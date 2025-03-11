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برامج صنع القرار - التطبيقات الأكثر شعبية

تعمل برامج اتخاذ القرار، والمعروفة أيضًا باسم برامج دعم القرار، على تبسيط عملية اتخاذ القرارات الفعالة. تساعد هذه الأدوات الشركات في التوصل إلى استنتاجات مستنيرة ونشر النتائج على أصحاب المصلحة المعنيين. على الرغم من وجود خيارات برمجية مختلفة لتوجيه الشركات في عملية صنع القرار، فإن أدوات صنع القرار هي منتجات متخصصة تقدم طرقًا متعددة للمساعدة طوال رحلة صنع القرار. تتضمن الميزات الرئيسية عادةً تحليل السيناريو، وتحليل التكلفة والعائد، وتتبع الإجماع، وتتبع القرارات السابقة. يمكن للمستخدمين إدخال أو استيراد البيانات ذات الصلة للتحليل، وتعزيز عملية صنع القرار. تعد برامج اتخاذ القرار ذات قيمة بالنسبة للفرق من أي نوع، خاصة في إعدادات المجموعة الفعلية أو للفرق البعيدة التي تتعاون من مواقع مختلفة. تتداخل بعض الميزات الموجودة في برامج اتخاذ القرار مع تلك الموجودة في برامج إدارة الاجتماعات وإدارة مجلس الإدارة، ولا سيما تتبع الإجماع. ومع ذلك، توفر أدوات صنع القرار المخصصة نطاقًا أوسع من الميزات لدعم عمليات صنع القرار ومشاركة النتائج مع أصحاب المصلحة. علاوة على ذلك، لم يتم تصميم هذه الأدوات حصريًا للمديرين التنفيذيين أو أعضاء مجلس الإدارة، على عكس برامج إدارة مجلس الإدارة.

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Fibery

Fibery

fibery.io

Fibery هي منصة لإدارة تطوير المنتجات تتيح للفرق تحليل ملاحظات المستخدم وتحسين سير العمل من خلال دمج الأدوات والبيانات.

Productboard

Productboard

productboard.com

Productboard هي منصة لإدارة المنتجات تساعد الفرق على فهم احتياجات العملاء، وتحديد أولويات التطوير، وتنظيم خرائط الطريق.

Nasdaq

Nasdaq

nasdaq.com

يوفر تطبيق ناسداك معلومات مالية وأدوات استثمارية، مع تحديثات سوقية في الوقت الحقيقي وتحليلات وموارد تعليمية للمستثمرين.

Diligent Director

Diligent Director

diligent.com

Diligent Director هو تطبيق لإدارة الحوكمة يساعد المجالس على تنظيم الاجتماعات، اتخاذ القرارات، ومراقبة الأهداف باستعمال أدوات متعددة.

Flowtrail AI

Flowtrail AI

flowtrail.ai

تطبيق Flowtrail AI يبسط تحليل البيانات من خلال واجهة محادثة، مما يسمح بإنشاء تقارير بسهولة ودون الحاجة لخبرة تقنية.

Powernoodle

Powernoodle

powernoodle.com

Powernoodle هي منصة تفاعلية تساعد القادة في اتخاذ قرارات فعالة من خلال جمع آراء أصحاب المصلحة وتحليلها بطريقة منظمة.

Runway Financial

Runway Financial

runway.com

تطبيق Runway Financial يساعد الأفراد والشركات في إدارة العمليات المالية بفعالية، مع ميزات مثل تتبع المعاملات والميزانية وأمان البيانات.

Craft.io

Craft.io

craft.io

Craft.io هو أداة لإدارة المنتجات تساعد الفرق على تنظيم تطوير المنتجات، إنشاء خرائط طريق، تحديد الأولويات، والتعاون بفعالية.

Visyond

Visyond

visyond.com

تطبيق Visyond يعزز Excel بتحويله لنموذج تفاعلي لتحليل البيانات، مع إمكانية التعاون واستكشاف السيناريوهات بشكل آمن.

1000minds

1000minds

1000minds.com

1000minds هو تطبيق يساعد الأفراد والمجموعات في اتخاذ القرارات من خلال أدوات مثل تحليل اختيارات متعددة المعايير وتقييم تفضيلات أصحاب المصلحة.

Diligent Administrator

Diligent Administrator

diligent.com

تطبيق Deligent Administrator يدعم متخصصي الحوكمة في إدارة المهام الإدارية، يوفر ميزات لإنشاء جداول الأعمال وإدارة السياسات والاجتماعات.

airfocus

airfocus

airfocus.com

Airfocus هو نظام لإدارة المشاريع يساعد الفرق على تنظيم وتحديد أولويات العمل بطريقة مرنة، ويقدم أدوات لتصور المهام وتقييمها وتحسين التعاون.

Loomio

Loomio

loomio.org

Loomio هو تطبيق يتيح للمجموعات مناقشة الأفكار واتخاذ القرارات بشكل جماعي بطريقة منظمة وآمنة عبر الإنترنت.

Howspace

Howspace

howspace.com

Howspace هو برنامج تعاوني للتعلم والتطوير يساعد العاملين في المؤسسات على تحسين نتائج المبادرات التعليمية وصناعة القرار بشكل فعال.

UserVoice

UserVoice

uservoice.com

UserVoice هي منصة لمساعدة الشركات على إدارة تعليقات العملاء وجمع الاقتراحات، مما يسهل التواصل بين فرق المنتج والمستخدمين.

ThoughtExchange

ThoughtExchange

thoughtexchange.com

تطبيق ThoughtExchange هو منصة لتحليل البيانات وجمع الآراء باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين المشاركة واستراتيجيات اتخاذ القرار.

Cloverpop

Cloverpop

cloverpop.com

تطبيق Cloverpop هو منصة ذكاء قرار للمؤسسات تساعد الفرق على تحسين عملية اتخاذ القرار والتعاون وتوثيق النتائج لتعزيز الأداء.

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