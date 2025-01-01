الأكثر شعبية المضافة حديثًا برامج حماية DDoS - التطبيقات الأكثر شعبية - غويانا الفرنسية

تم تصميم أدوات حماية رفض الخدمة الموزعة (DDoS) لتأمين البنية التحتية للشبكة ومواقع الويب والتطبيقات من هجمات DDoS. تغمر هذه الهجمات مواقع الويب بحركة مرور زائدة، والتي يتم إنشاؤها عادةً بواسطة شبكات الروبوت التي تتكون من أجهزة مخترقة ومصابة ببرامج ضارة. تعمل حلول حماية DDoS من خلال مراقبة حركة مرور الويب وتحديد خطوط الأساس للنشاط العادي. عندما ترتفع حركة المرور بشكل غير متوقع، تكتشف مرشحات الويب هذه الحالات الشاذة وتعيد توجيه حركة المرور المشبوهة إلى بيئة خاضعة للتحكم، مما يمنعها من تعطيل الموقع أو الخدمة المستهدفة.