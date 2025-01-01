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أدوات تصور البيانات - التطبيقات الأكثر شعبية

تعد أدوات وبرامج تصور البيانات ضرورية لتحويل البيانات والمقاييس إلى تمثيلات مرئية مثل المخططات والرسوم البيانية. تمكن هذه المساعدات الشركات من مراقبة مقاييس الأعمال ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) في الوقت الفعلي، مما يسهل فهمًا أعمق للأداء والأهداف. يمكن أن تأخذ هذه المرئيات شكل مخططات ورسوم بيانية وتقارير ولوحات معلومات، مما يجعل فهم البيانات أكثر سهولة. توفر لوحات المعلومات، على وجه الخصوص، خيارات تصور متنوعة مثل بطاقات الأداء والعروض سهلة الاستخدام لبيانات الشركة، مما يسمح للمستخدمين بتتبع الاتجاهات ومؤشرات الأداء الرئيسية بشكل فعال. تتميز العديد من حزم برامج تصور البيانات بواجهات سحب وإفلات بديهية ووظائف أخرى سهلة الاستخدام، مما يمكّن المستخدمين غير التقنيين من إنشاء لوحات معلومات دون عناء. ومع ذلك، توفر بعض البرامج أيضًا إمكانات متقدمة، بما في ذلك إنشاء لوحة المعلومات من خلال البرمجة. يمكن لهذه الأدوات استيعاب البيانات من مصادر متنوعة مثل تحميل الملفات وقواعد البيانات وتطبيقات الأعمال، على الرغم من أن دمج بعض التطبيقات أو قواعد البيانات قد يتطلب مساعدة في مجال تكنولوجيا المعلومات أو خبرة في البرمجة.

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Canva

Canva

canva.com

Canva هو تطبيق تصميم جرافيكي يتيح للمستخدمين إنشاء محتوى بصري مثل الرسوم والشعارات والعروض التقديمية باستخدام قوالب وقوائم أدوات سهلة الاستخدام.

Kittl

Kittl

kittl.com

Kittl هو أداة تصميم تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحويل النصوص إلى صور ورسوم توضيحية، مما يسهل إنشاء محتوى مرئي بجودة عالية.

Looker Studio

Looker Studio

cloud.google.com

Looker Studio هو أداة عبر الإنترنت لإنشاء تقارير وتحليلات بيانات مخصصة باستخدام لوحات معلومات تفاعلية من مصادر بيانات متعددة.

Genially

Genially

genial.ly

Genially هو أداة عبر الإنترنت لإنشاء محتوى تفاعلي مثل العروض التقديمية والرسوم البيانية واستطلاعات الرأي بسهولة وسرعة.

Litmaps

Litmaps

litmaps.com

Litmaps هو أداة بحثية تعرض خرائط الاقتباس وتساعد الباحثين في استكشاف الأدبيات الأكاديمية وتتبع أحدث التطورات في مجالاتهم.

Rose AI

Rose AI

rose.ai

تطبيق Rose هو أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسهل عملية البحث عن البيانات وتنظيفها وتحليلها ومشاركتها.

Visme

Visme

visme.co

Visme هو تطبيق يتيح للمستخدمين إنشاء محتوى مرئي جذاب مثل العروض التقديمية والمستندات والتقارير باستخدام أدوات بسيطة وقابلة للتخصيص.

Grow

Grow

grow.com

تطبيق Grow هو منصة ذكاء أعمال بدون برمجة، تمكن المنظمات من تحليل البيانات واتخاذ قرارات مبنية على البيانات بسهولة.

Flourish

Flourish

flourish.studio

Flourish هو تطبيق لإنشاء تصورات بيانات تفاعلية وسهلة الوصول، مع ميزات تدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفر رؤى مفصلة للمستخدمين.

SafetyCulture

SafetyCulture

safetyculture.com

تطبيق SafetyCulture يساعد في إدارة عمليات التفتيش والمخاطر والسلامة مكان العمل من خلال قوائم مراجعة وأدوات تحليل البيانات.

AgencyAnalytics

AgencyAnalytics

agencyanalytics.com

AgencyAnalytics هي منصة تقارير مصممة للوكالات التسويقية، تتيح تتبع وتحليل الأداء عبر قنوات متعددة في لوحة معلومات واحدة.

Infogram

Infogram

infogram.com

Infogram هو تطبيق سهل الاستخدام لإنشاء الرسوم البيانية والمخططات التفاعلية ومشاركة المحتوى المرئي الغني بالمعلومات.

Venngage

Venngage

venngage.com

Venngage هو منصة تصميم معلومات تساعد على إنشاء محتوى مرئي جذاب مثل الرسوم البيانية والتقارير باستخدام قوالب جاهزة.

Grist

Grist

getgrist.com

Grist هو تطبيق يجمع بين جداول البيانات وقواعد البيانات، مما يتيح للمستخدمين تنظيم البيانات وإنشاء لوحات معلومات قابلة للتخصيص والتعاون بشكل فعّال.

NVivo

NVivo

qsrinternational.com

NVivo هو برنامج لتحليل البيانات النوعية يساعد الباحثين على تنظيم وتحليل البيانات غير المهيكلة واستخراج الرؤى منها.

Geckoboard

Geckoboard

geckoboard.com

Geckoboard هي أداة لبناء ومشاركة لوحات معلومات الأعمال في الوقت الفعلي، تسهل تتبع البيانات والمقاييس من مصادر متعددة بدون الحاجة لأي ترميز.

IBM

IBM

ibm.com

تطبيق IBM Cognos Analytics يساعد المستخدمين على تحليل البيانات بطرق مختلفة تدعم أهداف المنظمة ويسمح بمشاركة الرؤى القابلة للتنفيذ.

Whatagraph

Whatagraph

whatagraph.com

Whatagraph هو منصة تقارير تسويقية شاملة تسهل جمع وتحليل البيانات من قنوات متعددة وتوفر تقارير مرئية أوتوماتيكية.

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

تقدم السحابة المرنة حلول البحث، الرصد، والأمان لتسهيل إدارة البيئات السحابية على مزودي الخدمة مثل AWS وAzure وGoogle Cloud.

Cluvio

Cluvio

cluvio.com

تطبيق Cluvio يتيح للمستخدمين تنفيذ استعلامات SQL على قواعد البيانات ورؤية النتائج عبر لوحات بيانات تفاعلية قابلة للمشاركة.

Reportei

Reportei

reportei.com

تطبيق Reportei يسمح بإنشاء تقارير ولوحات معلومات عن الشبكات الاجتماعية والتسويق الرقمي بسرعة وبسهولة من بيانات متعددة.

datapine

datapine

datapine.com

Datapine هو برنامج ذكاء أعمال يساعد المستخدمين على دمج وتحليل البيانات بسهولة عبر واجهة سهلة الاستخدام، مع دعم للرسوم البيانية والتقارير التفاعلية.

Cyfe

Cyfe

cyfe.com

Cyfe هو تطبيق لتحليل البيانات يعرض مقاييس الأداء من مصادر متعددة على لوحات معلومات قابلة للتخصيص ويدعم تقارير تلقائية.

DashThis

DashThis

dashthis.com

DashThis هو أداة لتقارير التسويق الرقمي، حيث تجمع البيانات من أكثر من 30 مصدر وتوفر عرضاً سهل الاستخدام للوحة المعلومات.

Vaizle

Vaizle

vaizle.com

تطبيق Vaizle لتحليلات التسويق يساعد الشركات على تصور بيانات التسويق وتحليل أداء الحملات عبر منصات متعددة وتحسين استراتيجيات التسويق الرقمي.

Databox

Databox

databox.com

تطبيق Databox هو منصة تحليلات لأعمال الشركات الناشئة، حيث يجمع البيانات من مصادر متعددة ويوفر رؤى لتساعد في تحسين الأداء واتخاذ قرارات أفضل.

Chartbrew

Chartbrew

chartbrew.com

Chartbrew هو تطبيق ويب مفتوح المصدر لإنشاء مخططات و لوحات معلومات من قواعد البيانات و واجهات برمجة التطبيقات بسهولة.

Aiven

Aiven

aiven.io

Aiven هو تطبيق سحابي لإدارة قواعد البيانات، يوفر خدمات متعددة مثل PostgreSQL وMySQL وKafka مع أدوات بيانية لتسهيل تحليل البيانات.

PopSQL

PopSQL

popsql.com

PopSQL هو محرر SQL حديث يسهّل التعاون بين فرق البيانات، مع ميزات كتابة الاستعلامات، تصور البيانات، وجدولة التقارير.

Reportz

Reportz

reportz.io

Reportz هو أداة لإعداد التقارير والتحليلات تساعد الشركات على أتمتة العمليات، وتخصيص التقارير، وتحليل البيانات من مصادر متعددة.

ATLAS.ti

ATLAS.ti

atlasti.com

ATLAS.ti هو برنامج لتحليل البيانات النوعية، يتيح تنظيم البيانات غير المهيكلة، الترميز، والتفسير عبر منصات متعددة.

Jet Admin

Jet Admin

jetadmin.io

Jet Admin هو منصة بدون رمز لتطوير أدوات داخلية وبوابات العملاء بسهولة، مع دعم التخصيص والتكامل والأمان.

Flowtrail AI

Flowtrail AI

flowtrail.ai

تطبيق Flowtrail AI يبسط تحليل البيانات من خلال واجهة محادثة، مما يسمح بإنشاء تقارير بسهولة ودون الحاجة لخبرة تقنية.

GRID

GRID

grid.is

GRID هي أداة جداول بيانات متقدمة تجمع بين أدوات التقديم وتحليل البيانات، مع دعم لاستيراد بيانات من مصادر متعددة.

Trevor.io

Trevor.io

trevor.io

تطبيق Trevor.io يتيح للفرق إنشاء تقارير وتحليلات بيانات بسهولة دون الحاجة للخبرة التقنية، مع دعم لوحات المعلومات والتكامل الآمن.

Screenful

Screenful

screenful.com

Screenful هي أداة Dashboard بصرية لتتبع تقدم المشاريع وتقارير حالة الفرق، مع دعم لعدة أدوات إدارة مثل Jira وTrello.

Inforiver

Inforiver

inforiver.com

Inforiver هو تطبيق لتحليل البيانات يساعد المستخدمين على إنشاء لوحات معلومات بسهولة داخل Microsoft Power BI، مع دعم مختلف أنواع المخططات والتقارير.

Easyflow

Easyflow

easyflow.io

Easyflow هي أداة لتبسيط وأتمتة سير العمل، تتيح للمستخدمين إدارة المهام والتطبيقات بشكل سهل وفعال دون الحاجة لمهارات تطوير.

Vizzlo

Vizzlo

vizzlo.com

Vizzlo هو تطبيق لإنشاء الرسوم البيانية والمخططات التفاعلية بسهولة، مما يساعد في التخطيط والإعداد للعروض والمستندات.

Runway Financial

Runway Financial

runway.com

تطبيق Runway Financial يساعد الأفراد والشركات في إدارة العمليات المالية بفعالية، مع ميزات مثل تتبع المعاملات والميزانية وأمان البيانات.

Reach Reporting

Reach Reporting

reachreporting.com

تطبيق Reach Reporting يوفر أدوات لتبسيط إعداد التقارير وتحليل البيانات المالية وغير المالية بواجهة سهلة للاستخدام، مع ميزات للتصور التفاعلي.

Displayr

Displayr

displayr.com

تطبيق Displayr هو برنامج لتحليل البيانات والتقارير يساعد الباحثين على إيجاد ومشاركة معلومات مهمة بسهولة من خلال أدوات تحليل وتصور متكاملة.

Datapad

Datapad

datapad.io

Datapad هي منصة تقارير بدون كود تساعد الشركات في دمج وتحليل البيانات من أكثر من 15 مصدرًا، مما يسهل التعاون بين الفرق والعملاء.

Octoboard Marketing Agency

Octoboard Marketing Agency

octoboard.com

تطبيق Octoboard يساعد وكالات التسويق في إنشاء تقارير آلية وبوابات عملاء مخصصة، مع دعم لأكثر من 50 منصة تسويقية.

ChartBlocks

ChartBlocks

chartblocks.io

تطبيق ChartBlocks يسمح بإنشاء مخططات مخصصة وجميلة من البيانات بسهولة، مع إمكانية التعاون ومشاركة الرسوم البيانية.

Grunt

Grunt

grunt.pro

جرانت برو هو إضافة لباوربوينت تساعد المستخدمين في تحسين العروض التقديمية والتقارير من خلال آليات تلقائية وتنسيق مرن.

Ardoq

Ardoq

ardoq.com

أردوك هو تطبيق لإدارة الهندسة المعمارية للمؤسسات يساعد في توثيق وتحسين العمليات التجارية والتكنولوجيا لدعم اتخاذ القرارات.

Datadeck

Datadeck

datadeck.com

Datadeck هو منصة لتصور البيانات، تتيح للمستخدمين جمع وتحليل البيانات من مصادر متعددة في لوحات معلومات تفاعلية.

Pigment

Pigment

pigment.com

بيغمنت هو منصة تخطيط أعمال تجمع بين الأشخاص والبيانات والعمليات لبناء خطط استراتيجية وتشغيلية موثوقة.

Altair One

Altair One

altairone.com

Altair One هو تطبيق لتحليل البيانات يتيح الوصول التعاوني والتعامل مع التحليلات والمحاكاة وإدارة البيانات بشكل فعال.

MyDash

MyDash

mydash.ai

تطبيق MyDash هو منصة تسهل الوصول إلى البيانات المهمة، مما يساعد المؤسسات على اتخاذ قرارات أسرع من خلال لوحات تحكم مجانية وأدوات تصور.

Qalyptus

Qalyptus

qalyptus.com

Qalyptus هو منصة تقارير تسمح بإنشاء تقارير مخصصة من Qlik Sense وQlikView بصيغ مختلفة، مع إمكانية إرسالها عبر البريد أو حفظها محليًا.

Swydo

Swydo

swydo.com

Swydo هي منصة لتقارير التسويق ومراقبة البيانات، تدمج المعلومات من مصادر متعددة لإنشاء تقارير مهنية وقابلة للتخصيص للمسوقين.

Versium

Versium

versium.com

تعمل تطبيق Versium على تحسين استهداف التسويق من خلال جمع وتحليل بيانات العملاء من قنوات متعددة، مما يساعد الشركات في فهم جمهورها بشكل أفضل.

Highcharts

Highcharts

highcharts.com

Highcharts هي مكتبة مخططات تفاعلية متعددة الاستخدامات تساعد المطورين على إضافة رسومات بيانية لمشاريع الويب والهواتف المحمولة بسهولة.

Yaware

Yaware

yaware.com

تطبيق Yaware يساعد المستخدمين على قياس وتحليل المكالمات، التطبيقات، وموقع الهواتف لزيادة الإنتاجية وتحسين إدارة الوقت.

Waytobi

Waytobi

waytobi.com

تطبيق Waytobi هو حل سحابي لإدارة وتتبع وتحليل مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) بسهولة وبدون الحاجة لمهارات برمجية.

Markaaz

Markaaz

markaaz.com

تطبيق ماركاز يساعد الشركات الصغيرة في التحقق من العملاء ومراقبتهم بسهولة باستخدام واجهات برمجة التطبيقات وبيانات شاملة عن الأعمال.

Slemma

Slemma

slemma.com

Slemma هو تطبيق لتحليل البيانات يساعد الشركات على عرض وتحليل ومشاركة بياناتها من مصادر متعددة في مكان واحد.

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