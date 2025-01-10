برامج التعلم العميق - التطبيقات الأكثر شعبية - الفلبين

Partium

partium.io

بدأت قصة Partium في عام 2020 بفكرة إنشاء تجربة بحث سريعة وفورية وموثوقة لكل من يبحث عن قطع الغيار. لقد قمنا بتقليل الحاجة إلى الفنيين ومستخدمي كتالوجات قطع الغيار ومتاجر الويب لقضاء وقت لا نهاية له في البحث عن الجزء الصحيح. وبدلاً من ذلك، فإننا نساعد المستخدمين في العثور على قطعة الغيار المناسبة في ثوانٍ. اليوم، تتعامل Partium مع الملايين من عمليات البحث عن قطع الغيار كل شهر وتساعد عددًا لا يحصى من الفنيين في جميع أنحاء العالم في العثور على قطعة الغيار المناسبة لإنجاز المهمة. يقوم عملاؤنا بإدخال Partium في بيئات الصيانة وما بعد البيع والخدمة الخاصة بهم لتوفير أفضل تجربة بحث عن قطع الغيار لمستخدميهم ومنحهم عملية سريعة ومريحة للبحث عن قطع الغيار وتأكيدها وطلبها منهم. يستفيد الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Partium من بيانات قطع الغيار الموجودة، ولكنه يمكنه أيضًا إثراء بياناتك وتحسينها عن طريق إضافة معلومات مهمة إليها. تستخدم Caterpillar وParker وLiebherr وDeutsche Bahn وNew Holland وThe Home Depot وENGEL والعديد من الشركات الأخرى Partium ليس فقط لتوفير بحث رائع لعملائها ولكن بحثًا يتم التحويل بمعدلات أعلى بسبب الملاءمة والدقة والسهولة. -من الاستخدام. نحن نساعد العملاء في العثور على الأجزاء المناسبة بشكل أسرع وتحسين بيانات الأجزاء الموجودة لديهم. من خلال مكاتبنا في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا، نحن شركة عالمية ملتزمة بتغيير الطريقة التي يتم بها البحث عن أجزاء الذكاء الاصطناعي وتحسين الأجزاء.