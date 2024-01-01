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برامج صنع القرار - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر آلاند
تعمل برامج اتخاذ القرار، والمعروفة أيضًا باسم برامج دعم القرار، على تبسيط عملية اتخاذ القرارات الفعالة. تساعد هذه الأدوات الشركات في التوصل إلى استنتاجات مستنيرة ونشر النتائج على أصحاب المصلحة المعنيين. على الرغم من وجود خيارات برمجية مختلفة لتوجيه الشركات في عملية صنع القرار، فإن أدوات صنع القرار هي منتجات متخصصة تقدم طرقًا متعددة للمساعدة طوال رحلة صنع القرار. تتضمن الميزات الرئيسية عادةً تحليل السيناريو، وتحليل التكلفة والعائد، وتتبع الإجماع، وتتبع القرارات السابقة. يمكن للمستخدمين إدخال أو استيراد البيانات ذات الصلة للتحليل، وتعزيز عملية صنع القرار. تعتبر برامج اتخاذ القرار ذات قيمة بالنسبة للفرق من أي نوع، خاصة في إعدادات المجموعة الفعلية أو للفرق البعيدة التي تتعاون من مواقع مختلفة. تتداخل بعض الميزات الموجودة في برامج اتخاذ القرار مع تلك الموجودة في برامج إدارة الاجتماعات وإدارة مجلس الإدارة، ولا سيما تتبع الإجماع. ومع ذلك، توفر أدوات صنع القرار المخصصة نطاقًا أوسع من الميزات لدعم عمليات صنع القرار ومشاركة النتائج مع أصحاب المصلحة. علاوة على ذلك، لم يتم تصميم هذه الأدوات حصريًا للمديرين التنفيذيين أو أعضاء مجلس الإدارة، على عكس برامج إدارة مجلس الإدارة.
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Fibery
fibery.io
مساحة عمل مرنة بلا حدود لربط جميع عمليات الشركة بدون كود. قم بإنشاء مساحات وربطها معًا ودعوة أعضاء الفريق وافعل شيئًا رائعًا.
Productboard
productboard.com
منصة إدارة المنتجات التي تركز على العملاء من Productboard. تسريع الابتكار وإنشاء منتجات تزيد الإيرادات وتحسن الإنتاجية.
Craft.io
craft.io
Craft.io هي أداة لإدارة المنتجات تمكن مديري المنتجات من القيام بعملهم بدءًا من التقاط التعليقات والتخطيط واتخاذ القرار ورسم خرائط الطريق والمزيد في أداة واحدة مصممة لهذا الغرض وتتكامل مع الأنظمة الأساسية الأكثر استخدامًا اليوم. يصبح Craft.io نظام تسجيل المنتج: مصدر البيانات الموثوق الذي يدعم قرارات ...
airfocus
airfocus.com
تقدم Airfocus منصة حديثة وموحدة لإدارة المشاريع. فهو يوفر حلاً كاملاً للفرق لإدارة إستراتيجيتهم وتوصيلها وتحديد أولويات عملهم وحل المشكلات الصحيحة. تم تصميم Airfocus مع أخذ المرونة في الاعتبار، وهو يسمح لك بتخصيص النظام الأساسي بسرعة ليناسب احتياجاتك دون تعطيل الطريقة التي يعمل بها فريقك.
Powernoodle
powernoodle.com
العدالة في التعاون، أصبحت سهلة. يساعدك برنامج Powernoodle للتعاون والتيسير على التفكير بشكل غير متزامن، واتخاذ القرارات معًا، وتوصيل خطط العمل. قم بإنشاء طريقة أكثر شمولاً للعمل معًا والتي توجه فريقك نحو العمل.
Diligent Director
diligent.com
تعمل شركة Diligent، الشركة الرائدة في مجال توفير SaaS للحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC)، على تسريع نجاح المؤسسات والقادة.
UserVoice
uservoice.com
برنامج تعليقات مستخدمي B2B لمساعدتك على الاستماع إلى عملائك وتوجيههم، وتحديد أولويات ميزات المنتج المهمة، والابتكار بكفاءة.
Loomio
loomio.org
هل سئمت من سلاسل البريد الإلكتروني اللانهائية والاجتماعات المطولة التي لا يبدو أنها توصلت أبدًا إلى قرار جماعي أو نتيجة؟ أنت بحاجة إلى Loomio: منصة تعاون تعمل على تغيير كيفية اتخاذ المجموعات للقرارات ومناقشة الأفكار والتعاون عبر الإنترنت. Loomio هو مكان آمن للأشخاص لإجراء المناقشات واتخاذ القرارات م...
Flowtrail AI
flowtrail.ai
قم بأتمتة تقاريرك باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي باستخدام Flowtrail AI، وهي أداة إعداد التقارير المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والتي تساعدك على إنشاء تقارير ولوحات معلومات مخصصة وتصور الرؤى وتضمين تحليل البيانات مع تطبيقاتك المفضلة.
Diligent Administrator
diligent.com
تعمل شركة Diligent، الشركة الرائدة في مجال توفير SaaS للحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC)، على تسريع نجاح المؤسسات والقادة.
Nasdaq
nasdaq.com
في ناسداك، هدفنا هو تعزيز التقدم الاقتصادي للجميع. نحن نعمل على تعزيز الاقتصادات الأقوى، ونخلق فرصًا أكثر إنصافًا، ونساهم في عالم أكثر استدامة لمساعدة مجتمعاتنا وعملائنا وموظفينا والأشخاص من جميع الخلفيات على تحقيق إمكاناتهم الكاملة.
1000minds
1000minds.com
1000minds Decisionmaking عبارة عن مجموعة من الأدوات والعمليات عبر الإنترنت لمساعدة الأفراد والمجموعات في اتخاذ القرار وتحديد الأولويات وتحليل القيمة مقابل المال وفهم تفضيلات أصحاب المصلحة. استنادًا إلى خوارزمية PAPRIKA، فإن برنامج 1000minds مخصص لاتخاذ القرارات متعددة المعايير (MCDM) والتحليل الموحد...
Runway Financial
runway.com
منصة التمويل التي لا تكرهها. Runway هي الطريقة الحديثة والبديهية لتصميم أعمالك وتخطيطها ومواءمتها للجميع في فريقك.
Visyond
visyond.com
حوّل برنامج Excel الخاص بك إلى آلة رؤى يمكن لأي شخص قيادتها. تصور جداول البيانات الخاصة بك على أنها لوحات معلومات تنبؤية، وقم بأتمتة البيانات المالية، وتعاون في تحليلات "ماذا لو" والمخاطر مع حماية النموذج والبيانات الحساسة والتحكم الدقيق في مقدار تفاعل كل شخص معها. حافظ على مرونة جدول البيانات - است...
Cloverpop
cloverpop.com
Cloverpop هي منصة ذكاء اتخاذ القرارات المؤسسية التي يمكن استخدامها لدفع عملية صنع القرار بشكل أفضل وأسرع عبر مؤسستك التجارية. إن اتخاذ القرار هو الأصول الأكثر قيمة لشركتك. يساعد نظامنا الفرق على اتخاذ أفضل القرارات من خلال غرس عمليات اتخاذ القرار الفعالة، وتحسين التعاون، وتسجيل القرارات للتعلم من ال...
Howspace
howspace.com
Howspace هي منصة متكاملة لتصميم وتنفيذ التحول. تعمل Howspace على تمكين المؤسسات من جمع موظفيها معًا للتعلم والتعاون والتوصل إلى قرارات تؤدي إلى التأثير. تعمل منصتنا على توجيه الرحلات المشتركة، وإضفاء المعنى على المحادثات واسعة النطاق باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتضمن أن يكون لكل شخص دور في إحداث التأ...
ThoughtExchange
thoughtexchange.com
الحل المؤسسي الوحيد الذي يساعد القادة على تحسين المواءمة والاستراتيجية والأداء من خلال مناقشات واسعة النطاق في الوقت الفعلي.