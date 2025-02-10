تطبيقات المواعدة - التطبيقات الأكثر شعبية - الصومال

Tinder

tinder.com

Tinder عبارة عن تطبيق للشبكات الجغرافية الاجتماعية والمواعدة عبر الإنترنت يتيح للمستخدمين التمرير بشكل مجهول لإبداء الإعجاب أو عدم الإعجاب بالملفات الشخصية الأخرى بناءً على صورهم وسيرة ذاتية صغيرة واهتمامات مشتركة. بمجرد "مطابقة" اثنين من المستخدمين، يمكنهم تبادل الرسائل. تم إطلاق Tinder في عام 2012 ضمن حاضنة بدء التشغيل Hatch Labs كمشروع مشترك بين IAC وشركة تطوير تطبيقات الهاتف المحمول Xtreme Labs. بحلول عام 2014، كان Tinder يسجل حوالي 2 مليار "تمريرة سريعة" يوميًا (وفقًا لموقع https://datingzest.com/tinder-statistics/). تطلب Tinder في الأصل الوصول إلى حساب Facebook لاستخدام التطبيق، لكنه بدأ في السماح للمستخدمين بالتسجيل باستخدام رقم هاتف فقط في أغسطس 2019. ويمكن الوصول إليه من خلال تطبيق جوال أو متصفح ويب لأجهزة الكمبيوتر. يعمل Tinder على نموذج أعمال مجاني.