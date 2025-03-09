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تعد أدوات وبرامج تصور البيانات ضرورية لتحويل البيانات والمقاييس إلى تمثيلات مرئية مثل المخططات والرسوم البيانية. تمكن هذه المساعدات الشركات من مراقبة مقاييس الأعمال ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) في الوقت الفعلي، مما يسهل فهمًا أعمق للأداء والأهداف. يمكن أن تأخذ هذه المرئيات شكل مخططات ورسوم بيانية وتقارير ولوحات معلومات، مما يجعل فهم البيانات أكثر سهولة. توفر لوحات المعلومات، على وجه الخصوص، خيارات تصور متنوعة مثل بطاقات الأداء والعروض سهلة الاستخدام لبيانات الشركة، مما يسمح للمستخدمين بتتبع الاتجاهات ومؤشرات الأداء الرئيسية بشكل فعال. تتميز العديد من حزم برامج تصور البيانات بواجهات سحب وإفلات بديهية ووظائف أخرى سهلة الاستخدام، مما يمكّن المستخدمين غير التقنيين من إنشاء لوحات معلومات دون عناء. ومع ذلك، توفر بعض البرامج أيضًا إمكانات متقدمة، بما في ذلك إنشاء لوحة المعلومات من خلال البرمجة. يمكن لهذه الأدوات استيعاب البيانات من مصادر متنوعة مثل تحميل الملفات وقواعد البيانات وتطبيقات الأعمال، على الرغم من أن دمج بعض التطبيقات أو قواعد البيانات قد يتطلب مساعدة في مجال تكنولوجيا المعلومات أو خبرة في البرمجة.
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Vareto
vareto.com
Vareto هي منصة FP&A الحديثة والبديهية لفرق العمل والتمويل الاستراتيجي للتخطيط والتنبؤ وإعداد التقارير في مصدر واحد للحقيقة. تم تصميم Vareto لفرق السوق المتوسطة وعالية النمو والمؤسسات، وهو مصمم ليكون مرنًا وقابلاً للتخصيص وقابلاً للتطوير مع تطور احتياجات العمل. ✅ احصل على الوقت للقيمة في أسابيع. تقدم شركة Vareto مديرين داخليين مخصصين لنمو العملاء (يتمتعون بخبرة FP&A) لضمان نجاح التنفيذ والتأهيل. ✅ اجعل التخطيط غير مؤلم. قم بتحويل عملية التخطيط الخاصة بك باستخدام أداة بديهية تجعل بناء النماذج أمرًا سهلاً وبديهيًا. لا مزيد من جداول البيانات القديمة المنفصلة التي تحتوي على بيانات غير دقيقة. حافظ على خططك محدثة وتتبع التقدم نحو تحقيق الأهداف باستخدام أحدث البيانات التي يتم الحصول عليها مباشرة من ERP وCRM وHRIS وأنظمة الأعمال الأخرى. ✅ تعاون بسهولة مع شركاء العمل مباشرة في Vareto. اجمع مدخلات حول الخطط من أصحاب المصلحة باستخدام التعليقات والإشارات @، وقم بالتعليق على المخططات والرسوم البيانية والتقارير لتوفير السياق. ✅ توفير الوقت لأعمال ذات قيمة عالية. قم بأتمتة جميع التقارير التنفيذية والإدارية، بدءًا من الميزانيات الشهرية مقابل تحليل التباين الفعلي وحتى مراقبة الأداء في الوقت الفعلي. تقوم Vareto تلقائيًا بسحب أحدث البيانات لتحديث التقارير باستمرار. ✅ بناء الثقة والمواءمة. امنح شركاء عملك إمكانية الوصول ذاتيًا إلى التقارير، مع القدرة على النقر فورًا على التفاصيل على مستوى المعاملة. استخدم أذونات الوصول الدقيقة للتحكم في من يرى ماذا. ✅ إنشاء التقارير وتخصيصها بالطريقة التي تريدها. أنشئ أي تقرير تريده بسهولة في Vareto بدون SQL أو تعليمات برمجية. يستغرق الأمر دقائق لتكوين وتحديث المقاييس والمرئيات المخصصة بنفسك، دون الحاجة إلى مستشار خارجي.
Datadeck
datadeck.com
Datadeck هو منصة لتصور البيانات، تتيح للمستخدمين جمع وتحليل البيانات من مصادر متعددة في لوحات معلومات تفاعلية.
Inforiver
inforiver.com
Inforiver هو تطبيق لتحليل البيانات يساعد المستخدمين على إنشاء لوحات معلومات بسهولة داخل Microsoft Power BI، مع دعم مختلف أنواع المخططات والتقارير.
Slemma
slemma.com
Slemma هي أداة إعداد تقارير بسيطة ولكنها قوية مصممة للشركات. يمكّن Slemma المستخدمين من عرض جميع بياناتهم وتحليلها ومشاركتها - من مستودعات البيانات وموفري تخزين البيانات وحلول الخدمات السحابية - في مكان واحد.
Easyflow
easyflow.io
Easyflow هي أداة لتبسيط وأتمتة سير العمل، تتيح للمستخدمين إدارة المهام والتطبيقات بشكل سهل وفعال دون الحاجة لمهارات تطوير.
MyDash
mydash.ai
DASH هي شركة خفيفة الوزن ومتكاملة الخدمات تعمل على لوحات المعلومات، وتساعد المؤسسات الكبرى على اتخاذ قرارات أسرع من خلال جعل البيانات المهمة أكثر سهولة من أي وقت مضى. تعد لوحة المعلومات والموصلات والتصورات المجانية ذكاء الأعمال أمرًا ضروريًا ومكلفًا. ولكن لا يجب أن يكون كذلك. لقد قمنا ببناء أداة وموصلات رئيسية للنظام الأساسي ومكتبة تصور هي الأفضل في فئتها. خدمتنا، الشيء الوحيد الذي نتقاضى أجرًا مقابله، هو إعدادها لشركائنا. مهمتنا: لا ينبغي للتكاليف والاشتراكات البسيطة أن تمنع القادة من اتخاذ قرارات عمل جيدة.
Displayr
displayr.com
تطبيق Displayr هو برنامج لتحليل البيانات والتقارير يساعد الباحثين على إيجاد ومشاركة معلومات مهمة بسهولة من خلال أدوات تحليل وتصور متكاملة.
ChartBlocks
chartblocks.io
تطبيق ChartBlocks يسمح بإنشاء مخططات مخصصة وجميلة من البيانات بسهولة، مع إمكانية التعاون ومشاركة الرسوم البيانية.
Rollstack
rollstack.com
يقوم Rollstack تلقائيًا بإنشاء مجموعات الشرائح والمستندات وتحديثها باستخدام أدوات ذكاء الأعمال (BI) وإدارة علاقات العملاء ومستودعات البيانات. لا حاجة للأعمال الهندسية أو اليدوية.
Qalyptus
qalyptus.com
Qalyptus هي منصة تقارير قوية وفعالة. يتميز تطبيق Qalyptus بالمرونة ويسمح لك بإنشاء تقارير مخصصة من Qlik Sense SaaS وQlik Sense Client-Managed وQlikView بتنسيقات مختلفة: Excel وWord وPowerPoint وPDF وHTML والمزيد. باستخدام واجهة السحب والإفلات، يمكنك إنشاء تقارير لعدد غير محدود من المستلمين دون تكلفة إضافية. يمكن تسليم التقارير عبر البريد الإلكتروني، وتخزينها في مجلدات، ونشرها على الويب، ويعتبر Qalyptus Cloud منتجًا سحابيًا بنسبة 100% لـ Qlik Sense SaaS. يعد Qalyptus Server منتجًا محليًا بنسبة 100% لإدارة عميل Qlik Sense.
Datapad
datapad.io
Datapad هي منصة تقارير بدون كود تساعد الشركات في دمج وتحليل البيانات من أكثر من 15 مصدرًا، مما يسهل التعاون بين الفرق والعملاء.
Highcharts
highcharts.com
Highcharts عبارة عن مكتبة رسوم بيانية متعددة المنصات تسهل على المطورين إضافة مخططات تفاعلية إلى مشاريع الويب والهواتف المحمولة بأي حجم. أكثر من 80% من أكبر 100 شركة في العالم تستخدم Highcharts، وأكثر من 50000 شركة في مجالات مثل تطوير التطبيقات والنشر وعلوم البيانات والتمويل. لقد كانت Highcharts قيد التطوير النشط منذ عام 2009 ولا تزال المفضلة لدى المطورين نظرًا لمجموعة ميزاتها القوية، وسهولة الاستخدام، والتوثيق الشامل، والامتثال لإمكانية الوصول، والمجتمع النابض بالحياة.
Ardoq
ardoq.com
أردوك هو تطبيق لإدارة الهندسة المعمارية للمؤسسات يساعد في توثيق وتحسين العمليات التجارية والتكنولوجيا لدعم اتخاذ القرارات.
Pigment
pigment.com
ما هو الصباغ؟ Pigment عبارة عن منصة لتخطيط الأعمال. من خلال الجمع بين الأشخاص والبيانات والعمليات في منصة متكاملة وبديهية وقابلة للتكيف، يمكن للفرق بناء خطط عمل استراتيجية وتشغيلية موثوقة بسرعة لدفع النمو والتفاعل مع التغيير وتأمين أعمالهم للمستقبل. الشركات الرائدة في الصناعة مثل Klarna وFigma وAirtable وPVH وWebhelp تثق في Pigment يوميًا، مما يسمح لها باتخاذ قرارات واثقة ودقيقة.
Brightmetrics
brightmetrics.com
تتيح Brightmetrics لفريقك الحصول على رؤى مهمة من أدوات التواصل مع العملاء الأكثر شيوعًا والأكثر قيمة لديك - نظام هاتف العمل وتطبيق مركز الاتصال. تقوم Brightmetrics بسحب وتنظيم بيانات هاتفك وغيرها من بيانات المشاركة متعددة القنوات، من نظام Mitel MiVoice Connect أو Mitel MiVoice Business أو Mitel MiContact Center أو RingCentral أو Genesys Cloud، إلى أي تكوين تحتاجه. تعمل تحليلاتنا ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي على تمكين فريقك من الانتقال من التقارير الموجزة أو المرئيات، وإظهار الاتجاهات عالية المستوى، إلى المكالمات أو التفاعلات المنفصلة حتى تتمكن من فهم السياق، واستخلاص استنتاجات مستنيرة بشكل أفضل لمساعدتك على اتخاذ قرارات عمل ذكية. فرق Brightmetrics بين الوقت والقيمة يستغرق الإعداد التجريبي المجاني دقائق، وليس أيامًا، دون أي رسوم تمكين. سهولة الاستخدام اطلع على بياناتك اليوم باستخدام قوالبنا سهلة الاستخدام أو قم بتخصيص بياناتك الخاصة بسرعة. إضفاء الطابع الديمقراطي على الرؤى والوصول نحن نقدم عددًا غير محدود من مستخدمي Brightmetrics - لا يلزم الحصول على ترخيص Genesys Cloud. ميزات فريدة تعمل على الاستفادة من تقارير بيانات الالتزام والتنقيب السلس في البيانات. ابدأ في الحصول على رؤى قيمة اليوم إن Brightmetrics لا تشبه أي أداة أخرى لتحليلات مشاركة العملاء وأداة لوحة المعلومات التي استخدمتها من قبل ويمكننا إثبات ذلك. انقر لطلب العرض التوضيحي اليوم!
ATLAS.ti
atlasti.com
ATLAS.ti هو برنامج لتحليل البيانات النوعية، يتيح تنظيم البيانات غير المهيكلة، الترميز، والتفسير عبر منصات متعددة.
PopSQL
popsql.com
PopSQL هو محرر SQL حديث يسهّل التعاون بين فرق البيانات، مع ميزات كتابة الاستعلامات، تصور البيانات، وجدولة التقارير.
Discern
discern.io
تستفيد شركات B2B من العديد من منصات التكنولوجيا نفسها وترغب في تتبع نفس المقاييس... فلماذا يتم تخصيص تصميمات ذكاء الأعمال بالكامل؟ وهذا يُترجم إلى إهدار ملايين الدولارات على الأدوات الإضافية وعدد الموظفين وعدة أشهر أو سنوات من تصميم النظام الأساسي. Discern هو ذكاء الأعمال الذي أصبح سهلاً. يمكّن التكوين الجاهز لدينا العملاء من الاستعداد والتشغيل بمئات المقاييس وكاملها
Luzmo
luzmo.com
Luzmo (المعروفة سابقًا باسم Cumul.io) عبارة عن منصة تحليلات مضمنة، مصممة خصيصًا لشركات SaaS. إنه يضفي الحيوية على البيانات المعقدة من خلال لوحات معلومات جميلة وسهلة الاستخدام، ومضمنة بسلاسة في أي SaaS أو نظام أساسي على الويب. باستخدام Luzmo، يمكن لفرق المنتج إضافة رؤى مؤثرة إلى منتج SaaS الخاص بهم في أيام، وليس أشهر. وينقلون مستخدمي منتجاتهم من البيانات إلى القرارات بسرعة كبيرة.
datapine
datapine.com
Datapine هو برنامج ذكاء أعمال يساعد المستخدمين على دمج وتحليل البيانات بسهولة عبر واجهة سهلة الاستخدام، مع دعم للرسوم البيانية والتقارير التفاعلية.
Explo
explo.co
يوفر Explo لوحة معلومات مدمجة قوية وحلاً لإعداد التقارير. قم بمشاركة تحليلات المنتج القابلة للتخصيص وتقارير المشروع ومؤشرات الأداء الرئيسية بشكل آمن مع كل عميل من عملائك مع مطابقة تصميم منتجك بسلاسة. امنح المستخدمين لديك القدرة على استكشاف بياناتهم من خلال تحرير لوحات المعلومات وإنشاء تقارير بيانات الخدمة الذاتية الخاصة بهم.
IBM
ibm.com
تعمل IBM Cognos Analytics كطيار مشارك موثوق به للعمل بهدف جعلك أكثر ذكاءً وأسرع وأكثر ثقة في قراراتك القائمة على البيانات. يمنح IBM Cognos Analytics كل مستخدم-سواء كان عالم البيانات أو محلل أعمال أو أخصائي غير متخصص-أكثر قوة لإجراء التحليلات ذات الصلة بطريقة تعيد إلى الأهداف التنظيمية. إنه يقصر رحلة كل مستخدم من التحليلات البسيطة إلى المتطورة ، مما يسمح لهم بتسخير البيانات لاستكشاف المجهول ، وتحديد العلاقات الجديدة ، والحصول على فهم أعمق للنتائج وتحدي الوضع الراهن. تصور وتحليل ومشاركة رؤى قابلة للتنفيذ حول بياناتك مع أي شخص في مؤسستك مع IBM Cognos Analytics.
Octoboard for Business
octoboard.com
توفر وكالات التسويق الوقت وتكسب العملاء من خلال إنشاء تقارير آلية وبوابات عملاء ذات علامة بيضاء. ترسل Octoboard تقارير إلى العملاء وتستضيف بوابات العملاء ببيانات من أكثر من 50 منصة تسويق - SEO وPPC ووسائل التواصل الاجتماعي والتسويق عبر البريد الإلكتروني وتحليلات الويب وغير ذلك الكثير. * علامة بيضاء بالكامل - إنشاء تقارير ذات علامة تجارية خاصة * بوابات العميل المستضافة - جذب المزيد من الزيارات إلى موقع الويب الخاص بك * أكثر من 50 عملية تكامل مع جميع منصات التسويق المفضلة لديك * أكثر من 100 نموذج معدة مسبقًا للوحات معلومات وتقارير بوابة العميل * تقارير ولوحات معلومات ومستخدمين غير محدود بدءًا من 5 دولارات أمريكية فقط لكل عميل، تعمل بوابات عملاء White Label المستضافة على مواقع الوكالة على زيادة حركة مرور العملاء وإطلاع العملاء على تقدم الوكالة. عدد غير محدود من المستخدمين، وتقارير غير محدودة، وأكثر من 50 عملية تكامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، وSEO، وPPC، وتحليلات الويب، وتحليل الكلمات الرئيسية من Octoboard - منصة واحدة لإعداد تقارير العملاء لوكالات التسويق والمسوقين المشغولين.
Waytobi
waytobi.com
حل SaaS قائم على السحابة لإنشاء مؤشرات الأداء الرئيسية لشركتك أو قسمك وتتبعها والإبلاغ عنها وتحليلها وتصورها. لم تكن إدارة مؤشرات الأداء الرئيسية بهذه السهولة من قبل. ليست هناك حاجة إلى مهارات برمجة إضافية أو جلسات تعليمية أو ندوات عبر الإنترنت - يمكنك البدء في العمل وتحليل مقاييس عملك في غضون دقائق. نحن نساعد الشركات على أن تكون في قمة أداء أعمالها متبوعًا بقرارات عمل فعالة وفي الوقت المناسب ومثمرة فقط. من خلال خدمتنا، يمكنك: - إنشاء مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك أو اختيار قوالب مؤشرات الأداء الرئيسية لأفضل ممارسات الصناعة من متجرنا - استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية المحسوبة والمتجددة - تحديد الأدوار والامتيازات (4 مستويات من التسلسل الهرمي) - إدارة تقارير وتحليلات مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك - تصور ومشاركة الأداء من خلال لوحات المعلومات
Flowtrail AI
flowtrail.ai
تطبيق Flowtrail AI يبسط تحليل البيانات من خلال واجهة محادثة، مما يسمح بإنشاء تقارير بسهولة ودون الحاجة لخبرة تقنية.
Spontivly
spontivly.com
Spontivly هي أداة لتحليل البيانات تتكامل مع مجموعة أدوات الشركة للسماح برؤى وكفاءات أكبر. هدفنا هو تسهيل الوصول إلى البيانات من خلال تمكين الفرق باستخدام لوحات تحكم بيانات بسيطة.
ScaleXP
scalexp.com
ScaleXP عبارة عن منصة لتحليل البيانات تجمع بين الأنظمة المالية والتسويقية لمساعدة الشركات الطموحة على زيادة قوة بياناتها إلى أقصى حد والنمو بشكل أسرع. نحن نزود الشركات التي تعمل في مجال التعاملات بين الشركات (B2B) بمصدر واحد للحقيقة من خلال جمع البيانات عبر الأنظمة الرائدة (المحاسبة، والمبيعات، والتسويق)، مما يسهل النمو بثقة. تمكين التعاون بين الفرق من خلال لوحات المعلومات المشتركة. باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس المؤتمتة في B2B استنادًا إلى نوع عملك (SaaS وبدء التشغيل وما إلى ذلك) لحساب MRR وARR وLTC وCAC والتحليل الجماعي وغير ذلك الكثير! تم تصميم المنصة للشركات المتنامية، وخاصة تلك التي لديها مستثمرين. يمكّن برنامج ScaleXP المستخدمين من جمع التبرعات بثقة، من خلال بياناتنا في الوقت الفعلي وعرض المؤسسين للوحة التحكم لإبقاء أصابعك على نبض أداء الأعمال.
Reportabl Business
reportabl.io
Reportabl عبارة عن منصة بيانات قائمة على السحابة وحل لإعداد التقارير للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. نحن متخصصون في البيانات وإعداد التقارير للمؤسسات الصحية والمحاسبة والرياضة.
Flex.bi
flex.bi
flex.bi هو نظام ذكاء الأعمال وإعداد التقارير، وهو وسيلة مرنة وسهلة لتحليل وتصور تقدم شركتك. أداة ذكاء أعمال تساعد على جمع كافة بيانات شركتك في مكان واحد، وتوفير الوقت المستغرق في إدارة البيانات يدويًا، واتخاذ القرارات بشكل أسرع، وتحفيز فريقك للوصول إلى الأهداف بطريقة أكثر فعالية. الأفضل لـ: الشركات الصغيرة والمتوسطة في أي مجال والتي لديها بيانات في أماكن مختلفة (أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) أو Excel أو ملفات أخرى) وتحتاج إلى أداة لتوحيد جميع البيانات في مكان واحد وتصورها والاستعداد للتحليل. نظرة عامة على أسعار flex.bi: يبدأ سعر flex.bi من 35 يورو شهريًا. يقدم flex.bi نسخة تجريبية مجانية. انظر تفاصيل الأسعار الإضافية أدناه https://flex.bi/pricing/
Yaware
yaware.com
يساعد Yaware.Mobile الأشخاص على أن يكونوا أكثر إنتاجية من خلال قياس وتحليل المكالمات والتطبيقات وموقع هواتف الموظفين.
Viur
viurdata.com
يوفر Viur طريقة سهلة وسريعة للاتصال بقواعد البيانات والخدمات والملفات واستكشاف البيانات وإنشاء المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية ومشاركتها مع الفريق. كل هذا في حل سحابي SaaS يمكنه الوصول إلى البيانات حتى خلف جدار الحماية الخاص بالشركة. لا يتطلب الأمر خبرة فنية متقدمة أو معرفة بلغات البرمجة للاتصال بمصادر البيانات وإنشاء الرؤى.
Ottava
ottava.io
تقف Ottava في طليعة برامج إدارة البيانات، حيث تعمل بسلاسة على تنسيق سير العمل المستند إلى برنامج Excel مع إمكانات تحليل البيانات المتطورة. مصمم خصيصًا للمستخدمين غير التقنيين، يعمل Ottava على تبسيط إدخال البيانات وإنشاء المخططات والتحليلات، مما يضمن تجربة سهلة الاستخدام. على عكس الأدوات التقليدية التي تتطلب إعدادًا دقيقًا للبيانات قبل إجراء تحليلات تفصيلية، تعمل Ottava على تمكين المستخدمين من إدخال الرؤى واستكشافها واستخلاصها مباشرة من البيانات المحورية أو المجمعة. تعمل هذه القدرة الفريدة على تسريع العملية التحليلية والحفاظ على الوقت الثمين، مما يسمح للمستخدمين بالكشف عن المعلومات المخفية داخل بياناتهم واتخاذ قرارات مستنيرة.
Lumalytics
lumalytics.com
Lumalytics هي أداة SAAS تقوم بإنشاء لوحات معلومات تحتوي على مخططات وجداول بيانات ومرشحات تعرض بيانات في الوقت الفعلي من مصادر بيانات مختلفة.
Grunt
grunt.pro
Grunt Pro عبارة عن وظيفة إضافية لبرنامج PowerPoint مصممة لكل من يعمل مع التقارير أو العروض التقديمية للأعمال في PowerPoint. يمكن أن يساعدك Grunt على تحسين أربعة مجالات مهمة عند استخدام PowerPoint: → العمل بكفاءة أكبر → تحسين جودة الشرائح الخاصة بك → تحسين سير العمل وتقليل التوتر → إنشاء تأثير من خلال العروض التقديمية الخاصة بك إنشاء عروض تقديمية تلقائية وإنشاء تقارير بنقرة واحدة: → سهل تصور البيانات → المحاذاة التلقائية والتحجيم والتنسيق → القوالب الديناميكية التي تتكيف مع احتياجاتك → اتصال Excel قوي مع PowerPoint تم تطويره للاستشاريين والمحللين الماليين والمراقبين الماليين ومديري المشاريع والمديرين الماليين ومديري تطوير الأعمال ومديري المبيعات والخدمات المصرفية الاستثمارية المحللون، ومحللو الأعمال، ومديرو الاستثمار، والمديرون الإداريون، وأي شخص يعمل مع العروض التقديمية للأعمال وPowerPoint.
Octoboard Marketing Agency
octoboard.com
تطبيق Octoboard يساعد وكالات التسويق في إنشاء تقارير آلية وبوابات عملاء مخصصة، مع دعم لأكثر من 50 منصة تسويقية.
IntelliBoard
intelliboard.net
IntelliBoard هي إحدى شركات تكنولوجيا التعليم التي توفر للمؤسسات التعليمية في مرحلة الروضة الثانية والتعليم العالي والشركات والمؤسسات الحكومية القدرة على عرض بيانات التعلم الواردة من مصادر مختلفة بسهولة الإشارة والنقر. يجلب IntelliBoard البيانات من أنظمة إدارة التعلم وأنظمة معلومات الطلاب وأدوات التعاون وأدوات التقييم والموارد البشرية وأنظمة إدارة المواهب. يسمح IntelliBoard بإدخال وتحليل بيانات المشاركة الهامة لكل مؤسسة باستخدام التعلم عبر الإنترنت ويوفر الوصول إلى نقاط بيانات الطلاب والنظام الأساسي لتنظيم التواصل لجميع المشاركين في نجاح الطلاب.
EazyBI Cloud
eazybi.com
يوفر eazyBI إمكانية إنشاء التقارير والمخططات ولوحات المعلومات بسهولة عن طريق السحب والإفلات. قم بتحليل مقاييس البيانات المستوردة حسب أي بُعد، وحدد الاتجاهات والأداء الأعلى/الأسفل، وابدأ من النظرة العامة الموجزة وانتقل إلى التفاصيل.
Talligence
talligence.in
Talligence هي أداة لإعداد تقارير ذكاء الأعمال لمستخدمي Tally. Talligence هو حل قوي وفريد من نوعه من الذكاء الاصطناعي و ML يحول وتصور بيانات الحصيلة الخاصة بك إلى رؤى تجارية ذات معنى. إنه بسيط للغاية للاستخدام وسهل التنفيذ.
Selfr
selfr.ai
Selfr عبارة عن نظام أساسي يعمل بالذكاء الاصطناعي للتوصيل والتشغيل يساعد محللي البيانات ورجال الأعمال على إنشاء خطوط أنابيب آلية تحول البيانات من مصادر متعددة إلى لوحات معلومات ذكاء الأعمال المباشرة. إنه يلغي الحاجة إلى توظيف مهندسي بيانات باهظي التكلفة لبناء وصيانة مكدس البيانات، ويقوم بأتمتة الكثير من المهام اليدوية الشاقة.
DataReportive
datareportive.com
DataReportive هي أداة لإعداد التقارير لقواعد بيانات SQL الخاصة بك. قم بإنشاء تقارير بيانات قابلة للتخصيص وإرسالها بالبريد الإلكتروني إلى فريقك مباشرةً من قواعد البيانات الخاصة بك.
Reach Reporting
reachreporting.com
تطبيق Reach Reporting يوفر أدوات لتبسيط إعداد التقارير وتحليل البيانات المالية وغير المالية بواجهة سهلة للاستخدام، مع ميزات للتصور التفاعلي.
Datawiz BI
datawiz.io
يعد Datawiz BI حلاً متقدمًا للعثور بسرعة على الرؤى المستندة إلى البيانات وتتبع مشكلات الأعمال والمتاجر والمنتجات. إنها مجموعة من التقارير الجاهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تم تطويرها خصيصًا بالتعاون مع تجار التجزئة لتلبية احتياجاتهم الفريدة.
GRID
grid.is
GRID هي أداة جداول بيانات من الجيل التالي تتميز بطبقة مستند مدمجة لتصور البيانات والسرد والعرض التقديمي. بالإضافة إلى محرر جداول بيانات GRID Sheets الأصلي الخاص بنا، يتيح لك GRID دمج مصادر بيانات أخرى متعددة في مكان واحد دون عناء. قم باستيراد ملفات جداول البيانات، أو الاتصال بجداول البيانات في محركات الأقراص السحابية، أو توصيل قواعد البيانات من مصادر أخرى مثل Airtable أو Notion. باستخدام GRID، يمكنك التوقف عن التنقل بين الأدوات وإجراء كل التحليلات والتصورات ومشاركة البيانات من داخل منتج واحد. يجمع GRID بين قوة جداول البيانات وبرامج العروض التقديمية ومحرري النصوص على سطح واحد جميل. نحن نبني أداة تجعل عمل البيانات أسهل وأكثر سهولة في الوصول إليها من قبل الجميع. يقترح GRID أنواع المخططات ذات الصلة أثناء عملك، ويمكنه أيضًا مساعدتك في اكتشاف الصيغ الصحيحة لاستخدامها من خلال مساعد الطيار المتكامل بالكامل والمدعوم بـ GPT-3. GRID هو مستقبل الأرقام. قم بالتسجيل وابدأ تشغيل GRID مجانًا على www.grid.is.
Markaaz
markaaz.com
لم يكن إعداد ومراقبة عملائك من الشركات الصغيرة أسهل من أي وقت مضى. من خلال واجهات برمجة التطبيقات سهلة الاستخدام، وعروض DIY بدون تعليمات برمجية، والخدمات المجمعة المخصصة التي تتميز بخيارات مشاركة الشركات الصغيرة، فإننا نساعدك بسرعة وسهولة على تقديم التحقق من العملاء في الوقت الفعلي من أجل الإعداد ومراقبة الأعمال الفعالة لمزيد من الشركات الصغيرة في وقت مناسب جدًا. نقطة سعر تنافسي. مدعومة بدليل "المركز"، قاعدة بياناتنا الخاصة بمعلومات الأعمال والتي تضم أكثر من 300 مليون سجل تجاري عالمي، 98% منها عبارة عن شركات صغيرة، وتجمع بياناتنا المتاحة دائمًا بين البيانات المتعلقة بالشركات وصحة الأعمال والسمعة للحصول على رؤية شاملة حقًا لكل شركة تريدها للتحقق أو المراقبة أو على متن الطائرة، 24/7/365. انضم إلينا على www.markaaz.com/enterprise/
Omni Intelligence
omniintelligence.online
منصة إنتاجية مركز الاتصال 360 درجة في السحابة: تحليلات الكلام، القياسات الحيوية الصوتية، مخطط/مراقبة الرد الصوتي التفاعلي التلقائي، مراقبة مستوى الخدمة/جودة الصوت، الرد الصوتي التفاعلي/تحميل مركز الاتصال/اختبار الأداء، الروبوت الصوتي/اختبار الرد الصوتي التفاعلي للمحادثة والمزيد
Genially
genial.ly
Genially هو أداة عبر الإنترنت لإنشاء محتوى تفاعلي مثل العروض التقديمية والرسوم البيانية واستطلاعات الرأي بسهولة وسرعة.
Venngage
venngage.com
Venngage هو منصة تصميم معلومات تساعد على إنشاء محتوى مرئي جذاب مثل الرسوم البيانية والتقارير باستخدام قوالب جاهزة.
Reportz
reportz.io
Reportz هو أداة لإعداد التقارير والتحليلات تساعد الشركات على أتمتة العمليات، وتخصيص التقارير، وتحليل البيانات من مصادر متعددة.
Prodoscore
prodoscore.com
Prodoscore هو حل غير جراحي لتصور البيانات يتمحور حول الموظفين ومراقبة إنتاجية الموظفين، مما يخلق رؤية واضحة للمشاركة الرقمية اليومية. من خلال عرض رؤى قابلة للتنفيذ، متجذرة في البيانات وسهلة الفهم في ثوانٍ، يبقي Prodoscore القادة على اطلاع أفضل وأكثر استعدادًا، مع تمكين المرونة للموظفين والمساءلة لأصحاب العمل. تساعد الرؤى القابلة للتنفيذ في تحفيز النجاح التنظيمي والفردي. باستخدام التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغات الطبيعية، نقوم بقياس الآلاف من نقاط النشاط اليومية عبر تطبيقات الأعمال الأساسية لديك، مثل إدارة علاقات العملاء (CRM) ومجموعة المكاتب ونظام الهاتف، لتوفير معلومات إنتاجية. ينتج نظام التسجيل الخاص بنا مؤشرات رئيسية، يمكن استيعابها في ثوانٍ، حتى يتمكن القادة من اتخاذ قرارات مستنيرة، ترتكز على البيانات. تنتج خوارزميات التعلم الآلي المعقدة لدينا نتيجة واحدة، مما يسهل عليك استيعاب الفرص بسرعة. لقد ولت منذ فترة طويلة أيام غربلة التقارير المتعددة وإجراء محادثات صعبة لتحديد مجالات المشاكل. يستغرق التنفيذ أقل من 15 دقيقة وليس له أي تأثير على المستخدم النهائي. هناك العديد من الأسباب لقياس إنتاجية الموظفين - ولكن هناك عدد قليل جدًا من الأدوات التي تعمل فعليًا، وسهلة التنفيذ والاستخدام.
Preset
preset.io
يمكنك إنشاء لوحات معلومات جميلة ومخصصة وديناميكية ومشاركتها بسرعة والتي تعرض بياناتك ببضع نقرات فقط. يمكنك الاستكشاف بسهولة باستخدام منشئنا الذي لا يحتاج إلى تعليمات برمجية أو إجراء تحليل أعمق باستخدام محرر SQL المتطور لدينا. استفد من الاستثمارات التي قمت بها في البنية التحتية للبيانات الخاصة بك من خلال طبقة تصور خفيفة الوزن وقوية في الأعلى. تعد Superset غير متوافقة مع بنية البيانات الأساسية لديك ولا تتطلب طبقة استيعاب إضافية. Apache Superset هي أداة قوية لتصور البيانات مفتوحة المصدر تم إنشاؤها من Airbnb. تم تأسيس Preset على يد المبدع الأصلي لـ Superset، وهي تقدم منصة كاملة وسهلة الاستخدام وجاهزة للمؤسسات لـ Superset.
NVivo
qsrinternational.com
NVivo هو برنامج لتحليل البيانات النوعية يساعد الباحثين على تنظيم وتحليل البيانات غير المهيكلة واستخراج الرؤى منها.
MSIGHTS
msights.com
تدعم MSIGHTS فرق التسويق لأكثر من 17 عامًا للمساعدة في جعل بياناتهم رائعة لإعداد التقارير والتحليل. منصتنا، الحائزة على جوائز MarTech Breakthrough Awards لعام 2019 عن "أفضل حل شامل لإدارة الحملات التسويقية
Litmaps
litmaps.com
Litmaps هو أداة بحثية تعرض خرائط الاقتباس وتساعد الباحثين في استكشاف الأدبيات الأكاديمية وتتبع أحدث التطورات في مجالاتهم.
Jet Admin
jetadmin.io
Jet Admin هو منصة بدون رمز لتطوير أدوات داخلية وبوابات العملاء بسهولة، مع دعم التخصيص والتكامل والأمان.
Infogram
infogram.com
Infogram هو تطبيق سهل الاستخدام لإنشاء الرسوم البيانية والمخططات التفاعلية ومشاركة المحتوى المرئي الغني بالمعلومات.
Grist
getgrist.com
Grist هو تطبيق يجمع بين جداول البيانات وقواعد البيانات، مما يتيح للمستخدمين تنظيم البيانات وإنشاء لوحات معلومات قابلة للتخصيص والتعاون بشكل فعّال.
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio هو أداة عبر الإنترنت لإنشاء تقارير وتحليلات بيانات مخصصة باستخدام لوحات معلومات تفاعلية من مصادر بيانات متعددة.
Visme
visme.co
Visme هو تطبيق يتيح للمستخدمين إنشاء محتوى مرئي جذاب مثل العروض التقديمية والمستندات والتقارير باستخدام أدوات بسيطة وقابلة للتخصيص.
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard هي أداة لبناء ومشاركة لوحات معلومات الأعمال في الوقت الفعلي، تسهل تتبع البيانات والمقاييس من مصادر متعددة بدون الحاجة لأي ترميز.
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