Brightmetrics

brightmetrics.com

تتيح Brightmetrics لفريقك الحصول على رؤى مهمة من أدوات التواصل مع العملاء الأكثر شيوعًا والأكثر قيمة لديك - نظام هاتف العمل وتطبيق مركز الاتصال. تقوم Brightmetrics بسحب وتنظيم بيانات هاتفك وغيرها من بيانات المشاركة متعددة القنوات، من نظام Mitel MiVoice Connect أو Mitel MiVoice Business أو Mitel MiContact Center أو RingCentral أو Genesys Cloud، إلى أي تكوين تحتاجه. تعمل تحليلاتنا ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي على تمكين فريقك من الانتقال من التقارير الموجزة أو المرئيات، وإظهار الاتجاهات عالية المستوى، إلى المكالمات أو التفاعلات المنفصلة حتى تتمكن من فهم السياق، واستخلاص استنتاجات مستنيرة بشكل أفضل لمساعدتك على اتخاذ قرارات عمل ذكية. فرق Brightmetrics بين الوقت والقيمة يستغرق الإعداد التجريبي المجاني دقائق، وليس أيامًا، دون أي رسوم تمكين. سهولة الاستخدام اطلع على بياناتك اليوم باستخدام قوالبنا سهلة الاستخدام أو قم بتخصيص بياناتك الخاصة بسرعة. إضفاء الطابع الديمقراطي على الرؤى والوصول نحن نقدم عددًا غير محدود من مستخدمي Brightmetrics - لا يلزم الحصول على ترخيص Genesys Cloud. ميزات فريدة تعمل على الاستفادة من تقارير بيانات الالتزام والتنقيب السلس في البيانات. ابدأ في الحصول على رؤى قيمة اليوم إن Brightmetrics لا تشبه أي أداة أخرى لتحليلات مشاركة العملاء وأداة لوحة المعلومات التي استخدمتها من قبل ويمكننا إثبات ذلك. انقر لطلب العرض التوضيحي اليوم!