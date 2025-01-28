برامج أمن قواعد البيانات - التطبيقات الأكثر شعبية - بلجيكا

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تعد أدوات أمان قواعد البيانات ضرورية للشركات لحماية البيانات المخزنة في قواعد بياناتها وضمان استخدامها بشكل سليم. توفر العديد من هذه الأدوات أيضًا مراقبة نشاط قاعدة البيانات، والتي تتتبع الإجراءات داخل قاعدة البيانات للتأكد من أن الأفراد المصرح لهم فقط هم من يمكنهم الوصول إلى المعلومات الحساسة. تشمل الميزات الشائعة تقييم قاعدة البيانات واختبار الأمان، مما يساعد في الحفاظ على معايير الأمان ومحاكاة التهديدات المحتملة. يعد التشفير ميزة رئيسية أخرى، مما يضمن عدم إمكانية الوصول إلى البيانات في حالة حدوث تسرب أو اختراق. يمكن لهذه الأدوات تأمين قواعد البيانات سواء كانت محلية أو في السحابة أو في بيئات مختلطة، على الرغم من أن ميزات محددة قد تختلف وفقًا للحل. تطبق الشركات هذه الأدوات لإضافة طبقة إضافية من الحماية لبياناتها.
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Imperva
imperva.com
توفر Imperva Incapsula جدار حماية لتطبيقات الويب على مستوى المؤسسات لحماية موقعك من أحدث التهديدات، وحلول ذكية وفعالة على الفور لمكافحة DDoS بزاوية 360 درجة (الطبقات 3-4 و7)، وشبكة CDN عالمية لتسريع سرعة تحميل موقع الويب الخاص بك وتقليل استخدام النطاق الترددي ومجموعة من خدمات مراقبة الأداء والتحليل لتوفير رؤى حول أمان وأداء موقع الويب الخاص بك.
Satori
satoricyber.com
Satori عبارة عن منصة لأمن البيانات تسمح لفرق البيانات بتمكين مستخدميها من التعامل بسرعة مع بياناتهم مع تلبية متطلبات الأمان والامتثال. وهذا بدوره يساعد الشركات على الفوز بالبيانات، وتصبح جاهزة للذكاء الاصطناعي بشكل أسرع. يكتشف Satori باستمرار البيانات الحساسة عبر قواعد البيانات والبحيرات والمستودعات الخاصة بك، ويتتبع استخدام البيانات ويطبق سياسات الأمان ديناميكيًا. يدير DSP الشامل من Satori سياسات الوصول والأذونات والأمان والامتثال - كل ذلك من وحدة تحكم واحدة. يكتشف Satori باستمرار البيانات الحساسة عبر مخازن البيانات ويتتبع استخدام البيانات ديناميكيًا أثناء تطبيق سياسات الأمان ذات الصلة. يمكّن Satori فرق البيانات من توسيع نطاق الاستخدام الفعال للبيانات عبر المؤسسة مع تلبية جميع متطلبات أمان البيانات والامتثال.
Protegrity
protegrity.com
يمكن لحلول ومنتجات حماية البيانات من Protegrity تحسين قدرات عملك من خلال مشاركة البيانات المحمية والديناميكية. تمكنك مجموعتنا الشاملة من الأساليب من فتح بياناتك وإضفاء الحيوية عليها. يوفر برنامج حماية البيانات Protegrity النطاق الأكثر شمولاً من الحماية بغض النظر عن مكان بقاء بياناتك أو نقلها أو استخدامها، بما في ذلك داخل الشركة وفي السحابة وفي كل مكان بينهما.
JackDB
jackdb.com
JackDB هي بيئة آمنة وتعاونية لاستفساراتك والرؤى المستندة إلى البيانات.
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