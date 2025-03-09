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تطبيقات المواعدة هي منصات رقمية تسهل الاتصال والتفاعل بين الأفراد الباحثين عن علاقات رومانسية أو اجتماعية. يقوم المستخدمون بإنشاء ملفات تعريف تحتوي على معلومات شخصية وتفضيلات، ويستخدم التطبيق خوارزميات لمطابقتها مع الشركاء المحتملين بناءً على معايير التوافق مثل الاهتمامات والموقع والتفضيلات. غالبًا ما تتضمن هذه التطبيقات ميزات مثل المراسلة والتمرير وتصفح الملفات الشخصية، مما يوفر طريقة مريحة ويمكن الوصول إليها للأشخاص لاستكشاف وبدء العلاقات في العصر الرقمي.
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DateMySchool
datemyschool.com
DateMySchool هو تطبيق مواعدة يتيح للطلاب والخريجين التواصل مع بعضهم البعض باستخدام عناوين البريد الإلكتروني الجامعي للتحقق من الهوية.
Squirt.org
squirt.org
Squirt.org هو تطبيق يتيح للرجال المثليين التواصل وإجراء اتصالات غير رسمية، مع ميزات بحث ودردشة متعددة.
Perfectmatch.com
perfectmatch.com
PerfectMatch.com هو تطبيق مواعدة عبر الإنترنت يركز على مطابقة الأفراد بناءً على التوافق، ويستخدم نظام Duet لتحليل تفضيلاتهم واهتماماتهم.
Parship
parship.com
Parship هو تطبيق مواعدة يساعد الأفراد في العثور على علاقات جدية من خلال توصيات مبنية على ملف تعريف شخصي شامل.
Lovestruck
lovestruck.com
Lovestruck هو تطبيق مواعدة يساعد الأفراد على العثور على علاقات جدية، مع عملية تحقق قوية وميزات تصفية متعددة.
Jdate
jdate.com
JDate هو تطبيق مواعدة يربط الأفراد اليهود للعثور على شراكات متوافقة بناءً على القيم والمعتقدات الدينية.
Gleeden
gleeden.com
GLEEDEN – موقع المواعدة رقم 1 للقاءات السرية! مع مجتمع عالي الجودة يضم أكثر من 10 مليون عضو حول العالم، يعد Gleeden أول موقع للمواعدة خارج نطاق الزواج أنشأته النساء لتلبية احتياجات النساء.
Gaydar
gaydar.net
غيدار هو تطبيق للتواصل والمواعدة للمثليين، يتيح للمستخدمين إنشاء ملفات تعريف، تبادل الرسائل، ومشاركة اهتماماتهم. يوفر خيارات خصوصية متعددة.
AdultFriendFinder
adultfriendfinder.com
تطبيق AdultFriendFinder هو منصة تواصل اجتماعي للبالغين، تتيح للباحثين عن اتصالات غير رسمية، التواصل ومشاركة المحتوى الناضج.
Tastebuds
tastebuds.fm
Tastebuds هو تطبيق مواعدة يربط الأشخاص بناءً على تفضيلاتهم الموسيقية من خلال تحليل سجلات الاستماع الخاصة بهم.
Cupid.com
cupid.com
Cupid.com هو تطبيق مواعدة يتيح للمستخدمين إنشاء ملفات تعريف والبحث عن شركاء وإجراء محادثات مع أفراد آخرين.
Christian Connection
christianconnection.com
تطبيق Christian Connection هو منصة مواعدة للمسيحيين العزاب، تتيح لهم التواصل وبناء علاقات ذات مغزى مع الآخرين الذين يشتركون في معتقداتهم.
BeautifulPeople
beautifulpeople.com
BeautifulPeople.com هو موقع المواعدة الرائد على الإنترنت للرجال والنساء الجميلات. يجتمع ، تاريخ ، الدردشة ، وإنشاء علاقات مع رجال ونساء جذابين. انضم الآن وابحث عن مباراة مثالية اليوم!
AnastasiaDate
anastasiadate.com
AnastasiaDate هو تطبيق مواعدة يربط الرجال من أمريكا الشمالية بالنساء من أوروبا الشرقية، مع ميزات للدردشة والترجمة وتأكيد الهوية.
Seeking
seeking.com
البحث هو تطبيق مواعدة للأفراد الباحثين عن علاقات مفيدة المنفعة، يتيح التواصل بناءً على الاهتمامات المشتركة مع ميزات أمان لضمان سلامة المستخدم.
Arasana
arasana.com
Arasana عبارة عن منصة مواعدة ممتعة حيث يمكنك الاستمتاع بالدردشة الصوتية دون رؤية رقم هاتفك. انقر للتحدث بأمان كعضو!
ThaiFriendly
thaifriendly.com
Thaifriendly هو تطبيق مواعدة يربط الأفراد المهتمين بلقاء نساء تايلانديات، ويتيح التواصل والمراسلة بسهولة.
PinaLove
pinalove.com
PinaLove هو تطبيق مواعدة يربط الأفراد بالنساء من الفلبين، ويسمح بإرسال الرسائل مجانًا والتواصل بشكل مباشر.
PinkCupid
pinkcupid.com
PinkCupid هو تطبيق مواعدة للنساء المثليات يتيح التواصل ومشاركة الاهتمامات، مع توفير بيئة آمنة لاستكشاف العلاقات.
ThaiCupid
thaicupid.com
ThaiCupid هو تطبيق مواعدة يربط الأفراد الباحثين عن علاقات مع التايلنديين، ويتيح الدردشة والمراسلة بين المستخدمين.
FilipinoCupid
filipinocupid.com
فلبينيوكوبيد هو تطبيق مواعدة يربط الأفراد بالعزاب الفلبينيين، مع ميزات للتواصل والترجمة ودعم العلاقات الجادة.
ColombianCupid
colombiancupid.com
ColombianCupid هو تطبيق مواعدة يربط الأفراد المهتمين بالثقافة والعلاقات الكولومبية، ويوفر ميزات متعددة للتواصل والبحث عن توافق.
Pairlife
pairife.jp
"PairLife"، خدمة مطابقة "جادة" يستخدمها الرجال والنساء المنخرطون في أنشطة الزواج والحب ظهر كتطبيق مطابقة طال انتظاره! حتى لو شاركت في التوفيق، وحفلات الشوارع، والحفلات المشتركة، فإن العثور على شريك لا يسير على ما يرام. في الثلاثينيات والأربعينيات من عمري، ارتفعت العقبات ولم أتمكن من تكوين صداقات أو عشاق.
BiCupid
bicupid.com
Bicupid هو تطبيق مواعدة للأفراد والأزواج المخنثين، يتيح الدردشة والبحث عن مباريات قريبة ضمن بيئة آمنة وداعمة.
Positive Singles
positivesingles.com
تطبيق فردي إيجابي لمواعدة الأفراد المصابين بالأمراض المنقولة جنسياً، يوفر مجتمعًا داعمًا للتواصل والعلاقات.
Bumpy
bumpy.app
تطبيق بامبي يتيح التعارف مع أشخاص من جميع أنحاء العالم، ويعتبر موقعاً للتعارف أجنبي. يمكن تجربة التطبيق مجاناً.
WayToHey
waytohey.com
اختر أفضل موقع مواعدة مجاني لتلتقي بشريكك المثالي أو ابحث عن رجال ونساء عازبين يبحثون عن علاقة طويلة الأمد.
LesbieMates
lesbiemates.com
Lesbiemates هو تطبيق يربط النساء السحاقيات للتواصل وتكوين علاقات، مع ميزات بحث ومراسلة.
Dating.com
dating.com
Dating.com هو تطبيق مواعدة يربط بين الأفراد من جميع أنحاء العالم من خلال الدردشة والتواصل، مع ميزات للبحث والتحقق من المستخدمين.
Flirt
flirt.com
Flirt هو تطبيق مواعدة يساعد الأفراد على التواصل والبحث عن علاقات عبر الإنترنت من خلال ملفات شخصية وتطابقات محلية.
AsianDating
asiandating.com
تطبيق AsiAndating يربط الأفراد المهتمين بالثقافة الآسيوية، ويوفر منصة للتواصل وبناء علاقات صداقة أو رومانسية مع مستخدمين من دول آسيوية مختلفة.
eDate
edate.com
ابدأ اللعب Spin To Win للمواعدة عبر الإنترنت! هذه لعبة سلوتس افتراضية تجتمع مع لعبة المواعدة عبر الإنترنت، حيث تحصل على 10 دورات مجانية يوميًا لرؤية العزاب المحليين الذين يمكنك مطابقتهم! اربح انتصارات فورية مثل رسائل الدردشة المجانية وتعزيزات الملف الشخصي والدورات الإضافية والمزيد! أنشئ حسابًا في دقائق وابدأ بالدوران اليوم. خدمة المواعدة للتوفيق بين من يغتنم الفرصة الحقيقية!
lovegenius
lovegenius.io
LoveGenius هي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومصممة للمساعدة في تحسين ملفات تعريف المواعدة عبر الإنترنت للمستخدمين وزيادة فرص نجاحهم على منصات المواعدة مثل Tinder وBumble وغيرها. يساعد الذكاء الاصطناعي في إنشاء سير مواعدة جذابة وآسرة بناءً على أحدث الأبحاث، بهدف تحسين الملفات الشخصية لزيادة الجاذبية. يقدم نهجًا مخصصًا يستهدف المطابقات المناسبة من خلال عرض شخصيات المستخدمين وما يبحثون عنه في مبارياتهم. تعمل الأداة أيضًا على تحسين جاذبية المستخدم وتحسين الجودة الإجمالية للمطابقات. بالإضافة إلى ذلك، يساعد LoveGenius في إنشاء سطور افتتاحية وردود مخصصة، بهدف تحويل المحادثات الجذابة عبر الإنترنت إلى مواعيد واقعية. علاوة على ذلك، يمتد نطاق تطبيقه إلى نطاق واسع من تطبيقات المواعدة. يقدم LoveGenius أيضًا دليلاً للمستخدمين، لمساعدتهم على كتابة سير ذاتية مقنعة، واختيار الصور المؤثرة، وتجنب المخاطر الشائعة.
MillionaireMatch
millionairematch.com
تطبيق MillionaireMatch هو منصة مواعدة للمليونيرات والأشخاص الناجحين، يتيح التواصل مع شركاء يبحثون عن علاقات جدية.
EME Hive
emehive.co
EME Hive هو تطبيق مواعدة عبر الإنترنت يربط الأفراد الآسيويين في أمريكا الشمالية بناءً على القواسم المشتركة والاهتمامات.
Zoosk
zoosk.com
Zoosk هو تطبيق مواعدة يساعد المستخدمين على العثور على مباريات متوافقة من خلال تقنية التوفيق السلوكية، مع إمكانية التواصل عبر الرسائل والفيديو.
SilverSingles
silversingles.com
Silversingles هو تطبيق مواعدة مخصص للأشخاص فوق 50 عامًا للبحث عن صداقات أو علاقات جدية بشكل آمن وسهل الاستخدام.
Pure
pure.app
Pure هو تطبيق مواعدة يتيح للنساء والرجال البحث عن اتصالات غير رسمية وآمنة من خلال تفاعلات سريعة وزوالية.
Plenty of Fish
pof.com
تطبيق الكثير من الأسماك هو منصة للمواعدة تتيح للمستخدمين إنشاء ملفات تعريف، البحث عن شركاء، والدردشة بميزات مجانية متنوعة.
ROMEO
romeo.com
تطبيق روميو هو منصة للتواصل الاجتماعي للمستخدمين المثليين للعثور على أصدقاء أو شريك، يشمل ميزات مثل الملفات الشخصية والمراسلة.
Match
match.com
Match هو تطبيق للمواعدة يربط الأفراد الباحثين عن علاقات ذات مغزى، مع ميزات تركيز على التوافق والمطابقة.
Mamba
mamba.ru
Mamba عبارة عن شبكة من مواقع الاكتشاف الاجتماعي/المواعدة الاجتماعية التي تتضمن ما يقرب من 25000 موقع مستقل وأقسام مواعدة على بوابات كبيرة ومواقع نشر.
Inner Circle
theinnercircle.co
تطبيق يتيح للأشخاص العازبين التواصل والتعارف بجدية من خلال إنشاء ملفات شخصية محسّنة لتعزيز فرص المواعدة.
MPWH
mpwh.com
MPWH هو تطبيق مواعدة للأفراد الذين يعيشون مع الهربس، يوفر مساحة آمنة للتواصل وبناء علاقات مع أشخاص يشاركون تجارب مماثلة.
CatholicMatch
catholicmatch.com
CatholicMatch هو تطبيق مواعدة للكاثوليك يهدف إلى مساعدة الأفراد في العثور على شركاء يتشاركون في القيم والمعتقدات الدينية.
Bumble
bumble.com
بامبل هو تطبيق مواعدة يتيح للمستخدمين العثور على تطابقات وإجراء محادثات، حيث تبدأ النساء المحادثة. يشمل أيضًا ميزات للعثور على أصدقاء وشبكات مهنية.
Badoo
badoo.com
Badoo هو تطبيق للتواصل الاجتماعي يتيح للمستخدمين مقابلة أشخاص جدد وتكوين اتصالات من خلال ملفاتهم الشخصية ومناقشات مباشرة.
2RedBeans
2redbeans.com
تطبيق 2RedBeans يتيح التواصل والمواعدة للمجتمع الآسيوي في الولايات المتحدة وكندا، مع ميزات لتسهيل البحث عن الشركاء والمحادثات.
Grindr
grindr.com
Grindr هو تطبيق تواصل اجتماعي للمثليين وذوي الهوية المغايرة، يستخدم الموقع الجغرافي لربط المستخدمين بناءً على قربهم.
Adam4Adam
adam4adam.com
Adam4Adam هو تطبيق مخصص للرجال المثليين للتواصل والتعارف، يقدم ميزات لتصفح الملفات والتواصل مع الآخرين بناءً على الموقع.
OurTime
ourtime.com
تطبيق OurTime هو منصة مواعدة عبر الإنترنت للبالغين فوق 50 عامًا، لتسهيل التواصل والعثور على علاقات عاطفية وصداقة.
AmoLatina
amolatina.com
Amolatina هو تطبيق مواعدة يربط الأفراد المهتمين بالعلاقات مع أعضاء من أمريكا اللاتينية عبر واجهة سهلة الاستخدام وميزات تواصل متقدمة.
LoveAwake
loveawake.com
LoveAwake هو موقع مواعدة مجاني يتيح للمستخدمين تصفح ملفات تعريف العزاب والدردشة معهم دون الحاجة لتسجيل أو دفع.
Dateforce
dateforce.app
Salesforce, لكن للتعارف. أول برنامج لإدارة علاقات المواعدة في العالم
Stir
stir.com
Stir هو تطبيق المواعدة للآباء الوحيدين. إنه الاختيار الذكي للآباء الوحيدين المستعدين للمواعدة ولكنهم يريدون تجنب ضغوط تطبيقات المواعدة الأخرى.
Lexa
lexa.nl
سجل مجانا على ليكسا. موقع التعارف رقم 1 في هولندا. عرض الصور على الفور من الفردي. المغازلة والدردشة والعثور على تاريخك!
LoveScout24
lovescout24.de
LovesCout24 هو تطبيق مواعدة عبر الإنترنت يساعد الأفراد على البحث عن شريك وتحقيق تواصل هادف من خلال الدردشة والمناقشات.
DisonsDemain
disonsdemain.fr
تطبيق DisonsDemain يتيح للأشخاص فوق 50 عامًا التواصل واللقاء مع أفراد آخرين يشاركونهم الاهتمامات.
Meetic
meetic.com
Meetic هو تطبيق مواعدة يساعد الأفراد في العثور على شركاء عبر إنشاء ملفات شخصية وتحديد اهتماماتهم، مع ميزات للتحقق من الهوية والدردشة.
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