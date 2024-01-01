تطبيقات المواعدة - التطبيقات الأكثر شعبية - بوركينا فاسو

Badoo

badoo.com

مرحباً بك في Badoo، مكان المواعدة بصراحة! في مجتمع يستفيد من شكوكنا بأنفسنا، بادوو هو المكان الذي يستحق أن تكون فيه أنت الحقيقي، غير المعتذر. نحن نحارب غموض المواعدة الحديثة من خلال محادثة حقيقية وغير مصفاة. نحن نؤمن بأن الاتصال الحقيقي ينشأ من كونك صادقًا بشأن هويتك وما تريده حقًا.