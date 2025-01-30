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الأكثر شعبية المضافة حديثًا برامج أمن قواعد البيانات - التطبيقات الأكثر شعبية - البرازيل

تعد أدوات أمان قواعد البيانات ضرورية للشركات لحماية البيانات المخزنة في قواعد بياناتها وضمان استخدامها بشكل سليم. توفر العديد من هذه الأدوات أيضًا مراقبة نشاط قاعدة البيانات، والتي تتتبع الإجراءات داخل قاعدة البيانات للتأكد من أن الأفراد المصرح لهم فقط هم من يمكنهم الوصول إلى المعلومات الحساسة. تشمل الميزات الشائعة تقييم قاعدة البيانات واختبار الأمان، مما يساعد في الحفاظ على معايير الأمان ومحاكاة التهديدات المحتملة. يعد التشفير ميزة رئيسية أخرى، مما يضمن عدم إمكانية الوصول إلى البيانات في حالة حدوث تسرب أو اختراق. يمكن لهذه الأدوات تأمين قواعد البيانات سواء كانت محلية أو في السحابة أو في بيئات مختلطة، على الرغم من أن ميزات محددة قد تختلف وفقًا للحل. تطبق الشركات هذه الأدوات لإضافة طبقة إضافية من الحماية لبياناتها.