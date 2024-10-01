الأكثر شعبية المضافة حديثًا برامج صنع القرار - التطبيقات الأكثر شعبية - كاليدونيا الجديدة

تعمل برامج اتخاذ القرار، والمعروفة أيضًا باسم برامج دعم القرار، على تبسيط عملية اتخاذ القرارات الفعالة. تساعد هذه الأدوات الشركات في التوصل إلى استنتاجات مستنيرة ونشر النتائج على أصحاب المصلحة المعنيين. على الرغم من وجود خيارات برمجية مختلفة لتوجيه الشركات في عملية صنع القرار، فإن أدوات صنع القرار هي منتجات متخصصة تقدم طرقًا متعددة للمساعدة طوال رحلة صنع القرار. تتضمن الميزات الرئيسية عادةً تحليل السيناريو، وتحليل التكلفة والعائد، وتتبع الإجماع، وتتبع القرارات السابقة. يمكن للمستخدمين إدخال أو استيراد البيانات ذات الصلة للتحليل، وتعزيز عملية صنع القرار. تعد برامج اتخاذ القرار ذات قيمة بالنسبة للفرق من أي نوع، خاصة في إعدادات المجموعة الفعلية أو للفرق البعيدة التي تتعاون من مواقع مختلفة. تتداخل بعض الميزات الموجودة في برامج اتخاذ القرار مع تلك الموجودة في برامج إدارة الاجتماعات وإدارة مجلس الإدارة، ولا سيما تتبع الإجماع. ومع ذلك، توفر أدوات صنع القرار المخصصة نطاقًا أوسع من الميزات لدعم عمليات صنع القرار ومشاركة النتائج مع أصحاب المصلحة. علاوة على ذلك، لم يتم تصميم هذه الأدوات حصريًا للمديرين التنفيذيين أو أعضاء مجلس الإدارة، على عكس برامج إدارة مجلس الإدارة.