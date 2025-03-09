موفرو الاستضافة المخصصون - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
الاستضافة المخصصة، والتي يشار إليها أيضًا بالخادم المخصص، هي شكل من أشكال استضافة الويب حيث يقدم المزود خادمًا واحدًا أو أكثر مخصصًا حصريًا لعميل واحد. على عكس الاستضافة المشتركة أو استضافة الخادم الافتراضي الخاص (VPS)، تضمن الاستضافة المخصصة تخصيص جميع الموارد الموجودة على الخادم للعميل فقط. يمنح هذا الترتيب العميل التحكم الكامل في الخادم، بما في ذلك اختيار الأجهزة واختيار نظام التشغيل وتفضيلات قاعدة البيانات والمزيد. يعد هذا النوع من الاستضافة مناسبًا بشكل خاص للمؤسسات أو مواقع الويب التي تشهد عددًا كبيرًا من الزيارات. باستخدام الموارد المخصصة، يتم تقليل زمن الوصول إلى الحد الأدنى، ويمكن تحسين الأداء العام لموقع الويب بشكل كبير. ومع ذلك، تميل الاستضافة المخصصة إلى أن تكون أكثر تكلفة مقارنة بخدمات الاستضافة المشتركة أو VPS. ترجع هذه النفقات المرتفعة إلى تحمل العميل المسؤولية الكاملة عن تكاليف تشغيل الخادم، بما في ذلك تحديثات البرامج وصيانة الأجهزة والنفقات الأخرى ذات الصلة.
إرسال تطبيق جديد
NexifyHost
nexifyhost.com
NexifyHost هو مزود رائد عالميًا لاستضافة المواقع، يقدم أدوات لإدارة وتحسين احتياجات الاستضافة للمستخدمين بسهولة وأمان.
Hostwinds
hostwinds.com
Hostwinds هي منصة استضافة ويب تقدم حلول سحابية موثوقة بأسعار تنافسية، مع دعم على مدار الساعة وضمان وقت تشغيل عالي.
UK2
uk2.net
يوفر تطبيق UK2 حلول استضافة نطاقات وخدمات استضافة ويب متنوعة مع دعم تقني على مدار الساعة. تضم خدمات استضافة مشتركة وسحابية وVPS.
CDmon
cdmon.com
CDmon متخصصة في حلول الاستضافة واستضافة الويب وتسجيل النطاق.
MilesWeb
milesweb.com
تم إطلاق MilesWeb في عام 2012، وهي من بين الشركات الرائدة وسريعة الخطى في تقديم خدمات استضافة الويب من الهند. في MilesWeb، نهدف إلى تلبية جميع احتياجات العمل من خلال خطط استضافة مصممة بشكل مثالي وخدمة عملاء لا نهاية لها يومًا بعد يوم! نحن نعد بتقديم ما يتجاوز توقعات عملائنا! في رحلتنا، يرافقنا قوة عاملة موهوبة تساعدنا على البقاء في صدارة المنافسة. ابدأ مع شريك استضافة موثوق وموثوق لعملك!
Hostitbro
hostitbro.com
تطبيق HostItBro يوفر خدمات استضافة الويب مثل تسجيل النطاق، استضافة مشتركة، ودعم فني على مدار الساعة، مع واجهة سهلة الاستخدام.
Arsys
arsys.net
قم بتسجيل نطاقك وشراء الاستضافة الخاصة بك مع Arsys. مع خوادمنا الموجودة في إسبانيا، نضمن تواجدك على الإنترنت.
ARZ Host
arzhost.com
تقدم ARZ HOST مجموعة واسعة من خدمات تكنولوجيا المعلومات للشركات وعشاق التكنولوجيا على وجه الخصوص. بدءًا من استضافة الويب ووصولاً إلى مراكز البيانات الافتراضية والخوادم المخصصة وحلول التخزين، تستفيد جميع خدماتنا من الابتكار المستمر ويتم إثراؤها بانتظام بميزات جديدة.
DareToCloud
daretocloud.com
وكالة صيانة واستضافة مواقع ويب متميزة مخصصة لتوسيع نطاق الشركات في بلجيكا.
Fozzy
fozzy.com
استضافة مشتركة عالية الجودة وسريعة Fozzy . VPS موثوق وتسجيل اسم النطاق. سنكون سعداء للرد على أسئلتك 24/7
HostMedia
hostmedia.uk
توفر هوست ميديا مجموعة من استضافة الويب مثل WordPress وLucee وVPS والخوادم المخصصة وخدمات أسماء النطاقات منذ عام 2008. حازت Host Media على جوائز تعود إلى بداية الشركة وحصلت على تقييم عالٍ من قبل عملائنا، وهي شركة موثوقة وجيدة شركة استضافة أنشئت. تفتخر Host Media بدعم الأفراد الرائعين مثل رعايتها لسائق أكاديمية F1 Abbi Pulling وتزويد المؤسسات الخيرية في جميع أنحاء المملكة المتحدة بنطاق واستضافة مجانيين.
HostRiver
hostriver.ro
نحن نركز دائمًا على عملائنا لأنهم يستحقون كل الاهتمام الذي يمكننا تقديمه. أولاً، إنهم أصدقاؤنا، وليسوا عملاءنا فقط. ولهذا السبب نقدم دعمًا سريعًا واحترافيًا، لأنها الأولوية الرئيسية في HostRiver. نحن نقدم أحدث جيل من الخوادم والتقنيات، ونقدم أفضل خدمات استضافة الويب. إذا أردنا تنمية أعمالنا، علينا قبل ذلك إرضاء أي عميل، وهذا هو هدفنا.
KemuHost
kemuhost.com
تأسست KemuHost في عام 2017. KemuHost هي الوحيدة التي تقدم جميع خدماتها على تخزين SSD NVMe النقي. سيؤدي هذا بالتأكيد إلى تعزيز أداء موقع الويب الخاص بك بما يقرب من 10 إلى 100 مرة. إنهم يقدمون استضافة Linux المشتركة، واستضافة Windows المشتركة، وLinux VPS، وWindows VPS، والخادم المخصص، وغير ذلك الكثير بأسعار معقولة جدًا. يعد KemuHost واحدًا من أسرع مقدمي حلول استضافة الويب نموًا. لقد أحدثت KemuHost ثورة مستمرة في الأساليب الجديدة لتوفير حلول استضافة ويب سريعة ومنيعة وموثوقة لتمكين الأشخاص من الاستفادة الكاملة من إمكانات وجودهم الرقمي. يقع مقر KemuHost في الهند، وتوفر أدوات شاملة للمستخدمين على مستوى العالم حتى يتمكن أي شخص، مبتدئًا أو محترفًا، من الوصول إلى الويب وتعزيز تواجده الرقمي من خلال حلول استضافة الويب لدينا. لديهم خوادم متاحة في أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وبولندا وسنغافورة والمملكة المتحدة. إنها توفر حلول استضافة ويب سريعة للغاية ومثالية لاحتياجاتك، سواء كنت قد بدأت للتو موقعك، أو مدونة جديدة، أو موقع أعمال شهير، فإن KemuHost توفر لك جميع احتياجات الاستضافة الخاصة بك. خبراء الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وعلى مدار العام متواجدون دائمًا لمساعدتك في معرفة ما إذا كنت لم تقم مطلقًا بتشغيل موقع ويب أو حتى إذا كنت مطورًا محترفًا.
Nexcess
nexcess.net
يساعد Nexcess المواقع والمتاجر على الاتصال بالإنترنت بشكل أسرع - والنمو. لأكثر من 23 عامًا، كنا نخدم وندعم الشركات الصغيرة والمؤسسات الكبيرة والمصممين والمطورين والوكالات التي تصمم لهم. سواء كنا نستثمر في ميزات أو وظائف أو منتجات جديدة أو عمليات الاستحواذ على المحفظة، فإننا نبتكر دائمًا لتلبية احتياجات المجتمعات التي نخدمها. يثق المستخدمون في Nexcess لأننا ندير مئات الآلاف من المواقع والمتاجر حول العالم. يعتمد عملاؤنا علينا لتقديم سرعات أعلى، وأمان أقوى، وقابلية للتوسع المتأصلة، ودعم يتجاوز كل يوم. - 23 عامًا من الخبرة في الاستضافة - 500.000 موقع ويب تحت الإدارة - 10 مراكز بيانات عالمية - برنامج الشريك والتابع المثير للإعجاب - Inc. 5000 11 مرة - الشريك البلاتيني لجمعية Magento - دعم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع في عام 365 مع الاستضافة المُدارة بالكامل من Nexcess، الأفضل هو مدمج. نحن على استعداد للمساعدة.
UltaHost
ultahost.com
UltaHost هو منصة استضافة ويب تقدم خدمات استضافة VPS وخوادم مخصصة، مع ميزات مثل النسخ الاحتياطي اليومي وSSL الأمني.
StableHost
stablehost.com
StableHost هو تطبيق لاستضافة الويب يقدم خططًا منخفضة التكلفة تشمل الاستضافة المشتركة وVPS مع دعم فني وميزات متنوعة.
Zomro
zomro.com
تطبيق زومرو يقدم خدمات استضافة متعددة مثل استضافة المواقع، VPS، الحماية من هجمات DDOS، وتسجيل النطاقات، مع دعم فني متوفر على مدار الساعة.
BGOcloud
bgocloud.com
يقدم تطبيق BGOcloud حلول استضافة متعددة وبسيطة لإدارة السحابة، مع التركيز على الأمان وتحسين الأداء والموارد القابلة للتعديل.
Digital Pacific
digitalpacific.com.au
تطبيق Digital Pacific يوفر خدمات استضافة مواقع الويب، خوادم مخصصة، VPS، وخدمات سحابية، مع دعم العملاء على مدار الساعة وسهولة الاستخدام.
HostEurope
hosteurope.de
HostEurope هو تطبيق لاستضافة الويب يقدم خدمات متنوعة مثل استضافة المواقع وخوادم VPS، مع دعم فني 24/7 وضمان توافر عالي.
Host Poco
hostpoco.com
Host Poco هو تطبيق يوفر خدمات استضافة مجانية ورخيصة مع ميزات مثل cPanel، SSL مجاني، ودعم فني لحل المشكلات، مما يسهل إدارة المواقع على الإنترنت.
HostStage
host-stage.net
هدفنا الأساسي هو دفع عملائنا لتحقيق النجاح عبر الإنترنت من أجل مساعدتهم في الوصول إلى استقلالهم المالي. لذلك، نحن لا نركز فقط على رضا عملائنا ولكننا ندعو أيضًا مستخدمينا إلى تقديم مشاريعهم لنا من أجل خدمتهم بالطريقة الأكثر تخصيصًا على الإطلاق.
MonoVM
monovm.com
مونوفيم هو مزود خدمات استضافة VPS يوفر موارد مرنة وقابلة للتخصيص مع دعم لعدة أنظمة تشغيل وخيارات دفع متنوعة.
MyLightHost
mylighthost.com
MyLightHost هو تطبيق استضافة يقدم عرض نطاق غير محدد ويتيح للمستخدمين إدارة مواقع الويب بسهولة عبر واجهة بسيطة وأدوات مختصرة.
2GBHosting
2gbhosting.com
تطبيق 2GBHosting يسمح للمستخدمين بإعداد شركة استضافة الويب الخاصة بهم دون إدارة الخوادم، ويوفر أدوات لاستضافة موثوقة وآمنة.
NR Hosting
nrhosting.com
تعتمد الاستضافة السحابية من NR Hosting على التكنولوجيا السحابية المخصصة لها والتي تتميز منصة الاستضافة السحابية بأنها سريعة للغاية وقابلة للتطوير وتسمح لك بتخصيص خطتك. يأتي مع دعم ودود للغاية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
HostingRaja
hostingraja.in
تطبيق HostingRaja يقدم خدمات استضافة ويب متعددة تتضمن استضافة مشتركة وVPS وحلول سحابية، مما يُسهل على المستخدمين إنشاء مواقعهم الإلكترونية.
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada هو مزود خدمة استضافة ويب يقدم حلولاً متنوعة للأفراد والشركات، مع دعم فني متاح على مدار الساعة وواجهة سهلة الاستخدام.
Bluehost
bluehost.com
يوفر تطبيق Bluehost وسيلة شاملة لإدارة استضافة الويب، مع إمكانية التحكم في مواقع الويب وحسابات البريد الإلكتروني وأمان البيانات.
DreamHost
dreamhost.com
قوة WordPress + سهولة أداة السحب والإفلات. استخدم التحرير بالسحب والإفلات المقترن بكتل التصميم للإنشاء بشكل أسرع والتحرير بشكل أسهل. يجعل Post and Page Builder WordPress أمرًا بسيطًا للمبتدئين، ولكنه يتضمن أيضًا خيارات متقدمة للمحترفين المتمرسين لتحويل أفكارك إلى شيء حقيقي، دون بذل أي جهد إضافي. تتضمن ميزات DreamHost WP Website Builder - - معالج البدء السريع - أكثر من 200 موقع للمبتدئين للاختيار من بينها - منشئ موقع السحب والإفلات - توصيات تحسين محركات البحث في الوقت الحقيقي
HostGator
hostgator.com
HostGator هو مزود موثوق لاستضافة الويب يقدم حلول متنوعة لمواقع الإنترنت من خلال واجهة سهلة الاستخدام وميزات أمان متقدمة.
Krystal
krystal.uk
كريستال هي شركة خدمات إنترنت بدأت في عام 2002 متخصصة في الأدوات والخدمات المتطورة للشركات في جميع أنحاء العالم. نحن نفعل الأشياء بشكل مختلف، ونقدم حلولاً متميزة مستدامة دون التضحية بالأداء. اليوم، نحن أكبر شركة استضافة ويب مستقلة في المملكة المتحدة، ومضيف الويب الوحيد في العالم من شركة B Corp ومزود السحابة العامة. سواء أكان الأمر يتعلق باستضافة الويب الحائزة على جوائز، أو الخدمات السحابية المخصصة، أو حلول VoIP، أو دعم العملاء المتميز في المملكة المتحدة، فإننا لا نتنازل أبدًا عن منتجاتنا أو خدماتنا أو نهجنا الذي يضع الكوكب أولاً. نحن نعمل بالطاقة الكهربائية المتجددة بنسبة 100%، وبعد إعادة استثمار الأرباح في تحسين خدماتنا، نقوم بتوجيه أي فائض نقدي نحو المبادرات البيئية. نحن نعوض انبعاثات الكربون الناجمة عن القوى العاملة لدينا بأكملها ونزرع الملايين من الأشجار التي تلتقط الكربون وتستعيد الموائل. مهما كان حجم عملك أو طموحاته، فإن كريستال لديها حل مستدام لتأمين مستقبل عملك وتعزيز نموك.
Namecheap
namecheap.com
تقدم Namecheap خدمات تسجيل النطاقات واستضافة الويب، بالإضافة إلى ميزات أمان مثل شهادات SSL وخدمة VPN.
OVHcloud
ovhcloud.com
Ovhcloud هو منصة حوسبة سحابية تقدم خدمات البنية التحتية كخدمة ومنصة كخدمة لدعم تطوير التطبيقات وإدارتها. توفر موارد حوسبية وآمنة.
Domain.com
domain.com
تطبيق Domain.com يساعد في تسجيل وإدارة أسماء النطاقات، وإعداد المواقع الإلكترونية، ويوفر أدوات تسويق عبر الإنترنت للمستخدمين.
Fasthosts
fasthosts.co.uk
بدءًا من الخوادم والسحابة وحتى النطاقات ومواقع الويب، توفر لك Fasthosts كل ما تحتاجه. احصل على استضافة سريعة وموثوقة ومرنة مع دعم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع من أشخاص حقيقيين.
GreenGeeks
greengeeks.com
تطبيق GreenGeeks يوفر خدمات استضافة ويب سريعة وآمنة وصديقة للبيئة، مع ميزات أمان ودعم مستمر للمستخدمين.
A2 Hosting
a2hosting.com
A2 Hosting هو مزود خدمات استضافة ويب عالية الأداء، يقدم خيارات متنوعة مثل الاستضافة المشتركة والخاصة، مع دعم فني متاح على مدار الساعة.
Pair Networks
pair.com
تطبيق Pair Networks يقدم خدمات استضافة مواقع موثوقة مع دعم فني متوفر على مدار الساعة وأمان قوي للبنية التحتية.
TierPoint
tierpoint.com
TierPoint هو تطبيق لإدارة وتحسين عمليات مراكز البيانات والخدمات السحابية، مع أدوات لمراقبة الأداء وحلول للأمن السيبراني.
Crazy Domains
crazydomains.com
تقدم Crazy Domains أسماء النطاقات، استضافة الويب، والتسويق عبر الإنترنت، مع دعم شامل وخيارات متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والشركات.
GoDaddy
godaddy.com
تطبيق GoDaddy يساعد المستخدمين في إنشاء وإدارة مواقع الويب والمتاجر الإلكترونية، ويوفر أدوات لتحسين محركات البحث وتحليل الزيارات.
RoseHosting
rosehosting.com
تعمل RoseHosting في مجال الأعمال منذ عام 2001. في ذلك الوقت، كانت RoseHosting هي الشركة الأولى والوحيدة في العالم التي تقدم Linux VPS تجاريًا. الآن، تقدم RoseHosting خدمات استضافة Linux VPS عالية الجودة ومُدارة بالكامل مع أجهزة على مستوى المؤسسات وأداء فائق.
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
يوفر تطبيق AccuWeb Hosting خدمات استضافة الويب بأسعار معقولة مع دعم 24/7، وخيارات استضافة متعددة وتأمين، وضمان وقت تشغيل مرتفع.
UKHost4u
ukhost4u.com
بدأت UKHost4u كشركة صغيرة تقدم خدمات استضافة الويب للعملاء المحليين في المملكة المتحدة. خلال أكثر من 20 عامًا منذ بدايتها، توسعت الشركة لتشمل تغطية المملكة المتحدة بأكملها، بالإضافة إلى توسيع مراكز البيانات وإمكانيات الشبكات الخاصة بها. باعتبارها شركة نقل مباشرة للشبكة، تقدم UKHost4u خطط استضافة ويب منخفضة التكلفة وعالية الموثوقية مع حلول تناسب أي شخص بدءًا من الشركات الناشئة الصغيرة وحتى عملاء المؤسسات الكبيرة. تتضمن بعض الخدمات التي تقدمها UKHost4u خوادم مخصصة وحلول سحابية وحزم VOIP وأسماء النطاقات وشهادات SSL وغير ذلك الكثير. توفر UKhost4u Cloud Solutions، التي تم إطلاقها مؤخرًا، قابلية توسع عالية وتكوين البيئة السحابية الخاصة بك بحرية، وتعيين حدودك الخاصة بحيث تظل تطبيقات الويب والمواقع متاحة في حالة ارتفاع التحميل خلال ساعات الذروة أو تغييرات الاستهلاك الأخرى. ابدأ مع النسخة التجريبية المجانية لمدة 14 يومًا وانظر بنفسك...
FastComet
fastcomet.com
تحقق FastComet التميز في الجوانب الثلاثة الأكثر أهمية لتوفير تجربة استضافة ويب عالية الجودة - السرعة والأمان وخدمة العملاء. خدمة تفوق توقعاتك ومميزات ستقع في حبها!
Locaweb
locaweb.com.br
تقدم Locaweb مجموعة كاملة من خدمات الإنترنت التي تركز على نجاح عملائها.
UmbHost
umbhost.net
تتمتع شركة الاستضافة السعيدة Eco-Friendly Hosting & Web Development UmbHost ببنية تحتية تتم صيانتها بواسطة Certified Umbraco Masters. شريك Umbraco الفضي
GetLark
getlark.com
لقد أنشأنا GetLark لأننا لاحظنا جميعًا أن خدمات الاستضافة يمكن أن تكون أبسط وسهلة الاستخدام. نحن نؤمن بأن مستقبل استضافة المواقع هو البساطة. إنها ثورة بدأتها شركة DigitalOcean منذ بضع سنوات في مجال سوق الحوسبة السحابية. مهمتنا هي توفير أفضل استضافة مشتركة لمطوري الويب. من خلال الاستمرار في التركيز على تحسينات منتجاتنا الحالية، فإننا نهدف إلى أن نكون أفضل حلول الاستضافة المشتركة في العالم. باعتبارنا مجموعة من خبراء المنتجات ذوي الخبرة والمتحمسين التقنيين، نريد (ونستطيع) تغيير الوضع الراهن لمشهد السوق. نأمل أن تتمكن من مساعدتنا في هذا!
HostZop
hostzop.com
Hostzop هي شركة متكاملة لحلول الويب في تشيناي، الهند. فهو يوفر لك أفضل ما يرضي العملاء. تقدم Hostzop خدمات استضافة موثوقة في تشيناي، الهند بأسعار تنافسية. نحن نؤكد على تقديم خدمات أفضل ونتأكد من مرافقتك في كل خطوة من العملية؛ من اقتراح أسماء النطاقات المناسبة إلى استضافة موقعك على الإنترنت. قم بتنمية أعمالك التجارية عبر الإنترنت من خلال خطط استضافة الويب بأسعار معقولة عبر Hostzop. قد يكون من الصعب جدًا العثور على أفضل مزود استضافة عندما يكون السوق مليئًا بوكالات تصميم الويب. نحن شركة استضافة رائدة في تشيناي، الهند. يمكنك بناء عملك من خلال باقة استضافة الموزع الخاصة بنا. تعتبر خوادمنا المخصصة مثالية لاستضافة مواقع ويب متعددة على خادم واحد.
IntecHost
intechost.com
IntecHost هو مزود استضافة ويب في الهند يقدم خدمات استضافة موثوقة وبأسعار معقولة مع 99.99% وقت تشغيل وميزات أمان متقدمة.
Tsohost
tsohost.com
تقدم Tsohost خدمات Linux وWindows والبريد الإلكتروني وخدمات استضافة الويب المُدارة، بالإضافة إلى تسجيل اسم النطاق.
VernalWeb
vernalweb.com
VernalWeb هي شركة استضافة ويب ذات مستوى عالمي. نحن ملتزمون للغاية بالارتقاء بالبنية التحتية لعملك إلى المستوى التالي من خلال متخصصي الاستضافة وتكنولوجيا المعلومات لدينا. إن أنظمتنا وشبكاتنا التكنولوجية المتقدمة للغاية تجعلنا قادرين على تقديم حلول مخصصة ونأمل أن تجعلنا مميزين ومختلفين عن الآخرين. نحن ملتزمون بإرضائك من خلال خدمة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك وموثوقيتك. نحن نضمن موثوقيتك من خلال التقنيات الذكية ونؤمن بالجودة.
DataPacket
datapacket.com
تعد DataPacket شركة عالمية رائدة في مجال الخوادم المخصصة، حيث توفر أحدث التقنيات لجميع أعباء العمل، وشبكة لا مثيل لها، ونهجًا يتمحور حول احتياجات عملائها. يتميز مخزون DataPacket بأكثر من 3000 معدن مع وصلات صاعدة غير مشتركة تتراوح من 10 إلى 200 جيجا بايت موجودة في 51 مركز بيانات عبر ست قارات. ولضمان تسليم بيانات موثوق بها وزمن وصول منخفض، فإنها تدير شبكة قوية مع إمكانية الوصول المباشر إلى 16 من أفضل موفري خدمات النقل وأكثر من 300 شريك نظير خاص. بشكل فريد، فإن مهندسي الدعم الداخلي ذوي المهارات L2-L3 في DataPacket، والمتوفرين في الوقت الفعلي على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الدردشة عبر الإنترنت أو Slack، مستعدون لمساعدتك في حل أي مشكلة مباشرة. لا توجد روبوتات دردشة ولا تذاكر ترتد لعدة أيام.
© 2025 WebCatalog, Inc.