برامج التعلم العميق - التطبيقات الأكثر شعبية - روسيا

Dictalogic

dictalogic.com

يوفر Dictalogic وحدات متخصصة - بما في ذلك تحويل الصوت إلى نص، ومن الكلام إلى نص، ومن المحادثة إلى النص، وتفويض المهام - كل ذلك من خلال لوحة تحكم واحدة. * الصوت فقط: الإملاء الصوتي التقليدي، حيث يتم تسجيل الصوت وإرساله إلى الناسخ الذي يمكن أن يكون موجودًا في أي مكان (بما في ذلك العمل من المنزل). * الصوت إلى نص: يتيح التحويل الرقمي تحويل الصوت إلى نص بسرعة. في هذا الأسلوب، يتم تسجيل الصوت وإرساله ليتم نسخه، ويتم تحويل الصوت إلى نص قبل أن يصل إلى الناسخ. نحن نقدم خيارات متعددة للمهمة لتستكشفها. * تحويل الكلام إلى نص: نحن نقدم أيضًا القدرة على تحويل الكلام في الوقت الفعلي إلى نص. سير العمل هو نفس الإملاءات الأخرى، والتي يمكن إرسالها إلى أي ناسخ. * المحادثة إلى نص: وحدة المحادثة الديكتالوجية عبارة عن حل لتحويل الكلام إلى نص يجمع بين التعرف على الكلام وتحديد المتحدث وإسناد الجملة إلى كل متحدث (المعروف أيضًا باسم diarisation) لتوفير النسخ في الوقت الفعلي و/أو النسخ غير المتزامن لأي محادثة - كل ذلك مضمن في بوابة آمنة يمكن الوصول إليها في أي وقت، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.