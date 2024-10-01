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برامج أمن قواعد البيانات - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر المارتينيك

تعد أدوات أمان قواعد البيانات ضرورية للشركات لحماية البيانات المخزنة في قواعد بياناتها وضمان استخدامها بشكل صحيح. توفر العديد من هذه الأدوات أيضًا مراقبة نشاط قاعدة البيانات، والتي تتتبع الإجراءات داخل قاعدة البيانات للتأكد من أن الأفراد المصرح لهم فقط هم من يمكنهم الوصول إلى المعلومات الحساسة. تشمل الميزات الشائعة تقييم قاعدة البيانات واختبار الأمان، مما يساعد في الحفاظ على معايير الأمان ومحاكاة التهديدات المحتملة. يعد التشفير ميزة رئيسية أخرى، مما يضمن عدم إمكانية الوصول إلى البيانات في حالة حدوث تسرب أو اختراق. يمكن لهذه الأدوات تأمين قواعد البيانات سواء كانت محلية أو في السحابة أو في بيئات مختلطة، على الرغم من أن ميزات محددة قد تختلف وفقًا للحل. تطبق الشركات هذه الأدوات لإضافة طبقة إضافية من الحماية لبياناتها.

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Imperva

Imperva

imperva.com

توفر Imperva Incapsula جدار حماية لتطبيقات الويب على مستوى المؤسسات لحماية موقعك من أحدث التهديدات، وحلول ذكية وفعالة على الفور لمكافحة DDoS بزاوية 360 درجة (الطبقات 3-4 و7)، وشبكة CDN عالمية لتسريع سرعة تحميل موقع الويب الخاص بك وتقليل استخدام النطاق الترددي ومجموعة من خدمات مراقبة الأداء والتحليل ...

JackDB

JackDB

jackdb.com

JackDB هي بيئة آمنة وتعاونية لاستفساراتك والرؤى المستندة إلى البيانات.

Protegrity

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protegrity.com

يمكن لحلول ومنتجات حماية البيانات من Protegrity تحسين قدرات عملك من خلال مشاركة البيانات المحمية والديناميكية. تمكنك مجموعتنا الشاملة من الأساليب من فتح بياناتك وإضفاء الحيوية عليها. يوفر برنامج حماية البيانات Protegrity النطاق الأكثر شمولاً من الحماية بغض النظر عن مكان بقاء بياناتك أو نقلها أو استخ...

Satori

Satori

satoricyber.com

Satori عبارة عن منصة لأمن البيانات (DSP) تتيح بيانات وتحليلات الخدمة الذاتية. على عكس عملية الوصول اليدوية التقليدية إلى البيانات، مع Satori، يمتلك المستخدمون بوابة بيانات شخصية حيث يمكنهم رؤية جميع مجموعات البيانات المتاحة والوصول إليها فورًا. يطبق DSP الخاص بـ Satori سياسات الأمان والوصول المناسبة...

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