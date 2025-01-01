ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
تعمل برامج اتخاذ القرار، والمعروفة أيضًا باسم برامج دعم القرار، على تبسيط عملية اتخاذ القرارات الفعالة. تساعد هذه الأدوات الشركات في التوصل إلى استنتاجات مستنيرة ونشر النتائج على أصحاب المصلحة المعنيين. على الرغم من وجود خيارات برمجية مختلفة لتوجيه الشركات في عملية صنع القرار، فإن أدوات صنع القرار هي منتجات متخصصة تقدم طرقًا متعددة للمساعدة طوال رحلة صنع القرار. تتضمن الميزات الرئيسية عادةً تحليل السيناريو، وتحليل التكلفة والعائد، وتتبع الإجماع، وتتبع القرارات السابقة. يمكن للمستخدمين إدخال أو استيراد البيانات ذات الصلة للتحليل، وتعزيز عملية صنع القرار. تعد برامج اتخاذ القرار ذات قيمة بالنسبة للفرق من أي نوع، خاصة في إعدادات المجموعة الفعلية أو للفرق البعيدة التي تتعاون من مواقع مختلفة. تتداخل بعض الميزات الموجودة في برامج اتخاذ القرار مع تلك الموجودة في برامج إدارة الاجتماعات وإدارة مجلس الإدارة، ولا سيما تتبع الإجماع. ومع ذلك، توفر أدوات صنع القرار المخصصة نطاقًا أوسع من الميزات لدعم عمليات صنع القرار ومشاركة النتائج مع أصحاب المصلحة. علاوة على ذلك، لم يتم تصميم هذه الأدوات حصريًا للمديرين التنفيذيين أو أعضاء مجلس الإدارة، على عكس برامج إدارة مجلس الإدارة.
إرسال تطبيق جديد
Fibery
fibery.io
Fibery هي منصة لإدارة تطوير المنتجات تتيح للفرق تحليل ملاحظات المستخدم وتحسين سير العمل من خلال دمج الأدوات والبيانات.
Productboard
productboard.com
Productboard هي منصة لإدارة المنتجات تساعد الفرق على فهم احتياجات العملاء، وتحديد أولويات التطوير، وتنظيم خرائط الطريق.
Nasdaq
nasdaq.com
يوفر تطبيق ناسداك معلومات مالية وأدوات استثمارية، مع تحديثات سوقية في الوقت الحقيقي وتحليلات وموارد تعليمية للمستثمرين.
Diligent Director
diligent.com
Diligent Director هو تطبيق لإدارة الحوكمة يساعد المجالس على تنظيم الاجتماعات، اتخاذ القرارات، ومراقبة الأهداف باستعمال أدوات متعددة.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
تطبيق Flowtrail AI يبسط تحليل البيانات من خلال واجهة محادثة، مما يسمح بإنشاء تقارير بسهولة ودون الحاجة لخبرة تقنية.
Powernoodle
powernoodle.com
Powernoodle هي منصة تفاعلية تساعد القادة في اتخاذ قرارات فعالة من خلال جمع آراء أصحاب المصلحة وتحليلها بطريقة منظمة.
Runway Financial
runway.com
تطبيق Runway Financial يساعد الأفراد والشركات في إدارة العمليات المالية بفعالية، مع ميزات مثل تتبع المعاملات والميزانية وأمان البيانات.
Craft.io
craft.io
Craft.io هو أداة لإدارة المنتجات تساعد الفرق على تنظيم تطوير المنتجات، إنشاء خرائط طريق، تحديد الأولويات، والتعاون بفعالية.
Visyond
visyond.com
تطبيق Visyond يعزز Excel بتحويله لنموذج تفاعلي لتحليل البيانات، مع إمكانية التعاون واستكشاف السيناريوهات بشكل آمن.
1000minds
1000minds.com
1000minds هو تطبيق يساعد الأفراد والمجموعات في اتخاذ القرارات من خلال أدوات مثل تحليل اختيارات متعددة المعايير وتقييم تفضيلات أصحاب المصلحة.
Diligent Administrator
diligent.com
تطبيق Deligent Administrator يدعم متخصصي الحوكمة في إدارة المهام الإدارية، يوفر ميزات لإنشاء جداول الأعمال وإدارة السياسات والاجتماعات.
airfocus
airfocus.com
Airfocus هو نظام لإدارة المشاريع يساعد الفرق على تنظيم وتحديد أولويات العمل بطريقة مرنة، ويقدم أدوات لتصور المهام وتقييمها وتحسين التعاون.
Loomio
loomio.org
Loomio هو تطبيق يتيح للمجموعات مناقشة الأفكار واتخاذ القرارات بشكل جماعي بطريقة منظمة وآمنة عبر الإنترنت.
Howspace
howspace.com
Howspace هو برنامج تعاوني للتعلم والتطوير يساعد العاملين في المؤسسات على تحسين نتائج المبادرات التعليمية وصناعة القرار بشكل فعال.
UserVoice
uservoice.com
UserVoice هي منصة لمساعدة الشركات على إدارة تعليقات العملاء وجمع الاقتراحات، مما يسهل التواصل بين فرق المنتج والمستخدمين.
ThoughtExchange
thoughtexchange.com
تطبيق ThoughtExchange هو منصة لتحليل البيانات وجمع الآراء باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين المشاركة واستراتيجيات اتخاذ القرار.
Cloverpop
cloverpop.com
تطبيق Cloverpop هو منصة ذكاء قرار للمؤسسات تساعد الفرق على تحسين عملية اتخاذ القرار والتعاون وتوثيق النتائج لتعزيز الأداء.
© 2025 WebCatalog, Inc.