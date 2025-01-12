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برامج التعلم العميق - التطبيقات الأكثر شعبية - سان بيير ومكويلون
تشير برامج التعلم العميق إلى فئة من الأدوات والأطر البرمجية المصممة لتسهيل إنشاء نماذج التعلم العميق وتدريبها ونشرها. التعلم العميق هو مجموعة فرعية من التعلم الآلي الذي يتضمن تدريب الشبكات العصبية الاصطناعية ذات الطبقات المتعددة (ومن هنا جاء مصطلح "عميق") لتعلم تمثيل البيانات. توفر برامج التعلم العميق عادةً وظائف مثل: * تصميم بنية الشبكة العصبية: أدوات لتصميم وتخصيص بنية الشبكات العصبية العميقة، بما في ذلك تحديد عدد الطبقات، وأنواع الطبقات (على سبيل المثال، التلافيفية والمتكررة)، والاتصالات بين الطبقات. * المعالجة المسبقة للبيانات وزيادتها: أدوات مساعدة لإعداد بيانات الإدخال ومعالجتها مسبقًا لتدريب نماذج التعلم العميق، بما في ذلك مهام مثل التطبيع وزيادة البيانات واستخراج الميزات. * تدريب النماذج وتحسينها: خوارزميات وتقنيات لتدريب نماذج التعلم العميق على مجموعات البيانات الكبيرة، بما في ذلك خوارزميات التحسين مثل نزول التدرج العشوائي، وطرق التعامل مع التجهيز الزائد مثل التنظيم والتسرب. * تقييم النموذج والتحقق من صحته: أدوات لتقييم أداء النماذج المدربة في التحقق من صحة واختبار مجموعات البيانات، بما في ذلك مقاييس مثل الدقة والدقة والاستدعاء ودرجة F1. * النشر والاستدلال: مرافق لنشر نماذج التعلم العميق المدربة في بيئات الإنتاج للاستدلال على البيانات الجديدة، غالبًا من خلال التكامل مع أطر ومنصات تطوير البرمجيات. تشمل أطر برامج التعلم العميق الشائعة TensorFlow وPyTorch وKeras وCaffe. توفر هذه الأطر تجريدات عالية المستوى وواجهات برمجة التطبيقات التي تسهل على المطورين والباحثين إنشاء نماذج التعلم العميق وتجربتها دون الحاجة إلى تنفيذ كل شيء من الصفر.
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AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) هي شركة تابعة لشركة Amazon توفر منصات الحوسبة السحابية وواجهات برمجة التطبيقات عند الطلب للأفراد والشركات والحكومات، على أساس الدفع المحدود أولاً بأول. توفر خدمات الويب للحوسبة السحابية مجموعة متنوعة من البنية التحتية التقنية المجردة الأساسية وكتل وأدوات الحوسبة الموزعة. إحدى هذه الخدمات هي Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)، التي تتيح للمستخدمين أن يكون تحت تصرفهم مجموعة افتراضية من أجهزة الكمبيوتر، متاحة طوال الوقت، عبر الإنترنت. يحاكي إصدار AWS لأجهزة الكمبيوتر الافتراضية معظم سمات الكمبيوتر الحقيقي، بما في ذلك وحدات المعالجة المركزية للأجهزة (CPUs) ووحدات معالجة الرسومات (GPUs) للمعالجة؛ الذاكرة المحلية/ذاكرة الوصول العشوائي؛ تخزين القرص الصلب/SSD؛ اختيار أنظمة التشغيل؛ الشبكات؛ وبرامج التطبيقات المحملة مسبقًا مثل خوادم الويب وقواعد البيانات وإدارة علاقات العملاء (CRM). يتم تطبيق تقنية AWS في مزارع الخوادم في جميع أنحاء العالم، وتتم صيانتها بواسطة شركة Amazon الفرعية. تعتمد الرسوم على مزيج من الاستخدام (المعروف باسم نموذج "الدفع أولاً بأول")، أو الأجهزة، أو نظام التشغيل، أو البرامج، أو ميزات الشبكات التي يختارها المشترك والتي تتطلب التوفر والتكرار والأمان وخيارات الخدمة. يمكن للمشتركين الدفع مقابل كمبيوتر AWS افتراضي واحد، أو كمبيوتر فعلي مخصص، أو مجموعات من أي منهما. كجزء من اتفاقية الاشتراك، توفر أمازون الأمان لأنظمة المشتركين. تعمل AWS من العديد من المناطق الجغرافية العالمية بما في ذلك 6 مناطق في أمريكا الشمالية. تقوم أمازون بتسويق AWS للمشتركين كوسيلة للحصول على سعة حوسبة واسعة النطاق بسرعة أكبر وبتكلفة أقل من بناء مزرعة خوادم فعلية. تتم محاسبة جميع الخدمات على أساس الاستخدام، ولكن كل خدمة تقيس الاستخدام بطرق مختلفة. اعتبارًا من عام 2017، تمتلك AWS حصة مهيمنة تبلغ 34% من جميع الخدمات السحابية (IaaS وPaaS) بينما يمتلك المنافسون الثلاثة التاليون Microsoft وGoogle وIBM 11% و8% و6% على التوالي وفقًا لمجموعة Synergy Group.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP)، التي تقدمها Google، عبارة عن مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية التي تعمل على نفس البنية التحتية التي تستخدمها Google داخليًا لمنتجات المستخدم النهائي، مثل بحث Google وGmail وتخزين الملفات وYouTube. إلى جانب مجموعة من أدوات الإدارة، فإنه يوفر سلسلة من الخدمات السحابية المعيارية بما في ذلك الحوسبة وتخزين البيانات وتحليلات البيانات والتعلم الآلي. يتطلب التسجيل تفاصيل بطاقة الائتمان أو الحساب المصرفي. يوفر Google Cloud Platform البنية التحتية كخدمة، والنظام الأساسي كخدمة، وبيئات حوسبة بدون خادم. في أبريل 2008، أعلنت جوجل عن محرك التطبيقات، وهو منصة لتطوير واستضافة تطبيقات الويب في مراكز البيانات التي تديرها جوجل، والتي كانت أول خدمة حوسبة سحابية من الشركة. أصبحت الخدمة متاحة بشكل عام في نوفمبر 2011. منذ الإعلان عن محرك التطبيقات، أضافت جوجل خدمات سحابية متعددة إلى النظام الأساسي. يعد Google Cloud Platform جزءًا من Google Cloud، والذي يتضمن البنية التحتية السحابية العامة لـ Google Cloud Platform، بالإضافة إلى G Suite، وإصدارات المؤسسات من Android وChrome OS، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لخدمات التعلم الآلي ورسم خرائط المؤسسات.
npm
npmjs.com
npm هو مدير الحزم للغة برمجة JavaScript التي تديرها شركة npm, Inc. npm هو مدير الحزم الافتراضي لبيئة تشغيل JavaScript Node.js. وهو يتألف من عميل سطر أوامر، يسمى أيضًا npm، وقاعدة بيانات عبر الإنترنت للحزم العامة والخاصة المدفوعة، تسمى سجل npm.
Tune AI
tunehq.ai
تعمل Tune AI على تعزيز اعتماد GenAI في المؤسسات. نحن مدعومون من قبل Accel وFlipkart Ventures وTogether Fund وSpeciale Invest وTechstars وغيرهم من المستثمرين البارزين TuneChat: تطبيق الدردشة الخاص بنا مدعوم بنماذج مفتوحة المصدر TuneStudio: ملعبنا للمطورين لضبط ونشر LLMs ChainFury: محركنا الفوري مفتوح المصدر متاح على GitHub
Neuton.AI
neuton.ai
Neuton.AI – منصة Tiny ML بدون كود. تم تصميم Neuton.AI لمساعدة المستخدمين على إنشاء نماذج Tiny ML المثالية تلقائيًا الحجم والدقة، ودمجها في أي وحدة تحكم دقيقة، حتى بدقة 8 بت. نماذج نيوتن مضغوطة للغاية. ما يصل إلى 1000 مرة: • أصغر • لديها معاملات أقل • إثبات الاستدلال بشكل أسرع بالمقارنة مع TensorFlow وأطر العمل الأخرى. أنشأ فريقنا من علماء البيانات إطارًا فريدًا للشبكة العصبية نيوتن، وهو "العقل" لمنصتنا. يعتمد الإطار على مبدأ إنشاء نموذج الخلايا العصبية تلو الأخرى والذي يسمح للمستخدمين بذلك * إنشاء نماذج بالحجم والدقة الأمثل تلقائيًا * تجنب أي بحث يدوي عن معلمات الشبكة العصبية * استبعاد الحاجة إلى ضغط النموذج وتكميمه وتهذيبه بعد إنشائه * بناء نماذج مدمجة بشكل لا يصدق، وجاهزة للتضمين في وحدات التحكم الدقيقة تحافظ نماذج نيوتن على جميع الخصائص الأصلية، دون أي تقليل في الدقة. لا يقوم نيوتن بتقليل حجم النموذج بعد إنشائه. استخدم خدمتنا مجانًا تمامًا أنشئ أول نموذج ML صغير جدًا لك باستخدام Neuton لجعل جهازك الطرفي ذكيًا.
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
بناء التطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. استمتع بتجربة الذكاء الاصطناعي ونموذجه الأولي ونشره باستخدام واجهات برمجة التطبيقات الجاهزة للإنتاج والتي تعمل في أي مكان.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
تعد Alibaba Cloud واحدة من أكبر شركات الحوسبة السحابية في العالم، حيث توفر خدمات حوسبة سحابية قابلة للتطوير وآمنة وموثوقة على مستوى العالم لتسريع عملية التحول الرقمي المدعومة بمنتجات وحلول سحابية شاملة.
Kili Technology
kili-technology.com
أنشئ مجموعات بيانات عالية الجودة وبسرعة. تثق بنا المؤسسات لتبسيط عمليات تصنيف البيانات الخاصة بها وبناء أفضل مجموعات البيانات لنماذجها المخصصة، والذكاء الاصطناعي التوليدي، وLLMs ___ لماذا تقنية كيلي؟ ربما لا تعرف هذا، ولكن: تحتوي مجموعة بيانات MNIST على معدل خطأ يبلغ 3.4%، ولا يزال يتم الاستشهاد بها في أكثر من 38000 ورقة بحثية. تبلغ نسبة الخطأ في مجموعة بيانات ImageNet، مع تسمياتها الجماعية، 6%. يمكن القول إن مجموعة البيانات هذه تدعم أنظمة التعرف على الصور الأكثر شيوعًا التي طورتها Google وFacebook. إن الخطأ المنهجي في مجموعات البيانات هذه له عواقب في العالم الحقيقي. تضطر النماذج التي يتم تدريبها على البيانات التي تحتوي على أخطاء إلى تعلم تلك الأخطاء، مما يؤدي إلى تنبؤات خاطئة أو الحاجة إلى إعادة التدريب على كميات متزايدة من البيانات "لغسل" الأخطاء. لقد بدأت كل صناعة في فهم الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي والاستثمار فيها. لكن ثورة محولات التعلم الآلي والتركيز المستمر على تحسين نموذج التعلم الآلي قد وصل إلى نقطة تناقص العوائد. ماذا هناك؟
Roboflow
roboflow.com
من خلال بضع عشرات من أمثلة الصور، يمكنك تدريب نموذج رؤية كمبيوتر متطور وعملي في أقل من 24 ساعة. تقوم Roboflow بإنشاء منتجات برمجية كخدمة لتسهيل البناء باستخدام رؤية الكمبيوتر. يستخدم أكثر من 250.000 مطور Roboflow لإدارة بيانات الصور، والتعليق التوضيحي وتسمية مجموعات البيانات، وتطبيق المعالجة المسبقة والتعزيزات، وتحويل تنسيقات ملفات التعليقات التوضيحية، وتدريب نموذج رؤية الكمبيوتر بنقرة واحدة، ونشر النماذج عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) أو إلى الحافة.
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
مولد الحلم العميق. اكتشف ما يمكن أن تولده الشبكة العصبية التلافيفية من خلال المعالجة الزائدة للصورة وتحسين الميزات.
Landing AI
landing.ai
أصبحت رؤية الكمبيوتر سهلة للغاية. قم بإنشاء ونشر نظام رؤية الكمبيوتر الخاص بك في دقائق. لا حاجة إلى برمجة معقدة أو خبرة في الذكاء الاصطناعي.
Claude
claude.ai
Claude by Anthropic هو مساعد الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي الذي صممته Anthropic وتم تدريبه ليكون آمنًا ودقيقًا ومأمونًا لمساعدتك على أداء أفضل أعمالك.
Enablex.ai
enablex.io
EnableX.io هي منصة اتصالات وحلول متكاملة ومقرها سنغافورة وعالمية تمكن المطورين والشركات من تقديم تجربة شاملة متعددة القنوات لعملائهم باستخدام واجهات برمجة تطبيقات الفيديو والصوت والرسائل النصية القصيرة وWhatsApp ومجموعات SDK وحلول التعليمات البرمجية المنخفضة. بدعم من فريق يضم أكثر من 50 تقنيًا متحمسًا، تعمل على تمكين شركات Fortune 500 بالإضافة إلى الشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم من خلال منصة تجربة العملاء التفاعلية والجذابة للغاية. تأسست الشركة في عام 2017، وحققت حضورًا قويًا في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ والولايات المتحدة وأوروبا، حيث تخدم العملاء من صناعة متنوعة بما في ذلك الرعاية الصحية والاتصالات وBFSI والتعليم وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية. يعد EnableX.io هو الأول من نوعه في الصناعة، ويتم تقديمه كمنصة سحابية ومنصة CPaaS داخلية. تتيح لنا إمكانية النشر المرنة هذه العمل مع شركات الاتصالات ومقدمي الخدمات الذين يتطلعون إلى إطلاق CPaaS تحت علاماتهم التجارية كعرض ذو علامة بيضاء بالكامل. كما أنه يتناول احتياجات المؤسسات التي تتطلع إلى النشر الخاص لـ CPaaS نظرًا للمتطلبات التنظيمية ومتطلبات خصوصية البيانات، ومجتمع المطورين بشكل عام. EnableX.io عبارة عن خدمة CPaaS متكاملة تمكن الشركات من نشر اتصالات متعددة القنوات (الفيديو والصوت والرسائل النصية القصيرة والمراسلة) عبر الأجهزة والأنظمة الأساسية. بدءًا من المحادثات الفردية وحتى عمليات البث واسعة النطاق، نجعل الاتصالات أكثر ذكاءً ومرونة وأكثر شخصية، مما يساعد المؤسسات على البقاء في الطليعة في العالم الرقمي.
FaceCheck.ID
facecheck.id
ابحث عن أي شخص عبر الإنترنت باستخدام محرك البحث للتعرف على الوجوه FaceCheck.ID. ابحث عن الأشخاص بالصور وتأكد من أنك تتحدث إلى الشخص الذي يزعمون أنه هو.
Muse.ai
muse.ai
muse.ai هي شركة بحث عن الفيديو تعمل على بناء ذكاء اصطناعي متقدم لتنظيم الفيديو في العالم.
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate هي المنصة الرائدة لبناء نماذج الذكاء الاصطناعي وضبطها وتكرارها وإدارتها بشكل أسرع باستخدام بيانات التدريب الأعلى جودة. من خلال التعليقات التوضيحية المتقدمة وأدوات ضمان الجودة، وتنظيم البيانات، وميزات الأتمتة، والتكاملات الأصلية، وإدارة البيانات، فإننا نمكن المؤسسات من إنشاء مجموعات بيانات وخطوط أنابيب تعلم الآلة الناجحة. كن شريكًا مع فريق التعليقات التوضيحية الخبير والمُدار بشكل احترافي في SuperAnnotate والذي يمكنه مساعدتك في تقديم بيانات عالية الجودة بسرعة لإنشاء نماذج عالية الأداء.
V7
v7labs.com
V7 هو محرك بيانات يعمل بالذكاء الاصطناعي مصمم لرؤية الكمبيوتر وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية. توفر المنصة بنية أساسية لبيانات تدريب المؤسسات التي تتضمن التصنيف وسير العمل ومجموعات البيانات، كما أنها تتمتع بميزة التدريب البشري داخل الحلقة. يوفر خصائص توضيحية متعددة لتحسين جودة البيانات لنماذج الذكاء الاصطناعي. بفضل ميزات مثل التعليقات التوضيحية التلقائية، والتعليقات التوضيحية DICOM للتصوير الطبي، وإدارة مجموعات البيانات، وإدارة النماذج، يقوم V7 بأتمتة وتبسيط المهام المختلفة. تم تصميم أدوات التعليقات التوضيحية للصور والفيديو لتحسين دقة تصنيف البيانات. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتيح إنشاء وأتمتة خطوط أنابيب البيانات المخصصة ويحتوي على أدوات لأتمتة سير عمل التعرف البصري على الأحرف (OCR) ومعالجة المستندات الذكية (IDP). يتيح الإصدار 7 للمستخدمين الاستعانة بمصادر خارجية لمهام التعليقات التوضيحية. ويمكن استخدامه في مختلف الصناعات مثل الزراعة والسيارات والبناء والطاقة والأغذية والمشروبات والرعاية الصحية والمزيد. فهو يوفر ميزات تعاونية للتعليقات التوضيحية للفريق في الوقت الفعلي ويوفر تحليلات أداء المُلصق والنموذج. علاوة على ذلك، يسهل V7 أيضًا سير عمل التعليقات التوضيحية والتدريب النموذجي ليكون أكثر كفاءة من خلال واجهة مستخدم بديهية. بفضل ميزة AutoAnnotate المحسنة، فإنها تعمل على تسريع سرعة ودقة التعليقات التوضيحية. تتكامل المنصة مع AWS وDatabricks وVoxel51 وغيرها، وتدعم مجموعة من أنواع البيانات بما في ذلك بيانات الفيديو والصور والنص.
Syte
syte.ai
Syte عبارة عن منصة لاكتشاف المنتجات مصممة خصيصًا لتطبيقات التجارة الإلكترونية. ويستخدم الذكاء الاصطناعي المرئي لتعزيز أنشطة التجارة الإلكترونية المختلفة، بما في ذلك البحث المرئي والتخصيص ووضع العلامات التلقائية على المنتجات. يهدف Syte إلى ربط المتسوقين بالمنتجات من خلال توفير تجربة بحث مرئية تعمل على تحسين الكفاءة ودعم الاستدامة والقضاء على الطرق المسدودة. ويعرض توصيات منتجات متشابهة ومتكاملة من الناحية المرئية، بهدف إلهام المتسوقين من مختلف الأنواع وتحويلهم. كما يتميز أيضًا بنظام وضع العلامات التلقائي على المنتج الذي يوفر الوقت ويحسن عمليات الترويج ويعزز دقة بيانات المنتج. ويمكن تكييف هذه الحلول مع حقائق السوق المختلفة ويمكن توسيع نطاقها لتلبية الاحتياجات المحددة لمختلف قطاعات الصناعة، مثل الموضة والديكور المنزلي والمجوهرات. إنه يلبي احتياجات أحجام الأعمال المختلفة، بدءًا من الشركات المتنامية وحتى الشركات الكبيرة.
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop عبارة عن منصة متطورة لتطوير الذكاء الاصطناعي تعمل على تغيير الطريقة التي تبني بها المؤسسات تطبيقات الذكاء الاصطناعي. تم تصميم منصة Dataloop بدقة لتلبية احتياجات المطورين في قلب عملية تطوير الذكاء الاصطناعي، مما يجعل العمل مع البيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي أسهل وأكثر سهولة. يغطي حل Dataloop الشامل دورة حياة تطوير الذكاء الاصطناعي الكاملة، ويقدم الأدوات والوظائف التي تعمل على تبسيط إدارة البيانات والتعليقات التوضيحية واختيار النماذج والنشر. تم تصميم منصة Dataloop مع التركيز على التعاون، مما يسمح للمطورين وعلماء البيانات والمهندسين بالعمل معًا بسلاسة، وكسر الصوامع التقليدية وتعزيز الابتكار. تتضمن الميزات الرئيسية واجهة سحب وإفلات بديهية لإنشاء خطوط أنابيب البيانات، ومكتبة واسعة من عناصر ونماذج الذكاء الاصطناعي المعدة مسبقًا، وإمكانيات قوية لتنظيم البيانات والتعليق عليها. تم تصميم هذه الميزات لتمكين المطورين من إنشاء نماذج أولية لحلول الذكاء الاصطناعي وتكرارها ونشرها بسرعة، لمواكبة متطلبات السوق سريعة التطور. تلتزم Dataloop بتعزيز تطوير الذكاء الاصطناعي من خلال توفير منصة تركز على المطورين وتعالج تعقيدات وتحديات الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات. تتمثل رؤية Dataloop في إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير الذكاء الاصطناعي، وتمكين كل مؤسسة من تسخير قوة الذكاء الاصطناعي ودفع حلولها المبتكرة إلى الأمام.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai هي شركة ذكاء اصطناعي مستقلة متخصصة في رؤية الكمبيوتر ومعالجة اللغة الطبيعية والتعرف على الصوت. تعد Clarifai واحدة من أولى منصات التعلم العميق التي تم تأسيسها في عام 2013، وتوفر منصة الذكاء الاصطناعي للبيانات غير المنظمة للصور والفيديو والنص والصوت. تدعم منصتها دورة حياة الذكاء الاصطناعي الكاملة لاستكشاف البيانات، ووضع العلامات على البيانات، والتدريب النموذجي، والتقييم، والاستدلال حول الصور والفيديو والنص والبيانات الصوتية. تستخدم Clarifai، التي يقع مقرها الرئيسي في واشنطن العاصمة، التعلم الآلي والشبكات العصبية العميقة لتحديد وتحليل الصور ومقاطع الفيديو والنصوص والصوت تلقائيًا. يتيح Clarifai للمستخدمين تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي في منتجاتهم عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) و/أو Mobile SDK و/أو الحلول المحلية.
Chooch
chooch.ai
Chooch هي منصة Vision AI رائدة تجمع بين الذكاء الاصطناعي التوليدي ورؤية الكمبيوتر لمساعدة الشركات على أتمتة مهام المراجعة المرئية اليدوية المتكررة، مما يجعل البحث عن بيانات الفيديو أكثر كفاءة ويسمح للشركات بإعادة تخصيص الموارد البشرية للأنشطة ذات القيمة الأعلى. يمكن لتقنية ImageChat Geneative AI من Chooch الاستعلام بشكل منهجي باستخدام بيانات الفيديو والصورة التقنية السريعة لمراقبة مرئيات أو إجراءات محددة وإرسال تنبيهات في الوقت الفعلي عند اكتشافها لبدء المزيد من الإجراءات. يتم استخدام Chooch عبر العديد من التطبيقات المختلفة بما في ذلك اكتشاف سرقة التجزئة، ومراقبة السلامة في مكان العمل، والكشف عن الأسلحة، ومراقبة الفحص الذاتي، وإدارة الأصول الرقمية، والمزيد.
Encord
encord.com
Encord هو النظام الأساسي الشامل لإلغاء قفل الذكاء الاصطناعي من بياناتك. قم بتطوير واختبار ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي التنبؤية والمولدة على نطاق واسع لإطلاق العنان لقيمة التعلم الآلي. أنشئ بيانات تدريب عالية الجودة، واستفد من مسارات التعلم النشط، وقم بتقييم جودة النموذج، وضبط النماذج بدقة، والمزيد في نظام أساسي واحد سهل الاستخدام. * التعليق التوضيحي - قم بتسمية أي طريقة مرئية بكفاءة وإدارة فرق التعليقات التوضيحية واسعة النطاق باستخدام مسارات عمل قابلة للتخصيص وأدوات مراقبة الجودة. * نشط - اختبار النماذج الخاصة بك والتحقق من صحتها وتقييمها وإظهار البيانات الأكثر قيمة وتنظيمها وتحديد أولوياتها لوضع العلامات لتعزيز أداء النموذج. * Apollo - تدريب نماذج الملكية والأساسية وضبطها وإدارتها على نطاق واسع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الإنتاجية. * تسريع - خدمات وضع العلامات المتخصصة عند الطلب لمساعدتك على التوسع. تحظى شركة Encord بثقة فرق الذكاء الاصطناعي الرائدة في RapidAI، وTractable، وStanford Medicine، وMemorial، وKing's College London، وNHS، وUHN، وRoyal Navy، وVeo، والعديد من الشركات العالمية الأخرى.
Segments.ai
segments.ai
منصة وضع العلامات متعددة المستشعرات للروبوتات والقيادة الذاتية. Segments.ai عبارة عن منصة سريعة ودقيقة لوضع العلامات على البيانات لشرح بيانات أجهزة الاستشعار المتعددة. يمكنك الحصول على تسميات التجزئة، وتسميات المتجهات، والمزيد عبر واجهات وضع العلامات البديهية للصور ومقاطع الفيديو والسحب النقطية ثلاثية الأبعاد (lidar وRGBD). Segments.ai عبارة عن منصة ذاتية الخدمة مع دعم مخصص من فريق المهندسين الأساسي لدينا عندما تحتاج إليه. * Python SDK الذي أصبح منطقيًا أخيرًا * التوثيق لجعل الإعداد يبدو وكأنه نسيم * خدمة ذاتية مع الدعم فقط عندما تكون عالقًا، حتى لا نبطئك * تشغيل الإجراءات تلقائيًا باستخدام خطافات الويب * قم بتوصيل موفر السحابة الخاص بك (AWS، Google Cloud، Azure) * التصدير إلى أطر تعلم الآلة الشائعة (PyTorch، TensorFlow، Hugging Face) قم بضم القوى العاملة لديك أو استخدم أحد شركاء القوى العاملة لدينا. تسهل أدوات الإدارة لدينا تصنيف مجموعات البيانات الكبيرة ومراجعتها معًا.
SentiSight.ai
sentisight.ai
SentiSight.ai عبارة عن منصة على شبكة الإنترنت يمكن استخدامها لتصنيف الصور وتطوير تطبيقات التعرف على الصور القائمة على الذكاء الاصطناعي. له هدفان رئيسيان: الأول هو جعل مهمة التعليق التوضيحي للصورة مريحة وفعالة قدر الإمكان، حتى بالنسبة للمشروعات الكبيرة التي يعمل فيها العديد من الأشخاص على تصنيف الصور، والثاني هو توفير واجهة سلسة وسهلة الاستخدام للتدريب و نشر نماذج الشبكات العصبية العميقة. توفر القدرة على أداء هاتين المهمتين على نفس النظام الأساسي ميزة القدرة على تصنيف الصور ثم تدريب النماذج وتحسينها بطريقة متكررة. يقدم SentiSight.ai ميزات قوية، مثل: * وضع العلامات على الصور. * أداة وضع العلامات الذكية. * مشاريع وضع العلامات المشتركة وتتبع الوقت. * التدريب على نموذج التصنيف . * التدريب على نموذج الكشف عن الأشياء. * نماذج متاحة عبر الإنترنت وغير متصل (تتوفر نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا). * نماذج مدربة مسبقا. * بحث تشابه الصور.
hasty.ai
hasty.ai
أصبحت Hasty الآن جزءًا من CloudFactory، الشركة الرائدة عالميًا في حلول الذكاء الاصطناعي البشرية التي تعمل على تسريع دورة حياة الذكاء الاصطناعي. لا مزيد من التضحية بالجودة من أجل الكفاءة. تعرف على المزيد حول Accelerated Annotation، وهو منتج Vision AI جديد يجمع بين أفضل القوى العاملة في CloudFactory وتقنية وضع العلامات المدعومة بالذكاء الاصطناعي الرائدة في الصناعة والتي تولد بيانات مصنفة عالية الجودة بشكل أسرع 5 مرات من وضع العلامات اليدوي. توفر منصة Hasty كل ما يلزم للانتقال من الصور ومقاطع الفيديو الأولية إلى النماذج الجاهزة للإنتاج.
NoahFace
noahface.com
توفر NoahFace حلولاً برمجية قابلة للتكوين بدرجة عالية تعمل على تحويل أجهزة iPad والهواتف الذكية إلى منصة تسجيل الوقت الأكثر مرونة وقابلية للتطوير والاعتمادية على وجه الأرض. يقدم NoahFace السريع والموثوق والدقيق ميزات حديثة مثل التعرف على الوجه وفحص درجة الحرارة والكحول وغير ذلك الكثير.
Capsolver
capsolver.com
يوفر حل رموز التحقق التلقائي من Capsolver الحل الأسرع والأكثر تكلفة لحل رموز التحقق. يمكنك دمجه بسرعة مع برنامجك باستخدام خيار التكامل البسيط الخاص به لتحقيق أفضل النتائج في غضون ثوانٍ. مع نسبة نجاح تصل إلى 99.15%، يستطيع Capsolver الإجابة على أكثر من 10 مليون كلمة التحقق كل دقيقة. وهذا يعني أن التشغيل الآلي أو الكشط لديك سيكون له وقت تشغيل بنسبة 99.99%. يمكنك شراء حزمة captcha إذا كانت لديك ميزانية كبيرة. بأقل سعر في السوق، قد تحصل على مجموعة متنوعة من الحلول، بما في ذلك reCAPTCHA V2، وreCAPTCHA V3، وhCaptcha، وhCaptcha Click، وreCaptcha click، وFuncaptcha Click، وFunCaptcha، وaws captcha، وتحويل الصورة إلى نص، والمزيد. مع هذه الخدمة، 0.1 ثانية هي أبطأ سرعة تم قياسها على الإطلاق. توفر CapSolver الآن خدمات التعرف على الصور للعملاء من خلال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. الغرض من عملهم هو استخدام الذكاء الاصطناعي في المزيد من المجالات، وتوسيع الإمكانيات في البيئات التي تعتمد على التكنولوجيا.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai هي واحدة من أولى منصات الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة في العالم والتي تمكن المؤسسات الكبيرة حول العالم من بناء مجموعة واسعة من التطبيقات التي تدعم الذكاء الاصطناعي عبر سير العمل والوظائف. يقدم Vue.ai قيمة على عكس أي حل نقطي آخر يجمع بين بيانات الصور والفيديو والنص من جميع أنحاء المؤسسة، ويفك تشفيرها باستخدام مجموعة الذكاء الاصطناعي الخاصة به، مما يمكّن الذكاء من التغذية عبر المؤسسة لاتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. من خلال مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات الجاهزة للاستخدام، والأدوات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية، والأدوات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة، تتيح Vue.ai لفرق التسويق والمنتجات والأعمال والتكنولوجيا تحقيق تأثير كبير الحجم على نمو الإيرادات والكفاءة وخفض التكلفة . يتم نشر Vue.ai حاليًا في العديد من الصناعات، بما في ذلك البيع بالتجزئة والمالية والتأمين والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية. Vue.ai هي علامة تجارية لشركة Mad Street Den أسسها Ashwini Asokan وAnand Chandrasekaran.
Luxand.cloud
luxand.cloud
واجهة برمجة التطبيقات المتقدمة للبحث والتعرف على الوجه. تقف Luxand.Cloud في طليعة تكنولوجيا التعرف على الوجه، وصياغة مستقبل يتشابك فيه الأمان بسلاسة مع الابتكار. بفضل الدقة والتطور، تعيد حلولنا المتطورة تحديد مشهد التحقق من الهوية. ارفع مستوى أمانك الرقمي من خلال التحكم السلس في الوصول، وفتح تجربة مخصصة ومحصنة. ثق في Luxand.Cloud لقيادة الطريق في حماية حدودك الرقمية بموثوقية لا مثيل لها. انضم إلينا في الرحلة لإعادة تعريف حدود الأمان في العصر الرقمي. يدعم Luxand.cloud: - اكتشاف الوجه - التعرف على الوجه - التحقق من الوجه - التعرف على المشاعر - اكتشاف معالم الوجه - اكتشاف الحياة - اقتصاص الوجه
Nyckel
nyckel.com
Nyckel يجعل تصنيف الصور والنصوص أمرًا سهلاً للجميع. في دقائق معدودة، يمكنك إنشاء نموذج الذكاء الاصطناعي لتصنيف الصور والنصوص باستخدام أي تصنيفات تريدها. لا حاجة إلى خبرة في التعلم الآلي. يستخدم عملاء مثل Gardyn وGust وSquare Nyckel لأتمتة مهام وضع العلامات اليدوية، والإشراف على المحتوى، وتصنيف الصور في ثوانٍ، وغير ذلك الكثير. على عكس أدوات التصنيف الأخرى، لا يتطلب Nyckel أي خلفية للتعلم الآلي. يستغرق إنشاء المصنف الخاص بك بضع دقائق فقط. ما عليك سوى إضافة التصنيفات وتحميل عينات التدريب والانتظار لمدة تتراوح بين 10 و30 ثانية حتى يتم تدريب النموذج. بمجرد أن تصبح جاهزًا، يمكنك ربطه عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) أو SDK أو Zapier. هدف Nyckel هو تسهيل قيام أي شخص، بغض النظر عن خبرته الفنية، ببناء نماذج التصنيف في دقائق معدودة فقط.
Faceplusplus
faceplusplus.com
Face++ عبارة عن منصة تقدم تقنيات رؤية الكمبيوتر التي تمكن تطبيقاتك من قراءة وفهم العالم بشكل أفضل.
Face Age
getfaceage.com
يستخدم Face Age أحدث التقنيات لتحليل سمات بشرة الوجه، والتقاط التفاصيل مثل التجاعيد والمسام وحب الشباب وحقيبة العين لفهم بشرة كل عميل. تم تصميم Face Age لسهولة التكامل في منصات التجارة الإلكترونية الحالية. يقدم Face Age خيارات تكامل متنوعة، مما يجعل عملية الإعداد سلسة وفعالة. سواء كنت تدير متجرًا صغيرًا أو سوقًا واسع النطاق، يتكيف Face Age بسلاسة مع متطلباتك الفنية.
Pixyle.ai
pixyle.ai
تقوم Pixyle AI بإنشاء بيانات منتجات التجارة الإلكترونية التي تمكن العلامات التجارية وتجار التجزئة والأسواق من تقديم تجارب استثنائية لاكتشاف المنتجات. بفضل سمات Pixyle الغنية والمفصلة، تعمل الشركات على تحسين محركات البحث وأنظمة التوصيات في مواقعها، مما يساعد المتسوقين في العثور على ما يبحثون عنه بالضبط. تعمل الشركات بما في ذلك ESPRIT وOtrium وDepop وShoptrue على زيادة التحويلات والولاء من خلال وضع العلامات على المنتجات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Pixyle وإنشاء النصوص والإشراف على الصور وحلول التوصيات.
Zippin
getzippin.com
قامت Zippin بتطوير الجيل التالي من تقنية الدفع بدون دفع مما يتيح لتجار التجزئة نشر التسوق بدون احتكاك بسرعة في متاجرهم. يستخدم نهج Zippin الذي ينتظر الحصول على براءة اختراع الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتكنولوجيا دمج أجهزة الاستشعار لإنشاء أفضل تجربة للمستهلك: التخلص من طوابير الخروج والماسحات الضوئية الذاتية للأبد، والسماح للمتسوقين بالدخول والخروج من مشترياتهم. تستخدم منصة Zippin تتبع المنتج والمتسوق من خلال الكاميرات العلوية بالإضافة إلى أجهزة استشعار الرف الذكية للحصول على أعلى مستوى من الدقة حتى بين المتاجر المزدحمة. تأسست Zippin على يد خبراء الصناعة من Amazon وSRI ذوي خلفيات عميقة في تكنولوجيا البيع بالتجزئة والذكاء الاصطناعي ورؤية الكمبيوتر، ويقع المقر الرئيسي لشركة Zippin في سان فرانسيسكو وتدعمها Maven Ventures وCore Ventures Group.
NV5 Geospatial Software
nv5geospatialsoftware.com
يعد برنامج NV5 الجغرافي المكاني جزءًا من NV5. نقوم بإنشاء منتجات برمجية تساعد المتخصصين في مختلف الصناعات على الوصول إلى جميع أنواع البيانات والصور وتحليلها ومشاركتها. فهم العالم من حولك اليوم، يتم استخدام بيانات الاستشعار عن بعد لاتخاذ قرارات حاسمة، وتحقيق الاكتشافات، وفهم العالم من حولنا بشكل أفضل. تتزايد الأنواع المختلفة من البيانات، بدءًا من الصور المحمولة جواً وصور الأقمار الصناعية وحتى البيانات غير الضوئية مثل LiDAR وSAR، بشكل كبير من حيث التوافر والاستخدام. سواء تم استخدامها بشكل مستقل أو دمجها معًا للحصول على صورة أكثر اكتمالاً لمنطقة جغرافية ما، فإن بيانات الاستشعار عن بعد تنقل المهنيين عبر الصناعات والتخصصات إلى عصر جديد من اتخاذ القرارات الأكثر استنارة. NV5 Geospatial هي شركة رائدة في توفير الأدوات البرمجية المصممة لمساعدتك في الحصول على المعلومات التي تحتاجها من بيانات الاستشعار عن بعد. نحن نقدم التقنيات المثبتة علميًا التي تحتاجها لاتخاذ قرارات دقيقة ومستنيرة باستخدام الصور والبيانات المستشعرة عن بعد. سواء كنت بحاجة إلى تحديد مدى الضرر الناجم عن كارثة طبيعية أو ضمان عملية عسكرية آمنة، فإن منتجاتنا توفر لك الوعي الجغرافي المكاني المهم.
INTSIG
intsig.us
باعتبارها شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، قامت INTSIG بتطوير العديد من التطبيقات وصياغة الحلول لكل من المستخدمين الأفراد وعملاء الشركات من جميع أنحاء العالم. تشتهر شركة INTSIG بتطبيقيها للهواتف المحمولة، CamScanner وCamCard، وقد فازت بقلوب 2.3 مليار شخص في جميع أنحاء العالم. من خلال تطبيق تقنيات التقاط البيانات واستخراجها المتطورة على المزيد من أنواع المستندات، توفر INTSIG الآن 5 منتجات رئيسية لمستخدمي المؤسسات: * CamScanner API/SDK، الذي يوفر إمكانات قوية لمسح المستندات ضوئيًا؛ * CamCard API/SDK، الذي يتيح التعرف المجمع على بطاقات العمل والتكامل السلس مع إدارة علاقات العملاء المملوكة للشركة؛ * CamCard Business، وهو منتج SaaS يعمل على تبسيط إدارة بطاقات العمل وتعزيز كفاءة الشبكات؛ * CamCheckout API/SDK للتعرف على البطاقة المصرفية، و * CamID API/SDK للتعرف على مستندات الهوية الصادرة عن الحكومة. يمكن للشركات دمج هذه المنتجات بسهولة مع التطبيقات/الويب/الأنظمة الخاصة بها. توفر INTSIG أيضًا 5 حلول رئيسية للشركات بجميع أنواعها: * حل eKYC لمساعدة الشركات على التحقق من هويات عملائها والمصادقة عليها؛ * حل أتمتة الحسابات الدائنة، الذي يوفر دقة فائقة في التعرف على البيانات المصرفية والفواتير مع الجداول، مما يقلل من إدخال البيانات والأخطاء يدويًا وتحسين كفاءة معالجة الفواتير؛ * حل السفر والمصروفات لتحسين إدارة النفقات الداخلية وزيادة كفاءة تحصيل الفواتير وسدادها؛ * TextIn Studio للتدريب النموذجي لتحسين تأثير التعرف على النص المنظم في السيناريوهات المعقدة، ويستخدم على نطاق واسع في البنوك والتأمين وشركات الأوراق المالية والتصنيع التقليدي وغيرها من الصناعات، و * محرك إدارة الفاتورة للتعرف على الفاتورة وأمر الشراء والاستلام ومذكرة العقد وبيان المورد ومذكرة الخصم/الائتمان بدقة عالية
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye هي شركة بحث عن الصور والتعرف عليها. نحن خبراء في رؤية الكمبيوتر والتعرف على الأنماط والشبكات العصبية والتعلم الآلي. مهمتنا هي جعل الصور الخاصة بك قابلة للبحث.
Partium
partium.io
بدأت قصة Partium في عام 2020 بفكرة إنشاء تجربة بحث سريعة وفورية وموثوقة لكل من يبحث عن قطع الغيار. لقد قمنا بتقليل الحاجة إلى الفنيين ومستخدمي كتالوجات قطع الغيار ومتاجر الويب لقضاء وقت لا نهاية له في البحث عن الجزء الصحيح. وبدلاً من ذلك، فإننا نساعد المستخدمين في العثور على قطعة الغيار المناسبة في ثوانٍ. اليوم، تتعامل Partium مع الملايين من عمليات البحث عن قطع الغيار كل شهر وتساعد عددًا لا يحصى من الفنيين في جميع أنحاء العالم في العثور على قطعة الغيار المناسبة لإنجاز المهمة. يقوم عملاؤنا بإدخال Partium في بيئات الصيانة وما بعد البيع والخدمة الخاصة بهم لتوفير أفضل تجربة بحث عن قطع الغيار لمستخدميهم ومنحهم عملية سريعة ومريحة للبحث عن قطع الغيار وتأكيدها وطلبها منهم. يستفيد الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Partium من بيانات قطع الغيار الموجودة، ولكنه يمكنه أيضًا إثراء بياناتك وتحسينها عن طريق إضافة معلومات مهمة إليها. تستخدم Caterpillar وParker وLiebherr وDeutsche Bahn وNew Holland وThe Home Depot وENGEL والعديد من الشركات الأخرى Partium ليس فقط لتوفير بحث رائع لعملائها ولكن بحثًا يتم التحويل بمعدلات أعلى بسبب الملاءمة والدقة والسهولة. -من الاستخدام. نحن نساعد العملاء في العثور على الأجزاء المناسبة بشكل أسرع وتحسين بيانات الأجزاء الموجودة لديهم. من خلال مكاتبنا في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا، نحن شركة عالمية ملتزمة بتغيير الطريقة التي يتم بها البحث عن أجزاء الذكاء الاصطناعي وتحسين الأجزاء.
ximilar
ximilar.com
Ximilar هي شركة برمجيات تساعد الشركات على الاستفادة بشكل أفضل من بيانات الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. عملاؤنا هم شركات من مختلف المجالات مثل الرعاية الصحية وعلوم الحياة والتجارة الإلكترونية ووكالات الصور الفوتوغرافية وديكور المنزل والأزياء والتصنيع والعقارات والسيارات. نحن نركز بشكل أساسي على رؤية الكمبيوتر والتعرف على الصور والبحث البصري. نحن نقدم منصة رؤية حاسوبية لبناء نماذج الذكاء الاصطناعي المرئي المخصصة للتعلم العميق. نحن قادرون على إنشاء حلول مخصصة احترافية تتعلق بالتعرف على الصور واكتشاف الكائنات وغير ذلك الكثير. يمكن البحث في مجموعات الصور والفيديو الكبيرة جدًا من خلال التشابه البصري. يمكن للمتسوقين الاستفادة من العثور على المنتجات والتوصيات. نحن نساعد عملائنا على المعالجة المسبقة للبيانات من خلال التعرف على المحتوى - العثور على فئة المنتج المناسبة، أو تعيين علامات للصور، أو إقران المنتجات بصورهم، أو قراءة النص من الصور باستخدام التعرف الضوئي على الحروف، أو اكتشاف العيوب في الصور. عادةً ما توفر أتمتة هذه العملية تكاليف كبيرة.
brighter AI
brighter.ai
يوفر الذكاء الاصطناعي الأكثر سطوعًا حلول إخفاء هوية الصور والفيديو استنادًا إلى أحدث تقنيات التعلم العميق. تعمل حلولنا، Precision Blur وDeep Natural Anonymization (DNAT)، على تنقيح الوجوه ولوحات الترخيص ومساعدة الشركات على الامتثال للوائح حماية البيانات مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). من خلال تقنيات الخصوصية لدينا، نمكن الشركات في مختلف الصناعات من استخدام بيانات الكاميرا المسجلة بشكل عام للتحليلات والذكاء الاصطناعي. يخفف عملاؤنا مسؤوليتهم ومخاطر التعرض للغرامات، ويزيدون من قدرة فرقهم، ويحسنون وقت وصولهم إلى السوق، ويدفعون الابتكار. تأسست شركة Brighter AI في عام 2017 باعتبارها فرعًا من شركة HELLA الألمانية لصناعة السيارات. أطلقت Nvidia على شركة Brighter AI لقب "أفضل شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في أوروبا" في عام 2019، وفي عام 2020، فازت شركة Brighter AI بجائزة "The Spark - The German Digital Award" من هاندلسبلات وماكينزي.
CloudSight
cloudsight.ai
CloudSight هي شركة رائدة عالميًا في مجال التعليق على الصور وفهمها. هدفنا هو تقديم الحلول الأكثر تفوقًا وأحدثها للأفراد والشركات في جميع أنحاء العالم. يحتوي CloudSight على تطبيقين متطورين للمستهلكين - CamFind، أول محرك بحث مرئي ناجح على الهاتف المحمول في العالم، والذي يسمح لك "بالبحث في العالم المادي" والعثور على معلومات حول أي شيء بمجرد التقاط صورة من جهازك المحمول؛ وTapTapSee، وهو تطبيق للمكفوفين وضعاف البصر يستخدم كاميرا الجهاز المحمول وVoiceOver لتصوير الأشياء والتعرف عليها بصوت عالٍ للمستخدم. بالإضافة إلى ذلك، من خلال CloudSight API، يمكن للمطورين الاستفادة من نفس التكنولوجيا المتوفرة لشركات Fortune 500 وكبار تجار التجزئة. تأسست شركة CloudSight Inc. في عام 2012 ويقع مقرها في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.
GoSpotCheck
gospotcheck.com
يطلق GoSpotCheck by FORM العنان لقوة الفرق الميدانية لدفع تنفيذ السوق باستخدام الحل المحمول الوحيد الذي يجمع بين إدارة المهام الديناميكية والتعرف على الصور الرائدة في الصناعة وإعداد تقارير الصور واتصالات الفريق الميداني وإعداد التقارير المتقدمة - كل ذلك ضمن نظام أساسي واحد سهل الاستخدام . قم بتوجيه الفرق وتحسين التنفيذ وزيادة المبيعات أثناء إنشاء رؤية مشتركة للمجال تساعد القادة على اتخاذ قرارات أفضل وبشكل أسرع. قم ببيع المزيد باستخدام GoSpotCheck by FORM، وهو تطبيق التنفيذ الميداني الذي يوجه الأداء ويتتبعه ويحسنه في الوقت الفعلي.
PixLab
pixlab.io
PixLab هي المنصة المستقلة الرائدة للبرامج كخدمة لواجهات برمجة التطبيقات الخاصة برؤية الآلة ومعالجة الوسائط. نحن نساعد المطورين على تنفيذ تطبيقات ذكية باستخدام حزم SDK الخاصة بالويب وغير المتصلة بالإنترنت. تتضمن مجموعة ميزات واجهات برمجة التطبيقات لدينا، على سبيل المثال لا الحصر، مسح جوازات السفر وبطاقات الهوية، والإشراف على المحتوى، والتعرف على الوجه، والتعرف البصري على الأحرف، والعديد من نقاط نهاية واجهة برمجة التطبيقات الأخرى.
SpeedSize
speedsize.com
يعد SpeedSize™ هو البديل الأكثر تقدمًا المدعوم بالذكاء الاصطناعي للضغط والتسليم التقليدي، وهو عبارة عن منصة بدون تعليمات برمجية توفر تجربة وسائط عالية الجودة للعلامات التجارية عبر الإنترنت. يقوم الذكاء الاصطناعي المدعوم بعلم الأعصاب من SpeedSize بتحليل الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك لإزالة البيانات التي لا يستطيع العقل البشري إدراكها، ثم يعيد إنشائها بجودة مماثلة - ولكن بحجم أصغر - ويقدم الملف الأمثل لكل زائر لموقع الويب. قم بترقية العرض التقديمي لمنتج موقع الويب الخاص بك إلى صور بجودة 4K ومقاطع فيديو يتم تشغيلها تلقائيًا دون إبطاء موقع الويب الخاص بك.
Blitline
blitline.com
Blitline هو حل SaaS الأقل تكلفة لشركات البرمجيات والوسائط التي لديها نظام CMS/DAM وتحتاج إلى معالجة ملفات آمنة متعددة التنسيقات على نطاق واسع لتطبيقاتها ومواقعها الإلكترونية.
Cogniphi
cogniphi.com
نحن في Cogniphi فريق متنوع من المبدعين الذين يركزون على النتائج التحويلية، ونحن متحمسون للغاية لقدرتنا على قيادة الشركات إلى مستقبل رقمي مذهل. نحن نؤمن بأن Vision AI سيكون الركيزة الأساسية في مستقبل الذكاء الاصطناعي. أول مجموعاتنا المعرفية AIVI (Artificial Intelligence Vision) عبارة عن منصة مخصصة تساعد على جلب قوة Vision Intelligence إلى قطاعات الأعمال المتنوعة بما في ذلك التصنيع والتجزئة والرعاية الصحية والمراقبة. تعتمد تقنية AIVI على الحوسبة المكانية المعقدة، والتعلم الآلي، والتعرف على الأنماط، واكتشاف الحالات الشاذة، ورؤية الكمبيوتر، وقد أثبتت كفاءتها ميدانيًا في بيئات الحياة الواقعية. تستضيف المنصة اليوم أكثر من 150 نمطًا خاصًا بالصناعة، وتعمل على تشغيل كاميرا +10K، وقد كشفت عن إيرادات بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي عبر الشركات ذات الحد الأدنى من الاستثمار. نحن فخورون بأن لدينا مجموعة مثبتة من القدرات وأدواتنا ومنهجياتنا الخاصة للتطوير السريع للحلول واسعة النطاق ونشرها وتشغيلها. إن الحكمة والخبرة الجماعية لشبكتنا المختارة بعناية من خبراء الذكاء الاصطناعي من جميع أنحاء العالم هي التي تقود ابتكاراتنا وتجهيز البرامج الحاسمة للتطبيقات الرقمية. بالإضافة إلى التقنيات المعرفية والمهارات الهندسية التي نمتلكها، فإننا نؤمن أيضًا إيمانًا راسخًا بأن دافعنا للتميز وشغفنا بحل المشكلات هو الذي سيحقق نموًا هائلاً لجميع أصحاب المصلحة.
DeepLobe
deeplobe.ai
يهدف DeepLobe إلى جعل الذكاء الاصطناعي في متناول كل مؤسسة من خلال توفير منصة سهلة الاستخدام للتدريب وبناء ودمج نماذج الذكاء الاصطناعي بدون تعليمات برمجية. من خلال تمكين الشركات من إنشاء وتخصيص نماذج الذكاء الاصطناعي لمهام رؤية الكمبيوتر وتحليل النص، تعمل DeepLobe على تمكين الشركات من الاستفادة من الفوائد المحتملة لتقنيات الذكاء الاصطناعي. من خلال التركيز على الحلول التي لا تعتمد على التعليمات البرمجية، تعمل DeepLobe على إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى الذكاء الاصطناعي، مما يتيح للمؤسسات من جميع الأحجام والخلفيات الاستفادة من هذه التقنيات التحويلية.
DigitSquare
digit7.ai
Digit Square عبارة عن منصة قائمة على SaaS مصممة للتعليقات التوضيحية والتدريب وأتمتة مسار رؤية الكمبيوتر باستخدام مجموعات بيانات واسعة النطاق. * تحسين دقة نموذج التعلم الآلي: تضمن التعليقات التوضيحية لبيانات DigitSquare تصنيفًا دقيقًا للبيانات، مما يقلل الأخطاء والتحيزات أثناء التدريب. كما أنه يعزز أمثلة تعليمية متنوعة، مما يحسن الدقة التنبؤية في العالم الحقيقي. * فهم أفضل للبيانات: تساعد تقنية DigitSquare AI في وضع علامات على الصور في استيعاب سياق البيانات، وتحديد الأنماط، وتعزيز دقة نموذج التعلم الآلي من خلال الأمثلة المسماة، مما يتيح رؤى قيمة وقرارات مستنيرة. * تعزيز الإنتاجية: تعمل منصة التعليقات التوضيحية للبيانات على أتمتة عمليات مثل التعرف على الصور واللغة والفيديو، مما يوفر الوقت بشكل كبير. كما يقوم أيضًا بتدريب نماذج التعلم الآلي للحصول على تنبؤات دقيقة، وتعزيز الإنتاجية عبر الصناعات. * تسريع التعاون: تعمل أداة التعليقات التوضيحية للبيانات DigitSquare على توسيع نطاق نماذج تعلم الآلة عن طريق توزيع المهام بين المعلقين، مما يقلل وقت وضع العلامات. كما أنه يعمل على تحسين الأداء والتعميم باستخدام مجموعات البيانات المتنوعة.
Dragonfruit AI
dragonfruit.ai
Dragonfruit AI هو الشريك الموثوق به لأكبر العلامات التجارية وتجار التجزئة في العالم، حيث يقدم "فيديو ذو معنى بسيط" من خلال منصة الرؤية الموحدة الخاصة بنا. تم تصميم مجموعتنا خصيصًا للمؤسسات متعددة المواقع، والمدعومة بـ Apple M1 وGenerative AI، وتتضمن تطبيقات عالية المستوى بدءًا من VMS وأجهزة إنذار ضد السرقة وحتى رؤى البيع بالتجزئة، وإدارة مخزون الرفوف، والكشف الرائد عن عمليات الاحتيال عند الدفع الذاتي. تم تصميمنا للتميز في البيئات ذات النطاق الترددي المحدود، ويؤكد حضورنا العالمي ومحفظة براءات الاختراع القوية التزامنا بتغيير كيفية استفادة المؤسسات من بيانات الفيديو للحصول على ذكاء قابل للتنفيذ.
Emozo Labs
emozo.ai
تستخدم منصة Emozo's DIY Research & Feedback Collection رؤى سلوكية وعاطفية لمساعدة العملاء على اتخاذ القرارات الصحيحة فيما يتعلق بجميع المحتوى الرقمي. ومن خلال خدماتنا الاستشارية وفرقنا الاستشارية، فإننا نساعد العملاء على تجاوز تحليلات بيانات العملاء التقليدية والتعمق في قلوب العملاء وعقولهم لفهم فعالية وتأثير كل المحتوى الرقمي. نحن نساعد العملاء على إنشاء ونشر محتوى رقمي أكثر فائدة - الإعلانات والتطبيقات ومحتوى الوسائط المتدفقة وما شابه ذلك، على أي قناة - الويب والهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون وما إلى ذلك. نحن نستخدم الرؤى المشتقة من العملاء لحل مشكلة العلامة التجارية والرسائل وتجربة التحديات. تساعد طريقتنا الجديدة في الجمع بين الاستجابات اللاواعية (الانتباه والعاطفة) والاستجابات المعلنة (الاستبيان) العملاء على فهم فعالية كل المحتوى الرقمي بسرعة كبيرة. نحن نستفيد من الذكاء الاصطناعي لتمكين البحث النوعي على نطاق واسع وبسرعة على أجهزة العملاء. دون الحاجة إلى قيام العملاء وعملائهم بتنزيل أي شيء أو تثبيته أو صيانته. تدعم منصة SaaS الخاصة بـ Emozo عمليات تطوير التصميم التكرارية وتوفر حماية آمنة تمامًا للبيانات للعملاء وعملائهم.
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI هي مجموعة بحثية متخصصة في برامج التعرف على الوجوه ومقرها في الولايات المتحدة الأمريكية. يعد FaceMRI هو محرك البحث الأكثر تقدمًا للتعرف على الوجوه لأجهزة Mac والكمبيوتر الشخصي. يحتوي FaceMRI على مجموعة من برامج التعرف على الوجوه التي يمكنها تصنيف الوجوه إلى الجنس (ذكر، أنثى، غير ثنائي)، وفئة العمر، وسنوات العمر، والعرق. إنشاء مخططات الحضور والتحليلات. يمكن استخراج الوجوه عبر + استيراد الصور + استيراد مقاطع الفيديو + بحث الويب (FB و LinkedIn و Instagram) + استيراد المجلدات + كاميرا الويب وكاميرات IP + IOT وكاميرات الأمان. + مفاتيح USB والأجهزة الخارجية يستخدم FaceMRI قوة التعرف على الوجه لفتح التحليلات من الصور ومقاطع الفيديو. يمكن للمستخدمين تنزيل التطبيق على جهاز Mac أو الكمبيوتر الشخصي الخاص بهم واستيراد الصور ومقاطع الفيديو. سيتم استخراج الوجوه والأشخاص من مقاطع الفيديو والصور، ويمكن للمستخدمين إضافة وجوه للعملاء وإنشاء تقارير مخصصة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للموظفين إنشاء مخططات ديموغرافية بناءً على العمر والجنس والعرق من مقاطع الفيديو ومعرفة من هم عملاؤك. يحتوي FaceMRI أيضًا على تقنية البحث عن الأشخاص، حتى يتمكن المستخدمون من إنشاء تقارير مخصصة. يمكن للموظفين تتبع حضور مكالمة Zoom، ومن كان في مكالمة الشركة، ومن كان مفقودًا. يمكن للموظفين الاتصال بكاميرات الويب وكاميرات الأمان وكاميرات إنترنت الأشياء لتتبع من يدخل عملك. يقوم FaceMRI بإنشاء تقارير شخصية من خلاصات الفيديو حتى يتمكن المستخدمون من مراقبة من يدخل عملك.
Hive
thehive.ai
Hive هي المزود الرائد لحلول الذكاء الاصطناعي المستندة إلى السحابة لفهم المحتوى والبحث فيه وإنشائه، وتحظى بثقة المئات من أكبر المؤسسات وأكثرها ابتكارًا في العالم. تعمل الشركة على تمكين المطورين من خلال مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي الأفضل في فئتها والمدربة مسبقًا، والتي تخدم مليارات طلبات واجهة برمجة التطبيقات للعملاء كل شهر. تقدم Hive أيضًا برامج جاهزة مدعومة بنماذج ومجموعات بيانات خاصة بالذكاء الاصطناعي، مما يفتح المجال لتطبيقات متقدمة لتلبية احتياجات الأعمال المهمة من خلال التعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي. بشكل جماعي، تعمل تقنية Hive على تحويل أساليب سلامة النظام الأساسي / الإشراف على المحتوى (بما في ذلك الكشف عن المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي)، وحماية العلامة التجارية، وقياس الرعاية، واستهداف الإعلانات القائمة على السياق، والمزيد. جمعت Hive أكثر من 120 مليون دولار من كبار المستثمرين، بما في ذلك General Catalyst و8VC وTomales Bay Capital وGlynn Capital. في أبريل 2021، أعلنت Hive عن السلسلة D بقيمة 50 مليون دولار بتقييم 2 مليار دولار. تضم الشركة التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو أكثر من 200 موظف بدوام كامل على مستوى العالم، بالإضافة إلى قوة عاملة موزعة تضم أكثر من 5 ملايين مساهم عالمي تدعم عمليات تصنيف البيانات.
Imagga
imagga.com
Imagga عبارة عن منصة لواجهات برمجة التطبيقات المستندة إلى السحابة والمحلية لوضع علامات تلقائية على الصور والفيديو مخصصة للمطورين والشركات والمؤسسات. تساعد تقنية Imagga الشركات على فهم مجموعات الصور والفيديو الديناميكية واسعة النطاق الخاصة بها. يستخدم حاليًا (اعتبارًا من أكتوبر 2017) أكثر من 11500 مطور وأكثر من 220 شركة في جميع أنحاء العالم وقد حصل على العديد من الجوائز والتقديرات العالمية مثل أفضل بائع تكنولوجيا في South Summit '15 من قبل صاحب الجلالة ملك إسبانيا، والبطل العالمي في الأخبار والإعلام على مستوى العالم. جوائز القمة 2016 من الأمم المتحدة، والمبتكر العالمي في تحليلات الصور 2016 من IDC، من بين آخرين. رائدة ومبتكرة عالمية في وضع علامات على الصور كمساحة خدمة - تعمل الشركة على تشغيل واجهة برمجة التطبيقات السحابية الخاصة بها منذ عام 2011، وتقنياتها الرائدة في وضع العلامات التلقائي والتصنيف التلقائي منذ عام 2013. علاوة على تقنية التعرف على الصور، توفر Imagga منصة من واجهات برمجة التطبيقات المستندة إلى السحابة للتعرف الآلي على الصور ووضع العلامات عليها وتصنيفها، مما يمكّن المطورين والشركات من إنشاء تطبيقات وحلول تفهم الصور. ويمكن تسليم التكنولوجيا كتركيب داخل الشركة أيضًا، إذا لزم الأمر. تعمل تقنية التعرف على الصور في Imagga على أتمتة عملية تعيين الكلمات الرئيسية و/أو الفئات الخاصة بالمجال للصور بشكل كامل. الحل قابل للتطوير أفقيًا ويمكنه التعامل مع أي كمية من الصور تحتاج إلى تحليل وتعليق. يمكن أن يتكيف مع احتياجات العملاء من خلال التدريب المخصص و/أو حلقة التغذية الراجعة. ملفوفًا بواجهة برمجة التطبيقات (API) سهلة جدًا لدمجها في السحابة، أو داخل الشركة، ويمكن أن يبدأ إنتاجها في غضون عدة ساعات.
Lambda
lambdalabs.com
توفر Lambda عمليات حسابية لتسريع التقدم البشري. نحن فريق من مهندسي التعلم العميق الذين يقومون ببناء أفضل سحابة GPU ومجموعات وخوادم ومحطات عمل في العالم. منتجاتنا تدعم المهندسين والباحثين في طليعة المعرفة الإنسانية. ومن بين العملاء: Intel، وMicrosoft، وGoogle، وAmazon Research، وTencent، وKaiser Permanente، وMIT، وStanford، وHarvard، وCaltech، ومختبر Los Alamos الوطني، وDisney، ووزارة الدفاع.
OMNIOUS.AI
omnicommerce.ai
تعمل منصة الذكاء الاصطناعي OMNIUSUS.AI OMNICOMMERCE على تمكين تجار التجزئة في مجال التجارة الإلكترونية من توفير تجربة تسوق بديهية تعتمد على البحث/الاكتشاف المرئي وتوصيات المنتجات المخصصة. استخدم الصور الملهمة من الأجهزة المحمولة للمشترين وقم بتحميلها على موقع الويب الخاص بك للعثور على المنتجات المتطابقة. اسمح لهم بشراء ما يقعون في حبه عبر وسائل التواصل الاجتماعي أثناء التسوق في متجر آخر، أو ببساطة أثناء السير في الشارع. شركات التجارة الإلكترونية مثل eBay، وYOOX Net-A-Porter، وMUSINSA، وLotteOn، وTheHyundai.com، وLF، وBrandi، وCJ ONSTYLE، وغيرها الكثير تثق في OMNICOMMERCE لتعزيز اكتشاف منتجاتها للمتسوقين. 2021 Global Hot Startup (شبكة شركاء AWS) أفضل حالة استخدام لعام 2020 في مجال الذكاء الاصطناعي للبيع بالتجزئة (NVIDIA) الابتكار للتجربة الجديدة لعام 2020 (Samsung C-lab)
Irida Labs
iridalabs.com
تعمل Irida Labs على تشغيل أجهزة استشعار وحلول الذكاء الاصطناعي للأشياء (AIoT) القائمة على الرؤية من خلال جلب رؤية الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي إلى الحافة - مما يساعد الشركات في جميع أنحاء العالم على تطوير حلول قائمة على الرؤية قابلة للتطوير. توفر Irida Labs برنامج رؤية مضمنًا مُحسّنًا للذكاء الاصطناعي باستخدام رؤية الكمبيوتر والتعلم العميق، وتحويل المربعات المحيطة إلى تطبيقات رؤية للعالم الحقيقي. منصة برمجيات وخدمات الذكاء الاصطناعي الشاملة من Irida Labs، PerCV.ai، تفتح عددًا لا يحصى من رؤية الكمبيوتر وتطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال تمكين حلول رؤية قابلة للتطوير للأشخاص، واكتشاف المركبات والأشياء، وتحديد الهوية، والتتبع، وتقدير الوضع ثلاثي الأبعاد في نطاق واسع من الأسواق مثل الصناعة 4.0 والمدن الذكية والمساحات والبيع بالتجزئة. من خلال الاستفادة من أكثر من 10 سنوات من الخبرة الهندسية متعددة المجالات في أجهزة وبرامج الرؤية الحاسوبية المدمجة، والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وتصميم أنظمة الرؤية والبصريات، فإننا نقدم الدعم طوال دورة حياة منتج Vision-AI، بدءًا من تصميم النظام وحتى الجاهزية. استخدم Vision AI على الجهاز. تعتمد التكنولوجيا الحديثة والمملوكة لشركة Irida Labs على براءات اختراع USPTO في الرؤية المدمجة والتعلم الآلي. من خلال شراكات Irida Labs القوية مع رواد عالميين، مثل HikVision وIntel وAnalog Devices وQualcomm وArrow وARM، على سبيل المثال لا الحصر، قامت Irida Labs ببناء نظام بيئي قادر على الدعم الشامل حتى لتطبيقات رؤية الكمبيوتر الأكثر تحديًا. يقع فريق Irida Labs سريع النمو في أوروبا واليونان، بينما يمتد البصمة العالمية لأعمال Irida Labs من شمال ووسط أوروبا إلى أمريكا الشمالية وآسيا.
Picture to Text
picturetotext.info
محول الصورة إلى نص الخاص بهم يجعل تحويل الصور إلى نص قابل للتحرير أمرًا بسيطًا وفعالاً. سواء قمت بمسح المستندات ضوئيًا أو ملاحظات مكتوبة بخط اليد أو أي محتوى مرئي آخر، فإن أداتهم تتعامل مع كل ذلك بسهولة. استمتع بدقة عالية مع استخراج النص بشكل موثوق من أنواع الصور المختلفة. تضمن واجهته سهلة الاستخدام أن يتمكن الجميع من استخدامه دون أي متاعب. بالإضافة إلى ذلك، فهي تدعم لغات متعددة، حتى تتمكن من التعامل مع النص بلغات مختلفة بسلاسة. إحدى الميزات البارزة هي القدرة على إرسال صور مجمعة، مما يوفر لك الوقت عند معالجة كميات كبيرة من البيانات. كما أنها تدعم تنسيقات صور متعددة، مما يجعلها متعددة الاستخدامات لأي مشروع. وأفضل ما في الأمر هو أن أدواتهم مجانية الاستخدام تمامًا. باستخدام برنامج تحويل الصور إلى نص، يمكنك: * توفير الوقت عن طريق تحويل الصور إلى نص دون عناء * زيادة الإنتاجية بنتائج سريعة ودقيقة * قم بتبسيط سير عملك باستخدام أداة سهلة الاستخدام أطلق العنان لإمكانات المحتوى المرئي الخاص بك من خلال محول الصورة إلى نص الدقيق للغاية والمتعدد اللغات والمتعدد الاستخدامات.
Relu
relu.eu
Relu هي شركة برمجيات تقوم بإنشاء مكون برنامج الذكاء الاصطناعي لتحويل الصور الطبية ثلاثية الأبعاد تلقائيًا إلى مريض افتراضي. نحن نركز على تسهيل دمج هذه التكنولوجيا في سير عمل/برنامج طب الأسنان الحالي لديك.
VisionBot
visionbot.com
Visionbot.com هي خدمة قابلة للتطوير وسهلة الاستخدام تمكن الموظفين الميدانيين من التعاون بشكل أكثر فعالية من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في النصوص والصور. ويؤدي هذا إلى تحسين الإبلاغ عن الأحداث وإدارتها، وإنجاز أسرع لعمليات تنفيذ المشروع وتحسين الكفاءة التشغيلية بشكل كبير.