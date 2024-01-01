متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برامج صنع القرار - التطبيقات الأكثر شعبية - إستونيا
تعمل برامج اتخاذ القرار، والمعروفة أيضًا باسم برامج دعم القرار، على تبسيط عملية اتخاذ القرارات الفعالة. تساعد هذه الأدوات الشركات في التوصل إلى استنتاجات مستنيرة ونشر النتائج على أصحاب المصلحة المعنيين. على الرغم من وجود خيارات برمجية مختلفة لتوجيه الشركات في عملية صنع القرار، فإن أدوات صنع القرار هي منتجات متخصصة تقدم طرقًا متعددة للمساعدة طوال رحلة صنع القرار. تتضمن الميزات الرئيسية عادةً تحليل السيناريو، وتحليل التكلفة والعائد، وتتبع الإجماع، وتتبع القرارات السابقة. يمكن للمستخدمين إدخال أو استيراد البيانات ذات الصلة للتحليل، وتعزيز عملية صنع القرار. تعد برامج اتخاذ القرار ذات قيمة بالنسبة للفرق من أي نوع، خاصة في إعدادات المجموعة الفعلية أو للفرق البعيدة التي تتعاون من مواقع مختلفة. تتداخل بعض الميزات الموجودة في برامج اتخاذ القرار مع تلك الموجودة في برامج إدارة الاجتماعات وإدارة مجلس الإدارة، ولا سيما تتبع الإجماع. ومع ذلك، توفر أدوات صنع القرار المخصصة نطاقًا أوسع من الميزات لدعم عمليات صنع القرار ومشاركة النتائج مع أصحاب المصلحة. علاوة على ذلك، لم يتم تصميم هذه الأدوات حصريًا للمديرين التنفيذيين أو أعضاء مجلس الإدارة، على عكس برامج إدارة مجلس الإدارة.
إرسال تطبيق جديد
Fibery
fibery.io
Fibery عبارة عن منصة لاكتشاف المنتجات وتطويرها. تعتمد معظم استراتيجيات المنتجات على بيانات وآراء عشوائية متفرقة. يساعدك Fibery على تحليل تعليقات المستخدمين أو إشارات السوق وتحديد أهم الأفكار - حتى يتسنى لك معرفة ما يجب العمل عليه بعد ذلك. 💡 ابدأ تجربتك المجانية لمدة 14 يومًا على Fibery.io.
Productboard
productboard.com
Productboard عبارة عن نظام أساسي لإدارة المنتجات يساعد فرق المنتجات في الحصول على المنتجات المناسبة لتسويقها، بشكل أسرع، من خلال فهم ما يحتاجه العملاء، وتحديد أولويات ما سيتم إنشاؤه بعد ذلك، ومواءمة الجميع حول خريطة الطريق. تستخدم أكثر من 6000 شركة، بما في ذلك Microsoft وZoom و1-800-Contacts وUiPath...
Craft.io
craft.io
Craft.io هي أداة لإدارة المنتجات تمكن مديري المنتجات من القيام بعملهم بدءًا من التقاط التعليقات والتخطيط واتخاذ القرار ورسم خرائط الطريق والمزيد في أداة واحدة مصممة لهذا الغرض وتتكامل مع الأنظمة الأساسية الأكثر استخدامًا اليوم. يصبح Craft.io نظام تسجيل المنتج: مصدر البيانات الموثوق الذي يدعم قرارات ...
airfocus
airfocus.com
تقدم Airfocus منصة حديثة وموحدة لإدارة المشاريع. فهو يوفر حلاً كاملاً للفرق لإدارة إستراتيجيتهم وتوصيلها وتحديد أولويات عملهم وحل المشكلات الصحيحة. تم تصميم Airfocus مع أخذ المرونة في الاعتبار، وهو يسمح لك بتخصيص النظام الأساسي بسرعة ليناسب احتياجاتك دون تعطيل الطريقة التي يعمل بها فريقك.
Diligent Director
diligent.com
تعمل شركة Diligent، الشركة الرائدة في مجال توفير SaaS للحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC)، على تسريع نجاح المؤسسات والقادة.
Powernoodle
powernoodle.com
يساعد Powernoodle القادة على اتخاذ قرارات ذات جودة أفضل من خلال إشراك الحكمة الجماعية لأصحاب المصلحة بسرعة وفعالية. يعد Powernoodle أقوى منصة للمشاركة في اتخاذ القرار، ولكنها سهلة الاستخدام. تم دمج التكنولوجيا السحابية مع 50 عامًا من العلوم المعرفية والسلوكية وعلوم القرار لتركيز الاهتمام على أصحاب ا...
UserVoice
uservoice.com
تعتبر UserVoice، الأداة المثالية لاكتشاف المنتجات، منصة مصممة لسد الفجوة بين فرق المنتجات ومستخدميها. من خلال تقديم نظام شامل لإدارة الملاحظات، يمكّن UserVoice الشركات من جمع اقتراحات المستخدمين وأفكارهم وتحديد أولوياتها والتصرف بناءً عليها. من خلال واجهة بديهية، يمكن للمستخدمين إرسال أفكارهم، والتص...
Flowtrail AI
flowtrail.ai
تعمل واجهة المحادثة المبنية على الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Flowtrail AI على تبسيط رحلة تحليل البيانات الخاصة بك. قم بتبسيط رحلة تحليل البيانات الخاصة بك دون عناء والتخلص من تعقيد التحليل التقليدي. لا حاجة إلى تحليلات أو خبرة في SQL. قم بإنشاء التقارير ولوحات المعلومات على الفور للحصول على رؤى قيمة ف...
Loomio
loomio.org
هل سئمت من سلاسل البريد الإلكتروني اللانهائية والاجتماعات المطولة التي لا يبدو أنها توصلت أبدًا إلى قرار جماعي أو نتيجة؟ أنت بحاجة إلى Loomio: منصة تعاون تعمل على تغيير كيفية اتخاذ المجموعات للقرارات ومناقشة الأفكار والتعاون عبر الإنترنت. Loomio هو مكان آمن للأشخاص لإجراء المناقشات واتخاذ القرارات م...
Nasdaq
nasdaq.com
في ناسداك، هدفنا هو تعزيز التقدم الاقتصادي للجميع. نحن نعمل على تعزيز الاقتصادات الأقوى، ونخلق فرصًا أكثر إنصافًا، ونساهم في عالم أكثر استدامة لمساعدة مجتمعاتنا وعملائنا وموظفينا والأشخاص من جميع الخلفيات على تحقيق إمكاناتهم الكاملة.
Diligent Administrator
diligent.com
تعمل شركة Diligent، الشركة الرائدة في مجال توفير SaaS للحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC)، على تسريع نجاح المؤسسات والقادة.
1000minds
1000minds.com
1000minds Decisionmaking عبارة عن مجموعة من الأدوات والعمليات عبر الإنترنت لمساعدة الأفراد والمجموعات في اتخاذ القرار وتحديد الأولويات وتحليل القيمة مقابل المال وفهم تفضيلات أصحاب المصلحة. استنادًا إلى خوارزمية PAPRIKA، فإن برنامج 1000minds مخصص لاتخاذ القرارات متعددة المعايير (MCDM) والتحليل الموحد...
Runway Financial
runway.com
منصة التمويل التي لا تكرهها. Runway هي الطريقة الحديثة والبديهية لتصميم أعمالك وتخطيطها ومواءمتها للجميع في فريقك.
Visyond
visyond.com
حوّل برنامج Excel الخاص بك إلى آلة رؤى يمكن لأي شخص قيادتها. تصور جداول البيانات الخاصة بك على أنها لوحات معلومات تنبؤية، وقم بأتمتة البيانات المالية، وتعاون في تحليلات "ماذا لو" والمخاطر مع حماية النموذج والبيانات الحساسة والتحكم الدقيق في مقدار تفاعل كل شخص معها. حافظ على مرونة جدول البيانات - است...
Cloverpop
cloverpop.com
Cloverpop هي منصة ذكاء اتخاذ القرارات المؤسسية التي يمكن استخدامها لدفع عملية صنع القرار بشكل أفضل وأسرع عبر مؤسستك التجارية. إن اتخاذ القرار هو الأصول الأكثر قيمة لشركتك. يساعد نظامنا الفرق على اتخاذ أفضل القرارات من خلال غرس عمليات اتخاذ القرار الفعالة، وتحسين التعاون، وتسجيل القرارات للتعلم من ال...
Howspace
howspace.com
Howspace هي منصة متكاملة لتصميم وتنفيذ التحول. تعمل Howspace على تمكين المؤسسات من جمع موظفيها معًا للتعلم والتعاون والتوصل إلى قرارات تؤدي إلى التأثير. تعمل منصتنا على توجيه الرحلات المشتركة، وإضفاء المعنى على المحادثات واسعة النطاق باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتضمن أن يكون لكل شخص دور في إحداث التأ...
ThoughtExchange
thoughtexchange.com
ThoughtExchange عبارة عن نظام أساسي للمشاركة والتجربة في مجال الذكاء الاصطناعي يعمل على تعميق المشاركة وتعزيز البيانات وتوفير تحليل وإجراءات أسرع وأسهل - حتى لا تضيع لحظة. ✔️ اعرض رؤى أفضل من خلال مشاركات أكثر ثراءً وتخصيصًا. اختر من بين طرق متعددة لتوحيد جمع البيانات الكمية والنوعية واكتشاف الفروق ...