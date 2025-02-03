برامج التعلم العميق - التطبيقات الأكثر شعبية - سنغافورة

LumenVox

lumenvox.com

LumenVox هي شركة رائدة في مجال توفير تكنولوجيا الكلام على مستوى الناقل للمؤسسات في جميع أنحاء العالم. كجزء من القدرات، تعمل LumenVox على تحويل تجارب العملاء من خلال تقنية التعرف على الكلام المستندة إلى الذكاء الاصطناعي وتقنية المصادقة الصوتية. يرتكز جوهر LumenVox على 20 عامًا من التكنولوجيا الصوتية ويقدم عروض الكلام الأكثر شمولاً وفعالية من حيث التكلفة والمرونة. إن التاريخ العميق للشركة في مجال تكنولوجيا الكلام والصوت يمكّن الشركات من بناء تجارب صوتية لا تفهم ما يقال فحسب، بل تحدد أيضًا من يقوله. LumenVox هو المزود الوحيد الذي يمنح الشركات المرونة والتحكم الذي تحتاجه لدمج التطبيقات بسهولة في أي بيئة - داخل الشركة أو متعددة السحابة أو نموذج مختلط. بالمقارنة مع موفري خدمات الكلام الآخرين، يمكن لـ LumenVox عادةً تقليل التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) بنسبة تصل إلى 35 بالمائة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ LumenVox نشر نماذج لغة جديدة في متوسط ​​60 يومًا أو أقل، حيث يتطلب معظم مقدمي الخدمة ستة أشهر أو أكثر. ASR مع النسخ هو حجر الزاوية في مجموعة برامج LumenVox. تعمل مجموعة برامج الكلام والصوت الخاصة بـ LumenVox على أساس الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي العميق لتقديم تقنية كلام عالية الأداء ومواكبة للمستقبل. مدعومًا بشبكات عصبية عميقة شاملة، يعمل محرك ASR الخاص بـ LumenVox على تسريع القدرة على إضافة لغات ولهجات جديدة لخدمة قاعدة أكثر تنوعًا من المستخدمين. بالاشتراك مع ASR، تقدم LumenVox برنامج تحويل النص إلى كلام (TTS) لتوضيح النص المكتوب. يتيح ذلك للشركات تحويل روبوتات الدردشة إلى روبوتات صوتية. من خلال مجموعة أدوات LumenVox الحديثة، يمكن للشركات إجراء الضبط والنسخ - بما في ذلك اختبار المعلمات والقواعد وترقية الإصدار - لأي تطبيق للتعرف على الكلام. تساعد مجموعة الأدوات العملاء على تجنب الخدمات المهنية باهظة الثمن والمستهلكة للوقت في كل مرة يحتاجون فيها إلى تعزيز تطبيقاتهم التي تدعم الكلام. يمكن للعملاء الذين يستخدمون ASRs القديمة الاستفادة من مجموعة الأدوات من خلال القدرة على ترحيل القواعد النحوية وقيم الثقة الخاصة بهم بسهولة إلى LumenVox ASR.