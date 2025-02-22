تطبيقات المواعدة - التطبيقات الأكثر شعبية - تايلاند

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تطبيقات المواعدة هي منصات رقمية تسهل الاتصال والتفاعل بين الأفراد الباحثين عن علاقات رومانسية أو اجتماعية. يقوم المستخدمون بإنشاء ملفات تعريف تحتوي على معلومات شخصية وتفضيلات، ويستخدم التطبيق خوارزميات لمطابقتها مع الشركاء المحتملين بناءً على معايير التوافق مثل الاهتمامات والموقع والتفضيلات. غالبًا ما تتضمن هذه التطبيقات ميزات مثل المراسلة والتمرير وتصفح الملفات الشخصية، مما يوفر طريقة مريحة ويمكن الوصول إليها للأشخاص لاستكشاف وبدء العلاقات في العصر الرقمي.
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Tinder
tinder.com
Tinder عبارة عن شبكات جغرافية اجتماعي وتطبيق مواعدة عبر الإنترنت يسمح للمستخدمين بالانتقال مجهول الهوية إلى أو كره الملامح الأخرى بناءً على صورهم ، والسيرة الحيوية الصغيرة ، والمصالح المشتركة. بمجرد "مطابقة" المستخدمين ، يمكنهم تبادل الرسائل. تم إطلاق Tinder في عام 2012 ضمن Startup Incubator Hatch Labs كمشروع مشترك بين شركة تطوير تطبيقات IAC وشركة Xtreme Labs. بحلول عام 2014 ، كان Tinder يسجل حوالي مليارات "الضربات" في اليوم (وفقًا لـ https://datingzest.com/tinder-statistics/). تطلب Tinder في الأصل الوصول إلى حساب Facebook لاستخدام التطبيق ، لكنه بدأ في السماح للمستخدمين بالتسجيل برقم هاتف فقط في أغسطس 2019. يمكن الوصول إليه من خلال تطبيق محمول أو متصفح ويب لأجهزة الكمبيوتر. يعمل Tinder على نموذج أعمال Freemium.
Grindr
grindr.com
Grindr هو شبكات اجتماعية قائمة على الموقع وتطبيق المواعدة عبر الإنترنت للأشخاص المثليين ، BI ، Trans ، و Queer. كانت واحدة من أولى التطبيقات الجيولوجية للرجال للمثليين عندما تم إطلاقها في مارس 2009 ، ومنذ ذلك الحين أصبحت أكبر تطبيقات للجوال مثلي الجنس وأكثرها شعبية في العالم. وهي متوفرة على أجهزة iOS و Android في كل من الإصدارات المجانية والمتميزة (هذا الأخير يسمى Grindr Xtra و Grindr Unlimited). يسمح التطبيق للأعضاء بإنشاء ملف تعريف شخصي واستخدام وضع GPS الخاص بهم لوضعهم على سلسلة ، حيث يمكنهم تصفح ملفات تعريف أخرى تم فرزها على المسافة ويتم مشاهدتها من قبل الأعضاء القريبين والبعيدة اعتمادًا على إعدادات المرشح. سيعرض تحديد صورة ملف تعريف في طريقة عرض الشبكة ملف التعريف والصور الكامل للعضو ، بالإضافة إلى خيار الدردشة وإرسال "النقر" ، إرسال الصور ومكالمات الفيديو ومشاركة الموقع الدقيق.
Bumble
bumble.com
لقد غيرت Bumble طريقة تاريخ الأشخاص ، والعثور على الأصدقاء ، وتصور الاجتماع عبر الإنترنت ، للأفضل. تقوم النساء بالخطوة الأولى. على iPhone + Android.
ThaiFriendly
thaifriendly.com
سيدات تايلانديات حقيقيات 100% في بانكوك وباتايا وبوكيت وجميع أنحاء تايلاند في موقع ThaiFriendly للمواعدة التايلاندية رقم 1! 🔥
Badoo
badoo.com
مرحبًا بك في Badoo ، المكان حتى الآن بصراحة! في مجتمع يستفيد من شكينا الذاتي ، يعد Badoo هو المكان الذي يدفع فيه ليكون هوك الحقيقي وغير المعترف به. نحن نحارب غموض المواعدة الحديثة مع محادثة أصيلة غير مفيدة. نعتقد أن الاتصال الحقيقي يولد من أن تكون صادقًا في من أنت وما تريده حقًا.
ROMEO
romeo.com
الخيار الأفضل للمثليين التي يرجع تاريخها. قابل اللاعبين أو تكوين صداقات أو ابحث عن الحب على موقع روميو أو تطبيق iOS أو Android. مواعدة سعيدة!
Bumpy
bumpy.app
تاريخ دولي لمقابلة الفردي في جميع أنحاء العالم. موقع المواعدة الأجنبية. حاول أن يكون تطبيق المواعدة الدولي رقم 1 على متجر التطبيقات و Google Play لتكوين أصدقاء جدد في جميع أنحاء العالم.
AsianDating
asiandating.com
تعرف على عزاب آسيويين على موقع AsianDating، موقع المواعدة الآسيوي الأكثر ثقة والذي يضم أكثر من 4.5 مليون عضو. انضم الآن وابدأ في إجراء اتصالات ذات معنى!
happn
happn.app
مع أكثر من 100 مليون عضو ، فإن Happn هو تطبيق المواعدة الذي يتيح لك العثور على كل شخص عبرت عنه ؛ قرر المصير الناس أن يجتمعوا. مثل الملفات الشخصية التي تجذب انتباهك ، احصل على سحق ، والأهم من ذلك ، اجتمع معًا!
AdultFriendFinder
adultfriendfinder.com
انضم إلى أكبر شبكة مواعدة وشبكة اجتماعية للبالغين في العالم.
SilverSingles
silversingles.com
تبحث عن أكثر من 50 مواعدة؟ Silversingles هو موقع المواعدة 50+ لمقابلة الفردي بالقرب منك - لقد حان الوقت الآن لمحاولة المواعدة عبر الإنترنت لنفسك!
Plenty of Fish
pof.com
الكثير من المواعدة الخالية من الأسماك (POF) هي المكان الذي يكون فيه الفردي محادثات أكثر من أي تطبيق مواعدة آخر. POF هو أكثر من مجرد تطبيق المواعدة. إنها تجربة. تم تصميم POF لمساعدة الفردي في العثور على علاقات سعيدة! لدينا أكثر الميزات المجانية بما في ذلك MeetMe ، Livestream ، الدردشة والمزيد لتلبية الفردي وتشمل كاسبات الجليد الفريدة لبدء إشراك المحادثات! مع POF ، من المرجح أن تدخل 2.7x في محادثة خلال الـ 24 ساعة الأولى! انضم الآن ، وابدأ الدردشة مع الفردي القريبة.
OurTime
ourtime.com
ناضجة الفردي الثقة www.ourtime.com للأفضل في 50 زائد المواعدة. هنا ، الفردي الأكبر سنا تربط الحب والرفقة.
Zoosk
zoosk.com
السخرية السخرية ... بدون الألعاب. مطابقة الفردي في جميع أنحاء العالم لأكثر من 13 عامًا!
Match
match.com
المباراة ترفع المواعدة إلى مستواك. لأننا نواجه الأمر: لا يوجد سوى الكثير من جمباز الإبهام الأيمن الأيسر الذي يمكنك القيام به عندما تكون جاهزًا لشيء أكثر. بدعم من 25 عامًا من الخبرة وخبراء المواعدة في الحياة الواقعية ، يمنحك تطبيقنا الخبرة التي تحتاجها للعثور على ما تبحث عنه-من المطابقة إلى الاجتماع شخصيًا.
MillionaireMatch
millionairematch.com
أكبر موقع مواعدة مليونير أصلي منذ عام 2001. أكثر من 5 ملايين من النساء الجذابات والرجال الأثرياء ذوي الجودة العالية الذين يبحثون عن علاقات جدية.
Pure
pure.app
Pure هو تطبيق مواعدة للإبداع الفضوليين ليظهروا في نسختهم الأكثر لعوبًا لأنفسهم. إنها مساحة أن تكون مفتوحًا مع رغباتك ، صادقة مع نواياك واضحة في حدودك. تواصل مع الكائنات المتشابهة في التفكير لإنشاء واستكشاف تجارب مثيرة جديدة في مساحة آمنة وداعمة وخالية من العار. دع شغفك يركض مجانًا وقلبك يسير!
The Zero Date
thezerodate.com
Date Night هو نصف ساعة من 5 دقائق فيديو كل ليلة إثنين في تمام الساعة 7 مساءً. أخبرنا بما تبحث عنه، وسنقوم بإقرانك بما يصل إلى 6 أشخاص مختلفين. إنها طريقة خالية من الضغط لتحقيق أقصى استفادة من حياتك التي يرجع تاريخها.
Squirt.org
squirt.org
Squirt.org هو الموقع الأكثر شهرة للربط والرحلات بين الرجال. انضم مجانا الآن
Gaydar
gaydar.net
Gaydar هو واحد من أفضل مواقع المواعدة للرجال المثليين والمزدومين. ملايين اللاعبين مثلك ، يبحثون عن الصداقات والتعارف والعلاقات. شارك اهتماماتك وهواياتك وسوف يتطابقك Gaydar .. انضم الآن مجانًا وتصفح ورسالة. تصميم جديد وغرف الدردشة وخطط السفر. شارك الصور مع خيارات عامة أو خاصة أو سرية.
Dating.com
dating.com
Dating.com هو موقع للمواعدة حيث يمكنك الغوص في عالم الدردشة والمرح والرومانسية مع العزاب المؤهلين في جميع أنحاء العالم. المواعدة لم تكن بهذه السهولة من قبل!
Adam4Adam
adam4adam.com
Adam4Adam هو تطبيق المواعدة تم إنشاؤه بشكل صريح للرجال المثليين من أجل المواعدة الخفيفة أو غير الرسمية وربما أكثر.
Flirt
flirt.com
تعرف على عزاب فليرتي بالقرب منك مع أفضل مواقع المواعدة عبر الإنترنت. تصفح الملفات الشخصية، وقم بالدردشة عبر الإنترنت وابدأ المواعدة. أكثر من 400000 مستخدم عبر الإنترنت. تسجيل مجاني وبسيط.
Lovestruck
lovestruck.com
يقدم Lovestruck خدمات مواعدة متميزة للأفراد الذين يبحثون عن علاقات ملتزمة.
Pairlife
pairife.jp
"PairLife"، خدمة مطابقة "جادة" يستخدمها الرجال والنساء المنخرطون في أنشطة الزواج والحب ظهر كتطبيق مطابقة طال انتظاره! حتى لو شاركت في التوفيق، وحفلات الشوارع، والحفلات المشتركة، فإن العثور على شريك لا يسير على ما يرام. في الثلاثينيات والأربعينيات من عمري، ارتفعت العقبات ولم أتمكن من تكوين صداقات أو عشاق.
BeautifulPeople
beautifulpeople.com
BeautifulPeople.com هو الموقع الرائد للمواعدة عبر الإنترنت للرجال والنساء الجميلين. يجتمع ويواعد ويدردش ويقيم علاقات مع رجال ونساء جذابين. انضم الآن وابحث عن شريكك المثالي اليوم!
2RedBeans
2redbeans.com
2RedBeans هو موقع المواعدة الصيني الأكثر نشاطًا في الولايات المتحدة وكندا. إنه المحرك القوي وراء المواعدة التي تقدمها SINA، وموقع المواعدة المخصص لبرنامج "If You Are the One" التلفزيوني لعام 2012 في الولايات المتحدة.
LoveAwake
loveawake.com
موقع مجاني للمواعدة عبر الإنترنت للأفراد. خدمات التوفيق مجانية تمامًا. تصفح شخصيات الرجال والنساء غير المتزوجين بدون دفع وتسجيل.
Gleeden
gleeden.com
GLEEDEN – موقع المواعدة رقم 1 للقاءات السرية! مع مجتمع عالي الجودة يضم أكثر من 10 مليون عضو حول العالم، يعد Gleeden أول موقع للمواعدة خارج نطاق الزواج أنشأته النساء لتلبية احتياجات النساء.
Stir
stir.com
Stir هو تطبيق المواعدة للآباء الوحيدين. إنه الاختيار الذكي للآباء الوحيدين المستعدين للمواعدة ولكنهم يريدون تجنب ضغوط تطبيقات المواعدة الأخرى.
LesbieMates
lesbiemates.com
تعال إلى LesbieMates.com إذا كنت تبحث عن نساء للدردشة معهن الآن. يوفر موقع المواعدة السحاقية هذا إمكانية الوصول إلى العزاب المثليين وثنائيي الجنس من منطقتك المحلية.
Meetic
meetic.com
قم بالتسجيل مجانًا على Meetic، وهو موقع مواعدة جاد يمكنك من خلاله الاطلاع على الملفات الشخصية لآلاف من العزاب في جميع أنحاء فرنسا. Meetic هي خدمة فرنسية للمواعدة عبر الإنترنت تأسست في نوفمبر 2001 وهي جزء من مجموعة Match Group منذ عام 2013.
LoveHabibi
lovehabibi.com
التعرف على أشخاص جدد. ابحث عن توأم روحك. LoveHabibi مخصص للعرب والمسلمين والمسيحيين العرب وكل من يبحث عن الأصدقاء والتعارف والزواج.
AmoLatina
amolatina.com
يقدم موقع AmoLatina.com أفضل المواعدة اللاتينية. تعرف على أكثر من 13000 عضو لاتيني من كولومبيا والمكسيك وكوستاريكا والبرازيل والمزيد للمواعدة والرومانسية.
DateMyAge
datemyage.com
الفردي الناضج شاب في القلب. انضم إلى مجتمعنا من العزاب الناضجين وابحث عن اتصال دافئ وهادف!
Inner Circle
theinnercircle.co
الشعور بالحرارة الساخنة؟ دعنا نحصل على موعد. نجرؤ حتى الآن بشكل أفضل مرحبًا بك في التطبيق الذي يجرؤ على جعل المواعدة رائعة مرة أخرى. نجلب دائرة منفردة من الفردي الرائعة على محمل الجد للالتقاء والدردشة والالتقاء في الحياة الواقعية. بشرط واحد ، كلنا هنا حتى الآن أفضل. يجرؤ الجميع على بذل المزيد من الجهد في ملفهم الشخصي وصورهم ومحادثاتهم. وبهذه الطريقة ، ننشئ دائرة داخلية من الفردي المناسبة التي تريدها حقًا والتسكع في الحياة الحقيقية. جاهز حتى الآن بشكل أفضل؟
MPWH
mpwh.com
موقع وتطبيق المواعدة رقم 1 والأصلي للهربس للأفراد الإيجابيين الذين يعيشون مع الهربس! الانضمام مجانًا والالتقاء بأشخاص مصابين بالهربس التناسلي والهربس الفموي (HSV-1، HSV-2) الآن - MPWH.com
Parship
parship.com
المواعدة عبر الإنترنت والتوفيق بين الجديين • هل تبحث عن علاقة طويلة الأمد؟ ابحث عن الشخص المناسب لك حقًا | Parship.co.uk
Perfectmatch.com
perfectmatch.com
Perfectmatch.com هي خدمة للمواعدة والعلاقات عبر الإنترنت مقرها في سياتل، واشنطن. تقدم الشركة ما تسميه "نظام التوافق الكامل Duet (Duet)". تم تطوير موقع Perfectmatch.com بالتعاون مع الدكتور بيبر شوارتز. تم تصميم الثنائي على غرار اختبار مايرز بريجز. فهو يختار ويطابق العزاب الأكثر توافقًا بالقرب منك.
PinaLove
pinalove.com
PinaLove هو موقع مواعدة فلبيني يضم أكثر من مليون عضو. ابحث عن أصدقاء أو حب في الفلبين مع فتيات فلبينيات حقيقيات. 😘
Cupid.com
cupid.com
جرب أفضل موقع للمواعدة عبر الإنترنت واكتشف سبب نجاح موقع Cupid.com مع العزاب. ابحث عن جميع الأشخاص الذين تحتاجهم واحصل على مواعيد ساخنة اليوم.
Christian Connection
christianconnection.com
Christian Connection هي خدمة مواعدة عبر الإنترنت تستهدف المسيحيين غير المتزوجين في المملكة المتحدة وأيرلندا وأستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة وكندا وسنغافورة وهونج كونج. شركة Christian Connection مملوكة ومدارة من قبل شركة Widernet Communications Ltd ومقرها لندن، المملكة المتحدة.
AnastasiaDate
anastasiadate.com
AnastasiaDate هو موقع دولي للمواعدة عبر الإنترنت يربط في المقام الأول الرجال من أمريكا الشمالية مع النساء من أوروبا الشرقية.
Seeking
seeking.com
Seeking.com هو أكبر موقع مواعدة للأشخاص الناجحين والجذابين. انضم إلى أكثر من 46 مليون عضو يبحث عنهم وارفع مستوى تجربة المواعدة الخاصة بك! في الأصل على موقع SeekingArrangement.com
Positive Singles
positivesingles.com
أفضل وأكبر موقع وتطبيق للمواعدة بشأن الأمراض المنقولة جنسيًا للأشخاص المصابين بالهربس (HSV-1، HSV-2)، وفيروس الورم الحليمي البشري، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والتهاب الكبد الوبائي. انضم مجانًا وتعرف على العزاب المصابين بالأمراض المنقولة جنسيًا
BiCupid
bicupid.com
أفضل وأكبر موقع مواعدة لمزدوجي التوجه الجنسي في العالم للعزاب والأصدقاء ثنائيي التوجه الجنسي. النساء المخنثين، والرجال المخنثين والأزواج ثنائيي الجنس، وثنائيي الفضول، وشخصيات ثنائيي الجنس، وثنائيي الجنس، والفردي ثنائيي الجنس، والزوجين ثنائيي الجنس، وصانع الثقاب ثنائيي الجنس، والدردشة ثنائية التوجه الجنسي، والبديل، واللقاء.
Lexa
lexa.nl
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LoveScout24
lovescout24.de
ابحث عن شريك في LoveScout24. موقع المواعدة المثالي للأفراد. البحث عن شريك جاد على شبكة الإنترنت. سجل الآن!
Ferzu
ferzu.com
الشبكة الاجتماعية والمواعدة للفراء, أنثروس وقاعدة فروي
eHarmony
eharmony.com
eharmony هو موقع مواعدة يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا. تساعدك المطابقة لدينا في العثور على الحب الحقيقي. قم بالتسجيل مجانًا والتعرف على الآلاف من العزاب ذوي التفكير المماثل.
eDate
edate.com
ابدأ اللعب Spin To Win للمواعدة عبر الإنترنت! هذه لعبة سلوتس افتراضية تجتمع مع لعبة المواعدة عبر الإنترنت، حيث تحصل على 10 دورات مجانية يوميًا لرؤية العزاب المحليين الذين يمكنك مطابقتهم! اربح انتصارات فورية مثل رسائل الدردشة المجانية وتعزيزات الملف الشخصي والدورات الإضافية والمزيد! أنشئ حسابًا في دقائق وابدأ بالدوران اليوم. خدمة المواعدة للتوفيق بين من يغتنم الفرصة الحقيقية!
Mamba
mamba.ru
Mamba عبارة عن شبكة من مواقع الاكتشاف الاجتماعي/المواعدة الاجتماعية التي تتضمن ما يقرب من 25000 موقع مستقل وأقسام مواعدة على بوابات كبيرة ومواقع نشر.
PinkCupid
pinkcupid.com
إن PinkCupid شغوفة بربط النساء المثليات من جميع أنحاء العالم في مجتمع شامل ومرحب من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية.
ThaiCupid
thaicupid.com
ThaiCupid هو موقع مواعدة للعزاب في تايلاند - باتايا، بانكوك، فوكيت، تشانغ ماي والمزيد - والمغتربين السابقين الذين يعيشون في الخارج. يمكنك الدردشة مع العزاب التايلانديين من جميع أنحاء العالم باستخدام تطبيق ThaiCupid على هاتفك! موقع ThaiCupid متحمس لربط النساء والرجال التايلانديين من جميع أنحاء العالم لأن الجميع يستحق الدردشة والالتقاء بسهولة في بحثهم عن الحب.
ColombianCupid
colombiancupid.com
موقع كولومبيان كيوبيد: تطبيق المواعدة الكولومبي المفضل لأكثر من 2,000,000 عازب في جميع أنحاء العالم. إنها واحدة من أكثر تطبيقات المواعدة الموثوقة والمحبوبة في أمريكا اللاتينية، حيث تربط النساء والرجال الكولومبيين في جميع أنحاء العالم. سواء كنت تبحث عن موعد رائع، أو المزيد من الأصدقاء، أو ذلك الشريك المثالي، فإن موقع ColumbianCupid هو نقطة البداية. باستخدام تطبيق المواعدة الكولومبي هذا، يمكنك إنشاء حساب جديد والبدء في كتابة قصة حبك في غضون دقائق. موقع ColumbianCupid مثالي للرجال والنساء الذين: * الرغبة في مواعدة العزاب الكولومبيين. * مهتم بالمواعدة اللاتينية. * على أمل مقابلة أشخاص يشتركون في حب كولومبيا وشعبها وثقافة أمريكا اللاتينية.
FilipinoCupid
filipinocupid.com
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lovegenius
lovegenius.io
LoveGenius هي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومصممة للمساعدة في تحسين ملفات تعريف المواعدة عبر الإنترنت للمستخدمين وزيادة فرص نجاحهم على منصات المواعدة مثل Tinder وBumble وغيرها. يساعد الذكاء الاصطناعي في إنشاء سير مواعدة جذابة وآسرة بناءً على أحدث الأبحاث، بهدف تحسين الملفات الشخصية لزيادة الجاذبية. يقدم نهجًا مخصصًا يستهدف المطابقات المناسبة من خلال عرض شخصيات المستخدمين وما يبحثون عنه في مبارياتهم. تعمل الأداة أيضًا على تحسين جاذبية المستخدم وتحسين الجودة الإجمالية للمطابقات. بالإضافة إلى ذلك، يساعد LoveGenius في إنشاء سطور افتتاحية وردود مخصصة، بهدف تحويل المحادثات الجذابة عبر الإنترنت إلى مواعيد واقعية. علاوة على ذلك، يمتد نطاق تطبيقه إلى نطاق واسع من تطبيقات المواعدة. يقدم LoveGenius أيضًا دليلاً للمستخدمين، لمساعدتهم على كتابة سير ذاتية مقنعة، واختيار الصور المؤثرة، وتجنب المخاطر الشائعة.
Tastebuds
tastebuds.fm
Tastebuds هو موقع للمواعدة والشبكات الاجتماعية وتطبيق iOS يطابق الأشخاص بناءً على أذواقهم في الموسيقى.
Jdate
jdate.com
Jdate هو موقع المواعدة اليهودي الأول للعزاب اليهود الذين يتطلعون إلى إقامة علاقة رائعة مع العزاب اليهود الآخرين. على استعداد لجعل لك؟
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