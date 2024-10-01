متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
تطبيقات المواعدة - التطبيقات الأكثر شعبية - الكويت
تطبيقات المواعدة هي منصات رقمية تسهل الاتصال والتفاعل بين الأفراد الباحثين عن علاقات رومانسية أو اجتماعية. يقوم المستخدمون بإنشاء ملفات تعريف تحتوي على معلومات شخصية وتفضيلات، ويستخدم التطبيق خوارزميات لمطابقتها مع الشركاء المحتملين بناءً على معايير التوافق مثل الاهتمامات والموقع والتفضيلات. غالبًا ما تتضمن هذه التطبيقات ميزات مثل المراسلة والتمرير وتصفح الملفات الشخصية، مما يوفر طريقة مريحة ويمكن الوصول إليها للأشخاص لاستكشاف وبدء العلاقات في العصر الرقمي.
إرسال تطبيق جديد
Grindr
grindr.com
Grindr عبارة عن تطبيق للتواصل الاجتماعي والمواعدة عبر الإنترنت يعتمد على الموقع للمثليين وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيًا والأشخاص المثليين. لقد كان أحد التطبيقات الجغرافية الاجتماعية الأولى للرجال المثليين عندما تم إطلاقه في مارس 2009 وأصبح منذ ذلك الحين أكبر وأشهر تطبيقات الهاتف المحمول للمثليين في...
Tinder
tinder.com
Tinder عبارة عن تطبيق للشبكات الجغرافية الاجتماعية والمواعدة عبر الإنترنت يتيح للمستخدمين التمرير بشكل مجهول لإبداء الإعجاب أو عدم الإعجاب بالملفات الشخصية الأخرى بناءً على صورهم وسيرة ذاتية صغيرة واهتمامات مشتركة. بمجرد "مطابقة" اثنين من المستخدمين، يمكنهم تبادل الرسائل. تم إطلاق Tinder في عام 2012...
Plenty of Fish
pof.com
Plenty of Fish Free Dating (POF) هو المكان الذي يجري فيه العزاب محادثات أكثر من أي تطبيق مواعدة آخر. POF هو أكثر من مجرد تطبيق مواعدة. إنها تجربة. تم تصميم POF لمساعدة العزاب في العثور على علاقات سعيدة! لدينا معظم الميزات المجانية بما في ذلك MeetMe وLivestream والدردشة والمزيد للقاء العزاب وتتضمن أد...
Bumble
bumble.com
لقد غيرت Bumble الطريقة التي يواعد بها الأشخاص، والعثور على الأصدقاء، وتصور الاجتماع عبر الإنترنت، نحو الأفضل. تقوم المرأة بالخطوة الأولى. على آيفون + أندرويد.
Zoosk
zoosk.com
المواعدة أصبحت ممتعة... بدون الألعاب. مطابقة الفردي في جميع أنحاء العالم لأكثر من 13 عامًا!
Badoo
badoo.com
مرحباً بك في Badoo، مكان المواعدة بصراحة! في مجتمع يستفيد من شكوكنا بأنفسنا، Badoo هو المكان الذي يستحق أن تكون فيه أنت الحقيقي، غير المعتذر. نحن نحارب غموض المواعدة الحديثة من خلال محادثة حقيقية وغير مصفاة. نحن نؤمن بأن الاتصال الحقيقي ينشأ من كونك صادقًا بشأن هويتك وما تريده حقًا.
Squirt.org
squirt.org
Squirt.org هو الموقع الأكثر شهرة للربط والرحلات بين الرجال. انضم مجانا الآن
Pure
pure.app
PURE هو تطبيق مواعدة للمبدعين الفضوليين للظهور في نسختهم الأكثر مرحًا من أنفسهم. إنها مساحة لتكون منفتحًا مع رغباتك، وصادقًا مع نواياك، وواضحًا في حدودك. تواصل مع كائنات متشابهة في التفكير لإنشاء واستكشاف تجارب جديدة مثيرة في مساحة آمنة وداعمة وخالية من الخجل. دع عواطفك تتحرر وقلبك ينطلق!
Match
match.com
المباراة ترفع مستوى المواعدة إلى مستواك. لأننا لنواجه الأمر: لا يوجد سوى عدد قليل جدًا من ألعاب الجمباز التي يمكنك القيام بها عندما تكون مستعدًا لشيء أكثر. مدعومًا بـ 25 عامًا من الخبرة وخبراء المواعدة الواقعيين، يمنحك تطبيقنا المعلومات الذكية التي تحتاجها للعثور على ما تبحث عنه - بدءًا من المطابقة ...
OurTime
ourtime.com
العزاب الناضجون يثقون في www.ourtime.com للحصول على الأفضل في المواعدة الخمسين. هنا، يتواصل العزاب الأكبر سنًا من أجل الحب والرفقة.
ROMEO
romeo.com
الخيار الأفضل للمواعدة مثلي الجنس. تعرف على شباب أو كون صداقات أو ابحث عن الحب على موقع ROMEO الإلكتروني أو تطبيق iOS أو Android. مواعدة سعيدة!
AdultFriendFinder
adultfriendfinder.com
انضم إلى أكبر شبكة مواعدة وشبكة اجتماعية للبالغين في العالم.
SilverSingles
silversingles.com
أبحث عن أكثر من 50 التعارف? SilverSingles هو موقع مواعدة لأكثر من 50 شخصًا للقاء العزاب بالقرب منك - حان الوقت الآن لتجربة المواعدة عبر الإنترنت بنفسك!
Inner Circle
theinnercircle.co
شعور حار حار حار؟ لنحصل على موعد. نحن نجرؤ على المواعدة بشكل أفضل مرحبًا بك في التطبيق الذي يجرؤ على جعل المواعدة رائعة مرة أخرى. نحن نجمع دائرة منسقة من العزاب الرائعين معًا للالتقاء والدردشة والالتقاء في الحياة الواقعية. بشرط واحد، نحن جميعًا هنا حتى الآن بشكل أفضل. يجرؤ الجميع على بذل المزيد ...
happn
happn.app
مع أكثر من 100 مليون عضو، happn هو تطبيق المواعدة الذي يتيح لك العثور على كل شخص تقابلت معه؛ لقد قرر مصير الناس أنك يجب أن تلتقي. مثل الملفات الشخصية التي تلفت انتباهك، احصل على إعجاب، والأهم من ذلك، اجتمعا معًا!
Adam4Adam
adam4adam.com
Adam4Adam هو تطبيق مواعدة تم إنشاؤه خصيصًا للرجال المثليين من أجل المواعدة الخفيفة أو غير الرسمية وربما أكثر.
Gaydar
gaydar.net
يعد Gaydar أحد أفضل مواقع المواعدة للرجال المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي. يبحث الملايين من الرجال مثلك عن الصداقات والمواعدة والعلاقات. شارك اهتماماتك وهواياتك وسيطابقك Gaydar.. انضم الآن مجانًا وتصفح وأرسل رسائل. تصميم جديد وغرف الدردشة وخطط السفر. مشاركة الصور مع خيارات عامة أو خاصة أو سرية.
Flirt
flirt.com
تعرف على عزاب فليرتي بالقرب منك مع أفضل مواقع المواعدة عبر الإنترنت. تصفح الملفات الشخصية، وقم بالدردشة عبر الإنترنت وابدأ المواعدة. أكثر من 400000 مستخدم عبر الإنترنت. تسجيل مجاني وبسيط.
Meetic
meetic.com
قم بالتسجيل مجانًا على Meetic، وهو موقع مواعدة جاد يمكنك من خلاله الاطلاع على الملفات الشخصية لآلاف من العزاب في جميع أنحاء فرنسا. Meetic هي خدمة فرنسية للمواعدة عبر الإنترنت تأسست في نوفمبر 2001 وهي جزء من مجموعة Match Group منذ عام 2013.
Bumpy
bumpy.app
موعد دوليًا للقاء العزاب حول العالم. موقع التعارف الاجنبي. جرب تطبيق المواعدة الدولية رقم 1 مجانًا على App Store وGoogle Play لتكوين صداقات جديدة في جميع أنحاء العالم.
Asian Dating
asiandating.com
تعرف على عزاب آسيويين على موقع AsianDating، موقع المواعدة الآسيوي الأكثر ثقة والذي يضم أكثر من 4.5 مليون عضو. انضم الآن وابدأ في إجراء اتصالات ذات معنى!
MillionaireMatch
millionairematch.com
أكبر موقع مواعدة مليونير أصلي منذ عام 2001. أكثر من 5 ملايين من النساء الجذابات والرجال الأثرياء ذوي الجودة العالية الذين يبحثون عن علاقات جدية.
eHarmony
eharmony.com
eharmony هو موقع مواعدة يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا. تساعدك المطابقة لدينا في العثور على الحب الحقيقي. قم بالتسجيل مجانًا والتعرف على الآلاف من العزاب ذوي التفكير المماثل.
Dating.com
dating.com
Dating.com هو موقع للمواعدة حيث يمكنك الغوص في عالم الدردشة والمرح والرومانسية مع العزاب المؤهلين في جميع أنحاء العالم. المواعدة لم تكن بهذه السهولة من قبل!
eDate
edate.com
ابدأ اللعب Spin To Win للمواعدة عبر الإنترنت! هذه لعبة سلوتس افتراضية تجتمع مع لعبة المواعدة عبر الإنترنت، حيث تحصل على 10 دورات مجانية يوميًا لرؤية العزاب المحليين الذين يمكنك مطابقتهم! اربح انتصارات فورية مثل رسائل الدردشة المجانية وتعزيزات الملف الشخصي والدورات الإضافية والمزيد! أنشئ حسابًا في دق...
Mamba
mamba.ru
Mamba عبارة عن شبكة من مواقع الاكتشاف الاجتماعي/المواعدة الاجتماعية التي تتضمن ما يقرب من 25000 موقع مستقل وأقسام مواعدة على بوابات كبيرة ومواقع نشر.
Seeking
seeking.com
Seeking.com هو أكبر موقع مواعدة للأشخاص الناجحين والجذابين. انضم إلى أكثر من 46 مليون عضو يبحث عنهم وارفع مستوى تجربة المواعدة الخاصة بك! في الأصل على موقع SeekingArrangement.com
DateMyAge
datemyage.com
الفردي الناضج شاب في القلب. انضم إلى مجتمعنا من العزاب الناضجين وابحث عن اتصال دافئ وهادف!
Stir
stir.com
Stir هو تطبيق المواعدة للآباء الوحيدين. إنه الاختيار الذكي للآباء الوحيدين المستعدين للمواعدة ولكنهم يريدون تجنب ضغوط تطبيقات المواعدة الأخرى.
CatholicMatch
catholicmatch.com
موقع CatholicMatch هو أكبر موقع للمواعدة الكاثوليكية وأكثرها ثقة في العالم.
Parship
parship.com
المواعدة عبر الإنترنت والتوفيق بين الجديين • هل تبحث عن علاقة طويلة الأمد؟ ابحث عن الشخص المناسب لك حقًا | Parship.co.uk
2RedBeans
2redbeans.com
2RedBeans هو موقع المواعدة الصيني الأكثر نشاطًا في الولايات المتحدة وكندا. إنه المحرك القوي وراء المواعدة التي تقدمها SINA، وموقع المواعدة المخصص لبرنامج "If You Are the One" التلفزيوني لعام 2012 في الولايات المتحدة.
The Zero Date
thezerodate.com
Date Night هو نصف ساعة من 5 دقائق فيديو كل ليلة إثنين في تمام الساعة 7 مساءً. أخبرنا بما تبحث عنه، وسنقوم بإقرانك بما يصل إلى 6 أشخاص مختلفين. إنها طريقة خالية من الضغط لتحقيق أقصى استفادة من حياتك التي يرجع تاريخها.
LoveAwake
loveawake.com
موقع مجاني للمواعدة عبر الإنترنت للأفراد. خدمات التوفيق مجانية تمامًا. تصفح شخصيات الرجال والنساء غير المتزوجين بدون دفع وتسجيل.
Filteroff
getfilteroff.com
Filteroff هو تطبيق مواعدة مجاني لسرعة الفيديو. انضم إلى حدث مواعدة سريع افتراضي أو انضم إلى خدمة التوفيق المجانية!
WayToHey
waytohey.com
اختر أفضل موقع مواعدة مجاني لتلتقي بشريكك المثالي أو ابحث عن رجال ونساء عازبين يبحثون عن علاقة طويلة الأمد.
Gleeden
gleeden.com
GLEEDEN – موقع المواعدة رقم 1 للقاءات السرية! مع مجتمع عالي الجودة يضم أكثر من 10 مليون عضو حول العالم، يعد Gleeden أول موقع للمواعدة خارج نطاق الزواج أنشأته النساء لتلبية احتياجات النساء.
ThaiFriendly
thaifriendly.com
سيدات تايلانديات حقيقيات 100% في بانكوك وباتايا وبوكيت وجميع أنحاء تايلاند في موقع ThaiFriendly للمواعدة التايلاندية رقم 1! 🔥
Pairlife
pairife.jp
"PairLife"، خدمة مطابقة "جادة" يستخدمها الرجال والنساء المنخرطون في أنشطة الزواج والحب ظهر كتطبيق مطابقة طال انتظاره! حتى لو شاركت في التوفيق، وحفلات الشوارع، والحفلات المشتركة، فإن العثور على شريك لا يسير على ما يرام. في الثلاثينيات والأربعينيات من عمري، ارتفعت العقبات ولم أتمكن من تكوين صداقات أو...
LesbieMates
lesbiemates.com
تعال إلى LesbieMates.com إذا كنت تبحث عن نساء للدردشة معهن الآن. يوفر موقع المواعدة السحاقية هذا إمكانية الوصول إلى العزاب المثليين وثنائيي الجنس من منطقتك المحلية.
BeautifulPeople
beautifulpeople.com
BeautifulPeople.com هو الموقع الرائد للمواعدة عبر الإنترنت للرجال والنساء الجميلين. يجتمع ويواعد ويدردش ويقيم علاقات مع رجال ونساء جذابين. انضم الآن وابحث عن شريكك المثالي اليوم!
LoveHabibi
lovehabibi.com
التعرف على أشخاص جدد. ابحث عن توأم روحك. LoveHabibi مخصص للعرب والمسلمين والمسيحيين العرب وكل من يبحث عن الأصدقاء والتعارف والزواج.
Lovestruck
lovestruck.com
يقدم Lovestruck خدمات مواعدة متميزة للأفراد الذين يبحثون عن علاقات ملتزمة.
Jdate
jdate.com
Jdate هو موقع المواعدة اليهودي الأول للعزاب اليهود الذين يتطلعون إلى إقامة علاقة رائعة مع العزاب اليهود الآخرين. على استعداد لجعل لك؟
PinaLove
pinalove.com
PinaLove هو موقع مواعدة فلبيني يضم أكثر من مليون عضو. ابحث عن أصدقاء أو حب في الفلبين مع فتيات فلبينيات حقيقيات. 😘
Cupid.com
cupid.com
جرب أفضل موقع للمواعدة عبر الإنترنت واكتشف سبب نجاح موقع Cupid.com مع العزاب. ابحث عن جميع الأشخاص الذين تحتاجهم واحصل على مواعيد ساخنة اليوم.
LoveScout24
lovescout24.de
ابحث عن شريك في LoveScout24. موقع المواعدة المثالي للأفراد. البحث عن شريك جاد على شبكة الإنترنت. سجل الآن!
Muslima
muslima.com
ابحث عن شريك حياتك المسلم على تطبيق المواعدة الإسلامية الخاص بنا. موثوق به من قبل أكثر من 7.5 مليون عازب ومسلم وعربي في جميع أنحاء العالم في بحثهم عن الزواج والزواج. أعزب ومسلم؟ انضم إلى 7.5 مليون امرأة ورجل مسلم على موقع مسلمة يبحثون عن الحب والزواج الدائم. يقدم موقع مسلمة طريقة بسيطة للتواصل مع ...
EME Hive
emehive.co
المواعدة الآسيوية للعزاب الآسيويين والأمريكيين الآسيويين في أمريكا الشمالية والمزيد. لقد نجحنا في ربط العديد من العزاب الآسيويين في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا وخارجها. التصفح مجاني، فلماذا تتردد؟
AmoLatina
amolatina.com
يقدم موقع AmoLatina.com أفضل المواعدة اللاتينية. تعرف على أكثر من 13000 عضو لاتيني من كولومبيا والمكسيك وكوستاريكا والبرازيل والمزيد للمواعدة والرومانسية.
Christian Connection
christianconnection.com
Christian Connection هي خدمة مواعدة عبر الإنترنت تستهدف المسيحيين غير المتزوجين في المملكة المتحدة وأيرلندا وأستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة وكندا وسنغافورة وهونج كونج. شركة Christian Connection مملوكة ومدارة من قبل شركة Widernet Communications Ltd ومقرها لندن، المملكة المتحدة.
AnastasiaDate
anastasiadate.com
AnastasiaDate هو موقع دولي للمواعدة عبر الإنترنت يربط في المقام الأول الرجال من أمريكا الشمالية مع النساء من أوروبا الشرقية.
Positive Singles
positivesingles.com
أفضل وأكبر موقع وتطبيق للمواعدة بشأن الأمراض المنقولة جنسيًا للأشخاص المصابين بالهربس (HSV-1، HSV-2)، وفيروس الورم الحليمي البشري، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والتهاب الكبد الوبائي. انضم مجانًا وتعرف على العزاب المصابين بالأمراض المنقولة جنسيًا
Dateforce
dateforce.app
Salesforce, لكن للتعارف. أول برنامج لإدارة علاقات المواعدة في العالم
Lexa
lexa.nl
سجل مجانا على ليكسا. موقع التعارف رقم 1 في هولندا. عرض الصور على الفور من الفردي. المغازلة والدردشة والعثور على تاريخك!
Tastebuds
tastebuds.fm
Tastebuds هو موقع للمواعدة والشبكات الاجتماعية وتطبيق iOS يطابق الأشخاص بناءً على أذواقهم في الموسيقى.
lovegenius
lovegenius.io
LoveGenius هي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومصممة للمساعدة في تحسين ملفات تعريف المواعدة عبر الإنترنت للمستخدمين وزيادة فرص نجاحهم على منصات المواعدة مثل Tinder وBumble وغيرها. يساعد الذكاء الاصطناعي في إنشاء سير مواعدة جذابة وآسرة بناءً على أحدث الأبحاث، بهدف تحسين الملفات الشخصية لزيادة الجاذب...
Ferzu
ferzu.com
الشبكة الاجتماعية والمواعدة للفراء, أنثروس وقاعدة فروي
BiCupid
bicupid.com
أفضل وأكبر موقع مواعدة لمزدوجي التوجه الجنسي في العالم للعزاب والأصدقاء ثنائيي التوجه الجنسي. النساء المخنثين، والرجال المخنثين والأزواج ثنائيي الجنس، وثنائيي الفضول، وشخصيات ثنائيي الجنس، وثنائيي الجنس، والفردي ثنائيي الجنس، والزوجين ثنائيي الجنس، وصانع الثقاب ثنائيي الجنس، والدردشة ثنائية التوجه ا...