تطبيقات المواعدة - التطبيقات الأكثر شعبية - البرازيل

happn

happn.app

مع أكثر من 100 مليون عضو، happn هو تطبيق المواعدة الذي يتيح لك العثور على كل شخص تقابلت معه؛ لقد قرر مصير الناس أنك يجب أن تلتقي. مثل الملفات الشخصية التي تلفت انتباهك، احصل على الإعجاب والأهم من ذلك، اجتمعا معًا!