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أدوات تصور البيانات - التطبيقات الأكثر شعبية - بالاو
تعد أدوات وبرامج تصور البيانات ضرورية لتحويل البيانات والمقاييس إلى تمثيلات مرئية مثل المخططات والرسوم البيانية. تمكن هذه المساعدات الشركات من مراقبة مقاييس الأعمال ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) في الوقت الفعلي، مما يسهل فهمًا أعمق للأداء والأهداف. يمكن أن تأخذ هذه المرئيات شكل مخططات ورسوم بيانية وتقارير ولوحات معلومات، مما يجعل فهم البيانات أكثر سهولة. توفر لوحات المعلومات، على وجه الخصوص، خيارات تصور متنوعة مثل بطاقات الأداء والعروض سهلة الاستخدام لبيانات الشركة، مما يسمح للمستخدمين بتتبع الاتجاهات ومؤشرات الأداء الرئيسية بشكل فعال. تتميز العديد من حزم برامج تصور البيانات بواجهات سحب وإفلات بديهية ووظائف أخرى سهلة الاستخدام، مما يمكّن المستخدمين غير التقنيين من إنشاء لوحات معلومات دون عناء. ومع ذلك، توفر بعض البرامج أيضًا إمكانات متقدمة، بما في ذلك إنشاء لوحة المعلومات من خلال البرمجة. يمكن لهذه الأدوات استيعاب البيانات من مصادر متنوعة مثل تحميل الملفات وقواعد البيانات وتطبيقات الأعمال، على الرغم من أن دمج بعض التطبيقات أو قواعد البيانات قد يتطلب مساعدة في مجال تكنولوجيا المعلومات أو خبرة في البرمجة.
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Vareto
vareto.com
Vareto هي منصة FP&A الحديثة والبديهية لفرق العمل والتمويل الاستراتيجي للتخطيط والتنبؤ وإعداد التقارير في مصدر واحد للحقيقة. تم تصميم Vareto لفرق السوق المتوسطة وعالية النمو والمؤسسات، وهو مصمم ليكون مرنًا وقابلاً للتخصيص وقابلاً للتطوير مع تطور احتياجات العمل. ✅ احصل على الوقت للقيمة في أسابيع. تقدم شركة Vareto مديرين داخليين مخصصين لنمو العملاء (يتمتعون بخبرة FP&A) لضمان نجاح التنفيذ والتأهيل. ✅ اجعل التخطيط غير مؤلم. قم بتحويل عملية التخطيط الخاصة بك باستخدام أداة بديهية تجعل بناء النماذج أمرًا سهلاً وبديهيًا. لا مزيد من جداول البيانات القديمة المنفصلة التي تحتوي على بيانات غير دقيقة. حافظ على خططك محدثة وتتبع التقدم نحو تحقيق الأهداف باستخدام أحدث البيانات التي يتم الحصول عليها مباشرة من ERP وCRM وHRIS وأنظمة الأعمال الأخرى. ✅ تعاون بسهولة مع شركاء العمل مباشرة في Vareto. اجمع مدخلات حول الخطط من أصحاب المصلحة باستخدام التعليقات والإشارات @، وقم بالتعليق على المخططات والرسوم البيانية والتقارير لتوفير السياق. ✅ توفير الوقت لأعمال ذات قيمة عالية. قم بأتمتة جميع التقارير التنفيذية والإدارية، بدءًا من الميزانيات الشهرية مقابل تحليل التباين الفعلي وحتى مراقبة الأداء في الوقت الفعلي. تقوم Vareto تلقائيًا بسحب أحدث البيانات لتحديث التقارير باستمرار. ✅ بناء الثقة والمواءمة. امنح شركاء عملك إمكانية الوصول ذاتيًا إلى التقارير، مع القدرة على النقر فورًا على التفاصيل على مستوى المعاملة. استخدم أذونات الوصول الدقيقة للتحكم في من يرى ماذا. ✅ إنشاء التقارير وتخصيصها بالطريقة التي تريدها. أنشئ أي تقرير تريده بسهولة في Vareto بدون SQL أو تعليمات برمجية. يستغرق الأمر دقائق لتكوين وتحديث المقاييس والمرئيات المخصصة بنفسك، دون الحاجة إلى مستشار خارجي.
Datadeck
datadeck.com
Datadeck عبارة عن منصة لتصور البيانات تتيح لك رؤية جميع بياناتك على منصة واحدة. قم بإنشاء لوحات معلومات جميلة من مصادر البيانات مثل Facebook Ads وMySQL وExcel وGoogle Analytics لدمج بياناتك وتحليلها، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير الوقت وتحسين أمان مشاركة الملفات وإشراك فريقك بالكامل في التعامل مع البيانات. تعمل Datadeck على جعل الجميع متزامنين مع لوحات المعلومات الجميلة، مما يجعل شركتك أكثر سعادة وإنتاجية. يتيح استخدام Datadeck للفرق التعاون في تحليل البيانات، وإنشاء تقارير احترافية، وتوفير الوقت في نهاية المطاف من خلال وجود جميع مصادر البيانات الخاصة بك في مكان واحد. قم بمركزة بياناتك لإنشاء تقارير ولوحات معلومات قوية وتتبع مقاييسك المهمة. الأمان: جميع بياناتك وملفاتك آمنة مع Datadeck. يمكنك تحديد من يمكنه الوصول إلى ماذا، ومنح أذونات وصول مختلفة لفريقك، وغير ذلك الكثير. يمكنك النزول إلى الأسفل لتحديد عناوين IP التي يمكنها الوصول إلى لوحة المعلومات الخاصة بك. التعاون: اسمح لأي شخص في شركتك بالاقتراب من البيانات واسمح له باستخدام هذه البيانات لصالح الشركة. اجعل فريقك يعمل معًا وتجنب إرسال الملفات والمزيد من الملفات عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل الفورية. سهل الاستخدام: لا يتطلب Datadeck أي معرفة سابقة بتحليل البيانات أو أي خبرة في منصات ذكاء الأعمال. لا يلزم وجود دليل، يمكنك البدء في الاستخدام في غضون دقائق وتعلم حيل أخرى أثناء استخدامك للمنصة. ما عليك سوى سحب الحقل وإفلاته للحصول على تمثيلات مرئية جميلة لبياناتك. الإعداد السريع: أضف مصادر البيانات بسهولة وابدأ العمل معها في أقل من دقيقة. التقارير الاحترافية: تتضاعف لوحات المعلومات الخاصة بـ Datadeck كتقارير احترافية لأي إطار زمني قد تحتاج إلى التصرف بناءً عليه - كل ساعة، أو يوميًا، أو أسبوعيًا، أو شهريًا - حيث تقوم بإنشائها ومشاركتها مع أي شخص ترغب في منحه حق الوصول. توفير الوقت: يمكنك مركزة بياناتك في مكان واحد وقضاء وقت أقل في تسجيل الدخول والخروج من التطبيقات، والتبديل بين التطبيقات، وإرسال الملفات إلى زملائك وعملائك. استمتع بمزيد من الوقت في التعامل مع الأمور المهمة باستخدام أداة مصممة جيدًا ومريحة مثل Datadeck.
Inforiver
inforiver.com
إن Inforiver Analytics+ هي أسرع طريقة لتصور بياناتك ومشاركة القصص المفيدة في Microsoft Power BI. تساعد تجربة المستخدم البديهية بدون تعليمات برمجية (UX) حتى المستخدمين العاديين على إنشاء لوحات المعلومات والقصص المصورة في دقائق مع أكثر من 50 مخططًا ومخططًا وجداول مدمجة في صورة مرئية واحدة. تم تصميم Analytics+ لمساعدة العملاء على ترحيل لوحات المعلومات القديمة الخاصة بهم من Tableau أو Spotfire أو Qlik أو Cognos أو SAP Lumira أو لوحات معلومات PowerPoint الثابتة الخاصة بهم من Think-cell أو Mekko Graphics ودمجها في Microsoft Power BI.
Slemma
slemma.com
Slemma هي أداة إعداد تقارير بسيطة ولكنها قوية مصممة للشركات. يمكّن Slemma المستخدمين من عرض جميع بياناتهم وتحليلها ومشاركتها - من مستودعات البيانات وموفري تخزين البيانات وحلول الخدمات السحابية - في مكان واحد.
Easyflow
easyflow.io
لديك بيانات - وربما الكثير منها. هذه ليست المشكلة. إن بيانات المشكلة الحقيقية لا قيمة لها في الأساس إلا إذا قمت بتحويل تلك البيانات إلى رؤى - وتلك الأفكار إلى عمل، دون ألم! سيساعدك Easyflow على النجاح في هذه الرحلة من خلال السماح لك بأتمتة كل شيء وتصور أي شيء! إنه حل السحب والإفلات، ولا يتطلب أي مهارات تطوير. باستخدام Easyflow، يمكنك توصيل التطبيقات وتحليل البيانات وإنشاء عمليات تشغيل تلقائي ولوحة تحكم مؤشرات الأداء الرئيسية التي لا تُنسى والتي تعمل تمامًا بالطريقة التي تريدها.
MyDash
mydash.ai
DASH هي شركة خفيفة الوزن ومتكاملة الخدمات تعمل على لوحات المعلومات، وتساعد المؤسسات الكبرى على اتخاذ قرارات أسرع من خلال جعل البيانات المهمة أكثر سهولة من أي وقت مضى. تعد لوحة المعلومات والموصلات والتصورات المجانية ذكاء الأعمال أمرًا ضروريًا ومكلفًا. ولكن لا يجب أن يكون كذلك. لقد قمنا ببناء أداة وموصلات رئيسية للنظام الأساسي ومكتبة تصور هي الأفضل في فئتها. خدمتنا، الشيء الوحيد الذي نتقاضى أجرًا مقابله، هو إعدادها لشركائنا. مهمتنا: لا ينبغي للتكاليف والاشتراكات البسيطة أن تمنع القادة من اتخاذ قرارات عمل جيدة.
Displayr
displayr.com
Displayr هو برنامج تحليل وإعداد تقارير شامل مصمم لمساعدة الباحثين في السوق في العثور بسرعة على قصص البيانات القوية ومشاركتها. 1. إنجاز المشروع بشكل أسرع. 2. تعامل مع المهام داخل الشركة التي عادةً ما تستعين بها بمصادر خارجية. 3. إنشاء مبسط للتقارير ولوحات المعلومات الجذابة والمحدثة تلقائيًا. 4. تعزيز مراقبة الجودة. باستخدام Displayr، لديك نظام أساسي فريد للتحليل والتصور وإعداد التقارير ولوحة المعلومات. سواء أكان الأمر يتعلق بـ MaxDiff أو Conjoint أو تجزئة السوق أو تعليقات العملاء أو أبحاث العلامة التجارية أو الميزات المتقدمة مثل التحديث التلقائي ولوحات المعلومات التفاعلية والتعلم الآلي المتطور وترميز النص، فإن Displayr لديه كل ذلك.
ChartBlocks
chartblocks.io
إنشاء مخططات مخصصة جميلة. يأخذ ChartBlocks بياناتك من جداول البيانات إلى الرسومات القابلة للمشاركة - دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية.
Rollstack
rollstack.com
يقوم Rollstack تلقائيًا بإنشاء مجموعات الشرائح والمستندات وتحديثها باستخدام أدوات ذكاء الأعمال (BI) وإدارة علاقات العملاء ومستودعات البيانات. لا حاجة للأعمال الهندسية أو اليدوية.
Qalyptus
qalyptus.com
Qalyptus هي منصة تقارير قوية وفعالة. يتميز تطبيق Qalyptus بالمرونة ويسمح لك بإنشاء تقارير مخصصة من Qlik Sense SaaS وQlik Sense Client-Managed وQlikView بتنسيقات مختلفة: Excel وWord وPowerPoint وPDF وHTML والمزيد. باستخدام واجهة السحب والإفلات، يمكنك إنشاء تقارير لعدد غير محدود من المستلمين دون تكلفة إضافية. يمكن تسليم التقارير عبر البريد الإلكتروني، وتخزينها في مجلدات، ونشرها على الويب، ويعتبر Qalyptus Cloud منتجًا سحابيًا بنسبة 100% لـ Qlik Sense SaaS. يعد Qalyptus Server منتجًا محليًا بنسبة 100% لإدارة عميل Qlik Sense.
Datapad
datapad.io
Datapad عبارة عن منصة لإعداد التقارير بدون تعليمات برمجية. فهو يساعد أي شركة على التكامل مع أكثر من 15 مصدرًا في لحظة، ودمج بياناتها في موقع واحد والتعاون مع فرقها وعملائها. تتفوق الأداة في سهولة الاستخدام والتصميم والبساطة. بعض الميزات المميزة هي: - أكثر من 15 عملية تكامل - قوالب المقاييس ولوحة المعلومات - إنشاء AI Insight - منشئ مخططات جداول بيانات Google - روابط لوحة المعلومات والتضمين - بطاقات الأداء اليومية للبريد الإلكتروني - تعاون فريق مؤشرات الأداء الرئيسية
Highcharts
highcharts.com
Highcharts عبارة عن مكتبة رسوم بيانية متعددة المنصات تسهل على المطورين إضافة مخططات تفاعلية إلى مشاريع الويب والهواتف المحمولة بأي حجم. أكثر من 80% من أكبر 100 شركة في العالم تستخدم Highcharts، وأكثر من 50000 شركة في مجالات مثل تطوير التطبيقات والنشر وعلوم البيانات والتمويل. لقد كانت Highcharts قيد التطوير النشط منذ عام 2009 ولا تزال المفضلة لدى المطورين نظرًا لمجموعة ميزاتها القوية، وسهولة الاستخدام، والتوثيق الشامل، والامتثال لإمكانية الوصول، والمجتمع النابض بالحياة.
Ardoq
ardoq.com
إعادة تصور بنية المؤسسة. تعمل منصة Ardoq المستندة إلى البيانات على توحيد وجهات نظر مؤسستك، ورسم مسار واضح للتنقل عبر التغيير، وإطلاق العنان لنمو الإيرادات، وتعزيز الابتكار، وتسريع التحول. يساعد برنامجنا المؤسسات على التخطيط والتنفيذ والتنبؤ بتأثير التغيير على الأشخاص والمشاريع والاستراتيجيات والعمليات والتطبيقات والبنية التحتية والقدرات. مع Ardoq، تقوم البيانات الجديدة بإنشاء نظرة عامة ديناميكية توفر رؤى لاتخاذ قرارات أفضل. ومن خلال مساعدة لوحات المعلومات، والمرئيات التفاعلية، والرسوم البيانية، يمكن للمستخدمين التركيز على فهم الترابط بين التكنولوجيا والأشخاص، وتقليل الوقت الذي يستغرقه التوثيق. Ardoq هي شركة جريئة ومهتمة ومندفعة، وتتمثل مهمتها في تمكين عملائنا من زيادة القيمة من خلال التغيير الناجح. مزيد من المعلومات: www.ardoq.com.
Pigment
pigment.com
ما هو الصباغ؟ Pigment عبارة عن منصة لتخطيط الأعمال. من خلال الجمع بين الأشخاص والبيانات والعمليات في منصة متكاملة وبديهية وقابلة للتكيف، يمكن للفرق بناء خطط عمل استراتيجية وتشغيلية موثوقة بسرعة لدفع النمو والتفاعل مع التغيير وتأمين أعمالهم للمستقبل. الشركات الرائدة في الصناعة مثل Klarna وFigma وAirtable وPVH وWebhelp تثق في Pigment يوميًا، مما يسمح لها باتخاذ قرارات واثقة ودقيقة.
Brightmetrics
brightmetrics.com
تتيح Brightmetrics لفريقك الحصول على رؤى مهمة من أدوات التواصل مع العملاء الأكثر شيوعًا والأكثر قيمة لديك - نظام هاتف العمل وتطبيق مركز الاتصال. تقوم Brightmetrics بسحب وتنظيم بيانات هاتفك وغيرها من بيانات المشاركة متعددة القنوات، من نظام Mitel MiVoice Connect أو Mitel MiVoice Business أو Mitel MiContact Center أو RingCentral أو Genesys Cloud، إلى أي تكوين تحتاجه. تعمل تحليلاتنا ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي على تمكين فريقك من الانتقال من التقارير الموجزة أو المرئيات، وإظهار الاتجاهات عالية المستوى، إلى المكالمات أو التفاعلات المنفصلة حتى تتمكن من فهم السياق، واستخلاص استنتاجات مستنيرة بشكل أفضل لمساعدتك على اتخاذ قرارات عمل ذكية. فرق Brightmetrics بين الوقت والقيمة يستغرق الإعداد التجريبي المجاني دقائق، وليس أيامًا، دون أي رسوم تمكين. سهولة الاستخدام اطلع على بياناتك اليوم باستخدام قوالبنا سهلة الاستخدام أو قم بتخصيص بياناتك الخاصة بسرعة. إضفاء الطابع الديمقراطي على الرؤى والوصول نحن نقدم عددًا غير محدود من مستخدمي Brightmetrics - لا يلزم الحصول على ترخيص Genesys Cloud. ميزات فريدة تعمل على الاستفادة من تقارير بيانات الالتزام والتنقيب السلس في البيانات. ابدأ في الحصول على رؤى قيمة اليوم إن Brightmetrics لا تشبه أي أداة أخرى لتحليلات مشاركة العملاء وأداة لوحة المعلومات التي استخدمتها من قبل ويمكننا إثبات ذلك. انقر لطلب العرض التوضيحي اليوم!
ATLAS.ti
atlasti.com
بفضل الاستفادة من العلامات التجارية والأكاديميين على حد سواء، يسمح ATLAS.ti لأي شخص بتحليل البيانات والكشف عن رؤى قيمة - بغض النظر عن القطاع الذي تعمل فيه. بدءًا من مهام التحليل الأساسية إلى المشاريع البحثية الأكثر تعمقًا: مع ATLAS.ti، يمكنك فتح بسهولة نتائج قابلة للتنفيذ من بياناتك النوعية والمختلطة باستخدام أدوات بحث بديهية وأفضل التقنيات في فئتها: • احصل على إمكانية الوصول إلى تطبيقات Mac وWin الأصلية، بالإضافة إلى إصدار الويب الخاص بنا • جميع الميزات والأدوات المضمنة في حزمة برامج كاملة واحدة • توفير الوقت والجهد يمكنك العثور على الرؤى تلقائيًا، مدعومة بالذكاء الاصطناعي • تجربة التبادل السلس للمشروع بين الإصدارات • الاستفادة من التعاون في الوقت الفعلي للفرق • مشاركة تراخيص المستخدمين المتعددين مع أكبر عدد تريده من الأشخاص • الاستفادة من الدعم المباشر المجاني وتدريب الخبراء اعرف المزيد هنا : www.atlasti.com
PopSQL
popsql.com
PopSQL هو تطور لمحررات SQL القديمة مثل DataGrip وDBeaver وPostico. نحن نقدم محرر SQL جميلًا وحديثًا للفرق التي تركز على البيانات والتي تتطلع إلى توفير الوقت وتحسين دقة البيانات وتعيين موظفين جدد بشكل أسرع وتقديم رؤى للأعمال بسرعة. باستخدام PopSQL، يمكن للمستخدمين فهم نموذج البيانات الخاص بهم بسهولة، وكتابة SQL التي يتم التحكم في إصدارها، والتعاون مع الحضور المباشر، وتصور البيانات في المخططات ولوحات المعلومات، وجدولة التقارير، ومشاركة النتائج، وتنظيم الاستعلامات الأساسية للبحث والاكتشاف. حتى إذا كان فريقك يستفيد بالفعل من أداة ذكاء الأعمال الكبيرة، مثل Tableau أو Looker، أو مجموعة كبيرة من محرري SQL، فإن PopSQL يتيح التعاون السلس بين مستخدمي SQL المتميزين، والمحللين المبتدئين، وحتى أصحاب المصلحة الأقل تقنية الذين يتعطشون للحصول على رؤى البيانات . * التوافق مع الأنظمة الأساسية مع أنظمة التشغيل macOS وWindows وLinux. * يعمل مع Snowflake وRedshift وBigQuery وClickhouse وDatabricks وAthena وMongoDB وPostgreSQL وMySQL وSQL Server وSQLite وPresto وCassandra والمزيد
Discern
discern.io
تستفيد شركات B2B من العديد من منصات التكنولوجيا نفسها وترغب في تتبع نفس المقاييس... فلماذا يتم تخصيص تصميمات ذكاء الأعمال بالكامل؟ وهذا يُترجم إلى إهدار ملايين الدولارات على الأدوات الإضافية وعدد الموظفين وعدة أشهر أو سنوات من تصميم النظام الأساسي. Discern هو ذكاء الأعمال الذي أصبح سهلاً. يمكّن التكوين الجاهز لدينا العملاء من الاستعداد والتشغيل بمئات المقاييس وكاملها
Luzmo
luzmo.com
Luzmo (المعروفة سابقًا باسم Cumul.io) عبارة عن منصة تحليلات مضمنة، مصممة خصيصًا لشركات SaaS. إنه يضفي الحيوية على البيانات المعقدة من خلال لوحات معلومات جميلة وسهلة الاستخدام، ومضمنة بسلاسة في أي SaaS أو نظام أساسي على الويب. باستخدام Luzmo، يمكن لفرق المنتج إضافة رؤى مؤثرة إلى منتج SaaS الخاص بهم في أيام، وليس أشهر. وينقلون مستخدمي منتجاتهم من البيانات إلى القرارات بسرعة كبيرة.
datapine
datapine.com
datapine هو برنامج متكامل لذكاء الأعمال يمكّن الجميع من استكشاف بياناتهم وتصورها ومراقبتها ومشاركتها بشكل لم يسبق له مثيل!
Explo
explo.co
يوفر Explo لوحة معلومات مدمجة قوية وحلاً لإعداد التقارير. قم بمشاركة تحليلات المنتج القابلة للتخصيص وتقارير المشروع ومؤشرات الأداء الرئيسية بشكل آمن مع كل عميل من عملائك مع مطابقة تصميم منتجك بسلاسة. امنح المستخدمين لديك القدرة على استكشاف بياناتهم من خلال تحرير لوحات المعلومات وإنشاء تقارير بيانات الخدمة الذاتية الخاصة بهم.
IBM
ibm.com
يعمل IBM Cognos Analytics بمثابة الطيار المساعد الموثوق به للأعمال بهدف جعلك أكثر ذكاءً وسرعة وأكثر ثقة في قراراتك المستندة إلى البيانات. يمنح IBM Cognos Analytics كل مستخدم - سواء كان عالم بيانات أو محلل أعمال أو متخصصًا في تكنولوجيا المعلومات - مزيدًا من القوة لإجراء التحليلات ذات الصلة بطريقة ترتبط بالأهداف التنظيمية. فهو يختصر رحلة كل مستخدم من التحليلات البسيطة إلى التحليلات المعقدة، مما يسمح له بتسخير البيانات لاستكشاف المجهول، وتحديد العلاقات الجديدة، والحصول على فهم أعمق للنتائج وتحدي الوضع الراهن. قم بتصور وتحليل ومشاركة الرؤى القابلة للتنفيذ حول بياناتك مع أي شخص في مؤسستك باستخدام IBM Cognos Analytics.
Octoboard for Business
octoboard.com
توفر وكالات التسويق الوقت وتكسب العملاء من خلال إنشاء تقارير آلية وبوابات عملاء ذات علامة بيضاء. ترسل Octoboard تقارير إلى العملاء وتستضيف بوابات العملاء ببيانات من أكثر من 50 منصة تسويق - SEO وPPC ووسائل التواصل الاجتماعي والتسويق عبر البريد الإلكتروني وتحليلات الويب وغير ذلك الكثير. * علامة بيضاء بالكامل - إنشاء تقارير ذات علامة تجارية خاصة * بوابات العميل المستضافة - جذب المزيد من الزيارات إلى موقع الويب الخاص بك * أكثر من 50 عملية تكامل مع جميع منصات التسويق المفضلة لديك * أكثر من 100 نموذج معدة مسبقًا للوحات معلومات وتقارير بوابة العميل * تقارير ولوحات معلومات ومستخدمين غير محدود بدءًا من 5 دولارات أمريكية فقط لكل عميل، تعمل بوابات عملاء White Label المستضافة على مواقع الوكالة على زيادة حركة مرور العملاء وإطلاع العملاء على تقدم الوكالة. عدد غير محدود من المستخدمين، وتقارير غير محدودة، وأكثر من 50 عملية تكامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، وSEO، وPPC، وتحليلات الويب، وتحليل الكلمات الرئيسية من Octoboard - منصة واحدة لإعداد تقارير العملاء لوكالات التسويق والمسوقين المشغولين.
Waytobi
waytobi.com
حل SaaS قائم على السحابة لإنشاء مؤشرات الأداء الرئيسية لشركتك أو قسمك وتتبعها والإبلاغ عنها وتحليلها وتصورها. لم تكن إدارة مؤشرات الأداء الرئيسية بهذه السهولة من قبل. ليست هناك حاجة إلى مهارات برمجة إضافية أو جلسات تعليمية أو ندوات عبر الإنترنت - يمكنك البدء في العمل وتحليل مقاييس عملك في غضون دقائق. نحن نساعد الشركات على أن تكون في قمة أداء أعمالها متبوعًا بقرارات عمل فعالة وفي الوقت المناسب ومثمرة فقط. من خلال خدمتنا، يمكنك: - إنشاء مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك أو اختيار قوالب مؤشرات الأداء الرئيسية لأفضل ممارسات الصناعة من متجرنا - استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية المحسوبة والمتجددة - تحديد الأدوار والامتيازات (4 مستويات من التسلسل الهرمي) - إدارة تقارير وتحليلات مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك - تصور ومشاركة الأداء من خلال لوحات المعلومات
Flowtrail AI
flowtrail.ai
تعمل واجهة المحادثة المبنية على الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Flowtrail AI على تبسيط رحلة تحليل البيانات الخاصة بك. قم بتبسيط رحلة تحليل البيانات الخاصة بك دون عناء والتخلص من تعقيد التحليل التقليدي. لا حاجة إلى تحليلات أو خبرة في SQL. قم بإنشاء التقارير ولوحات المعلومات على الفور للحصول على رؤى قيمة في غضون دقائق. لماذا فلوتريل الذكاء الاصطناعي: في عالم اليوم المتقدم تقنيًا، هناك العديد من منصات التحليلات المتاحة، ويمكن للعديد منها الاستفادة من خبراء التحليلات. في المقابل، يسمح لك Flowtrail AI بطرح أي سؤال حول بياناتك والحصول على إجابة على الفور، لذلك لا يتعين عليك معرفة استعلامات SQL أو مخططات قاعدة البيانات أو التحليلات لاستخدامها. سمات: 1. الدردشة مع بياناتك: يقوم Flowtrail AI تلقائيًا بإنشاء التقارير من خلال التحدث إلى قاعدة البيانات الخاصة بك. ليست هناك حاجة إلى خبرة SQL. يفهم نظامنا المدعوم بالذكاء الاصطناعي نيتك ويقوم بإنشاء الاستعلامات اللازمة لاسترداد المعلومات التي تحتاجها. 2. إنشاء مجموعة بيانات متقدمة: ترجمة أوصاف اللغة البسيطة بسلاسة إلى استعلامات SQL. يقوم محرك الذكاء الاصطناعي الخاص بنا بتفسير تعليماتك، وإنشاء استعلامات SQL، واسترداد البيانات ذات الصلة من قواعد البيانات المتصلة، مما يجعل استخراج البيانات أسرع وأكثر سهولة. استخدم المعلمات الديناميكية لإنشاء مجموعات بيانات قابلة للتخصيص تستجيب لمدخلات المستخدم 3. تقارير قابلة للتخصيص: قم بتخصيص تقاريرك لتناسب احتياجاتك المحددة. قم بتخصيص تصور البيانات وتنسيقها وتجميعها لإنشاء تقارير ثاقبة وجذابة بصريًا تنقل بياناتك بشكل فعال. دمج المعلمات الديناميكية لتمكين التصفية التفاعلية وطرق عرض التقارير المخصصة. 4. لوحات معلومات قابلة للتخصيص: أنشئ لوحات معلومات ديناميكية بسهولة من خلال واجهة السحب والإفلات سهلة الاستخدام. قم بترتيب العناصر المرئية وتغيير حجمها لإنشاء لوحات معلومات توفر نظرة عامة شاملة على بياناتك، مما يتيح رؤى سريعة واتخاذ قرارات. 5. النشر والتضمين: شارك التقارير ولوحات المعلومات الخاصة بك بشكل آمن مع أصحاب المصلحة باستخدام النشر المحمي بكلمة مرور. وهذا يضمن أن الأفراد المصرح لهم فقط هم من يمكنهم عرض تقاريرك والتفاعل معها. يمكنك أيضًا دمج التقارير ولوحات المعلومات الخاصة بك في منصات أو مواقع ويب خارجية. قم بتحسين إمكانية الوصول والوصول من خلال تضمين تصوراتك حيثما كان ذلك ضروريًا. 6. الاتصال بقواعد البيانات المفضلة: اتصل بسهولة بقواعد البيانات المفضلة لديك، مثل MySQL، وPostgreSQL، وMSSQL. المزيد من الخيارات ستكون متاحة قريبا. قم بتبسيط سير عملك من خلال الوصول إلى البيانات من مصادرك المفضلة مباشرةً داخل Flowtrail AI، مما يلغي الحاجة إلى استخراج البيانات يدويًا واستيرادها.
Spontivly
spontivly.com
Spontivly هي أداة لتحليل البيانات تتكامل مع مجموعة أدوات الشركة للسماح برؤى وكفاءات أكبر. هدفنا هو تسهيل الوصول إلى البيانات من خلال تمكين الفرق باستخدام لوحات تحكم بيانات بسيطة.
ScaleXP
scalexp.com
ScaleXP عبارة عن منصة لتحليل البيانات تجمع بين الأنظمة المالية والتسويقية لمساعدة الشركات الطموحة على زيادة قوة بياناتها إلى أقصى حد والنمو بشكل أسرع. نحن نزود الشركات التي تعمل في مجال التعاملات بين الشركات (B2B) بمصدر واحد للحقيقة من خلال جمع البيانات عبر الأنظمة الرائدة (المحاسبة، والمبيعات، والتسويق)، مما يسهل النمو بثقة. تمكين التعاون بين الفرق من خلال لوحات المعلومات المشتركة. باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس المؤتمتة في B2B استنادًا إلى نوع عملك (SaaS وبدء التشغيل وما إلى ذلك) لحساب MRR وARR وLTC وCAC والتحليل الجماعي وغير ذلك الكثير! تم تصميم المنصة للشركات المتنامية، وخاصة تلك التي لديها مستثمرين. يمكّن برنامج ScaleXP المستخدمين من جمع التبرعات بثقة، من خلال بياناتنا في الوقت الفعلي وعرض المؤسسين للوحة التحكم لإبقاء أصابعك على نبض أداء الأعمال.
Reportabl Business
reportabl.io
Reportabl عبارة عن منصة بيانات قائمة على السحابة وحل لإعداد التقارير للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. نحن متخصصون في البيانات وإعداد التقارير للمؤسسات الصحية والمحاسبة والرياضة.
Flex.bi
flex.bi
flex.bi هو نظام ذكاء الأعمال وإعداد التقارير، وهو وسيلة مرنة وسهلة لتحليل وتصور تقدم شركتك. أداة ذكاء أعمال تساعد على جمع كافة بيانات شركتك في مكان واحد، وتوفير الوقت المستغرق في إدارة البيانات يدويًا، واتخاذ القرارات بشكل أسرع، وتحفيز فريقك للوصول إلى الأهداف بطريقة أكثر فعالية. الأفضل لـ: الشركات الصغيرة والمتوسطة في أي مجال والتي لديها بيانات في أماكن مختلفة (أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) أو Excel أو ملفات أخرى) وتحتاج إلى أداة لتوحيد جميع البيانات في مكان واحد وتصورها والاستعداد للتحليل. نظرة عامة على أسعار flex.bi: يبدأ سعر flex.bi من 35 يورو شهريًا. يقدم flex.bi نسخة تجريبية مجانية. انظر تفاصيل الأسعار الإضافية أدناه https://flex.bi/pricing/
Yaware
yaware.com
يساعد Yaware.Mobile الأشخاص على أن يكونوا أكثر إنتاجية من خلال قياس وتحليل المكالمات والتطبيقات وموقع هواتف الموظفين.
Viur
viurdata.com
يوفر Viur طريقة سهلة وسريعة للاتصال بقواعد البيانات والخدمات والملفات واستكشاف البيانات وإنشاء المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية ومشاركتها مع الفريق. كل هذا في حل سحابي SaaS يمكنه الوصول إلى البيانات حتى خلف جدار الحماية الخاص بالشركة. لا يتطلب الأمر خبرة فنية متقدمة أو معرفة بلغات البرمجة للاتصال بمصادر البيانات وإنشاء الرؤى.
Ottava
ottava.io
تقف Ottava في طليعة برامج إدارة البيانات، حيث تعمل بسلاسة على تنسيق سير العمل المستند إلى برنامج Excel مع إمكانات تحليل البيانات المتطورة. مصمم خصيصًا للمستخدمين غير التقنيين، يعمل Ottava على تبسيط إدخال البيانات وإنشاء المخططات والتحليلات، مما يضمن تجربة سهلة الاستخدام. على عكس الأدوات التقليدية التي تتطلب إعدادًا دقيقًا للبيانات قبل إجراء تحليلات تفصيلية، تعمل Ottava على تمكين المستخدمين من إدخال الرؤى واستكشافها واستخلاصها مباشرة من البيانات المحورية أو المجمعة. تعمل هذه القدرة الفريدة على تسريع العملية التحليلية والحفاظ على الوقت الثمين، مما يسمح للمستخدمين بالكشف عن المعلومات المخفية داخل بياناتهم واتخاذ قرارات مستنيرة.
Lumalytics
lumalytics.com
Lumalytics هي أداة SAAS تقوم بإنشاء لوحات معلومات تحتوي على مخططات وجداول بيانات ومرشحات تعرض بيانات في الوقت الفعلي من مصادر بيانات مختلفة.
Grunt
grunt.pro
Grunt Pro عبارة عن وظيفة إضافية لبرنامج PowerPoint مصممة لكل من يعمل مع التقارير أو العروض التقديمية للأعمال في PowerPoint. يمكن أن يساعدك Grunt على تحسين أربعة مجالات مهمة عند استخدام PowerPoint: → العمل بكفاءة أكبر → تحسين جودة الشرائح الخاصة بك → تحسين سير العمل وتقليل التوتر → إنشاء تأثير من خلال العروض التقديمية الخاصة بك إنشاء عروض تقديمية تلقائية وإنشاء تقارير بنقرة واحدة: → سهل تصور البيانات → المحاذاة التلقائية والتحجيم والتنسيق → القوالب الديناميكية التي تتكيف مع احتياجاتك → اتصال Excel قوي مع PowerPoint تم تطويره للاستشاريين والمحللين الماليين والمراقبين الماليين ومديري المشاريع والمديرين الماليين ومديري تطوير الأعمال ومديري المبيعات والخدمات المصرفية الاستثمارية المحللون، ومحللو الأعمال، ومديرو الاستثمار، والمديرون الإداريون، وأي شخص يعمل مع العروض التقديمية للأعمال وPowerPoint.
Octoboard Marketing Agency
octoboard.com
توفر وكالات التسويق الوقت وتكسب العملاء من خلال إنشاء تقارير آلية وبوابات عملاء ذات علامة بيضاء. ترسل Octoboard تقارير إلى العملاء وتستضيف بوابات العملاء ببيانات من أكثر من 50 منصة تسويق - SEO وPPC ووسائل التواصل الاجتماعي والتسويق عبر البريد الإلكتروني وتحليلات الويب وغير ذلك الكثير. * علامة بيضاء بالكامل - إنشاء تقارير ذات علامة تجارية خاصة * بوابات العميل المستضافة - جذب المزيد من الزيارات إلى موقع الويب الخاص بك * أكثر من 50 عملية تكامل مع جميع منصات التسويق المفضلة لديك * أكثر من 100 نموذج معدة مسبقًا للوحات معلومات وتقارير بوابة العميل * تقارير ولوحات معلومات ومستخدمين غير محدود بدءًا من 5 دولارات أمريكية فقط لكل عميل، تعمل بوابات عملاء White Label المستضافة على مواقع الوكالة على زيادة حركة مرور العملاء وإطلاع العملاء على تقدم الوكالة. عدد غير محدود من المستخدمين، وتقارير غير محدودة، وأكثر من 50 عملية تكامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، وSEO، وPPC، وتحليلات الويب، وتحليل الكلمات الرئيسية من Octoboard - منصة واحدة لإعداد تقارير العملاء لوكالات التسويق والمسوقين المشغولين.
IntelliBoard
intelliboard.net
IntelliBoard هي إحدى شركات تكنولوجيا التعليم التي توفر للمؤسسات التعليمية في مرحلة الروضة الثانية والتعليم العالي والشركات والمؤسسات الحكومية القدرة على عرض بيانات التعلم الواردة من مصادر مختلفة بسهولة الإشارة والنقر. يجلب IntelliBoard البيانات من أنظمة إدارة التعلم وأنظمة معلومات الطلاب وأدوات التعاون وأدوات التقييم والموارد البشرية وأنظمة إدارة المواهب. يسمح IntelliBoard بإدخال وتحليل بيانات المشاركة الهامة لكل مؤسسة باستخدام التعلم عبر الإنترنت ويوفر الوصول إلى نقاط بيانات الطلاب والنظام الأساسي لتنظيم التواصل لجميع المشاركين في نجاح الطلاب.
EazyBI Cloud
eazybi.com
يوفر eazyBI إمكانية إنشاء التقارير والمخططات ولوحات المعلومات بسهولة عن طريق السحب والإفلات. قم بتحليل مقاييس البيانات المستوردة حسب أي بُعد، وحدد الاتجاهات والأداء الأعلى/الأسفل، وابدأ من النظرة العامة الموجزة وانتقل إلى التفاصيل.
Talligence
talligence.in
Talligence هي أداة لإعداد تقارير ذكاء الأعمال لمستخدمي Tally. Talligence هو حل BI قوي وفريد من نوعه يعمل بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والذي يحول بيانات Tally الخاصة بك ويصورها إلى رؤى تجارية ذات معنى. إنه سهل الاستخدام للغاية وسهل التنفيذ.
Selfr
selfr.ai
Selfr عبارة عن نظام أساسي يعمل بالذكاء الاصطناعي للتوصيل والتشغيل يساعد محللي البيانات ورجال الأعمال على إنشاء خطوط أنابيب آلية تحول البيانات من مصادر متعددة إلى لوحات معلومات ذكاء الأعمال المباشرة. إنه يلغي الحاجة إلى توظيف مهندسي بيانات باهظي التكلفة لبناء وصيانة مكدس البيانات، ويقوم بأتمتة الكثير من المهام اليدوية الشاقة.
DataReportive
datareportive.com
DataReportive هي أداة لإعداد التقارير لقواعد بيانات SQL الخاصة بك. قم بإنشاء تقارير بيانات قابلة للتخصيص وإرسالها بالبريد الإلكتروني إلى فريقك مباشرةً من قواعد البيانات الخاصة بك.
Reach Reporting
reachreporting.com
الترقية إلى الوصول إلى التقارير. أتمتة بياناتك المالية وغير المالية. يجعل إعداد التقارير والتنبؤ وإعداد الميزانية أمرًا سهلاً باستخدام لوحات المعلومات القوية والمرئيات المحسنة. قم بأتمتة المهام المتكررة لاتخاذ قرارات أفضل تعتمد على البيانات في دقائق. احصل على رؤى قيمة حول مسار أعمالك من خلال ميزة التنبؤ ثلاثي الاتجاهات. من خلال ربط الربح والخسارة والميزانية العمومية وبيان التدفق النقدي، يمكنك إنشاء عرض شامل لبياناتك المالية من خلال التنبؤ الآلي بالتدفق النقدي. يقدر المديرون الماليون والمحاسبون والمستشارون أن 48% من وقتهم يقضونه في إعداد التقارير المالية ولوحات المعلومات. يتم تحديث التقارير ولوحات المعلومات ديناميكيًا مع تدفق البيانات خلال كل شهر. تصور البيانات ببضع نقرات فقط.
Datawiz BI
datawiz.io
يعد Datawiz BI حلاً متقدمًا للعثور بسرعة على الرؤى المستندة إلى البيانات وتتبع مشكلات الأعمال والمتاجر والمنتجات. إنها مجموعة من التقارير الجاهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تم تطويرها خصيصًا بالتعاون مع تجار التجزئة لتلبية احتياجاتهم الفريدة.
GRID
grid.is
GRID هي أداة جداول بيانات من الجيل التالي تتميز بطبقة مستند مدمجة لتصور البيانات والسرد والعرض التقديمي. بالإضافة إلى محرر جداول بيانات GRID Sheets الأصلي الخاص بنا، يتيح لك GRID دمج مصادر بيانات أخرى متعددة في مكان واحد دون عناء. قم باستيراد ملفات جداول البيانات، أو الاتصال بجداول البيانات في محركات الأقراص السحابية، أو توصيل قواعد البيانات من مصادر أخرى مثل Airtable أو Notion. باستخدام GRID، يمكنك التوقف عن التنقل بين الأدوات وإجراء كل التحليلات والتصورات ومشاركة البيانات من داخل منتج واحد. يجمع GRID بين قوة جداول البيانات وبرامج العروض التقديمية ومحرري النصوص على سطح واحد جميل. نحن نبني أداة تجعل عمل البيانات أسهل وأكثر سهولة في الوصول إليها من قبل الجميع. يقترح GRID أنواع المخططات ذات الصلة أثناء عملك، ويمكنه أيضًا مساعدتك في اكتشاف الصيغ الصحيحة لاستخدامها من خلال مساعد الطيار المتكامل بالكامل والمدعوم بـ GPT-3. GRID هو مستقبل الأرقام. قم بالتسجيل وابدأ تشغيل GRID مجانًا على www.grid.is.
Markaaz
markaaz.com
لم يكن إعداد ومراقبة عملائك من الشركات الصغيرة أسهل من أي وقت مضى. من خلال واجهات برمجة التطبيقات سهلة الاستخدام، وعروض DIY بدون تعليمات برمجية، والخدمات المجمعة المخصصة التي تتميز بخيارات مشاركة الشركات الصغيرة، فإننا نساعدك بسرعة وسهولة على تقديم التحقق من العملاء في الوقت الفعلي من أجل الإعداد ومراقبة الأعمال الفعالة لمزيد من الشركات الصغيرة في وقت مناسب جدًا. نقطة سعر تنافسي. مدعومة بدليل "المركز"، قاعدة بياناتنا الخاصة بمعلومات الأعمال والتي تضم أكثر من 300 مليون سجل تجاري عالمي، 98% منها عبارة عن شركات صغيرة، وتجمع بياناتنا المتاحة دائمًا بين البيانات المتعلقة بالشركات وصحة الأعمال والسمعة للحصول على رؤية شاملة حقًا لكل شركة تريدها للتحقق أو المراقبة أو على متن الطائرة، 24/7/365. انضم إلينا على www.markaaz.com/enterprise/
Omni Intelligence
omniintelligence.online
منصة إنتاجية مركز الاتصال 360 درجة في السحابة: تحليلات الكلام، القياسات الحيوية الصوتية، مخطط/مراقبة الرد الصوتي التفاعلي التلقائي، مراقبة مستوى الخدمة/جودة الصوت، الرد الصوتي التفاعلي/تحميل مركز الاتصال/اختبار الأداء، الروبوت الصوتي/اختبار الرد الصوتي التفاعلي للمحادثة والمزيد
Genially
genial.ly
Genially هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال الاتصال المرئي التفاعلي. استخدم Genially كأداة الكل في واحد عبر الإنترنت لإنشاء عروض تقديمية مذهلة وصور تفاعلية ورسوم بيانية وملفات واختبارات وسير ذاتية وما إلى ذلك، وإثرائها بتأثيرات التفاعلية والرسوم المتحركة في ثوانٍ. لم تعد بحاجة إلى فريق من المصممين والمبرمجين لإحداث تأثير من خلال التواصل المرئي المذهل في لمح البصر. استخدم التأثيرات التفاعلية والمتحركة لتوزيع المعلومات بسهولة في طبقات يمكن للمشاهدين استكشافها واكتشافها. اترك برامج إنشاء المحتوى القديمة خلفك، وأذهل جمهورك واجذبهم إليه باستخدام Genially. تأثير Wow هو مجرد بضع نقرات. اختر من بين أكثر من 1100 قالب، أو ابدأ من الصفر. انضم إلى مجتمع يضم ملايين المستخدمين حول العالم والذي يضم رجال الأعمال والمعلمين والمسوقين والمصممين والشركات مثل Hulu وDanone وMichelin وHeineken. مستقبل الاتصالات في انتظارك.
Venngage
venngage.com
Venngage عبارة عن منصة لتصميم المعلومات توفر مجموعة من القوالب المخصصة للشركات، لتسهيل توصيل المعلومات المعقدة داخل مؤسستك وخارجها، بسهولة وبدون مصمم. يوفر منتج Venngage مواد مرئية جذابة لإضافتها إلى منهج التعلم والتطوير لديك، مما يساعد بدوره في إبقاء مؤسستك على علم بالقرارات والعمليات المهمة. يساعد منتج Venngage في تحويل رؤى البيانات لإنشاء محتوى مرئي/مستندات بحثية جذابة وقوية لتأسيس قيادة فكرية في مجال التعاملات بين الشركات (b2b). توفر Venngage أيضًا قوالب اتصالات خارجية مفيدة للمساعدة في مشاركة قصة شركتك مع العملاء والمشترين المحتملين. إذا كان لديك حل معقد تقدمه، وتحتاج إلى طريقة أسهل لتوصيل عرض القيمة لشركتك، فإن قوالب الرسوم البيانية من Venngage ستضمن فهم عروضك. يعد Venngage مكانًا رائعًا لإنشاء الأصول المرئية المهمة لمؤسستك وتنظيمها، مثل التقارير والهيكل التنظيمي والمعلومات وأدلة ومواد الإعداد والمستندات البحثية والمستندات التقنية والمزيد. يمكنك تمييز نفسك عن الشركات الأخرى باستخدام السرد القصصي المبني على البيانات لإلهام مؤسستك وعملائك لفهم المعلومات عالية التقنية بتنسيق مرئي. انضم إلى أكثر من 500 فريق ومؤسسة تستخدم Venngage يوميًا لتبسيط اتصالاتهم وإشراك فرقهم وجماهيرهم. قم بتحويل رسائل ومحتوى علامتك التجارية من المصطلحات التقنية للغاية والمربكة إلى رسومات إعلامية جذابة ومقنعة. حافظ على اتصال فرقك الموزعة ومتوافقة مع الاتصالات المؤسسية الأفضل. اكتشف لماذا تعتبر شركات مثل Wal-Mart وAstraZeneca وFacebook وGoodLife أن Venngage أداة حاسمة في الحفاظ على إنتاجية مؤسساتها ومواءمتها وتفاعلها.
Reportz
reportz.io
Reportz عبارة عن أداة لإعداد التقارير المباشرة ذات علامة بيضاء قائمة على لوحة المعلومات لشركات التسويق الرقمي والوكالات والمستقلين الذين يمكنهم المساعدة في أتمتة عمليات إعداد تقارير العملاء. قم بتعيين مؤشرات الأداء الرئيسية الصحيحة ودع Reportz يقوم بكل الأعمال الروتينية نيابةً عنك. قم بتأهيل عملائك وتزويدهم بتقارير العملاء الأكثر شفافية التي شاهدوها على الإطلاق. عمليات تكامل غير محدودة. عدد غير محدود من المستخدمين. بريد إلكتروني مجاني وحساب ذو علامة بيضاء. مؤشرات أداء رئيسية غير محدودة داخل لوحات المعلومات.
Prodoscore
prodoscore.com
Prodoscore هو حل غير جراحي لتصور البيانات يتمحور حول الموظفين ومراقبة إنتاجية الموظفين، مما يخلق رؤية واضحة للمشاركة الرقمية اليومية. من خلال عرض رؤى قابلة للتنفيذ، متجذرة في البيانات وسهلة الفهم في ثوانٍ، يبقي Prodoscore القادة على اطلاع أفضل وأكثر استعدادًا، مع تمكين المرونة للموظفين والمساءلة لأصحاب العمل. تساعد الرؤى القابلة للتنفيذ في تحفيز النجاح التنظيمي والفردي. باستخدام التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغات الطبيعية، نقوم بقياس الآلاف من نقاط النشاط اليومية عبر تطبيقات الأعمال الأساسية لديك، مثل إدارة علاقات العملاء (CRM) ومجموعة المكاتب ونظام الهاتف، لتوفير معلومات إنتاجية. ينتج نظام التسجيل الخاص بنا مؤشرات رئيسية، يمكن استيعابها في ثوانٍ، حتى يتمكن القادة من اتخاذ قرارات مستنيرة، ترتكز على البيانات. تنتج خوارزميات التعلم الآلي المعقدة لدينا نتيجة واحدة، مما يسهل عليك استيعاب الفرص بسرعة. لقد ولت منذ فترة طويلة أيام غربلة التقارير المتعددة وإجراء محادثات صعبة لتحديد مجالات المشاكل. يستغرق التنفيذ أقل من 15 دقيقة وليس له أي تأثير على المستخدم النهائي. هناك العديد من الأسباب لقياس إنتاجية الموظفين - ولكن هناك عدد قليل جدًا من الأدوات التي تعمل فعليًا، وسهلة التنفيذ والاستخدام.
Preset
preset.io
يمكنك إنشاء لوحات معلومات جميلة ومخصصة وديناميكية ومشاركتها بسرعة والتي تعرض بياناتك ببضع نقرات فقط. يمكنك الاستكشاف بسهولة باستخدام منشئنا الذي لا يحتاج إلى تعليمات برمجية أو إجراء تحليل أعمق باستخدام محرر SQL المتطور لدينا. استفد من الاستثمارات التي قمت بها في البنية التحتية للبيانات الخاصة بك من خلال طبقة تصور خفيفة الوزن وقوية في الأعلى. تعد Superset غير متوافقة مع بنية البيانات الأساسية لديك ولا تتطلب طبقة استيعاب إضافية. Apache Superset هي أداة قوية لتصور البيانات مفتوحة المصدر تم إنشاؤها من Airbnb. تم تأسيس Preset على يد المبدع الأصلي لـ Superset، وهي تقدم منصة كاملة وسهلة الاستخدام وجاهزة للمؤسسات لـ Superset.
NVivo
qsrinternational.com
أطلق العنان للرؤى باستخدام برنامج تحليل البيانات النوعية اكتشف المزيد من بيانات الطرق النوعية والمختلطة باستخدام NVivo 14، الحل الرائد لتحليل البيانات النوعية. باستخدام NVivo 14، يمكنك طرح أسئلة معقدة حول بياناتك لتحديد الموضوعات واستخلاص النتائج، واستخدام أدوات إدارة البيانات والتصور المتقدمة للكشف عن رؤى أكثر ثراءً، وإنتاج نتائج واضحة المعالم ويمكن الدفاع عنها مدعومة بأدلة صارمة - كل ذلك على منصة تعاونية واحدة. اشترِ الآن أو اطلب نسخة تجريبية مجانية من NVivo 14 للتعمق أكثر في بحثك اليوم.
MSIGHTS
msights.com
تدعم MSIGHTS فرق التسويق لأكثر من 17 عامًا للمساعدة في جعل بياناتهم رائعة لإعداد التقارير والتحليل. منصتنا، الحائزة على جوائز MarTech Breakthrough Awards لعام 2019 عن "أفضل حل شامل لإدارة الحملات التسويقية
Litmaps
litmaps.com
Litmaps هي أداة اكتشاف بحثية، تجمع بين خرائط الاستشهادات التفاعلية وأدوات البحث الحديثة والتحديثات المستهدفة لمساعدة الباحثين وفرق البحث والتطوير على فهم المجموعة العلمية الواسعة. يمكنه تصور موضوع البحث الخاص بك مع كل شيء بدءًا من الأوراق الأكاديمية وبراءات الاختراع والمطبوعات المسبقة والمطبوعات الإلكترونية.
Jet Admin
jetadmin.io
تقديم JetAdmin: مركز القوة الخاص بك بدون تعليمات برمجية لبناء الأدوات الداخلية وبوابات العملاء! أطلق العنان لمستقبل تطوير البرامج باستخدام JetAdmin، أداة إنشاء التعليمات البرمجية النهائية بدون تعليمات برمجية لصياغة الأدوات الداخلية وبوابات العملاء الجذابة. قل وداعًا لتعقيدات البرمجة التقليدية واعتمد طريقة أسرع وأكثر كفاءة لإنشاء حلول قوية ومخصصة تعمل على تمكين أعمالك. لماذا جيت أدمين؟ البساطة بدون تعليمات برمجية: مع JetAdmin، لا تحتاج إلى أن تكون معالج ترميز لإنشاء تطبيقات قوية. تجعل واجهة السحب والإفلات سهلة الاستخدام والمكونات المعدة مسبقًا من بناء الأدوات الداخلية وبوابات العملاء أمرًا سهلاً. الوصول الشامل: قم بتطوير الحلول المستندة إلى الويب بسلاسة والتي يمكن الوصول إليها من أي مكان وفي أي وقت. سواء كان الأمر يتعلق بتبسيط العمليات الداخلية أو تعزيز تفاعلات العملاء، فإن JetAdmin يوفر إمكانية وصول لا مثيل لها. مصممة لتحقيق الكمال: يمكّنك JetAdmin من صياغة الحلول التي تناسب احتياجاتك الفريدة بدقة. قم بتخصيص كل شيء، بدءًا من حقول البيانات وحتى واجهات المستخدم، دون بذل أي جهد. الرؤى المستندة إلى البيانات: استفد من أدوات إدارة البيانات القوية لدينا لجمع المعلومات وتحليلها وتصورها بسهولة. اتخذ قرارات مستنيرة وقم بتحسين عملياتك بشكل لم يسبق له مثيل. الأمان أولاً: نحن نعطي الأولوية لسلامة بياناتك وتطبيقاتك. يتميز JetAdmin بميزات أمان من الدرجة الأولى لحماية أدواتك الداخلية وبوابات العملاء من التهديدات، مما يضمن راحة البال. قابلية التوسع في جوهرها: JetAdmin ينمو معك. ابدأ صغيرًا وتوسع مع توسع أعمالك، كل ذلك دون المساس بالأداء أو الاستقرار. التكامل السلس: يمكنك دمج JetAdmin بسهولة مع أنظمتك الحالية وتطبيقات الطرف الثالث، مما يزيد من الكفاءة والاتصال عبر النظام البيئي بأكمله. أطلق العنان لإبداعك: مع JetAdmin، الإمكانيات لا حصر لها. صمم واجهات مذهلة، وقم بأتمتة المهام، وقدم تجارب مستخدم استثنائية بسهولة. لا حدود، مجرد إمكانيات: سواء كنت مطورًا ذا خبرة أو مبتدئًا تمامًا، فإن JetAdmin يمكّنك من تحويل أفكارك إلى واقع بلا حدود. تجربة الثورة في تطوير البرمجيات. انضم إلى صفوف الشركات في جميع أنحاء العالم التي تستفيد من JetAdmin لإنشاء أدوات داخلية مبتكرة وبوابات للعملاء تضع معايير جديدة للإنتاجية ورضا المستخدم. JetAdmin: حيث يلتقي عدم وجود تعليمات برمجية مع الإمكانات اللامحدودة. ابدأ اليوم وأعد تعريف ما هو ممكن في رحلتك الرقمية!
Infogram
infogram.com
إن Infogram هو أداة سهلة الاستخدام لإنشاء الرسوم البيانية والرسوم البيانية. قم بإنشاء ومشاركة الرسوم البيانية الجميلة والتقارير عبر الإنترنت والخرائط التفاعلية. اصنع بنفسك هنا
Grist
getgrist.com
يجمع Grist بين أفضل جداول البيانات وقواعد البيانات ومنشئي التطبيقات. باستخدام واجهة جدول بيانات مألوفة، يمكنك تنظيم معلوماتك كقاعدة بيانات علائقية وإنشاء لوحات معلومات تعمل بالسحب والإفلات في دقائق. حقق أقصى استفادة من بياناتك من خلال التأكد من تنظيمها بشكل جيد وتخزينها في مكان واحد. لا توجد ازدواجية، ولا يوجد خلافات في جداول البيانات، ولا توجد مستندات مدمجة. التعاون في الوقت الفعلي، وحماية بياناتك من خلال قواعد الوصول المخصصة التي تتحكم في الأذونات وصولاً إلى الخلية. اسمح للجميع بالعمل باستخدام نفس البيانات دون المساس بالخصوصية أو الاستقرار. قم بالتسجيل للحصول على حساب فريق مجاني أو استضف Grist بنفسك - وفي كلتا الحالتين، بياناتك ملكك دائمًا.
Looker Studio
cloud.google.com
يعد Looker Studio، المعروف سابقًا باسم Google Data Studio، أداة عبر الإنترنت لتحويل البيانات إلى تقارير ولوحات معلومات إعلامية قابلة للتخصيص قدمتها Google في 15 مارس 2016 كجزء من مجموعة Google Analytics 360 للمؤسسات. أطلق العنان لقوة بياناتك باستخدام لوحات المعلومات التفاعلية والتقارير الرائعة التي تلهم قرارات العمل الأكثر ذكاءً.
Visme
visme.co
Visme هي منصة شاملة تعمل على تمكين المتخصصين غير المتخصصين في التصميم من الشركات الرائدة من تغيير الطريقة التي يقومون بها بإنشاء ومشاركة ونشر العروض التقديمية والمستندات والتقارير المرئية وتصورات البيانات وغيرها من التنسيقات المرئية الجذابة في وقت أقل. يستخدم المستخدمون من IBM وGoldenState Warriors وGartner وNationwide و15 مليون مستخدم آخر Visme كأداة لإنشاء المحتوى لسرد قصصهم وتقديمها وترجمة البيانات المملة إلى مرئيات جذابة. العمل بشكل فردي أو كفريق للتعاون. انشر عبر الإنترنت، أو قم بالتضمين في موقعك، أو قم بتنزيله للاستخدام دون الاتصال بالإنترنت. يمكن للمستخدمين التعاون وتنظيم بيانات المشروع في مجلدات وتوفير أذونات قائمة على الأدوار للفرق أو الأفراد ذوي الصلة. علاوة على ذلك، يأتي Visme مزودًا بالعديد من ميزات الأتمتة للنشر والعرض، والتي تتيح للناشرين ضبط الأوقات لأتمتة العروض التقديمية والتحليلات عبر الإنترنت لتتبع فعالية المحتوى المنشور.
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard هي أداة خالية من المتاعب لإنشاء لوحات معلومات الأعمال ومشاركتها في الوقت الفعلي. تم تصميم Geckoboard لمساعدة قادة الفريق على عرض البيانات المباشرة لفريقهم وعبر مؤسستهم، ويتكامل Geckoboard مباشرة مع أكثر من 80 أداة وخدمة مختلفة لمساعدتك في سحب بياناتك والحصول على لوحة معلومات ذات مظهر احترافي أمام الآخرين في غضون دقائق. لا حاجة للترميز أو التدريب. أنشئ لوحات معلومات مباشرة في متصفحك باستخدام واجهة سهلة السحب والإفلات، واستخرج الأرقام والمقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية المهمة من التقارير وجداول البيانات التي لا معنى لها. يجعل Geckoboard بياناتك الرئيسية أكثر جاذبية للجميع، من خلال تصورات يمكن لأي شخص فهمها في لمحة واحدة، ويتم تحديثها تلقائيًا لتبقى دائمًا على اطلاع دائم. قم بتسليط الضوء على التغييرات الجديرة بالملاحظة في مقاييس معينة باستخدام مؤشرات الحالة، والتي تلفت الانتباه إلى الأرقام التي يكون أداؤها أعلى أو أقل من التوقعات، وإظهار الأهداف التي تعمل على تحقيقها بشكل مرئي، بنقرة واحدة. مهما كان عمل فريقك، فإن Geckoboard يجعل مشاركة لوحات المعلومات الخاصة بك أمرًا بسيطًا. انسخ والصق رابطًا إلى لوحة المعلومات المباشرة التي يمكن عرضها في أي متصفح ويب، أو قم بدعوة زملائك في الفريق لتسجيل الدخول وعرض وحتى إنشاء لوحات المعلومات الخاصة بهم. للحصول على تحديثات منتظمة، يمكنك جدولة لقطات شاشة للوحة التحكم لإرسالها عبر البريد الإلكتروني، أو نشرها على قناة Slack على فترات منتظمة. للحصول على أقصى قدر من الرؤية، يحتوي Geckoboard على ميزة "إرسال إلى التلفزيون"، مما يسمح لك بإقران حسابك بمتصفح على شاشة كبيرة أو تلفزيون، واختيار لوحات المعلومات التي ترغب في عرضها هناك. ويمكنه أيضًا التكرار عبر عدة لوحات معلومات على شاشة واحدة. لدينا تعليمات سهلة الاتباع حول كيفية تحقيق ذلك في فترة ما بعد الظهر باستخدام الأجهزة المتاحة بأسعار معقولة. وأخيرًا، يمكنك تتبع الأرقام الرئيسية أثناء التنقل، عن طريق تسجيل الدخول إلى حسابك على متصفح الأجهزة المحمولة، حيث يمكنك الوصول إلى لوحات المعلومات الخاصة بك، المنسقة بشكل مثالي للشاشات الصغيرة. أنشئ لوحات المعلومات الأولى مجانًا لمدة 14 يومًا - دون الحاجة إلى تفاصيل الدفع.