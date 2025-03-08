تطبيقات المواعدة - التطبيقات الأكثر شعبية - أوزبكستان

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تطبيقات المواعدة هي منصات رقمية تسهل الاتصال والتفاعل بين الأفراد الباحثين عن علاقات رومانسية أو اجتماعية. يقوم المستخدمون بإنشاء ملفات تعريف تحتوي على معلومات شخصية وتفضيلات، ويستخدم التطبيق خوارزميات لمطابقتها مع الشركاء المحتملين بناءً على معايير التوافق مثل الاهتمامات والموقع والتفضيلات. غالبًا ما تتضمن هذه التطبيقات ميزات مثل المراسلة والتمرير وتصفح الملفات الشخصية، مما يوفر طريقة مريحة ويمكن الوصول إليها للأشخاص لاستكشاف وبدء العلاقات في العصر الرقمي.
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Pure
pure.app
Pure هو تطبيق مواعدة يتيح للنساء والرجال البحث عن اتصالات غير رسمية وآمنة من خلال تفاعلات سريعة وزوالية.
Tinder
tinder.com
Tinder هو تطبيق مواعدة يتيح للمستخدمين التمرير لإبداء الإعجاب أو عدم الإعجاب بملفات التعريف بناءً على الصور والسير الذاتية، وتبادل الرسائل عند المطابقة.
AdultFriendFinder
adultfriendfinder.com
تطبيق AdultFriendFinder هو منصة تواصل اجتماعي للبالغين، تتيح للباحثين عن اتصالات غير رسمية، التواصل ومشاركة المحتوى الناضج.
Grindr
grindr.com
Grindr هو تطبيق تواصل اجتماعي للمثليين وذوي الهوية المغايرة، يستخدم الموقع الجغرافي لربط المستخدمين بناءً على قربهم.
Dateforce
dateforce.app
Salesforce, لكن للتعارف. أول برنامج لإدارة علاقات المواعدة في العالم
Flirt
flirt.com
Flirt هو تطبيق مواعدة يساعد الأفراد على التواصل والبحث عن علاقات عبر الإنترنت من خلال ملفات شخصية وتطابقات محلية.
Stir
stir.com
Stir هو تطبيق المواعدة للآباء الوحيدين. إنه الاختيار الذكي للآباء الوحيدين المستعدين للمواعدة ولكنهم يريدون تجنب ضغوط تطبيقات المواعدة الأخرى.
Bumpy
bumpy.app
تاريخ دولي لمقابلة الفردي في جميع أنحاء العالم. موقع المواعدة الأجنبية. حاول أن يكون تطبيق المواعدة الدولي رقم 1 على متجر التطبيقات و Google Play لتكوين أصدقاء جدد في جميع أنحاء العالم.
Pairlife
pairife.jp
"PairLife"، خدمة مطابقة "جادة" يستخدمها الرجال والنساء المنخرطون في أنشطة الزواج والحب ظهر كتطبيق مطابقة طال انتظاره! حتى لو شاركت في التوفيق، وحفلات الشوارع، والحفلات المشتركة، فإن العثور على شريك لا يسير على ما يرام. في الثلاثينيات والأربعينيات من عمري، ارتفعت العقبات ولم أتمكن من تكوين صداقات أو عشاق.
WayToHey
waytohey.com
اختر أفضل موقع مواعدة مجاني لتلتقي بشريكك المثالي أو ابحث عن رجال ونساء عازبين يبحثون عن علاقة طويلة الأمد.
Squirt.org
squirt.org
Squirt.org هو تطبيق يتيح للرجال المثليين التواصل وإجراء اتصالات غير رسمية، مع ميزات بحث ودردشة متعددة.
Zoosk
zoosk.com
Zoosk هو تطبيق مواعدة يساعد المستخدمين على العثور على مباريات متوافقة من خلال تقنية التوفيق السلوكية، مع إمكانية التواصل عبر الرسائل والفيديو.
Parship
parship.com
المواعدة عبر الإنترنت والتوفيق بين الجديين • هل تبحث عن علاقة طويلة الأمد؟ ابحث عن الشخص المناسب لك حقًا | Parship.co.uk
Lovestruck
lovestruck.com
يقدم Lovestruck خدمات مواعدة متميزة للأفراد الذين يبحثون عن علاقات ملتزمة.
Jdate
jdate.com
Jdate هو موقع المواعدة اليهودي الأول للعزاب اليهود الذين يتطلعون إلى إقامة علاقة رائعة مع العزاب اليهود الآخرين. على استعداد لجعل لك؟
Gleeden
gleeden.com
GLEEDEN – موقع المواعدة رقم 1 للقاءات السرية! مع مجتمع عالي الجودة يضم أكثر من 10 مليون عضو حول العالم، يعد Gleeden أول موقع للمواعدة خارج نطاق الزواج أنشأته النساء لتلبية احتياجات النساء.
AnastasiaDate
anastasiadate.com
AnastasiaDate هو موقع دولي للمواعدة عبر الإنترنت يربط في المقام الأول الرجال من أمريكا الشمالية مع النساء من أوروبا الشرقية.
Gaydar
gaydar.net
غيدار هو تطبيق للتواصل والمواعدة للمثليين، يتيح للمستخدمين إنشاء ملفات تعريف، تبادل الرسائل، ومشاركة اهتماماتهم. يوفر خيارات خصوصية متعددة.
DateMySchool
datemyschool.com
DateMySchool عبارة عن منصة للمواعدة عبر الإنترنت تستهدف طلاب الجامعة وخريجيها. يتطلب عنوان بريد إلكتروني جامعيًا، ويدعي أنه يسمح فقط للطلاب والخريجين المعتمدين بالانضمام. فهو يسمح للمستخدمين بالتصفية حسب المدارس والأقسام والأفراد والمجموعات الأخرى من الوصول إلى ملفاتهم الشخصية - مع مراعاة نفس سياسة الأمان المستندة إلى عناوين البريد الإلكتروني الجامعية.
Cupid.com
cupid.com
جرب أفضل موقع للمواعدة عبر الإنترنت واكتشف سبب نجاح موقع Cupid.com مع العزاب. ابحث عن جميع الأشخاص الذين تحتاجهم واحصل على مواعيد ساخنة اليوم.
Christian Connection
christianconnection.com
Christian Connection هي خدمة مواعدة عبر الإنترنت تستهدف المسيحيين غير المتزوجين في المملكة المتحدة وأيرلندا وأستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة وكندا وسنغافورة وهونج كونج. شركة Christian Connection مملوكة ومدارة من قبل شركة Widernet Communications Ltd ومقرها لندن، المملكة المتحدة.
BeautifulPeople
beautifulpeople.com
BeautifulPeople.com هو موقع المواعدة الرائد على الإنترنت للرجال والنساء الجميلات. يجتمع ، تاريخ ، الدردشة ، وإنشاء علاقات مع رجال ونساء جذابين. انضم الآن وابحث عن مباراة مثالية اليوم!
PinkCupid
pinkcupid.com
Pinkcupid شغوفة بربط النساء السحاقيات من جميع أنحاء العالم في مجتمع شامل ومرحب من مثليه ومثليي الجنس ومزدوج المخنثين.
Perfectmatch.com
perfectmatch.com
Perfectmatch.com هي خدمة للمواعدة والعلاقات عبر الإنترنت مقرها في سياتل، واشنطن. تقدم الشركة ما تسميه "نظام التوافق الكامل Duet (Duet)". تم تطوير موقع Perfectmatch.com بالتعاون مع الدكتور بيبر شوارتز. تم تصميم الثنائي على غرار اختبار مايرز بريجز. فهو يختار ويطابق العزاب الأكثر توافقًا بالقرب منك.
Tastebuds
tastebuds.fm
Tastebuds هو موقع للمواعدة والشبكات الاجتماعية وتطبيق iOS يطابق الأشخاص بناءً على أذواقهم في الموسيقى.
MillionaireMatch
millionairematch.com
تطبيق MillionaireMatch هو منصة مواعدة للمليونيرات والأشخاص الناجحين، يتيح التواصل مع شركاء يبحثون عن علاقات جدية.
lovegenius
lovegenius.io
LoveGenius هي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومصممة للمساعدة في تحسين ملفات تعريف المواعدة عبر الإنترنت للمستخدمين وزيادة فرص نجاحهم على منصات المواعدة مثل Tinder وBumble وغيرها. يساعد الذكاء الاصطناعي في إنشاء سير مواعدة جذابة وآسرة بناءً على أحدث الأبحاث، بهدف تحسين الملفات الشخصية لزيادة الجاذبية. يقدم نهجًا مخصصًا يستهدف المطابقات المناسبة من خلال عرض شخصيات المستخدمين وما يبحثون عنه في مبارياتهم. تعمل الأداة أيضًا على تحسين جاذبية المستخدم وتحسين الجودة الإجمالية للمطابقات. بالإضافة إلى ذلك، يساعد LoveGenius في إنشاء سطور افتتاحية وردود مخصصة، بهدف تحويل المحادثات الجذابة عبر الإنترنت إلى مواعيد واقعية. علاوة على ذلك، يمتد نطاق تطبيقه إلى نطاق واسع من تطبيقات المواعدة. يقدم LoveGenius أيضًا دليلاً للمستخدمين، لمساعدتهم على كتابة سير ذاتية مقنعة، واختيار الصور المؤثرة، وتجنب المخاطر الشائعة.
eDate
edate.com
ابدأ اللعب Spin To Win للمواعدة عبر الإنترنت! هذه لعبة سلوتس افتراضية تجتمع مع لعبة المواعدة عبر الإنترنت، حيث تحصل على 10 دورات مجانية يوميًا لرؤية العزاب المحليين الذين يمكنك مطابقتهم! اربح انتصارات فورية مثل رسائل الدردشة المجانية وتعزيزات الملف الشخصي والدورات الإضافية والمزيد! أنشئ حسابًا في دقائق وابدأ بالدوران اليوم. خدمة المواعدة للتوفيق بين من يغتنم الفرصة الحقيقية!
AsianDating
asiandating.com
تطبيق AsiAndating يربط الأفراد المهتمين بالثقافة الآسيوية، ويوفر منصة للتواصل وبناء علاقات صداقة أو رومانسية مع مستخدمين من دول آسيوية مختلفة.
Dating.com
dating.com
Dating.com هو تطبيق مواعدة يربط بين الأفراد من جميع أنحاء العالم من خلال الدردشة والتواصل، مع ميزات للبحث والتحقق من المستخدمين.
LesbieMates
lesbiemates.com
تعال إلى LesbieMates.com إذا كنت تبحث عن نساء للدردشة معهن الآن. يوفر موقع المواعدة السحاقية هذا إمكانية الوصول إلى العزاب المثليين وثنائيي الجنس من منطقتك المحلية.
PinaLove
pinalove.com
PinaLove هو موقع مواعدة فلبيني يضم أكثر من مليون عضو. ابحث عن أصدقاء أو حب في الفلبين مع فتيات فلبينيات حقيقيات. 😘
Positive Singles
positivesingles.com
أفضل وأكبر موقع مواعدة STD وتطبيق للأشخاص الذين يعانون من الهربس (HSV-1 ، HSV-2) ، فيروس الورم الحليمي البشري ، فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والتهاب الكبد. انضم مجانًا وتلبية الفردي مع الأمراض المنقولة جنسيا
BiCupid
bicupid.com
أفضل وأكبر موقع مواعدة ثنائية الجنس للأغاني والأصدقاء المخنثين. النساء المخنثين ، الرجال المخنثين والأزواج المخنثين ، شخصيات ثنائية ثنائية الجنس ، MMF ثنائي الجنس ، الفردي ثنائي الجنس ، زوجين ثنائي الجنس ، صانع المباراة المخنثين ، دردشة ثنائية الجنس ، بديل ، لقاء.
ColombianCupid
colombiancupid.com
Colombiancupid: تطبيق المواعدة الكولومبي المفضل لأكثر من 2،000،000 فردي في جميع أنحاء العالم. إنها واحدة من أكثر تطبيقات المواعدة في أمريكا اللاتينية الموثوق بها ، والتي تربط بين النساء والرجال الكولومبيين في جميع أنحاء العالم. سواء كنت تبحث عن موعد رائع ، أو المزيد من الأصدقاء ، أو هذا الشريك المثالي ، فإن ColombianCupid هو نقطة البداية الخاصة بك. مع تطبيق المواعدة الكولومبي هذا ، يمكنك إنشاء حساب جديد والبدء في كتابة قصة حبك في غضون دقائق. كولومبيانكوبيد مثالي للرجال والنساء الذين هم: * الرغبة في تاريخ الفردي الكولومبية. * مهتم في المواعدة اللاتينية. * على أمل مقابلة أشخاص يشاركون في حب كولومبيا وشعبها وثقافة أمريكا اللاتينية.
FilipinoCupid
filipinocupid.com
هل تبحث عن الفردي الفلبينية؟ ربما أنت مهتم بالتعارف الفلبينية؟ أو ربما تأمل في مقابلة الفردي في الفلبين أو مانيلا؟ مرحبًا بكم في الفلبينيوكوبيد ، حيث يمكن للفردي من جميع أنحاء العالم الالتقاء وبدء المواعدة الفلبينية عبر الإنترنت. Filipinocupid هو تطبيق المواعدة المفضل لملايين النساء والرجال العازبات في جميع أنحاء العالم. انضم أكثر من 5.5 مليون عضو إلى الموقع يبحثون عن الحب والاتصال. الفلبينيوكوبيد هو التطبيق لك إذا كنت: * تريد مواعدة الفردي الفلبينية. * مهتمون بالمواعدة الآسيوية ؛ أو * تريد مقابلة المسافرين في جميع أنحاء العالم الذين يشتركون في حب مشترك للفلبين والثقافة الفلبينية وكل ما تقدمه جنوب شرق آسيا!
ThaiCupid
thaicupid.com
Thaicupid هو موقع مواعدة للفردي في تايلاند - باتايا ، بانكوك ، فوكيت ، تشانغ ماي وأكثر - وزوجة سابقة في الخارج. يمكنك الدردشة الفردي التايلاندية من جميع أنحاء العالم باستخدام تطبيق Thaicupid على هاتفك! Thaicupid متحمس لربط النساء والرجال التايلانديين ، من جميع أنحاء العالم لأن الجميع يستحقون الدردشة والالتقاء بسهولة في بحثهم عن الحب.
happn
happn.app
Happn هو تطبيق مواعدة يربط المستخدمين مع الأشخاص الذين التقوا بهم في الحياة اليومية باستخدام بيانات الموقع.
OurTime
ourtime.com
تطبيق OurTime هو منصة مواعدة عبر الإنترنت للبالغين فوق 50 عامًا، لتسهيل التواصل والعثور على علاقات عاطفية وصداقة.
Adam4Adam
adam4adam.com
Adam4Adam هو تطبيق مخصص للرجال المثليين للتواصل والتعارف، يقدم ميزات لتصفح الملفات والتواصل مع الآخرين بناءً على الموقع.
2RedBeans
2redbeans.com
2RedBeans هو موقع المواعدة الصيني الأكثر نشاطًا في الولايات المتحدة وكندا. إنه المحرك القوي وراء المواعدة التي تقدمها SINA، وموقع المواعدة المخصص لبرنامج "If You Are the One" التلفزيوني لعام 2012 في الولايات المتحدة.
Badoo
badoo.com
Badoo هو تطبيق للتواصل الاجتماعي يتيح للمستخدمين مقابلة أشخاص جدد وتكوين اتصالات من خلال ملفاتهم الشخصية ومناقشات مباشرة.
Bumble
bumble.com
بامبل هو تطبيق مواعدة يتيح للمستخدمين العثور على تطابقات وإجراء محادثات، حيث تبدأ النساء المحادثة. يشمل أيضًا ميزات للعثور على أصدقاء وشبكات مهنية.
CatholicMatch
catholicmatch.com
موقع CatholicMatch هو أكبر موقع للمواعدة الكاثوليكية وأكثرها ثقة في العالم.
EME Hive
emehive.co
المواعدة الآسيوية للعزاب الآسيويين والأمريكيين الآسيويين في أمريكا الشمالية والمزيد. لقد نجحنا في ربط العديد من العزاب الآسيويين في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا وخارجها. التصفح مجاني، فلماذا تتردد؟
Inner Circle
theinnercircle.co
الشعور بالحرارة الساخنة؟ دعنا نحصل على موعد. نجرؤ حتى الآن بشكل أفضل مرحبًا بك في التطبيق الذي يجرؤ على جعل المواعدة رائعة مرة أخرى. نجلب دائرة منفردة من الفردي الرائعة على محمل الجد للالتقاء والدردشة والالتقاء في الحياة الواقعية. بشرط واحد ، كلنا هنا حتى الآن أفضل. يجرؤ الجميع على بذل المزيد من الجهد في ملفهم الشخصي وصورهم ومحادثاتهم. وبهذه الطريقة ، ننشئ دائرة داخلية من الفردي المناسبة التي تريدها حقًا والتسكع في الحياة الحقيقية. جاهز حتى الآن بشكل أفضل؟
Mamba
mamba.ru
Mamba عبارة عن شبكة من مواقع الاكتشاف الاجتماعي/المواعدة الاجتماعية التي تتضمن ما يقرب من 25000 موقع مستقل وأقسام مواعدة على بوابات كبيرة ومواقع نشر.
Match
match.com
Match هو تطبيق للمواعدة يربط الأفراد الباحثين عن علاقات ذات مغزى، مع ميزات تركيز على التوافق والمطابقة.
ROMEO
romeo.com
تطبيق روميو هو منصة للتواصل الاجتماعي للمستخدمين المثليين للعثور على أصدقاء أو شريك، يشمل ميزات مثل الملفات الشخصية والمراسلة.
Plenty of Fish
pof.com
تطبيق الكثير من الأسماك هو منصة للمواعدة تتيح للمستخدمين إنشاء ملفات تعريف، البحث عن شركاء، والدردشة بميزات مجانية متنوعة.
SilverSingles
silversingles.com
Silversingles هو تطبيق مواعدة مخصص للأشخاص فوق 50 عامًا للبحث عن صداقات أو علاقات جدية بشكل آمن وسهل الاستخدام.
MPWH
mpwh.com
موقع وتطبيق المواعدة رقم 1 والأصلي للهربس للأفراد الإيجابيين الذين يعيشون مع الهربس! الانضمام مجانًا والالتقاء بأشخاص مصابين بالهربس التناسلي والهربس الفموي (HSV-1، HSV-2) الآن - MPWH.com
Filteroff
getfilteroff.com
Filteroff هو تطبيق مواعدة مجاني لسرعة الفيديو. انضم إلى حدث مواعدة سريع افتراضي أو انضم إلى خدمة التوفيق المجانية!
Seeking
seeking.com
Seeking.com هو أكبر موقع مواعدة للأشخاص الناجحين والجذابين. انضم إلى أكثر من 46 مليون عضو يبحث عنهم وارفع مستوى تجربة المواعدة الخاصة بك! في الأصل على موقع SeekingArrangement.com
The Zero Date
thezerodate.com
Date Night هو نصف ساعة من 5 دقائق فيديو كل ليلة إثنين في تمام الساعة 7 مساءً. أخبرنا بما تبحث عنه، وسنقوم بإقرانك بما يصل إلى 6 أشخاص مختلفين. إنها طريقة خالية من الضغط لتحقيق أقصى استفادة من حياتك التي يرجع تاريخها.
Muslima
muslima.com
ابحث عن شريك حياتك المسلم على تطبيق المواعدة الإسلامية الخاص بنا. موثوق به من قبل أكثر من 7.5 مليون عازب ومسلم وعربي في جميع أنحاء العالم في بحثهم عن الزواج والزواج. أعزب ومسلم؟ انضم إلى 7.5 مليون امرأة ورجل مسلم على موقع مسلمة يبحثون عن الحب والزواج الدائم. يقدم موقع مسلمة طريقة بسيطة للتواصل مع العزاب العرب والمسلمين في جميع أنحاء العالم، والعثور على الاهتمامات المشتركة ومراسلة الشركاء المحتملين. إنه تطبيق مصمم لجعل الحب ممكنًا، بغض النظر عن مكان وجودك. يعد تطبيق المواعدة الإسلامية الخاص بنا مثاليًا للنساء والرجال العرب والمسلمين الجادين في المواعدة من أجل الزواج.
DateMyAge
datemyage.com
الفردي الناضجة الشباب في القلب. انضم إلى مجتمعنا من الفردي الناضجة وابحث عن اتصال دافئ وذات مغزى!
eHarmony
eharmony.com
Eharmony هو تطبيق مواعدة يساعد الأفراد في العثور على علاقات طويلة الأمد باستخدام اختبار توافق شامل لمطابقة المستخدمين.
Ferzu
ferzu.com
الشبكة الاجتماعية والمواعدة للفراء, أنثروس وقاعدة فروي
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