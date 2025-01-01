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برامج حماية DDoS
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برامج حماية DDoS - التطبيقات الأكثر شعبية

تم تصميم أدوات حماية رفض الخدمة الموزعة (DDoS) لتأمين البنية التحتية للشبكة ومواقع الويب والتطبيقات من هجمات DDoS. تغمر هذه الهجمات مواقع الويب بحركة مرور زائدة، والتي يتم إنشاؤها عادةً بواسطة شبكات الروبوت التي تتكون من أجهزة مخترقة ومصابة ببرامج ضارة. تعمل حلول حماية DDoS من خلال مراقبة حركة مرور الويب وتحديد خطوط الأساس للنشاط العادي. عندما ترتفع حركة المرور بشكل غير متوقع، تكتشف مرشحات الويب هذه الحالات الشاذة وتعيد توجيه حركة المرور المشبوهة إلى بيئة خاضعة للتحكم، مما يمنعها من تعطيل الموقع أو الخدمة المستهدفة.

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Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Alibaba Cloud هي منصة حوسبة سحابية تقدم خدمات التخزين والبيانات والذكاء الاصطناعي للشركات في جميع أنحاء العالم.

StackPath

StackPath

stackpath.com

StackPath هي منصة للحوسبة السحابية تقدم خدمات توصيل المحتوى والحوسبة الحافة، مما يعزز أداء وأمان المواقع بشكل فعال.

Fastly

Fastly

fastly.com

Fastly هو مزود خدمات حوسبة سحابية يقدم منصة لحماية أمن التطبيقات، وتحسين الأداء، وتسهيل توصيل المحتوى بشكل أكثر كفاءة.

Mlytics

Mlytics

mlytics.com

Mlytics يوفر حلاً ذكياً متعدد الشبكات لتوزيع المحتوى (CDN) لتحسين أداء المواقع ومنع التعطل، مع واجهة موحدة لإدارة الشبكات بشكل سهل.

Imperva

Imperva

imperva.com

تقدم إمبروفا حماية شاملة للتطبيقات والشبكات والبيانات عبر تقنيات متنوعة مثل جدران الحماية وحماية DDOS وتحليل الأداء.

Edgio

Edgio

edg.io

Edgio يساعد الشركات في تسريع وتامين تجربة الويب وتقديم المحتوى من خلال شبكة عالمية متكاملة للحواف، مما يسهل تطوير التطبيقات الآمنة.

DataDome

DataDome

datadome.co

تطبيق DataDome يوفر حماية من هجمات الروبوتات والاحتيال عبر الإنترنت، مستخدماً التعلم الآلي لتحليل حركة المرور ومنع الوصول غير المصرح به.

SiteLock

SiteLock

sitelock.com

Sitelock هو تطبيق لحماية مواقع الويب من التهديدات، يوفر مسحًا وإزالة للبرامج الضارة، ويعزز الأمان والأداء مع خدمات النسخ الاحتياطي والتوافق مع معايير PCI.

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برامج حماية DDoS - التطبيقات الأكثر شعبية - WebCatalog