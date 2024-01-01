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برامج التعلم العميق - التطبيقات الأكثر شعبية - بلغاريا
تشير برامج التعلم العميق إلى فئة من الأدوات والأطر البرمجية المصممة لتسهيل إنشاء نماذج التعلم العميق وتدريبها ونشرها. التعلم العميق هو مجموعة فرعية من التعلم الآلي الذي يتضمن تدريب الشبكات العصبية الاصطناعية ذات الطبقات المتعددة (ومن هنا جاء مصطلح "عميق") لتعلم تمثيل البيانات. توفر برامج التعلم العميق عادةً وظائف مثل: * تصميم بنية الشبكة العصبية: أدوات لتصميم وتخصيص بنية الشبكات العصبية العميقة، بما في ذلك تحديد عدد الطبقات، وأنواع الطبقات (على سبيل المثال، التلافيفية والمتكررة)، والاتصالات بين الطبقات. * المعالجة المسبقة للبيانات وزيادتها: أدوات مساعدة لإعداد بيانات الإدخال ومعالجتها مسبقًا لتدريب نماذج التعلم العميق، بما في ذلك مهام مثل التطبيع وزيادة البيانات واستخراج الميزات. * تدريب النماذج وتحسينها: خوارزميات وتقنيات لتدريب نماذج التعلم العميق على مجموعات البيانات الكبيرة، بما في ذلك خوارزميات التحسين مثل نزول التدرج العشوائي، وطرق التعامل مع التجهيز الزائد مثل التنظيم والتسرب. * تقييم النموذج والتحقق من صحته: أدوات لتقييم أداء النماذج المدربة في التحقق من صحة واختبار مجموعات البيانات، بما في ذلك مقاييس مثل الدقة والدقة والاستدعاء ودرجة F1. * النشر والاستدلال: مرافق لنشر نماذج التعلم العميق المدربة في بيئات الإنتاج للاستدلال على البيانات الجديدة، غالبًا من خلال التكامل مع أطر ومنصات تطوير البرمجيات. تشمل أطر برامج التعلم العميق الشائعة TensorFlow وPyTorch وKeras وCaffe. توفر هذه الأطر تجريدات وواجهات برمجة تطبيقات عالية المستوى تسهل على المطورين والباحثين إنشاء نماذج التعلم العميق وتجربتها دون الحاجة إلى تنفيذ كل شيء من الصفر.
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Claude
claude.ai
يعد Claude مساعد الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي لمهامك، بغض النظر عن حجمها.
Jasper
jasper.ai
قم بإنشاء المحتوى بشكل أسرع 5 مرات باستخدام الذكاء الاصطناعي. Jasper هي أداة كتابة النصوص المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الأعلى جودة مع أكثر من 3000 تقييم من فئة 5 نجوم. الأفضل لكتابة منشورات المدونة ومحتوى الوسائط الاجتماعية والنسخ التسويقية.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) هي شركة تابعة لشركة Amazon توفر منصات الحوسبة السحابية وواجهات برمجة التطبيقات عند الطلب للأفراد والشركات والحكومات، على أساس الدفع المحدود أولاً بأول. توفر خدمات الويب للحوسبة السحابية مجموعة متنوعة من البنية التحتية التقنية المجردة الأساسية وكتل وأدوات الحوسبة الموزعة. إح...
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP)، التي تقدمها Google، عبارة عن مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية التي تعمل على نفس البنية الأساسية التي تستخدمها Google داخليًا لمنتجات المستخدم النهائي، مثل بحث Google وGmail وتخزين الملفات وYouTube. إلى جانب مجموعة من أدوات الإدارة، فإنه يوفر سلسلة من الخدمات السحابية الم...
FaceCheck.ID
facecheck.id
ابحث عن أي شخص عبر الإنترنت باستخدام محرك البحث للتعرف على الوجوه FaceCheck.ID. ابحث عن الأشخاص حسب الصورة وتأكد من أنك تتحدث إلى الشخص الذي يزعمون أنه هو.
SpeechTexter
speechtexter.com
تحويل الكلام إلى نص. إملاء بصوتك. تطبيق ويب مجاني للكتابة بصوتك. أكثر من 70 لغة مختلفة مدعومة!
Speechnotes
speechnotes.co
تحويل الكلام إلى نص - الكتابة الصوتية والنسخ. قم بتدوين الملاحظات بصوتك مجانًا، أو قم بنسخ التسجيلات الصوتية والمرئية تلقائيًا على الفور. آمن ودقيق وسريع للغاية.
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
مولد الحلم العميق. اكتشف ما يمكن أن تولده الشبكة العصبية التلافيفية من خلال المعالجة الزائدة للصورة وتحسين الميزات.
Otter
otter.ai
Otter هو تطبيق ذكي لتدوين الملاحظات يمكّنك من تذكر محادثاتك الصوتية والبحث فيها ومشاركتها. يقوم Otter بإنشاء ملاحظات صوتية ذكية تجمع بين الصوت والنسخ وتحديد المتحدث والصور المضمنة والعبارات الرئيسية. فهو يساعد رجال الأعمال والصحفيين والطلاب على أن يكونوا أكثر تركيزًا وتعاونًا وفعالية في الاجتماعات و...
Krisp
krisp.ai
استمتع بصوت عالي الدقة بدون ضوضاء في الخلفية أو صدى أثناء الاجتماعات والبودكاست والتسجيلات عن بعد. يمنع Krisp عوامل التشتيت الصاخبة مما يعزز الإنتاجية والكفاءة المهنية.
Notta
notta.ai
قم بتسجيل وتحويل البودكاست المفضل لديك والأخبار والراديو الحواري ودردشة Discord وصوت Zoom Classes إلى نص. يمكنك تشغيل التسجيلات وتحرير النصوص وإضافة الملاحظات والعلامات وإدراج الصور لالتقاط المعلومات القيمة من كل محادثة.
OpenAI Platform
openai.com
OpenAI هي شركة أبحاث ونشر للذكاء الاصطناعي مكرسة لضمان أن الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة يفيد البشرية جمعاء. يعد الذكاء الاصطناعي أداة قوية للغاية يجب إنشاؤها مع وضع السلامة والاحتياجات البشرية في جوهرها. تلتزم شركة OpenAI بوضع توافق المصالح في المقام الأول – قبل الربح. لتحقيق مهمتنا، يجب علينا أن...
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
توفر Alibaba Cloud مجموعة متكاملة من أدوات ومنتجات الحوسبة السحابية الموثوقة والآمنة، مما يساعدك على بناء البنية التحتية السحابية ومراكز البيانات في مناطق متعددة لتمكين أعمالك الصناعية العالمية. قم بتجربته مجانا.
Resemble.ai
resemble.ai
استخدم Resemble's AI Voice Generator لاستنساخ صوتك مجانًا! قم بإنشاء أصوات الذكاء الاصطناعي التي تبدو حقيقية باستخدام برنامج Resemble's Real-Time Speech-to-Speech.
Jammable
jammable.com
قم بإنشاء أغلفة AI بأصواتك المفضلة! المنصة رقم 1 لصنع أغلفة الذكاء الاصطناعي عالية الجودة في ثوانٍ!
Roboflow
roboflow.com
من خلال بضع عشرات من أمثلة الصور، يمكنك تدريب نموذج رؤية كمبيوتر متطور وعملي في أقل من 24 ساعة
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI هي مجموعة بحثية متخصصة في برامج التعرف على الوجوه ومقرها في الولايات المتحدة الأمريكية. يعد FaceMRI هو محرك البحث الأكثر تقدمًا للتعرف على الوجوه لأجهزة Mac والكمبيوتر الشخصي. يحتوي FaceMRI على مجموعة من برامج التعرف على الوجوه التي يمكنها تصنيف الوجوه إلى الجنس (ذكر، أنثى، غير ثنائي)، وفئة ...
npm
npmjs.com
npm هو مدير الحزم للغة برمجة JavaScript التي تديرها شركة npm, Inc. npm هو مدير الحزم الافتراضي لبيئة تشغيل JavaScript Node.js. وهو يتألف من عميل سطر أوامر، يسمى أيضًا npm، وقاعدة بيانات عبر الإنترنت للحزم العامة والخاصة المدفوعة، تسمى سجل npm.
Landing AI
landing.ai
أصبحت رؤية الكمبيوتر سهلة للغاية. قم بإنشاء ونشر نظام رؤية الكمبيوتر الخاص بك في دقائق. لا حاجة إلى برمجة معقدة أو خبرة في الذكاء الاصطناعي.
DeepAI
deepai.org
أدوات الذكاء الاصطناعي للبشر المبدعين بشكل طبيعي
Clarifai
clarifai.com
Clarifai هي منصة إنتاج Full Stack AI وLLM ورؤية الكمبيوتر الرائدة لنمذجة بيانات الصور والفيديو والنصوص والصوت غير المنظمة.
AssemblyAI
assemblyai.com
يمكنك الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي القوية لتدوين الكلام وفهمه تعرض واجهة برمجة التطبيقات البسيطة الخاصة بنا نماذج الذكاء الاصطناعي للتعرف على الكلام واكتشاف المتحدث وتلخيص الكلام والمزيد. نحن نعتمد على أحدث أبحاث الذكاء الاصطناعي لنقدم نماذج ذكاء اصطناعي جاهزة للإنتاج وقابلة للتطوير وآمنة من خ...
Hour One
hourone.ai
أنشئ محتوى فيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي في أقل من 15 دقيقة. قم بتحويل أي نص أو شرائح أو مطالبة إلى مقاطع فيديو احترافية بقيادة مقدم العرض في دقائق. بأي لغة
Speech to Note
speechtonote.com
Speech To Note هي أداة للتعرف على الكلام مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تحول الصوت المنطوق إلى نص على الفور. تستخدم أداتنا تقنية تحويل الكلام إلى نص المتقدمة لتحويل كلماتك إلى ملخصات موجزة يمكنك تحريرها أو مشاركتها. اختبر قوة أداتنا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لأنها تحول كلماتك المنطوقة على الفور...
Kili Technology
kili-technology.com
أداة توضيحية بسيطة وسريعة لتوسيع نطاق مشاريع التعلم الآلي الخاصة بك.
Gladia
gladia.io
أطلق العنان للإمكانات الكاملة لبياناتك من خلال النسخ الصوتي والنسخ الصوتي والوظائف الإضافية الذكية الصوتية باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) واحدة.
PixLab
pixlab.io
PixLab هي المنصة المستقلة الرائدة للبرامج كخدمة لواجهات برمجة التطبيقات الخاصة برؤية الآلة ومعالجة الوسائط. نحن نساعد المطورين على تنفيذ تطبيقات ذكية باستخدام حزم SDK الخاصة بالويب وغير المتصلة بالإنترنت. تتضمن مجموعة ميزات واجهات برمجة التطبيقات لدينا، على سبيل المثال لا الحصر، مسح جوازات السفر وبط...
PromptSmart
promptsmart.com
PromptSmart هو تطبيق ملقن يتتبع صوتك، ويساعدك على إنشاء مقاطع فيديو أو عروض تقديمية. PromptSmart هو أول تطبيق ملقن على الإطلاق مزود بتقنية التعرف على الصوت - أداة التحدث أمام الجمهور الأكثر تقدمًا! إطلاق أغسطس 2014! ولدت PromptSmart من شغف التحدث أمام الجمهور. قام مؤسسو PromptSmart بتدريب وتوجيه ط...
Picture to Text
picturetotext.info
استمتع بتجربة تحويل الصور إلى نص بسلاسة باستخدام Picturetotext.info - أسهل طريقة لاستخراج النص من الصور.
Speechlogger
speechlogger.com
Speech Logger هو برنامج قائم على الويب للتعرف على الكلام والترجمة الصوتية يتضمن علامات الترقيم التلقائي والحفظ التلقائي والطوابع الزمنية وإمكانية تحرير النص ونسخ الملفات الصوتية وخيارات التصدير والمزيد. * Speechlogger عبارة عن أداة مصممة للتسميات التوضيحية المباشرة التلقائية وترجمة الخطب أو الاجتما...
Face Age
getfaceage.com
يستخدم Face Age أحدث التقنيات لتحليل سمات بشرة الوجه، والتقاط التفاصيل مثل التجاعيد والمسام وحب الشباب وحقيبة العين لفهم بشرة كل عميل. تم تصميم Face Age لسهولة التكامل في منصات التجارة الإلكترونية الحالية. يقدم Face Age خيارات تكامل متنوعة، مما يجعل عملية الإعداد سلسة وفعالة. سواء كنت تدير متجرًا ص...
SuperAnnotate
superannotate.com
يمكنك إنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بك وضبطها وتكرارها وإدارتها بشكل أسرع باستخدام بيانات التدريب الأعلى جودة.
Muse.ai
muse.ai
قوة الفيديو، أصبحت بسيطة بالنسبة لك وللفرق والمبدعين والمؤتمرات والدورات التسويقية. منصة فيديو الكل في واحد لمستقبل الويب.
Dictanote
dictanote.co
نحن نساعد المستخدمين على تحسين الإنتاجية باستخدام الكتابة الصوتية! Dictanote هو تطبيق ملاحظات حديث مزود بتكامل تحويل الكلام إلى نص، مما يسهل عليك كتابة ملاحظاتك صوتًا بأكثر من 50 لغة. Voice In هو امتداد Chrome لتحويل الكلام إلى نص والذي يتيح لك استخدام صوتك للكتابة في أي مربع نص على أي موقع ويب.
AI Voice Detector
aivoicedetector.com
AI Voice Detector هي أداة للتحقق من الصوت تساعد في اكتشاف الأصالة وتصفية الأصوات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. إنه يوفر للمستخدمين راحة البال والحماية من التلاعب بالصوت والمعلومات الخاطئة وعمليات الاحتيال الصوتي والانتحال في التقييمات الشفهية. * AI Voice Detector هي أداة مصممة للتمييز ب...
SpeechAce
speechace.com
في SpeechAce، نحن ملتزمون بمساعدة متعلمي اللغة على تحسين قدراتهم على التحدث من خلال تقنية التعرف على الكلام متعددة الاستخدامات. لقد قمنا بتطوير أول واجهة برمجة تطبيقات للتعرف على الكلام في العالم والتي لا تساعد متعلمي اللغة على تقييم مهارات التحدث لديهم فحسب، بل تساعد أيضًا في تحديد مجالات التحسين ا...
Jupitrr
jupitrr.com
Jupitrr هو صانع فيديو يعمل بالذكاء الاصطناعي يساعد منشئي المحتوى على إنشاء مقاطع فيديو تسويقية للمحتوى بشكل أسرع 10 مرات من خلال أتمتة أعمال تحرير الفيديو، على سبيل المثال، إنشاء لقطات مخزنة، وتوليد الترجمات، والقص التلقائي، وغير ذلك الكثير!
Speechmatics
speechmatics.com
Speechmatics هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال ذكاء الكلام، حيث تجمع بين أحدث الإنجازات في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لفتح القيمة التجارية في الكلام البشري. تستخدم الشركات تقنيات الكلام في جميع أنحاء العالم لفهم الكلام على المستوى البشري ونسخه بدقة إلى نص بغض النظر عن الديموغرافية أو العمر أو ال...
Shownotes
shownotes.io
قم بإنشاء صفحة مقصودة تحتوي على ملخص و7 نقاط واقتباس لا يُنسى. نسخ ملف صوتي باستخدام Whisper. نسخ الفرنسية والألمانية والصينية وغيرها الكثير. تحويل أفكارك إلى مشاركة مدونة. يدعم يوتيوب، سبوتيفاي، Spreaker و Buzzsprout. يدعم صيغ الصوت mp3، mp4، mpeg، mpga، m4a، wav، أو webm.
SpeechFlow
speechflow.io
SpeechFlow هي أداة متطورة لتحويل الكلام إلى نص تعمل على تمكين الشركات والأفراد بدقة وكفاءة لا مثيل لهما. تضمن تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة لدينا النسخ الدقيق لمحتوى الصوت والفيديو إلى نص مكتوب، مما يدعم ما يصل إلى 14 لغة، بخلاف اللغة الإنجليزية فقط. الخصائص الرئيسية: * النسخ متعدد اللغات: تغلب ع...
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye هي شركة بحث عن الصور والتعرف عليها. نحن خبراء في رؤية الكمبيوتر والتعرف على الأنماط والشبكات العصبية والتعلم الآلي. مهمتنا هي جعل الصور الخاصة بك قابلة للبحث.
Deepgram
deepgram.com
قم ببناء Voice AI في تطبيقاتك. من الشركات الناشئة إلى ناسا، يتم استخدام واجهات برمجة التطبيقات Deepgram لنسخ وفهم ملايين الدقائق الصوتية كل يوم. سريعة ودقيقة وقابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة. كل ما يحتاج المطورون إلى بنائه بثقة وشحنه بشكل أسرع.
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI عبارة عن منصة تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتبسيط إنتاج البودكاست من خلال تقديم ميزات مثل النسخ السريع وتحديد المتحدث وتوليد البيانات الوصفية وتمكين تفاعلات مضيف الذكاء الاصطناعي.
Faceplusplus
faceplusplus.com
Face++ عبارة عن منصة تقدم تقنيات رؤية الكمبيوتر التي تمكن تطبيقاتك من قراءة العالم وفهمه بشكل أفضل.
Altered
altered.ai
Altered هو محرر صوتي من الجيل التالي يدمج العديد من تقنيات الذكاء الاصطناعي الصوتي في تطبيق سهل الاستخدام لإنتاج محتوى صوتي عالي الجودة لمختلف الصناعات، بما في ذلك مدونات البث الصوتي واستوديوهات ألعاب الفيديو والتعليم الإلكتروني.
Syte
syte.ai
ينقطها. تسوقها. قم بتعزيز أداء التجارة الإلكترونية من خلال تجربة البحث المرئي التي تربط المتسوقين بالمنتجات التي يحبونها.
V7
v7labs.com
البنية التحتية الكاملة لبيانات تدريب المؤسسات التي تغطي وضع العلامات وسير العمل ومجموعات البيانات والبشر في الحلقة.
Symbl.ai
symbl.ai
الذكاء البشري للمؤسسات. يفتح فهم المحادثة وتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية في Symbl.ai الإمكانات الكاملة للمحادثات البشرية - لتحقيق أهدافك.
Phonexia
phonexia.com
Phonexia هي شركة برمجيات تشيكية مبتكرة تأسست في عام 2006 ولديها رؤية لإطلاق الإمكانات الصوتية من خلال القياسات الحيوية الصوتية وتقنيات التعرف على الكلام. ومن خلال علاقتها الوثيقة مع مجموعة أبحاث الكلام الشهيرة في جامعة برنو للتكنولوجيا، تعمل شركة Phonexia على تحويل أحدث الإنجازات العلمية إلى واقع يو...
Crescendo
crescendo.com
Crescendo Systems Corporation هي شركة رائدة في تطوير أنظمة التوثيق والإملاء الرقمي ومعالجة الصوت والنسخ وإدارة سير العمل للقطاعات الطبية والقانونية وإنفاذ القانون والتأمين.
Voiceitt
vocitec.com
Voiceitt هي شركة ناشئة للتعرف على الكلام ومؤسسة اجتماعية حائزة على جوائز قامت بتطوير تقنية خاصة للتعرف التلقائي على الكلام (ASR) والتي تترجم أنماط الكلام غير القياسية إلى كلام واضح في الوقت الفعلي، مما يمكّن الأطفال والبالغين الذين يعانون من إعاقات شديدة في النطق وإعاقات من الوصول إلى التقنيات والأج...
Kukarella
kukarella.com
يمكنك إنشاء تعليق صوتي بوضوح وإيقاع وتصريف ونطق مثاليين. في Kukarella، يمكنك تجربة أفضل الأصوات العصبية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. جميع الحقوق التجارية متضمنة. توفر Kukarella إمكانية الوصول إلى أكثر من 800 صوت من أصوات الذكاء الاصطناعي بـ 130 لغة ولهجة مناسبة للاستخدام التجاري في أي من خططنا المد...
Lambda
lambdalabs.com
توفر Lambda عمليات حسابية لتسريع التقدم البشري. نحن فريق من مهندسي التعلم العميق الذين يقومون ببناء أفضل سحابة GPU ومجموعات وخوادم ومحطات عمل في العالم. منتجاتنا تدعم المهندسين والباحثين في طليعة المعرفة الإنسانية. ومن بين العملاء: Intel، وMicrosoft، وGoogle، وAmazon Research، وTencent، وKaiser Perm...
Imagga
imagga.com
Imagga عبارة عن منصة لواجهات برمجة التطبيقات المستندة إلى السحابة والمحلية لوضع علامات تلقائية على الصور والفيديو مخصصة للمطورين والشركات والمؤسسات. تساعد تقنية Imagga الشركات على فهم مجموعات الصور والفيديو الديناميكية واسعة النطاق الخاصة بها. يستخدم حاليًا (اعتبارًا من أكتوبر 2017) أكثر من 11500 مط...
SpeedSize
speedsize.com
يعد SpeedSize™ هو البديل الأكثر تقدمًا المدعوم بالذكاء الاصطناعي للضغط والتسليم التقليدي، وهو عبارة عن منصة بدون تعليمات برمجية توفر تجربة وسائط عالية الجودة للعلامات التجارية عبر الإنترنت. يقوم الذكاء الاصطناعي المدعوم بعلم الأعصاب من SpeedSize بتحليل الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك لإزالة البيانات...
brighter AI
brighter.ai
يوفر الذكاء الاصطناعي الأكثر سطوعًا حلول إخفاء هوية الصور والفيديو استنادًا إلى أحدث تقنيات التعلم العميق. تعمل حلولنا، Precision Blur وDeep Natural Anonymization (DNAT)، على تنقيح الوجوه ولوحات الترخيص ومساعدة الشركات على الامتثال للوائح حماية البيانات مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). من...
Chooch
chooch.ai
تساعد حلول رؤية الكمبيوتر من Chooch الشركات على أتمتة المراجعة المرئية لبيانات الفيديو والصور الخاصة بها لاكتشاف وفهم أهمية العناصر المرئية الأكثر دقة - كل ذلك في الوقت الفعلي لتقديم رؤى قابلة للتنفيذ لدفع قرارات العمل.
ArtPro
artpro.com
ArtPro هو برنامج لإدارة المخزون الفني مصمم للمساعدة في فهرسة الأعمال الفنية وأرشفتها وتتبعها ومشاركتها وتخزينها عبر الإنترنت.
Luxand.cloud
luxand.cloud
قم بدمج ميزة التعرف على الوجه في موقع الويب الخاص بك أو تطبيقك أو برنامجك من خلال واجهة برمجة التطبيقات السحابية الخاصة بنا. التعرف الدقيق على الوجوه البشرية ومقارنتها. تحديد الأشخاص الذين تم وضع علامة عليهم مسبقًا في الصور. كشف العمر والجنس والعواطف في الصورة.