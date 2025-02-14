برامج صنع القرار - التطبيقات الأكثر شعبية - ساو تومي وبرينسيبي

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تعمل برامج اتخاذ القرار، والمعروفة أيضًا باسم برامج دعم القرار، على تبسيط عملية اتخاذ القرارات الفعالة. تساعد هذه الأدوات الشركات في التوصل إلى استنتاجات مستنيرة ونشر النتائج على أصحاب المصلحة المعنيين. على الرغم من وجود خيارات برمجية مختلفة لتوجيه الشركات في عملية صنع القرار، فإن أدوات صنع القرار هي منتجات متخصصة تقدم طرقًا متعددة للمساعدة طوال رحلة صنع القرار. تتضمن الميزات الرئيسية عادةً تحليل السيناريو، وتحليل التكلفة والعائد، وتتبع الإجماع، وتتبع القرارات السابقة. يمكن للمستخدمين إدخال أو استيراد البيانات ذات الصلة للتحليل، وتعزيز عملية صنع القرار. تعد برامج اتخاذ القرار ذات قيمة بالنسبة للفرق من أي نوع، خاصة في إعدادات المجموعة الفعلية أو للفرق البعيدة التي تتعاون من مواقع مختلفة. تتداخل بعض الميزات الموجودة في برامج اتخاذ القرار مع تلك الموجودة في برامج إدارة الاجتماعات وإدارة مجلس الإدارة، ولا سيما تتبع الإجماع. ومع ذلك، توفر أدوات صنع القرار المخصصة نطاقًا أوسع من الميزات لدعم عمليات صنع القرار ومشاركة النتائج مع أصحاب المصلحة. علاوة على ذلك، لم يتم تصميم هذه الأدوات حصريًا للمديرين التنفيذيين أو أعضاء مجلس الإدارة، على عكس برامج إدارة مجلس الإدارة.
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ThoughtExchange
thoughtexchange.com
ThoughtExchange عبارة عن نظام أساسي للمشاركة والتجربة في مجال الذكاء الاصطناعي يعمل على تعميق المشاركة وتعزيز البيانات وتوفير تحليل وإجراءات أسرع وأسهل - حتى لا تضيع لحظة. ✔️ اعرض رؤى أفضل من خلال مشاركات أكثر ثراءً وتخصيصًا. اختر من بين طرق متعددة لتوحيد جمع البيانات الكمية والنوعية واكتشاف الفروق الدقيقة. ✔️ مع تحليل الذكاء الاصطناعي المدمج في منصة ThoughtExchange، يتم تحويل رؤى المشاركين إلى حلول قابلة للتنفيذ ومستهدفة في دقائق بدلاً من أشهر. ✔️ يحلل الذكاء الاصطناعي بيانات مشاركتك، ويجمعها مع المعلومات السياقية حول مؤسستك، وينتج خطط عمل مخصصة للأفراد أو المجموعات - في غضون ثوانٍ. سواء كنت تركز على المشاركة الأساسية طويلة المدى أو تتطلع إلى الوصول إلى التعليقات المخصصة، فإن ThoughtExchange يدعم جميع برامج المشاركة الخاصة بك في نظام أساسي واحد.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
تعمل واجهة المحادثة المبنية على الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Flowtrail AI على تبسيط رحلة تحليل البيانات الخاصة بك. قم بتبسيط رحلة تحليل البيانات الخاصة بك دون عناء والتخلص من تعقيد التحليل التقليدي. لا حاجة إلى تحليلات أو خبرة في SQL. قم بإنشاء التقارير ولوحات المعلومات على الفور للحصول على رؤى قيمة في غضون دقائق. لماذا فلوتريل الذكاء الاصطناعي: في عالم اليوم المتقدم تقنيًا، هناك العديد من منصات التحليلات المتاحة، ويمكن للعديد منها الاستفادة من خبراء التحليلات. في المقابل، يسمح لك Flowtrail AI بطرح أي سؤال حول بياناتك والحصول على إجابة على الفور، لذلك لا يتعين عليك معرفة استعلامات SQL أو مخططات قاعدة البيانات أو التحليلات لاستخدامها. سمات: 1. الدردشة مع بياناتك: يقوم Flowtrail AI تلقائيًا بإنشاء التقارير من خلال التحدث إلى قاعدة البيانات الخاصة بك. ليست هناك حاجة إلى خبرة SQL. يفهم نظامنا المدعوم بالذكاء الاصطناعي نيتك ويقوم بإنشاء الاستعلامات اللازمة لاسترداد المعلومات التي تحتاجها. 2. إنشاء مجموعة بيانات متقدمة: ترجمة أوصاف اللغة البسيطة بسلاسة إلى استعلامات SQL. يقوم محرك الذكاء الاصطناعي الخاص بنا بتفسير تعليماتك، وإنشاء استعلامات SQL، واسترداد البيانات ذات الصلة من قواعد البيانات المتصلة، مما يجعل استخراج البيانات أسرع وأكثر سهولة. استخدم المعلمات الديناميكية لإنشاء مجموعات بيانات قابلة للتخصيص تستجيب لمدخلات المستخدم 3. تقارير قابلة للتخصيص: قم بتخصيص تقاريرك لتناسب احتياجاتك المحددة. قم بتخصيص تصور البيانات وتنسيقها وتجميعها لإنشاء تقارير ثاقبة وجذابة بصريًا تنقل بياناتك بشكل فعال. دمج المعلمات الديناميكية لتمكين التصفية التفاعلية وطرق عرض التقارير المخصصة. 4. لوحات معلومات قابلة للتخصيص: أنشئ لوحات معلومات ديناميكية بسهولة من خلال واجهة السحب والإفلات سهلة الاستخدام. قم بترتيب العناصر المرئية وتغيير حجمها لإنشاء لوحات معلومات توفر نظرة عامة شاملة على بياناتك، مما يتيح رؤى سريعة واتخاذ قرارات. 5. النشر والتضمين: شارك التقارير ولوحات المعلومات الخاصة بك بشكل آمن مع أصحاب المصلحة باستخدام النشر المحمي بكلمة مرور. وهذا يضمن أن الأفراد المصرح لهم فقط هم من يمكنهم عرض تقاريرك والتفاعل معها. يمكنك أيضًا دمج التقارير ولوحات المعلومات الخاصة بك في منصات أو مواقع ويب خارجية. قم بتحسين إمكانية الوصول والوصول من خلال تضمين تصوراتك حيثما كان ذلك ضروريًا. 6. الاتصال بقواعد البيانات المفضلة: اتصل بسهولة بقواعد البيانات المفضلة لديك، مثل MySQL، وPostgreSQL، وMSSQL. المزيد من الخيارات ستكون متاحة قريبا. قم بتبسيط سير عملك من خلال الوصول إلى البيانات من مصادرك المفضلة مباشرةً داخل Flowtrail AI، مما يلغي الحاجة إلى استخراج البيانات يدويًا واستيرادها.
Nasdaq
nasdaq.com
في ناسداك، هدفنا هو تعزيز التقدم الاقتصادي للجميع. نحن نعمل على تعزيز الاقتصادات الأقوى، ونخلق فرصًا أكثر إنصافًا، ونساهم في عالم أكثر استدامة لمساعدة مجتمعاتنا وعملائنا وموظفينا والأشخاص من جميع الخلفيات على تحقيق إمكاناتهم الكاملة.
Runway Financial
runway.com
Runway هي الطريقة الحديثة والبديهية لتصميم أعمالك وتخطيطها ومواءمتها للجميع في فريقك. الشركات ذات النمو المرتفع، بما في ذلك Superhuman وAngelList و818 Tequila، تثق في Runway لإدارة عملياتها المالية ودفع عملية صنع القرار الاستراتيجي بثقة.
Howspace
howspace.com
Howspace هي منصة متكاملة لتصميم وتنفيذ التحول. تعمل Howspace على تمكين المؤسسات من جمع موظفيها معًا للتعلم والتعاون والتوصل إلى قرارات تؤدي إلى التأثير. تعمل منصتنا على توجيه الرحلات المشتركة، وإضفاء المعنى على المحادثات واسعة النطاق باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتضمن أن يكون لكل شخص دور في إحداث التأثير. تعتبر Howspace مثالية لـ: - التعاون عن بعد والمختلط وغير المتزامن - التفكير والعصف الذهني - التخطيط الاستراتيجي والاستشارات - ورش العمل والفعاليات - برامج التدريب - إعداد الموظفين وتطويرهم - التحول التنظيمي وإدارة التغيير - بناء الشبكات والمجتمع - وأكثر من ذلك بكثير ! معرض النماذج: يمكنك الآن بدء مشروعك التعاوني باستخدام أي من قوالب مجتمعنا!
Visyond
visyond.com
حوّل برنامج Excel الخاص بك إلى آلة رؤى يمكن لأي شخص قيادتها. تصور جداول البيانات الخاصة بك على أنها لوحات معلومات تنبؤية، وقم بأتمتة البيانات المالية، وتعاون في تحليلات "ماذا لو" والمخاطر مع حماية النموذج والبيانات الحساسة والتحكم الدقيق في مقدار تفاعل كل شخص معها. حافظ على مرونة جدول البيانات - استخدم بناء جملة Excel المألوف - بما في ذلك المصفوفات الديناميكية وXLOOKUPs - وقم بتحليل النموذج وسيناريوهاته بسرعة وإنشاء تصورات تفاعلية لفريقك. كن مسيطرًا - عزز قدرات فريقك للحصول على رؤى من جدول البيانات المركزي والمساهمة فيه بطريقة آمنة ومنظمة يمكنك التحكم فيها. احصل على الإجابات في دقائق - أنشئ طبقة تصور لفريقك لطرح أسئلة "ماذا لو" على النموذج المركزي، وتحليل السيناريوهات والمخاطر، ومشاركة الرؤى التفاعلية في دقائق. أخطاء أقل وأمان أفضل - تحسين دقة البيانات وتقليل مخاطر الأخطاء وحماية المعلومات الحساسة واتخاذ قرارات أفضل وبشكل أسرع.
Cloverpop
cloverpop.com
Cloverpop هي منصة ذكاء اتخاذ القرارات المؤسسية التي يمكن استخدامها لدفع عملية صنع القرار بشكل أفضل وأسرع عبر مؤسستك التجارية. إن اتخاذ القرار هو الأصول الأكثر قيمة لشركتك. يساعد نظامنا الفرق على اتخاذ أفضل القرارات من خلال غرس عمليات اتخاذ القرار الفعالة، وتحسين التعاون، وتسجيل القرارات للتعلم من النتائج وتحقيق الأداء المتفوق.
1000minds
1000minds.com
1000minds Decisionmaking عبارة عن مجموعة من الأدوات والعمليات عبر الإنترنت لمساعدة الأفراد والمجموعات في اتخاذ القرار وتحديد الأولويات وتحليل القيمة مقابل المال وفهم تفضيلات أصحاب المصلحة. استنادًا إلى خوارزمية PAPRIKA، فإن برنامج 1000minds مخصص لاتخاذ القرارات متعددة المعايير (MCDM) والتحليل الموحد (أو نمذجة الاختيار). تمكّنك استطلاعاتنا الموحدة من تشغيل التحليل الموحد (نمذجة الاختيار أو تجارب الاختيار المنفصلة) مع أي عدد تريده من المشاركين - ربما الآلاف! اكتشف ما يهم الأشخاص عند اتخاذ خيارات تنطوي على مقايضات. * ما هي المعايير التي يضعها أصحاب المصلحة على سبيل المثال؟ يأخذها المواطنون بعين الاعتبار عند اتخاذ القرارات؟ * ما هي سمات تصميم المنتج الجديد الأكثر أهمية بالنسبة للمستهلكين؟ * ما هي أوزانها (المرافق ذات القيمة الجزئية) التي تمثل أهميتها النسبية؟ وقد حاز برنامج 1000minds، المعترف به دوليًا لصلاحيته العلمية وسهولة استخدامه، على جوائز للابتكار.
UserVoice
uservoice.com
تعتبر UserVoice، الأداة المثالية لاكتشاف المنتجات، منصة مصممة لسد الفجوة بين فرق المنتجات ومستخدميها. من خلال تقديم نظام شامل لإدارة الملاحظات، يمكّن UserVoice الشركات من جمع اقتراحات المستخدمين وأفكارهم وتحديد أولوياتها والتصرف بناءً عليها. من خلال واجهة بديهية، يمكن للمستخدمين إرسال أفكارهم، والتصويت على الأفكار الحالية، وتتبع التقدم المحرز في الاقتراحات، وتعزيز الشفافية والثقة بين العلامة التجارية وعملائها. توفر أدوات التحليلات المتطورة لفرق المنتجات رؤى واضحة حول ما يرغب فيه عملاؤهم حقًا، مما يسمح لهم باتخاذ قرارات مستنيرة وبناء منتجات تتناسب مع قاعدة مستخدميهم. لا يقتصر برنامج UserVoice على التعليقات فحسب؛ يتعلق الأمر ببناء منتج أفضل وأكثر تركيزًا على العملاء بقوة الذكاء الجماعي.
airfocus
airfocus.com
يوفر Airfocus منصة لإدارة المشاريع الحديثة والمعيارية. يوفر حلاً كاملاً للفرق لإدارة استراتيجيتها وإيصالها ، وتحديد أولويات عملها ، وحل المشكلات الصحيحة. تتيح لك Airfocus مصممًا مع مرونة في الاعتبار ، تخصيصًا سريعًا لتخصيص النظام الأساسي لتناسب احتياجاتك دون تعطيل طريقة عمل فريقك.
Productboard
productboard.com
Productboard عبارة عن نظام أساسي لإدارة المنتجات يساعد فرق المنتجات في الحصول على المنتجات المناسبة لتسويقها، بشكل أسرع، من خلال فهم ما يحتاجه العملاء، وتحديد أولويات ما سيتم إنشاؤه بعد ذلك، ومواءمة الجميع حول خريطة الطريق. تستخدم أكثر من 6000 شركة، بما في ذلك Microsoft وZoom و1-800-Contacts وUiPath، Productboard لفهم ما يحتاجه المستخدمون، وتحديد أولويات ما سيتم إنشاؤه بعد ذلك، وحشد الجميع حول خريطة الطريق الخاصة بهم. من خلال مكاتبها الموجودة في سان فرانسيسكو وبراغ وفانكوفر، تحظى Productboard بدعم مستثمرين بارزين مثل Dragoneer Investment Group وTiger Global Management وIndex Ventures وKleiner Perkins وSequoia Capital وBessemer Venture Partners وCredo Ventures.
Powernoodle
powernoodle.com
يساعد Powernoodle القادة على اتخاذ قرارات ذات جودة أفضل من خلال إشراك الحكمة الجماعية لأصحاب المصلحة بسرعة وفعالية. يعد Powernoodle أقوى منصة للمشاركة في اتخاذ القرار، ولكنها سهلة الاستخدام. تم دمج التكنولوجيا السحابية مع 50 عامًا من العلوم المعرفية والسلوكية وعلوم القرار لتركيز الاهتمام على أصحاب المصلحة وتقليل التحيزات والحواجز والاختلالات النموذجية لمعظم المؤسسات التي تعترض طريق اتخاذ قرارات عالية الجودة. باستخدام Powernoodle، يمكن للقادة إنشاء أنشطة اتخاذ قرار منظمة بسرعة وسهولة تعمل على تحسين مشاركة أصحاب المصلحة وإنشاء التوافق اللازم للتنفيذ بثقة والأداء المتفوق. Powernoodle، مدعوم بالعلم ويدعمه الأشخاص: تؤدي مسارات العمل المتوازية الفعالة إلى قدر أكبر من الكفاءة وخفة الحركة. يتم قضاء وقت أقل في الاجتماعات مع إرجاع الوقت الثمين إلى أصحاب المصلحة للقيام بأنشطة أخرى. إن أوقات الدورة الأقصر لجمع الأفكار والمناقشة واتخاذ القرار تعني وقتًا أسرع للتنفيذ والقيمة. ذكاء اختراق الحواجز للتحايل على الحواجز المادية والتحيزات المعرفية والسلوكيات المختلة التي تعيق جودة القرار وتقليلها. يعمل برنامج Powernoodle على إشراك المزيد من الأشخاص المناسبين في الأنشطة المناسبة للمساهمة بمعارفهم ووجهات نظرهم. يحفز محرك المحادثة القوي مساهمة الرؤى المتنوعة، كما تعمل تحليلات البيانات القوية على زيادة المشاركة. تعمل تجربة Powernoodle الشفافة والشاملة على بناء الثقة والمشاركة في أنشطة اتخاذ القرار. يعمل سجل القرار المدمج كمصدر وحيد للحقيقة لتوثيق عملية اتخاذ القرار مما يزيد من الشفافية والثقة. مكتبة قوية ومتنامية تضم أكثر من 60 نموذجًا لنماذج القرار تغطي مجالات المواضيع الأكثر شيوعًا، مما يسمح للقادة بإنشاء عملية فعالة لاتخاذ القرار بسرعة وسهولة تناسب ظروفهم الخاصة. يعد Powernoodle مزيجًا فريدًا من التكنولوجيا السحابية والعلوم المعرفية والسلوكية وعلوم القرار في منصة قوية وسهلة الاستخدام لمشاركة القرار. يتفاعل القادة بسرعة وفعالية مع الحكمة الجماعية لأصحاب المصلحة لاتخاذ قرارات ذات جودة أفضل. Powernoodle هو، بكل بساطة، الطريقة الأفضل لاتخاذ القرار. https://bit.ly/Powernoodle-In-Action https://vimeo.com/408587881
Loomio
loomio.org
هل سئمت من سلاسل البريد الإلكتروني اللانهائية والاجتماعات المطولة التي لا يبدو أنها توصلت أبدًا إلى قرار جماعي أو نتيجة؟ أنت بحاجة إلى Loomio: منصة تعاون تعمل على تغيير كيفية اتخاذ المجموعات للقرارات ومناقشة الأفكار والتعاون عبر الإنترنت. Loomio هو مكان آمن للأشخاص لإجراء المناقشات واتخاذ القرارات معًا، فهو يجمع بين منتدى المناقشة وأدوات دعم القرار والتيسير لمساعدة فريقك على تحقيق نتائج واضحة.
Fibery
fibery.io
Fibery عبارة عن منصة لاكتشاف المنتجات وتطويرها. تعتمد معظم استراتيجيات المنتجات على بيانات وآراء عشوائية متفرقة. يساعدك Fibery على تحليل تعليقات المستخدمين أو إشارات السوق وتحديد أهم الأفكار - حتى يتسنى لك معرفة ما يجب العمل عليه بعد ذلك. 💡 ابدأ تجربتك المجانية لمدة 14 يومًا على Fibery.io.
Diligent Director
diligent.com
تعمل شركة Diligent، الشركة الرائدة في مجال توفير SaaS للحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC)، على تسريع نجاح المؤسسات والقادة.
Diligent Administrator
diligent.com
تعمل شركة Diligent، الشركة الرائدة في مجال توفير SaaS للحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC)، على تسريع نجاح المؤسسات والقادة.
Craft.io
craft.io
Craft.io هي أداة لإدارة المنتجات تمكن مديري المنتجات من القيام بعملهم بدءًا من التقاط التعليقات والتخطيط واتخاذ القرار ورسم خرائط الطريق والمزيد في أداة واحدة مصممة لهذا الغرض وتتكامل مع الأنظمة الأساسية الأكثر استخدامًا اليوم. يصبح Craft.io نظام تسجيل المنتج: مصدر البيانات الموثوق الذي يدعم قرارات المنتج المهمة تلك مما يسمح لمديري المنتجات بأن يكونوا أكثر ثقة، والتأثير على أصحاب المصلحة، والقيادة بسلطة.
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