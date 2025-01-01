برامج أمن قواعد البيانات - التطبيقات الأكثر شعبية

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تعد أدوات أمان قواعد البيانات ضرورية للشركات لحماية البيانات المخزنة في قواعد بياناتها وضمان استخدامها بشكل سليم. توفر العديد من هذه الأدوات أيضًا مراقبة نشاط قاعدة البيانات، والتي تتتبع الإجراءات داخل قاعدة البيانات للتأكد من أن الأفراد المصرح لهم فقط هم من يمكنهم الوصول إلى المعلومات الحساسة. تشمل الميزات الشائعة تقييم قاعدة البيانات واختبار الأمان، مما يساعد في الحفاظ على معايير الأمان ومحاكاة التهديدات المحتملة. يعد التشفير ميزة رئيسية أخرى، مما يضمن عدم إمكانية الوصول إلى البيانات في حالة حدوث تسرب أو اختراق. يمكن لهذه الأدوات تأمين قواعد البيانات سواء كانت محلية أو في السحابة أو في بيئات مختلطة، على الرغم من أن ميزات محددة قد تختلف وفقًا للحل. تطبق الشركات هذه الأدوات لإضافة طبقة إضافية من الحماية لبياناتها.
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imperva.com
تقدم إمبروفا حماية شاملة للتطبيقات والشبكات والبيانات عبر تقنيات متنوعة مثل جدران الحماية وحماية DDOS وتحليل الأداء.
Protegrity
protegrity.com
تطبيق Protegrity يتيح حماية البيانات الحساسة، ويضمن خصوصيتها وامتثالها للمعايير التنظيمية مع توفير أدوات للتحكم في الوصول والمراقبة.
JackDB
jackdb.com
JackDB هو تطبيق ويب آمن لإدارة قواعد البيانات وتنفيذ استعلامات SQL عبر متصفحات الإنترنت، مع ميزات متعددة مثل التصفح والتأمين.
Satori
satoricyber.com
Satori هو منصة أمان البيانات تساعد الفرق على إدارة البيانات الحساسة وضبط الوصول إليها مع الامتثال للمعايير الأمنية والتنظيمية.
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