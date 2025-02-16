برامج التعلم العميق - التطبيقات الأكثر شعبية - سوريا

Imagga

imagga.com

Imagga عبارة عن منصة لواجهات برمجة التطبيقات المستندة إلى السحابة والمحلية لوضع علامات تلقائية على الصور والفيديو مخصصة للمطورين والشركات والمؤسسات. تساعد تقنية Imagga الشركات على فهم مجموعات الصور والفيديو الديناميكية واسعة النطاق الخاصة بها. يستخدم حاليًا (اعتبارًا من أكتوبر 2017) أكثر من 11500 مطور وأكثر من 220 شركة في جميع أنحاء العالم وقد حصل على العديد من الجوائز والتقديرات العالمية مثل أفضل بائع تكنولوجيا في South Summit '15 من قبل صاحب الجلالة ملك إسبانيا، والبطل العالمي في الأخبار والإعلام على مستوى العالم. جوائز القمة 2016 من الأمم المتحدة، والمبتكر العالمي في تحليلات الصور 2016 من IDC، من بين آخرين. رائدة ومبتكرة عالمية في وضع علامات على الصور كمساحة خدمة - تعمل الشركة على تشغيل واجهة برمجة التطبيقات السحابية الخاصة بها منذ عام 2011، وتقنياتها الرائدة في وضع العلامات التلقائي والتصنيف التلقائي منذ عام 2013. علاوة على تقنية التعرف على الصور، توفر Imagga منصة من واجهات برمجة التطبيقات المستندة إلى السحابة للتعرف الآلي على الصور ووضع العلامات عليها وتصنيفها، مما يمكّن المطورين والشركات من إنشاء تطبيقات وحلول تفهم الصور. ويمكن تسليم التكنولوجيا كتركيب داخل الشركة أيضًا، إذا لزم الأمر. تعمل تقنية التعرف على الصور في Imagga على أتمتة عملية تعيين الكلمات الرئيسية و/أو الفئات الخاصة بالمجال للصور بشكل كامل. الحل قابل للتطوير أفقيًا ويمكنه التعامل مع أي كمية من الصور تحتاج إلى تحليل وتعليق. يمكن أن يتكيف مع احتياجات العملاء من خلال التدريب المخصص و/أو حلقة التغذية الراجعة. ملفوفًا بواجهة برمجة التطبيقات (API) سهلة جدًا لدمجها في السحابة، أو داخل الشركة، ويمكن أن يبدأ إنتاجها في غضون عدة ساعات.