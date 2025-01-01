برامج حماية DDoS - التطبيقات الأكثر شعبية

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تم تصميم أدوات حماية رفض الخدمة الموزعة (DDoS) لتأمين البنية التحتية للشبكة ومواقع الويب والتطبيقات من هجمات DDoS. تغمر هذه الهجمات مواقع الويب بحركة مرور زائدة، والتي يتم إنشاؤها عادةً بواسطة شبكات الروبوت التي تتكون من أجهزة مخترقة ومصابة ببرامج ضارة. تعمل حلول حماية DDoS من خلال مراقبة حركة مرور الويب وتحديد خطوط الأساس للنشاط العادي. عندما ترتفع حركة المرور بشكل غير متوقع، تكتشف مرشحات الويب هذه الحالات الشاذة وتعيد توجيه حركة المرور المشبوهة إلى بيئة خاضعة للتحكم، مما يمنعها من تعطيل الموقع أو الخدمة المستهدفة.
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Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud هي منصة حوسبة سحابية تقدم خدمات التخزين والبيانات والذكاء الاصطناعي للشركات في جميع أنحاء العالم.
StackPath
stackpath.com
StackPath هي منصة للحوسبة السحابية تقدم خدمات توصيل المحتوى والحوسبة الحافة، مما يعزز أداء وأمان المواقع بشكل فعال.
Fastly
fastly.com
Fastly هو مزود خدمات حوسبة سحابية يقدم منصة لحماية أمن التطبيقات، وتحسين الأداء، وتسهيل توصيل المحتوى بشكل أكثر كفاءة.
Mlytics
mlytics.com
Mlytics يوفر حلاً ذكياً متعدد الشبكات لتوزيع المحتوى (CDN) لتحسين أداء المواقع ومنع التعطل، مع واجهة موحدة لإدارة الشبكات بشكل سهل.
Imperva
imperva.com
تقدم إمبروفا حماية شاملة للتطبيقات والشبكات والبيانات عبر تقنيات متنوعة مثل جدران الحماية وحماية DDOS وتحليل الأداء.
Edgio
edg.io
Edgio يساعد الشركات في تسريع وتامين تجربة الويب وتقديم المحتوى من خلال شبكة عالمية متكاملة للحواف، مما يسهل تطوير التطبيقات الآمنة.
DataDome
datadome.co
تطبيق DataDome يوفر حماية من هجمات الروبوتات والاحتيال عبر الإنترنت، مستخدماً التعلم الآلي لتحليل حركة المرور ومنع الوصول غير المصرح به.
SiteLock
sitelock.com
Sitelock هو تطبيق لحماية مواقع الويب من التهديدات، يوفر مسحًا وإزالة للبرامج الضارة، ويعزز الأمان والأداء مع خدمات النسخ الاحتياطي والتوافق مع معايير PCI.
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