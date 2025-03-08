تطبيقات المواعدة - التطبيقات الأكثر شعبية - أورغواي

Grindr

grindr.com

Grindr هو شبكات اجتماعية قائمة على الموقع وتطبيق المواعدة عبر الإنترنت للأشخاص المثليين ، BI ، Trans ، و Queer. كانت واحدة من أولى التطبيقات الجيولوجية للرجال للمثليين عندما تم إطلاقها في مارس 2009 ، ومنذ ذلك الحين أصبحت أكبر تطبيقات للجوال مثلي الجنس وأكثرها شعبية في العالم. وهي متوفرة على أجهزة iOS و Android في كل من الإصدارات المجانية والمتميزة (هذا الأخير يسمى Grindr Xtra و Grindr Unlimited). يسمح التطبيق للأعضاء بإنشاء ملف تعريف شخصي واستخدام وضع GPS الخاص بهم لوضعهم على سلسلة ، حيث يمكنهم تصفح ملفات تعريف أخرى تم فرزها على المسافة ويتم مشاهدتها من قبل الأعضاء القريبين والبعيدة اعتمادًا على إعدادات المرشح. سيعرض تحديد صورة ملف تعريف في طريقة عرض الشبكة ملف التعريف والصور الكامل للعضو ، بالإضافة إلى خيار الدردشة وإرسال "النقر" ، إرسال الصور ومكالمات الفيديو ومشاركة الموقع الدقيق.