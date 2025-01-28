برامج حماية DDoS - التطبيقات الأكثر شعبية - بنغلاديش

DataDome

datadome.co

يقوم الروبوت الخاص بـ DataDome والحماية من الاحتيال عبر الإنترنت بإيقاف الهجمات بدقة لا مثيل لها وبدون أي تنازلات. تقوم منصتنا، المدعومة بالتعلم الآلي متعدد الطبقات، بتحليل 5 تريليون إشارة يوميًا وتتكيف مع كل طلب وتفحصه في الوقت الفعلي. في عام 2023، منعت DataDome أكثر من 316 مليار هجمة احتيالية. تثق المؤسسات العالمية الرائدة - بما في ذلك Tripadvisor وFoot Locker - في DataDome لحماية مواقعها الإلكترونية وتطبيقات الأجهزة المحمولة وواجهات برمجة التطبيقات ضد الاحتيال في الحسابات والاحتيال في الدفع وحشو بيانات الاعتماد وهجمات DDoS والاحتيال الإعلاني والمزيد. بفضل الوقت القياسي للقيمة، توفر DataDome رؤى شفافة وخبرة SOC على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ونشرًا سهلاً وأكثر من 50 عملية تكامل. لا يضيف الحل أي تأخير إلى النقاط النهائية المحمية، حيث يستجيب لكل طلب في أقل من 2 مللي ثانية بفضل أكثر من 26 نقطة إقليمية وتقنية القياس التلقائي. تتميز DataDome بأنها سهلة الاستخدام بالنسبة للمستهلكين مع توفير الحماية المثلى وتوفر الحل الوحيد الآمن وسهل الاستخدام والمتوافق مع الخصوصية وفحص الجهاز، وهو أول بديل غير مرئي. تقدم DataDome حلولاً إضافية متخصصة في مكافحة الاحتيال في الحسابات والإعلانات. يكتشف DataDome Ad Protect الاحتيال في الإعلانات، مما يسمح للمسوقين بتحسين حملاتهم. يوفر حل حماية الحساب الخاص بـ DataDome حماية شاملة ضد عمليات الاحتيال في الحسابات التي يحركها الإنسان والروبوتات من خلال تحليل نية المستخدم.