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أدوات تصور البيانات - التطبيقات الأكثر شعبية - أذربيجان
تعد أدوات وبرامج تصور البيانات ضرورية لتحويل البيانات والمقاييس إلى تمثيلات مرئية مثل المخططات والرسوم البيانية. تمكن هذه المساعدات الشركات من مراقبة مقاييس الأعمال ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) في الوقت الفعلي، مما يسهل فهمًا أعمق للأداء والأهداف. يمكن أن تأخذ هذه المرئيات شكل مخططات ورسوم بيانية وتقارير ولوحات معلومات، مما يجعل فهم البيانات أكثر سهولة. توفر لوحات المعلومات، على وجه الخصوص، خيارات تصور متنوعة مثل بطاقات الأداء والعروض سهلة الاستخدام لبيانات الشركة، مما يسمح للمستخدمين بتتبع الاتجاهات ومؤشرات الأداء الرئيسية بشكل فعال. تتميز العديد من حزم برامج تصور البيانات بواجهات سحب وإفلات بديهية ووظائف أخرى سهلة الاستخدام، مما يمكّن المستخدمين غير التقنيين من إنشاء لوحات معلومات دون عناء. ومع ذلك، توفر بعض البرامج أيضًا إمكانات متقدمة، بما في ذلك إنشاء لوحة المعلومات من خلال البرمجة. يمكن لهذه الأدوات استيعاب البيانات من مصادر متنوعة مثل تحميل الملفات وقواعد البيانات وتطبيقات الأعمال، على الرغم من أن دمج بعض التطبيقات أو قواعد البيانات قد يتطلب مساعدة في مجال تكنولوجيا المعلومات أو خبرة في البرمجة.
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Canva
canva.com
Canva عبارة عن منصة للتصميم الجرافيكي تتيح للمستخدمين إنشاء رسومات الوسائط الاجتماعية والعروض التقديمية والملصقات والمستندات والمحتويات المرئية الأخرى. ويمكن للمستخدمين الاختيار من بين العديد من القوالب المصممة بشكل احترافي، وتحرير التصميمات وتحميل الصور الخاصة بهم من خلال واجهة السحب والإفلات. النظ...
Kittl
kittl.com
قم بتسريع سير عملك باستخدام أدوات التصميم المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Kittl واحصل على إمكانية الوصول الفوري إلى عدد كبير من الرسوم التوضيحية والخطوط والصور والأيقونات والأنسجة المذهلة.
Looker Studio
cloud.google.com
يعد Looker Studio، المعروف سابقًا باسم Google Data Studio، أداة عبر الإنترنت لتحويل البيانات إلى تقارير ولوحات معلومات إعلامية قابلة للتخصيص قدمتها Google في 15 مارس 2016 كجزء من مجموعة Google Analytics 360 للمؤسسات. أطلق العنان لقوة بياناتك باستخدام لوحات المعلومات التفاعلية والتقارير الرائعة التي...
Genially
genial.ly
قم بإنشاء العروض التقديمية والرسوم البيانية والمحتويات المذهلة الأخرى بنفسك أو مع فريقك.
Litmaps
litmaps.com
اكتشف العلوم بشكل أسرع. التنقل في الأبحاث المرئية والبحث في شبكة الاستشهادات ومزامنة الفريق. منصة الاكتشاف العلمي النهائية.
Flourish
flourish.studio
تصور جميل وسهل للبيانات وسرد القصص
Grow
grow.com
برنامج ذكاء الأعمال الذي يحرر الرؤى التي تحتاجها بشدة لدعم النمو وتحويل أعمالك.
Visme
visme.co
قم بإنشاء عروض تقديمية احترافية ورسوم بيانية تفاعلية وتصميم جميل ومقاطع فيديو جذابة، كل ذلك في مكان واحد. ابدأ باستخدام Visme اليوم.
Rose AI
rose.ai
ابحث بشكل أسرع مع روز. تخلص من الساعات الضائعة في البحث عن البيانات وتنظيفها وتصورها وتحويلها باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي.
Infogram
infogram.com
إن Infogram هو أداة سهلة الاستخدام لإنشاء الرسوم البيانية والرسوم البيانية. قم بإنشاء ومشاركة الرسوم البيانية الجميلة والتقارير عبر الإنترنت والخرائط التفاعلية. اصنع بنفسك هنا
SafetyCulture
safetyculture.com
ثقافة السلامة (iAuditor) إجراء عمليات التفتيش. التقاط القضايا. إدارة المهام. التواصل بوضوح. تدريب فرق العمل. تقوم الشركات بجميع أحجامها بإنجاز المهمة باستخدام SafetyCulture.
Venngage
venngage.com
انضم إلى أكثر من 5 ملايين محترف يعتبرون Venngage صانع الرسوم البيانية المفضل. اختر من بين أكثر من 10000 قالب احترافي مخصص للشركات.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
لوحات تحكم تحسين محركات البحث (SEO)، وPPC، والتواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والمراجعة، وتتبع المكالمات
Grist
getgrist.com
يستحق العالم أداة أفضل من جداول البيانات. يمكنك الجمع بين مرونة جدول البيانات وقوة قاعدة البيانات لتنظيم بياناتك على طريقتك.
Whatagraph
whatagraph.com
Whatagraph هي أداة إعداد التقارير الأكثر وضوحًا لتحليلات التسويق وإعداد تقارير وسائل التواصل الاجتماعي. ابدأ النسخة التجريبية المجانية الآن! لا حاجة لنسخة CC.
Databox
databox.com
منصة تحليلات الأعمال مصممة لمساعدتك على فهم ما يحدث في عملك. مؤشرات الأداء الرئيسية من الخدمات السحابية وجداول البيانات وقاعدة البيانات في مكان واحد.
Elastic Cloud
elastic.co
البحث المؤسسي وإمكانية المراقبة والأمان للسحابة. يمكنك العثور على المعلومات بسرعة وسهولة واكتساب الرؤى وحماية استثمارك التكنولوجي سواء كنت تعمل على Amazon Web Services أو Microsoft Azure أو Google Cloud.
Geckoboard
geckoboard.com
يمكنك بسهولة إنشاء لوحات معلومات قابلة للمشاركة تجعل بيانات الأعمال الرئيسية والمقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية واضحة وسهلة الفهم.
Cluvio
cluvio.com
باستخدام Cluvio، يمكنك تشغيل استعلامات SQL على قاعدة البيانات الخاصة بك وتصور النتائج على شكل لوحات معلومات تفاعلية جميلة يمكن مشاركتها بسهولة مع فريقك. يدعم Cluvio جميع قواعد بيانات SQL الرئيسية مثل Postgres وMySQL وRedshift وAthena وBigQuery وSnowflake وPresto وMicrosoft SQL Server وOracle وGoogle...
Reportei
reportei.com
أنشئ تقارير ولوحات معلومات عن وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي في 3 ثوانٍ فقط. اطلع على جميع مؤشراتك الرئيسية من Instagram وFacebook وMeta Ads وYouTube وTikTok وLinkedIn وGoogle Analytics وGoogle Ads وMailchimp وHotmart وRD Station وActive Campaign وPhoneTrack وSearch Console وGoogle My Busi...
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. هي شركة برمجيات تطبيقات ذكاء الأعمال القائمة على السحابة ذاتية الخدمة ومقرها في لوس أنجلوس، كاليفورنيا. تشتهر الشركة بإنشائها تطبيق لوحة معلومات الأعمال، المصمم لتحليل البيانات وتحويلها والإبلاغ عنها من مصادر متكاملة مختلفة لذكاء الأعمال. إنه تطبيق مجاني لتتبع ومراقبة جميع مقاييس الأعمال ...
NVivo
qsrinternational.com
أطلق العنان للرؤى في بياناتك باستخدام أفضل برامج تحليل البيانات النوعية. يساعدك NVivo على اكتشاف المزيد من بيانات الأساليب النوعية والمختلطة. اكتشف رؤى أكثر ثراءً وقم بإنتاج نتائج واضحة المعالم ويمكن الدفاع عنها ومدعومة بأدلة صارمة.
Vaizle
vaizle.com
Vaizle عبارة عن مجموعة تحليلات تسويقية مصممة لتمكين مديري التسويق ووكالات التسويق. فهو يساعد الشركات على تصور بيانات التحليلات التسويقية المعقدة واتخاذ قرارات مستنيرة تعتمد على البيانات. يقدم الجناح مجموعة من الميزات لوسائل التواصل الاجتماعي وتحليلات الإعلانات التي تجعل الحياة اليومية للمسوقين أسهل....
DashThis
dashthis.com
الطريقة البسيطة لأتمتة تقاريرك التسويقية! احصل على تسويق آلي جميل، وتحليلات، وتقارير SEM وSEO في ثوانٍ. ابدأ نسخة تجريبية مجانية وانظر!
Jet Admin
jetadmin.io
Jet Admin هو منشئ أدوات داخلي بدون تعليمات برمجية. تتيح واجهة السحب والإفلات البسيطة لأي شخص إنشاء الأدوات التي يحتاجها لإدارة العمليات اليومية، مثل تتبع الطلبات وحل المشكلات ومراقبة المدفوعات.
PopSQL
popsql.com
PopSQL هو تطور لمحررات SQL القديمة مثل DataGrip وDBeaver وPostico. نحن نقدم محرر SQL جميلًا وحديثًا للفرق التي تركز على البيانات والتي تتطلع إلى توفير الوقت وتحسين دقة البيانات وتعيين موظفين جدد بشكل أسرع وتقديم رؤى للأعمال بسرعة. باستخدام PopSQL، يمكن للمستخدمين فهم نموذج البيانات الخاص بهم بسهولة،...
Chartbrew
chartbrew.com
حافظ على تحديث فريقك وعملائك من خلال لوحات المعلومات المباشرة والمتصلة بالكامل.
Reportz
reportz.io
أداة إعداد التقارير مصممة لتوفير الوقت والمال في مهام إعداد التقارير الدورية الشاقة من خلال استخدام لوحات المعلومات التفاعلية.
IBM
ibm.com
يعمل IBM Cognos Analytics بمثابة الطيار المساعد الموثوق به للأعمال بهدف جعلك أكثر ذكاءً وسرعة وأكثر ثقة في قراراتك المستندة إلى البيانات. يمنح IBM Cognos Analytics كل مستخدم - سواء كان عالم بيانات أو محلل أعمال أو متخصصًا غير متخصص في تكنولوجيا المعلومات - مزيدًا من القوة لإجراء التحليلات ذات الصلة ...
Aiven
aiven.io
تتيح لك منصة البيانات السحابية مفتوحة المصدر المُدارة بالكامل من Aiven إنشاء خطوط أنابيب البيانات التي طالما حلمت بها - في أقل من 10 دقائق. على جميع السحب الكبرى في كل مكان.
Trevor.io
trevor.io
هناك طريقة أفضل للعمل مع البيانات. يعمل تريفور على تمكين فريقك بأكمله من الحصول على الإجابات من قاعدة البيانات الخاصة بك، حتى لو كانوا لا يعرفون لغة SQL.
CloudNine
cloudnine.com
CloudNine هي شركة أتمتة eDiscovery توفر برامج وخدمات قائمة على السحابة لتبسيط اكتشاف الدعاوى القضائية والتحقيقات وعمليات التدقيق.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
قم بأتمتة تقاريرك باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي باستخدام Flowtrail AI، وهي أداة إعداد التقارير المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والتي تساعدك على إنشاء تقارير ولوحات معلومات مخصصة وتصور الرؤى وتضمين تحليل البيانات مع تطبيقاتك المفضلة.
Ardoq
ardoq.com
إعادة تصور بنية المؤسسة. تعمل منصة Ardoq المستندة إلى البيانات على توحيد وجهات نظر مؤسستك، ورسم مسار واضح للتنقل عبر التغيير، وإطلاق العنان لنمو الإيرادات، وتعزيز الابتكار، وتسريع التحول. يساعد برنامجنا المؤسسات على التخطيط والتنفيذ والتنبؤ بتأثير التغيير على الأشخاص والمشاريع والاستراتيجيات والعملي...
ATLAS.ti
atlasti.com
بفضل الاستفادة من العلامات التجارية والأكاديميين على حد سواء، يسمح ATLAS.ti لأي شخص بتحليل البيانات والكشف عن رؤى قيمة - بغض النظر عن القطاع الذي تعمل فيه. بدءًا من مهام التحليل الأساسية إلى المشاريع البحثية الأكثر تعمقًا: مع ATLAS.ti، يمكنك فتح بسهولة نتائج قابلة للتنفيذ من بياناتك النوعية والمختلط...
datapine
datapine.com
datapine هو برنامج متكامل لذكاء الأعمال يمكّن الجميع من استكشاف بياناتهم وتصورها ومراقبتها ومشاركتها بشكل لم يسبق له مثيل!
Versium
versium.com
Versium هي شركة تكنولوجيا بيانات تمكن المسوقين من تحديد وفهم والوصول إلى آفاقهم المثالية بشكل أفضل عبر نقاط اتصال رقمية متعددة وقنوات تسويقية. يعمل محرك تحليل الهوية والرؤى الرائد في الصناعة من Versium على تشغيل مجموعة من الحلول التي تساعد المسوقين على تحسين مدى وصولهم إلى حد كبير بما يصل إلى 5X. تش...
Zing Data
getzingdata.com
تجعل Zing Data الأسئلة الصعبة سهلة من خلال وضع البيانات في متناول يدك. من خلال الوصول المرئي للبيانات عبر الهاتف المحمول أولاً، يمكن لأي شخص في مؤسستك الإجابة على الأسئلة باستخدام البيانات في ثوانٍ.
Viur
viurdata.com
يوفر Viur طريقة سهلة وسريعة للاتصال بقواعد البيانات والخدمات والملفات واستكشاف البيانات وإنشاء المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية ومشاركتها مع الفريق. كل هذا في حل سحابي SaaS يمكنه الوصول إلى البيانات حتى خلف جدار الحماية الخاص بالشركة. لا يتطلب الأمر خبرة فنية متقدمة أو معرفة بلغات البرمجة للاتصال بم...
GRID
grid.is
GRID هي أداة جداول بيانات من الجيل التالي تتميز بطبقة مستند مدمجة لتصور البيانات والسرد والعرض التقديمي. بالإضافة إلى محرر جداول بيانات GRID Sheets الأصلي الخاص بنا، يتيح لك GRID دمج مصادر بيانات أخرى متعددة في مكان واحد دون عناء. قم باستيراد ملفات جداول البيانات، أو الاتصال بجداول البيانات في محركا...
Omni Intelligence
omniintelligence.online
منصة إنتاجية مركز الاتصال 360 درجة في السحابة: تحليلات الكلام، القياسات الحيوية الصوتية، مخطط/مراقبة الرد الصوتي التفاعلي التلقائي، SLA/مراقبة جودة الصوت، الرد الصوتي التفاعلي/تحميل مركز الاتصال/اختبار الأداء، الروبوت الصوتي/اختبار الرد الصوتي التفاعلي للمحادثة والمزيد
MyDash
mydash.ai
DASH عبارة عن لوحة تحكم أعمال خفيفة الوزن ومتكاملة الخدمات تساعد المؤسسات الكبرى على اتخاذ قرارات أسرع من خلال جعل البيانات المهمة أكثر سهولة من أي وقت مضى. تعد لوحة المعلومات والموصلات والتصورات المجانية ذكاء الأعمال أمرًا ضروريًا ومكلفًا. ولكن لا يجب أن يكون كذلك. لقد قمنا ببناء أداة وموصلات رئيسي...
Qalyptus
qalyptus.com
Qalyptus هي منصة تقارير قوية وفعالة. يتميز تطبيق Qalyptus بالمرونة ويسمح لك بإنشاء تقارير مخصصة من Qlik Sense SaaS وQlik Sense Client-Managed وQlikView بتنسيقات مختلفة: Excel وWord وPowerPoint وPDF وHTML والمزيد. باستخدام واجهة السحب والإفلات، يمكنك إنشاء تقارير لعدد غير محدود من المستلمين دون تكلفة...
Luzmo
luzmo.com
Luzmo (المعروفة سابقًا باسم Cumul.io) عبارة عن منصة تحليلات مضمنة، مصممة خصيصًا لشركات SaaS. إنه يضفي الحيوية على البيانات المعقدة من خلال لوحات معلومات جميلة وسهلة الاستخدام، ومضمنة بسلاسة في أي SaaS أو نظام أساسي على الويب. باستخدام Luzmo، يمكن لفرق المنتج إضافة رؤى مؤثرة إلى منتج SaaS الخاص بهم ف...
Octoboard Marketing Agency
octoboard.com
توفر وكالات التسويق الوقت وتكسب العملاء من خلال إنشاء تقارير آلية وبوابات عملاء ذات علامة بيضاء. ترسل Octoboard تقارير إلى العملاء وتستضيف بوابات العملاء ببيانات من أكثر من 50 منصة تسويق - SEO وPPC ووسائل التواصل الاجتماعي والتسويق عبر البريد الإلكتروني وتحليلات الويب وغير ذلك الكثير. * العلامة البي...
Screenful
screenful.com
Screenful هي أسهل طريقة للحصول على لوحة معلومات مرئية وتقارير حالة الفريق الآلية لإبقاء كل أصحاب المصلحة على اطلاع دائم بحالة المشروع. يتكامل Screenful مع أدوات إدارة المهام الأكثر شيوعًا مثل Jira أو Trello وGitLab وAsana، ويقوم بإنشاء تقارير ورؤى بناءً على مشاريعك ومهامك. إنها لوحة معلومات جاهزة مع...
Vizzlo
vizzlo.com
نظرة عامة على المخطط الزمني وأمثلة. تخطيط وجدولة فعالة للمشروعات بجداول زمنية مذهلة ببضع نقرات فقط. قم بإنشاء مخططات ورسوم بيانية ومرئيات أعمال عالية الجودة مجانًا في ثوانٍ. أنشئ جداول زمنية أو مخططات أو خرائط للعروض التقديمية أو المستندات أو الويب.
MSIGHTS
msights.com
تحويل البيانات وإعداد التقارير والتعاون الذي يدفع الكفاءة والعمل والمساءلة.
Yaware
yaware.com
زيادة إنتاجية عملك بأكثر من 20%. يمكنك تجربتها لمدة 14 يومًا مجانًا، دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان.
Lumalytics
lumalytics.com
Lumalytics هي أداة SAAS تقوم بإنشاء لوحات معلومات تحتوي على مخططات وجداول بيانات ومرشحات تعرض بيانات في الوقت الفعلي من مصادر بيانات مختلفة.
Waytobi
waytobi.com
حل SaaS قائم على السحابة لإنشاء مؤشرات الأداء الرئيسية لشركتك أو قسمك وتتبعها والإبلاغ عنها وتحليلها وتصورها. لم تكن إدارة مؤشرات الأداء الرئيسية بهذه السهولة من قبل. ليست هناك حاجة إلى مهارات برمجة إضافية أو جلسات تعليمية أو ندوات عبر الإنترنت - يمكنك البدء في العمل وتحليل مقاييس عملك في غضون دقائق...
Talligence
talligence.in
Talligence هي أداة لإعداد تقارير ذكاء الأعمال لمستخدمي Tally. Talligence هو حل BI قوي وفريد من نوعه يعمل بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والذي يحول بيانات Tally الخاصة بك ويصورها إلى رؤى تجارية ذات معنى. إنه سهل الاستخدام للغاية وسهل التنفيذ.
Selfr
selfr.ai
Selfr عبارة عن نظام أساسي يعمل بالذكاء الاصطناعي للتوصيل والتشغيل يساعد محللي البيانات ورجال الأعمال على إنشاء خطوط أنابيب آلية تحول البيانات من مصادر متعددة إلى لوحات معلومات ذكاء الأعمال المباشرة. فهو يلغي الحاجة إلى توظيف مهندسي بيانات باهظي التكلفة لبناء وصيانة مكدس البيانات، ويقوم بأتمتة الكثير...
Markaaz
markaaz.com
لم يكن إعداد ومراقبة عملائك من الشركات الصغيرة أسهل من أي وقت مضى. من خلال واجهات برمجة التطبيقات سهلة الاستخدام، وعروض DIY بدون تعليمات برمجية، والخدمات المجمعة المخصصة التي تتميز بخيارات مشاركة الشركات الصغيرة، فإننا نساعدك بسرعة وسهولة على تقديم التحقق من العملاء في الوقت الفعلي من أجل الإعداد وم...
Datadeck
datadeck.com
Datadeck عبارة عن منصة لتصور البيانات تتيح لك رؤية جميع بياناتك على منصة واحدة. قم بإنشاء لوحات معلومات جميلة من مصادر البيانات مثل Facebook Ads وMySQL وExcel وGoogle Analytics لدمج بياناتك وتحليلها، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير الوقت وتحسين أمان مشاركة الملفات وإشراك فريقك بالكامل في التعامل مع...
Inforiver
inforiver.com
تعد Inforiver Analytics+ أسرع طريقة لتصور بياناتك ومشاركة القصص المفيدة في Microsoft Power BI. تساعد تجربة المستخدم البديهية بدون تعليمات برمجية (UX) حتى المستخدمين العاديين على إنشاء لوحات المعلومات والقصص المصورة في دقائق مع أكثر من 50 مخططًا ومخططًا وجداول مدمجة في صورة مرئية واحدة. تم تصميم Anal...
Easyflow
easyflow.io
لديك بيانات - وربما الكثير منها. هذه ليست المشكلة. إن بيانات المشكلة الحقيقية لا قيمة لها في الأساس إلا إذا قمت بتحويل تلك البيانات إلى رؤى - وتلك الأفكار إلى عمل، دون ألم! سيساعدك Easyflow على النجاح في هذه الرحلة من خلال السماح لك بأتمتة كل شيء وتصور أي شيء! إنه حل السحب والإفلات، ولا يتطلب أي مها...
Displayr
displayr.com
Displayr هو برنامج تحليل وإعداد تقارير شامل مصمم لمساعدة الباحثين في السوق في العثور بسرعة على قصص البيانات القوية ومشاركتها. 1. إنجاز المشروع بشكل أسرع. 2. تعامل مع المهام داخل الشركة التي عادة ما تستعين بها بمصادر خارجية. 3. إنشاء مبسط للتقارير ولوحات المعلومات الجذابة والمحدثة تلقائيًا. 4. تعزيز ...
Datapad
datapad.io
Datapad عبارة عن منصة لإعداد التقارير بدون تعليمات برمجية. فهو يساعد أي شركة على التكامل مع أكثر من 15 مصدرًا في لحظة، ودمج بياناتها في موقع واحد والتعاون مع فرقها وعملائها. تتفوق الأداة في سهولة الاستخدام والتصميم والبساطة. بعض الميزات المميزة هي: - أكثر من 15 عملية تكامل - قوالب المقاييس ولوحة الم...