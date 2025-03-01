Datadeck

datadeck.com

Datadeck عبارة عن منصة لتصور البيانات تتيح لك رؤية جميع بياناتك على منصة واحدة. قم بإنشاء لوحات معلومات جميلة من مصادر البيانات مثل Facebook Ads وMySQL وExcel وGoogle Analytics لدمج بياناتك وتحليلها، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير الوقت وتحسين أمان مشاركة الملفات وإشراك فريقك بالكامل في التعامل مع البيانات. تعمل Datadeck على جعل الجميع متزامنين مع لوحات المعلومات الجميلة، مما يجعل شركتك أكثر سعادة وإنتاجية. يتيح استخدام Datadeck للفرق التعاون في تحليل البيانات، وإنشاء تقارير احترافية، وتوفير الوقت في نهاية المطاف من خلال وجود جميع مصادر البيانات الخاصة بك في مكان واحد. قم بمركزة بياناتك لإنشاء تقارير ولوحات معلومات قوية وتتبع مقاييسك المهمة. الأمان: جميع بياناتك وملفاتك آمنة مع Datadeck. يمكنك تحديد من يمكنه الوصول إلى ماذا، ومنح أذونات وصول مختلفة لفريقك، وغير ذلك الكثير. يمكنك النزول إلى الأسفل لتحديد عناوين IP التي يمكنها الوصول إلى لوحة المعلومات الخاصة بك. التعاون: اسمح لأي شخص في شركتك بالاقتراب من البيانات واسمح له باستخدام هذه البيانات لصالح الشركة. اجعل فريقك يعمل معًا وتجنب إرسال الملفات والمزيد من الملفات عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل الفورية. سهل الاستخدام: لا يتطلب Datadeck أي معرفة سابقة بتحليل البيانات أو أي خبرة في منصات ذكاء الأعمال. لا يلزم وجود دليل، يمكنك البدء في الاستخدام في غضون دقائق وتعلم حيل أخرى أثناء استخدامك للمنصة. ما عليك سوى سحب الحقل وإفلاته للحصول على تمثيلات مرئية جميلة لبياناتك. الإعداد السريع: أضف مصادر البيانات بسهولة وابدأ العمل معها في أقل من دقيقة. التقارير الاحترافية: تتضاعف لوحات المعلومات الخاصة بـ Datadeck كتقارير احترافية لأي إطار زمني قد تحتاج إلى التصرف بناءً عليه - كل ساعة، أو يوميًا، أو أسبوعيًا، أو شهريًا - حيث تقوم بإنشائها ومشاركتها مع أي شخص ترغب في منحه حق الوصول. توفير الوقت: يمكنك مركزة بياناتك في مكان واحد وقضاء وقت أقل في تسجيل الدخول والخروج من التطبيقات، والتبديل بين التطبيقات، وإرسال الملفات إلى زملائك وعملائك. استمتع بمزيد من الوقت في التعامل مع الأمور المهمة باستخدام أداة مصممة جيدًا ومريحة مثل Datadeck.