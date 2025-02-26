تطبيقات المواعدة - التطبيقات الأكثر شعبية - تركمانستان

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تطبيقات المواعدة هي منصات رقمية تسهل الاتصال والتفاعل بين الأفراد الباحثين عن علاقات رومانسية أو اجتماعية. يقوم المستخدمون بإنشاء ملفات تعريف تحتوي على معلومات شخصية وتفضيلات، ويستخدم التطبيق خوارزميات لمطابقتها مع الشركاء المحتملين بناءً على معايير التوافق مثل الاهتمامات والموقع والتفضيلات. غالبًا ما تتضمن هذه التطبيقات ميزات مثل المراسلة والتمرير وتصفح الملفات الشخصية، مما يوفر طريقة مريحة ويمكن الوصول إليها للأشخاص لاستكشاف وبدء العلاقات في العصر الرقمي.
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DateMySchool
datemyschool.com
DateMySchool عبارة عن منصة للمواعدة عبر الإنترنت تستهدف طلاب الجامعة وخريجيها. يتطلب عنوان بريد إلكتروني جامعيًا، ويدعي أنه يسمح فقط للطلاب والخريجين المعتمدين بالانضمام. فهو يسمح للمستخدمين بالتصفية حسب المدارس والأقسام والأفراد والمجموعات الأخرى من الوصول إلى ملفاتهم الشخصية - مع مراعاة نفس سياسة الأمان المستندة إلى عناوين البريد الإلكتروني الجامعية.
Squirt.org
squirt.org
Squirt.org هو الموقع الأكثر شهرة للربط والرحلات بين الرجال. انضم مجانا الآن
Perfectmatch.com
perfectmatch.com
Perfectmatch.com هي خدمة للمواعدة والعلاقات عبر الإنترنت مقرها في سياتل، واشنطن. تقدم الشركة ما تسميه "نظام التوافق الكامل Duet (Duet)". تم تطوير موقع Perfectmatch.com بالتعاون مع الدكتور بيبر شوارتز. تم تصميم الثنائي على غرار اختبار مايرز بريجز. فهو يختار ويطابق العزاب الأكثر توافقًا بالقرب منك.
Parship
parship.com
المواعدة عبر الإنترنت والتوفيق بين الجديين • هل تبحث عن علاقة طويلة الأمد؟ ابحث عن الشخص المناسب لك حقًا | Parship.co.uk
Lovestruck
lovestruck.com
يقدم Lovestruck خدمات مواعدة متميزة للأفراد الذين يبحثون عن علاقات ملتزمة.
Jdate
jdate.com
Jdate هو موقع المواعدة اليهودي الأول للعزاب اليهود الذين يتطلعون إلى إقامة علاقة رائعة مع العزاب اليهود الآخرين. على استعداد لجعل لك؟
Gleeden
gleeden.com
GLEEDEN – موقع المواعدة رقم 1 للقاءات السرية! مع مجتمع عالي الجودة يضم أكثر من 10 مليون عضو حول العالم، يعد Gleeden أول موقع للمواعدة خارج نطاق الزواج أنشأته النساء لتلبية احتياجات النساء.
Gaydar
gaydar.net
Gaydar هو واحد من أفضل مواقع المواعدة للرجال المثليين والمزدومين. ملايين اللاعبين مثلك ، يبحثون عن الصداقات والتعارف والعلاقات. شارك اهتماماتك وهواياتك وسوف يتطابقك Gaydar .. انضم الآن مجانًا وتصفح ورسالة. تصميم جديد وغرف الدردشة وخطط السفر. شارك الصور مع خيارات عامة أو خاصة أو سرية.
AdultFriendFinder
adultfriendfinder.com
انضم إلى أكبر شبكة مواعدة وشبكة اجتماعية للبالغين في العالم.
Tastebuds
tastebuds.fm
Tastebuds هو موقع للمواعدة والشبكات الاجتماعية وتطبيق iOS يطابق الأشخاص بناءً على أذواقهم في الموسيقى.
Cupid.com
cupid.com
جرب أفضل موقع للمواعدة عبر الإنترنت واكتشف سبب نجاح موقع Cupid.com مع العزاب. ابحث عن جميع الأشخاص الذين تحتاجهم واحصل على مواعيد ساخنة اليوم.
Christian Connection
christianconnection.com
Christian Connection هي خدمة مواعدة عبر الإنترنت تستهدف المسيحيين غير المتزوجين في المملكة المتحدة وأيرلندا وأستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة وكندا وسنغافورة وهونج كونج. شركة Christian Connection مملوكة ومدارة من قبل شركة Widernet Communications Ltd ومقرها لندن، المملكة المتحدة.
BeautifulPeople
beautifulpeople.com
BeautifulPeople.com هو موقع المواعدة الرائد على الإنترنت للرجال والنساء الجميلات. يجتمع ، تاريخ ، الدردشة ، وإنشاء علاقات مع رجال ونساء جذابين. انضم الآن وابحث عن مباراة مثالية اليوم!
AnastasiaDate
anastasiadate.com
AnastasiaDate هو موقع دولي للمواعدة عبر الإنترنت يربط في المقام الأول الرجال من أمريكا الشمالية مع النساء من أوروبا الشرقية.
Seeking
seeking.com
Seeking.com هو أكبر موقع مواعدة للأشخاص الناجحين والجذابين. انضم إلى أكثر من 46 مليون عضو يبحث عنهم وارفع مستوى تجربة المواعدة الخاصة بك! في الأصل على موقع SeekingArrangement.com
Arasana
arasana.com
Arasana عبارة عن منصة مواعدة ممتعة حيث يمكنك الاستمتاع بالدردشة الصوتية دون رؤية رقم هاتفك. انقر للتحدث بأمان كعضو!
ThaiFriendly
thaifriendly.com
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PinaLove
pinalove.com
PinaLove هو موقع مواعدة فلبيني يضم أكثر من مليون عضو. ابحث عن أصدقاء أو حب في الفلبين مع فتيات فلبينيات حقيقيات. 😘
PinkCupid
pinkcupid.com
إن PinkCupid شغوفة بربط النساء المثليات من جميع أنحاء العالم في مجتمع شامل ومرحب من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية.
ThaiCupid
thaicupid.com
ThaiCupid هو موقع مواعدة للعزاب في تايلاند - باتايا، بانكوك، فوكيت، تشانغ ماي والمزيد - والمغتربين السابقين الذين يعيشون في الخارج. يمكنك الدردشة مع العزاب التايلانديين من جميع أنحاء العالم باستخدام تطبيق ThaiCupid على هاتفك! موقع ThaiCupid متحمس لربط النساء والرجال التايلانديين من جميع أنحاء العالم لأن الجميع يستحق الدردشة والالتقاء بسهولة في بحثهم عن الحب.
FilipinoCupid
filipinocupid.com
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ColombianCupid
colombiancupid.com
موقع كولومبيان كيوبيد: تطبيق المواعدة الكولومبي المفضل لأكثر من 2,000,000 عازب في جميع أنحاء العالم. إنها واحدة من أكثر تطبيقات المواعدة الموثوقة والمحبوبة في أمريكا اللاتينية، حيث تربط النساء والرجال الكولومبيين في جميع أنحاء العالم. سواء كنت تبحث عن موعد رائع، أو المزيد من الأصدقاء، أو ذلك الشريك المثالي، فإن موقع ColumbianCupid هو نقطة البداية. باستخدام تطبيق المواعدة الكولومبي هذا، يمكنك إنشاء حساب جديد والبدء في كتابة قصة حبك في غضون دقائق. موقع ColumbianCupid مثالي للرجال والنساء الذين: * الرغبة في مواعدة العزاب الكولومبيين. * مهتم بالمواعدة اللاتينية. * على أمل مقابلة أشخاص يشتركون في حب كولومبيا وشعبها وثقافة أمريكا اللاتينية.
Pairlife
pairife.jp
"PairLife"، خدمة مطابقة "جادة" يستخدمها الرجال والنساء المنخرطون في أنشطة الزواج والحب ظهر كتطبيق مطابقة طال انتظاره! حتى لو شاركت في التوفيق، وحفلات الشوارع، والحفلات المشتركة، فإن العثور على شريك لا يسير على ما يرام. في الثلاثينيات والأربعينيات من عمري، ارتفعت العقبات ولم أتمكن من تكوين صداقات أو عشاق.
BiCupid
bicupid.com
أفضل وأكبر موقع مواعدة لمزدوجي التوجه الجنسي في العالم للعزاب والأصدقاء ثنائيي التوجه الجنسي. النساء المخنثين، والرجال المخنثين والأزواج ثنائيي الجنس، وثنائيي الفضول، وشخصيات ثنائيي الجنس، وثنائيي الجنس، والفردي ثنائيي الجنس، والزوجين ثنائيي الجنس، وصانع الثقاب ثنائيي الجنس، والدردشة ثنائية التوجه الجنسي، والبديل، واللقاء.
Positive Singles
positivesingles.com
أفضل وأكبر موقع وتطبيق للمواعدة بشأن الأمراض المنقولة جنسيًا للأشخاص المصابين بالهربس (HSV-1، HSV-2)، وفيروس الورم الحليمي البشري، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والتهاب الكبد الوبائي. انضم مجانًا وتعرف على العزاب المصابين بالأمراض المنقولة جنسيًا
Bumpy
bumpy.app
تاريخ دولي لمقابلة الفردي في جميع أنحاء العالم. موقع المواعدة الأجنبية. حاول أن يكون تطبيق المواعدة الدولي رقم 1 على متجر التطبيقات و Google Play لتكوين أصدقاء جدد في جميع أنحاء العالم.
WayToHey
waytohey.com
اختر أفضل موقع مواعدة مجاني لتلتقي بشريكك المثالي أو ابحث عن رجال ونساء عازبين يبحثون عن علاقة طويلة الأمد.
LesbieMates
lesbiemates.com
تعال إلى LesbieMates.com إذا كنت تبحث عن نساء للدردشة معهن الآن. يوفر موقع المواعدة السحاقية هذا إمكانية الوصول إلى العزاب المثليين وثنائيي الجنس من منطقتك المحلية.
Dating.com
dating.com
Dating.com هو موقع للمواعدة حيث يمكنك الغوص في عالم الدردشة والمرح والرومانسية مع العزاب المؤهلين في جميع أنحاء العالم. المواعدة لم تكن بهذه السهولة من قبل!
Flirt
flirt.com
تعرف على عزاب فليرتي بالقرب منك مع أفضل مواقع المواعدة عبر الإنترنت. تصفح الملفات الشخصية، وقم بالدردشة عبر الإنترنت وابدأ المواعدة. أكثر من 400000 مستخدم عبر الإنترنت. تسجيل مجاني وبسيط.
AsianDating
asiandating.com
تعرف على عزاب آسيويين على موقع AsianDating، موقع المواعدة الآسيوي الأكثر ثقة والذي يضم أكثر من 4.5 مليون عضو. انضم الآن وابدأ في إجراء اتصالات ذات معنى!
eDate
edate.com
ابدأ اللعب Spin To Win للمواعدة عبر الإنترنت! هذه لعبة سلوتس افتراضية تجتمع مع لعبة المواعدة عبر الإنترنت، حيث تحصل على 10 دورات مجانية يوميًا لرؤية العزاب المحليين الذين يمكنك مطابقتهم! اربح انتصارات فورية مثل رسائل الدردشة المجانية وتعزيزات الملف الشخصي والدورات الإضافية والمزيد! أنشئ حسابًا في دقائق وابدأ بالدوران اليوم. خدمة المواعدة للتوفيق بين من يغتنم الفرصة الحقيقية!
lovegenius
lovegenius.io
LoveGenius هي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومصممة للمساعدة في تحسين ملفات تعريف المواعدة عبر الإنترنت للمستخدمين وزيادة فرص نجاحهم على منصات المواعدة مثل Tinder وBumble وغيرها. يساعد الذكاء الاصطناعي في إنشاء سير مواعدة جذابة وآسرة بناءً على أحدث الأبحاث، بهدف تحسين الملفات الشخصية لزيادة الجاذبية. يقدم نهجًا مخصصًا يستهدف المطابقات المناسبة من خلال عرض شخصيات المستخدمين وما يبحثون عنه في مبارياتهم. تعمل الأداة أيضًا على تحسين جاذبية المستخدم وتحسين الجودة الإجمالية للمطابقات. بالإضافة إلى ذلك، يساعد LoveGenius في إنشاء سطور افتتاحية وردود مخصصة، بهدف تحويل المحادثات الجذابة عبر الإنترنت إلى مواعيد واقعية. علاوة على ذلك، يمتد نطاق تطبيقه إلى نطاق واسع من تطبيقات المواعدة. يقدم LoveGenius أيضًا دليلاً للمستخدمين، لمساعدتهم على كتابة سير ذاتية مقنعة، واختيار الصور المؤثرة، وتجنب المخاطر الشائعة.
MillionaireMatch
millionairematch.com
أكبر موقع مواعدة مليونير أصلي منذ عام 2001. أكثر من 5 ملايين من النساء الجذابات والرجال الأثرياء ذوي الجودة العالية الذين يبحثون عن علاقات جدية.
EME Hive
emehive.co
المواعدة الآسيوية للعزاب الآسيويين والأمريكيين الآسيويين في أمريكا الشمالية والمزيد. لقد نجحنا في ربط العديد من العزاب الآسيويين في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا وخارجها. التصفح مجاني، فلماذا تتردد؟
Zoosk
zoosk.com
السخرية السخرية ... بدون الألعاب. مطابقة الفردي في جميع أنحاء العالم لأكثر من 13 عامًا!
SilverSingles
silversingles.com
تبحث عن أكثر من 50 مواعدة؟ Silversingles هو موقع المواعدة 50+ لمقابلة الفردي بالقرب منك - لقد حان الوقت الآن لمحاولة المواعدة عبر الإنترنت لنفسك!
Pure
pure.app
Pure هو تطبيق مواعدة للإبداع الفضوليين ليظهروا في نسختهم الأكثر لعوبًا لأنفسهم. إنها مساحة أن تكون مفتوحًا مع رغباتك ، صادقة مع نواياك واضحة في حدودك. تواصل مع الكائنات المتشابهة في التفكير لإنشاء واستكشاف تجارب مثيرة جديدة في مساحة آمنة وداعمة وخالية من العار. دع شغفك يركض مجانًا وقلبك يسير!
Plenty of Fish
pof.com
الكثير من المواعدة الخالية من الأسماك (POF) هي المكان الذي يكون فيه الفردي محادثات أكثر من أي تطبيق مواعدة آخر. POF هو أكثر من مجرد تطبيق المواعدة. إنها تجربة. تم تصميم POF لمساعدة الفردي في العثور على علاقات سعيدة! لدينا أكثر الميزات المجانية بما في ذلك MeetMe ، Livestream ، الدردشة والمزيد لتلبية الفردي وتشمل كاسبات الجليد الفريدة لبدء إشراك المحادثات! مع POF ، من المرجح أن تدخل 2.7x في محادثة خلال الـ 24 ساعة الأولى! انضم الآن ، وابدأ الدردشة مع الفردي القريبة.
ROMEO
romeo.com
الخيار الأفضل للمثليين التي يرجع تاريخها. قابل اللاعبين أو تكوين صداقات أو ابحث عن الحب على موقع روميو أو تطبيق iOS أو Android. مواعدة سعيدة!
Match
match.com
المباراة ترفع المواعدة إلى مستواك. لأننا نواجه الأمر: لا يوجد سوى الكثير من جمباز الإبهام الأيمن الأيسر الذي يمكنك القيام به عندما تكون جاهزًا لشيء أكثر. بدعم من 25 عامًا من الخبرة وخبراء المواعدة في الحياة الواقعية ، يمنحك تطبيقنا الخبرة التي تحتاجها للعثور على ما تبحث عنه-من المطابقة إلى الاجتماع شخصيًا.
Mamba
mamba.ru
Mamba عبارة عن شبكة من مواقع الاكتشاف الاجتماعي/المواعدة الاجتماعية التي تتضمن ما يقرب من 25000 موقع مستقل وأقسام مواعدة على بوابات كبيرة ومواقع نشر.
Inner Circle
theinnercircle.co
الشعور بالحرارة الساخنة؟ دعنا نحصل على موعد. نجرؤ حتى الآن بشكل أفضل مرحبًا بك في التطبيق الذي يجرؤ على جعل المواعدة رائعة مرة أخرى. نجلب دائرة منفردة من الفردي الرائعة على محمل الجد للالتقاء والدردشة والالتقاء في الحياة الواقعية. بشرط واحد ، كلنا هنا حتى الآن أفضل. يجرؤ الجميع على بذل المزيد من الجهد في ملفهم الشخصي وصورهم ومحادثاتهم. وبهذه الطريقة ، ننشئ دائرة داخلية من الفردي المناسبة التي تريدها حقًا والتسكع في الحياة الحقيقية. جاهز حتى الآن بشكل أفضل؟
MPWH
mpwh.com
موقع وتطبيق المواعدة رقم 1 والأصلي للهربس للأفراد الإيجابيين الذين يعيشون مع الهربس! الانضمام مجانًا والالتقاء بأشخاص مصابين بالهربس التناسلي والهربس الفموي (HSV-1، HSV-2) الآن - MPWH.com
CatholicMatch
catholicmatch.com
موقع CatholicMatch هو أكبر موقع للمواعدة الكاثوليكية وأكثرها ثقة في العالم.
Bumble
bumble.com
لقد غيرت Bumble طريقة تاريخ الأشخاص ، والعثور على الأصدقاء ، وتصور الاجتماع عبر الإنترنت ، للأفضل. تقوم النساء بالخطوة الأولى. على iPhone + Android.
Badoo
badoo.com
مرحبًا بك في Badoo ، المكان حتى الآن بصراحة! في مجتمع يستفيد من شكينا الذاتي ، يعد Badoo هو المكان الذي يدفع فيه ليكون هوك الحقيقي وغير المعترف به. نحن نحارب غموض المواعدة الحديثة مع محادثة أصيلة غير مفيدة. نعتقد أن الاتصال الحقيقي يولد من أن تكون صادقًا في من أنت وما تريده حقًا.
2RedBeans
2redbeans.com
2RedBeans هو موقع المواعدة الصيني الأكثر نشاطًا في الولايات المتحدة وكندا. إنه المحرك القوي وراء المواعدة التي تقدمها SINA، وموقع المواعدة المخصص لبرنامج "If You Are the One" التلفزيوني لعام 2012 في الولايات المتحدة.
Grindr
grindr.com
Grindr هو شبكات اجتماعية قائمة على الموقع وتطبيق المواعدة عبر الإنترنت للأشخاص المثليين ، BI ، Trans ، و Queer. كانت واحدة من أولى التطبيقات الجيولوجية للرجال للمثليين عندما تم إطلاقها في مارس 2009 ، ومنذ ذلك الحين أصبحت أكبر تطبيقات للجوال مثلي الجنس وأكثرها شعبية في العالم. وهي متوفرة على أجهزة iOS و Android في كل من الإصدارات المجانية والمتميزة (هذا الأخير يسمى Grindr Xtra و Grindr Unlimited). يسمح التطبيق للأعضاء بإنشاء ملف تعريف شخصي واستخدام وضع GPS الخاص بهم لوضعهم على سلسلة ، حيث يمكنهم تصفح ملفات تعريف أخرى تم فرزها على المسافة ويتم مشاهدتها من قبل الأعضاء القريبين والبعيدة اعتمادًا على إعدادات المرشح. سيعرض تحديد صورة ملف تعريف في طريقة عرض الشبكة ملف التعريف والصور الكامل للعضو ، بالإضافة إلى خيار الدردشة وإرسال "النقر" ، إرسال الصور ومكالمات الفيديو ومشاركة الموقع الدقيق.
Adam4Adam
adam4adam.com
Adam4Adam هو تطبيق المواعدة تم إنشاؤه بشكل صريح للرجال المثليين من أجل المواعدة الخفيفة أو غير الرسمية وربما أكثر.
OurTime
ourtime.com
ناضجة الفردي الثقة www.ourtime.com للأفضل في 50 زائد المواعدة. هنا ، الفردي الأكبر سنا تربط الحب والرفقة.
AmoLatina
amolatina.com
يقدم موقع AmoLatina.com أفضل المواعدة اللاتينية. تعرف على أكثر من 13000 عضو لاتيني من كولومبيا والمكسيك وكوستاريكا والبرازيل والمزيد للمواعدة والرومانسية.
LoveAwake
loveawake.com
موقع مجاني للمواعدة عبر الإنترنت للأفراد. خدمات التوفيق مجانية تمامًا. تصفح شخصيات الرجال والنساء غير المتزوجين بدون دفع وتسجيل.
Dateforce
dateforce.app
Salesforce, لكن للتعارف. أول برنامج لإدارة علاقات المواعدة في العالم
Stir
stir.com
Stir هو تطبيق المواعدة للآباء الوحيدين. إنه الاختيار الذكي للآباء الوحيدين المستعدين للمواعدة ولكنهم يريدون تجنب ضغوط تطبيقات المواعدة الأخرى.
Lexa
lexa.nl
سجل مجانا على ليكسا. موقع التعارف رقم 1 في هولندا. عرض الصور على الفور من الفردي. المغازلة والدردشة والعثور على تاريخك!
LoveScout24
lovescout24.de
ابحث عن شريك في LoveScout24. موقع المواعدة المثالي للأفراد. البحث عن شريك جاد على شبكة الإنترنت. سجل الآن!
DisonsDemain
disonsdemain.fr
هل عمرك أكثر من 50 عامًا وترغب في مقابلة أشخاص عازبين يشبهونك؟ سجل مجانا على DisonsDemain.
Meetic
meetic.com
قم بالتسجيل مجانًا على Meetic، وهو موقع مواعدة جاد يمكنك من خلاله الاطلاع على الملفات الشخصية لآلاف من العزاب في جميع أنحاء فرنسا. Meetic هي خدمة فرنسية للمواعدة عبر الإنترنت تأسست في نوفمبر 2001 وهي جزء من مجموعة Match Group منذ عام 2013.
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