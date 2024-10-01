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موفرو الاستضافة المخصصون - التطبيقات الأكثر شعبية - الإقليم البريطاني في المحيط الهندي
الاستضافة المخصصة، والتي يشار إليها أيضًا بالخادم المخصص، هي شكل من أشكال استضافة الويب حيث يقدم المزود خادمًا واحدًا أو أكثر مخصصًا حصريًا لعميل واحد. على عكس الاستضافة المشتركة أو استضافة الخادم الافتراضي الخاص (VPS)، تضمن الاستضافة المخصصة تخصيص جميع الموارد الموجودة على الخادم للعميل فقط. يمنح هذا الترتيب العميل التحكم الكامل في الخادم، بما في ذلك اختيار الأجهزة واختيار نظام التشغيل وتفضيلات قاعدة البيانات والمزيد. يعد هذا النوع من الاستضافة مناسبًا بشكل خاص للمؤسسات أو مواقع الويب التي تشهد عددًا كبيرًا من الزيارات. باستخدام الموارد المخصصة، يتم تقليل زمن الوصول إلى الحد الأدنى، ويمكن تحسين الأداء العام لموقع الويب بشكل كبير. ومع ذلك، تميل الاستضافة المخصصة إلى أن تكون أكثر تكلفة مقارنة بخدمات الاستضافة المشتركة أو VPS. ترجع هذه النفقات المرتفعة إلى تحمل العميل المسؤولية الكاملة عن تكاليف تشغيل الخادم، بما في ذلك تحديثات البرامج وصيانة الأجهزة والنفقات الأخرى ذات الصلة.
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GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc. هي شركة أمريكية مسجلة لنطاقات الإنترنت وشركة استضافة ويب يتم تداول أسهمها علنًا، ويقع مقرها الرئيسي في سكوتسديل بولاية أريزونا وتم تأسيسها في ولاية ديلاوير. اعتبارًا من يونيو 2020، أصبح لدى GoDaddy أكثر من 20 مليون عميل وأكثر من 7000 موظف حول العالم. وتشتهر الشركة بإعلاناتها على شاشات ...
Namecheap
namecheap.com
شركة Namecheap, Inc. هي شركة تسجيل أسماء النطاقات المعتمدة من ICANN، والتي توفر تسجيل اسم النطاق واستضافة الويب، ومقرها في فينيكس، أريزونا، الولايات المتحدة. Namecheap هو مزود استضافة بميزانية محدودة مع 11 مليون مستخدم مسجل و10 ملايين نطاق.
Bluehost
bluehost.com
تعد Bluehost، إحدى شركات Newfold Digital، شريكًا موثوقًا به لمستخدمي WordPress. تأسست Bluehost في عام 2003، وهي تمكن المبتدئين والخبراء على حدٍ سواء من إنشاء تواجد على الويب والحفاظ عليه من خلال استضافة ويب موثوقة وأدوات التجارة الإلكترونية وتطبيقات التسويق والأمن الآلي وأدوات WordPress. تسهل لوحة ا...
DreamHost
dreamhost.com
قوة WordPress + سهولة أداة السحب والإفلات. استخدم التحرير بالسحب والإفلات المقترن بكتل التصميم للإنشاء بشكل أسرع والتحرير بشكل أسهل. يجعل Post and Page Builder WordPress أمرًا بسيطًا للمبتدئين، ولكنه يتضمن أيضًا خيارات متقدمة للمحترفين المتمرسين لتحويل أفكارك إلى شيء حقيقي، دون بذل أي جهد إضافي. تتض...
OVHcloud
ovhcloud.com
OVH، ومن الناحية القانونية OVH Groupe SAS، هي شركة حوسبة سحابية فرنسية تقدم VPS وخوادم مخصصة وخدمات ويب أخرى. اعتبارًا من عام 2016، تمتلك OVH أكبر مركز بيانات في العالم من حيث المساحة السطحية. اعتبارًا من عام 2019، كانت أكبر مزود استضافة في أوروبا، وثالث أكبر مزود في العالم بناءً على الخوادم الفعلية...
Krystal
krystal.uk
كريستال هي شركة خدمات إنترنت بدأت في عام 2002 متخصصة في الأدوات والخدمات المتطورة للشركات في جميع أنحاء العالم. نحن نفعل الأشياء بشكل مختلف، ونقدم حلولاً متميزة مستدامة دون التضحية بالأداء. اليوم، نحن أكبر شركة استضافة ويب مستقلة في المملكة المتحدة، ومضيف الويب الوحيد في العالم من شركة B Corp ومزود ...
HostGator
hostgator.com
HostGator هي شركة رائدة في مجال استضافة الويب الآمنة وبأسعار معقولة. اكتشف سبب ثقة الآلاف من العملاء بنا للتعامل مع احتياجات استضافة مواقع الويب الخاصة بهم.
Domain.com
domain.com
يعد العثور على نطاق موقع الويب المثالي أمرًا سهلاً مثل 1-2-3. قم بشراء اسم نطاق، وقم بإنشاء موقع ويب واستضافته، واستمتع بأدوات التسويق الاحترافية عبر الإنترنت.
GreenGeeks
greengeeks.com
استضافة الويب سريعة وآمنة وصديقة للبيئة. الإنترنت هو ملوث كبير للبيئة. ابدأ باستضافة موقع الويب الخاص بك على مزود استضافة الويب الصديق للبيئة الرائد في العالم وإحداث تأثير إيجابي على البيئة!
A2 Hosting
a2hosting.com
A2 Hosting هو موفر خدمة استضافة الويب عالي الكفاءة. قم باستضافة موقعك على منصة SwiftServer المضبوطة بدقة والتي تتميز بخيار Turbo Server لتحميل صفحات أسرع بما يصل إلى 20 مرة مقارنة بالحلول المنافسة. لدى A2 Hosting حل لاحتياجاتك سواء كنت بحاجة إلى استضافة مشتركة، أو استضافة موزع، أو استضافة VPS أو است...
Crazy Domains
crazydomains.com
توفر Crazy Domains أسماء النطاقات والاستضافة والتسويق عبر الإنترنت ومنتجات الأعمال لـ 100000 من الشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم.
Hostwinds
hostwinds.com
توفر Hostwinds حلولاً سحابية يمكن الاعتماد عليها وبأسعار تنافسية. منذ تأسيسها في عام 2010، كان تعاطفنا الأساسي هو تقديم أفضل خدمة عملاء ومنتجات لعملاء الاستضافة في جميع أنحاء العالم. يظل دعمنا الاحترافي متاحًا لعملائنا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ويتمتع بضمان وقت تشغيل بنسبة 99.9999%. يمكن لعم...
Zomro
zomro.com
انضم إلى زومرو.كوم! تقدم شركتنا مجموعة واسعة من الخدمات: الاستضافة، VPS، Forex VPS، خوادم مخصصة، تخزين FTP، تسجيل النطاق، الحماية من هجمات DDOS، خدمات VPN وأكثر من ذلك بكثير. نحن نعمل منذ عام 2014. تقع خوادمنا في هولندا، والفريق في أوكرانيا ولاتفيا وهولندا. الدعم الفني جاهز للمساعدة في أي وقت من الي...
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
تأسست شركة AccuWeb Hosting في عام 2003، وهي شركة استضافة ويب مقرها القديم في تابان بولاية نيوجيرسي (الولايات المتحدة)، وتوفر حلول استضافة الويب الأكثر تكلفة والموثوقة للعملاء في جميع أنحاء العالم. AccuWeb Hosting هي شركة مملوكة للقطاع الخاص خالية من الديون وتتمتع بخبرة تزيد عن 14 عامًا. اعتبارًا من ...
UltaHost
ultahost.com
UltaHost هي شركة رائدة في حلول الاستضافة السريعة للمواقع والتطبيقات ذات المهام الحرجة. امتلك VPS المستقر أو الاستضافة المخصصة للحصول على تشغيل سلس. UltaHost عبارة عن منصة استضافة ويب عالية الأداء تساعدك في الحصول على مواقع ويب سريعة ومستقرة وآمنة لأي نوع من المشاريع الرقمية، سواء كان متجر تجارة إلكت...
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada هو مزود استضافة ويب مملوك للقطاع الخاص وممول بشكل مستقل بدأ في نوفمبر 2019 مع فريق مخصص لتقديم خدمات استضافة ويب سريعة وآمنة وموثوقة. HostArmada هي أكثر من مجرد شركة استضافة ويب. نحن فريق من الأفراد المتحمسين الملتزمين بتقديم خدمات استضافة استثنائية لعملائنا. ينصب تركيزنا على تقديم خدمات ...
IntecHost
intechost.com
IntecHost.in هو مزود استضافة ويب في الهند يقدم خدمات استضافة ويب موثوقة وبأسعار معقولة مع وقت تشغيل بنسبة 99.99% وSSL مجاني. يقبلون المدفوعات ويوفرون مساحة قرص NVMe SSD. وفقًا لمراجعات المستخدمين وآراء الخبراء، توفر IntecHost.in خوادم سريعة وآمنة مع خطط أسعار معقولة
HostingRaja
hostingraja.in
تقدم شركة Hosting Raja، الشركة الرائدة في مجال استضافة المواقع في الهند، نطاقات عالية السرعة وسريعة الاستجابة ومتكاملة المزايا واستضافة بسعر مناسب. إنها واحدة من أفضل شركات تسجيل أسماء النطاقات واستضافة الويب في الهند.
MyLightHost
mylighthost.com
يوفر نطاق ترددي غير محدود مع جميع باقات استضافة الويب. لن يتعطل موقع الويب الخاص بك أبدًا بسبب مشكلة النطاق الترددي.
Pair Networks
pair.com
Pair هي شركة استضافة مواقع ويب تتمتع بخبرة تزيد عن 25 عامًا، ووقت تشغيل الخادم بنسبة 99.9%، ومجموعة متنوعة من خطط استضافة الويب القوية المتاحة، وكلها مدعومة بدعم فني ودود على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من موظفين حقيقيين.
2GBHosting
2gbhosting.com
تتيح خطط استضافة الويب للموزعين من 2GBHosting للمستخدمين إنشاء شركة استضافة الويب الخاصة بهم دون الحاجة إلى القلق بشأن إدارة الخوادم الخاصة بهم.
StableHost
stablehost.com
StableHost عبارة عن استضافة ويب منخفضة التكلفة، وتتميز بخطط خدمة تتراوح من شهر لآخر إلى سنوي. يقدم استضافة المؤسسات، والموزعين، وVPS، بالإضافة إلى خدمات استضافة الويب القياسية.
NexifyHost
nexifyhost.com
NexifyHost هي شركة عالمية رائدة في مجال استضافة المواقع والخدمات ذات الصلة. نحن نقدم أدوات شاملة لمئات المستخدمين في جميع أنحاء العالم حتى يتمكن أي شخص، سواء كان مبتدئًا أو محترفًا، من الوصول إلى الويب والنجاح مع حزم استضافة الويب الخاصة بنا.
DataPacket
datapacket.com
تعد DataPacket شركة عالمية رائدة في مجال الخوادم المخصصة، حيث توفر أحدث التقنيات لجميع أعباء العمل، وشبكة لا مثيل لها، ونهجًا يتمحور حول احتياجات عملائها. يتميز مخزون DataPacket بأكثر من 3000 معدن مع وصلات صاعدة غير مشتركة تتراوح من 10 إلى 200 جيجا بايت موجودة في 51 مركز بيانات عبر ست قارات. ولضمان ...
GetLark
getlark.com
لقد أنشأنا GetLark لأننا لاحظنا جميعًا أن خدمات الاستضافة يمكن أن تكون أبسط وسهلة الاستخدام. نحن نؤمن بأن مستقبل استضافة المواقع هو البساطة. إنها ثورة بدأتها شركة DigitalOcean منذ بضع سنوات في مجال سوق الحوسبة السحابية. مهمتنا هي توفير أفضل استضافة مشتركة لمطوري الويب. من خلال الاستمرار في التركيز ع...
MonoVM
monovm.com
إن توفير منصة لإنشاء الأفكار والشركات ليكون لها تواجد عبر الإنترنت هو ما تدور حوله شركة Monovm. ولجعل هذا الأمر واقعًا لأكثر من 100 ألف عميل في غضون 9 سنوات، قمنا بتصميم الخدمات لمنح الجميع ظهورهم عبر الإنترنت. نحن مزود خدمة استضافة الويب الكل في واحد مع جميع الخدمات المتعلقة بالاستضافة المقدمة تحت ...
Host Poco
hostpoco.com
تعد HostPoco واحدة من الشركات الرائدة في مجال الاستضافة التي تقدم استضافة مجانية واستضافة احترافية منخفضة التكلفة. يبدأ نطاق الاستضافة لدينا من 0.00 دولار إلى 2.20 دولارًا شهريًا. تأتي جميع خطط الاستضافة مع cPanel وSSL مجاني وترحيل مجاني وموارد غير محدودة وغير ذلك الكثير. تقدم Hostpoco ضمان استعادة ...
HostEurope
hosteurope.de
وراء نجاح الويب الخاص بك يكمن أعلى مستوى من الأداء. نحن نلبي أيضًا احتياجات الاستضافة الخاصة بك – من خلال خبراء متخصصين وتقنيات رائدة.
BGOcloud
bgocloud.com
تقدم مجموعة واسعة من حلول الاستضافة، بما في ذلك استضافة cPanel، وKVM VPS من الفئة الاحترافية، وOpenVZ VPS بأسعار معقولة وموثوقة، وأجهزة التوجيه المستندة إلى السحابة Mikrotik والمزيد.
HostMedia
hostmedia.uk
توفر هوست ميديا مجموعة من استضافة الويب مثل WordPress وLucee وVPS والخوادم المخصصة وخدمات أسماء النطاقات منذ عام 2008. حازت Host Media على جوائز تعود إلى بداية الشركة وحصلت على تقييم عالٍ من قبل عملائنا، وهي شركة موثوقة وجيدة شركة استضافة أنشئت. تفتخر Host Media بدعم الأفراد الرائعين مثل رعايتها ل...
ARZ Host
arzhost.com
تقدم ARZ HOST مجموعة واسعة من خدمات تكنولوجيا المعلومات للشركات وعشاق التكنولوجيا على وجه الخصوص. بدءًا من استضافة الويب ووصولاً إلى مراكز البيانات الافتراضية والخوادم المخصصة وحلول التخزين، تستفيد جميع خدماتنا من الابتكار المستمر ويتم إثراؤها بانتظام بميزات جديدة.
UK2
uk2.net
حلول النطاق والاستضافة من UK2، مع دعم فني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وخبرة 20 عامًا. تحقق من أحدث العروض للحصول على كل ما تحتاجه لعرض أفكارك عبر الإنترنت.
VernalWeb
vernalweb.com
VernalWeb هي شركة استضافة ويب ذات مستوى عالمي. نحن ملتزمون للغاية بالارتقاء بالبنية التحتية لعملك إلى المستوى التالي من خلال متخصصي الاستضافة وتكنولوجيا المعلومات لدينا. إن أنظمتنا وشبكاتنا التكنولوجية المتقدمة للغاية تجعلنا قادرين على تقديم حلول مخصصة ونأمل أن تجعلنا مميزين ومختلفين عن الآخرين. نحن...
UmbHost
umbhost.net
تتمتع شركة الاستضافة السعيدة Eco-Friendly Hosting & Web Development UmbHost ببنية تحتية تتم صيانتها بواسطة Certified Umbraco Masters. شريك Umbraco الفضي
Locaweb
locaweb.com.br
تقدم Locaweb مجموعة كاملة من خدمات الإنترنت التي تركز على نجاح عملائها.
NR Hosting
nrhosting.com
تعتمد الاستضافة السحابية من NR Hosting على التكنولوجيا السحابية المخصصة لها والتي تتميز منصة الاستضافة السحابية بأنها سريعة للغاية وقابلة للتطوير وتسمح لك بتخصيص خطتك. يأتي مع دعم ودود للغاية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
HostStage
host-stage.net
هدفنا الأساسي هو دفع عملائنا لتحقيق النجاح عبر الإنترنت من أجل مساعدتهم في الوصول إلى استقلالهم المالي. لذلك، نحن لا نركز فقط على رضا عملائنا ولكننا ندعو أيضًا مستخدمينا إلى تقديم مشاريعهم لنا من أجل خدمتهم بالطريقة الأكثر تخصيصًا على الإطلاق.
Digital Pacific
digitalpacific.com.au
استضافة الويب Digital Pacific، والخوادم المخصصة، وVPS، والخدمات السحابية والمجالات.
Nexcess
nexcess.net
يساعد Nexcess المواقع والمتاجر على الاتصال بالإنترنت بشكل أسرع - والنمو. لأكثر من 23 عامًا، كنا نخدم وندعم الشركات الصغيرة والمؤسسات الكبيرة والمصممين والمطورين والوكالات التي تصمم لهم. سواء كنا نستثمر في ميزات أو وظائف أو منتجات جديدة أو عمليات الاستحواذ على المحفظة، فإننا نبتكر دائمًا لتلبية احتيا...
KemuHost
kemuhost.com
تأسست KemuHost في عام 2017. KemuHost هي الوحيدة التي تقدم جميع خدماتها على تخزين SSD NVMe النقي. سيؤدي هذا بالتأكيد إلى تعزيز أداء موقع الويب الخاص بك بما يقرب من 10 إلى 100 مرة. إنهم يقدمون استضافة Linux المشتركة، واستضافة Windows المشتركة، وLinux VPS، وWindows VPS، والخادم المخصص، وغير ذلك الكثير ...
HostRiver
hostriver.ro
نحن نركز دائمًا على عملائنا لأنهم يستحقون كل الاهتمام الذي يمكننا تقديمه. أولاً، إنهم أصدقاؤنا، وليسوا عملاءنا فقط. ولهذا السبب نقدم دعمًا سريعًا واحترافيًا، لأنها الأولوية الرئيسية في HostRiver. نحن نقدم أحدث جيل من الخوادم والتقنيات، ونقدم أفضل خدمات استضافة الويب. إذا أردنا تنمية أعمالنا، علينا ق...
Fozzy
fozzy.com
استضافة مشتركة عالية الجودة وسريعة Fozzy . VPS موثوق وتسجيل اسم النطاق. سنكون سعداء للرد على أسئلتك 24/7
DareToCloud
daretocloud.com
وكالة صيانة واستضافة مواقع ويب متميزة مخصصة لتوسيع نطاق الشركات في بلجيكا.
Arsys
arsys.net
قم بتسجيل نطاقك وشراء الاستضافة الخاصة بك مع Arsys. مع خوادمنا الموجودة في إسبانيا، نضمن تواجدك على الإنترنت.
Hostitbro
hostitbro.com
ابدأ رحلتك عبر الإنترنت من خلال استضافة الويب السريعة والآمنة التي تمكنك من الانطلاق في عالم الإنترنت. في HostItBro، يمكنك الاختيار من بين العديد من الخدمات المتعلقة باستضافة الويب والتي تشمل تسجيل النطاق والاستضافة المشتركة مع خوادم LiteSpeed. اختر HostItBro إذا كنت تبحث عن: ✅ cPanel سهلة الاستخدام...
MilesWeb
milesweb.com
تم إطلاق MilesWeb في عام 2012، وهي من بين الشركات الرائدة وسريعة الخطى في تقديم خدمات استضافة الويب من الهند. في MilesWeb، نهدف إلى تلبية جميع احتياجات العمل من خلال خطط استضافة مصممة بشكل مثالي وخدمة عملاء لا نهاية لها يومًا بعد يوم! نحن نعد بتقديم ما يتجاوز توقعات عملائنا! في رحلتنا، يرافقنا قوة ع...
CDmon
cdmon.com
CDmon متخصصة في حلول الاستضافة واستضافة الويب وتسجيل النطاق.
Tsohost
tsohost.com
تقدم Tsohost خدمات Linux وWindows والبريد الإلكتروني وخدمات استضافة الويب المُدارة، بالإضافة إلى تسجيل اسم النطاق.
HostZop
hostzop.com
Hostzop هي شركة متكاملة لحلول الويب في تشيناي، الهند. فهو يوفر لك أفضل ما يرضي العملاء. تقدم Hostzop خدمات استضافة موثوقة في تشيناي، الهند بأسعار تنافسية. نحن نؤكد على تقديم خدمات أفضل ونتأكد من مرافقتك في كل خطوة من العملية؛ من اقتراح أسماء النطاقات المناسبة إلى استضافة موقعك على الإنترنت. قم بتنمي...
FastComet
fastcomet.com
تحقق FastComet التميز في الجوانب الثلاثة الأكثر أهمية لتوفير تجربة استضافة ويب عالية الجودة - السرعة والأمان وخدمة العملاء. خدمة تفوق توقعاتك ومميزات ستقع في حبها!
UKHost4u
ukhost4u.com
بدأت UKHost4u كشركة صغيرة تقدم خدمات استضافة الويب للعملاء المحليين في المملكة المتحدة. خلال أكثر من 20 عامًا منذ بدايتها، توسعت الشركة لتشمل تغطية المملكة المتحدة بأكملها، بالإضافة إلى توسيع مراكز البيانات وإمكانيات الشبكات الخاصة بها. باعتبارها شركة نقل مباشرة للشبكة، تقدم UKHost4u خطط استضافة ويب...
RoseHosting
rosehosting.com
تعمل RoseHosting في مجال الأعمال منذ عام 2001. في ذلك الوقت، كانت RoseHosting هي الشركة الأولى والوحيدة في العالم التي تقدم Linux VPS تجاريًا. الآن، تقدم RoseHosting خدمات استضافة Linux VPS عالية الجودة ومُدارة بالكامل مع أجهزة على مستوى المؤسسات وأداء فائق.
TierPoint
tierpoint.com
في TierPoint، نلتقي بعملائنا حيث يكونون على طريق التحول الرقمي وتحول تكنولوجيا المعلومات من خلال الريادة في مجال الأمان، وعدم الاعتماد على السحابة، وتقديم الحلول دائمًا لنتائج الأعمال. تعتمد TierPoint على مجموعة شاملة من الخدمات، بدءًا من السحابة العامة إلى الخاصة وحتى السحابية متعددة المستأجرين، وم...
Fasthosts
fasthosts.co.uk
بدءًا من الخوادم والسحابة وحتى النطاقات ومواقع الويب، توفر لك Fasthosts كل ما تحتاجه. احصل على استضافة سريعة وموثوقة ومرنة مع دعم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع من أشخاص حقيقيين.