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موفرو الاستضافة المخصصون - التطبيقات الأكثر شعبية - رومانيا
الاستضافة المخصصة، والتي يشار إليها أيضًا بالخادم المخصص، هي شكل من أشكال استضافة الويب حيث يقدم المزود خادمًا واحدًا أو أكثر مخصصًا حصريًا لعميل واحد. على عكس الاستضافة المشتركة أو استضافة الخادم الافتراضي الخاص (VPS)، تضمن الاستضافة المخصصة تخصيص جميع الموارد الموجودة على الخادم للعميل فقط. يمنح هذا الترتيب العميل التحكم الكامل في الخادم، بما في ذلك اختيار الأجهزة واختيار نظام التشغيل وتفضيلات قاعدة البيانات والمزيد. يعد هذا النوع من الاستضافة مناسبًا بشكل خاص للمؤسسات أو مواقع الويب التي تشهد عددًا كبيرًا من الزيارات. باستخدام الموارد المخصصة، يتم تقليل زمن الوصول إلى الحد الأدنى، ويمكن تحسين الأداء العام لموقع الويب بشكل كبير. ومع ذلك، تميل الاستضافة المخصصة إلى أن تكون أكثر تكلفة مقارنة بخدمات الاستضافة المشتركة أو VPS. ترجع هذه النفقات المرتفعة إلى تحمل العميل المسؤولية الكاملة عن تكاليف تشغيل الخادم، بما في ذلك تحديثات البرامج وصيانة الأجهزة والنفقات الأخرى ذات الصلة.
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GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc. هي شركة أمريكية مسجلة لنطاقات الإنترنت وشركة استضافة ويب يتم تداول أسهمها علنًا، ويقع مقرها الرئيسي في سكوتسديل بولاية أريزونا وتم تأسيسها في ولاية ديلاوير. اعتبارًا من يونيو 2020، أصبح لدى GoDaddy أكثر من 20 مليون عميل وأكثر من 7000 موظف حول العالم. تشتهر الشركة بإعلاناتها على شاشات التلفزيون وفي الصحف. لقد شاركت في العديد من الخلافات المتعلقة بالرقابة.
Namecheap
namecheap.com
شركة Namecheap, Inc. هي شركة تسجيل أسماء النطاقات المعتمدة من ICANN، والتي توفر تسجيل اسم النطاق واستضافة الويب، ومقرها في فينيكس، أريزونا، الولايات المتحدة. Namecheap هو مزود استضافة بميزانية محدودة مع 11 مليون مستخدم مسجل و10 ملايين نطاق.
OVHcloud
ovhcloud.com
OVH، ومن الناحية القانونية OVH Groupe SAS، هي شركة حوسبة سحابية فرنسية تقدم VPS وخوادم مخصصة وخدمات ويب أخرى. اعتبارًا من عام 2016، تمتلك OVH أكبر مركز بيانات في العالم من حيث المساحة السطحية. اعتبارًا من عام 2019، كانت أكبر مزود استضافة في أوروبا، وثالث أكبر مزود في العالم بناءً على الخوادم الفعلية.
StableHost
stablehost.com
StableHost عبارة عن استضافة ويب منخفضة التكلفة، وتتميز بخطط خدمة تتراوح من شهر لآخر إلى سنوي. يقدم استضافة المؤسسات، والموزعين، وVPS، بالإضافة إلى خدمات استضافة الويب القياسية.
UK2
uk2.net
حلول النطاق والاستضافة من UK2، مع دعم فني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وخبرة 20 عامًا. تحقق من أحدث العروض للحصول على كل ما تحتاجه لعرض أفكارك عبر الإنترنت.
CDmon
cdmon.com
CDmon متخصصة في حلول الاستضافة واستضافة الويب وتسجيل النطاق.
MilesWeb
milesweb.com
تم إطلاق MilesWeb في عام 2012، وهي من بين الشركات الرائدة وسريعة الخطى في تقديم خدمات استضافة الويب من الهند. في MilesWeb، نهدف إلى تلبية جميع احتياجات العمل من خلال خطط استضافة مصممة بشكل مثالي وخدمة عملاء لا نهاية لها يومًا بعد يوم! نحن نعد بتقديم ما يتجاوز توقعات عملائنا! في رحلتنا، يرافقنا قوة عاملة موهوبة تساعدنا على البقاء في صدارة المنافسة. ابدأ مع شريك استضافة موثوق وموثوق لعملك!
Hostitbro
hostitbro.com
ابدأ رحلتك عبر الإنترنت من خلال استضافة الويب السريعة والآمنة التي تمكنك من الانطلاق في عالم الإنترنت. في HostItBro، يمكنك الاختيار من بين العديد من الخدمات المتعلقة باستضافة الويب والتي تشمل تسجيل النطاق والاستضافة المشتركة مع خوادم LiteSpeed. اختر HostItBro إذا كنت تبحث عن: ✅ cPanel سهلة الاستخدام ✅ دعم احترافي للدردشة المباشرة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع ✅ استضافة WordPress أسرع 8x ✅ ضمان وقت التشغيل بنسبة 99.9٪ ✅ أسعار معقولة
Arsys
arsys.net
قم بتسجيل نطاقك وشراء الاستضافة الخاصة بك مع Arsys. مع خوادمنا الموجودة في إسبانيا، نضمن تواجدك على الإنترنت.
ARZ Host
arzhost.com
تقدم ARZ HOST مجموعة واسعة من خدمات تكنولوجيا المعلومات للشركات وعشاق التكنولوجيا على وجه الخصوص. بدءًا من استضافة الويب ووصولاً إلى مراكز البيانات الافتراضية والخوادم المخصصة وحلول التخزين، تستفيد جميع خدماتنا من الابتكار المستمر ويتم إثراؤها بانتظام بميزات جديدة.
DareToCloud
daretocloud.com
وكالة صيانة واستضافة مواقع ويب متميزة مخصصة لتوسيع نطاق الشركات في بلجيكا.
Fozzy
fozzy.com
استضافة مشتركة عالية الجودة وسريعة Fozzy . VPS موثوق وتسجيل اسم النطاق. سنكون سعداء للرد على أسئلتك 24/7
HostMedia
hostmedia.uk
توفر هوست ميديا مجموعة من استضافة الويب مثل WordPress وLucee وVPS والخوادم المخصصة وخدمات أسماء النطاقات منذ عام 2008. حازت Host Media على جوائز تعود إلى بداية الشركة وحصلت على تقييم عالٍ من قبل عملائنا، وهي شركة موثوقة وجيدة شركة استضافة أنشئت. تفتخر Host Media بدعم الأفراد الرائعين مثل رعايتها لسائق أكاديمية F1 Abbi Pulling وتزويد المؤسسات الخيرية في جميع أنحاء المملكة المتحدة بنطاق واستضافة مجانيين.
HostRiver
hostriver.ro
نحن نركز دائمًا على عملائنا لأنهم يستحقون كل الاهتمام الذي يمكننا تقديمه. أولاً، إنهم أصدقاؤنا، وليسوا عملاءنا فقط. ولهذا السبب نقدم دعمًا سريعًا واحترافيًا، لأنها الأولوية الرئيسية في HostRiver. نحن نقدم أحدث جيل من الخوادم والتقنيات، ونقدم أفضل خدمات استضافة الويب. إذا أردنا تنمية أعمالنا، علينا قبل ذلك إرضاء أي عميل، وهذا هو هدفنا.
KemuHost
kemuhost.com
تأسست KemuHost في عام 2017. KemuHost هي الوحيدة التي تقدم جميع خدماتها على تخزين SSD NVMe النقي. سيؤدي هذا بالتأكيد إلى تعزيز أداء موقع الويب الخاص بك بما يقرب من 10 إلى 100 مرة. إنهم يقدمون استضافة Linux المشتركة، واستضافة Windows المشتركة، وLinux VPS، وWindows VPS، والخادم المخصص، وغير ذلك الكثير بأسعار معقولة جدًا. يعد KemuHost واحدًا من أسرع مقدمي حلول استضافة الويب نموًا. لقد أحدثت KemuHost ثورة مستمرة في الأساليب الجديدة لتوفير حلول استضافة ويب سريعة ومنيعة وموثوقة لتمكين الأشخاص من الاستفادة الكاملة من إمكانات وجودهم الرقمي. يقع مقر KemuHost في الهند، وتوفر أدوات شاملة للمستخدمين على مستوى العالم حتى يتمكن أي شخص، مبتدئًا أو محترفًا، من الوصول إلى الويب وتعزيز تواجده الرقمي من خلال حلول استضافة الويب لدينا. لديهم خوادم متاحة في أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وبولندا وسنغافورة والمملكة المتحدة. إنها توفر حلول استضافة ويب سريعة للغاية ومثالية لاحتياجاتك، سواء كنت قد بدأت للتو موقعك، أو مدونة جديدة، أو موقع أعمال شهير، فإن KemuHost توفر لك جميع احتياجات الاستضافة الخاصة بك. خبراء الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وعلى مدار العام متواجدون دائمًا لمساعدتك في معرفة ما إذا كنت لم تقم مطلقًا بتشغيل موقع ويب أو حتى إذا كنت مطورًا محترفًا.
Nexcess
nexcess.net
يساعد Nexcess المواقع والمتاجر على الاتصال بالإنترنت بشكل أسرع - والنمو. لأكثر من 23 عامًا، كنا نخدم وندعم الشركات الصغيرة والمؤسسات الكبيرة والمصممين والمطورين والوكالات التي تصمم لهم. سواء كنا نستثمر في ميزات أو وظائف أو منتجات جديدة أو عمليات الاستحواذ على المحفظة، فإننا نبتكر دائمًا لتلبية احتياجات المجتمعات التي نخدمها. يثق المستخدمون في Nexcess لأننا ندير مئات الآلاف من المواقع والمتاجر حول العالم. يعتمد عملاؤنا علينا لتقديم سرعات أعلى، وأمان أقوى، وقابلية للتوسع المتأصلة، ودعم يتجاوز كل يوم. - 23 عامًا من الخبرة في الاستضافة - 500.000 موقع ويب تحت الإدارة - 10 مراكز بيانات عالمية - برنامج الشريك والتابع المثير للإعجاب - Inc. 5000 11 مرة - الشريك البلاتيني لجمعية Magento - دعم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع في عام 365 مع الاستضافة المُدارة بالكامل من Nexcess، الأفضل هو مدمج. نحن على استعداد للمساعدة.
NexifyHost
nexifyhost.com
NexifyHost هي شركة عالمية رائدة في مجال استضافة المواقع والخدمات ذات الصلة. نحن نقدم أدوات شاملة لمئات المستخدمين في جميع أنحاء العالم حتى يتمكن أي شخص، سواء كان مبتدئًا أو محترفًا، من الوصول إلى الويب والنجاح مع حزم استضافة الويب الخاصة بنا.
UltaHost
ultahost.com
UltaHost هي شركة رائدة في حلول الاستضافة السريعة للمواقع والتطبيقات ذات المهام الحرجة. امتلك VPS المستقر أو الاستضافة المخصصة للحصول على تشغيل سلس. UltaHost عبارة عن منصة استضافة ويب عالية الأداء تساعدك في الحصول على مواقع ويب سريعة ومستقرة وآمنة لأي نوع من المشاريع الرقمية، سواء كان متجر تجارة إلكترونية أو مدونة أو محفظة شركة أو وكالة تسويق أو نشر إعلامي أو محتوى أو شبكات اجتماعية أو الأعمال الصغيرة أو المتوسطة الحجم. فهو يوفر VPS (خادم خاص افتراضي) مشترك ورخيص، وVDS (خادم افتراضي مخصص)، وحلول استضافة مخصصة رخيصة للشركات والشركات والأفراد لإنجاح مشاريعهم.
Zomro
zomro.com
انضم إلى زومرو.كوم! تقدم شركتنا مجموعة واسعة من الخدمات: الاستضافة، VPS، Forex VPS، خوادم مخصصة، تخزين FTP، تسجيل النطاق، الحماية من هجمات DDOS، خدمات VPN وأكثر من ذلك بكثير. نحن نعمل منذ عام 2014. تقع خوادمنا في هولندا، والفريق في أوكرانيا ولاتفيا وهولندا. الدعم الفني جاهز للمساعدة في أي وقت من اليوم. يوفر موقع الخوادم في هولندا توافرًا وأداءً عاليًا للمواقع. نحن نقدم أيضًا برنامجًا تابعًا يتيح لك الربح دون عناء. انضم واحصل على مكافآت لكل عميل تمت إحالته. سواء كنت مدير موقع أو رجل أعمال أو مالك موقع، فإن Zomro.com يقدم مجموعة كاملة من الخدمات لضمان التواجد عبر الإنترنت.
BGOcloud
bgocloud.com
تقدم مجموعة واسعة من حلول الاستضافة، بما في ذلك استضافة cPanel، وKVM VPS من الفئة الاحترافية، وOpenVZ VPS بأسعار معقولة وموثوقة، وأجهزة التوجيه المستندة إلى السحابة Mikrotik والمزيد.
Digital Pacific
digitalpacific.com.au
استضافة الويب Digital Pacific، والخوادم المخصصة، وVPS، والخدمات السحابية والمجالات.
HostEurope
hosteurope.de
وراء نجاح الويب الخاص بك يكمن أعلى مستوى من الأداء. نحن نلبي أيضًا احتياجات الاستضافة الخاصة بك – من خلال خبراء متخصصين وتقنيات رائدة.
Host Poco
hostpoco.com
تعد HostPoco واحدة من الشركات الرائدة في مجال الاستضافة التي تقدم استضافة مجانية واستضافة احترافية منخفضة التكلفة. يبدأ نطاق الاستضافة لدينا من 0.00 دولار إلى 2.20 دولارًا شهريًا. تأتي جميع خطط الاستضافة مع cPanel وSSL مجاني وترحيل مجاني وموارد غير محدودة وغير ذلك الكثير. تقدم Hostpoco ضمان استعادة الأموال لمدة 30 يومًا مع الاستضافة المشتركة والموزعة. نحن نقدم استضافة مُدارة وملتزمون بالمساعدة في كل مشكلة خاصة بالعميل.
HostStage
host-stage.net
هدفنا الأساسي هو دفع عملائنا لتحقيق النجاح عبر الإنترنت من أجل مساعدتهم في الوصول إلى استقلالهم المالي. لذلك، نحن لا نركز فقط على رضا عملائنا ولكننا ندعو أيضًا مستخدمينا إلى تقديم مشاريعهم لنا من أجل خدمتهم بالطريقة الأكثر تخصيصًا على الإطلاق.
MonoVM
monovm.com
إن توفير منصة لإنشاء الأفكار والشركات ليكون لها تواجد عبر الإنترنت هو ما تدور حوله شركة Monovm. ولجعل هذا الأمر واقعًا لأكثر من 100 ألف عميل في غضون 9 سنوات، قمنا بتصميم الخدمات لمنح الجميع ظهورهم عبر الإنترنت. نحن مزود خدمة استضافة الويب الكل في واحد مع جميع الخدمات المتعلقة بالاستضافة المقدمة تحت سقف واحد. نحن نقدم خوادم مخصصة متطورة، Windows VPS، Linux VPS، RDP، SSD VPS، تسجيل النطاق، استضافة الويب WordPress، استضافة الويب Linux وشهادات SSL. إن كون عملاؤنا هو أولويتنا الأولى يجعل خدماتنا في فئة بحد ذاتها مع كون ضمان الجودة هو العمود الفقري لجميع خدماتنا. نحن هنا لتمهيد الطريق للأشخاص للبدء والنمو وصنع صورة عبر الإنترنت وخارجها!
MyLightHost
mylighthost.com
يوفر نطاق ترددي غير محدود مع جميع باقات استضافة الويب. لن يتعطل موقع الويب الخاص بك أبدًا بسبب مشكلة النطاق الترددي.
2GBHosting
2gbhosting.com
تتيح خطط استضافة الويب للموزعين من 2GBHosting للمستخدمين إنشاء شركة استضافة الويب الخاصة بهم دون الحاجة إلى القلق بشأن إدارة الخوادم الخاصة بهم.
NR Hosting
nrhosting.com
تعتمد الاستضافة السحابية من NR Hosting على التكنولوجيا السحابية المخصصة لها والتي تتميز منصة الاستضافة السحابية بأنها سريعة للغاية وقابلة للتطوير وتسمح لك بتخصيص خطتك. يأتي مع دعم ودود للغاية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
HostingRaja
hostingraja.in
تقدم شركة Hosting Raja، الشركة الرائدة في مجال استضافة المواقع في الهند، نطاقات عالية السرعة وسريعة الاستجابة ومتكاملة المزايا واستضافة بسعر مناسب. إنها واحدة من أفضل شركات تسجيل أسماء النطاقات واستضافة الويب في الهند.
RoseHosting
rosehosting.com
تعمل RoseHosting في مجال الأعمال منذ عام 2001. في ذلك الوقت، كانت RoseHosting هي الشركة الأولى والوحيدة في العالم التي تقدم Linux VPS تجاريًا. الآن، تقدم RoseHosting خدمات استضافة Linux VPS عالية الجودة ومُدارة بالكامل مع أجهزة على مستوى المؤسسات وأداء فائق.
Bluehost
bluehost.com
تعد Bluehost، إحدى شركات Newfold Digital، شريكًا موثوقًا به لمستخدمي WordPress. تأسست Bluehost في عام 2003، وهي تمكن المبتدئين والخبراء على حدٍ سواء من إنشاء تواجد على الويب والحفاظ عليه من خلال استضافة ويب موثوقة وأدوات التجارة الإلكترونية وتطبيقات التسويق والأمن الآلي وأدوات WordPress. تسهل لوحة التحكم الشاملة على المستخدمين إدارة معظم جوانب موقع الويب الخاص بهم بدءًا من المقاييس وحتى أمان الموقع. نظرًا لاعتمادها على تقنية مفتوحة المصدر، تواصل Bluehost الدعم والمشاركة في عدد لا يحصى من المشاريع مفتوحة المصدر للمساعدة في دفع الإنترنت إلى أقصى إمكاناته.
DreamHost
dreamhost.com
قوة WordPress + سهولة أداة السحب والإفلات. استخدم التحرير بالسحب والإفلات المقترن بكتل التصميم للإنشاء بشكل أسرع والتحرير بشكل أسهل. يجعل Post and Page Builder WordPress أمرًا بسيطًا للمبتدئين، ولكنه يتضمن أيضًا خيارات متقدمة للمحترفين المتمرسين لتحويل أفكارك إلى شيء حقيقي، دون بذل أي جهد إضافي. تتضمن ميزات DreamHost WP Website Builder - - معالج البدء السريع - أكثر من 200 موقع للمبتدئين للاختيار من بينها - منشئ موقع السحب والإفلات - توصيات تحسين محركات البحث في الوقت الحقيقي
HostGator
hostgator.com
HostGator هي شركة رائدة في مجال استضافة الويب الآمنة وبأسعار معقولة. اكتشف سبب ثقة الآلاف من العملاء بنا للتعامل مع احتياجات استضافة مواقع الويب الخاصة بهم.
Krystal
krystal.uk
كريستال هي شركة خدمات إنترنت بدأت في عام 2002 متخصصة في الأدوات والخدمات المتطورة للشركات في جميع أنحاء العالم. نحن نفعل الأشياء بشكل مختلف، ونقدم حلولاً متميزة مستدامة دون التضحية بالأداء. اليوم، نحن أكبر شركة استضافة ويب مستقلة في المملكة المتحدة، ومضيف الويب الوحيد في العالم من شركة B Corp ومزود السحابة العامة. سواء أكان الأمر يتعلق باستضافة الويب الحائزة على جوائز، أو الخدمات السحابية المخصصة، أو حلول VoIP، أو دعم العملاء المتميز في المملكة المتحدة، فإننا لا نتنازل أبدًا عن منتجاتنا أو خدماتنا أو نهجنا الذي يضع الكوكب أولاً. نحن نعمل بالطاقة الكهربائية المتجددة بنسبة 100%، وبعد إعادة استثمار الأرباح في تحسين خدماتنا، نقوم بتوجيه أي فائض نقدي نحو المبادرات البيئية. نحن نعوض انبعاثات الكربون الناجمة عن القوى العاملة لدينا بأكملها ونزرع الملايين من الأشجار التي تلتقط الكربون وتستعيد الموائل. مهما كان حجم عملك أو طموحاته، فإن كريستال لديها حل مستدام لتأمين مستقبل عملك وتعزيز نموك.
Domain.com
domain.com
يعد العثور على نطاق موقع الويب المثالي أمرًا سهلاً مثل 1-2-3. قم بشراء اسم نطاق، وقم بإنشاء موقع ويب واستضافته، واستمتع بأدوات التسويق الاحترافية عبر الإنترنت.
Fasthosts
fasthosts.co.uk
بدءًا من الخوادم والسحابة وحتى النطاقات ومواقع الويب، توفر لك Fasthosts كل ما تحتاجه. احصل على استضافة سريعة وموثوقة ومرنة مع دعم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع من أشخاص حقيقيين.
GreenGeeks
greengeeks.com
استضافة الويب سريعة وآمنة وصديقة للبيئة. الإنترنت هو ملوث كبير للبيئة. ابدأ باستضافة موقع الويب الخاص بك على مزود استضافة الويب الصديق للبيئة الرائد في العالم وإحداث تأثير إيجابي على البيئة!
A2 Hosting
a2hosting.com
A2 Hosting هو موفر خدمة استضافة الويب عالي الكفاءة. قم باستضافة موقعك على منصة SwiftServer المضبوطة بدقة والتي تتميز بخيار Turbo Server لتحميل صفحات أسرع بما يصل إلى 20 مرة مقارنة بالحلول المنافسة. لدى A2 Hosting حل لاحتياجاتك سواء كنت بحاجة إلى استضافة مشتركة، أو استضافة موزع، أو استضافة VPS أو استضافة مخصصة. استمتع بخدمة موثوقة للغاية مدعومة بضمان وقت التشغيل بنسبة 99.9% ودعم الخبراء من فريق دعم Guru Crew الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع طوال العام.
Pair Networks
pair.com
Pair هي شركة استضافة مواقع ويب تتمتع بخبرة تزيد عن 25 عامًا، ووقت تشغيل الخادم بنسبة 99.9%، ومجموعة متنوعة من خطط استضافة الويب القوية المتاحة، وكلها مدعومة بدعم فني ودود على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من موظفين حقيقيين.
TierPoint
tierpoint.com
في TierPoint، نلتقي بعملائنا حيث يكونون على طريق التحول الرقمي وتحول تكنولوجيا المعلومات من خلال الريادة في مجال الأمان، وعدم الاعتماد على السحابة، وتقديم الحلول دائمًا لنتائج الأعمال. تعتمد TierPoint على مجموعة شاملة من الخدمات، من السحابة العامة إلى الخاصة إلى السحابة متعددة المستأجرين، ومن الموقع المشترك إلى التعافي من الكوارث، والأمن، والمزيد.
Crazy Domains
crazydomains.com
توفر Crazy Domains أسماء النطاقات والاستضافة والتسويق عبر الإنترنت ومنتجات الأعمال لـ 100000 من الشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم.
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada هو مزود استضافة ويب مملوك للقطاع الخاص وممول بشكل مستقل بدأ في نوفمبر 2019 مع فريق مخصص لتقديم خدمات استضافة ويب سريعة وآمنة وموثوقة. HostArmada هي أكثر من مجرد شركة استضافة ويب. نحن فريق من الأفراد المتحمسين الملتزمين بتقديم خدمات استضافة استثنائية لعملائنا. ينصب تركيزنا على تقديم خدمات استضافة ويب سريعة وآمنة وموثوقة تلبي الاحتياجات الفريدة للشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم. في HostArmada، نحن ندرك أن كل عمل تجاري يختلف عن الآخر، ولهذا السبب نقدم مجموعة واسعة من حلول الاستضافة لتلبية احتياجات الشركات من جميع الأحجام، من الشركات الناشئة الصغيرة إلى المؤسسات الكبيرة. تشمل خدمات الاستضافة لدينا الاستضافة المشتركة، واستضافة الموزعين، واستضافة VPS، ووحدة المعالجة المركزية VPS المخصصة، وكلها مدعومة ببنية تحتية سحابية قوية تضمن الأداء العالي ووقت التشغيل لموقع الويب الخاص بك. مع HostArmada، يمكنك اختيار خطة الاستضافة التي تناسب احتياجاتك وتوسيع نطاقها أو تقليلها مع نمو أعمالك. تسهل عليك لوحة التحكم الخاصة بنا إدارة حساب الاستضافة وموقع الويب الخاص بك، حتى لو لم تكن لديك خبرة فنية. يمكنك بسهولة إدارة ملفات موقع الويب الخاص بك وقواعد البيانات والمجالات وحسابات البريد الإلكتروني ببضع نقرات فقط. في HostArmada، نعتقد أن دعم العملاء لا يقل أهمية عن جودة خدمات الاستضافة لدينا. ولهذا السبب لدينا فريق دعم عملاء مخصص متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمساعدتك في الرد على أي أسئلة أو مشكلات متعلقة بالاستضافة قد تواجهها. يتمتع فريقنا بالتدريب العالي والمعرفة، ونحن نفخر بتقديم مساعدة سريعة وموثوقة من خلال قنوات مختلفة مثل الدردشة المباشرة والبريد الإلكتروني والهاتف. نحن ندرك أن التسعير عامل حاسم عندما يتعلق الأمر باختيار مزود استضافة الويب. ولهذا السبب نقدم أسعارًا معقولة وفواتير شفافة. يمكنك أن تطمئن إلى أنه لا توجد رسوم خفية أو مفاجآت عندما يتعلق الأمر بفاتورة الاستضافة الخاصة بك. بالإضافة إلى ذلك، نقدم ضمان استرداد الأموال لمدة 45 يومًا بدون متاعب مما يوضح التزامنا بإرضاء العملاء. HostArmada هي شركة استضافة ويب موثوقة وموجهة نحو العملاء وتقدم خدمات استضافة ويب من الدرجة الأولى للشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم. مع مجموعتنا الواسعة من حلول الاستضافة، ولوحة التحكم سهلة الاستخدام، ودعم العملاء الاستثنائي، يمكنك التأكد من أن موقع الويب الخاص بك في أيد أمينة. نحن ندعوك للانضمام إلى مجتمعنا من العملاء الراضين وتجربة الفرق بنفسك.
Hostwinds
hostwinds.com
توفر Hostwinds حلولاً سحابية يمكن الاعتماد عليها وبأسعار تنافسية. منذ تأسيسها في عام 2010، كان تعاطفنا الأساسي هو تقديم أفضل خدمة عملاء ومنتجات لعملاء الاستضافة في جميع أنحاء العالم. يظل دعمنا الاحترافي متاحًا لعملائنا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ويتمتع بضمان وقت تشغيل بنسبة 99.9999%. يمكن لعملاء Hostwinds أن يطمئنوا بمعرفة أن استضافتهم تظل في أيدٍ يمكن الاعتماد عليها.
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
تأسست شركة AccuWeb Hosting في عام 2003، وهي شركة استضافة ويب مقرها القديم في تابان بولاية نيوجيرسي (الولايات المتحدة)، وتوفر حلول استضافة الويب الأكثر تكلفة والموثوقة للعملاء في جميع أنحاء العالم. AccuWeb Hosting هي شركة مملوكة للقطاع الخاص خالية من الديون وتتمتع بخبرة تزيد عن 14 عامًا. اعتبارًا من اليوم، تخدم AccuWeb Hosting أكثر من 101,025 عميلًا راضيًا وما زال العدد في ازدياد. موظفو الدعم عبر الإنترنت في AccuWeb Hosting مفتوحون 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع. من أجل راحتك، يمكنك إما رفع تذكرة دعم أو المشاركة في محادثة مباشرة عبر الإنترنت. يتم الرد على جميع التذاكر وطلبات الدردشة بشكل مرضي من قبل فنيي الاستضافة ذوي المهارات العالية من المستوى 3. تتم معالجة معظم طلبات الدعم في أقل من 30 دقيقة. توجد خوادم AccuWebHosting في مركز بيانات متطور يقع في الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وفرنسا وسنغافورة والهند. تم تجهيز مركز البيانات الحديث للغاية هذا بموظفين في الموقع على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، واتصال متعدد بالإنترنت، ومراقبة المنشأة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ونظام إخماد الحرائق، ومولد طاقة احتياطي، ومراقبة مستمرة بالفيديو، ومداخل محمية ببطاقة المرور. يتم تشغيل معظم الخوادم بواسطة معالجات سلسلة Dual Xeon E5 مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تتراوح من 64 إلى 512 جيجابايت، ومحركات أقراص عالية السرعة على مستوى المؤسسات مع إعداد RAID10. بالإضافة إلى ذلك، تأتي جميع باقات استضافة الويب مع ضمان استعادة الأموال، ومعيار تشغيل استثنائي بنسبة 99.99% ودعم قائم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
UKHost4u
ukhost4u.com
بدأت UKHost4u كشركة صغيرة تقدم خدمات استضافة الويب للعملاء المحليين في المملكة المتحدة. خلال أكثر من 20 عامًا منذ بدايتها، توسعت الشركة لتشمل تغطية المملكة المتحدة بأكملها، بالإضافة إلى توسيع مراكز البيانات وإمكانيات الشبكات الخاصة بها. باعتبارها شركة نقل مباشرة للشبكة، تقدم UKHost4u خطط استضافة ويب منخفضة التكلفة وعالية الموثوقية مع حلول تناسب أي شخص بدءًا من الشركات الناشئة الصغيرة وحتى عملاء المؤسسات الكبيرة. تتضمن بعض الخدمات التي تقدمها UKHost4u خوادم مخصصة وحلول سحابية وحزم VOIP وأسماء النطاقات وشهادات SSL وغير ذلك الكثير. توفر UKhost4u Cloud Solutions، التي تم إطلاقها مؤخرًا، قابلية توسع عالية وتكوين البيئة السحابية الخاصة بك بحرية، وتعيين حدودك الخاصة بحيث تظل تطبيقات الويب والمواقع متاحة في حالة ارتفاع التحميل خلال ساعات الذروة أو تغييرات الاستهلاك الأخرى. ابدأ مع النسخة التجريبية المجانية لمدة 14 يومًا وانظر بنفسك...
FastComet
fastcomet.com
تحقق FastComet التميز في الجوانب الثلاثة الأكثر أهمية لتوفير تجربة استضافة ويب عالية الجودة - السرعة والأمان وخدمة العملاء. خدمة تفوق توقعاتك ومميزات ستقع في حبها!
Locaweb
locaweb.com.br
تقدم Locaweb مجموعة كاملة من خدمات الإنترنت التي تركز على نجاح عملائها.
UmbHost
umbhost.net
تتمتع شركة الاستضافة السعيدة Eco-Friendly Hosting & Web Development UmbHost ببنية تحتية تتم صيانتها بواسطة Certified Umbraco Masters. شريك Umbraco الفضي
GetLark
getlark.com
لقد أنشأنا GetLark لأننا لاحظنا جميعًا أن خدمات الاستضافة يمكن أن تكون أبسط وسهلة الاستخدام. نحن نؤمن بأن مستقبل استضافة المواقع هو البساطة. إنها ثورة بدأتها شركة DigitalOcean منذ بضع سنوات في مجال سوق الحوسبة السحابية. مهمتنا هي توفير أفضل استضافة مشتركة لمطوري الويب. من خلال الاستمرار في التركيز على تحسينات منتجاتنا الحالية، فإننا نهدف إلى أن نكون أفضل حلول الاستضافة المشتركة في العالم. باعتبارنا مجموعة من خبراء المنتجات ذوي الخبرة والمتحمسين التقنيين، نريد (ونستطيع) تغيير الوضع الراهن لمشهد السوق. نأمل أن تتمكن من مساعدتنا في هذا!
HostZop
hostzop.com
Hostzop هي شركة متكاملة لحلول الويب في تشيناي، الهند. فهو يوفر لك أفضل ما يرضي العملاء. تقدم Hostzop خدمات استضافة موثوقة في تشيناي، الهند بأسعار تنافسية. نحن نؤكد على تقديم خدمات أفضل ونتأكد من مرافقتك في كل خطوة من العملية؛ من اقتراح أسماء النطاقات المناسبة إلى استضافة موقعك على الإنترنت. قم بتنمية أعمالك التجارية عبر الإنترنت من خلال خطط استضافة الويب بأسعار معقولة عبر Hostzop. قد يكون من الصعب جدًا العثور على أفضل مزود استضافة عندما يكون السوق مليئًا بوكالات تصميم الويب. نحن شركة استضافة رائدة في تشيناي، الهند. يمكنك بناء عملك من خلال باقة استضافة الموزع الخاصة بنا. تعتبر خوادمنا المخصصة مثالية لاستضافة مواقع ويب متعددة على خادم واحد.
IntecHost
intechost.com
IntecHost.in هو مزود استضافة ويب في الهند يقدم خدمات استضافة ويب موثوقة وبأسعار معقولة مع وقت تشغيل بنسبة 99.99% وSSL مجاني. يقبلون المدفوعات ويوفرون مساحة قرص NVMe SSD. وفقًا لمراجعات المستخدمين وآراء الخبراء، توفر IntecHost.in خوادم سريعة وآمنة مع خطط أسعار معقولة
Tsohost
tsohost.com
تقدم Tsohost خدمات Linux وWindows والبريد الإلكتروني وخدمات استضافة الويب المُدارة، بالإضافة إلى تسجيل اسم النطاق.
VernalWeb
vernalweb.com
VernalWeb هي شركة استضافة ويب ذات مستوى عالمي. نحن ملتزمون للغاية بالارتقاء بالبنية التحتية لعملك إلى المستوى التالي من خلال متخصصي الاستضافة وتكنولوجيا المعلومات لدينا. إن أنظمتنا وشبكاتنا التكنولوجية المتقدمة للغاية تجعلنا قادرين على تقديم حلول مخصصة ونأمل أن تجعلنا مميزين ومختلفين عن الآخرين. نحن ملتزمون بإرضائك من خلال خدمة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك وموثوقيتك. نحن نضمن موثوقيتك من خلال التقنيات الذكية ونؤمن بالجودة.
DataPacket
datapacket.com
تعد DataPacket شركة عالمية رائدة في مجال الخوادم المخصصة، حيث توفر أحدث التقنيات لجميع أعباء العمل، وشبكة لا مثيل لها، ونهجًا يتمحور حول احتياجات عملائها. يتميز مخزون DataPacket بأكثر من 3000 معدن مع وصلات صاعدة غير مشتركة تتراوح من 10 إلى 200 جيجا بايت موجودة في 51 مركز بيانات عبر ست قارات. ولضمان تسليم بيانات موثوق بها وزمن وصول منخفض، فإنها تدير شبكة قوية مع إمكانية الوصول المباشر إلى 16 من أفضل موفري خدمات النقل وأكثر من 300 شريك نظير خاص. بشكل فريد، فإن مهندسي الدعم الداخلي ذوي المهارات L2-L3 في DataPacket، والمتوفرين في الوقت الفعلي على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الدردشة عبر الإنترنت أو Slack، مستعدون لمساعدتك في حل أي مشكلة مباشرة. لا توجد روبوتات دردشة ولا تذاكر ترتد لعدة أيام.