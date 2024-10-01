موفرو الاستضافة المخصصون - التطبيقات الأكثر شعبية - فرنسا

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الاستضافة المخصصة، والتي يشار إليها أيضًا بالخادم المخصص، هي شكل من أشكال استضافة الويب حيث يقدم المزود خادمًا واحدًا أو أكثر مخصصًا حصريًا لعميل واحد. على عكس الاستضافة المشتركة أو استضافة الخادم الافتراضي الخاص (VPS)، تضمن الاستضافة المخصصة تخصيص جميع الموارد الموجودة على الخادم للعميل فقط. يمنح هذا الترتيب العميل التحكم الكامل في الخادم، بما في ذلك اختيار الأجهزة واختيار نظام التشغيل وتفضيلات قاعدة البيانات والمزيد. يعد هذا النوع من الاستضافة مناسبًا بشكل خاص للمؤسسات أو مواقع الويب التي تشهد عددًا كبيرًا من الزيارات. باستخدام الموارد المخصصة، يتم تقليل زمن الوصول إلى الحد الأدنى، ويمكن تحسين الأداء العام لموقع الويب بشكل كبير. ومع ذلك، تميل الاستضافة المخصصة إلى أن تكون أكثر تكلفة مقارنة بخدمات الاستضافة المشتركة أو VPS. ترجع هذه النفقات المرتفعة إلى تحمل العميل المسؤولية الكاملة عن تكاليف تشغيل الخادم، بما في ذلك تحديثات البرامج وصيانة الأجهزة والنفقات الأخرى ذات الصلة.