برامج حماية DDoS - التطبيقات الأكثر شعبية - سان مارينو

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تم تصميم أدوات حماية رفض الخدمة الموزعة (DDoS) لتأمين البنية التحتية للشبكة ومواقع الويب والتطبيقات من هجمات DDoS. تغمر هذه الهجمات مواقع الويب بحركة مرور زائدة، والتي يتم إنشاؤها عادةً بواسطة شبكات الروبوت التي تتكون من أجهزة مخترقة ومصابة ببرامج ضارة. تعمل حلول حماية DDoS من خلال مراقبة حركة مرور الويب وتحديد خطوط الأساس للنشاط العادي. عندما ترتفع حركة المرور بشكل غير متوقع، تكتشف مرشحات الويب هذه الحالات الشاذة وتعيد توجيه حركة المرور المشبوهة إلى بيئة خاضعة للتحكم، مما يمنعها من تعطيل الموقع أو الخدمة المستهدفة.
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Alibaba Cloud
alibabacloud.com
تعد Alibaba Cloud واحدة من أكبر شركات الحوسبة السحابية في العالم، حيث توفر خدمات حوسبة سحابية قابلة للتطوير وآمنة وموثوقة على مستوى العالم لتسريع عملية التحول الرقمي المدعومة بمنتجات وحلول سحابية شاملة.
Fastly
fastly.com
Fastly هو مزود خدمات الحوسبة السحابية الأمريكية. يصف شبكته كمنصة سحابة Edge ، والتي تم تصميمها لمساعدة المطورين على تمديد البنية التحتية السحابية الأساسية الخاصة بهم إلى حافة الشبكة ، أقرب إلى المستخدمين. يتضمن منصة Fastly Edge Cloud شبكة توصيل المحتوى الخاصة بها (CDN) ، وتحسين الصور ، والفيديو والبث ، والأمان السحابي ، وخدمات موازنة التحميل. تشمل خدمات الأمان السحابية لـ Fastly حماية هجوم رفض الخدمة ، وتخفيف الروبوت ، وجدار حماية تطبيق الويب. يستخدم جدار الحماية على الويب Fastly Web Application Assue Application Security Core Modsecurity Core Secret مع مجموعة القواعد الخاصة به. تم تصميم المنصة السريعة فوق الورنيش.
Imperva
imperva.com
توفر Imperva Incapsula جدار حماية لتطبيقات الويب على مستوى المؤسسات لحماية موقعك من أحدث التهديدات، وحلول ذكية وفعالة على الفور لمكافحة DDoS بزاوية 360 درجة (الطبقات 3-4 و7)، وشبكة CDN عالمية لتسريع سرعة تحميل موقع الويب الخاص بك وتقليل استخدام النطاق الترددي ومجموعة من خدمات مراقبة الأداء والتحليل لتوفير رؤى حول أمان وأداء موقع الويب الخاص بك.
Edgio
edg.io
تساعد شركة Edgio (NASDAQ: EGIO) الشركات على تقديم التجارب والمحتوى عبر الإنترنت بشكل أسرع وأكثر أمانًا وبمزيد من التحكم. توفر شبكتنا المتطورة الصديقة للمطورين والمتوسعة عالميًا، جنبًا إلى جنب مع حلول التطبيقات والوسائط المتكاملة تمامًا، منصة واحدة لتقديم خصائص ويب عالية الأداء وآمنة ومحتوى متدفق. ومن خلال هذه المنصة المتكاملة تمامًا والخدمات الشاملة، يمكن للشركات تقديم المحتوى بشكل أسرع وأكثر أمانًا، مما يعزز الإيرادات الإجمالية وقيمة الأعمال. تعمل جميع الخدمات على حافة شبكتنا العالمية الخاصة بسعة عرض النطاق الترددي البالغة 250 تيرابايت في الثانية. نقوم بمعالجة 5% من إجمالي حركة المرور على الويب وننمو بسرعة. تحظى Edgio بالثقة والاعتماد عليها من قبل TD Ameritrade، وPlus500، وSolvay Bank، وYahoo، وShoe Carnival، ودوري الهوكي الكندي، وWorld Champion Fantasy، وMars Wrigley، وCoach، وKate Spade.
StackPath
stackpath.com
StackPath هي شركة أمريكية تقدم منصات الحوسبة الطرفية ومقرها في دالاس، تكساس. ترأس فريقها المؤسس لانس كروسبي، الذي شارك أيضًا في تأسيس شركة SoftLayer Technologies، التي استحوذت عليها شركة IBM في عام 2013.
SiteLock
sitelock.com
SiteLock، الشركة الرائدة عالميًا في حلول أمان مواقع الويب، هي المزود الوحيد الذي يوفر حماية كاملة لمواقع الويب المستندة إلى السحابة. تعمل مراقبته بزاوية 360 درجة على اكتشاف التهديدات وإصلاحها، ومنع الهجمات المستقبلية، وتسريع أداء موقع الويب، وتلبية معايير الامتثال PCI للشركات من جميع الأحجام. تأسست الشركة عام 2008، وتقوم بحماية أكثر من 12 مليون موقع إلكتروني حول العالم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة sitelock.com.
Mlytics
mlytics.com
نحن نتصور عالم إنترنت أكثر موثوقية وسرعة وأمانًا مع الخيارات والشفافية. تستفيد Mlytics من حل Multi CDN الذكي للمساعدة في تعزيز أداء موقع الويب الخاص بك على مستوى العالم ومنع التوقف. لقد قمنا بتطوير منصة فريدة لتقديم تجربة توفر عرضًا واحدًا للمراقبة والمقارنة والوصول إلى شبكات CDN المتعددة والحصول عليها وإدارتها ببضع نقرات فقط. يستمتع المستخدمون بأفضل تجربة ممكنة للمحتوى الرقمي، حيث يعمل حل موازنة التحميل الذكي والمؤتمت بالكامل لدينا على توجيه حركة المرور باستمرار إلى شبكة CDN الأفضل أداءً.
DataDome
datadome.co
يقوم الروبوت الخاص بـ DataDome والحماية من الاحتيال عبر الإنترنت بإيقاف الهجمات بدقة لا مثيل لها وبدون أي تنازلات. تقوم منصتنا، المدعومة بالتعلم الآلي متعدد الطبقات، بتحليل 5 تريليون إشارة يوميًا وتتكيف مع كل طلب وتفحصه في الوقت الفعلي. في عام 2023، منعت DataDome أكثر من 316 مليار هجمة احتيالية. تثق المؤسسات العالمية الرائدة - بما في ذلك Tripadvisor وFoot Locker - في DataDome لحماية مواقعها الإلكترونية وتطبيقات الأجهزة المحمولة وواجهات برمجة التطبيقات ضد الاحتيال في الحسابات والاحتيال في الدفع وحشو بيانات الاعتماد وهجمات DDoS والاحتيال الإعلاني والمزيد. بفضل الوقت القياسي للقيمة، توفر DataDome رؤى شفافة وخبرة SOC على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ونشرًا سهلاً وأكثر من 50 عملية تكامل. لا يضيف الحل أي تأخير إلى النقاط النهائية المحمية، حيث يستجيب لكل طلب في أقل من 2 مللي ثانية بفضل أكثر من 26 نقطة إقليمية وتقنية القياس التلقائي. تتميز DataDome بأنها سهلة الاستخدام بالنسبة للمستهلكين مع توفير الحماية المثلى وتوفر الحل الوحيد الآمن وسهل الاستخدام والمتوافق مع الخصوصية وفحص الجهاز، وهو أول بديل غير مرئي. تقدم DataDome حلولاً إضافية متخصصة في مكافحة الاحتيال في الحسابات والإعلانات. يكتشف DataDome Ad Protect الاحتيال في الإعلانات، مما يسمح للمسوقين بتحسين حملاتهم. يوفر حل حماية الحساب الخاص بـ DataDome حماية شاملة ضد عمليات الاحتيال في الحسابات التي يحركها الإنسان والروبوتات من خلال تحليل نية المستخدم.
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