصل على الأشعة تحت الحمراء GPU قابلة للتطوير للتدريب والاستدلال * ميزات سياقية مثل تدوين المتحدث واكتشاف الكيانات وعلامات الترقيم والأحرف الكبيرة أو تحويل الأرقام. * ميزات تحرير النص داخل تطبيق الويب * النسخ في الوقت الحقيقي أو الملفات المسجلة مسبقا
Tune AI
tunehq.ai
تعمل Tune AI على تعزيز اعتماد GenAI في المؤسسات. نحن مدعومون من قبل Accel وFlipkart Ventures وTogether Fund وSpeciale Invest وTechstars وغيرهم من المستثمرين البارزين TuneChat: تطبيق الدردشة الخاص بنا مدعوم بنماذج مفتوحة المصدر TuneStudio: ملعبنا للمطورين لضبط ونشر LLMs ChainFury: محركنا الفوري مفتوح المصدر متاح على GitHub
Neuton.AI
neuton.ai
Neuton.AI – منصة Tiny ML بدون كود. تم تصميم Neuton.AI لمساعدة المستخدمين على إنشاء نماذج Tiny ML المثالية تلقائيًا الحجم والدقة، ودمجها في أي وحدة تحكم دقيقة، حتى بدقة 8 بت. نماذج نيوتن مضغوطة للغاية. ما يصل إلى 1000 مرة: • أصغر • لديها معاملات أقل • إثبات الاستدلال بشكل أسرع بالمقارنة مع TensorFlow وأطر العمل الأخرى. أنشأ فريقنا من علماء البيانات إطارًا فريدًا للشبكة العصبية نيوتن، وهو "العقل" لمنصتنا. يعتمد الإطار على مبدأ إنشاء نموذج الخلايا العصبية تلو الأخرى والذي يسمح للمستخدمين بذلك * إنشاء نماذج بالحجم والدقة الأمثل تلقائيًا * تجنب أي بحث يدوي عن معلمات الشبكة العصبية * استبعاد الحاجة إلى ضغط النموذج وتكميمه وتهذيبه بعد إنشائه * بناء نماذج مدمجة بشكل لا يصدق، وجاهزة للتضمين في وحدات التحكم الدقيقة تحافظ نماذج نيوتن على جميع الخصائص الأصلية، دون أي تقليل في الدقة. لا يقوم نيوتن بتقليل حجم النموذج بعد إنشائه. استخدم خدمتنا مجانًا تمامًا أنشئ أول نموذج ML صغير جدًا لك باستخدام Neuton لجعل جهازك الطرفي ذكيًا.
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
بناء التطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. استمتع بتجربة الذكاء الاصطناعي ونموذجه الأولي ونشره باستخدام واجهات برمجة التطبيقات الجاهزة للإنتاج والتي تعمل في أي مكان.
Landing AI
landing.ai
أصبحت رؤية الكمبيوتر سهلة للغاية. قم بإنشاء ونشر نظام رؤية الكمبيوتر الخاص بك في دقائق. لا حاجة إلى برمجة معقدة أو خبرة في الذكاء الاصطناعي.
Enablex.ai
enablex.io
Enablex.io هو منصة ومقدمة من منصة الاتصالات ومقرها في سنغافورة ، والتي تمكن المطورين والشركات من تقديم تجربة شاملة لمستهلكيها باستخدام مقاطع الفيديو والصوت والرسائل القصيرة و WhatsApp و SDKs وحلول رمز منخفضة. بدعم من فريق من أكثر من 50 تقنيًا عاطفيًا ، فإنه يمكّن شركة Fortune 500 بالإضافة إلى الشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم من خلال منصة تجربة العملاء التفاعلية والجذابة للغاية. تأسست الشركة في عام 2017 ، وقد أنشأت تواجدًا قويًا في جميع أنحاء APAC و US و Europe ، حيث تخدم العملاء من صناعة متنوعة بما في ذلك الرعاية الصحية ، والاتصالات ، و BFSI ، والتعليم ، والتجزئة ، والتجارة الإلكترونية. صناعة أولاً ، يتم تقديم Enablex.io كمنصة CPAAs السحابية والحيوية. تتيح لنا إمكانية النشر المرنة هذه العمل مع موفري SELCO ومقدمي الخدمات الذين يتطلعون إلى إطلاق CPAAs تحت علاماتهم التجارية كعروض ذات علامات بيضاء بالكامل. كما أنه يعالج احتياجات المؤسسات التي تبحث في نشر CPAAs الخاص بسبب متطلبات خصوصية التنظيمية والبيانات ، ومجتمع المطورين ككل. Enablex.io هي خدمة CPAAs كاملة تمكين الشركات من نشر اتصالات Omnichannel (الفيديو والصوت والرسائل الرسمية والرسائل) عبر الأجهزة والمنصات. من الدردشات الفردية إلى البث على نطاق واسع ، نجعل الاتصالات أكثر ذكاءً ومرونة وشخصية ، مما يساعد المؤسسات على البقاء في العالم الرقمي.
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate هي المنصة الرائدة لبناء نماذج الذكاء الاصطناعي وضبطها وتكرارها وإدارتها بشكل أسرع باستخدام بيانات التدريب الأعلى جودة. من خلال التعليقات التوضيحية المتقدمة وأدوات ضمان الجودة، وتنظيم البيانات، وميزات الأتمتة، والتكاملات الأصلية، وإدارة البيانات، فإننا نمكن المؤسسات من إنشاء مجموعات بيانات وخطوط أنابيب تعلم الآلة الناجحة. كن شريكًا مع فريق التعليقات التوضيحية الخبير والمُدار بشكل احترافي في SuperAnnotate والذي يمكنه مساعدتك في تقديم بيانات عالية الجودة بسرعة لإنشاء نماذج عالية الأداء.
V7
v7labs.com
V7 هو محرك بيانات يعمل بالذكاء الاصطناعي مصمم لرؤية الكمبيوتر وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية. توفر المنصة بنية أساسية لبيانات تدريب المؤسسات التي تتضمن التصنيف وسير العمل ومجموعات البيانات، كما أنها تتمتع بميزة التدريب البشري داخل الحلقة. يوفر خصائص توضيحية متعددة لتحسين جودة البيانات لنماذج الذكاء الاصطناعي. بفضل ميزات مثل التعليقات التوضيحية التلقائية، والتعليقات التوضيحية DICOM للتصوير الطبي، وإدارة مجموعات البيانات، وإدارة النماذج، يقوم V7 بأتمتة وتبسيط المهام المختلفة. تم تصميم أدوات التعليقات التوضيحية للصور والفيديو لتحسين دقة تصنيف البيانات. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتيح إنشاء وأتمتة خطوط أنابيب البيانات المخصصة ويحتوي على أدوات لأتمتة سير عمل التعرف البصري على الأحرف (OCR) ومعالجة المستندات الذكية (IDP). يتيح الإصدار 7 للمستخدمين الاستعانة بمصادر خارجية لمهام التعليقات التوضيحية. ويمكن استخدامه في مختلف الصناعات مثل الزراعة والسيارات والبناء والطاقة والأغذية والمشروبات والرعاية الصحية والمزيد. فهو يوفر ميزات تعاونية للتعليقات التوضيحية للفريق في الوقت الفعلي ويوفر تحليلات أداء المُلصق والنموذج. علاوة على ذلك، يسهل V7 أيضًا سير عمل التعليقات التوضيحية والتدريب النموذجي ليكون أكثر كفاءة من خلال واجهة مستخدم بديهية. بفضل ميزة AutoAnnotate المحسنة، فإنها تعمل على تسريع سرعة ودقة التعليقات التوضيحية. تتكامل المنصة مع AWS وDatabricks وVoxel51 وغيرها، وتدعم مجموعة من أنواع البيانات بما في ذلك بيانات الفيديو والصور والنص.
Syte
syte.ai
Syte عبارة عن منصة لاكتشاف المنتجات مصممة خصيصًا لتطبيقات التجارة الإلكترونية. ويستخدم الذكاء الاصطناعي المرئي لتعزيز أنشطة التجارة الإلكترونية المختلفة، بما في ذلك البحث المرئي والتخصيص ووضع العلامات التلقائية على المنتجات. يهدف Syte إلى ربط المتسوقين بالمنتجات من خلال توفير تجربة بحث مرئية تعمل على تحسين الكفاءة ودعم الاستدامة والقضاء على الطرق المسدودة. ويعرض توصيات منتجات متشابهة ومتكاملة من الناحية المرئية، بهدف إلهام المتسوقين من مختلف الأنواع وتحويلهم. كما يتميز أيضًا بنظام وضع العلامات التلقائي على المنتج الذي يوفر الوقت ويحسن عمليات الترويج ويعزز دقة بيانات المنتج. ويمكن تكييف هذه الحلول مع حقائق السوق المختلفة ويمكن توسيع نطاقها لتلبية الاحتياجات المحددة لمختلف قطاعات الصناعة، مثل الموضة والديكور المنزلي والمجوهرات. إنه يلبي احتياجات أحجام الأعمال المختلفة، بدءًا من الشركات المتنامية وحتى الشركات الكبيرة.
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop عبارة عن منصة متطورة لتطوير الذكاء الاصطناعي تعمل على تغيير الطريقة التي تبني بها المؤسسات تطبيقات الذكاء الاصطناعي. تم تصميم منصة Dataloop بدقة لتلبية احتياجات المطورين في قلب عملية تطوير الذكاء الاصطناعي، مما يجعل العمل مع البيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي أسهل وأكثر سهولة. يغطي حل Dataloop الشامل دورة حياة تطوير الذكاء الاصطناعي الكاملة، ويقدم الأدوات والوظائف التي تعمل على تبسيط إدارة البيانات والتعليقات التوضيحية واختيار النماذج والنشر. تم تصميم منصة Dataloop مع التركيز على التعاون، مما يسمح للمطورين وعلماء البيانات والمهندسين بالعمل معًا بسلاسة، وكسر الصوامع التقليدية وتعزيز الابتكار. تتضمن الميزات الرئيسية واجهة سحب وإفلات بديهية لإنشاء خطوط أنابيب البيانات، ومكتبة واسعة من عناصر ونماذج الذكاء الاصطناعي المعدة مسبقًا، وإمكانيات قوية لتنظيم البيانات والتعليق عليها. تم تصميم هذه الميزات لتمكين المطورين من إنشاء نماذج أولية لحلول الذكاء الاصطناعي وتكرارها ونشرها بسرعة، لمواكبة متطلبات السوق سريعة التطور. تلتزم Dataloop بتعزيز تطوير الذكاء الاصطناعي من خلال توفير منصة تركز على المطورين وتعالج تعقيدات وتحديات الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات. تتمثل رؤية Dataloop في إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير الذكاء الاصطناعي، وتمكين كل مؤسسة من تسخير قوة الذكاء الاصطناعي ودفع حلولها المبتكرة إلى الأمام.
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